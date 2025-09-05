銀行はXRPの準備ができているか？SWIFTの幹部が懸念を表明

銀行はXRPの準備ができているか？SWIFTの幹部が懸念を表明 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、SWIFTの最高技術責任者（CTO）であるトム・ザシャックは、リップルの技術とXRPトークンが国際銀行間決済に求められる基準を満たせるかどうかについて疑問を呈しました。LinkedInに投稿された彼の発言は、長年リップルをSWIFTの支配に対する挑戦者として位置づけてきたXRPコミュニティ内で新たな議論を巻き起こしました。ザシャックは、一部の観察者がXRPを決済の自然な架け橋と見なしていると述べましたが、銀行が外部トークンに決済の最終性を委託することに快適さを感じるかどうかについて疑問を投げかけました。彼によれば：「より難しい問題は、銀行が預金でもなく、規制された通貨でもなく、彼らのバランスシートに載っていないトークンに決済の最終性を委託することに快適さを感じるかどうかです。流動性は一つの問題ですが、法的強制力は別の問題です。」 彼はさらに、トークン化された預金と規制されたステーブルコインが規模を達成した場合、銀行はすでに発行し信頼している手段で決済できるのに、XRPのような外部資産に「通行料」を支払う理由をほとんど見出さないかもしれないと付け加えました。 パブリックチェーン 別の投稿で、ザシャックは金融におけるブロックチェーンのより広範な役割について詳述しました。彼は、分散化に関する議論が、システムが機関のリスク管理と一致しているかどうかという本当の問題から注意をそらすことが多いと主張しました。 彼は次のように書いています：「金融における中立性は、いくつのノードを実行しているかではなく、ネットワークが一方の参加者を他方より優遇するかどうかについてです。」 ザシャックはオープンブロックチェーンを「コックピットのない高速エンジン」に例え、法的枠組み、プライバシー保護、規制監視がなければ、機関利用には不完全なままであると指摘しました。 ザシャックにとって、この「信頼層」の欠如が銀行がSWIFTに依存し続ける理由を説明しています。この協同組合は自身の資産を発行せず、メンバーと競合せず、傾斜...