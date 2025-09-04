ECBがより厳格な規制を推進

ECBがより厳格な規制を求める投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。規制 欧州連合の画期的なMiCA枠組みは、外国のステーブルコインプロジェクトが軽い監視下で運営を続ける場合、投資家を保護するには不十分かもしれないという懸念が今週ブリュッセルで提起されました。当局者は、いわゆる「多管轄」ステーブルコインが、一部はブロック内で、一部はブロック外でトークンを発行することによって抜け穴を利用する可能性を懸念しています。金融ストレスが発生した場合、ユーザーはヨーロッパ（厳格な準備金要件とゼロ償還手数料が適用される地域）でコインを償還しようと殺到し、意図したよりも早く地域の保護を枯渇させる可能性があります。欧州システミックリスク評議会の年次会議で講演したECB総裁のクリスティーヌ・ラガルドは、このような脆弱性がヨーロッパを危険にさらしていると述べました。彼女は、グローバルな協調だけが発行者が弱い体制を悪用することを防ぐことができると主張しました。彼女の提案では、本国が同等のルールを施行しない限り、非EU発行者が単一市場に参入することを阻止するでしょう。EUと非EU事業体間の国境を越えた送金にも、より強力な保護措置が必要となるでしょう。この警告は、ドナルド・トランプ大統領の下で米国がより緩やかな姿勢をとっている中で発せられました。今年初め、連邦準備制度理事会(FRS)は、銀行が暗号資産とステーブルコインに関わることを思いとどまらせていた以前のガイダンスを撤回しました。これは、ウォール街がデジタル資産における役割を拡大するための招待状と広く見なされています。対照的に、ヨーロッパのアプローチは、取り付け騒ぎを防止し消費者を保護することに焦点を当て、MiCAを世界で最も厳格なステーブルコイン制度として位置づけています。しかし、これらの保護が国際基準と一致しなければ維持されるかどうかは、未解決の問題です。