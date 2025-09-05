MEXC 取引所
JetBlue、Amazon Kuiperのインターネット契約で機内Wi-Fiを強化へ
JetBlueがAmazon Kuiperインターネット契約で機内Wi-Fiを強化へ、という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。JetBlue航空のエアバスA321-231が2025年3月4日、カリフォルニア州サンディエゴのサンディエゴ国際空港からニューヨーク行きの便として出発しています。Kevin Carter | Getty Images JetBlue航空は、機内Wi-Fiを強化するために一部の航空機にAmazonのProject Kuiperを導入する計画を木曜日に発表しました。これは新興インターネット衛星サービスへの信頼の表れです。この技術は同社の機体の約4分の1に追加され、2027年から導入が開始され、2028年に完了する見込みだとJetBlue社長のMarty St. Georgeが記者との電話会議で述べました。この提携はAmazonにとって大きな勝利であり、同社は低軌道にインターネット送信衛星の星座を構築するProject Kuiperに取り組んできました。このサービスはイーロン・マスクのStarlinkと直接競合することになります。Starlinkは現在市場を支配しており、8,000基の衛星が軌道上にあります。Amazonは4月以降、一連のロケット打ち上げを通じて102基の衛星を送り出しています。連邦通信委員会（FCC）の期限に間に合わせるため、2026年7月末までに約1,600基、つまり全星座の半分を軌道に乗せる必要があります。同社は今年後半に商用サービスを開始することを目指しています。「まだやるべきことはたくさんありますが、JetBlueをKuiperの最初の航空会社顧客として迎えることができて非常に興奮しています」とKuiperのセールス・マーケティング担当副社長のChris Weberは記者団に語りました。Starlinkはそのサービスを利用する航空会社を増やしています。JetBlueはKuiperの最初の航空会社パートナーですが、Amazonはサービス拡大を目指して最近いくつかの契約を結んでおり、4月には欧州の航空機メーカーであるエアバスとも契約しています。JetBlueは長年、静止軌道（GEO）衛星のネットワークを運営するViasatとのパートナーシップを通じて無料の機内インターネットを提供してきました。そのパートナーシップは継続すると、St. Georgeは述べました。…
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:41
🚀 XRPが急騰する可能性 — WinnerMiningクラウドマイニングで毎日2,090 XRPを稼ごう！
🚀 XRPが急騰する可能性 — WinnerMiningクラウドマイニングで毎日2,090 XRPを稼ごう！ BitcoinEthereumNews.comに掲載。時間は刻々と過ぎています。2025年10月18日、SECは史上初のXRPスポットETFについて決定を下します。👉 FinboldとBloombergのアナリストによると、承認される可能性は95%です。承認されれば、XRPはビットコインのETF承認後のように急騰する可能性があります — 160%以上の利益が見込まれます。現在、XRPは約$2.81で取引されています。$3を突破すれば、$3.40も視野に入ります。このチャンスを逃せば、他の人が利益を得るのを見ているだけになるでしょう。 なぜXRPが人気なのか Finboldが報じたように、XRPは単なるアルトコインではなく、実際の金融インフラになりつつあります： XRPレジャー（XRPL）は現在、米国債や不動産を含む$131.6Mのトークン化資産をホストしています。RWA.XYZのようなプラットフォームにより、これらのトークン化資産の追跡と取引が非常に簡単になっています。ETF承認が迫る中、XRPは大規模な採用と機関投資家の関心を集める可能性があります。要するに、XRPは暗号資産と従来の金融を橋渡しする役割を果たしており、今が参入するのに最適なタイミングです。 WinnerMiningクラウドマイニングで毎日XRPを稼ぐ方法 XRPを購入して価格上昇を待つのはリスクがあります。価格が急騰しなかったらどうしますか？WinnerMiningはクラウドベースのXRP獲得プラットフォームで、採掘装置や高額な電気代、技術的な問題なしに毎日XRPを稼ぐことができます。 仕組みは以下の通りです： - 柔軟な契約 — $100から$300,000まで開始可能 - 毎日の支払い — XRPが毎日直接あなたのウォレットに送られます - いつでも引き出しまたは再投資可能 — 完全にあなたのコントロール下 - 環境に優しい＆24時間サポート — 100%再生可能エネルギーで稼働し、カスタマーサービスが常時利用可能 - 低リスクの収益 — 市場が下落しても、毎日XRPを獲得し続けられます 日次支払いの例： $100 → 約1.3 XRP/日 $5,000 → 約28 XRP/日 $30,000 → 約188 XRP/日 $100,000 → 約640 XRP/日 $300,000 → 約2,090 XRP/日 💡 想像してみてください：ETFが承認され、XRPが急騰する中、他の人々は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:35
ベストウォレットトークンが話題に
BitcoinEthereumNews.comに「Best Walletトークンが話題に」という記事が掲載されました。暗号資産ニュース FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が10月に暗号資産イノベーションに関する会議を発表し、$BESTが話題になるという暗号資産業界にとってエキサイティングなニュースです。米国は、ブロックチェーン金融の世界的リーダーとしての地位を確立するため、新たな暗号資産支持の姿勢を強化しているようです。10月21日、連邦準備制度理事会はステーブルコイン、分散型金融、AI、トークン化に焦点を当てた会議を開催します。連邦準備制度理事会のクリストファー・ウォラー総裁は水曜日にプレスリリースを発表し、金融テクノロジーの最先端を優先する必要性を指摘しました。暗号資産の広範な採用への道のりには政策立案者が道を切り開く必要がありますが、一般ユーザーにとってのアクセシビリティも同様に重要です。Web3への参入障壁を下げることが不可欠であり、そのためBest Walletはタイムリーなプロジェクトなのです。ネイティブトークン$BESTがBest Walletアプリをどのように強化しているかを見ていきましょう。しかしまず、アメリカの暗号資産政策の未来について議論しましょう。 FRBがデジタル決済の議論を先導 ウォラー氏は「新技術の機会と課題を検討し、決済の安全性と効率性を向上させるアイデアを集め、決済の未来を形作る人々の声を聞くことを楽しみにしている」と述べました。 代替テキスト：連邦準備制度理事会が決済イノベーション会議を発表する完全なプレスリリース アメリカは暗号資産分野でどのようにリードしているのか？ アメリカの暗号資産分野におけるリーダーシップは、バイデン時代の暗号資産に非友好的な政策から転換し、トランプ政権が戦略的政策イニシアチブで先導しています。GENIUS法はステーブルコインの規制枠組みを明確にし、投資家に既存および新規のステーブルコインプロジェクトを採用する自信を与えました。ビットコイン戦略備蓄の設立も、長期売買の価値保存としての$BTCに対する米国政府のコミットメントを示しています。これは他の主要経済国の暗号資産へのアプローチとは対照的で...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:32
DCがトランプ国家警備隊配備で提訴
DCが国家警備隊の配備でトランプを提訴 BitcoinEthereumNews.comに掲載。トップライン ワシントンD.C.の司法長官は木曜日、トランプ政権と軍を提訴し、今年初めに国家警備隊を首都のパトロールに派遣したことは、軍が国内の法執行に使用されることを禁止する連邦法に違反していると主張—カリフォルニアの別の訴訟での連邦判事の最近の判決を反映している。2025年9月3日、ワシントンDCのナショナルモールをパトロールする国家警備隊のメンバー。（写真：Austin DeSisto/NurPhoto via Getty Images）NurPhoto via Getty Images 重要事実 民主党のブライアン・シュワルブ ワシントンD.C.司法長官は、訴訟でトランプ政権が「アメリカ民主主義の基本原則—軍は国内の法執行に関与すべきではないという原則—を踏みにじった」と非難した。この訴訟は、チャールズ・ブレイヤー連邦地方裁判所判事が火曜日、トランプ政権が今夏初めにロサンゼルスでトランプの移民政策に対する抗議活動をパトロールするために国家警備隊を派遣した際、軍が民間の法執行に使用されることを禁止するポッセ・コミタトゥス法に違反したと判決を下した後に提起された。トランプは先月、ワシントンで国家警備隊を配備し、メトロポリタン警察署の連邦政府による管理を含む、いわゆる犯罪取締りの一環として実施し、3都市すべてで暴力犯罪が減少しているにもかかわらず、シカゴ、ニューオーリンズ、ボルティモアを含む他の場所でもこの取り組みを複製すると脅した。余談 トランプは水曜日、シカゴへの軍隊派遣の約束を撤回し、記者団に対して、代わりにニューオーリンズを検討していると述べた。ルイジアナ州のジェフ・ランドリー共和党知事は国家警備隊を歓迎すると述べており、これによりトランプはワシントンで提起されたような法的挑戦や、民主党が率いる州の他の都市で展開される可能性のある法的挑戦を回避できる。重要背景 2,000人以上の国家警備隊員が今月初め、トランプと他の共和党主導の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:14
企業は2025年の強気相場急騰の中でビットコインを受け入れる – River
ビジネスが2025年の強気相場の中でビットコインを受け入れる - Riverの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。River Financialの新しいレポートによると、企業はビットコインの2025年の強気相場における原動力となり、企業の保有量は現在その総供給量の6%以上を占めています。このレポートでは、2025年の最初の8ヶ月だけで、ビットコインへのビジネスの資金流入は昨年の合計を125億ドル上回り、累積保有量は130万BTCに達したことがわかりました。これは2020年以降21倍の増加を表しています。比較すると、個人は依然としてビットコインの供給量の65.9%を保有しており、ファンド、政府、その他の団体が残りを構成しています。 主流採用の高まりの中でトレジャリー企業がリード Riverのデータによると、大量のビットコイン準備金を保有することを主な目的として設立されたビットコイントレジャリー企業は、2024年1月以降の購入の76%を占めています。彼らは集合的に、ビットコインへのエクスポージャーに関連する株式、債券、その他の証券で1000億ドル以上を管理しています。さらに、このレポートでは、不動産やヘルスケアから建設やソフトウェアまで幅広い従来のビジネスが、ますますビットコインを彼らのトレジャリーに追加していることが強調されています。 レポートによると：「ビットコインはもはやマイナーや暗号資産ネイティブの企業に限定されていません。」米国の3,000社のビジネスが現在Riverのサービスを利用していることが強調されています。その大部分は従業員50人未満の中小企業で、インフレーションや銀行リスクに対するヘッジとして、収入の相当部分をビットコインに割り当てていることが多いです。 企業戦略の転換 企業は平均して純利益の22%をビットコインに割り当てており、現在ほぼ3分の1がトレジャリー準備金の半分以上をこの資産で保有しています。 暗号資産投資家の青写真：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、ミッシングアルファに関する5日間のコース 素晴らしい😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。 Riverはこのトレンドをビットコインの固定供給量、7×24の流動性、特に近年の高プロファイルな銀行崩壊後のカウンターパーティリスクからの保護に起因しています。さらに、...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:52
企業のビットコイン配分は企業が利益の22%を投資するにつれて増加
企業のビットコイン配分が増加、企業が利益の22%を投資 この投稿「企業のビットコイン配分が増加、企業が利益の22%を投資」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 企業のビットコイン配分が増加、企業が利益の22%を投資 ニュースレターに登録しよう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。クリスチャンは、フィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を持っています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/corporate-bitcoin-allocation-climbs-as-companies-invest-22-of-profits/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:51
金曜日の雇用統計は労働市場の減速を確認する可能性があります。しかし、株式市場は気にするでしょうか？
金曜日の雇用統計は軟調な労働市場を確認する可能性があるが、米株は気にするだろうか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載された。2025年8月26日のニューヨーク証券取引所。Brendan McDermid | Reuters 金曜日の8月雇用統計は労働市場の弱体化を確認すると予想されている。どの程度の弱体化かが投資家にとって重要となる。遅すぎても速すぎてもいけない。ウォール街は金曜日の非農業部門雇用者数発表を前に緊張している。ダウ・ジョーンズが調査したエコノミストらは、先月の米国経済の雇用増加数が75,000人だったと予測しており、これは7月の報告書の悲惨な73,000人という見出し数字をわずかに上回る軟調な予測だ。失業率も4.2%から4.3%へと上昇すると予想されている。投資家は、見出し数字が適切な範囲に収まれば、軟調な報告書を気にしないかもしれない。その範囲とは、9月の利下げを正当化するのに十分冷え込んでいるが、景気後退懸念を高めるほど弱くはないというものだ。Vital Knowledgeのアダム・クリサフリは、これら二つの要件を満たす「理想的な」範囲を70,000人から95,000人の間としている。8月の雇用統計は別の理由でも厳しく精査されるだろう。先月の悪い雇用データとそれに伴う修正を受けて、ドナルド・トランプ大統領が米国労働統計局長官を解任した後、初めての報告書となる。この決定は政府の行き過ぎた介入への懸念を引き起こし、連邦経済データに疑念を投げかけている。トランプは保守派エコノミストのE.J.アントニを新たなBLS長官に指名した。ウィリアム・ウィアトロウスキはアントニが承認されるまでの代理長官を務める。市場の反応 雇用数字がトレーダーの予想範囲を外れると、株式市場は圧力を受ける可能性がある。ウィルミントン・トラストのチーフエコノミスト、ルーク・ティリーは雇用データにおける下振れサプライズが来ることを懸念しており、それが市場に打撃を与えるだろうと考えている。ただし、まだその時ではない。非農業部門雇用者数の成長を予測しているこのエコノミストは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:41
Luffa – Web3 非中央集権インスタントメッセージング
Luffa – Web3 非中央集権インスタントメッセージング」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。余雄氏はLuffaの共同社長で、セキュリティに特化して設計されたWeb3分散型インスタントメッセージングアプリです。なぜ聞くべきか Luffaは、非中央集権型Endlessプロトコル上に構築された次世代Web3駆動のソーシャル・メッセージングアプリです。その核心的使命は？ユーザーにクリーンでプライベート、そして気が散らない体験を提供すること—ユーザー追跡、広告、隠れた分析は一切ありません。写真や音声メッセージを含むすべてがエンドツーエンドで暗号化され、分散型ストレージメカニズムがあります—つまりLuffaでさえあなたのチャットを覗くことはできません。そして、はい、完全に無料です—サブスクリプションも、アプリ内購入も必要ありません。しかしLuffaはセキュアなメッセージングだけにとどまりません—それはミニWeb3エコシステムのようなものです。マルチチェーンウォレット、グローバルにチャットするためのAI翻訳、さらにはコンテンツとトランザクションの収益化を約束するトークン発行ロードマップも手に入ります。ユーザーはNFTをアバターとして表示または設定したり、Endless Chain上で自分自身のNFTをミントしたり、Luffaの統合ウォレット体験内ですべてを管理したりできます。簡単に言えば、最先端のプライバシーと次世代のソーシャルファイナンスが出会う場所であり、単なる別のチャットアプリ以上のものを目指しています。サポートリンク Fidelity Crypto Careers Luffa Andy on Twitter Brave New Coin on Twitter Brave New Coin ショーをお楽しみいただけましたら、Crypto Conversationをご購読いただき、お使いのポッドキャストアプリで5つ星の評価とポジティブなレビューをお願いします。 出典: https://bravenewcoin.com/insights/luffa-web3-decentralized-instant-messaging
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:39
Fireblocks、ステーブルコイン送金を合理化する新ネットワークを立ち上げ
Fireblocks、ステーブルコイン送金を効率化する新ネットワークを立ち上げ BitcoinEthereumNews.comによると、Fireblocksは木曜日に、機関間のステーブルコイン送金を容易にするネットワークを導入すると発表しました。これまでに40以上の参加者がネットワークに参加しており、フィンテック大手Stripeが買収したステーブルコインベンチャーのBridgeも含まれています。また、6月に大型IPOで上場したステーブルコイン発行者のCircleをはじめ、Zerohash、Yellow Cardなどの企業も参加しています。 Fireblocksのネットワークにより、フィンテック企業は支払いや送金を管理可能に Fireblocks CEOのMichael Shaulov氏によると、このネットワークは通常よりもはるかに大きな銀行接続とライセンスにユーザーを接続します。理想的には、このネットワークによりフィンテック企業、PSP、その他の事業体が同社のプラットフォーム上で支払い、送金、加盟店決済、クロスボーダー財務業務、包括的なグローバル決済フローを管理できるようになります。 同社はまた、そのネットワークをオープンで安全、かつコンプライアンスに準拠していると宣伝しており、現在、ローカル決済レール、ブロックチェーン、ステーブルコインシステムと、オン/オフランプオプション、ステーブルコイン発行者、流動性の提供者、オンチェーンFX、60以上の通貨での送金サービスを接続しています。 しかし、独自のステーブルコインネットワークを構築したい企業について、Shaulov氏は「エンジニアリングの観点から非常にコストがかかり、多くの時間を要するか、手動で始めると、当然ながらエラーが発生しやすく、お金を失う可能性がある」と述べています。 これまでに、Alfred、Banxa、Bridge、Transfero、Velocity、Braza Bank、Conduit、B2C2、Circle、dLocal、GSR、OpenPayd、NexChange、Nonco、Pave Bank、QCP、Reap、SCRYPT Digital、Singapore Gulf Bank、Sygnum、Transak、Yellow Card、Zerocap、Zerohash、Zodia Marketsなど40以上のプロバイダーがFireblocksネットワークに参加しており、さらに多くの参加が予想されています。 Bridge CEOのZach Abrams氏によると、Fireblocksへの接続により、企業はFireblocksプラットフォーム上で直接ステーブルコインと法定通貨間を移動でき、財務業務がより効率的になるとのことです。彼はさらに、この方法は迅速な決済、グローバルなリーチ、そして...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 03:29
Nasdaqがデジタル資産トレジャリー企業の上場監視を強化
ナスダックが上場デジタル資産トレジャリー企業の監視を強化という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ナスダックは、多額の暗号資産を保有する上場企業に対する監視を強化しており、この動きを投資家保護の枠組みとして位置づけています。これは、マイケル・セイラーのストラテジーが最初に始めたモデルを模倣しようとする新しい暗号資産トレジャリー企業の流入の中で起こっています。 ナスダック、暗号資産トレジャリー企業に新ルールを導入 Informationの報告によると、証券取引所は暗号資産を蓄積し、それを主要準備資産として使用している企業の監視を強化しました。新しい監視の一環として、ナスダックはこれらの企業に対し、暗号資産購入資金のための新株発行前に株主の承認を得るよう指示しました。この要件により、株主は暗号資産トレジャリー戦略とそれが会社に与える可能性のある肯定的および否定的な影響を理解することが保証されます。 この動きは、より多くのデジタル資産トレジャリー企業が株式を発行してこれらの暗号資産を蓄積し続ける中で起こっています。これらの企業はビットコインとイーサリアムを超えて拡大し、ソラナ、XRP、BNB、HYPE、Toncoin、ドージコインなど他の暗号資産に焦点を当てています。最近の暗号資産トレジャリー企業の一つには、AlphaTON Capitalにリブランドし、1億ドルのTONトレジャリーを立ち上げたPortage Biotechが含まれます。 ビットコインとイーサリアムのトレジャリー企業が依然としてリード ビットコインとイーサリアムのトレジャリー企業は依然として最も支配的です。BitcoinTreasuriesのデータによると、現在マイケル・セイラーのストラテジーが率いる100社以上の公開ビットコイントレジャリー企業があります。ストラテジーは最新の4億4400万ドルのビットコイン購入に続いて、現在636,505 BTCを保有しています。セイラーの会社は2020年にBTCの購入を開始し、はるか以前に暗号資産トレジャリーモデルを開始したことは注目に値します。これらのビットコイントレジャリー企業は現在、累計で100万BTCをわずかに超える量を保有しています。 一方、Strategic ETH Reserveのデータによると、71のイーサリアムトレジャリー企業があります。これらの企業は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 02:54
