MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインは市場が重要な決断ポイントに直面する中、104,000ドルから116,000ドルの間で推移
ビットコインは市場が重要な決断ポイントに直面する中、104,000ドルから116,000ドルの間でレンジ相場を形成しています。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）は104,000ドルから116,000ドルのレンジ相場内で取引されており、オンチェーンデータは次の方向性を決定する可能性のある重要なレベルを示しています。Glassnodeの9月4日のレポートによると、ビットコインは8月中旬の過去最高値（ATH）の後、変動の激しい下降トレンドに入り、108,000ドルまで下落した後、現在のレベルに向けてリバウンドしました。UTXO実現価格分布は、投資家が反落時に一貫した押し目買い行動を通じて108,000ドルから116,000ドルの「エアギャップ」を埋めながら蓄積していることを示しています。UTXO実現価格分布チャートは、過去最高値からの最近の価格下落後、108,000ドルから116,000ドルの範囲でビットコインの蓄積が集中していることを示しています。画像：Glassnode 現在の取引レンジは、104,100ドルから114,300ドルの範囲の0.85から0.95の分位コスト基準レベルに対応しています。歴史的に、このゾーンは熱狂的なピークの後のレンジ相場の回廊として機能し、しばしば荒いレンジ相場を生み出します。104,100ドルを下回ると、このサイクルの初期に見られたATH後の疲弊フェーズが再現され、一方114,300ドルを上回る回復は需要コントロールの更新を示すでしょう。 短期売買の傾向 短期保有者はレンジ内で高まる圧力に直面しており、108,000ドルへの下落中に利益率が90％以上から42％に崩壊しました。急激な反転は通常、最近の買い手からの恐怖主導の売りを引き起こし、売り手の疲弊がリバウンドを可能にする前に発生します。現在、短期保有者の60％以上が利益に戻っており、最近の極端な状況と比較して中立的なポジショニングを示しています。短期保有者の収益性は2025年8月に急激に低下した後、現在のレベルである約60％に回復し、中立的な市場センチメントを示しています。画像：Glassnode 短期保有者の供給の75％以上が収益性を達成する114,000ドルから116,000ドルを上回る持続的な回復のみが、新たな需要を引き付けるために必要な信頼を回復させる可能性があります。先物市場の資金調達率は1時間あたり366,000ドルで、確立された300,000ドルのベースラインと2024年3月と12月に見られた100万ドルを超える過熱レベルの間で中立的に位置しています。 暗号資産投資家の青写真：バッグホルダー、インサイダーフロントラン、ミッシングアルファに関する5日間のコース 素晴らしい😎 あなたの最初の...
BTC
$121.653,01
-%1,30
MOVE
$0,1092
-%1,79
COM
$0,011198
+%3,26
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:31
共有
ダコタ・ディチェバ対リズ・カーマウシュはPFLが実現すべき試合
ダコタ・ディチェバ対リズ・カーモーシュはPFLが実現すべき試合であるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ダコタ・ディチェバ対リズ・カーモーシュ クレジット：Getty MMAでは、タイミングがすべてです—特にマッチメイキングに関してはそうです。今、無敗の新星ダコタ・ディチェバとベテランのパイオニアで新たに王座を獲得したリズ・カーモーシュの対決のために、これ以上ないほど星が揃っています。両選手はPFLで圧倒的な強さを見せています。ニューヨーク、ニューヨーク – 11月25日：ダコタ・ディチェバは2022年PFLチャンピオンシップでキャサリン・コロジェネスを破った後、マディソン・スクエア・ガーデンのHuluシアターで2022年11月25日、ニューヨーク市で勝利を祝っています。（写真：Cooper Neill/Getty Images）Getty Images ディチェバ（15-0）は2023年と2024年に連続でフライ級トーナメントのタイトルを獲得し、一方カーモーシュ（25-8）は41歳で2025年のトーナメントを制したことで、彼女のレガシーにさらなる関連性を加えました。Forbes「ターナーからケージへ：メディア界の大物ジョン・マーティンが数十億ドル規模のTVの教訓をPFLに適用する方法」Brian Mazique著 両選手がチャンピオンレベルの影響力を持つ中、このマッチアップは避けられないように感じられます。カーモーシュは女子MMAで最も長く活躍している人物の一人であり、次のチャレンジから逃げてはいません。むしろ、14歳年下のチャンピオンとの試合を求めています。ノースカロライナ州シャーロット – 8月15日：アメリカ合衆国のリズ・カーモーシュは2025年PFLワールドトーナメント決勝でジェナ・ビショップを破った後、2025年8月15日、ノースカロライナ州シャーロットのボジャングルス・コロシアムで反応しています。（写真：David Jensen/Getty Images）Getty Images 最近のMMA Junkieとのインタビューで、カーモーシュはこの試合を実現させたいという願望を表明しましたが、もしそれが実現するなら、ディチェバが万全の状態であることを望んでいます。「（この試合が実現することを）願っていますが、それは彼女の健康状態次第です。彼女が最近手術をしたことを知っていますし、相手が急いで戻ってこなければならないような状況は望んでいません…
T
$0,01542
+%0,78
CITY
$0,9749
-%1,86
PHOTO
$0,7881
+%35,99
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:23
共有
DCナショナルガード配備が11月まで延長、将軍が発表
DCナショナルガード配備が11月まで延長、将軍が発表 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ナショナルガードは11月30日までワシントンD.C.に駐留することになると、リーランド・D・ブランチャード2世准将が木曜日の声明で発表しました。D.C.の司法長官が裁判所でこの配備に異議を唱える中、この論争を呼ぶ配備がほぼ3ヶ月延長されることになります。配備の延長は木曜日に命じられました。（写真：Kevin Dietsch/Getty Images）Getty Images 重要事実 D.C.ナショナルガードの暫定司令官であるブランチャード氏は、「この街の通りを歩くすべての人の安全を確保するための取り組みを続けるため、駐屯を延長する」決定をしたと述べました。ナショナルガードは8月12日からD.C.に配備されており、これはドナルド・トランプ大統領が30年来最低の暴力犯罪率にもかかわらず、同市で「犯罪緊急事態」を宣言した翌日のことでした。この延長は、D.C.の司法長官ブライアン・シュワルブ氏がナショナルガード配備についてトランプ政権を提訴した数時間後に発表されました。シュワルブ氏は連邦政府が「アメリカ民主主義の基本理念—軍隊は国内の法執行に関与すべきではないという原則—を踏みにじっている」と非難しています。 フォーブス速報テキストアラート：最新のヘッドラインを形作る最大のニュースを常に把握できるよう、テキストメッセージアラートを開始します。「Alerts」と(201) 335-0739に送信するか、こちらから登録してください。 重要な数字 2,000。これはD.C.で逮捕や巡回を行う数百人の連邦捜査官を支援しているナショナルガード部隊の数です。 主な批判者 「アメリカのどの都市も、米軍—特に住民に対して責任を負わず、地元の法執行訓練を受けていない州外の軍隊—が街を警備すべきではありません」とシュワルブ氏は木曜日の声明で述べ、この配備を「連邦政府の行き過ぎ」と特徴づけました。 背景 トランプ氏によるナショナルガードの法執行支援の使用は6月に始まり、ロサンゼルスの主に中心部で行われていた移民税関執行局（ICE）に対する抗議活動で警察を支援するために部隊が派遣されました。この配備...
C
$0,1614
-%6,02
D
$0,03235
+%2,43
CITY
$0,9749
-%1,86
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:20
共有
2000万の新しいSUIトークンがトレジャリーを新たな高みへプッシュ – 詳細
2000万の新しいSUIトークンがトレジャリーを新高値に押し上げる - 詳細がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SUI Group Holdingsは市場で再び動き、保有量に2000万SUIを追加し、合計約1億200万トークンに増加させました。これは現在の価格でおよそ3億4400万ドル相当の資産です。ナスダックでティッカーシンボルSUIGとして取引されているこのミネソタ州を拠点とする企業は、9月3日付のプレスリリースによると、Sui Foundationと結びついた取り決めを通じてトークンを購入しました。報告によると、この取引はSUI Groupに一般市場では入手できない割引価格のロックされたトークンへのアクセスを提供しています。 暗号資産の保有とステーキング 同社の約1億200万SUIのほとんどが積極的にステーキングされており、トレジャリーの更新によると、そのステーキングは現在年間約2.2%の利回りをもたらしています。公表された数字に基づくと、ステーキング収入はトレジャリーに計上される日次報酬としておよそ2万ドルに相当します。同社はまた、約6000万ドルの流動現金を保有していると報告しており、これは割引トークンのさらなる購入を追求するのに役立つと述べています。 投資家には新しい指標が提供されています：1株あたりのSUI。9月2日現在、この指標は1株あたり1.14 SUIで、完全調整後の発行済み普通株式数8900万株に対して計算されています。発表後、SUIは約4%上昇し、日中安値の3.20ドルから最高3.40ドルまで上昇しました。しかし、このトークンは1月のピーク5.36ドルをはるかに下回ったままです。 Sui Foundationとの独占契約 財団との取り決めがこの話の中心です。より低コストでロックされたSUIを購入することで、SUI Groupは簿価と小売購入者が取引所で見る価格との間にクッションを作り出しています。このコスト基準の優位性は、プレスリリースで、トレジャリーを成長させながら増資を通じて「さらなる購入資金を調達する」ことを目指す同社の計画の意図的な部分として説明されています。この動きは、一部の上場企業がバランスシート上で資産を集中させる方法に似ています...
SUI
$3,4102
-%3,36
MORE
$0,03323
+%48,01
MOVE
$0,1092
-%1,79
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:18
共有
ドイツ、スロバキアに歴史的な2-0の敗北を喫する
ドイツ、スロバキアに歴史的な2-0の敗北を喫する」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。史上初めて、ドイツがワールドカップ/W杯予選の away game で敗北しました。ドイツは木曜日、ブラチスラバでスロバキアに2-0で敗れました。(写真：Lars Baron/Getty Images) Getty Images 史上初めて、ドイツがワールドカップ/W杯予選のアウェイゲームで敗北しました。木曜日、ディ・ナツィオナールマンシャフトはブラチスラバでデビッド・ハンコ（42分）とデビッド・ストレレツ（55分）のゴールにより、スロバキアに2-0で敗れました。これはまた、ドイツにとってスロバキアに対する初めての敗北でもありました。この結果は、ブンデストレーナーのユリアン・ナーゲルスマン率いるドイツの最近の復活にも疑問を投げかけています。結局のところ、ドイツはUEFAネーションズリーグ決勝の両試合に敗れ、直近6試合でわずか1勝しか記録していません。イタリアとの3-3の引き分け以降、ナーゲルスマンのドイツはその魔法を失ってしまったようです。その試合では45分間支配し、ハーフタイムには3-0とリードしていたにもかかわらず、試合を投げ出してしまいました。その後、UEFAネーションズリーグ決勝でポルトガル（2-1）とフランス（2-0）に敗北が続きました。しかし、今日のパフォーマンスは、6試合の中で多くの面で最悪のものでした。ボール支配率70％にもかかわらず、ドイツは最終局面で遅く、もたついていました。実際、ジャマル・ムシアラとカイ・ハフェルツがいなければ、攻撃はどんな種類のインスピレーションも欠いているように見えました。バックラインの状況もあまり良くなく、フェイエノールトのウィンガー、レオ・サウアーが左サイドを何度も何度も突破する絶好の機会を得ていました。ナーゲルスマンの反応は、実際には問題が全体的なセットアップにあるように見えたにもかかわらず、デビューしたンナムディ・コリンズをハーフタイムで交代させることでした。「私たちはあまりにも簡単にボールを失い、試合のコントロールができていませんでした」とドイツのディフェンダー、ジョナサン・ターは言いました。「今日は当然の敗北であり、私たちからの非常に悪いパフォーマンスでした。これは私たちの野心でもなく、自分たちに期待するものでもありません。正直に言わなければなりません。説明するのは難しい...」
T
$0,01542
+%0,78
SIX
$0,01964
-%0,50
PHOTO
$0,7881
+%35,99
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:11
共有
キャム・トーマス、ブルックリン・ネッツと600万ドルの制限付きオファーに署名
キャム・トーマスがブルックリン・ネッツと600万ドルの参加資格オファーに署名したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2023年10月25日：ブルックリン・ネッツのキャム・トーマス #24が、バークレイズ・センターでのクリーブランド・キャバリアーズ戦の第1クォーター中に見つめています。ユーザーへの注意：このユーザーは、この写真をダウンロードまたは使用することにより、Getty Imagesライセンス契約の利用規約に同意したことを明示的に認め、同意します。（写真：Dustin Satloff/Getty Images）Getty Images ブルックリン・ネッツと制限付き自由契約選手（FA）ガードのキャム・トーマスは、5年目のガードの契約延長について合意に至らなかった後、契約に合意しました。トーマスはネッツの600万ドルの参加資格オファーを受け入れ、来シーズンはFAになります。この契約により、トーマスはトレード拒否権を獲得し、次のオフシーズンには無制限FAとなり、真に市場価値をテストすることができます。ブルックリンでの4シーズンを通じて、トーマスは試合平均15.1ポイントを記録し、フィールドゴール成功率44パーセント、真の成功率55パーセントを記録しています。彼の爆発的な得点能力とエリートレベルの自己創造スキルは、これまでのキャリアを通じて明らかになっています。怪我のため、トーマスは昨シーズンわずか25試合しかプレーできず、ネッツの目から見た彼の価値にマイナスの影響を与えた可能性があります。トーマスのゲームに対するもう一つの一般的な批判は、彼のプレーメイキングとパスが平均以下であることです。トーマスはキャリアを通じて平均わずか2.1アシストしか記録していません。トーマスは非常に才能のあるスコアラーですが、パス能力の欠如は彼の成長の上限を設定するものです。この参加資格オファーに署名することで、トーマスは今シーズン後にブルックリンを去ることを検討しており、今シーズンを利用して今夏にキャップスペースを持つチームに自分をアピールする意図があると思われます。まだ...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:59
共有
無数の動き：ビットコインに対して市場が弱気に転じ、カウボーイズはイーグルスを倒せるか？
ミリアドムーブス：市場（相場）がビットコインに対して弱気に転じ、カウボーイズはイーグルスを驚かせることができるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。概要 今週のミリアドの主要市場には、ビットコインとソラナの次の動きに関する予測が含まれています。価格が下落する中、予測者たちはより低い価格目標を支持してミリアドでオッズが大きく変動し、弱気に傾いています。NFLが戻ってきて、ミリアドの予測者たちは伝統的なスポーツブックと比較して、番狂わせに対してわずかに良いオッズを提供されています。予測市場の専門家たちは、NFLのキックオフと最近の過去最高値後の次の暗号資産市場の動きを予測する間、今週は多くの課題を抱えています。木曜日の朝に暗号資産価格が下落する中、予測者たちがソラナとビットコインのより低い価格目標を支持するにつれて、ミリアドの予測市場でオッズが変動しています。主要な暗号資産の次の動きに対する予測に4万ドル以上が賭けられています。一方、新しいフラッシュマーケットはNFLの大きな弱者に対してより良いオッズを提供しています。スポーツ、暗号資産、ポップカルチャー、あるいは全く別のものに興味があるかどうかにかかわらず、選択できる市場はたくさんあります。今週の最もホットなミリアド市場を見てみましょう。（免責事項：ミリアドマーケットはDecryptの親会社であるDASTANの製品です。）ソラナの次の動き：250ドルへのポンプか130ドルへのダンプか？市場オープン：8月26日市場クローズ：解決まで開いています取引量：1.39万ドルリンク：ミリアドで「ソラナの次の動き：250ドルへのポンプか130ドルへのダンプか」に関する最新のオッズを確認してください。ソラナの高速レイヤー1ネットワークのバリデーターは、今週初めにコンセンサスプロトコルを大幅に変更する提案を可決し、ネットワークを中央集権的な金融カウンターパートと同じくらい高速にすることを目指しています。あるアナリストはDecryptに、このアップグレードへの期待だけで、年末までにネットワークのネイティブトークンの価格を250ドルまで押し上げるのに十分かもしれないと語りました。しかし、それは130ドルに下落する前に起こるでしょうか？ミリアドの予測者たちは、この市場の二つの極のどちら側にSOLが最も当たる可能性が高いかを予測する任務を負っています...
SOL
$221,09
-%3,34
MOVE
$0,1092
-%1,79
TOKEN
$0,01235
-%2,06
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:40
共有
2025-2026シーズンのNFLにおける5つの主要なストーリーライン
「2025-2026シーズンのアメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）における５つの主要な注目点」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カンザスシティ、ミズーリ州 – 1月26日：カンザスシティ・チーフスのクォーターバック、パトリック・マホームズ（#15）がAFCチャンピオンシップフットボールゲームの前半、バッファロー・ビルズ戦でポケットから逃げ出す様子。2025年1月26日、ミズーリ州カンザスシティのGEHAフィールド・アローヘッドスタジアムにて。（写真：ブルック・サットン/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ NFLシーズンが正式に開幕し、2025-2026シーズンのリーグ選手とチームを中心とした様々な注目ストーリーが展開されています。一部のチームにとっては、2020年代初のスーパーボウル出場を目指す「優勝か敗退か」の季節となります。また、プレーオフ圏外で数シーズンを過ごした後、再びポストシーズンでプレーする機会を望むフランチャイズもあります。選手の面では、攻撃、防御、または両方で名を上げようとする才能ある新人たちがいます。他の定着した才能を持つ選手たちは、過去6シーズンで初めて、2回目、または3回目の個人タイトル獲得を目指します。以下は、今シーズンを前に注目される5つのNFLストーリーラインです。 1. ジャクソンビル・ジャガーズはWR/CBトラビス・ハンターを両方のポジションでどれだけ起用するか？ ジャクソンビル、フロリダ州 – 5月10日：ジャクソンビル・ジャガーズのトラビス・ハンター（#12）がジャクソンビル・ジャガーズのルーキーミニキャンプでパスをキャッチしようとしている様子。2025年5月10日、フロリダ州ジャクソンビルのミラーエレクトリックセンターにて。（写真：ジェームズ・ギルバート/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ 現ハイズマントロフィー受賞者トラビス・ハンターの初NFLシーズンでのスナップ配分について、オフシーズン中ずっと議論が続いています。ジャガーズのヘッドコーチ、リアム・コーエンは、カロライナ・パンサーズとの第1週の対戦を前に、若きスター選手の正確な起用法をまだ模索中だと述べています。現在のところ、ハンターはチームのスターティングワイドレシーバーとしてリストアップされており、彼は...
SIX
$0,01964
-%0,50
CITY
$0,9749
-%1,86
PHOTO
$0,7881
+%35,99
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:59
共有
Bitwise、スイス取引所にビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRP ETPを上場
Bitwiseがビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRPのETPをスイス取引所に上場という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：BitwiseはスイスのSIX取引所にビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRPのETPを機関投資家向けに上場。同社の資産は2024年10月以降、欧州市場で40製品にわたり200%増加して150億ドルに成長。スイスの規制枠組みは、欧州各国がデジタル資産投資の制限を緩和する中、暗号資産企業を引き付けています。9月4日、Bitwise Asset Managementは、SIXスイス取引所に5つの新しいETPを上場することを確認しました。これらの商品には、Bitwise Core ビットコイン ETP、イーサリアムステーキングETP、ソラナステーキングETP、フィジカルXRP ETPが含まれ、それぞれがデジタル資産によって完全に裏付けられ、選択されたトップ20キャップ指数を追跡するMSCIデジタル資産と共に、従来の証券口座ポートフォリオに統合されています。Bitwiseの動きは、企業の採用が世界的に急増する中、スイスの規制の開放性がデジタル資産の重要なハブであることを強調しています。「スイスに上場した5つの主力製品は、暗号資産市場の可能性を最大限に活用したい投資家にとって選択肢を広げるでしょう[...]広く尊敬されているSIX取引所で、ステーキングやインデックス商品などの新しいオプションを含む製品スイートを開発していることを非常に嬉しく思います」とBitwise Europeの地域投資戦略ディレクターであるRonald Richter氏は述べました。Bitwiseはこの上場を長期的な欧州拡大戦略の一環として位置づけています。同社は最近、40製品にわたるクライアント資産が150億ドルを超え、2024年10月以降200%の増加を記録しました。活発な地政学的危機、貿易緊張、経済の脆弱性の中、投資家が分散投資を求める中、欧州での暗号資産に対する企業需要は引き続き成長しています。「スイスでの製品スイートの拡大は、Bitwiseにとって論理的な次のステップであり、常に最高クラスの暗号資産ETPを提供することを目指す当社の戦略に適合しています。私たちは、慎重に構築された金融インフラを持つ規制された製品を使用して、デジタル資産での価値創造から恩恵を受けるための幅広いオプションを投資家に提供しています。私たちは常に...
M
$2,06389
-%2,65
SIX
$0,01964
-%0,50
MOVE
$0,1092
-%1,79
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:58
共有
ビットコインの価格は横ばいゾーンを終わらせ、暴落を防ぐために112,000ドルを回復する必要がある
ビットコイン価格はレンジ相場を終わらせ、暴落を防ぐために112,000ドルを回復する必要があるという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：ビットコインは過去最高値（ATH）の124,500ドルから14%下落し、これによりBTC供給の利益が減少し、市場の疲弊を示しています。次の上昇段階を始めるには112,000ドル〜116,000ドルの供給ゾーンを克服する必要があります。ビットコイン（BTC）は土曜日に過去最高値の124,500ドルから14%下落し、7週間ぶりの安値107,400ドルを記録しました。新しい分析によると、この調整により市場は広範な純流通に移行し、「熱狂的な段階」が冷却されました。 ビットコインの107,000ドルへの下落は「疲弊」を示唆 Glassnodeのデータによると、8月中旬の新高値への上昇により、ビットコイン供給の100%が利益を上げました。 ビットコイン：利益のある供給。出典：Glassnode このような期間を維持するには、絶え間ない利確を相殺するのに十分な強さの持続的な資本流入が必要であり、これは長期間続くことはめったにない状況です。 「この行動は、しばしば0.95分位コスト基準、つまり供給の95%が利益を上げる閾値によって捉えられます」とGlassnodeは最新のThe Week Onchainレポートで述べています。 関連：ビットコインは3年連続で「赤い9月」の下落を打破する見込み 最近の熱狂的な段階は約3.5ヶ月続き、供給の95%以上が利益を上げていました。 しかし、市場情報会社によると、ビットコインは8月19日にこのバンドを下回り、「需要がついに疲弊の兆候を示した」とのことです。 現在、ビットコイン供給の90%が利益を上げており、これは0.85から0.95分位コスト基準の間、つまり104,100ドル〜114,300ドルの範囲にあります。 「歴史的に、このゾーンは熱狂的なピークに続く横ばいゾーンとして機能し、しばしば荒れた横ばい相場につながります」とGlassnodeは書き、次のように付け加えています： 「104.1Kドルを下回ると、このサイクルの初期に見られたATH後の疲弊フェーズが再現されますが、114.3Kドルを上回る回復は、需要が足場を見つけ、トレンドの支配権を取り戻すシグナルとなるでしょう。」 ビットコイン：供給分位コスト基準モデル。出典：Glassnode 同様に、短期保有者の供給の割合...
BTC
$121.653,01
-%1,30
MORE
$0,03323
+%48,01
COM
$0,011198
+%3,26
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:57
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰