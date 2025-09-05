SECがビットコインを量子コンピューティングから保護するフレームワークを検討 Gpt4o: I'll translate the content following your instructions.

SECがビットコインをクラウドコンピューティングから保護するフレームワークを検討という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。規制 SEC（米国証券取引委員会）は、ビットコインと広範な暗号資産エコシステムを量子コンピューティングの差し迫った脅威に備えるための画期的な提案を検討しています。「ポスト量子金融インフラフレームワーク（PQFIF）」と題されたこの提案は、米国暗号資産タスクフォースに提出され、デジタル資産を量子耐性にするための構造化された道筋を概説しています。このフレームワークは、即時の行動がなければ、将来の量子コンピューティングの進歩により、世界市場で数兆ドルを保護する暗号基盤が危険にさらされる可能性があると強調しています。 デジタル金融における重大な脆弱性 この文書は、現在の暗号基準が暗号学的に関連する量子コンピュータ（CRQC）の力に耐えられない可能性があると警告しています。そのようなブレークスルーにより、今日の暗号化が時代遅れとなり、機密データや金融システムが露出する可能性があります。報告書は、「今収集し、後で解読する」（HNDL）戦略のリスクを強調しています。これは、敵対者が量子技術が成熟した時点で解読する意図を持って、今日暗号化された情報を蓄積するというものです。SECは、対処されなければ、その結果としてシステム的な金融不安定、大規模な投資家の損失、そしてデジタル資産エコシステム全体での信頼の崩壊が含まれる可能性があると指摘しています。 量子安全への移行に向けて PQFIFは、このリスクを中和し、量子安全セキュリティモデルへの移行を導くための戦略的および技術的措置の両方を確立することを目指しています。これは、調整されたルール作り、業界協力、および連邦監視のための出発点として位置づけられています。暗号資産アナリストは、SECのレビューをビットコインだけでなく、米国のデジタル資産景観全体を将来に備えるための重要なステップと見ています。量子コンピューティングはまだ発展途上ですが、保護策を準備する緊急性は明らかです。このレビューは、ブロックチェーンセキュリティが最先端技術と共に進化しなければならない新時代を強調しています—さもなければ、それらに対して脆弱なままになるリスクがあります。