「ウェンズデー」シーズン2のエンディング解説—アイザック・ナイトとは誰か、そしてオフィーリア叔母は生きているのか？

「Wednesday」シーズン2のエンディング解説—アイザック・ナイトとは誰か、そしてオフィーリア叔母は生きているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Wednesday。ジェナ・オルテガがWednesdayのエピソード201でウェンズデー・アダムスを演じています。JONATHAN HESSION/NETFLIX 警告：Wednesdayシーズン2全体のネタバレがあります。Wednesdayシーズン2の最終エピソードがNetflixに登場しました。パート2では、ウェンズデー・アダムスが隠された秘密を明らかにします。アイザックの本当のアイデンティティ、シングとの関係、そして彼の死における彼女の両親の関与などです。しかし、エンディングはさらに多くの疑問を投げかけます。特に、ウェンズデーの謎めいたオフィーリア叔母、同じく超能力を持つレイブンについてです。簡単なおさらいとして、パート1はウェンズデーと彼女のフェスター叔父がウィローヒルの精神病院からすべての患者を解放するところで終わりました。その中には彼女の宿敵であり元恋人のタイラー・ザ・ハイド、スラープ・ザ・ゾンビ、そしてLOISプログラムから彼女が救った謎の女性が含まれていました。実はこの3人は非常に密接な関係にあることが判明します。タイラーの母親、フランソワーズ・ギャプリンは、オーガスタス・ストーンハーストによって、そして後に彼の娘であるフェアバーン博士によって人質にされていた女性です。ストーンハーストはフランソワーズがウィローヒルの患者だった時に彼女の死を偽装しました。しかし彼女は生きており、息子のタイラーと再会し、タイラーは彼女を見て驚きます。フォーブス「Wednesday」シーズン2パート1のどんでん返しエンディング解説—鳥の殺人者は誰？モニカ・メルクリ著 Wednesdayにおけるアイザック・ナイトとは誰か？ 脳を食べるたびに、スラープ・ザ・ゾンビは完全に再生し、彼がアイザック・ナイト、フランソワーズの兄でタイラーの叔父であることが明らかになります。アイザック・ナイトはかつてネバーモアでゴメスのルームメイトであり親友でもありました。悪の天才として、彼は莫大な電力を使って彼女の中のハイドを取り除くことで妹を救う計画を持っていました。その同じ機械が後にストーンハーストによってLOISプログラムでアウトキャストの能力を盗むために使用されました。今や完全に復活したアイザックは、彼が始めたことを終わらせるという使命を持っています。フランソワーズは死にかけています（ほとんどのハイドがマスターなしでそうなるように）そして...