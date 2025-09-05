MEXC 取引所
2025-10-10 金曜日
アリーナ・サバレンカ、ジェシカ・ペグラのリベンジ入札を阻止して再びUSオープン決勝へ進出
アリーナ・サバレンカ、ジェシカ・ペグラのリベンジを阻止し再び全米オープン決勝へ ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年9月4日：アリーナ・サバレンカが2025年全米オープン12日目、ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた女子シングル準決勝でアメリカのジェシカ・ペグラとの対戦中にポイントを決め喜びを表現（写真：マシュー・ストックマン/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ジェシカ・ペグラはリベンジを望んでいた。しかしアリーナ・サバレンカはそれを許さなかった。世界ランキング1位のサバレンカは1セットを落としながらも、4位のペグラを4-6、6-3、6-4で下した。アーサー・アッシュ・スタジアムは満員の観客で埋め尽くされ、昨年サバレンカが勝利した全米オープン決勝の再戦となった。 サバレンカはマッチポイントを迎えたが、フォアハンドのオーバーヘッドをネットに打ち込み、観客から一斉にため息が漏れた。3度目のマッチポイントでは、クロスコートのフォアハンドウィナーを決め、雄叫びを上げると観客から拍手が送られた。 27歳のサバレンカは、土曜日にアメリカのアマンダ・アニシモワか4度のメジャータイトル保持者の大坂なおみ（16時 ESPN）と対戦し、2連覇を目指す。優勝者は500万ドル、準優勝者は250万ドルを獲得する。準決勝に進出したペグラは126万ドルを獲得した。 サバレンカはまた、全豪オープン決勝（マディソン・キーズに敗れ）、全仏オープン決勝（ココ・ガウフに敗れ）、ウィンブルドン準決勝（アニシモワに敗れ）と続いた2025年の失意を晴らすべく挑んでいる。もし全米オープンでもう一つの大きな試合で敗れていたら、彼女のグランドスラムシーズンは残酷な終わり方をしていただろう。 ビリオネアでバッファロー・ビルズとセイバーズのオーナー、テリー・ペグラの娘であるペグラは、昨年ニューヨークでの躍進の後も、初のメジャータイトルを求め続けている。 「リベンジできたら素晴らしいと思います、もちろん」とペグラは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:35
13年後にビットコインのクジラが5200万ドル相当のBTCを移動
ビットコインクジラが13年後に52百万ドル相当のBTCを移動したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約すると、主要な暗号資産で5千万ドル以上を保有するビットコインアドレスが木曜日にその一部を移動させました。ブロックチェーンデータによると、2012年以来このアドレスからBTCが移動したのは初めてのことです。この動きは、多くの大口暗号資産保有者が取引を行っている中で起こりました。ブロックチェーンデータによると、現在の価格で5千2百万ドル以上の価値がある479ビットコインを保有するアドレスが、13年間の休眠後にBTCの一部を移動させました。2012年以来コインを動かしていなかったものの、長年にわたって少量のBTCを受け取っていたこのアドレスは、8,883,067ドル相当の80 BTC以上を新しいアドレスに送金しました。この動きは、ここ数ヶ月間に大口ビットコイン保有者による他の複数の動きに続くもので、1,000 BTC以上を保有する複数のクジラが含まれており、これらの投資家の一部はBTCをイーサリアムに交換し、他の一部は単にポジションを清算しています。8月29日、主要なビットコイン保有者が2,000ビットコイン（2億1,600万ドル以上の価値）をHyperliquidの取引所に入金し、ネットワークブロックエクスプローラーHypurrscanのデータによると、計画的にイーサリアムに売却しました。今月初め、あるクジラが現在の価格で7,500万ドル相当の約670 BTCを移動させ、それを4つのウォレットに分割してイーサリアムのレバレッジロングポジションをオープンしました。一方、別のクジラは10年間の「HODL」の後、3億4,900万ドル以上の価値がある3,000 BTCを移動させました。そして7月には、謎のビットコインクジラが14年間コインを保有した後、80,000 BTCを移動させました。この最後のエピソードでは、機関投資家向け暗号資産取引所Galaxy Digitalが、「クライアントに代わって暗号資産の歴史の中で最大の名目ビットコイン取引の一つ」である売却を実行する任務を負ったと述べました。クジラは常に個人投資家であるとは限らず、暗号資産の歴史の初期にマイニングに参加した企業である場合もあります。クジラが目覚めると、市場がその主体が現金化を始めることを予想するため、時に売り圧力が続くことがあります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:31
マイク・タイソン対フロイド・メイウェザーは現実であり、詳細はこちら
マイク・タイソン対フロイド・メイウェザーの試合は本当であり、詳細はこちら」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイク・タイソンとフロイド・メイウェザー 写真提供：Getty はい、本当です。TMZスポーツが木曜日の夕方にこのニュースを報じ、その後確認されました。ボクシングの殿堂入り選手であり、史上最高の選手であるマイク・タイソンとフロイド・メイウェザー・ジュニアがエキシビションボクシングマッチで対戦することになります。報道によると、この試合は2026年春に行われる予定です。タイソンはソーシャルメディアでこのニュースを確認しました。 この試合を嫌う人もいるかもしれませんが、このファイトポスターがかなり素晴らしいということには皆さん同意できるのではないでしょうか。開催地はまだ確認されていませんが、サウジアラビアやアメリカ国外で行われたとしても誰が驚くでしょうか？これは格闘技の最近のトレンドに基づいた単なる推測に過ぎませんが、考慮すべき点です。 予想通り、この試合に対する批判はすでに殺到し始めています。リングマガジンのマイク・コッピンガーは批評を控えませんでした。好むと嫌うとにかかわらず、最後の瞬間の問題がなければ、この試合は実現し、関係者全員が大金を稼ぐことになるでしょう。 出典：https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/09/04/mike-tyson-vs-floyd-mayweather-is-real-and-heres-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:29
金曜日、9月5日のヒント、スパングラムと回答
金曜日、9月5日のヒント、スパングラム、回答の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。本日のNYT Strandsのヒントと回答 提供：New York Times 山々で雷が鳴り響いています。この投稿を書く直前、かなり激しい雷鳴がありました。パチパチと鳴り響く雷鳴。天空そのものが揺れました！私が最も心配するのは停電です。仕事をしようとした瞬間、バン！雷がグリッドを破壊します。しかし今のところ、問題なさそうです。状況が悪化する前にこのStrandsを解きましょう！水曜日のStrandsをお探しですか？こちらのガイドをご確認ください。Strandsの遊び方 Strandsは、ニューヨークタイムズのパズルゲームシリーズの最新作です。古典的なワードサーチゲームに楽しいひねりを加えたものです。毎日新しいテーマが与えられ、そのテーマに合うグリッド上のすべての単語を見つける課題があります。これには、ボードの両側にまたがるスパングラムも含まれます。これらの単語の1つがスパングラムで、グリッドの一方の端から反対側へと横切り、その日のテーマについてさらに明らかにします。ネタバレ注意。本日のStrandsヒント 今日のテーマとヒントを読んで、今日の単語を見つける手助けにしてください。今日のテーマ：ギアを身につける ヒント：アスレチックギア ヒント：特定のスポーツではなく、Big 5で見つかるもの 各単語の最初の2文字は以下の通りです： 繰り返しますが、ネタバレ注意！本日のStrandsの回答は？ 今日のスパングラムは：SPORTINGGOODS 単語の完全なリストは以下の通りです： CLEATS RACKET GLOVE PADDLE SKATES HELMET 完成したStrandsグリッド： 今日のStrands スクリーンショット：Erik Kain 今日のStrandsの分析 最初（HELMETとGLOVEを見つけた後）、今週末にシーズンが始まることから、これはフットボール/NFLをテーマにしたStrandsだと思いました。しかし間違っていました。私の知る限り、アメリカンフットボールにはSKATESやPADDLEやRACKETはありません。これらは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:14
SECがビットコインを量子コンピューティングから保護するフレームワークを検討 Gpt4o: I'll translate the content following your instructions.
SECがビットコインをクラウドコンピューティングから保護するフレームワークを検討という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。規制 SEC（米国証券取引委員会）は、ビットコインと広範な暗号資産エコシステムを量子コンピューティングの差し迫った脅威に備えるための画期的な提案を検討しています。「ポスト量子金融インフラフレームワーク（PQFIF）」と題されたこの提案は、米国暗号資産タスクフォースに提出され、デジタル資産を量子耐性にするための構造化された道筋を概説しています。このフレームワークは、即時の行動がなければ、将来の量子コンピューティングの進歩により、世界市場で数兆ドルを保護する暗号基盤が危険にさらされる可能性があると強調しています。 デジタル金融における重大な脆弱性 この文書は、現在の暗号基準が暗号学的に関連する量子コンピュータ（CRQC）の力に耐えられない可能性があると警告しています。そのようなブレークスルーにより、今日の暗号化が時代遅れとなり、機密データや金融システムが露出する可能性があります。報告書は、「今収集し、後で解読する」（HNDL）戦略のリスクを強調しています。これは、敵対者が量子技術が成熟した時点で解読する意図を持って、今日暗号化された情報を蓄積するというものです。SECは、対処されなければ、その結果としてシステム的な金融不安定、大規模な投資家の損失、そしてデジタル資産エコシステム全体での信頼の崩壊が含まれる可能性があると指摘しています。 量子安全への移行に向けて PQFIFは、このリスクを中和し、量子安全セキュリティモデルへの移行を導くための戦略的および技術的措置の両方を確立することを目指しています。これは、調整されたルール作り、業界協力、および連邦監視のための出発点として位置づけられています。暗号資産アナリストは、SECのレビューをビットコインだけでなく、米国のデジタル資産景観全体を将来に備えるための重要なステップと見ています。量子コンピューティングはまだ発展途上ですが、保護策を準備する緊急性は明らかです。このレビューは、ブロックチェーンセキュリティが最先端技術と共に進化しなければならない新時代を強調しています—さもなければ、それらに対して脆弱なままになるリスクがあります。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の...を支持または推奨するものではありません。
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:11
関税とAIがベビーブームに出会ったらどうなるか？
記事「関税とAIがベビーブームと出会ったら？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ヘリテージ財団の「赤ちゃんのためのマンハッタン計画」が成功した場合、新興ビジネストレンドにどのような影響があるでしょうか？ getty ヘリテージ財団は最近、米国の出生率を向上させるための広範な出産奨励策である「赤ちゃんのためのマンハッタン計画」を提案しました。このようなプロジェクトが成功するかどうかは疑わしいものです。出生率は歴史的な低水準にあり、保育費用は高騰し、若い大人たちは経済的・個人的な理由から家族を持つことを遅らせています。この不確実性により、「赤ちゃんのためのマンハッタン計画」は実現性の低い解決策となっていますが、人口統計、貿易政策、テクノロジーが衝突して、企業が無視できない新興ビジネストレンドを生み出す様子を浮き彫りにしています。 この提案について私が興味深いのは、それが露呈する矛盾です。関税が日用品のコストを押し上げる一方で、より大きな家族を持つよう推進すること。AIが着実に新卒レベルの仕事を侵食する一方で、次世代の見通しを心配すること。このような相反するアイデア（熱意から生まれたものであれ、短期的思考であれ、中核となる組織理論の欠如であれ）は、互いに打ち消し合い、意図しない結果を生み出すリスクがあります。この緊張関係は探求する価値があります。 もしこの推進策が成功し、米国が次の10年間で出生率の急増を経験したらどうなるでしょうか？この人口動態の衝撃が、消費財をより高価にする関税と、同時に労働力を再形成するAIとどのように衝突するでしょうか？その答えは整然とした予測を形成するものではありませんが、相互に関連した圧力と機会のセットを明らかにし、今私たちの注目に値する新興ビジネストレンドを示唆しています。 家族経済学：関税がベビーカーとおむつに出会うとき ベビーブームはベビーベッド、おむつ、ベビーカー、チャイルドシートへの新たな需要を生み出すでしょう。しかし、これらの製品に直接使用される輸入鋼材、プラスチック、繊維への関税がコストを押し上げています。これは明白な矛盾です：家族の成長を奨励する政策が真っ向から...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:05
ヤンキースはアストロズとの試合を後悔とともに振り返ることになるかもしれない
投稿「ヤンキースはアストロズとのこの試合を後悔するかもしれない」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。水曜日の夜、アストロズ戦の8回にイジェクトされた後、アーロン・ブーンがホームプレートの審判ブライアン・ウォルシュに叫んでいる。（写真：アレックス・スリッツ/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ もしニューヨーク・ヤンキースが1試合差でディビジョンを失うか、さらに悪いことに、1試合差でプレーオフ進出を逃すことになれば、チームは9月3日の夜をその理由として振り返ることになるだろう。もちろん、どの野球ファンも知っているように、162試合のシーズンは決して1つの試合で決まるものではない。勝敗にかかわらず、流れを変えることができた試合は他にも数十とある - 4月の肌寒い夜、オールスターブレイク前の昼間の試合、そして/またはシーズン最終週の緊迫した戦い。しかし、昨夜の宿敵ヒューストン・アストロズとの試合は、間違いなく痛手だ。状況を説明すると、ヤンキースはジャンカルロ・スタントンとオースティン・ウェルズのホームラン、そしてライアン・マクマホンの犠牲フライにより、ヒューストンのダイキンパークでの6回裏に入る前に4-1とリードしていた。ジェレミー・ペーニャが6回裏の先頭打者として、今シーズン15本目のホームランを放ち、リードを2点差に縮めた。その後、ヨルダン・アルバレスはこの夜3本目のヒットとなる左翼への二塁打を放った。彼はフェルナンド・クルーズの暴投で三塁に進み、その後、三塁への軟らかいゴロで生還した。ヤンキースは続く2つのアウトを取り、1点リードで6回を切り抜けた。ビクター・カラティーニがヒューストンの7回裏の先頭打者としてシングルヒットを放ち、ヤンキースが2アウトを取った後もそこに残った。ルーク・ウィーバーがペーニャを歩かせ、同点のランナーを得点圏に進めた。そのアルバレスが再び打席に立ち、すぐに左翼へのシングルヒットを放って...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:56
トランプ、国防総省を戦争省に改名へ
トランプ、国防総省を戦争省に名称変更へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 複数のメディアによると、国防総省はまもなく戦争省に名称変更されることになります。ドナルド・トランプ大統領が最近提案した、1949年以前の名称に戻すという考えを実行に移すものです。この大統領令は金曜日に署名される見込みです。（写真：Andrew Harnik/Getty Images）Getty Images 重要ポイント Fox Newsが最初に報じたところによると、トランプ大統領は金曜日に大統領令に署名し、この変更を正式なものとします。同メディアは匿名のホワイトハウス高官を情報源として引用しています。国防総省のピート・ヘグセス長官は、Fox Newsの記事を引用し「DEPARTMENT OF WAR（戦争省）」と大文字のツイートを投稿し、この変更を事実上確認したようです。Bloombergによると、この大統領令ではペンタゴンのブリーフィングルームも「ペンタゴン戦争別館」に名称変更されます。Fox Newsはさらに、この大統領令の下でヘグセス長官は戦争長官という二次的な肩書きも持つことになり、戦争省への名称変更を恒久的なものとするための立法および行政提案を行うよう指示されていると付け加えました。トランプ大統領は最近ホワイトハウスの執務室での発言で、この名称変更を提案し、現在の省の名称は「あまりにも防御的すぎる」と述べました。Forbesの速報テキストアラートを入手：最新のヘッドラインをお届けするテキストメッセージアラートを開始します。「Alerts」と(201) 335-0739に送信するか、こちらから登録してください。重要発言 ヘグセス長官は水曜日の「Fox & Friends」出演時に、第一次世界大戦と第二次世界大戦は「国防総省ではなく、戦争省、つまり戦争省によって勝利した」と述べました。国防総省長官はまた、出演中に名称変更について言及し、「言葉や名前、肩書きは重要だと考えているので、ホワイトハウスや大統領と協力して取り組んでいます」と述べました。背景 報じられている名称変更は、ヘグセス長官が支持する最新の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:50
Fall Out Boy『From Under The Cork Tree』、発売20周年で5倍プラチナ達成
Fall Out Boy『From Under The Cork Tree』、発売20周年で5倍プラチナ認定の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Fall Out Boy（写真：Saverio Truglia/WireImage）WireImage Fall Out Boyのポップパンクのブレイクスルーアルバム『From Under the Cork Tree』が、エモアイコンたちがレコード発売20周年を祝う準備をする中、公式に新たな商業的マイルストーンに到達しました。2025年8月27日、アメリカレコード協会（RIAA）は『From Under the Cork Tree』が正式に5倍プラチナ認定（500万枚相当の標準アルバム販売）を獲得したと発表しました。このLPの数字は、2006年に2倍プラチナ（200万枚）認定を受けて以来更新されておらず、史上最も影響力のあるポップパンクレコードの一つとしての地位をさらに確固たるものにしました。現在、FOBのボーカル兼ギタリストのPatrick Stump、ベーシストのPete Wentz、ギタリストのJoe Trohman、ドラマーのAndy Hurleyは、今年10月に発売予定の包括的な20周年記念エディションでブレイクアウトレコードの20年を記念します。 『From the Cork Tree』（20周年記念エディション）の内容 オリジナルアルバムの13曲のリマスタリングに加え、『From Under the Cork Tree』（20周年記念エディション）は、3枚組LPデラックスボックス、2枚組CDデラックスボックス、そしてB面、未発表のオルタナティブバージョン、ライブパフォーマンス、ストリーミングで初めて利用可能になる新素材を含むスーパーデラックスデジタルエディションなど、複数のエディションでファンに届けられます。8月27日のRIAAニュースと共に、Fall Out Boyはファンに人気の楽曲「Start Today」をストリーミングサービス全体でリリースしました。ニューヨーク市のハードコアパンクバンド、Gorilla Biscuitsによる1989年の曲のカバーで、この曲は以前は2005年のビデオゲーム『Tony Hawk's American Wasteland』のサウンドトラックでのみ入手可能でした。世界中のリスナーは、『From Under the Cork Tree』の3つの特別エディションパッケージのいずれかを所有する前に、今すぐ世界中でこの曲をストリーミングできます。未発表素材に加えて、両方のデラックスボックスには、あなたの人生のFOBファンにぴったりの特典の宝庫が含まれています：バンドの主要作詞家であるWentzがファンのために書いた手紙、...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:41
UFCパリメインイベントのオッズ、ピック、予測：イマボフ対ボハーリョ
UFC パリメインイベントのオッズ、ピック、予測：イマボフ対ボラーリョがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リヤド、サウジアラビア – 2月1日：ロシアのナスルディン・イマボフが、2025年2月1日にサウジアラビアのリヤドのanbアリーナで開催されたUFCファイトナイトイベントのミドル級戦でナイジェリアのイスラエル・アデサニャに対するノックアウト勝利後に反応する様子。（写真：Chris Unger/Zuffa LLC）Zuffa LLC 今週土曜日、UFCは2025年UFCパリファイトカードのためにパリに戻ってきます。9月6日のUFCファイトナイトは、ナスルディン・イマボフがアコールアリーナのオクタゴンでカイオ・ボラーリョと対戦するミドル級メインイベントが目玉となっています。UFCパリメインイベントの試合のベッティングオッズ、ピック、予測を見ていきましょう。UFCパリの全試合カードはESPN+でストリーミング配信されます。メインカードは15:00 ET（東部時間）に始まり、プレリムは正午ETから開始します。ForbesUFC 320メインイベント：マゴメド・アンカラエフ対アレックス・ペレイラ2のオープニングオッズ（著者：Trent Reinsmith） UFCパリメインイベント：ナスルディン・イマボフ対カイオ・ボラーリョ ナスルディン・イマボフは、2025年2月1日にリヤドで開催されたアルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ（UFC）ファイトナイト250での男子ミドル級戦でイスラエル・アデサニャを破った後に喜びを表現。（写真：Fayez NURELDINE / AFP）（写真：FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images ナスルディン・イマボフ（16-4-0-1）は、初めてUFCで戦った時の戦績が8-2でした。その試合は2020年10月に行われ、ジョーダン・ウィリアムズに対して判定勝ちを収めました。イマボフはその後の4試合のUFC出場で3勝1敗の成績を残しました。2023年1月、イマボフはケルビン・ガステラムとの対戦が予定されていましたが、ガステラムが辞退したため試合は実現しませんでした。ショーン・ストリックランドが急遽代役として出場し、メインイベントとして予定されていた試合を維持しました。唯一の条件は、その対戦がライトヘビー級で行われることでした。ストリックランドはその激闘で全会一致の判定勝ちを収めました。イマボフはそれ以来4回戦っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:47
