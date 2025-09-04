MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ドージコインの5波動セットアップがDOGEの0.22ドルのリバウンドを引き起こす可能性
ドージコインの5波動セットアップがDOGEの0.22ドルのリバウンドを引き起こす可能性についての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ドージコインの価格行動はTDシーケンシャル指標から潜在的な底値を示しました。買い手は５つの波の動きの中でポジションを強化していました。ドージコイン[DOGE]は時価総額で上位10コインの中での地位を維持し、他のすべてのミームコインを上回っています。このミームコインは、保留中のETF承認と今後の暗号資産財務イニシアチブへの高まる期待に後押しされ、すでにウォール街に進出し始めています。しかし、話題性にもかかわらず、CleanCore Sharesは、ポジティブなモメンタムを見せた他の暗号資産財務とは異なり、DOGE担保の財務発表後に下落しました。当時、DOGEを含むほとんどの暗号資産は調整局面にありました。それでも、市場センチメントの差し迫った変化を示す兆候がありました。ドージコインが「買いシグナル」を点滅 短期時間足チャートはドージコインの0.21ドル付近での潜在的な底値を示していました。これはTDシーケンシャル指標が0.22ドルをわずかに上回る局所的な高値を正確に特定した直後に起こりました。このシグナルは注目に値します。短期時間足はより大きなトレンドの基礎を築くことが多いですが、最終的には高い時間足の方向に動きます。DOGEが現在の構造を維持すれば、価格はリバウンドして0.22ドル以上で取引され、さらに上昇する可能性があります。しかし、サポートラインを下回る崩壊が起これば、このセットアップは無効になり、予想される短期回復が遅れる可能性があります。出典：Ali Charts/X より大きな時間足チャートは時間足チャートと一致し、全体的なトレンドを強化しています。トレーダーTardigradeの投稿によると、2週間チャートは5波の下降拡大ウェッジを上抜けました。5波のパターンを抜けた後、価格は現在ブレイクアウトレベルを成功裏に再テストしたように見えます。執筆時点で、RSIは過剰売りゾーンから中立レベルをわずかに上回っており、潜在的な継続を示しています。Xでのマーケットプロフィットによると、クジラと個人投資家からの市場センチメントはこの見通しを支持していました。群衆とスマートマネーのセンチメント読み取り値はそれぞれ0.15と...
MEMECOIN
$0.0010359
-6.25%
MOVE
$0.1093
-1.62%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 12:30
共有
重要タスクフォースが将来の暗号資産規制を発表
投稿「重要タスクフォースが将来の暗号資産規制を発表」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。韓国仮想資産：重要タスクフォースが将来の暗号資産規制を発表 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 韓国仮想資産：重要タスクフォースが将来の暗号資産規制を発表 出典: https://bitcoinworld.co.in/south-korea-virtual-asset-task/
COM
$0.011198
+3.06%
VIRTUAL
$1.0595
-5.93%
FUTURE
$0.11532
+4.33%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 12:16
共有
SECのアジェンダにおける暗号資産に関する規制の明確化が最優先事項に
「暗号資産規制の確実性がSEC（米国証券取引委員会）の議題の中心に」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「プロジェクト・クリプト」 暗号資産を超えて SEC（米国証券取引委員会）のポール・アトキンス委員長によると、この影響力の大きい規制機関は暗号資産規制に関する明確性を優先していくとのことです。アトキンス委員長の下で、規制当局は前SEC長官ゲイリー・ゲンスラーが広く使用していた議論の多い「執行による規制」アプローチを廃止しました。 SECは暗号資産の提供と販売、カストディルール、そして取引などの問題に取り組む予定です。 同時に、アトキンスはSECが詐欺や不正行為に対して一切の容認をしないことを強調しています。 「プロジェクト・クリプト」 SECの規則制定議題の最新概要は、同機関が7月に「プロジェクト・クリプト」イニシアチブを発表した後に発表されました。これは現代的なルールで暗号資産にとってより歓迎される環境を作ることを目的としています。 このイニシアチブは、暗号資産トークンの分類、カストディルールの更新、分散型金融の受け入れ、機関間の協力など、他の重要な優先事項とともに特定の問題に焦点を当てます。 暗号資産を超えて 暗号資産以外にも、同機関はコンプライアンスの負担を軽減しながら、プライベート市場への資産の民主化にも焦点を当てる予定です。 現行のルールは、より高いレベルの効率性に達するために更新される必要があります。 SECは現在、ゲンスラーの任期中に導入された、現政権のビジョンに合わないルールの廃止に取り組んでいます。 出典: https://u.today/regulatory-certainty-for-crypto-front-and-center-on-secs-agenda
U
$0.009658
-1.64%
MORE
$0.03323
+47.75%
BOSS
$0.001043
-8.50%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 11:33
共有
ビットコインは利下げオッズ上昇にもかかわらず後退；イーサリアム、XRP、ドージコインも下落：アナリストがETHの「退屈な段階」が長引く理由を説明
木曜日、主要暗号資産は株式から乖離し、各市場が軟調な雇用データを異なる形で評価しました。続きを読む
MORE
$0.03323
+47.75%
XRP
$2.8127
-2.92%
ETH
$4,377.16
-3.25%
共有
Coinstats
2025/09/05 11:22
共有
A16z支援のリードバンク、7000万ドルの資金調達で14億7000万ドルの評価額に到達
暗号資産に友好的な貸し手は、a16zの参加を得て7000万ドルのシリーズBラウンドを完了しました。
B
$0.2492
+0.58%
BANK
$0.13273
-1.97%
共有
Coinstats
2025/09/05 11:15
共有
雲鋒金融暗号資産：ビットコインとソラナ準備金への戦略的拡大
BitcoinWorld 雲鋒金融の暗号資産：ビットコインとソラナ準備金への戦略的拡大 金融界から興奮のニュース！香港上場の雲鋒金融がデジタル資産保有を拡大する大胆な動きで注目を集めています。同社は、既存の大規模なイーサリアム（ETH）保有に加え、ビットコイン（BTC）とソラナ（SOL）を企業準備金に追加する計画です。この戦略的決断により、雲鋒金融の暗号資産投資が注目の的となり、企業財務管理における重要な転換と資産多様化への先見的アプローチを示しています。 雲鋒金融の暗号資産拡大を推進する要因は？ これは雲鋒金融にとって暗号資産分野への初めての進出ではありません。アリババ創業者のジャック・マー氏が共同設立した雲鋒キャピタルと関連する金融投資会社は、すでに10,000 ETHを購入することでデジタル資産への信頼を示しています。地元メディアの財新が報じた最新のBTCとSOL取得計画は、進化するグローバル経済における深まるコミットメントと計算された動きを反映しています。 このような戦略的転換には、いくつかの説得力のある要因が影響していると考えられます。企業はポートフォリオを多様化し、従来の市場のボラティリティとインフレに対するヘッジとして、代替資産を探求する傾向が高まっています。「デジタルゴールド」と呼ばれることの多いビットコインは、価値の堅固な保存手段とマクロ経済の不確実性に対するヘッジを提供します。一方、ソラナは高性能とスケーラビリティで知られる急成長する分散型金融（DeFi）とWeb3エコシステムにおける機会を提供します。 雲鋒金融のような活力ある企業にとって、暗号資産の採用は急速に変化するグローバル金融環境を乗り切るための論理的な次のステップです。 戦略的シフト：雲鋒金融にとってのビットコイン、ソラナ、そしてその先へ バランスシートにビットコインとソラナを追加することは、雲鋒金融による多面的なアプローチを意味します。ビットコインの確立された市場プレゼンス、流動性、そして高まる機関投資家の受け入れは、真剣な企業の暗号資産準備金にとって基盤となります。その有限供給も、内蔵された希少性を持つ資産を求める人々に魅力的です。対照的に、ソラナは高いスループットと低い取引コストを含む技術的利点を提供し、将来の運用統合やデジタル経済における戦略的ベンチャー投資に魅力的です。 この動きは、投機的利益だけでなく長期的な戦略的ポジショニングのためにデジタル資産を受け入れる上場企業間の成長傾向を強調しています。これはブロックチェーン技術とそのネイティブ暗号資産の持続的な可能性を認識することです。 雲鋒金融の決断は、他の香港拠点の金融機関にとっても強力な先例となり、同様の多様化戦略を検討するよう促す可能性があります。既存のETH保有と計画されているBTCとSOLの取得を組み合わせることで、雲鋒金融の暗号資産ポートフォリオは堅牢で多様化され、未来に備えたものとなります。 雲鋒金融の暗号資産への動き：市場にとって何を意味するのか？ 雲鋒金融の戦略的シフトの影響は大きいです。まず、暗号資産を実行可能な企業財務資産として正当性を高めます。ジャック・マーのような著名人と強いつながりを持つ企業がこのような動きをすると、より広い金融コミュニティに強力なシグナルを送り、世界中の投資家心理と企業戦略に影響を与える可能性があります。 第二に、特に明確な規制枠組みを持つグローバルな暗号資産ハブになることを積極的に目指している香港を中心に、アジア内での機関投資家の採用を促進する可能性があります。 しかし、重要な投資と同様に、企業の暗号資産保有には固有の考慮事項があります。市場のボラティリティは依然として重要な要素であり、規制環境は進化しているものの、多くの管轄区域でまだ断片化しています。上場企業として、雲鋒金融は間違いなくこれらの複雑さを慎重に乗り切る必要があり、堅牢なコンプライアンスと包括的なリスク管理フレームワークが細心の注意を払って整備されていることを確認する必要があります。 雲鋒金融の暗号資産準備金構築へのこの揺るぎないコミットメントは、潜在的な市場変動と規制の不確実性にもかかわらず、強い自信を示しています。 この先見的な戦略の主な利点には以下が含まれます： 強化されたポートフォリオの多様化：従来の資産クラスへの依存を大幅に削減。 潜在的なインフレヘッジ：通貨の減価と上昇するインフレに対する戦略的バッファを提供。 ビジネスの将来性確保：急速に台頭するデジタル経済の最前線に会社を位置づける。 イノベーションリーダーシップ：ダイナミックで変革的な市場における先見性と適応性を示す。 雲鋒金融の暗号資産投資で未来を切り開く 雲鋒金融の決断は単なる投資以上のものです。それは金融の将来の軌道に関する明確な声明です。主要な暗号資産を受け入れることで、同社は金融準備金を強化するだけでなく、これらの技術によって推進される画期的なイノベーションに積極的に参加しようとしています。 この進歩的なアプローチは、他の多くの企業が同様の道を探求するよう刺激し、産業全体でのデジタル資産の主流化と幅広い受け入れに大きく貢献する可能性があります。 投資家と市場観察者にとって、雲鋒金融のこの大胆な動きは興味深いケーススタディを提供します。それは暗号資産空間における機関投資家のトレンドについて情報を得ることの重要性の高まりを強力に強調しています。個人の投資決定は常に徹底的な個人的調査とリスク許容度の明確な理解に基づくべきですが、このような企業の支持は、一般的な市場心理と長期的な成長可能性に関する貴重な洞察を提供することができます。 雲鋒金融の暗号資産保有の継続的な拡大は、主流の金融におけるデジタル資産のより広い受け入れを示す重要な瞬間を示しています。 結論として、雲鋒金融の企業準備金にビットコインとソラナを追加する野心的な計画は、デジタル資産ポートフォリオの大胆かつ戦略的な拡大を表しています。既存の大規模なイーサリアム保有に基づいて、この動きは暗号資産を正当で長期的な資産として機関投資家の信頼が高まっていることを強調しています。それはポートフォリオの多様化、リスク管理への積極的なアプローチを反映し、同社を金融イノベーションの最前線に位置づけています。 暗号資産の風景が進化し続ける中、雲鋒金融の行動は、長期戦略にデジタル資産を統合しようとする他の企業にとって説得力のあるブループリントとして機能し、より多くのデジタルで分散型の金融未来への否定できない加速するシフトを強化する可能性があります。 最新の暗号資産市場トレンドについて詳しく知るには、ビットコインとイーサリアムの機関投資家採用を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 よくある質問（FAQ） 雲鋒金融の新しい暗号資産戦略とは何ですか？ 雲鋒金融は、既存のイーサリアム（ETH）保有にビットコイン（BTC）とソラナ（SOL）を追加することで企業準備金を拡大する計画です。この動きはデジタル資産ポートフォリオを多様化します。 雲鋒金融は誰と提携していますか？ 雲鋒金融は、アリババ創業者のジャック・マー氏が共同設立したプライベートエクイティ企業である雲鋒キャピタルと提携しています。このつながりは、その戦略的決断に大きな重みを加えています。 なぜ雲鋒金融のような企業が準備金に暗号資産を追加しているのですか？ 企業が暗号資産を準備金に追加する理由はいくつかあります。ポートフォリオの多様化、インフレと従来の市場のボラティリティに対するヘッジ、将来のデジタル経済に向けた自社のポジショニングなどです。また、イノベーションリーダーシップも示しています。 企業の暗号資産投資における主な考慮事項は何ですか？ 主な考慮事項には、市場のボラティリティの管理、進化する規制環境のナビゲーション、堅牢なセキュリティ対策の確保、明確な会計と税務フレームワークの確立が含まれます。企業は徹底したデューデリジェンスを実施し、強力なリスク管理戦略を実施する必要があります。 この動きは香港の暗号資産市場にどのような影響を与えますか？ 雲鋒金融の決断は、香港内、そして潜在的にはアジア全体の暗号資産市場への信頼を高める可能性があります。他の金融機関が同様の投資戦略を探求するよう促し、香港がグローバルな暗号資産ハブになるという野心をさらに強化する可能性があります。 雲鋒金融の大胆な暗号資産への動きに関するこの洞察が啓発的だと思いましたか？この記事をソーシャルメディアでネットワークと共有し、企業金融とデジタル資産の未来についての会話を始めましょう！ この投稿「雲鋒金融の暗号資産：ビットコインとソラナ準備金への戦略的拡大」は、BitcoinWorldに初めて掲載され、編集チームによって書かれています。
T
$0.01542
+0.78%
SOL
$221
-3.45%
BTC
$121,652.99
-1.30%
共有
Coinstats
2025/09/05 11:15
共有
2025年に爆発する次の暗号資産：BlockDAGがXRP、ADA＆TRXを上回る
2025年に爆発する次の暗号資産：BlockDAGがXRP、ADA、TRXを上回る」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は、大手企業がアップデートを展開し、スポンサーシップを確保し、グローバルステージに参入する中で活況を呈しています。マイニングアプリ、取引所、ステーキングプラットフォームで何百万人もの人々が活動する中、強力なプロジェクトが先行しています。一部は安定したレベルを維持し、他は新しいニュースのおかげで急速に上昇しています。これらの動きは、なぜいくつかの銘柄が2025年に爆発する次の暗号資産と呼ばれているのかを示しています。BlockDAG、XRP、ADA、TRXは今年注目を集めています。各コインは、記録的なプレセールのマイルストーンからクジラの活動、ETF決定まで、さまざまな理由で注目を浴びています。この4つがどのように将来の道を形作り、なぜ注目すべき銘柄なのかを詳しく見てみましょう。1. BlockDAGが注目を集める BlockDAGは、シンガポールで開催予定の旗艦BDAGデプロイメントイベントで強い注目を集めています。この設定は、世界中の注目を集め、BlockDAGを業界の大手企業の前面に押し出すために構築されています。このイベントを記念して、チームはBlockDAG（BDAG）コインの価格をわずか0.0013ドルに引き下げました。プレセール自体が際立った成功を収めています。BlockDAGは現在3億9500万ドル以上を調達し、すでに259億コイン以上が販売されています。早期に参入した人々はすでに2900%上昇しており、0.05ドルの発売価格が予測されているため、新規参加者でも、特に0.0013ドルの価格が期限切れになる前にプレセールに参加できれば、意味のある利益を得られる可能性があります。このプロジェクトのアプローチは、大規模な可視性と早期のコミットメントに報いるプレセール構造を組み合わせており、これが勢いを増し続けている理由です。採用数字もその強さを裏付けています。300万人以上のユーザーがX1スマートフォンアプリを通じてBDAGコインをマイニングしています。リーダーボードは過熱し、トップクジラの配分は440万ドルに達しています。BlockDAGは9月4日にライブAMAをスケジュールし、スポンサーシップの発表を予告しています...
MORE
$0.03323
+47.75%
XRP
$2.8127
-2.92%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 11:05
共有
Cosmos Labs: インターチェーンエコシステムの重要な新時代
BitcoinWorld Cosmos Labs: インターチェーンエコシステムの重要な新時代 暗号資産の世界は、最も革新的なエコシステムの一つに関する重要な進展で盛り上がっています。堅牢なCosmos（ATOM）ネットワークの原動力であるインターチェーン財団が、重要なリブランディングを最近発表しました。その主要子会社であるインターチェーンラボは、これからCosmos Labsという強力な新しいアイデンティティで運営されることになります。これは単なる名称変更ではなく、インターチェーンビジョンの未来に対する強化されたコミットメントを示すものです。 Cosmos Labsへのリブランディングは何を意味するのか？ この戦略的なリブランディングは、開発部門をCosmos全体のブランドとより密接に連携させ、統一された認識しやすいアイデンティティを育成します。Cosmos Labsという名前を採用することで、この組織はCosmosエコシステムの技術的進歩の中心としての地位を強化します。これは明確な意図の表明です：ネットワークの基盤コンポーネントの主要イノベーターになることです。 Cosmos Labsは重要な使命を託されています： Cosmos SDK：この堅牢なフレームワークにより、開発者はカスタムブロックチェーンを迅速かつ効率的に構築できます。Cosmos Labsはこの重要なツールキットの強化と維持を継続し、ブロックチェーン開発をより身近なものにします。 インターブロックチェーンコミュニケーション（IBC）：IBCは、異なるブロックチェーンが円滑にコミュニケーションしデータを交換できるようにする画期的なプロトコルです。Cosmos Labsはその進化を推進し、断片化したブロックチェーン環境をさらに接続します。 Cosmos EVM：イーサリアム仮想マシン（EVM）互換性をCosmosに統合することで、開発者とユーザーに膨大な可能性が開かれます。Cosmos Labsはこの重要な橋渡しが完璧に機能することを確保し、より多くのプロジェクトをCosmosエコシステムに引き寄せます。 なぜCosmos Labsへの進化がそれほど重要なのか？ Cosmos Labsへの移行は表面的なものではなく、Cosmosエコシステム全体を強化するための戦略的な強化です。ネットワークの名を冠した専用組織を持つことで、新規参入者の理解を簡素化し、世界的なブランド認知を強化します。この明確さは、独自のアイデンティティが採用と信頼に大きな影響を与える可能性のある、急速に変化するブロックチェーンの世界では非常に重要です。 さらに、このリブランディングはコミュニケーションとリソース配分を合理化します。Cosmos Labsの旗印の下で統一されたビジョンを持つことで、コア技術の開発努力はより集中的かつ効率的になります。これは最終的にインターチェーンネットワーク内のすべてのプロジェクトとユーザーに利益をもたらし、より迅速なイノベーションとより安定した安全なプラットフォームにつながります。 主な利点は以下の通りです： 強化されたブランドアイデンティティ：より強力で一貫性のあるブランドがCosmosをより認識しやすくします。 合理化された開発：一つの名前の下でコア技術に集中的に焦点を当てます。 改善されたコミュニティエンゲージメント：誰が何を構築しているかについてより明確なメッセージング。 採用の増加：統一されたブランドはより多くの開発者とプロジェクトを引き付けることができます。 Cosmos Labsが舵を取るCosmosエコシステムの次のステップは？ Cosmos Labsが先導する今、Cosmosエコシステムの未来はこれまで以上に明るく見えます。焦点は引き続き、様々なブロックチェーン間の相互運用性、スケーラビリティ、使いやすさの促進にあります。開発者はCosmos SDKの継続的な改善を期待でき、独自のニーズに合わせたアプリケーション固有のブロックチェーンの立ち上げがさらに容易になります。 さらに、Cosmos LabsによるIBCの継続的な開発は、さらに相互接続されたデジタルな未来を約束します。基盤となるアーキテクチャに関係なく、無数のブロックチェーン間で資産とデータが自由に流れる世界を想像してみてください。このビジョンはまさにCosmos Labsが実現しようとしているもので、分散型技術で可能なことの境界を押し広げています。 Cosmos EVMの統合も、エコシステムの範囲を拡大し、より幅広いdAppsとユーザーを招き入れる上で重要な役割を果たします。 本質的に、インターチェーンラボからCosmos Labsへのリブランディングは重要なマイルストーンです。これは真に相互運用可能でスケーラブルなブロックチェーンネットワークを構築するというコミットメントを強化します。この戦略的な動きはイノベーションを加速し、コラボレーションを強化し、最終的にCosmosの分散型未来におけるリーダーとしての地位を確固たるものにするでしょう。 よくある質問（FAQ） 1. Cosmos Labsとは何ですか？ Cosmos Labsはインターチェーンラボのリブランディングされた組織で、Cosmos SDK、インターブロックチェーンコミュニケーション（IBC）、Cosmos EVMなどのCosmos エコシステムのコア技術の開発と維持を担当しています。 2. なぜインターチェーンラボはCosmos Labsにリブランディングしたのですか？ このリブランディングは、開発部門をCosmos全体のブランドとより密接に連携させ、統一されたアイデンティティを作り、開発努力を合理化し、Cosmosエコシステム全体のブランド認知を強化することを目的としています。 3. Cosmos SDKとは何ですか？ Cosmos SDKは、開発者がカスタムのアプリケーション固有のブロックチェーンを迅速に構築できるフレームワークです。Cosmos Labsはその継続的な開発と維持に重要な役割を果たしています。 4. このリブランディングはCosmos（ATOM）トークンにどのような影響を与えますか？ リブランディングは戦略的な組織変更ですが、Cosmosエコシステムのためのより強力で集中的な開発努力を意味し、ATOMトークンとネットワーク全体の長期的な健全性と採用にプラスの影響を与える可能性があります。 5. Cosmos EVMの重要性は何ですか？ Cosmos EVMはイーサリアム仮想マシンの互換性をCosmosエコシステムに統合し、開発者がイーサリアムベースのアプリケーションとスマートコントラクトをCosmos内にデプロイできるようにすることで、その有用性とユーザーベースを拡大します。 この興味深いニュースをシェアしましょう！この記事が洞察に満ちていると感じたら、ソーシャルメディアであなたのネットワークと共有することを検討してください。Cosmosエコシステム内の興奮する発展と、Cosmos Labsがその未来で果たす重要な役割について広めるのを手伝ってください！ 最新のCosmosエコシステムのトレンドについて詳しく知るには、Cosmosの機関採用を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 この投稿「Cosmos Labs: インターチェーンエコシステムの重要な新時代」は最初にBitcoinWorldに掲載され、編集チームによって書かれました。
T
$0.01542
+0.78%
ATOM
$4.063
-2.75%
CHANGE
$0.00160183
-3.40%
共有
Coinstats
2025/09/05 11:05
共有
本日（9月5日）のKaspa（KAS）価格予測
Kaspaの価格は約$0.08171で取引されており、過去数週間で下落した後、重要なサポートラインのすぐ上に位置しています。このトークンは強いモメンタムを見つけるのに苦戦しており、データによるとトレーダーは慎重になっている一方、売り手は圧力をかけ続けています。昨日の予測で正確だったこと 昨日の予測では、出来高について指摘しました
KAS
$0.07391
-1.83%
TOKEN
$0.01236
-2.29%
共有
Coinstats
2025/09/05 11:00
共有
ECBのラガルド総裁、ステーブルコインの流動性リスクを警告：「危機を待たないで」
欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁は、政策立案者が外国の発行体がEUのルールを回避できる抜け穴を閉じない限り、ステーブルコインは深刻な流動性リスクをもたらすと警告している。[...]
T
$0.01542
+0.78%
DON
$0.00075
-2.72%
BANK
$0.13273
-1.97%
共有
Insidebitcoins
2025/09/04 23:21
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰