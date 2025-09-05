MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
イーサリアム、現物取引高でビットコインを上回る
イーサリアムが現物取引量でビットコインを上回る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。驚くべき市場の変化として、イーサリアムの中央集権型取引所における月間現物取引量が7年ぶりに初めてビットコインを上回り、暗号資産業界における重要なトレンドを示しています。ビットコインの価格が109,500ドルに下落する中で起きたこの展開により、デジタル取引量における支配的な力としてのイーサリアムの可能性に注目が集まっています。続きを読む：イーサリアムが現物取引量でビットコインを上回る 出典：https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-outpaces-bitcoin-in-spot-volume
COM
$0.011197
+3.23%
NET
$0.00007867
+1.01%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:36
共有
2025年最高のギャンブル報酬: スパルタンズのGiveaway対ベタノ＆スカイベット
投稿「2025年ベストギャンブル報酬：スパルタンズのGiveawayとBetano＆Sky Betの比較」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年ベストギャンブル報酬対決：スパルタンズのランボルギーニGiveawayとBetanoおよびSky Betのオファーの比較 2025年、カジノのオファーはもはや数字だけではなく、ストーリーに関するものです。派手なバナーと基本的なボーナスは依然として存在しますが、プレイヤーは今や追いかけ、応援し、共有できる体験を求めています。そのため、あるキャンペーンが他を圧倒して台頭しています。スパルタンズは単に賞品を配布するだけでなく、ライブランボルギーニGiveawayで話題になるストーリーを作り出しています。一人の勝者、一台の車、そして完全な透明性。 BetanoとSky Betは依然として複数のオファーを使った大規模なプロモーションに焦点を当てていますが、強力な中心的要素がなければ、背景に埋もれてしまうリスクがあります。実際のソーシャルバズを求めて2025年ベストギャンブル報酬を追求している人のために、プラットフォームの比較方法を紹介します。 スパルタンズ：一台の車、一人の勝者、そしてすべての注目 なぜスパルタンズがすべての注目を集めているのでしょうか？それはランボルギーニだけでなく、イベント全体の形成方法にあります。スパルタンズはシンプルな賞品を壮観なものに変えました。これはポイントラダーでも、ロイヤルティティアでも、ランダムスピンでもありません。プレイヤーは直接エントリーのチャレンジに参加し、一人が高級車を獲得する様子を他の人々がライブフィナーレで見守ります。 プロセスはシンプルです：サインアップ、入金、そしてランボルギーニGiveawayに参加するだけ。トリックも隠しルールもありません。賞品が明確でコンテストが公開されているため、プレイヤーはTikTok、X、Redditなどで共有しています。シンプルなルールと一つの大きな賞品のドラマの組み合わせにより、スパルタンズは多くのブランドが欠いているもの、つまり本物のバズを手に入れています。暗号資産のベッターからカジュアルプレイヤーまで、誰もが話題にしており、それがスパルタンズが2025年ベストギャンブル報酬の有力候補として立っている理由です。 Betanoの幅広い範囲だが注目を集めていない Betanoは多くのスポーツを推進することで名前を広めてきましたが...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:05
共有
米国の5大商業銀行の1つがビットコインに復帰！「旧SECがそれを阻止した！」
米国の５つの大手商業銀行の1つがビットコインに復帰！「旧SECがそれを阻止した！」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ米大統領とその政権のビットコインや暗号資産に対する消極的なアプローチが、より多くの企業投資家を引き寄せています。この時点で、暗号資産業界に圧力と制裁を加えた前SEC（米国証券取引委員会）政権の間にBTCサービスを停止せざるを得なかったUS Bancorpは、暗号資産サービスを再開すると発表しました。ロイターによると、米国の５つの大手商業銀行の1つであるUS Bancorpは、機関投資家向け資産管理者向けにビットコインのカストディアンサービスを再開したと発表しました。US Bancorpの動きは、バイデン時代に可決された、金融機関がこれらのサービスを提供することを妨げていたSAB 121をトランプが撤廃したことに影響されました。同行は以前、ビットコイン金融サービス会社NYDIGとのパートナーシップを通じて2022年にカストディアンサービスを提供する計画でした。しかし、前SEC政権が暗号資産カストディアンサービスに対するより厳しい規制を発表した後、この取り組みを中止しました。2022年現在、US Bancorpはサブカストディアンとして暗号資産会社NYDIGとのパートナーシップを通じてビットコインのカストディアンを運営します。NYDIGは原資産の物理的なカストディアンを担当します。「規制の明確化が進んだことで、ビットコインETFを当社の製品ポートフォリオに追加し、カストディアンと資産管理サービスを求めるマネージャーにフルサービスソリューションを提供できるようになりました」とUS Bankの商業・法人銀行部門責任者であるスティーブン・フィリプソン氏は述べました。US Bankは最近、同行の内部基準を満たせば、ビットコイン以外の暗号資産もカストディアンサービスに追加することを検討していると述べました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/one-of-the-five-largest-commercial-banks-in-the-us-returns-to-bitcoin-the-old-sec-blocked-it/
STOP
$0.07213
+0.47%
TRUMP
$7.534
-2.61%
BTC
$121,678.26
-1.26%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 01:45
共有
エミネムの新アルバムとシングルが同時デビュー
エミネムの新アルバムとシングルが同時デビュー」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エミネムは英国サウンドトラックアルバムチャートで「Stans」が19位にデビューし、新シングル「Everybody's Looking at Me」は2つのセールス主導のチャートにランクインしました。ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 2022年11月5日：エミネムがロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催された第37回ロックンロール殿堂入り式典でステージ上でパフォーマンスを行いました。（写真：Theo Wargo/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame）Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame 音楽業界のトラッキング週は毎週金曜日に始まり、アルバムや楽曲はチャートが更新される前に7日間かけてストリーミングと販売数を集計します。金曜日以外の日にリリースされたタイトルは、真のスーパースターによるものでない限り、影響力を持つのに苦戦することが多いです。火曜日（8月26日）、エミネムはドキュメンタリー「Stans」のサウンドトラックと新曲を発表しました。消費量を積み上げるための日数が限られていたにもかかわらず、プロジェクトと楽曲の両方が英国の複数のチャートでデビューを果たしました。 エミネムのサウンドトラックが2つのデビューを果たす 「Stans」は今週、英国の2つのチャートに登場しました。彼の最も忠実なファンについての同名ドキュメンタリーに付随するこのコレクションは、公式サウンドトラックアルバムランキングで19位でオープンしました。同時に、公式アルバムダウンロードチャートでは52位に登場し、このラッパーに国内で14番目のベストセリングダウンロードタイトルをもたらしました。 「Everybody's Looking at Me」が好調なスタート 「Stans」のトラックリストに含まれる未発表曲「Everybody's Looking at Me」は、リリースからわずか数日で英国でベストセラーとなりました。この曲は公式シングルダウンロードチャートで49位、そしてさらに南の位置、公式シングルセールスチャートで52位でデビューしました。エミネムはこれで...
K
$0.05983
-8.65%
U
$0.009658
-1.66%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 01:29
共有
ビットコイン・ハイパー、2,390%の急騰予測：話題のプレセールで1370万ドルを調達
「Bitcoin Hyperが2,390%上昇すると予測：バイラルプレセールで1370万ドルを調達」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Bitcoin Hyperが2,390%上昇すると予測：バイラルプレセールで1370万ドルを調達 ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。Benは暗号資産の発展（主にアルトコイン）とグローバル経済がデジタル資産空間を形作る複雑な方法に特化したフリーランスライターです。教育学の学士号が彼の執筆の独自の基盤となり、複雑な暗号資産の概念や市場の変化を明確で理解しやすい洞察に変換することを可能にしています。この能力は、読者が常に進化する暗号資産投資の世界に適応し、理解を応用するのに役立ちます。暗号資産をアクセスしやすくすることに情熱を持ち、Benは現在の市場イベントから基礎となる重要な知識まで、幅広い読者を教育するためのコンテンツを作成しています。彼の目標は理解を通じて読者に力を与えることです。暗号資産の分析や複雑なトピックの解説に没頭していないとき、Benは熱心なポケモンファンであり、ディズニーに関するすべてのものを楽しんでいます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-could-jump-2390-presale-raises-13-7m/
B
$0.24938
+0.94%
HYPER
$0.26161
-4.96%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 01:24
共有
8月29日、米国の新規失業保険申請件数4週間平均は前回の22.85万件から23.1万件に上昇
8月29日の米国初回失業保険申請件数の4週間平均は、前回の228.5Kから231Kに上昇したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測の記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買の推奨と解釈されるべきではありません。投資判断を行う前に、ご自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な誤記がないこと、またこの情報が適時性を持つことを保証するものではありません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、感情的苦痛を含む多大なリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元本の全損を含む）は、あなたの責任となります。この記事で表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先の情報について責任を負いません。記事本文中で明示的に言及されていない限り、執筆時点で著者は本記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持ちません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者は個別の推奨を提供しません。著者はこの情報の正確性、完全性、または適合性について表明しません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなる誤り、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。誤りと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
COM
$0.011197
+3.23%
WELL
$0.0001017
+10.30%
FORWARD
$0.0002189
-1.83%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 01:11
共有
ビットコインは間もなく20万ドルに達する可能性があるが、Ozak AIの100倍の道筋はより大きな利益を約束する
ビットコインは間もなく20万ドルに到達する可能性があるが、Ozak AIの100倍の道はより大きな利益を約束すると、BitcoinEthereumNews.comに掲載された。ビットコインが111,520ドルを超えるラリーにより、主要暗号資産が200,000ドルまで急騰するという予測が再燃し、デジタル金融における究極の価値保存手段としての地位を強化している。しかし、このような動きは印象的なマイルストーンとなるものの、ビットコイン保有者にとっての上昇余地は、初期段階のプロジェクトがもたらす可能性と比較すると比較的控えめなままだ。ここで、わずか0.01ドルでプレセール中のAI駆動暗号資産プラットフォームであるOzak AIが注目を集めている—最先端の予測技術と急速に成長するパートナーシップを通じて、投資家に100倍の潜在的な利益を獲得する稀な機会を提供している。 ビットコインは20万ドルへの道のり ビットコインは価格が継続的に上昇し、最近111,520ドルの水準を超えたことで、世界金融市場で再び中心的な存在となっている。市場アナリストは、機関投資家の採用、ビットコインETF、そしてBTCを「デジタルゴールド」として認識する動きの組み合わせが、この資産を前例のないレベルにまで押し上げる可能性があると考えている。多くの予測では、次の強気相場サイクルでビットコインが最高200,000ドルに達すると予想している。このような目標は、暗号資産内での価値保存手段としてのビットコインの優位性を効果的に確固たるものにするだろう。しかし、これは現在のレベルからほぼ倍増を意味するものの、経験豊富な投資家は、大きなリターンが多くの場合、成長の余地が大きい小規模な初期段階のプロジェクトからもたらされることを認識している。 ビットコインは現在111,520ドル付近で取引されており、直近のレジスタンスラインは115,000ドルと120,000ドル周辺、さらに強い天井は125,000ドルにあり、これが待望の20万ドル目標への道筋を決定する可能性がある。下落側では、強力なサポートラインが110,000ドルにあり、その後105,000ドルと100,000ドルにより深いクッションがあり、これらのレベルは強気派が広範な上昇トレンドを維持するために守らなければならないレベルだ。 Youtube埋め込み：次の500倍AIアルトコイン Ozak AI（OZ）概要 注目を集めているそのようなプロジェクトの一つがOzak AIであり、予測機械学習とブロックチェーンを融合した先進的なAI駆動暗号資産プラットフォームだ。従来の暗号資産とは異なり、Ozak AIは機関グレードの予測ツールを...
NEAR
$2.896
-2.36%
BTC
$121,678.26
-1.26%
ALTCOIN
$0.0003991
-13.46%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 01:08
共有
オンチェーンAIエージェントがデモから実装へ移行
オンチェーンAIエージェントがデモから実装へ移行するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オンチェーンAIエージェントは研究室から徐々に出てきています。Lit Protocolのエージェントスタック「Vincent」は、開発者に実際に資金を扱う非カストディアル自動化を提供しますが、ユーザーとアプリ開発者が設定した明示的で強制可能な制限の下で行われます。Blockworksが独占的に入手した情報によると、「アーリーアクセス」が開始されたばかりです。共同創設者のDavid Sneiderによると、Litはコアモデルをシンプルに構成しています：デプロイ時に結合され、実行時に強制されるポリシー（ガードレール）と能力（スワップ/借入/ブリッジなどの個別のアクション）です。「Vincent Policies（ガードレールとコントロール）は、特定のユースケースに基づいてVincentアプリケーション開発者によって作成され公開されます」とSneiderはBlockworksに語りました。「例えば、取引アプリは『支出ポリシー』や『トークンホワイトリストポリシー』を公開し、ユーザーは自分のニーズや好みに基づいてそれらを微調整できるようになります。」内部的には、VincentはLitの既存の「多層防御」キーモデル上で動作しています：閾値分割キーはセキュアエンクレーブ（TEE）内で実行され、エンクレーブはオンチェーンポリシーチェックが通過した場合にのみ実行されます。実際には、支出上限、ホワイトリスト、時間枠、レート制限などの権限は、署名やコントラクト呼び出しが発生する前に評価されます。最近の重要な改善点は、開発者がVincentを通じて実行時にこれらのルールを簡単にパッケージ化し強制できるようになったことです。「スターターキット」の例によると、開発者は必要に応じてアプリ固有のポリシーを定義して公開できます。プラットフォームは現在、狭い範囲と広範囲のスマートコントラクト権限の両方をサポートしており、1行のSDK呼び出しでそれらを呼び出すことができます。Sneiderの見解では、エージェントが行動できるようにすることが仕事ですが、それは明確に定義された範囲内でのみです。Morpheusのリードコード管理者であるDavid Johnsonによると、これは効果的です。MorpheusはLit Protocolをリファレンスオープンソースエージェント作業の一部として組み込んでいます。「MPCは、エージェントの良好な支出上限、ホワイトリスト、およびエージェントがユーザー資金にアクセスするための限定的な時間承認を可能にします」とJohnsonはBlockworksに語りました...
MOVE
$0.1092
-1.79%
TOKEN
$0.01234
-2.37%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 01:04
共有
Bitwiseがスイスの主要証券取引所でビットコイン、イーサ、XRP、およびソラナETPをデビュー AI: Bitwiseがスイスの主要証券取引所でビットコイン、イーサ、XRP、およびソラナETPをデビュー
Bitwiseがスイスのメイン証券取引所にビットコイン、イーサ、XRP、およびソラナETPをデビューさせたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント Bitwiseはビットコイン、イーサリアム、ソラナ、およびXRPに連動する5つの新しい暗号資産ETPをスイスのSIX取引所に上場しました。これらのETPは仮想資産によって完全に裏付けられており、欧州の投資家に増加した投資オプションを提供します。Bitwise Asset Managementは、スイスのメイン証券取引所であるSIXスイス取引所に5つの主力暗号資産上場商品（ETP）を上場したと、同社は木曜日に発表しました。新規上場のうち4つは、ステーブルコインを除く時価総額最大の暗号資産に連動しています。これらにはBitwise Core Bitcoin ETP、Ethereum Staking ETP、Solana Staking ETP、およびPhysical XRP ETPが含まれます。BitwiseはまたMSCI Digital Assets Select 20 ETPも上場しました。これはMSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Indexのパフォーマンスを追跡します。MSCIによって管理され四半期ごとにリバランスされるこのインデックスは、投資可能な暗号資産時価総額の90％以上をカバーしています。「スイスに上場した5つの主力商品は、暗号資産市場の可能性を最大限に活用したいと考える投資家のオプションを広げるでしょう」と、欧州におけるBitwiseの地域投資戦略ディレクターであるRonald Richterは述べました。「欧州はデジタル資産に急速に開放されており、スイスは大陸の中心にある主要かつ重要な市場です。」この動きは、暗号資産投資商品の需要が高まり、変化する規制が暗号資産投資の新たな機会を生み出している欧州市場における、デジタル資産マネージャーのプレゼンスを拡大すると予想されています。英国は、消費者リスクと市場のボラティリティに関する懸念から3年以上にわたってこのような商品を制限した後、来月から暗号資産上場債券への小売アクセスを緩和する予定です。「スイスでの製品スイートの拡大はBitwiseにとって論理的な次のステップであり、常に最高クラスの暗号資産ETPを提供することを目指す当社の戦略に適合しています」と、Bitwise Asset Managementの欧州責任者であるBradley Dukeは述べました。これらのETPは仮想資産によって完全に裏付けられています...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:55
共有
企業がビットコインを再び口にする！どの企業が最もBTCを購入したのか？驚くべきデータがこちら…
企業がまたビットコインを購入！どの企業が最もBTCを購入したのか？驚きのデータを公開... BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコインが世界中で価値の貯蔵手段としての地位を固める中、機関投資家による採用が日々増加しています。ビットコイン金融サービス企業のRiverは、同社の企業顧客が利益の平均22%をビットコインに再投資していると発表し、ビットコイン採用が増加している兆候を示しました。 Riverのリサーチアナリスト、サム・ベイカー氏が発表したレポートによると、Riverの機関ユーザー様は利益の平均22%をビットコインに再投資しており、特に不動産企業の参加が顕著であると指摘しています。このレポートでは、これらの企業が今年84,000 BTCを購入したと推定しています。 Riverの顧客の中で、不動産企業が最大の採用者であり、利益の平均15%をBTC購入に割り当てている一方、ホテル、金融、ソフトウェア部門の企業は8%から10%の間を割り当てています。 「不動産企業では、約15%の顧客が利益の一部をビットコインに再投資しています。金融、ソフトウェア、ホテル部門も8-10%のシェアを割り当てています。興味深いことに、従来の金融やIT部門に加えて、ジム、塗装や屋根工事の請負業者、宗教的非営利団体などのさまざまな分野でもビットコイン再投資のケースが出現しています。」 Riverは最近のレポートで、企業の40%以上がビットコインに1%から10%を投資している一方、純利益の半分以上をBTCに割り当てているのはわずか10%であると指摘しています。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/corporates-say-bitcoin-again-so-which-companies-bought-the-most-btc-heres-the-surprising-data/
REAL
$0.08223
-1.54%
BTC
$121,678.26
-1.26%
MORE
$0.03336
+48.72%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:51
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰