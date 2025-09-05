MEXC 取引所
財務省が提案する重要な新しいAML規則
投稿「財務省が提案する重要な新しいAMLルール」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英国の暗号資産規制：財務省が提案する重要な新しいAMLルール コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 英国の暗号資産規制：財務省が提案する重要な新しいAMLルール 出典: https://bitcoinworld.co.in/uk-crypto-regulations-aml/
FRBの沈黙が緊急市場憶測を煽る
投稿「FRBの沈黙が緊急市場憶測を煽る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月の利下げ：FRBの沈黙が緊急市場憶測を煽る コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 9月の利下げ：FRBの沈黙が緊急市場憶測を煽る 出典：https://bitcoinworld.co.in/september-rate-cut-fed-silence/
PEPE価格予測：Layer Brettがメガバイラルになるにつれ、アナリストはPEPEとSHIBの利益の50倍になると考える
PEPEの価格予測：Layer Brettがメガバイラルになる中、アナリストはPEPEとSHIBの利益の50倍になると考える」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。PEPEの価格予測チャートや最近のシバイヌニュースに関する話題は忘れてください。新たな競合相手であるLayer Brett（$LBRETT）は、従来の枠を打ち破り、本物のレイヤー2のユーティリティと目を見張るようなステーキング報酬を提供するプレセールを実施しており、アナリストたちは既存のミームコイン大手の利益の50倍になる可能性について熱く語っています。ブレットはBaseに閉じ込められていましたが、今やレイヤー2で鎖を断ち切り、ミーム、スピード、そして大きな報酬をイーサリアムにもたらしています。何がLayer BrettをPEPEとシバイヌへの新たな挑戦者にしているのでしょうか？真剣に、否定できない文化的優位性を持つ本格的なレイヤー2ブロックチェーンを手に入れられるのに、なぜ基本的なミームトークンに満足するのでしょうか？PEPEの価格予測とシバイヌが純粋にバイラル性とコミュニティによってニッチを切り開いた一方で、Layer Brettはさらに多くを提供しています。これは単なる一時的なミームコインではなく、パフォーマンス、スケーリング、そして最も重要なことに、コミュニティに報酬を与えるために設計されたイーサリアムレイヤー2のパワーハウスです。これはレイヤー1チェーンをしばしば悩ませる遅くて高コストな制限からの脱出です。 イーサリアムレイヤー2の力と$LBRETTの優位性 Layer Brettは遊んでいません。イーサリアムレイヤー2技術上に構築されており、これは超高速トランザクションと大幅に削減されたガス料金を意味します。わずか数セントで最大10,000トランザクション/秒を実現—混雑したイーサリアムメインネットと比較して驚異的な改善です。この革新的な設計により、$LBRETTは実世界のユーティリティを提供でき、典型的なミームトークンの制限を超えた魅力的なアルトコインと堅牢なDeFiコインになっています。これはミームとメカニズムが出会う場所であり、日常のブロックチェーンの障害に対する実用的なソリューションを提供しています。 早期の$LBRETT購入者がどのように大きな報酬を獲得するか ここがLayer Brettが真に輝く部分であり、特に早期参入者にとってそうです。進行中の暗号資産プレセールでは、$LBRETTトークンを1つあたり$0.0053という基本価格で手に入れるユニークな機会を提供しています。しかし、ここがポイントです：早期採用者はステークすることができます...
XRPとDogecoinだけで1万ドルから2億ドルにポートフォリオを成長させた著名投資家が新規買いを明かす
XRPとDogecoinだけで1万ドルのポートフォリオを2億ドルに成長させた著名投資家が新たな投資先を明かす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPとDogecoinで富を築き、1万ドルのポートフォリオを2億ドルに成長させた有名投資家が、新たな投資先としてLittle Pepe（LILPEPE）を発表しました。この投資家は、プロジェクトの増加するプレセールの勢い、高水準のブロックチェーン技術、堅牢なエコシステムの特性に注目しています。 Little Pepeが先進的なレイヤー2ブロックチェーンで勢いを増す Little Pepeはイーサリアムブロックチェーン互換のレイヤー2ブロックチェーン上に構築されています。これによりレイヤー1よりも高速で安価な取引が可能になります。このネットワークは取引処理速度が200倍速く、最小限のガス手数料で、スケーラビリティと実世界での応用が向上します。また、このプロジェクトはゼロ税取引システムを提供し、投資家は追加手数料なしでリターンを最大化できます。スナイパーボット保護も統合されており、搾取的な取引操作を回避することでローンチの公平性を確保します。 さらに、Little Pepeはステーキング報酬を含み、トークン保有者が資金をロックして受動的収入を得るよう動機付けます。このエコシステムにはミームローンチパッドも備わっており、将来のプロジェクトをサポートし、コミュニティ参加とエコシステムの成長を促進します。また、分散型自律組織（DAO）ガバナンスシステムにより、保有者は透明で非中央集権的な意思決定に参加できます。ロードマップではNFT統合とクロスチェーン互換性の将来について概説し、ユーティリティと市場アクセスを拡大します。 プレセールの勢いがステージ12で2,300万ドルに到達 Little Pepeはプレセールのステージ12にあり、すでに2,324万ドル以上を調達しています。プロジェクトは現在のステージ価格1トークンあたり0.0021ドルで、すでに147億以上のトークンを販売しています。次のプレセールラウンドでは価格が0.0022ドルとわずかに上昇し、高い需要を示しています。プレセールはステージ1で0.001ドルから始まり、50万ドルを調達しました。ステージ2では0.0011ドルの価格で132.5万ドルを調達し、ステージ3では...
銀行はXRPの準備ができているか？SWIFTの幹部が懸念を表明
銀行はXRPの準備ができているか？SWIFTの幹部が懸念を表明 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、SWIFTの最高技術責任者（CTO）であるトム・ザシャックは、リップルの技術とXRPトークンが国際銀行間決済に求められる基準を満たせるかどうかについて疑問を呈しました。LinkedInに投稿された彼の発言は、長年リップルをSWIFTの支配に対する挑戦者として位置づけてきたXRPコミュニティ内で新たな議論を巻き起こしました。ザシャックは、一部の観察者がXRPを決済の自然な架け橋と見なしていると述べましたが、銀行が外部トークンに決済の最終性を委託することに快適さを感じるかどうかについて疑問を投げかけました。彼によれば：「より難しい問題は、銀行が預金でもなく、規制された通貨でもなく、彼らのバランスシートに載っていないトークンに決済の最終性を委託することに快適さを感じるかどうかです。流動性は一つの問題ですが、法的強制力は別の問題です。」 彼はさらに、トークン化された預金と規制されたステーブルコインが規模を達成した場合、銀行はすでに発行し信頼している手段で決済できるのに、XRPのような外部資産に「通行料」を支払う理由をほとんど見出さないかもしれないと付け加えました。 パブリックチェーン 別の投稿で、ザシャックは金融におけるブロックチェーンのより広範な役割について詳述しました。彼は、分散化に関する議論が、システムが機関のリスク管理と一致しているかどうかという本当の問題から注意をそらすことが多いと主張しました。 暗号資産投資家のブループリント：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、見逃しアルファに関する5日間のコース 素晴らしい😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。 彼は次のように書いています：「金融における中立性は、いくつのノードを実行しているかではなく、ネットワークが一方の参加者を他方より優遇するかどうかについてです。」 ザシャックはオープンブロックチェーンを「コックピットのない高速エンジン」に例え、法的枠組み、プライバシー保護、規制監視がなければ、機関利用には不完全なままであると指摘しました。 ザシャックにとって、この「信頼層」の欠如が銀行がSWIFTに依存し続ける理由を説明しています。この協同組合は自身の資産を発行せず、メンバーと競合せず、傾斜...
SHIBチームが共有するShibariumの主要なユースケース
SHIBチームが共有するShibariumの主要なユースケースがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SHIBチームがShibariumのユースケース一覧を公開 SHIBバーンが6,354%急増 Shiba Inuチームと提携しているXアカウント@Shibizensが、レイヤー2ネットワークShibariumを使用しない場合に失われる幅広い機会についてSHIB軍に思い出させる投稿を公開しました。 SHIBチームがShibariumのユースケース一覧を公開 前述のSHIB関連アカウントが共有したリストでは、現在ユーザーが利用できるShibariumの8つの機能が言及されています。Shibariumベースの分散型取引所（DEXes）でのトークンスワップ、BONEトークンのステーキング、イーサリアムブロックチェーンからの資産のブリッジ、Shibariumドメインでの独自名の取得、NFT作成、@letsHypeItプラットフォームでのコンテンツ共有まで、様々な重要な活動をカバーしています。 しかし、このブロックチェーンで作業するために満たさなければならない重要な条件が1つあります：すべての取引手数料はBONEで支払われるため、Shibariumを使用する際にはこれらのミームコインを手元に持っておくことが重要です。 🐕🔥 今日からShibariumを使用する方法 🔸 @WoofSwapとShibaSwapでトークンをスワップ 🔸 バリデーターをサポートするために$BONEをステーキング 🔸 イーサリアムから資産をブリッジ 🔸 Shibariumドメインで名前を登録 🔸 BONEでガス代を支払い、高速で安価 🔸 @letsHypeItでコンテンツを所有し、ブースト 🔸 あなたの...を購入 — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) 2025年9月4日 SHIBバーンが6,354%急増 SHIBコミュニティは引き続きShiba Inuミームコインをデッドウォレットに移動させ、循環供給量を徐々に減少させています。Shibburnによると、過去24時間でSHIBバーン率は6,354%の増加を示しました。この指標の大幅な急増は、4,559,620コインの累積バーンのおかげで達成されました。このリストの3つの最大バーン取引には、1,011,990、2,663,204、420,690 SHIBが含まれています。 毎日のバーンにもかかわらず、Shiba Inuの循環量は584,688,572,323,718コインのままで、合計410,752,272,987,842 SHIBがバーンされています。 出典: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
BTCアドプション、Deepsnitch 18.2万ドルを突破 Gpt4o:
BTCの採用、Deepsnitchが18.2万ドルを突破というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの2025年の記録的な上昇は、予想外の採用者によって反映されています。不動産グループから小規模なフィットネススタジオまで、米国全土の民間企業が利益を直接BTCに再投資しています。より良い文脈で言えば、彼らはビットコインをヘッジと成長手段として同時に扱っています。主要なビットコイン金融サービス会社であるRiverは、この蓄積が強気市場の決定的なシグナルになる可能性があると述べています。トレーダーにとって、これは馴染みのある疑問を投げかけます：民間企業がBTCを蓄積している場合、機関投資家、小売業者、さらには地域の非営利団体までもがエクスポージャーを追いかけているサイクルで、今買うべき最良の暗号資産は何でしょうか？より良いリターンを求める動きは、投資家をDeepSnitch AIのような新しいプロジェクトへと向かわせています。 民間企業間でのビットコインの採用 Riverの最新調査レポートによると、ビジネスクライアントは今年、利益の平均22%をビットコインに再投資しています。不動産会社が先頭に立ち、約15%がBTCに再投資しています。これに続いて、ホスピタリティ、金融、ソフトウェア企業が8%から10%の間を配分しています。この発展を異なるものにしているのは、採用者の多様性です。小規模なフィットネススタジオ、塗装会社、屋根工事業者、さらには宗教的な非営利団体までもが現在ビットコインを購入し保有しています。このグラスルーツレベルの採用により、機関投資家ファンドマネージャーや大企業の財務部が管理するものの約4分の1に相当する、民間で保有されるBTCのプールが作られました。この動きは、デジタル資産サービスへのアクセシビリティの向上と、2025年を特徴づけた規制の明確化の両方を示しています。米国と欧州でのルールがより明確になったことで、企業はビットコインを投機的な賭けとしてではなく、正当なバランスシート資産としてより扱うようになっています。しかし、最新のプロジェクトは新しい方法でトレーダーの注目を集めるように設計されています。それがDeepSnitch AIのようなコインが好調な理由です。 今買うべき3つの最良の暗号資産 DeepSnitch AI (DSNT) DeepSnitch...
DeFiのTVLは41%上昇し、SolanaのdAppsが収益でリードする中、3年ぶりの高値に達する
ソラナのDAppが収益でリードする中、DeFi TVLは3年ぶりの高値に41%上昇したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DeFi TVLはQ3で41%上昇し、1600億ドルを超えました。この動きは2022年5月以来初めての大きな動きとなります。イーサリアムとソラナがそれぞれ50%と30%で成長をリードしました。この急増は、イーサリアムとソラナが主導する分散型金融への信頼回復を反映しています。イーサリアムのTVLは540億ドルから968.6億ドルへと50%上昇しました。一方、ソラナは100億ドルから115億ドルへと10.5%の上昇を実現しました。分散型アプリケーション全体では、ソラナはユーザーエンゲージメントとオンチェーン活動の増加に伴い、L1およびL2ネットワークの収益を上回り続けています。DeFiプロトコルが爆発的な利益を見せる中、イーサリアムのTVLは968.6億ドルに達しました。この急増は、記録的な資金流入を見た個別プラットフォームからの強化が組み合わさったものです。DeFi貸付プロトコルのAaveは7月から58%成長し、現在410億ドル以上のTVLを保有しています。Lidoは流動性ステーキングデリバティブの需要増加により77%上昇し、約390億ドルに達しました。EigenLayerプロトコルのTVL価値は、主にイーサリアムの価格上昇により、7月から66%上昇して200億ドル以上になりました。 🚨最新情報：@Solana dAppは引き続き、すべてのL1およびL2 dAppの日次収益を上回っています。pic.twitter.com/3XUh0htuxW — SolanaFloor (@SolanaFloor) 2025年9月4日 Incytの創業者兼CEOであるMike Maloneyは、最大の勝者は責任を持って分散型製品を提供するプロトコルであると明かしました。彼はLido、EigenLayer、Aaveがトップポイントを獲得したことを認め、彼らが責任感があり誠実であるため、それは当然のことだと述べました。 暗号資産価格の上昇もDeFiエコシステム全体の幅広い成長を促進しました。イーサリアムは8月24日に過去最高値（ATH）の4,946ドルに達し、7月初めから82%上昇しました。ビットコインは8月14日に過去最高値（ATH）の124,457ドルに達し、同期間中に14%の上昇を記録しました。 Fogoの初期貢献者であるDoug ColKittは、この急増が2つの力を示していると述べました...
AIが2025年フォーブスクラウド100の1.1兆ドルの価値のほぼ半分を牽引
AIが2025年フォーブスクラウド100の1.1兆ドルの価値のほぼ半分を牽引 この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AIは今年のフォーブスクラウド100の主要な指標です getty AIは私がAWSで働いていた時にすでに活用されていました。その可能性を引き出す最初のステップは、企業にワークロードをクラウドに移行するよう説得することだったからです。私たちが対応した質問は、コスト削減、スケーラビリティ、セキュリティに関するものでした。しかしその時でさえ、私たちはすでにAIがクラウドの可能性をどのように高められるか、運用の自動化からよりスマートな顧客体験の実現まで探求していました。今日に至り、重心は移動しました。もはやクラウドにいるかどうかではなく、クラウドがいかにインテリジェントにあなたのために機能するかが重要なのです。2025年フォーブスクラウド100はこれを明確に示しています。AIは世界で最も価値があり、最も急速に拡大している企業を牽引する成長エンジンとなりました。クラウド100は長い間、世界で最も有望で高く評価されている非公開クラウド企業のスナップショットでした。フォーブスクラウド100はBessemer Venture PartnersとSalesforce Venturesとのパートナーシップで発行され、Bessemerもリストのトレンドを分析した詳細なベンチマークレポートを発表しています。Bessemer Venture Partnersによるそのリストのトップ10クラウドプロバイダーは以下の通りです。クラウド100リストから、OpenAIは主要なAI企業として再びリストに名を連ねています。Bessemer Venture Partners スタートアップ企業にとって、このリストに載ることは信頼性と勢いを示すシグナルです。投資家にとっては、次の大きな企業技術の波がどこから来るかを示すバロメーターです。2025年、その波は間違いなくAIです。 クラウド100がAI時代と出会う 今年の受賞者は、AIがいかに急速にハイプから必需品へと変化したかを反映しています。2年前、多くの企業はAI機能を実験し、モデルがワークフローを改善したりユーザー体験を向上させたりする方法をテストしていました。今日、AIを完全に受け入れた企業は、収益成長と...
イングランド銀行副総裁サラ・ブリーデン、国の将来にステーブルコインを見据える
イングランド銀行副総裁サラ・ブリーデン氏、国の将来にステーブルコインを見据えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イングランド銀行は、副総裁サラ・ブリーデン氏がデジタルトークン、商業銀行預金、中央銀行マネーが共存する「マルチマネー」決済システムのビジョンを概説し、それらがインターオペラビリティを維持し、信頼に支えられていることを条件に、ステーブルコイン規制へのより実用的なアプローチを示しました。副総裁は次のように述べています。「長い間、暗号資産市場の専売特許だったステーブルコインが、主流になり始めています...その安全な採用により、国境を越えた取引のより迅速で安価な決済が可能になるとともに、トークン化された証券の取引をサポートすることができます。」 イングランド銀行、規制の再調整に前向き ブリーデン氏は、イングランド銀行が金融行為監督機構（FCA）とともに、システミックなステーブルコインに関する規制体制について2023年の提案を見直していることを確認しました。改訂された計画では、発行者は裏付け資産の一部を短期の英国国債やその他の優良な流動資産で保有することが許可されます。イングランド銀行のこの姿勢の変化は、機関投資家によるステーブルコインの成功と採用の増加、およびトランプ率いる米国政府や他の管轄区域によるステーブルコインと暗号資産全般に関する好ましい規制環境に起因する可能性があります。コインベースの最高法務責任者であるポール・グレワル氏は、Xでブリーデン氏の発言がグローバルな競争が創造的思考を促進していることを示していると述べました。この再調整は、イギリスの中央銀行がイノベーションと金融安定性のバランスを取る努力を反映しています。 イングランド銀行、デジタルマネーの実験へ 規制の変更と並行して、イングランド銀行はデジタルマネーのインフラをテストするための実験も行っており、その一つがデジタル証券サンドボックスです。FCAと共同で立ち上げられたこのサンドボックスは、トークン化された証券が発行され取引される規制された実環境を提供します。ステーブルコインとトークン化された預金は、決済の「現金部分」として使用でき、当局がリスクを研究しながら有意義な活動を可能にします。8月には、デジタルポンドラボを開設し、これは...
