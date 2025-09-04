アナリストがXRPの価格推移をAmazonの歴史的な急騰と比較

アナリストがXRPの軌道をAmazonの歴史的な急騰と比較する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AndersonはXRPの現在のパターンとAmazon株の歴史との類似点を指摘しています。Amazonは3,900%の価格急騰を達成する前に3,800日間レンジ相場で取引されていました。アナリストはXRPが2030年以降に100〜200ドルの目標に達する可能性があると予測しています。暗号資産アナリストのNick Andersonは、XRPの現在の価格動向とAmazonの主要なブレイクアウト前の株価パフォーマンスを比較しました。Andersonは彼のBullrunnersショーの最近のエピソードでこの分析を共有し、両資産間の類似したパターンを強調しました。アナリストは、Amazon株が2000年から始まる10年以上にわたって約3,800日間レンジ相場で推移したと指摘しました。この長期間の横ばいゾーンはAmazonの最終的なブレイクアウトの前兆であり、AndersonはこれがXRPの現在の市場動向を反映していると考えています。 Amazonのカップアンドハンドルブレイクアウトパターン Amazon株は2010年にブレイクアウトで頂点に達する巨大なカップアンドハンドルパターンを形成しました。このテクニカル形成の後、AMZNは横ばい期に入り、その後5ドルから200ドルへの爆発的な急騰を開始し、2025年まで続く15年間のタイムフレームで約3,900%の利益を生み出しました。Andersonは、XRPの潜在的な富の創出が長期保有者、特に現在30歳未満の投資家に利益をもたらす可能性があると強調しました。彼は、XRPが最低目標の100ドルに達した場合、これらの若い投資家が経済的成功を収めることができると計算し、この価格水準が実現する時点で保有者は45〜50歳になると予想しています。アナリストは具体的な富の計算を提供し、資産が100ドルの価格目標に達した場合、10,000 XRPトークンの保有が100万ドルの価値になると指摘しました。この計算は、アクティブな取引アプローチではなく、持続的な長期売買戦略を前提としています。 現在の市場サイクルについて、AndersonはXRPが5〜30ドルの範囲に進む可能性があると予測しています。しかし、彼はこの急騰の後に大きな調整が続き、彼が「真の採用」と呼ぶ暗号通貨の条件を作り出すと予想しています。2030年以降を見据えて、Anderson...