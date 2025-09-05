ビットコインは市場が重要な決断ポイントに直面する中、104,000ドルから116,000ドルの間で推移

ビットコインは市場が重要な決断ポイントに直面する中、104,000ドルから116,000ドルの間でレンジ相場を形成しています。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）は104,000ドルから116,000ドルのレンジ相場内で取引されており、オンチェーンデータは次の方向性を決定する可能性のある重要なレベルを示しています。Glassnodeの9月4日のレポートによると、ビットコインは8月中旬の過去最高値（ATH）の後、変動の激しい下降トレンドに入り、108,000ドルまで下落した後、現在のレベルに向けてリバウンドしました。UTXO実現価格分布は、投資家が反落時に一貫した押し目買い行動を通じて108,000ドルから116,000ドルの「エアギャップ」を埋めながら蓄積していることを示しています。UTXO実現価格分布チャートは、過去最高値からの最近の価格下落後、108,000ドルから116,000ドルの範囲でビットコインの蓄積が集中していることを示しています。画像：Glassnode 現在の取引レンジは、104,100ドルから114,300ドルの範囲の0.85から0.95の分位コスト基準レベルに対応しています。歴史的に、このゾーンは熱狂的なピークの後のレンジ相場の回廊として機能し、しばしば荒いレンジ相場を生み出します。104,100ドルを下回ると、このサイクルの初期に見られたATH後の疲弊フェーズが再現され、一方114,300ドルを上回る回復は需要コントロールの更新を示すでしょう。 短期売買の傾向 短期保有者はレンジ内で高まる圧力に直面しており、108,000ドルへの下落中に利益率が90％以上から42％に崩壊しました。急激な反転は通常、最近の買い手からの恐怖主導の売りを引き起こし、売り手の疲弊がリバウンドを可能にする前に発生します。現在、短期保有者の60％以上が利益に戻っており、最近の極端な状況と比較して中立的なポジショニングを示しています。短期保有者の収益性は2025年8月に急激に低下した後、現在のレベルである約60％に回復し、中立的な市場センチメントを示しています。画像：Glassnode 短期保有者の供給の75％以上が収益性を達成する114,000ドルから116,000ドルを上回る持続的な回復のみが、新たな需要を引き付けるために必要な信頼を回復させる可能性があります。先物市場の資金調達率は1時間あたり366,000ドルで、確立された300,000ドルのベースラインと2024年3月と12月に見られた100万ドルを超える過熱レベルの間で中立的に位置しています。