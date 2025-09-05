MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
FOMO痛みで終わる：WLFI鯨たちが価格暴落で数百万の損失を被る
FOMO感情は痛みで終わる：WLFIホエールたちが価格暴落で数百万ドルの損失を被る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 FOMO感情は痛みで終わる：WLFIホエールたちが価格暴落で数百万ドルの損失を被る | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 Christianはフィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。 同意します 出典: https://bitcoinist.com/fomo-ends-in-pain-wlfi-whales-suffer-millions-in-loses-on-price-collapse/
WLFI
$0.179
-4.48%
FOMO
$0.00001419
+11.20%
COM
$0.011198
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:45
共有
アマンダ・アニシモワ、全米オープン決勝に進出、メジャー大会でのアメリカ人の成功を広げることを目指す
アマンダ・アニシモワがUSオープン決勝に進出、メジャー大会でのアメリカ人の成功を広げることを目指す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年9月4日：アメリカ合衆国のアマンダ・アニシモワが、2025年USオープン12日目、ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた女子シングル準決勝で、日本の大坂なおみとの対戦中にポイントを決めて喜んでいる。（写真：Elsa/Getty Images）Getty Images ウィンブルドン決勝で6-0、6-0と屈辱的な敗北を喫してから2ヶ月後、アマンダ・アニシモワは2大会連続のグランドスラム決勝に進出しました。23歳のアメリカ人第8シードは、アーサー・アッシュ・スタジアムで4度のメジャータイトル獲得者で第23シードの大坂なおみに対し、6-7、7-6、6-3で勝利し、USオープンでの夢のような快進撃を続けました。この激しい打ち合いは2時間56分続き、金曜日の0:54に終了しました。かつて満員だったスタジアムは、終盤には半分以下に減っていました。 ニュージャージー州フリーホールド生まれのアニシモワは、サバレンカが2024年決勝の再戦で第4シードのジェシカ・ペグラをフルセットで下した後、土曜日の決勝（16時、ESPN）で世界ランク1位のアリーナ・サバレンカと対戦します。土曜日の決勝は、アニシモワがフルセットで勝利したウィンブルドン準決勝の再戦となります。アニシモワはサバレンカに対して6勝3敗と優位に立っています。 アニシモワは、マディソン・キーズがオーストラリアオープンを、ココ・ゴーフがフレンチオープンを制した後、今年メジャータイトルを獲得する3人目の異なるアメリカ人女性になる可能性があります。 「彼女がこのようなプレーをするとき、彼女は無敵です」と18回のグランドスラム優勝者クリッシー・エバートはESPN放送で述べました。 ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年9月4日：日本の大坂なおみがUSオープン12日目、USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた女子シングル準決勝でアメリカ合衆国のアマンダ・アニシモワとの対戦中に反応している...
M
$2.06389
-2.72%
CITY
$0.9749
-1.90%
LOOKS
$0.013774
+0.98%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:41
共有
AleoとRequest Financeがセキュアな決済のためのゲームチェンジャーを解き放つ
投稿「Aleoとリクエストファイナンスが安全な決済のためのゲームチェンジャーを解き放つ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。プライベート暗号資産給与サービス：AleoとRequest Financeが安全な決済のためのゲームチェンジャーを解き放つ コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース プライベート暗号資産給与サービス：AleoとRequest Financeが安全な決済のためのゲームチェンジャーを解き放つ 出典: https://bitcoinworld.co.in/aleo-private-payroll-service/
ALEO
$0.3473
+13.90%
GAME
$36.7631
+0.18%
COM
$0.011198
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:40
共有
なぜPepetoのような小規模なミームコインがより大きな利益をもたらす可能性があるのか
なぜPepetoのような小型ミームコインがより大きな利益をもたらす可能性があるのかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年の強気相場を主導する最大のチャンスを持つ暗号資産ミームコインは、Shiba InuとPepetoのどちらでしょうか？市場が過熱する中、ミームコインが再び注目を集めています。前回の強気サイクルでは、Shiba Inu（SHIB）が初期購入者を億万長者に変え、ミーム主導型トークンの力を示しました。現在、トレーダーたちは次の大きなチャンスがどこから来るのかを問い合わせています。Pepeto（PEPETO）と呼ばれる新しいプレセールが勢いを増しており、ミーム文化と実用性を融合させています。質問はシンプルです：PepetoはShiba Inuとどのように比較され、現在購入すべき最良の暗号資産はどちらでしょうか？ Shiba Inu価格予測 Shiba Inuは依然としてミームコインの主要な名前の一つです。大きなコミュニティを持ち、トップミームトークンの中で確固たる地位を占めています。アナリストはこの強気相場の間にSHIBが$0.00003から$0.00005の間に上昇する可能性があると予測しています。それはある程度の利益をもたらしますが、2021年に見られた100倍の爆発的な上昇ではありません。理由はそのサイズにあります。Shiba Inuはすでに数十億ドル規模の評価を受けています。トークンが大きくなればなるほど、極端なリターンを提供することは難しくなります。このため、多くの投資家はPepetoのような、まだ大きな上昇の余地がある小型で新しいミームコインに目を向けています。 Pepetoのプレセールの強さと初期成長 Pepetoは、話題性と実際の製品を組み合わせた新しいミームコインです。現在もプレセール中で、価格はわずか$0.000000150です。これにより、初期購入者は少額の投資で数十億のトークンを確保できます。これまでのところ、プレセールで640万ドル以上を調達し、Telegram、Instagram、Xにわたって10万人以上のコミュニティメンバーを集めています。 Pepetoが際立っているのは、ツールの提供に焦点を当てていることです。PepetoSwapは取引手数料ゼロを提供し、PepetoBridgeは安全なクロスチェーン転送を可能にします。これらの機能により、トレーダーは話題性や投機を超えてPepetoを使用する理由が与えられています...
REAL
$0.0822
-1.61%
SHIB
$0.00001203
-2.59%
HYPE
$44.19
-4.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:05
共有
暗号資産の実用例と今後の政策闘争
「暗号資産の実際のユースケースと今後の政策闘争」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。10年以上にわたり、懐疑論者たちは暗号資産を単なる投機以上のものではないと退けてきました。しかし、危機の瞬間がその前提を試し続け、多くの場合、ビットコインは従来のシステムが失敗した場所で成果を上げてきました。StarkWareとCointelegraphがお届けするClear Crypto Podcastの今週のエピソードでは、ビットコインの実世界での有用性がどのように展開されているか、そして米国の規制環境が業界を成功させるか失敗させるかについて探ります。実世界のアプリケーション 2013年、EUの救済措置がキプロスをユーロから追い出す恐れがあった時、一般の人々は代替手段を探し始めました。「キプロスの人々はその時、安全な避難所としてビットコインを買い始めました」とDigital Chamberの創設者兼会長のPerianne Boringは述べました。「私にとって、それはビットコインが法定通貨の代替として機能できる実際のユースケースを目の当たりにした瞬間でした。」もう一つの印象的な例はアフガニスタンからで、女性たちは銀行口座を開設することを禁じる法律に直面していました。Roya Mahboobのコーディングスクールは回避策としてビットコインに目を向けました。関連記事：米国が暗号資産採用で2位に上昇、APACが最も成長：Chainalysis Boringが説明したように、「女性がビットコインウォレットを持てないという法律はありませんでした。だから彼女は、これを試してみようと思ったのです。」数年後、タリバンが政権を奪還した時、これらの女性たちは貯金を無事に持って逃げることができました。「彼女たちはビットコインを持って行くことができ...そして今、彼女たちは自分たちが稼いだ手段と資金と資源で新しい生活を始めることができます。」これらの話は、投機市場の外で暗号資産が重要である理由と、規制の明確化が今なぜ緊急に必要なのかを示す重要な例です。しかし、実世界での有用性がある場所には、しばしば実世界の規制が伴います。実世界の規制 ワシントンでは、バイデン時代の取引所とトークンに対する取り締まりが、大統領の新しいアプローチの下で変化しています...
T
$0.01542
+0.78%
REAL
$0.0822
-1.61%
MORE
$0.03323
+47.75%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 12:15
共有
SEC、ゲイリー・ゲンスラー氏のテキストメッセージ消失後に53,000ドルを費やす：報告
SEC（米国証券取引委員会）がゲイリー・ゲンスラーのテキストメッセージ消失後に53,000ドルを費やしたという報告が最初にCoinpedia Fintechニュースに掲載されました。SEC（米国証券取引委員会）の監察総監室（OIG）による新しい報告書によると、前SEC（米国証券取引委員会）委員長ゲイリー・ゲンスラーのほぼ1年分のテキストメッセージが、機関内の一連の技術および管理の失敗により永久に削除されました。 何が起きたか 監視報告書によると、2022年10月18日から2023年9月6日の間、ゲンスラーの政府発行の携帯電話がSEC（米国証券取引委員会）のデバイス管理システムとの同期を停止しました。SEC（米国証券取引委員会）の情報技術局（OIT）が誤ってその電話を非アクティブと分類し、自動消去が起動されました。 デバイスを復元しようとして、スタッフは工場出荷時のリセットを実行し、すべてのテキストメッセージと操作ログが消去されました。OIGはこれをバックアップの欠如によってさらに悪化した一連の「回避可能な」ミスと呼びました。 なぜ重要なのか 削除されたテキストには連邦記録が含まれていた可能性があります。ゲンスラーのような上級職員の記録は、透明性と説明責任を確保するために政府のルールの下で永久に保持されるべきです。この損失は情報自由法（FOIA）の要求への対応にも影響を与える可能性があります。 報告書はさらに、SEC（米国証券取引委員会）が請負業者の事後レビューに約53,000ドルを費やさなければならなかったことを指摘し、そのレビュー自体も信頼性がないと見なされました。 SEC（米国証券取引委員会）の対応 この事件以来、SEC（米国証券取引委員会）は： - 限られた例外を除いて、機関全体でテキストメッセージングを無効にしました。 - ゲンスラーのテキスト消失を国立公文書記録管理局（NARA）に報告しました。 - デバイス管理とバックアッププロセスを改善することを約束しました。 経営陣はOIGの5つの推奨事項すべてに同意しました。これには、システム変更のより厳格な監視、上級職員のための定期的なデバイスバックアップ、および工場出荷時のリセットが実行される前のセーフガードが含まれます。 より広範な影響 報告書によると、ゲンスラーはしばしば日常的なスケジュール調整のためにテキストを使用していましたが、調査官はスタッフや他の連邦職員とのミッション関連のコミュニケーションの例も発見しました。これにより、何が失われたのかの全範囲について不確実性が残ります。 OIGは、SEC（米国証券取引委員会）の技術部門による「回避可能な欠陥と逃した機会」が、法的に維持が必要な記録の保存の失敗につながったと結論付けました。
U
$0.009658
-1.64%
TOP
$0.000096
--%
FREEDOM
$0.00000003754
-6.68%
共有
Coinstats
2025/09/05 12:07
共有
コレクター需要とブロックチェーン採用により2025年のNFT取引高が急増
TLDR DappRadarのデータによると、8月のNFT取引高は9%上昇した一方、総販売数はわずかに減少しました。より少ないNFTが取引されましたが、より高い平均価格で販売されたため、コレクターの支出は増加しました。低手数料とトークンエアドロップ活動により、BaseネットワークはNFT取引高で3番目に大きなネットワークになりました。イーサリアムは新機能が有効になり、61%の市場シェアを維持しました[...] 「NFT取引は2025年にコレクター需要とブロックチェーン採用により急増」の記事がCoinCentralに最初に掲載されました。
ROSE
$0.02522
-3.07%
NFT
$0.0000004305
-0.60%
共有
Coincentral
2025/09/05 12:06
共有
アナリストが9月に購入すべき人気暗号資産を強調、ETHはその役割を果たし、BTCは高価だがMUTMはお気に入りで2ドルレベルを突破へ
9月が進むにつれて、アナリストは実用性と構造化された成長を提供する資産を暗号資産市場で探しています。イーサリアム（ETH）は主要な目標を達成し、BTCは高いレベルで取引されており、経験豊富な投資家は現在、明確な採用パスを持つ初期段階のプレセールに焦点を当てています。現在0.035ドルで価格設定されているMutuum Finance（MUTM）が有力候補として浮上しています。その[...]記事「アナリストが9月に購入すべき人気暗号資産を強調、ETHはその役割を果たし、BTCは高価だがMUTMは2ドルレベル突破の有力候補」はBlockonomiで最初に公開されました。
REAL
$0.0822
-1.61%
BTC
$121,652.98
-1.30%
TOP
$0.000096
--%
共有
Blockonomi
2025/09/05 12:00
共有
CATCH Forum 2025 Zug: ビジネスにおけるブロックチェーンとAIの探求
詳細: https://coincu.com/blockchain-event/catch-forum-2025-zug/
CATCH
$0.0118
-11.27%
COM
$0.011198
+3.06%
AI
$0.1208
-6.79%
共有
Coinstats
2025/09/05 11:50
共有
Bunniがスマートコントラクトの丸め誤差を840万ドルのフラッシュローン攻撃の原因として指摘
840万ドルはTornado Cashを通じて流出し、一方Bunniは攻撃者が残りを返還すれば盗まれた資金の10%を提供している。
SMART
$0.004224
-0.86%
共有
Coinstats
2025/09/05 11:41
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰