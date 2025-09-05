MEXC 取引所
ノースウェスタン大学学長マイケル・シルが辞任を発表
ノースウェスタン大学学長マイケル・シルが辞任を発表という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン ノースウェスタン大学学長マイケル・シルは、木曜日の声明によると、昨年のパレスチナ支持抗議活動の対応をめぐりトランプ政権が開始した7億9000万ドルの連邦資金凍結に学校が対処する中、辞任を発表し、役割から退くことになります。シルは木曜日の午後に辞任を発表しました。（ブライアン・カセラ/シカゴ・トリビューン/トリビューン・ニュース・サービス via Getty Images）TNS 重要な事実 シルは退任の決断についてノースウェスタンの理事会と協議したと述べ、暫定学長が任命されるまで役割にとどまり、その後サバティカル休暇を取り、ノースウェスタン・プリツカー・ロースクールに戻って教鞭を執ると述べました。これは進行中のニュースです。更新情報をご確認ください。出典: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/04/northwestern-president-resigning-amid-trump-administrations-790-million-funding-freeze/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 05:41
インドモービル・グループとスペース・アンド・タイム、50,000人以上のインドネシア学生向けにブロックチェーン活用の教育アクセスを開始
インドモビルグループとSpace and Timeが50,000人以上のインドネシア学生向けにブロックチェーン活用の教育アクセスを開始 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、複数の上場企業（IMAS、IMJS）を持つインドネシアの企業グループであるインドモビルグループは、Space Time Foundationと提携し、最大50,000人以上のインドネシア学生に検証可能な教育を提供する新たな取り組みを開始しました。これは、新興市場における教育へのアクセス、認定、資金調達の方法における前進です。このプログラムでは、コース修了の証拠をSXTチェーンに保存するためにSpace and Timeを活用しています。これにより、学生は就職や進学を希望する際に自分の資格を証明することができます。また、教育コースへの簡単で直接的かつ検証済みのアクセスのために、Space and TimeのネイティブトークンであるSXTを支払い手段として使用しています。 最近まで、地元の学校は銀行口座を持たない家族から現金で授業料を受け取っていました。これらの学校はその後、仲介業者に依存して資金を教育提供者に変換して送金していました。金融インフラへのアクセスが限られている家庭と支払いを処理する学校の両方が、長く、拡張が難しい手続きに負担を感じていました。 新しいプログラムは、仲介業者、銀行、現金処理の必要性をなくします。保護者と学生は、地元の学校にSXTトークンを預けることで教育を可能にします。完了した課題はその後、オンチェーンでアップロードされ検証され、インドネシアの教育を現代技術の最前線に位置づけています。教育に関するすべての取引はSXTを使用してスムーズに処理され、歴史的に金融インフラから締め出されてきたコミュニティに、より迅速で透明性が高く、より信頼性のある教育へのアクセスを提供します。学生は現在、現代の教育および金融システムに直接アクセスでき、いつでもどこでも誰とでも自分の課題、証明書、教育を検証することができます。 インドモビルグループの社長であるJusak Kertowidjojo氏は次のように述べています：「インドモビルは常に国家発展を支える長期的なインフラ構築を信じてきました。教育はその重要な部分です。Space and TimeおよびMakeInfiniteとのパートナーシップは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 05:34
BTC、ETH、XRPにおける主流の、コンプライアンスに準拠した参加
ビットコインイーサリアムニュース.comに、BTC、ETH、XRPにおける主要暗号資産、コンプライアンス準拠の参加に関する投稿が掲載されました。世界のデジタル資産市場のボラティリティが高まる中、ビットコインは機関ユーザー様のポートフォリオにおいて中核的な地位を維持し続けています。イーサリアムは、今後のネットワークスケーリングソリューションのアップグレードにより、開発者と投資家の両方から注目を集めています。リップルは、最近のポジティブな規制ニュースに牽引され、取引高が大幅に増加しています。規制コンプライアンスと持続可能なマイニングのパイオニアであるBAY マイナーは、新しいモバイルアプリをリリースし、ユーザーがスマートフォンで1回のクリックでBTC、ETH、XRPのコンプライアンス準拠のクラウドマイニングと資産管理に参加できるようにしました。世界中の政府が暗号資産の規制枠組みを強化し、「グリーンマイニング」とコンプライアンス準拠のプラットフォームに対する主要な需要が急速に増加する中、BAY マイナーのモバイルアプリは、クラウドマイニング業界の普及を表すだけでなく、直感的な操作とコンプライアンス保証を通じて、世界中のユーザーに暗号資産マイニング市場への主流の入り口を提供しています。このアプリは、デジタル資産の取得を複雑なハードウェア投資からアクセスしやすいオンライン体験に変え、BTC、ETH、XRPのグローバルな採用と投資信頼をさらに促進します。主要暗号資産マイニングの新章 従来の暗号資産マイニングは複雑で、リソース集約的であり、さまざまな追加考慮事項が含まれていました。マイニングには専門的な機器、エネルギー、マイニングマシーンを操作する技術的能力が必要であり、これら3つの主要な考慮事項が一般的なユーザーがマイニングに参加することを妨げていました。BAY マイナーのモバイルアプリは、モデルを完全に変更し、クラウドを通じてマイニングを可能にし、かつてクラウドマイニングマシンが持っていた障壁を取り除き、世界中の個人へのリーチと機会をさらに広げています。BTC、ETH、XRPのマイニングをアプリのダウンロードと同じくらい簡単にすることで、BAY マイナーはスマートフォンを持つ誰もが参加できることを保証します。アプリは以下を提供します：ユーザーフレンドリーな体験：直感的なダッシュボードにより、初心者は数分でマイニングを開始できます。グローバルなアクセシビリティ：iOSおよび...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 05:07
Lululemon (LULU) 2025年度第2四半期決算
ルルレモン（LULU）2025年度第2四半期収益に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ミッドタウン・マンハッタンのルルレモン店舗入口の看板。Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images ルルレモンの株価は木曜日の時間外取引で急落しました。同社が予想を大幅に下回る通期見通しを発表したためです。同社は第2四半期の収益予想を上回りましたが、売上高は若干予想を下回りました。また、関税が通期利益に2億4,000万ドルの影響を与えると予想していると述べました。ルルレモンは、通期の1株当たり収益が12.77ドルから12.97ドルになると予想しており、これはウォール街の予想14.45ドルを大幅に下回っています。また、通期の売上高は108億5,000万ドルから110億ドルと予想しており、ウォール街の予想111億8,000万ドルと比較して低い見通しです。「今日、業界内では関税とビジネスコストに関連するもう一つの変化に直面しています」とカルビン・マクドナルドCEOはアナリストとの電話会議で述べました。「税率の引き上げとデミニミス条項の撤廃が、今年の見通し引き下げの大きな要因となっています。」LSEGによるアナリスト調査に基づく、同社の第2四半期の実績とウォール街の予想は以下の通りです：1株当たり収益：3.10ドル（予想2.88ドル）売上高：25億3,000万ドル（予想25億4,000万ドル）同社の株価は木曜日の取引終了後10%以上下落しました。今年に入ってからの株価下落は45%以上です。番組情報：ルルレモンのカルビン・マクドナルドCEOは金曜日にCNBCの「Squawk on the Street」で独占インタビューを受ける予定です。同社は第2四半期の純利益が3億7,090万ドル（1株当たり3.10ドル）と報告し、前年同期の3億9,292万ドル（1株当たり3.15ドル）から減少しました。粗利益率は1.1ポイント減少して58.5%となり、営業利益率は210ベーシスポイント減少して20.7%となりました。米州の既存店売上高は4%減少しました。全体の比較可能売上高は1%増にとどまり、ウォール街の予想2.2%を下回りました。ルルレモンは14店舗の純増加を報告し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 05:05
ジョー・ローガンは地球が冷却していると主張し続けているが、彼が引用する科学者たちは彼が間違っていると言っている。
ジョー・ローガンが地球は冷却していると主張し続けているが、彼が引用する科学者たちは彼が間違っていると言っている。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン ポッドキャスターのジョー・ローガンが地球温暖化に反する証拠として引用した研究の科学者が、ローガンは自分の主張を裏付けるという研究を大きく誤解していると発言し、彼女は「旧式の否定的なナンセンス」でローガンを非難する最新の科学者となりました。2024年4月13日、ネバダ州ラスベガスのジョー・ローガン。Zuffa LLC via Getty Images 重要な事実 「ジョー・ローガン・エクスペリエンス」でのメル・ギブソン、バーニー・サンダースなどとのインタビューで、ローガンは科学誌Scienceが発表し、ワシントン・ポストが転載したグラフが「地球の温度が急落している」ことを証明していると主張しています。4億8500万年にわたる地球の温度の時系列を示すこのチャートは、地球が現在よりもはるかに温暖な時期を経験したことを示していますが、また、現在起きているほど急速に地球が温暖化したことは50億年の間一度もなかったことも示しています。グラフを含む研究の共著者の一人であるジェシカ・ティアニーは木曜日にガーディアン紙に対し、ローガンのグラフの解釈は「愚か」であり、確かに地球はかつてより温暖だったが、現代の人類はより涼しい気候で進化し、「今、私たちは急速にそれを温めて、この惑星上の生命を危険にさらしている」と述べました。彼女は、2億5100万年前に「大絶滅」と呼ばれる大量絶滅イベントで地球の温度が10度セルシウス上昇するのに5万年かかったが、産業革命以降のわずか150年でその10分の1（1.2度C）上昇したと説明しました。研究の別の共著者であるダニエル・ラントは7月にAFPに対し、ローガンが言及している温暖化と冷却の段階は「人間の一生の時間スケールでは本質的に検出不可能なほどゆっくりと起こった」が、現代の温暖化のペースははるかに速いと述べました。…
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 05:02
BAYマイナー、スマートフォンベースのBTCとETHマイニングのためのAI搭載プラットフォームを発表
BAY マイナーがスマートフォンベースのBTCとETHマイニングのためのAI駆動プラットフォームを発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。かつて、暗号資産マイニングは潤沢な資金と高度な技術設定を持つ人々のためのスポーツとなりました。高価なリグ、法外なエネルギー料金、絶え間ない騒音がその方法を定義していました。一般ユーザーにとって、この世界は遠く感じられました。今、状況は変わりました。BAY マイナーのAI駆動プラットフォームにより、あなたのスマートフォンはビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）マイニングへの入り口となります。配線なし。冷却システムなし。「あなたのスマートフォンを通じてBTCとETHマイニングに直接アクセスを提供するアプリだけです。BAY マイナーは単なるクラウドマイニングプロジェクトではありません。AIの効率性、再生可能エネルギー、FCAコンプライアンス、モバイルファーストデザインを融合させ、誰でも安全かつ持続可能に暗号資産をマイニングできる柔軟なシステムを作り出しています。 モバイルマイニングの需要の高まり 暗号資産市場は常に動いています。価格は上昇し、下落し、一夜にして投資家を驚かせます。多くの人にとって、この変動性は取引をストレスフルにします。しかし、マイニングは安定性を提供します—特に契約がUSD価値でロックされている場合。スポンサード スポンサード しかし、従来のマイニングは一般的な投資家を阻んでいます。高い機器コスト、技術的ノウハウ、長いセットアップ時間が人々を締め出しています。スマートフォンがそれを解決しています。今日、世界的なスマートフォンの普及により、プラットフォームが適切に構築されていれば、ほぼ誰でもマイニングができます。それがBAY マイナーが先を行く理由です。あなたの電話をコントロールハブに変え—アクセスしやすく、持ち運び可能で、ユーザーフレンドリーです。 なぜ従来のマイニングがあなたを妨げるのか 高価なリグ – 前払いで数千ドル。 高額な電気料金 – 電力コストが利益を食い尽くします。 複雑なメンテナンス – 熱、騒音、ハードウェア障害。 このモデルは産業規模のマイナーにのみ利益をもたらします。一般の投資家は取り残されています。 なぜスマートフォンが台頭しているのか スマートフォンはすでに支払い、取引、銀行業務を処理しています。マイニングは次のステップです。BAY マイナーはあなたの電話をクラウドサーバーに直接接続します。すべての重労働はデバイス外で行われ—あなたの電話は単に管理し監視するだけです。結果は？セットアップなし、ストレスなし、BTCとETHマイニングへの即時アクセス。 BAY マイナーのAI駆動の優位性 BAY マイナーの違いは何か...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:55
ボーイング、防衛部門のストライキ継続中に代替労働者を雇用
ボーイングが防衛部門のストライキ継続中に代替労働者を雇用という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年8月4日月曜日、米国ミズーリ州バークレーにあるボーイング防衛・宇宙・セキュリティー施設の外で労働者がピケを張っています。Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images ボーイングは、新しい契約合意がないまま2ヶ月目に入ったストライキに対応するため、防衛部門の従業員を代替する新しい労働者を雇用しています。「残念ながら、組合はあらゆることについてさらなる要求を続ける一方で、ストライキを終わらせるために何が必要かについてコントロールできないと主張し、両者の距離をさらに広げています」と、多くの防衛部門労働者が所在するセントルイス拠点のボーイング副社長兼上級幹部のダン・ギリアンは電子メールによる声明で述べました。「その結果、私たちは緊急計画の次のステップとして、製造職に恒久的な代替労働者を雇用し、お客様のサポートを継続するために適切な人員配置を確保しています。」ボーイングは何人の労働者を雇用するかについては明言していません。国際機械航空宇宙労働者協会837地区が代表する3,200人の労働者は、ボーイングからの契約オファーを拒否した後、8月4日にストライキに入りました。同社は20%の一般賃金引き上げ、5,000ドルの批准ボーナス、その他の改善を提案していました。出典: https://www.cnbc.com/2025/09/04/boeing-replacement-workers-defense-unit-strike.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:53
フロリダ、フロリダ州立大学、マイアミ大学が2006年以来初めてトップ15入り
フロリダ、フロリダ州立大学、マイアミが2006年以来初めてトップ15入りという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。タラハシー、FL – 8月30日：フロリダ州立大学セミノールズのクォーターバック、トミー・カステラノス（1）が、2025年8月30日にタラハシーのドーク・キャンベル・スタジアムで行われたアラバマ・クリムゾン・タイドとフロリダ州立大学セミノールズの間の大学フットボールの試合で31-17で勝利した後、笑顔を見せています。（写真：クリス・レデュック/Icon Sportswire via Getty Images）Icon Sportswire via Getty Images 1983年から2001年の間、フロリダ州の3つの最も名門大学フットボールプログラムは合計8つの全国タイトルを獲得し、その期間のチャンピオンシップの42％を占めていました。当時のほとんどの年、フロリダ、フロリダ州立大学、マイアミはアソシエイテッド・プレスの投票でトップチームの中にいました。しかし過去20年間の多くの期間、これらのプログラムの少なくとも1つは不振のシーズンを経験し、全国的な注目を集めていませんでした。今、2006年のプレシーズンAPランキング以来初めて、シーズン開幕戦に勝利した後、3つのプログラムがそれぞれトップ15にランクインしています。マイアミは5位、フロリダは13位、フロリダ州立大学は14位です。FSUはこの3校の中で最も意外な存在です。2勝10敗のシーズンを終えたセミノールズは、誰も驚かないことに、APプレシーズンランキングにランクインしていませんでした。結局のところ、彼らは昨年の最後の8試合のうち7試合を失い、唯一の勝利は1勝11敗で終わったフットボール・チャンピオンシップ・サブディビジョン（FCS）プログラムのチャールストン・サザン戦でした。これは2023年、セミノールズがレギュラーシーズンで13勝0敗を記録した後、その11月に恐ろしい膝の怪我を負い、最終的に引退を余儀なくされたスターティングクォーターバックのジョーダン・トラビスなしでオレンジボウルで敗れた時とは大きく異なっていました。昨シーズン後、FSUのコーチ、マイク・ノーベルはスタッフを一新し、オフェンシブコーディネーターのガス・マルザーンとディフェンシブコーディネーターのトニー・ホワイトを雇いました。セミノールズはまた、23人の移籍選手を加え、その中には...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:50
「ウェンズデー」シーズン2のエンディング解説—アイザック・ナイトとは誰か、そしてオフィーリア叔母は生きているのか？
「Wednesday」シーズン2のエンディング解説—アイザック・ナイトとは誰か、そしてオフィーリア叔母は生きているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Wednesday。ジェナ・オルテガがWednesdayのエピソード201でウェンズデー・アダムスを演じています。JONATHAN HESSION/NETFLIX 警告：Wednesdayシーズン2全体のネタバレがあります。Wednesdayシーズン2の最終エピソードがNetflixに登場しました。パート2では、ウェンズデー・アダムスが隠された秘密を明らかにします。アイザックの本当のアイデンティティ、シングとの関係、そして彼の死における彼女の両親の関与などです。しかし、エンディングはさらに多くの疑問を投げかけます。特に、ウェンズデーの謎めいたオフィーリア叔母、同じく超能力を持つレイブンについてです。簡単なおさらいとして、パート1はウェンズデーと彼女のフェスター叔父がウィローヒルの精神病院からすべての患者を解放するところで終わりました。その中には彼女の宿敵であり元恋人のタイラー・ザ・ハイド、スラープ・ザ・ゾンビ、そしてLOISプログラムから彼女が救った謎の女性が含まれていました。実はこの3人は非常に密接な関係にあることが判明します。タイラーの母親、フランソワーズ・ギャプリンは、オーガスタス・ストーンハーストによって、そして後に彼の娘であるフェアバーン博士によって人質にされていた女性です。ストーンハーストはフランソワーズがウィローヒルの患者だった時に彼女の死を偽装しました。しかし彼女は生きており、息子のタイラーと再会し、タイラーは彼女を見て驚きます。フォーブス「Wednesday」シーズン2パート1のどんでん返しエンディング解説—鳥の殺人者は誰？モニカ・メルクリ著 Wednesdayにおけるアイザック・ナイトとは誰か？ 脳を食べるたびに、スラープ・ザ・ゾンビは完全に再生し、彼がアイザック・ナイト、フランソワーズの兄でタイラーの叔父であることが明らかになります。アイザック・ナイトはかつてネバーモアでゴメスのルームメイトであり親友でもありました。悪の天才として、彼は莫大な電力を使って彼女の中のハイドを取り除くことで妹を救う計画を持っていました。その同じ機械が後にストーンハーストによってLOISプログラムでアウトキャストの能力を盗むために使用されました。今や完全に復活したアイザックは、彼が始めたことを終わらせるという使命を持っています。フランソワーズは死にかけています（ほとんどのハイドがマスターなしでそうなるように）そして...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:38
Fireblocks、単一統合アクセスによるステーブルコイン決済ネットワークを立ち上げ
Fireblocksがシングルインテグレーションアクセスでステーブルコイン決済ネットワークを立ち上げ BitcoinEthereumNews.comに掲載。Fireblocksは複数のプロバイダーへのシングルインテグレーションを中心に構築されたステーブルコイン決済ネットワークを立ち上げ、コンプライアンスツールとグローバルカバレッジをその主要機能として売り込んでいます。 Fireblocksがステーブルコイン決済向けに100カ国以上でコンプライアンスツールを追加 エンタープライズグレードのデジタル資産プラットフォームであるFireblocksは、9月4日に「Network for Payments」を発表しました。これはAPIと接続のセット[...] 出典: https://news.bitcoin.com/fireblocks-launches-stablecoin-payments-network-with-single-integration-access/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 04:27
