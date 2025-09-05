MEXC 取引所
ビットコインが失望的な民間部門雇用統計を受けて11万ドルを下回る Bard:
ビットコインが失望的な民間部門雇用数字を受けて11万ドルを下回る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。8月の民間部門雇用の増加は、多くの経済学者が予測していたものを大幅に下回りました。失望的な民間部門雇用データがBTCを11万ドル以下に下落させる ニュージャージー州を拠点とする人材会社ADPは木曜日に米国民間部門の雇用が54,000増加したと報告しましたが、その数字は経済学者が予測していた75,000を大幅に下回っています[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-falls-below-110k-after-disappointing-private-sector-employment-numbers/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:45
ビットコインは上昇前の9月に下落する可能性、サイクルデータが示す
「ビットコインは9月に下落した後、反発する可能性がある、サイクルデータが示す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストは決して完全に仕事から離れることはないと言われています。しかし、クリスチャンにとって、それは単なる比喩ではなく、ライフスタイルなのです。昼間、彼は暗号資産市場の絶えず変化する潮流をナビゲートし、経験豊富な編集者のように言葉を操り、専門用語を大衆向けに解読する記事を作成しています。しかし、PCがスリープモードになると、彼の追求はより機械的な（そして時には哲学的な）方向に向かいます。クリスチャンの文章との旅は、ビットコインの時代よりもずっと前に始まりました。学術の神聖な殿堂で、彼は大学新聞の特集ライターとしての技術を磨きました。物語を語ることへの初期の愛情は、データエンジニアリング会社での編集者としての成功につながり、初月のエッセイコンテストでの勝利は、数ヶ月分の犬や猫のおやつを購入する資金となりました - これは彼の毛皮の仲間たちへの献身の証です（これについては後ほど詳しく）。その後、クリスチャンはジャーナリズムの世界を遍歴し、カナダや韓国の新聞社で働きました。最終的に、彼はフィリピンの故郷の地元ニュース大手に10年間定住し、完全なニュースジャンキーになりました。しかし、その後、新しいものが彼の目を引きました：暗号資産です。それは宝探しとストーリーテリングが混ざったようなもので、まさに彼の得意分野でした！そこで、彼はNewsBTCで素晴らしい仕事を手に入れ、暗号資産に関するあらゆることについてのエキスパートの一人となりました。彼はこの複雑なものを小さな断片に分解し、誰にでも理解しやすくしています（彼はこのスキルを教えてくれた管理チームに敬意を表しています）。クリスチャンは仕事ばかりで遊びがないと思いますか？そんなことはありません！コンピューターから離れると、彼はバイクへの情熱に浸っています。真のギアヘッドであるクリスチャンは、バイクをいじることと、320ccのヤマハR3で開けた道路の喜びを味わうことが大好きです。かつてスピードの魔人で...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:33
ビットコインと暗号資産にとって何を意味するのか？
ビットコインと暗号資産にとって何を意味するのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今後のリスクと課題 Strategyは技術的要件をすべて満たしていますが、S&P委員会はボラティリティとセクターバランスも考慮します。主にビットコイン保有に支えられているStrategyの株式は非常にボラティリティが高く、最近では30日間の変動率が約100%に達しています。参加資格を満たしていても、このレベルのリスクが決定を複雑にする可能性があります。ビットコインと暗号資産市場にとっての意味 StrategyがS&P 500に参入すれば、ビットコインは事実上主要金融指数の一部となり、BTCを直接所有していない何百万人もの投資家に間接的なエクスポージャーを提供することになります。これによりビットコインのマクロ資産としての役割が強化され、グローバル市場との関連性がさらに深まるでしょう。より広範な暗号資産セクターにとって、この節目はブロックチェーンベースの資産に対する認識の高まりを示し、センチメントを向上させ、将来的により多くの暗号資産関連企業が主要指数に参加する道を開く可能性があります。出典: https://cryptoticker.io/en/strategy-in-sp500-what-it-means-for-bitcoin-and-cryptos/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:13
1999' At 50 — ロサンゼルスで計画されている最終ファン祝賀イベント
「スペース：1999」50周年 — ロサンゼルスで最終受益者セレブレーションが計画 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。左から右：バーバラ・ベインがドクター・ヘレナ・ラッセル役、マーティン・ランドーがコマンダー・ジョン・コーニグ役、そしてバリー・モース（1918年 – 2008年）がプロフェッサー・ビクター・バーグマン役としてイギリスのSFテレビシリーズ「スペース：1999」に出演、1976年頃。（写真：Silver Screen Collection/Getty Images）Getty Images カルト的人気を誇るイギリスのSFシリーズ「スペース：1999」は、1975年の今日に2シーズンの放送を開始し、特別な3日間のセレブレーション「ロサンゼルス：1999 – 50周年記念セレブレーション」で50周年を迎えます。このイベントは9月12日から14日まで開催される予定です。イベントではキャストの再会や、この記念碑的番組のオリジナル衣装や小道具の展示が行われます。 時代を超えた宇宙探査のビジョン 当時未来的だった1999年を舞台に、「スペース：1999」は月での核廃棄物爆発により月が地球の軌道から飛び出すところから始まります。ムーンベース・アルファの311人の住民 - その中には医療部長のヘレナ・ラッセル博士役のバーバラ・ベイン、コマンダー・ジョン・コーニグ役のマーティン・ランドー、チーフパイロットのアラン・カーター役のニック・テイトなど - は深宇宙に投げ出され、生存のために奇妙な惑星、異星文明、そして神秘的な宇宙現象に立ち向かいます。 テレビシリーズ「スペース：1999」のシーン、1975年-1977年頃。（写真：Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images）Getty Images 当時実際のカップルだったバーバラ・ベインとマーティン・ランドーは、「スペース：1999」で再会する前に「ミッション：インポッシブル」で既に成功を収めていました。このシリーズはまた、当時のイギリス制作としては最も高額な予算を誇り、精巧なセット、模型、視覚効果を特徴としていました。 「ミッション：インポッシブル」のキャストショット。左から、シナモン・カーター役のバーバラ・ベイン、ウィリー・アーミテージ役のピーター・ルーパス、バーニー・コリアー役のグレッグ・モリス、ジェームズ・フェルプス役のピーター・グレイブス、ローリン・ハンド役のマーティン・ランドー、1967年4月11日。（写真：CBS Photo Archive/Getty Images）Getty Images シーズン1では、「スペース：1999」は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:50
StripeとParadigmがステーブルコイン決済のためのTempoブロックチェーンをインキュベート
StripeとParadigmがステーブルコイン決済のためのTempoブロックチェーンを開発中というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Paradigmの共同創設者Matt Huang氏は木曜日に、同社とStripeが実世界の金融フローにおけるステーブルコインの利用を効率化するための決済重視のブロックチェーンTempoを開発中であると発表しました。Tempoは、Anthropic、Coupang、Deutsche Bank、DoorDash、Lead Bank、Mercury、Nubank、OpenAI、Revolut、Shopify、Standard Chartered、Visaなどの初期設計パートナーのサポートを受けて、プライベートテストネットに参入しました。このプロジェクトはStripeがブロックチェーンインフラに踏み出す最も直接的なステップであり、同社の決済事業をネイティブなオンチェーン決済に拡張するものです。プロジェクト資料によると、Tempoは1秒未満の確定性で1秒あたり10万件以上のトランザクションを処理できるように設計されています。その決済優先のアーキテクチャにより、取引手数料とガスは組み込まれた自動マーケットメイカー（AMM）を通じて任意のステーブルコインで支払うことができます。追加機能には、決済専用レーン、メモとアクセスリストのサポート、オプトインのプライバシー設定などがあります。イーサリアム実行クライアントであるReth上に構築されたこのチェーンは、既存のイーサリアムスマートコントラクトとツールとの互換性を維持しています。Huang氏によると、Tempoは給与支払い、送金、グローバル支払い、組み込みアカウントなど、多様な金融アプリケーションをサポートすることを目的としています。このプロトコルは「ステーブルコイン中立性」の原則に従い、どの発行者も決済用トークンをデプロイできるようにします。バリデーターは最初は選定されますが、最終的には許可不要のモデルに移行する予定です。これは発展中のストーリーです。この記事はAIの支援を受けて作成され、公開前に編集者Jeffrey Albusによって確認されました。ニュースをメールボックスで受け取りましょう。Blockworksのニュースレターを探索してください：出典：https://blockworks.co/news/stripe-and-paradigm-incubate-tempo
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:37
EVの急増の中でもフォード・エクスペディションは販売の明るい材料
フォード・エクスペディションはEVへの急速な移行の中でも販売の明るい材料として注目されていると、BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フォードの刷新された3列シートのエクスペディションSUVは爆発的な成長を見せています。デトロイトの自動車メーカーは水曜日、8月に8,724台のエクスペディションを販売したと報告し、これは前年同期比53.7%増で、21年間で最高の販売実績となりました。今年これまでに61,022台を販売しており、2024年の同時期と比較して13.1%増加しています。エクスペディションはフォード全体の販売を上回る成績を示しています。全体として、同社の8月の販売は前年同月比3.9%増加しました。エクスペディションは8月の販売の約5%を占めるに過ぎませんが、フォードの利益の原動力は数十年にわたり大型トラックとSUVでした。また、従来型の内燃機関を搭載しており、電気自動車の販売が今年増加している中でも、顧客が依然として大型のガソリン車に関心を持っていることを示しています。購入者は今月末に連邦税額控除が終了する前にEVを購入しようと急いでいます。フォードはこの急増を目の当たりにしており、8月のEV販売は前年同期比19.3%増加しました。ウォール街のアナリストは、税額控除が終了すると年末にEV販売が減少すると予測しています。フォードの同じ町のライバルであるゼネラルモーターズも同期間のEV販売を誇示し、8月にこのセグメントが過去最高の月間記録を達成したと述べています。フォード北米製品広報ディレクターのマーク・レヴィンは、EVへの関心が高まっていることを認めつつも、エクスペディションのような大型車両に家族が惹かれていると述べました。2025年型フォード・エクスペディション・トレマー フォードは「Model e」と呼ばれる電気自動車部門を持っていますが、完全電動化への移行に関しては一部のライバルほど熱心ではありません。1年前に3列シートの電気SUVの計画を中止し、当時はハイブリッドモデルの開発を優先すると述べました。「私たちは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:32
StripeとParadigmがステーブルコイン決済インフラ向けのTempoレイヤー1ブロックチェーンを発表
StripeとParadigmがステーブルコイン決済インフラ向けのTempoレイヤー1ブロックチェーンを発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。StripeとParadigmは、ステーブルコイン決済向けに設計されたレイヤー1ブロックチェーンTempoを発表しました。9月4日のParadigm創設者Matt Huangの発表により、8月にStripeがブロックチェーンエンジニアの求人を投稿し、すぐに削除したことから始まった投機が裏付けられました。プライベートテストネットフェーズでは、Tempoは選ばれたパートナーと共に国境を越えた支払い、B2B決済、送金をテストするプライベートテストネットで運用されています。Huangの発表によると、イーサリアムブロックチェーン仮想マシン（EVM）互換ネットワークは、予測可能な低手数料、内蔵自動マーケットメイカーを通じたあらゆるステーブルコインでの支払い、特化したユーザー体験機能など、専用インフラの選択を通じて大量決済のユースケースを対象としています。Tempoは、定型取引と複雑なスマートコントラクト操作を分離する専用決済レーンを通じて、1秒未満の確定性で毎秒10万件以上のトランザクションを処理します。設計パートナーには、Anthropic、Coupang、Deutsche Bank、DoorDash、Lead Bank、Mercury、Nubank、OpenAI、Revolut、Shopify、Standard Chartered、Visaが含まれます。このパートナーシップは、従来の金融機関、ネオバンク、eコマースプラットフォーム、人工知能企業にまたがっています。Visaの最高製品・戦略責任者Jack Forestellは次のように述べています： 暗号資産投資家のブループリント：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、ミッシングアルファに関する5日間のコース 素晴らしい 😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。 「未来はマルチチェーンです：ステーブルコインは多様なブロックチェーンネットワーク上で運用され、Visaはチェーン間とステーブルコインブランド間の相互運用性を可能にしています。」 ステーブルコイン中立性 Tempoはステーブルコイン中立性を取り入れ、どの事業体もステーブルコインを発行し、支払いやガス料金に任意のステーブルコインを使用できるようにしています。この構造は、特定のステーブルコイン発行者を優遇したり、取引手数料に独自トークンを要求したりするネットワークとは対照的です。内蔵自動マーケットメイカーにより、異なるステーブルコイン間のシームレスな変換が可能になります。このネットワークはオプトインのプライバシー取引をサポートし、規制要件向けに設計されたコンプライアンスフックを含んでいます。これらの機能は、マネーロンダリング防止や顧客確認規制との互換性を維持しながら、トランザクションのプライバシーに関する企業の懸念に対応しています。このブロックチェーンは、グローバルな支払い、組み込み金融...などの実世界の決済フローに対応しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:28
収益の失望後、Figma株が18%急落しIPO水準を下回る
Figma株、収益失望で18%急落しIPO水準を下回る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Figma株は木曜日に約20%下落し、上場後初めての収益報告後、2024年7月のIPO以来の最安値を記録しました。この急落により株価は公開価格を大幅に下回り、近年最も期待された技術系IPOの一つとされていたものに打撃を与えました。業績は予想をわずかに上回りましたが、売り圧力を止めるほど強くはありませんでした。収益報告によると、Figmaは第2四半期の収益が2億4960万ドルで、前年比41%増加し、LSEGが追跡したアナリスト予想の2億4880万ドルをわずかに上回りました。同社は1ヶ月以上前に予備的な数字を既に共有していたため、結果は驚くものではありませんでした。しかし、それでも株価の暴落を止めることはできませんでした。パイパー・サンドラーのアナリストたちは、この収益を「ほぼ無風」と評し、株価が初日に250%急騰して以来、激しく変動していると指摘しました。 株価はデビュー以来、価値の半分以上を失う サンフランシスコに本社を置く同社は、7月に1株33ドルで取引を開始し、初日終了時には115.50ドルまで急騰しました。それ以来、Figmaはその価値の半分以上を失い、木曜日の暴落前の水曜日には約66.85ドルで取引を終えました。これにより同社の時価総額は約270億ドルに下落しました。この下落は、シリコンバレーにとってこのIPOがいかに重要だったかを考えると特に厳しいものでした。シリコンバレーは弱い上場が続いた数年後、テクノロジー企業の復活を待ち望んでいました。最後の大きなIPOの波は、インフレと金利が急速に上昇し始めた2022年初頭に枯渇していました。 今後の見通しとして、Figmaは第3四半期の収益が2億6300万ドルから2億6500万ドルになると予想しています。これは約33%の成長を意味し、アナリストのコンセンサスを上回るでしょう...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:17
先週の新規失業保険申請件数は237Kに上昇
先週の新規失業保険申請件数は237Kに上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新規失業保険申請件数は前週237Kに増加しました。継続失業保険申請件数は1.940Mに減少しました。木曜日に発表された米国労働省（DOL）の報告によると、8月30日までの週に失業保険の新規申請を提出した米国市民の数は237Kに上昇しました。最新の数値は当初の予測（230K）を上回り、前週の229K（未改定）よりも高くなりました。さらに、4週間移動平均は2.5K増加し、前週の未改定平均から231Kに上昇しました。報告書によると、季節調整済みの被保険失業率は1.3%で、8月23日までの週の継続失業保険申請件数は4K減少して1.940Mとなりました。市場の反応 発表を受けてもグリーンバックは買い姿勢を変えず、リスク関連スペースの急激な動きと米国債利回りの全般的な追加的弱さの中、米ドル指数（DXY）は98.30地域を推移しています。雇用FAQ 労働市場の状況は経済の健全性を評価する重要な要素であり、したがって通貨評価の重要な要因です。高い雇用率、または低い失業率は、消費支出ひいては経済成長にプラスの影響を与え、現地通貨の価値を高めます。さらに、非常にタイトな労働市場 - 空きポジションを埋める労働者が不足している状況 - はインフレ水準ひいては金融政策にも影響を与える可能性があります。労働供給の低さと需要の高さが高い賃金につながるためです。経済における給与の成長ペースは政策立案者にとって重要です。高い賃金成長は、家計がより多くの支出能力を持つことを意味し、通常は消費財の価格上昇につながります。エネルギー価格などのより変動の大きいインフレ源とは対照的に、賃金成長は基礎的な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:11
米国銀行がビットコイン カストディを再び提供する中、次に爆発する仮想通貨
米国銀行がビットコインカストディを再開する中、次に爆発する暗号資産は何か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ビットコインカストディが米国銀行のメニューに戻ってきました。機関投資家の関心が高まる中、次に爆発する暗号資産は何でしょうか？4年間の休止期間を経て、米国銀行は暗号資産業界に再参入し、ビットコインとビットコインETFのカストディサービスを再開しています。この動きは、規制当局が物議を醸したSEC SAB 121を撤回し、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が制限的な暗号資産監視を緩和してからわずか数ヶ月後のことです。国内最大手銀行の一つが復帰したことで、機関投資家が暗号資産を受け入れるかどうかという問題ではなく、次にどの暗号資産が爆発的に成長するかという問題になっています。 米国銀行、4年間の休止後にビットコインカストディを再開 資産規模で米国第7位の銀行であるUS Bancorpは、機関投資家向けのビットコインカストディサービスを正式に再開しました。 出典：X/@usbank 米国銀行は、SECのSAB 121規則のため、2022年に暗号資産カストディサービスを停止しました。現在、これらの制限が解除され、機関投資家の関心が再び高まる中、銀行は活動を再開しています。ファンドマネージャーに規制されたビットコインへのアクセスを提供するため、New York Digital Investment Group（NYDIG）と提携しました。 「私たちは共に、Global Fund Servicesのクライアントに対し、規制された金融機関に期待される安全性とセキュリティを備えた健全な通貨としてのビットコインへのアクセスを促進することで、従来の金融と現代経済の間のギャップを埋めることができます」とNYDIGのCEO、テジャス・シャーは述べています。 銀行のこの動きは、より広範な市場トレンドを反映しています。最近のCiti Securities Services Evolutionレポートによると、暗号資産は2030年までに世界のポストトレード市場活動の最大10％を処理する可能性があります。ステーブルコインとトークン化された資産は、資本移動を効率化するために採用されており、今後さらに拡大するでしょう。GenAIと組み合わせることで、暗号資産は担保資産管理を改善し、より迅速な決済サイクルを可能にする可能性があります。 出典：Citi 機関投資家がビットコインとステーブルコインに回帰する一方で、暗号資産のインフラはアルトコインにあります。それらはより速く動いています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 01:53
