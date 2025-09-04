MEXC 取引所
コールドプレイの故郷での歓迎により複数のアルバムがチャートに戻る
コールドプレイの故郷での歓迎により複数のアルバムがチャートに戻るという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。コールドプレイは「Music of the Spheres」ワールドツアーが終わりに近づく中、「Parachutes」を含む4つのアルバムが再登場または上昇し、英国チャートで急上昇しています。ロサンゼルス、カリフォルニア州 - 2025年2月2日：コールドプレイのクリス・マーティンが第67回グラミー賞で暗号資産.comアリーナのステージでパフォーマンスを行いました。（ケビン・ウィンター/ゲッティイメージズ/レコーディングアカデミー提供）ゲッティイメージズ/レコーディングアカデミー提供 コールドプレイは「Music of the Spheres」ワールドツアーが終了する前に残りわずかな日程を残すのみとなっています。バンドは2022年からツアーを続けており、数ヶ月前にはテイラー・スウィフトの「The Eras Tour」に次ぐ史上2番目の興行収入を記録したことが確認されました。有終の美を飾るため、コールドプレイは英国に帰国し、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで数日間の公演で締めくくる予定です。ツアーが終盤に近づくにつれ、バンドのカタログの売上とストリーミングが急増し、今週は4つのアルバムがチャートに登場しています。 「A Rush of Blood to the Head」が復活 「A Rush of Blood to the Head」が公式アルバムダウンロードチャートに再登場しました。バンドの最も評価の高いリリースの一つであるこのフルアルバムは77位で返り咲きました。これまでに42週間チャートに留まり、最高10位まで上昇しています。 「Moon Music」が複数のチャートに登場 コールドプレイがツアーで積極的にプロモーションしている「Moon Music」も復活を果たしました。このプロジェクトは公式アルバムセールスチャートに100位、ランキングの最下位で再登場しました。また、公式アルバムダウンロードチャートでも72位から28位へと急上昇しています。 「Parachutes」が4つのランキングに登場 今回英国チャートに登場した4つのコールドプレイアルバムの中で、「Parachutes」が最も目立っています。この...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:38
BlockchainFX: 完全監査済み、収益生成中、そして1000倍の成長を目指す
BlockchainFX：完全監査済み、収益を生み出し、1000倍の成長を目指す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 暗号資産市場が億万長者になる可能性を秘めた第二のチャンスを与えてくれたらどうでしょうか？BlockchainFX（$BFX）は、Sui（SUI）やTron（TRX）などのコインが機関投資家やエコシステムの成長で注目を集める中、今日最も注目されている暗号資産プレセールの一つとして市場に衝撃を与えています。しかし、すべての目がBlockchainFXに向けられています。これは取引所に上場する前から収益と採用を提供しているプロジェクトです。これは単なるトークン発行ではなく、暗号資産、株式、外為(FX)、商品を一つのプラットフォームに統合するマルチアセット取引スーパーアプリです。プレセール期間中は最大90%のAPY(年間収益率)のステーキング報酬に加え、$0.05の確定上場価格があり、初期のETHやSolanaを逃した後悔が目の前に迫っているように感じられます。質問は：今行動するか、それとも他の人が次の爆発的なプレセールに乗るのを見ているだけですか？ BlockchainFX（$BFX）：1000倍の可能性を秘めた爆発的なプレセール BlockchainFXはすでに1日あたりのアクティブユーザー数10,000人以上で稼働中であり、CertiKによる監査を受け、完全に法令遵守し、数百万ドルの取引高を処理しています。投機的なトークンとは異なり、このプラットフォームは実際の収益を生み出し、取引手数料の最大70%を毎日USDTでホルダーに再分配します。これはトークン上場前でも一貫した受動的収入です。プレセールは$0.01から始まり、すでに$0.022に上昇し、$0.05の発売価格で確定しています。これは発売日だけで138%のリターンであり、アナリストは発売後の成長を$0.10から$0.25の間と予測し、長期的な目標は$1を超えています。参考までに、$0.10でBNBを早期に購入した人は6,000倍のリターンを見て、Solanaの$0.22のICOは暗号資産の最大の成功の一つとなりました。参加者はまた、BFX Visaカード（ゴールド、グリーン、メタル）、世界中での使用可能性、そして特典付きのファウンダーズクラブ階層へのアクセスも得られます。$500,000のBFXトークンgiveaway（$250Kの一等賞）を加えると、希少性、緊急性、そして欲望が一緒に働いています。これは投機ではなく、機関投資家グレードの構造を持つ独占的な暗号資産プレセールであり...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:29
なぜマックス・カイザーはマイケル・セイラーがビットコインのイーロン・マスクになったと考えているのか
「なぜマックス・カイザーがマイケル・セイラーをビットコインのイーロン・マスクになったと考えるのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新しいX投稿で、著名なビットコイン伝道者マックス・カイザーは、ストラテジー（MSTR）とその会長マイケル・セイラーを、イーロン・マスクとテスラと同じカテゴリーに位置づけました。カイザーのメッセージの本質は、MSTR株のプレミアムが単に企業のビットコイン保有量を反映しているだけでなく、セイラーに対する投資家の信頼を反映しているということです。この型破りな類推を通じて、カイザーは投資家が「馬ではなく騎手」を買っていると主張しています。これはかつてテスラが、イーロン・マスクの実行能力への信頼に基づいて極端な倍率で取引されていたのと同様です。数字がその枠組みを裏付けています。ストラテジーは公開企業の中で最大のビットコイン保有者であり、636,505 BTCを保有しています — 今日の価格で約706億ドル相当 — を帳簿に記録しています。同社の平均購入コストは73,765ドルで、50.5%の投資収益率を得ていますが、その株式市場価値はさらに大きくなっています。 $MSTR mNAVプレミアムは@saylorの𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀な能力と金融工学の天才を反映しています。$TSLAが@elonmuskの天才を反映して収益の200倍で取引されているのと同じです。あなたは馬ではなく騎手を買っているのです。他のすべてのビットコイン財務企業では、あなたは馬を買っているのです。— Max Bitcoin (@maxkeiser) 2025年9月4日 MSTRの希薄化後の時価総額は1,050億ドルに達しています。純ビットコイン価値と比較すると、mNAV比率1.48で取引されており、企業価値はこれを1.53まで引き伸ばしています。なぜストラテジーなのか？これがストラテジーをリストの他の企業と区別する点です。BitcoinTreasuriesNetの数字はそのギャップを強調しています：リストで2位のMARA Holdingsは50,639 BTCを保有していますが、希薄化後のmNAVはわずか1.04です。カイザーの比較は、セイラーの会社がビットコイン財務の世界でなぜユニークなのかを示しています。投資家は今やBTCへのエクスポージャーだけでなく、管理する専門知識を持つ人物を求めています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:27
8月に驚異的な408 BTCの獲得を公開
8月に驚異的な408 BTCの獲得を公開という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Bitfufuビットコインマイニング：8月に驚異的な408 BTCの獲得を公開 コンテンツへスキップ ホーム 暗号通貨ニュース Bitfufuビットコインマイニング：8月に驚異的な408 BTCの獲得を公開 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitfufu-bitcoin-mining-haul/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:52
ビットコインに価値を与えるものは何か？6つの核心的要素
「ビットコインに価値を与える6つの中核的要因」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの価値は、2100万コインという恒久的な供給上限を持つハードコードされた希少性に基づいています。その非中央集権ネットワークはプルーフ・オブ・ワーク(PoW)によって保護され、改ざん不可能で検閲耐性のあるシステムとなっています。機関投資家、企業、国家による採用からの社会的合意がビットコインのグローバルな信頼を強化しています。ビットコインは物理的な形を持たず、政府や銀行によって裏付けられていないのに、なぜ2兆ドル以上の価値があるのでしょうか？その答えは誇大宣伝ではなく、ハードコードされた経済学、比類のないセキュリティ、強力なネットワーク効果の組み合わせにあります。ビットコインに実質的で永続的な価値を与える中核的要因を分析してみましょう。 デジタルの希少性とセキュリティから始まる 従来の通貨とは異なり、ビットコインの価値は固定された変更不可能なルールに基づいています。 なぜ2100万の上限がそれほど重要なのか？ ビットコインの供給はコードに組み込まれたルールにより、永久的に2100万コインに制限されています。中央銀行が無限に印刷できる法定通貨とは異なり、ビットコインのプログラムされた希少性はインフレに対する強力なヘッジとなります。この「デジタルゴールド」の物語は、ビットコインの価値保存指標が成長し続ける主な理由です。 プルーフ・オブ・ワークはどのようにセキュリティを生み出すのか？ ネットワークはプルーフ・オブ・ワークを通じて保護されており、これはトランザクションを検証するために膨大な計算能力を必要とするシステムです。これにより、ビットコインブロックチェーンは存在する中で最も安全で改ざん防止のデジタルネットワークの一つとなっており、その急上昇するマイニングパワーとネットワークハッシュレートがそれを証明しています。 非中央集権で検閲不可能なネットワーク ビットコインはCEOや中央サーバーなしで運営されています。この非中央集権化は最も重要なバリュープロポジション（価値提案）の一つです。 非中央集権とは実際には何を意味するのか？ 世界中の何千ものコンピューターが台帳を維持し、単一の政府や企業が取引履歴を変更したりシステムをシャットダウンしたりできないようにしています。これにより、価値移転のための透明で検閲耐性のあるネットワークが生まれます。 ビットコインは支払いツールとして使用できるのか？...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:43
USDが全体的に上昇する中、CADは軟調 – スコシアバンク
CADはUSDが広範に上昇する中で軟調に – スコシアバンク カナダドル（CAD）は全体的に堅調な米ドル（USD）に対してやや下落しており、スコシアバンクの外為チーフストラテジストのショーン・オズボーンとエリック・セオレットが報告しています。 現物価格の公正価値からの乖離が拡大 「CADに影響を与える要因は今週これまでのところわずかに弱まっていますが、CADの損失はファンダメンタル要因が示す現物レートのあるべき水準をかなり上回って進行しています。当社の公正価値推定によると、均衡点は本日1.3634にあり、現物価格は公正価値を1標準偏差以上上回っています。」 「この乖離は先月末に見られた比較的極端な『伸び』に近づいています。今週の現物の流動性はあまり良くなく、本日の取引開始時も比較的低調なままのようです。カナダは8時30分（ET）に貿易データを発表します。7月にはさらに大きな貿易赤字が予想されています。市場はCAD53億の不足を見込んでいます。」 「現物価格が1.38の低水準を通過し、暫定的に1.3815のレジスタンスラインを上回ったことで、短期的にCADはさらなる軟調さに対して脆弱な状態にあります。USD/CADは今週初めに日中チャートで小さな強気のペナントの整理を形成し、本日早くにそのパターンの天井を突破したことで、現物価格が1.3850エリアまで上昇する可能性を示唆しています。ただし、1時間足チャートでは1.3825/75の間にかなりの短期的な混雑があり、これがUSDの上昇を遅らせるか、あるいは抑制する可能性があります。USDのサポートは1.3795/00です。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/cad-softer-as-usd-gains-broadly-scotiabank-202509041118
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:29
CFTCがPolymarketの米国での事業を承認
CFTCがPolymarketの米国での事業を承認したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ハイライト Polymarket、CFTC承認後に米国での事業運営が可能に。7月の新規市場は44%増加し、投資家の関心の高まりを示す。Donald Trump Jr.がアドバイザリーボードに参加し、政治とフィンテックの魅力を高める。Polymarketが米国での承認を獲得：その意味 価格予測市場プラットフォームの大手Polymarketは、商品先物取引委員会（CFTC）の裁定を受けて米国市場への参入承認を得ました。Shane Coplan CEOはX（旧Twitter）で、規制当局がプラットフォームの米国ローンチへの道を開いたと発表しました。CFTCは市場監視・リスク管理部門を通じて、登録済み契約市場であるQCXや清算機関であるQC Clearingに対して執行措置を取らないことを確認しました。この決定は、バイナリーオプションや変動支払い契約を含むスワップに関連する特定の会計・報告要件をカバーしています。Coplanは規制当局の職員のプロセスの効率性に感謝し、この承認がPolymarketの活動を合法化する重要なステップであることを強調しました。Polymarketの成長と活動 Polymarketは2024年米国大統領選挙で注目を集め、市場数とパートナーシップの増加により勢いを維持しています。2025年7月の活動は急増し、新規市場は11,500を超え、前月比44%増加しましたが、1月のピークを下回っています。Polymarket取引高。出典：TokenTerminal この成長は投資家の関心と、政治、金融、その他のトレンドトピックをカバーするプラットフォームの予測市場の拡大範囲の両方を反映しています。政治的・投資的影響力 7月、Donald Trump Jr.がPolymarketのアドバイザリーボードに参加し、プロジェクトに投資しました。専門家によると、この動きは政治、金融、テクノロジーの交差点におけるプラットフォームの立場を強化し、影響力と信頼性の高まりを示しています。Polymarketの米国ローンチにより、同社は予測市場を合法的に拡大し、予測とデリバティブ取引のユニークな組み合わせに関心のあるトレーダーや投資家を引き付ける立場に置かれています。出典：https://coinpaper.com/10882/polymarket-is-legal-in-the-u-s-what-this-means-for-investors
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:19
シェールオイルに対する悲観論は行き過ぎかもしれない
シェールオイルの悲観論は行き過ぎかもしれない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現在、プレスはノースダコタ州ウォーターフォードシティのミズーリ川近くのバッケンシェール層での石油生産に関する記事で溢れています。(写真：Jim West/UCG/Universal Images Group via Getty Images) UCG/Universal Images Group via Getty Imagesシェールオイル生産のピークと石油市場および世界経済への意味について。これらの大部分は、下図に示すように、バッケン、イーグルフォード、特に超巨大なパーミアンシェールでの最近の掘削減少によって引き起こされているようです。多くの人が指摘するように、シェール井戸は非常に高い減退率を持ち、生産量の低下を避けるためには継続的な高水準の投資が必要であり、掘削の減少は生産量の急速な低下を意味する可能性があります。シェール盆地の稼働リグ数（パーミアンは右軸）EIAデータからの著者これらの要因の組み合わせにより、今年は「パーミアンのピーク？地質学と水が近いと言っている」Peak Permian? Geology and Water Say We're Close | OilPrice.com「米国の石油生産量は価格下落の中でピークに達した、トップシェール生産者が警告」US oil output has peaked amid price fall, top shale producer warnsや「最大の悲観論の中でのシェールのピーク」Peak Shale Amid Maximum Pessimismといった見出しが出ています。これらやその他の記事は通常、掘削努力と経済性が生産を増加し続けるための十分な投資を正当化しない可能性に焦点を当てています。制約は経済的というよりも地質学的だと主張する人もいますが、他の人々は上昇するコストと軟調な市況を主な制約と見ている業界幹部のコメントに焦点を当てています。これは、シェールオイル生産が短期的に横ばいになるか減少する可能性があるものの、その傾向は必ずしも不可逆的ではないことを示唆しています。問題の大きな部分は、一部の人々が生産の弱さを、それが...によって引き起こされているように見える場合でも、永続的なものとして解釈する準備ができていることです。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:17
ナスダックの計画により、中国の小企業の上場がより困難になる
「Nasdaqの計画により中国の小企業の上場がより困難になる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Nasdaqマーケットサイトは2025年4月7日のニューヨーク市での朝の取引中に見られました。Michael M. Santiago | Getty Images 北京 — 米国のNasdaq証券取引所は、小規模な新規上場が急増した後、中国の小企業がニューヨークに上場することをより困難にする上場要件を計画しています。提案された変更の一環として、主に中国で事業を展開している企業は、取引所に上場するために少なくとも2500万ドルを新規上場で調達する必要があると、Nasdaqは現地時間水曜日の遅くに発表しました。この動きは、米中間の緊張が高まり、Nasdaqがより広範な金融市場の問題に直面している中で起こっています。「新しいルールの下では、中国の小企業がNasdaqで新規上場することはより困難になるでしょう」とNYUロースクールの客員教授であるウィンストン・マ氏は述べました。「新しいルールは、小さな浮動株サイズによる『パンプアンドダンプ』のいくつかの新規上場のケースに対応しています。」2021年の配車サービス会社DiDiのニューヨーク上場をめぐる問題以降、米国での大規模な中国企業の新規上場はほとんどありませんでした。しかし2024年には、35の中国を拠点とする小企業がニューヨークに上場し、これは17の米国を拠点とするマイクロキャップ上場のおよそ2倍であると、ルネサンス・キャピタルは12月に述べました。マイクロキャップは通常、市場規模が5000万ドルから3億ドルの間の株式を指し、これは企業が新規上場でわずか数百万ドルしか調達していないことを意味します。このルール変更は「ポジティブなこと」だと、中国企業の新規上場に関するアドバイスを含むビジネスを展開するブルーシャツ・グループのマネージングディレクター、ゲイリー・ドヴォルチャク氏は述べました。「上場する企業が正当な理由でそれを行っているという信頼を高め、株式で不正な操作が行われる可能性が低くなり、企業自体も保護されると思います。」Nasdaqは中国の上場がより大きなリスクをもたらすと指摘しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:05
企業のBTC保有は市場の安定性に対する脅威です
企業のBTCトレジャリーは市場安定性への脅威であるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。開示：ここで表明されている見解や意見は著者のみに属し、crypto.newsの編集部の見解や意見を代表するものではありません。今年のビットコイン（BTC）チャートと米ドルのDXYインデックスを比較すると、鮮明な対比が見られます。ビットコインが新たな高みに達し、12万ドルの閾値を突破する一方、DXYは厳しい一年を過ごしており—年初来約10%下落—予見可能な将来もさらに下落すると予測されています。このような環境では、より多くの企業がトレジャリーを支えるための代替資産としてビットコインに目を向けるのは、おそらく驚くことではありません。しかし、この一見無害なトレンドは、ビットコイン自体だけでなく、より広範な金融市場にとっても脅威に急速に変わる可能性があります。 概要 ビットコインの物語が一変しました。かつて規制当局と戦っていたBTCは、現在、州、機関、トレジャリーに受け入れられ、SECはその姿勢を軟化させています。戦略のプレイブックはユニークです。マイケル・セイラーのファーストムーバーアドバンテージ、低いエントリー価格、有利な債務条件により、他者が耐えられない下落相場を乗り切ることができます。複数のレバレッジをかけた企業がパニック売りをすれば、ビットコインのETF、年金、政府との絡み合いが市場ショックを増幅する可能性があります。教訓：セイラーの成功はブループリントではありません。企業は変動の激しい資産にバランスシートを賭けるのではなく、基本を強化すべきです。 わずか1年前、ビットコインの10万ドルはまだ遠い夢であり、暗号資産は米国の規制当局と戦い、2022年の壊滅的な崩壊後にイメージの回復に苦戦していました。しかし、1年でこれほどの違いが生まれました。今日に目を向けると、SECは暗号資産企業に対する訴訟の大部分を取り下げるか和解し、はるかに協調的な姿勢を示しています。一方、ビットコインは多くの米国の州や新興市場の政府によって準備資産として採用されるようになっています。ビットコインに対する態度は完全に変わりました。それだけでなく...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:58
