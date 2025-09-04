MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
RFK Jr.が議会証言中にワクチンに関する誤情報を広める
RFKジュニア、議会証言中にワクチンに関する誤情報を広める」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国保健福祉省長官ロバートF.ケネディ・ジュニアは、2025年9月4日、ワシントンD.C.の連邦議会議事堂で、ドナルド・トランプ大統領の2026年医療アジェンダに関する上院財政委員会の公聴会で証言しました。ジョナサン・アーンスト | ロイター 保健福祉省長官ロバートF.ケネディ・ジュニアは水曜日の上院証言で、ワクチンに関する虚偽の主張を繰り返しました。上院議員たちは彼の予防接種政策と連邦保健機関に対する大幅な変更について厳しく追及しました。 ケネディは、主要な政府ワクチンパネルの新たに任命されたメンバーによる「mRNAワクチンは人々に危険なリスクをもたらす」という声明を支持すると述べました。ファイザーとモデルナのコロナワクチンを含むmRNA技術を使用した注射は安全で効果的であり、深刻な副作用は極めて稀なケースでしか発生していないことが、多数の研究で証明されています。 マイケル・ベネット上院議員（コロラド州、民主党）は、委員会メンバーのレツェフ・レヴィ博士が「mRNAワクチンが『特に若者の間で、死亡を含む深刻な害』を引き起こすという証拠が増えている」と述べていることを指摘しました。ケネディはレヴィを予防接種諮問委員会（ACIP）に任命しました。この委員会は疾病対策予防センター（CDC）にワクチン推奨と保険適用に関する助言を行います。 ケネディはレヴィのコメントを知らなかったと述べましたが、「私はそれに同意する」と付け加えました。 ケネディのコメントは、彼がmRNAショット開発への資金提供を取り消し、CDCワクチンパネルの解体や特定のグループに対するコロナショット推奨の取り下げなど、予防接種へのアクセスを制限する可能性のあるワクチン政策の他の変更を行った後に出されました。また、疾病対策予防センターでのリーダーシップの大幅な変更にも続いています。ホワイトハウスは先週、CDCディレクターのスーザン・モナレスを解雇し、その直後に4人の上級機関職員が辞任しました。彼らの一部は機関の政治化と公衆衛生への脅威を理由に挙げています。 ケネディはCDCワクチンパネルの以前のメンバー17人全員を解雇する決定を擁護し、...
SEN
$0.01079
-1.64%
C
$0.16146
-5.85%
D
$0.03233
+2.50%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:26
共有
ボルセ・シュトゥットガルト、セチュリオン決済プラットフォームを立ち上げ
ボルセ・シュトゥットガルト、Seturion決済プラットフォームを立ち上げ ボルセ・シュトゥットガルト・グループが、トークン化資産向けの欧州初のデジタル汎欧州決済プラットフォームとされるSeturionを立ち上げました。このブロックチェーンベースのシステムは、より迅速で安価なクロスボーダー決済を可能にすることで、欧州の断片化した取引後の環境を統一するよう設計されています。同グループによると、Seturionはすべての資産クラスにわたる取引をサポートしながら、決済コストを最大90%削減できるとのことです。このプラットフォームは銀行、ブローカー、取引所、トークン化プラットフォームに開放されており、パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの両方への接続性を提供します。中央銀行マネーまたはトークン化されたオンチェーンキャッシュでの決済をサポートしています。ボルセ・シュトゥットガルト自身の取引所が最初のユーザーとなり、追加のパートナーも続くと予想されています。Seturionは長年の実験に基づいて構築されています。このシステムはすでにスイスのFINMA規制のDLT取引施設であるBX Digitalに導入されており、2024年の欧州中央銀行のブロックチェーン試験中に正常にテストされ、トークン化された証券決済における効率性の向上が実証されました。Seturionのリーダーシップは規制当局の承認を条件としており、CEOにはリディア・クルト博士が指名され、ボルセ・シュトゥットガルトのチーフ・デジタル・アセット・オフィサーであるルーカス・ブルッゲマンが取締役会会長に指名されています。EUのDLTパイロット制度に基づくライセンス申請がドイツの金融規制当局であるBaFinに提出されています。これは進行中のストーリーです。この記事はAIの支援を受けて作成され、公開前に編集者ジェフリー・アルバスによって確認されました。ニュースをメールボックスに受け取りましょう。Blockworksのニュースレターを探索してください：出典：https://blockworks.co/news/seturion-settlement-platform
GET
$0.004171
-2.77%
CROSS
$0.21213
-3.46%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:25
共有
フォーブスの2025年サステナビリティ・リーダーズ・サミットがニューヨークで開催、ジェーン・グドール博士、元ホワイトハウス気候アドバイザーのジーナ・マッカーシー、クリーブランド市長ジャスティン・ビブ、そしてグローバルなサステナビリティ・リーダーたちが登壇
フォーブスの2025年サステナビリティリーダーズサミットがニューヨークで開催、ジェーン・グドール博士、元ホワイトハウス気候アドバイザーのジーナ・マッカーシー、クリーブランド市長ジャスティン・ビブらグローバルなサステナビリティリーダーが登壇 フォーブスは本日、2025年9月22日にニューヨーク市で対面およびバーチャルで開催される2025年フォーブス・サステナビリティリーダーズサミットを発表しました。このサミットでは、大胆な気候変動対策を推進し、サステナビリティの未来を形作る著名なリーダーたちが一堂に会します。「共有アジェンダ：持続可能な成長と意義ある変化の推進」をテーマに、クリーンエネルギーの拡大、気候レジリエンスと持続可能な都市の推進、AIエコノミーのための持続可能なインフラなど、現代の最も差し迫った課題に対するソリューションを探求するため、世界有数の変革者たちが集結します。参加者は以下を含む多彩な講演者の話を聞くことができます： ジェーン・グドール博士、DBE、国連平和大使、ジェーン・グドール研究所創設者 シャーロット・マガイ、創設者兼CEO、ムクル・クリーン・ストーブズ ロバート・D・ブラード博士、テキサス・サザン大学ブラード環境・気候正義センター創設ディレクター ジーナ・マッカーシー、アメリカ・イズ・オール・イン共同議長、元ホワイトハウス国家気候アドバイザー兼米国EPA長官 ジャスティン・M・ビブ、クリーブランド市長、アメリカ・イズ・オール・イン共同議長 ギャビン・マコーミック、WattTime創設者兼エグゼクティブディレクター、Climate TRACE共同創設者 サンジーブ・クリシュナン、S2G インベストメンツ マネージングパートナー 「段階的な行動では不十分です。世界が求める持続可能な成長と変化を推進できるのは、大胆なリーダーシップだけです」とフォーブスのエディター、エリザベス・ブリアーは述べています。「だからこそ、サステナビリティリーダーズサミットでは、慣例に挑戦し、新たな道を切り開く意欲のあるリーダーたちを結集させるのです。」 このイベントはフォーブスのより広範なサステナビリティリーダーズプラットフォームの一部であり、2025年9月18日のニューヨーク気候ウィーク中にサミットに先立って2025年の編集リストを発表する予定です。このリストとサミットは共に、持続可能な未来を形作るイノベーター、エグゼクティブ、政策立案者に焦点を当てます。 イベントの詳細情報とバーチャル参加登録については、以下をご覧ください：2025年フォーブス・サステナビリティリーダーズサミット メディア連絡先： クリスティーナ・ベガ・マグリーニ、cmagrini@forbes.com フェリヤル・ナワズ、fnawaz@forbes.com
D
$0.03233
+2.50%
M
$2.05705
-3.57%
T
$0.01541
+0.78%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:23
共有
ブロックチェーン決済がインドネシアの銀行口座を持たない人々の教育へのアクセスを効率化
ブロックチェーン決済がインドネシアの銀行口座を持たない人々の教育へのアクセスを効率化 BitcoinEthereumNews.comに掲載。インドネシアの複合企業インドモービル・グループがスペース・タイム財団と提携し、5万人以上のインドネシア人学生に検証可能な教育を提供することを目的としたイニシアチブを立ち上げました。教育と金融包摂のためのブロックチェーンイニシアチブ インドネシアの複合企業インドモービル・グループがスペース・タイム財団と提携し、5万人以上の[…] 出典: https://news.bitcoin.com/blockchain-payments-streamline-access-to-education-for-indonesias-unbanked/
MORE
$0.03336
+48.72%
COM
$0.011197
+3.23%
SPACE
$0.1734
-5.09%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:21
共有
「彼はリーグの誰よりも上手く投げる」
「彼はリーグの誰よりも上手く投げる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。バッファロー・ビルズのクォーターバック、ジョシュ・アレンはボルチモア・レイブンズのスター選手ラマー・ジャクソンを高く評価しています：「彼は素晴らしい人間です。彼は物事を正しい方法で行います。」（写真：Michael Owens/Getty Images）Getty Images ジョシュ・アレンはバッファロー・ビルズのレギュラーシーズン開幕戦でラマー・ジャクソン率いるボルチモア・レイブンズとの対戦を楽しみにしています。この2人のMVPは、日曜日の夜のシーズン開幕戦で対決します。これは昨年の壮大なプレーオフゲームの再戦となり、ビルズはレイブンズに対して27-25で辛勝しました。この2つのエリートAFCチームは昨シーズン2回対戦し、ボルチモアは日曜日の夜のレギュラーシーズンゲームでバッファローを35-10で破りました。「昨年、彼らとは2回対戦しました」とアレンは1対1のインタビューで語ります。「彼らはレギュラーシーズンで私たちを破り、私たちはプレーオフで彼らを破りました。彼らはリーグの誰にも劣らないチームです。彼らのディフェンスは頑強で、素晴らしい選手がたくさんいます。カイル・ハミルトンはかなりの高給を得ていますが、彼はそれに値します。彼らは闘犬に囲まれたチームであり、非常に飢えたチームです。」 現NFLのMVPは、ピッツバーグ・スティーラーズのマイク・トムリンに次いでリーグで2番目に長く在任しているレイブンズのヘッドコーチ、ジョン・ハーボーを称賛することを忘れません。ハーボーは2008年にボルチモアのコーチに就任しました。「彼らは正しい方法でフットボールをプレーし、対戦するのはいつも楽しいです」とアレンは言います。「私はハーボーコーチが大好きです。様々なゴルフイベントで彼に会う機会がありましたが、彼に会うたびに、私は彼のチームの一員のようになります。彼は私に近づいてきて、私に対して時間を惜しみません。彼に対して、そしてボルチモアのあの組織に対して、多くの敬意を持っています。」ジョシュ・アレンがラマー・ジャクソンの最高の特徴について語る：「彼はリーグの誰よりも上手く投げる...
M
$2.05705
-3.57%
FUN
$0.008694
+0.94%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:05
共有
ビットコイン循環経済からの抜粋：その影響
投稿「ビットコイン循環型経済からの抜粋：その影響」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。プロジェクト開始以来、コミュニティがどのように多面的な影響を受けてきたかを数値化することは難しく、同様にビットコインが世界中のユーザーの生活をどのように変えているかを予測することも困難です。しかし、マイクが特に指摘していることが一つあります：「ビットコインがどのように時間選好を変えたか、特にエルゾンテの若者たちの間で、それは興味深いことです。」時間選好とは、個人が将来の価値を割り引く主観的な価値です。将来の約束は実現する確率が低いため、何かを待つよりも現在に何かを持つ方が常に望ましいのです。政府が発行量に制限なく印刷する紙幣の悪影響の一つは、恒常的な価格上昇により大きな不確実性を生み出すことです。これは人々の時間選好を高める傾向があります。なぜなら、将来的にはその貨幣の価値が大幅に下がる可能性があるため、将来のために貯蓄するよりも現在消費する方が理にかなっているからです。対照的に、ビットコインは希少な資産であり、最大限度の2100万に達するまで周期的に発行量を削減することで時間とともに価値が上昇する傾向があり、時間選好を減少させることが証明されています。時間とともに価値が上昇するため、現在の小さな貯蓄が将来的に大きな利益をもたらす可能性があり、これにより貯蓄と将来の計画への傾向が高まります。この単純な事実は社会レベルで深い意味を持ちます。なぜなら、教育への投資の増加、より深い人間関係、または環境へのより大きな配慮に反映されるからです。「若者たちが初めて自分の将来について考えているのを見ています。これは私たちが計画したことではなく、驚きとして起こりました。彼らが貯金し始めるのを見始めました。5ドル以上持ったことがなかった子供たちが...
MORE
$0.03336
+48.72%
COM
$0.011197
+3.23%
EL
$0.003965
-1.73%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:03
共有
米国雇用統計発表を前に英ポンドが米ドルに対して下落
米ドル雇用統計発表前にポンドが下落という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米雇用統計とPMIデータ発表を前にポンドが米ドルに対して下落 ポンド（GBP）は木曜日の欧州取引セッション中に米ドル（USD）に対して1.3435付近まで下落しています。GBP/USDペアは、水曜日の調整的な動きの後に米ドルが安定したことで、若干の売り圧力に直面しています。執筆時点では、米ドルの対主要6通貨の価値を追跡する米ドル指数（DXY）は98.25付近まで上昇しています。米ドルは水曜日、7月の米求人労働移動調査（JOLTS）のデータが予想を下回ったことを受けて急落しました。続きを読む... GBP/USD予想：英国債利回りの低下でポンドが下支え 火曜日の急落の後、GBP/USDは反発し、水曜日にプラス圏で取引を終えました。木曜日の欧州セッションでは、市場の焦点が米国からの次の一連のマクロ経済データ発表に移る中、このペアは1.3450付近の狭いレンジで取引されています。長期英国債の利回りは水曜日に下落し、ポンドの回復を支えました。日中後半には、米ドル（USD）が弱気圧力にさらされ、GBP/USDの上昇を可能にしました。続きを読む... 出典: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-drops-against-us-dollar-ahead-of-us-employment-202509041208
NEAR
$2.896
-2.36%
SIX
$0.0197
-0.15%
MORE
$0.03336
+48.72%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:02
共有
スマッシング・パンプキンズ、2025年に2枚目のアルバムデビューを予定
スマッシング・パンプキンズが2025年に2枚目のアルバムでチャート入りを果たす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スマッシング・パンプキンズの「Machina / The Machines of God」が発売25周年記念の再発売により英国チャートに再登場し、セールスチャートとヴァイナルチャートにデビューしました。シカゴ、イリノイ州 - 1997年3月：アメリカのミュージシャン、歌手、作曲家、そしてプロレスプロモーターのビリー・コーガン（アメリカのオルタナティブロックバンド、スマッシング・パンプキンズのメンバー）が1997年3月頃、イリノイ州シカゴでのコンサートでステージ上で演奏している。（写真：Bob Berg/Getty Images）Getty Images 発売から25年後、「Machina / The Machines of God」が再びヒットしています。スマッシング・パンプキンズのこのセットは、特別記念再発売に続いて英国のチャートに戻ってきました。このプロジェクトは2つのチャートに登場し、ファンがこのフルレングスに初めて恋をしてから数十年後に、静かに3つ目のチャートにも戻ってきました。「Machina / The Machines of God」が2つのチャートに登場 スマッシング・パンプキンズのアルバムは今回初めて2つのリストに登場し、両方でトップ40のベストセラーとなっています。「Machina / The Machines of God」は公式アルバムセールスチャートで26位にデビューし、公式ヴァイナルアルバムチャートでは16位からスタートしています。バンドにとって2025年2回目のデビュー 「Machina / The Machines of God」はスマッシング・パンプキンズにとって2025年のこれらのチャートでの2回目のデビューとなります。今年初め、バンドのカタログにある別のクラシック作品「Siamese Dream」も両方のリストに登場し、さらに上位の位置を獲得しました。「Machina / The Machines of God」が別のチャートにも戻る 2つのエントリーに加えて、「Machina / The Machines of God」は公式フィジカルアルバムチャートにも戻り、23位にランクインしました。このセットは現在、その生涯を通じてそのリストで6週間を過ごしています。2000年後半に初めて登場した時、「Machina」は7位でデビューし、それは今でもそのチャートでの過去最高位置として残っています...
K
$0.0598
-8.70%
U
$0.009658
-1.66%
SIX
$0.0197
-0.15%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 23:47
共有
メガマトリックスがEthenaリザーブ戦略の計画を発表
メガマトリックスがEthenaリザーブ戦略の計画を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Mega Matrix Inc.はEthena（ENA）から始めるステーブルコインガバナンストークンを購入するための新しい施設を発表しました。同社は20億ドルのユニバーサルシェルフ登録を発表し、今後2年間で幅広い株式と債務を上場できるようにします。 Mega Matrix Inc.は最新のS-3フォームで20億ドルの施設を申請しました。このユニバーサルシェルフ登録により、Mega Matrixは3年間の期間内に幅広い株式および債務商品を活用することができます。 同社のデジタル資産トレジャリー（DAT）アプローチは、特別なステーブルコインの発行、裏付け、およびガバナンスに使用されるトークンを活用することを目指しています。ステーブルコイン発行者は比較的リスクの高い暗号資産プロジェクトの一種ですが、それにもかかわらず全体的な市場パフォーマンスを活用しています。 トレジャリーに追加される最初のトークンはUSDe及びsUSDeの発行者であるEthena（ENA）になります。ほとんどのトレジャリー企業がまだイーサリアムに焦点を当てている中、Mega MatrixはETHの収益とプロトコルのネイティブ利回りの両方を活用する方法としてEthenaに直接向かっています。 Mega Matrixの動きはEthenaへの信頼を示す このニュースを受けて、Mega Matrix MPU株は8月のピーク3.66ドルから下落し、約1.83ドルで取引されました。MPUは8月23日にS-3申請の最初のバージョンが登場した時点で急上昇し、市場はすでにトレジャリーのニュースを織り込んでいました。 ENAは過去3ヶ月間の高値圏に近い約0.70ドルで取引されています。Ethenaプロジェクトは8月のETHラリーの恩恵を受け、USDeステーブルコインの発行量を過去最高値の12.5Bトークンに拡大しました。 数ヶ月前まではEthenaは非常にリスクが高いと見なされていましたが、ETHの強気市場がプロトコルを後押しし、主要な流動性提供者の一つに変えました。EthenaはETHの下落と清算によるストレステストも受けており、価格ショックなしにUSDe資産を管理しています。 EthenaのUSDe供給量は...に増加しました。
TAP
$0.445
-7.67%
USDE
$1
--%
MOVE
$0.1092
-1.79%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 23:35
共有
アナリストがXRPの価格推移をAmazonの歴史的な急騰と比較
アナリストがXRPの軌道をAmazonの歴史的な急騰と比較する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AndersonはXRPの現在のパターンとAmazon株の歴史との類似点を指摘しています。Amazonは3,900%の価格急騰を達成する前に3,800日間レンジ相場で取引されていました。アナリストはXRPが2030年以降に100〜200ドルの目標に達する可能性があると予測しています。暗号資産アナリストのNick Andersonは、XRPの現在の価格動向とAmazonの主要なブレイクアウト前の株価パフォーマンスを比較しました。Andersonは彼のBullrunnersショーの最近のエピソードでこの分析を共有し、両資産間の類似したパターンを強調しました。アナリストは、Amazon株が2000年から始まる10年以上にわたって約3,800日間レンジ相場で推移したと指摘しました。この長期間の横ばいゾーンはAmazonの最終的なブレイクアウトの前兆であり、AndersonはこれがXRPの現在の市場動向を反映していると考えています。 Amazonのカップアンドハンドルブレイクアウトパターン Amazon株は2010年にブレイクアウトで頂点に達する巨大なカップアンドハンドルパターンを形成しました。このテクニカル形成の後、AMZNは横ばい期に入り、その後5ドルから200ドルへの爆発的な急騰を開始し、2025年まで続く15年間のタイムフレームで約3,900%の利益を生み出しました。Andersonは、XRPの潜在的な富の創出が長期保有者、特に現在30歳未満の投資家に利益をもたらす可能性があると強調しました。彼は、XRPが最低目標の100ドルに達した場合、これらの若い投資家が経済的成功を収めることができると計算し、この価格水準が実現する時点で保有者は45〜50歳になると予想しています。アナリストは具体的な富の計算を提供し、資産が100ドルの価格目標に達した場合、10,000 XRPトークンの保有が100万ドルの価値になると指摘しました。この計算は、アクティブな取引アプローチではなく、持続的な長期売買戦略を前提としています。 現在の市場サイクルについて、AndersonはXRPが5〜30ドルの範囲に進む可能性があると予測しています。しかし、彼はこの急騰の後に大きな調整が続き、彼が「真の採用」と呼ぶ暗号通貨の条件を作り出すと予想しています。2030年以降を見据えて、Anderson...
MORE
$0.03336
+48.72%
XRP
$2.8139
-2.78%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:58
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰