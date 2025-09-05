企業は2025年の強気相場急騰の中でビットコインを受け入れる – River

River Financialの新しいレポートによると、企業はビットコインの2025年の強気相場における原動力となり、企業の保有量は現在その総供給量の6%以上を占めています。このレポートでは、2025年の最初の8ヶ月だけで、ビットコインへのビジネスの資金流入は昨年の合計を125億ドル上回り、累積保有量は130万BTCに達したことがわかりました。これは2020年以降21倍の増加を表しています。比較すると、個人は依然としてビットコインの供給量の65.9%を保有しており、ファンド、政府、その他の団体が残りを構成しています。 主流採用の高まりの中でトレジャリー企業がリード Riverのデータによると、大量のビットコイン準備金を保有することを主な目的として設立されたビットコイントレジャリー企業は、2024年1月以降の購入の76%を占めています。彼らは集合的に、ビットコインへのエクスポージャーに関連する株式、債券、その他の証券で1000億ドル以上を管理しています。さらに、このレポートでは、不動産やヘルスケアから建設やソフトウェアまで幅広い従来のビジネスが、ますますビットコインを彼らのトレジャリーに追加していることが強調されています。 レポートによると：「ビットコインはもはやマイナーや暗号資産ネイティブの企業に限定されていません。」米国の3,000社のビジネスが現在Riverのサービスを利用していることが強調されています。その大部分は従業員50人未満の中小企業で、インフレーションや銀行リスクに対するヘッジとして、収入の相当部分をビットコインに割り当てていることが多いです。 企業戦略の転換 企業は平均して純利益の22%をビットコインに割り当てており、現在ほぼ3分の1がトレジャリー準備金の半分以上をこの資産で保有しています。 Riverはこのトレンドをビットコインの固定供給量、7×24の流動性、特に近年の高プロファイルな銀行崩壊後のカウンターパーティリスクからの保護に起因しています。