ビットコイン（BTC）価格は水曜日から1%下落、イーサリアム（ETH）価格は1.4%下落
ビットコイン（BTC）価格が水曜日から1%下落、イーサリアム（ETH）価格は1.4%下落した投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinDeskインデックスは日次市場アップデートを発表し、CoinDesk 20インデックスのリーダーとラガードのパフォーマンスを強調しています。CoinDesk 20は現在4036.82で取引されており、水曜日の午後4時（ET）から1.2%（-47.12）下落しています。20資産のうち1つが上昇しています。リーダー：POL（+0.6%）とXRP（-0.3%）。ラガード：UNI（-2.8%）とNEAR（-2.8%）。CoinDesk 20は、世界中の複数の地域で複数のプラットフォームで取引される幅広いインデックスです。出典：https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/04/coindesk-20-performance-update-polygon-pol-gains-0-6-as-nearly-all-assets-decline
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:39
ドイツのトップ規制当局がビットコインの購入に警告
ドイツのトップ規制当局がビットコインの購入に警告を発するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。連邦金融監督庁（BaFin）のトップに立つドイツの規制当局マーク・ブランソン氏は、この暗号資産が機関投資家による採用の面で過去数年間に大きな進展を遂げたにもかかわらず、ビットコインに対して強固に反対の立場を維持しています。ブランソン氏によると、ビットコインやその他の人気のある暗号資産が主流に採用されているという事実は、それらを「賢明な」投資にするものではありません。彼は、消費者が暗号資産取引に関わる際に、自分が何をしているのかを正確に認識すべきだと強調しています。他の暗号資産愛好家の批判に呼応して、ブランソン氏は暗号資産をカジノに例え、ビットコインや代替暗号資産には本質的な価値がないと主張しています。2021年にBaFinを率いたブランソン氏は、以前、ビットコインがその匿名性から犯罪者に人気があると主張していましたが、これは暗号資産反対派によって頻繁に繰り返されるもう一つの論点です。元銀行マネージャーは、ビットコインやその他の暗号資産を規制システムから除外すべきではないと主張しています。 ドイツにおける暗号資産規制 他のEU加盟国と同様に、ドイツは現在、2024年後半に発効した包括的なMiCA規制フレームワークの下で運営されています。2024年12月から、すべての地元の暗号資産プロバイダーは、合法的に運営するためにBaFinからライセンスを取得することが求められています。BaFinはより多くの規制権限を獲得しました。現在、適切なライセンス要件に従わないプラットフォームを閉鎖する能力を持っています。 出典: https://u.today/top-german-regulator-warns-against-buying-bitcoin
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:36
ビットコインが50万ドルに？なぜ長期投資家が2025年に投資を倍増しているのか
ビットコインが50万ドルに？なぜ長期投資家が2025年に倍増しているのか、がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年はビットコインにとってまた別の重要な年になるかもしれません。ビットコインは長い間デジタル資産市場の基準として機能してきました。アナリストは、半減期後の供給が引き締まり、ETFや企業の財務を通じた機関投資家の採用が加速するにつれて、50万ドルへの道はもはや夢物語ではないと考えています。トークン化が進み、法定通貨への圧力が高まる中、デジタルゴールドとしてのビットコインの地位はこれまで以上に重要になっています。ビットコインが引き続き見出しを独占する一方で、MAGACOIN FINANCEなどの他の機会が、大きな利益を求める人々にとって補完的な選択肢として浮上しており、この新たな確信が長期投資家を呼び戻しています。機関投資家の資金流入の規模は、ビットコインの楽観的な予測に影響を与える主要な要因の1つです。ステークホルダーの富ファンド、資産管理者、年金基金は、ポートフォリオのより大きな割合をビットコインに投資しています。数十億ドル規模のETF商品を持つブラックロックとフィデリティは依然として最前線にあり、一般の人々に以前は不安定だった資産クラスへのアクセスを提供しています。アナリストは、伝統的な金融がついにビットコインを受け入れたため、今後数年間で価格は上昇し続けると主張しています。 ポートフォリオの多様化におけるビットコインの役割 長期投資家にとって、ビットコインは単なる投機的な上昇以上のものを提供します。その希少性主導の設計と中央銀行からの独立性は、金融政策の誤りとインフレに対するヘッジとなります。実世界の資産のトークン化が拡大するにつれて、ビットコインはますますデジタル経済の準備資産として扱われています。その価格の変動は衝撃的かもしれませんが、基本的なトレンドは、50万ドルへの予測が実現すれば、今ビットコインに倍増することが大きな見返りをもたらす可能性があることを示唆しています。 MAGACOIN FINANCE：動き出す戦略 同時に、一部の投資家はビットコイン以外の非対称的な機会を探しています。75倍の動きを予測する予測により、MAGACOIN FINANCEは世界中の多くの暗号資産コミュニティで急速に話題になっています。トレーダーはこれを珍しいプレセールとして説明しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:26
ビットコイン（BTC）が正式に金（ゴールド）から分離
ビットコイン（BTC）が正式に金から分離したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの価格は9月初めにボラティリティが低下する中、107,000ドルから113,000ドルの間で取引を続けています。一方、金は過去最高値付近で取引されており、この2つの資産間の相関関係が注目を集めています。CryptoQuantのコミュニティアナリストであるMaartunn氏は、最近のツイートでビットコインが現在金から分離したことを観察しました。Maartunn氏によると、6ヶ月以上（2025年2月以降）で初めて、BTCと金の相関関係がマイナスに転じたとのことです。アナリストはこの変化が安全資産としての物語の乖離を意味する可能性があると示唆しています。あなたはこちらも気に入るかもしれません ビットコインは9月1日の107,250ドルの安値から反発し、3日連続で上昇して水曜日に112,600ドルの高値に達した後、後退しました。執筆時点で、ビットコインは過去24時間で0.7%下落し、110,578ドルで取引されていました。現物金は以前に初めて3,500ドルを超えた後、わずかにその水準を上回って取引されました。市場は次の動きを待つ ビットコイン価格が安定する中、市場は16日と17日に予定されている今後の9月のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会合からの金利ポジショニングに関する手がかりを待ちながら、次の動きを狙っています。あなたはこちらも気に入るかもしれません 最新の経済データ発表では、8月の民間雇用者数は54,000人増にとどまり、ダウ・ジョーンズのエコノミストが予測した75,000人を下回り、前月の106,000人増から減少しました。失業保険申請件数は237,000件に増加し、前週から8,000件増加して予想を上回り、労働市場の減速のさらなる証拠を提供しました。これを受けて、投資家は金曜日の重要な雇用統計報告書に注目するでしょう。労働市場への懸念から、トレーダーは今月後半に開催されるFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の会合で利下げが行われるという見方を強めており、その確率は現在97.4%に達しています。出典：https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:51
SRXシリーズの資産がGMSレースカーズに売却
SRXシリーズの資産がGMSレースカーズに売却されたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ハートフォード、オハイオ州 – 7月23日：マルコ・アンドレッティ#98は2022年7月23日にオハイオ州ハートフォードのシャロン・スピードウェイでSRXシリーズチャンピオンシップを獲得した後に祝っています。（写真：ジェイソン・ミラー/SRX/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ NASCARの殿堂入りしたレイ・エバーナムによって始められたSRXシリーズは、昨年突然閉鎖された後、正式に売却されました。モーリー・ギャラガー所有のGMSレースカーズが、レイ・エバーナム・エンタープライズからシリーズの資産を購入しました。資産にはSRX車両フリート全体（16台の車）と機材が含まれています。 「これらのレースカーは、耐久性、操作性、性能を念頭に置いて、レイによって信じられないほど高い基準で作られました」とGMSレースカーズの社長ジョーイ・コーエンは述べました。「私たちのチームは、これらの車両を新しい時代に導き、プレミアムトラックデイ体験、ターンキー顧客プログラム、全国の専門レースイベントに再利用する大きな機会を見ています。可能性は無限大です。」 コーエンは以前、レガシー・モーター・クラブのレース運営副社長を務め、複数の機会にカップシリーズのクルーチーフを代理で務めました。 「この買収はGMSファブリケーションにとっても大きな前進です」とGMSファブリケーションの社長マイク・ビームは述べました。「私たちの製作チームはあらゆるレース活動の中心であり、GMSが知られている職人技と誇りをもってこの次の章をリードすることに興奮しています。」 このシリーズは当初、ジョージ・パインとサンディ・モンタグ、そして同じくNASCARの殿堂入りしたトニー・スチュワートから大きな支援を受けていました。SRXは、NASCAR、NTT IndyCarシリーズ、NHRA、トランスアムの元および現役のモータースポーツスターがアメリカ全土のローカルショートトラックで対戦することで、すぐに注目を集めました。ESPNとの提携を結び、その後CBSと提携して、各レースをライブ放送しました。 「これらの車が新しい形式で生き続けるのを見るのは非常に嬉しいことです」とエバーナムは述べました。「私たちはそれらを...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:44
DOGEトレジャリー企業が市場に参入する中でのドージコイン価格予測 – ミームコインは爆発寸前か？
記事「DOGEトレジャリー企業が市場に参入する中でのドージコイン価格予測 - ミームコインは爆発寸前？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産の世界は今、大きな盛り上がりを見せていますが、それは最新のドージコイン価格予測だけではありません。DOGEは長い間ヘッドラインを飾ってきましたが、現在、機関投資家の関心が変動の激しくも魅力的なミームコイン市場に新たな視線を向けるという大きな変化が起きています。これはこれらのデジタル資産の爆発的成長を示す兆候なのでしょうか？それとも、ミームコインの真の姿を再定義する新たな競合者が現れているのでしょうか？長年にわたり、ドージコイン、シバイヌ、さらには最近の人気コインであるPepeやBonkなどは、時には基盤となる技術がほとんどないままコミュニティのハイプに乗って成長してきました。今、Layer Brettはハイプや波に乗るのではなく、イーサリアムレイヤー2ネットワーク上に登場しています。Layer BrettはDOGEの新時代におけるスマートなミームコインなのでしょうか？Layer Brettは、単に先駆者を模倣することに満足しない野心的な新しいミームコインです。Base上で単なる文化的現象だった元のBrettトークンとは異なり、Layer Brettはイーサリアムレイヤー2ソリューションとして目的を持って構築されています。これは単なる派手なラベルではなく、驚異的な速度、ドルではなくペニー単位のトランザクションコスト、そして膨大なスケーラビリティを意味します。イーサリアムレイヤー2は年間数兆のトランザクションを処理すると予測されており、ドージコインやシバイヌがまだ直面している問題を解決します。ウォレットを破壊するような手数料なしで取引することを想像してみてください。それがLayer Brett、低ガス料金の暗号資産の約束です。混雑した市場でLayer Brettが際立つ理由は以下の通りです：イーサリアムレイヤー2パワー：高速で超低コストのトランザクション。ドージコインのような古いアルトコインを悩ませる混雑を忘れましょう。プレセールの機会：トークン1つあたりわずか0.0053ドルでLBRETTに早期参入できます。これはシバイヌの早期参入者が夢見ることしかできなかった機会です。驚異的なステーキング報酬：早期購入者はステーキングを通じて1,020%以上のAPYを獲得できます。これはあなたの祖母のステーキング暗号資産ではなく、ステロイドを打ったDeFiです。ミームエネルギー、実用性：BonkやPepeのような純粋なハイププレイとは異なり...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:23
Wintermute、ネットワークトークンは証券ではないと明確化するようSECに要請 AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the original format and terminology. The translation accurately conveys the meaning of the headline about Wintermute urging the SEC to clarify that network tokens are not securities.
投稿「Wintermute、SECにネットワークトークンは証券ではないと明確化するよう要請」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トレーディング会社およびマーケットメイカーであるWintermuteは、SEC（米国証券取引委員会）にネットワークトークンを証券として分類すべきではないことを確認するよう求めました。同社は、機関のコメント要請に対する正式なフィードバックにおいて、トークンのセキュリティステータスに関する明確なガイダンスが、証券法の誤用を避け、暗号資産市場の継続的な成長を確保するために必要だと述べました。 Wintermuteは、「分散型ネットワークやプロトコルの機能に本質的に接続されている」「ネットワークトークン」は、ブロックチェーンネットワークに必要な技術的インプットであると述べました。このため、同社は、これらが金融商品や証券とは根本的に異なると述べています。 同社は、証券として分類されるべきではないネットワークトークンの例としてビットコイン（BTC）とイーサ（ETH）を挙げました。 出典：Wintermute Wintermuteはネットワークトークンをコモディティに例える ネットワークトークンが証券として分類された場合、米国内でのそのようなデジタル資産の取引ごとに証券法に基づく規制遵守が必要になる可能性があります。これにより、トークンの流動性の低さが影響を受け、トレーダーのコストが上昇し、最終的に活動がオフショアに移行する可能性があります。 「このような誤った分類は、イノベーションを抑制し、ブロックチェーンの開発と取引活動を米国市場外に追いやるリスクがあります」とWintermuteは書いています。 同社は、ネットワークトークンが後に利益のために取引されたり、資金調達ラウンドで使用されたりしても、証券の基準を満たさないと述べました。 Wintermuteは、ネットワークトークンはコモディティ、コレクティブル、不動産のような機能を持つと述べました。これらはすべて、証券として扱われることなく投資目的で購入することができます。 同社の推奨事項とは別に、同社はステーブルコイン、ミームコイン、ステーキング活動を証券分類から除外するSECのガイダンスを歓迎しました。同社は、同じレベルの明確さがネットワークトークンにも拡張されるべきだと強調しました。 「これらの分野にわたる明確なガイダンスは、米国市場の競争力を維持し、規制当局との継続的な対話を促進し、採用とイノベーションが繁栄するための最適な条件を作り出すでしょう」と同社は述べました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:12
ブルース・スプリングスティーンは「トラックスII」でビジネス発売タイミングを完璧にした
「ブルース・スプリングスティーンが『Tracks II』でビジネス発売タイミングを完璧に」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブルース・スプリングスティーンは1998年12月10日、パリのパレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシーでアムネスティ・インターナショナルのコンサートに出演しました。ブルース・スプリングスティーンのファンの間では、1990年代は彼の「失われた」10年だという通説があります — 長年の共演者であるEストリート・バンドと別れた後、新たな道を模索するのに苦労した時期です。しかし「ザ・ボス」はその見方を決して受け入れず、今や未発表素材の新コレクション「Tracks II: The Lost Albums」で覆そうとしています。これは2025年6月27日にリリースされる予定です。（写真：ERIC CABANIS / AFP）（写真：ERIC CABANIS/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images ブルース・スプリングスティーンのマルチアルバムアーカイブボックスセット「Tracks II: The Lost Albums」のリリースと、彼の史上最高興行収入を記録しているワールドツアー、そして間もなく公開される伝記映画「Springsteen: Deliver Me From Nowhere」の同期から、私たちはいくつかの有益な教訓を学ぶことができます。 タイミングがすべてだとよく言われます。その巧みな応用とは、ポジティブな結果をもたらす行動を起こすための適切な瞬間を感じ取ることを意味します。また、市場状況と消費者の両方について、直感的かつ実用的な理解も必要です。特に「Tracks II」において、スプリングスティーンは、制作された時点でアクセス可能にするのではなく、市場が準備できていると感じたときにのみ素材をリリースする価値を示しています。以前に未発表だったアーカイブ作品の7つの別々のアルバムを特集するこのコレクションは、タイミングの重要性とそのような鋭いビジネス意識の重要性を強調しています。 5つの10年にわたってキャリアを壮大な規模に築き上げたスプリングスティーンは、2021年に自身のカタログの権利をソニー・ミュージックエンタテインメントに推定5億5000万ドルで売却しました。これは企業のそのような買収への関心がピークに達した時期における、さらに早い段階での完璧なタイミングの行動でした。 ビジネスリーダーが導き出せる4つの重要な戦略は以下の通りです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:08
ファンコンベンションはAI「スロップ」に一線を引いている
「ファン大会がAI『粗製乱造品』に一線を引く」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月、AI作品を販売したとしてDragonConから退去させられた出展者のテーブルに残された看板。Dane Ault、Monkey Minion 先週末、アトランタのDragon Conのアーティストアレイにいた出展者が、AIで生成された作品を販売することを禁じるショーのポリシーに違反したとして、警察によって会場から退去させられました。これは、テクノロジー業界が未来を賭けているツールの使用を、クリエイターやクリエイター向けのイベントが烙印を押す最新かつ最も目立つ例となりました。Dragon Conの行動を受けて、他の大規模なファン大会も人間のアーティストの役割を保護するポリシーを明確化または強調しました。Dragon Conの出展者であるDane Aultの説明によると、Oriana Gertz Artに登録されたブースが、アーティストアレイのブースでAIで生成されたプリントを販売していると非難されていました。ベンダーとファンは主催者に苦情を申し立てました。ショーの最終日、その作品が人間によって作られたという説得力のある証拠を提示できなかった後、ブースの占有者はアトランタ警察によって退去させられました。空のテーブルには「AIを販売したため出展者は退去させられました」と書かれた看板が置かれ、そのテーブルはファンの集結地点となりました。この事件のニュースが広まった直後、他のいくつかのファン大会とプロモーターはAIアートに関するポリシーを明確にしました。北米で中規模のコミック、ホラー、アニメーションおよびポップカルチャー大会のポートフォリオを運営するGalaxyConは、「AIアートの全面禁止」を即時発効しました。「人工知能が現在訓練されている方法は、私たちの業界でもはや無視できない多くの倫理的および道徳的問題を提起しています」とGalaxyConの創設者兼社長のMike Broderは述べました。「GalaxyConはアーティストとその創造性をサポートする長く誇り高い歴史を持っており、非倫理的なAIとの戦いが続く中でもそれを続けていきます。」Reed Exhibitionsの一部門であるReedPOPは、...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:59
Tronの創設者、ブラックリスト論争の中で「小規模なテスト」を明確化
トロン創設者、ブラックリスト論争の中で「小規模なテスト」を明確化 BitcoinEthereumNews.comに掲載。Justin Sun WLFI：トロン創設者、ブラックリスト論争の中で「小規模なテスト」を明確化 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース Justin Sun WLFI：トロン創設者、ブラックリスト論争の中で「小規模なテスト」を明確化 出典：https://bitcoinworld.co.in/justin-sun-wlfi-clarifies/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:52
