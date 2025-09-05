SEC、ゲイリー・ゲンスラー氏のテキストメッセージ消失後に53,000ドルを費やす：報告

SEC（米国証券取引委員会）がゲイリー・ゲンスラーのテキストメッセージ消失後に53,000ドルを費やしたという報告が最初にCoinpedia Fintechニュースに掲載されました。SEC（米国証券取引委員会）の監察総監室（OIG）による新しい報告書によると、前SEC（米国証券取引委員会）委員長ゲイリー・ゲンスラーのほぼ1年分のテキストメッセージが、機関内の一連の技術および管理の失敗により永久に削除されました。 何が起きたか 監視報告書によると、2022年10月18日から2023年9月6日の間、ゲンスラーの政府発行の携帯電話がSEC（米国証券取引委員会）のデバイス管理システムとの同期を停止しました。SEC（米国証券取引委員会）の情報技術局（OIT）が誤ってその電話を非アクティブと分類し、自動消去が起動されました。 デバイスを復元しようとして、スタッフは工場出荷時のリセットを実行し、すべてのテキストメッセージと操作ログが消去されました。OIGはこれをバックアップの欠如によってさらに悪化した一連の「回避可能な」ミスと呼びました。 なぜ重要なのか 削除されたテキストには連邦記録が含まれていた可能性があります。ゲンスラーのような上級職員の記録は、透明性と説明責任を確保するために政府のルールの下で永久に保持されるべきです。この損失は情報自由法（FOIA）の要求への対応にも影響を与える可能性があります。 報告書はさらに、SEC（米国証券取引委員会）が請負業者の事後レビューに約53,000ドルを費やさなければならなかったことを指摘し、そのレビュー自体も信頼性がないと見なされました。 SEC（米国証券取引委員会）の対応 この事件以来、SEC（米国証券取引委員会）は： - 限られた例外を除いて、機関全体でテキストメッセージングを無効にしました。 - ゲンスラーのテキスト消失を国立公文書記録管理局（NARA）に報告しました。 - デバイス管理とバックアッププロセスを改善することを約束しました。 経営陣はOIGの5つの推奨事項すべてに同意しました。これには、システム変更のより厳格な監視、上級職員のための定期的なデバイスバックアップ、および工場出荷時のリセットが実行される前のセーフガードが含まれます。 より広範な影響 報告書によると、ゲンスラーはしばしば日常的なスケジュール調整のためにテキストを使用していましたが、調査官はスタッフや他の連邦職員とのミッション関連のコミュニケーションの例も発見しました。これにより、何が失われたのかの全範囲について不確実性が残ります。 OIGは、SEC（米国証券取引委員会）の技術部門による「回避可能な欠陥と逃した機会」が、法的に維持が必要な記録の保存の失敗につながったと結論付けました。