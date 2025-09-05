MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
SOL、PEPEおよびMAGACOIN FINANCEが75倍のバズでアナリストの選択を支配
SOL、PEPEおよびMAGACOIN FINANCEが75倍の話題でアナリスト注目銘柄を席巻。BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産ニュース：ソラナのAlpenglowアップグレード、Pepeのブレイクアウト体制、そしてMAGACOIN FINANCEの75倍のプレセール話題が、2025年のアルトコイン投資機会としてアナリスト注目銘柄を席巻しています。アルトコイン市場は再び過熱しており、トレーダーたちは次の大きな利益の波がどこから現れるかを注視しています。ソラナ（SOL）は歴史的なネットワークアップグレードの準備を進め、Pepe（PEPE）は潜在的なブレイクアウトの瀬戸際にあり、MAGACOIN FINANCEは75倍のリターンの噂とともに堅調なプレセールの話題を生み出しています。これら3つのコインは、投資家が2025年の最良の投資機会を探す中で、アナリスト注目銘柄をリードしています。 ソラナ（SOL）：Alpenglow投票が信頼を高める ソラナは最近、コミュニティと共に大規模なテストを実施しました。Alpenglowの提案は、ステーカーの約98%が賛成票を投じたガバナンスアップグレードで、ネットワーク上でのトランザクション処理方法を変革する可能性を秘めています。新システムは、古いプルーフ・オブ・ヒストリーとTowerBFTシステムをVotorとRotorに置き換え、トランザクションの遅延を12秒からわずか150ミリ秒に短縮するよう設計されています。このような速度により、ソラナは実際のインターネットレベルのパフォーマンスに近づき、利用可能な最速のブロックチェーンの一つとなるでしょう。 同時に、機関投資家からの資金も流入しています。17億ドル以上のSOLが企業の財務部門によって保有されており、このプロジェクトに賭けているのは個人トレーダーだけではないことの証明となっています。ショーン・ヤング氏によると、この技術的アップグレードにより、ステーキングによる供給制約がソラナの価格を9月には215ドルに、年末までには250ドルに押し上げる可能性があるシナリオが設定されています。現在のところ、ソラナは200ドル以上を安定して維持しており、今後数ヶ月でこのアップグレードが新たな成長段階への道筋を示せるかどうかが決まるでしょう。 Pepe（PEPE）：大きな飛躍の前の引き締め トレーダーたちがPepeの次の大きな動きを予想する中、この暗号資産は...
SOL
$221.02
-3.45%
REAL
$0.0822
-1.61%
ALTCOIN
$0.0003999
-12.95%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:32
共有
マイニングへの記念碑的な大胆な一歩
投稿「マイニングへの記念碑的な大胆な動き」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Tether Gold投資：マイニングへの記念碑的な大胆な動き コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース Tether Gold投資：マイニングへの記念碑的な大胆な動き 出典：https://bitcoinworld.co.in/tether-gold-investment-mining/
MOVE
$0.1092
-1.71%
COM
$0.011198
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:28
共有
本日46億ドル相当のビットコイン、イーサリアムオプションが満期: 市場への影響
46億ドル相当のビットコイン、イーサリアムオプションが本日満期：市場への影響」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は、本日46億ドル以上のビットコインとイーサリアムのオプションが満期を迎えるため、ボラティリティの高まりに備えています。この重要なイベントは、両主要資産の短期的な価格動向を左右する可能性があります。アナリストは、9月の満期が特に重要であり、歴史的にデジタル資産全体でのパフォーマンス低下と流動性の低さに関連していると警告しています。 ビットコイン、イーサリアムオプションの満期が146億ドルを賭けて迫る スポンサード ビットコイン（BTC）は今回の満期オプションで主要な位置を占め、名目値は33.8億ドルです。Deribitによると、総オープンインタレストは30,447契約です。最大の数のオプションが無価値で満期を迎えるマックスペイン・ポイントは112,000ドルです。一方、弱気/強気比率は1.41で、弱気ポジションが優位であり、市場が慎重姿勢に傾いていることを示しています。 ビットコイン満期オプション。出典：Deribit イーサリアムも同様に重要な満期を迎え、名目値は12.9億ドルです。オープンインタレストは299,744契約で、マックスペイン・レベルは4,400ドルです。弱気/強気比率0.77は強気（購入）への需要が強いことを示していますが、アナリストは4,500ドルのストライク価格を超える大幅な積み上がりを観察しています。Deribitはこの偏りを強調しました。 「...フローはよりバランスが取れていますが、4.5Kドル以上で強気が積み上がり、上昇のオプショナリティを残しています」とDeribitは述べています。 スポンサード 満期イーサリアムオプション。出典：Deribit Greeks.liveのアナリストはイーサリアムのインプライド・ボラティリティ（IV）を強調し、短期IVが70％近くまで急上昇していることを示しました。これは、イーサリアム価格が最近のピークから10％以上修正した後、価格変動に対する期待が高まっていることを示唆しています。 「米国株式とWLFIインデックスの弱さが市場の懐疑論を強めている」とGreeks.liveのアナリストは書いています。 同様に、ビットコインの満期全体のIVは、1ヶ月間の調整後、約40％まで回復しました。特に、この調整ではビットコイン価格がATHから10％以上下落しました。しかし、アナリストはトレーダーの間で防御的な姿勢を見ています。これを示す証拠として、弱気オプションのブロック取引が加速しており、本日のオプション取引量の約30％を占めています。 スポンサード...
BTC
$121,652.89
-1.30%
WLFI
$0.179
-4.48%
MORE
$0.03332
+48.15%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:16
共有
ビジネスにおけるブロックチェーンとAIの探求
ビットコインイーサリアムニュース.comに「ビジネスにおけるブロックチェーンとAIの探求」の記事が掲載されました。CATCH Forum チューリッヒ CATCH Forum 2025 ツーク 場所：SHED Zug、Dammstrasse 16、スイス 日付：2025年9月22日（月）～ 2025年9月22日（月） 時間：19:00～23:00（UTC+02:00）中央ヨーロッパ夏時間 イベントタイプ：ブロックチェーンカンファレンス 公式ウェブサイト：https://luma.com/CATCHForumZG イベント概要 SHED Zugで開催され、The Hashgraph AssociationとTrust Squareのパートナーシップにより共同開催されるCATCH Forum（Corporate Adoption of Tech）は、ブロックチェーンとAIが企業環境をどのように変革しているかを探求する影響力の高い夕べです。この限定的な集まりでは、上級幹部、イノベーター、意思決定者が集まり、企業セクター全体でのブロックチェーンやその他の新興技術の洞察、戦略、実世界での応用について意見交換します。参加者は、考えさせられる講演、専門家によるパネルディスカッション、そして組織内でデジタルイノベーションを推進するプロフェッショナルとの厳選されたネットワーキングの機会を期待できます。CATCH Forumは、これらのテクノロジーが効率性、透明性、信頼の新しいレベルをどのように解き放つかを理解したい企業リーダー、テクノロジー戦略家、ブロックチェーン支持者向けに調整されています。将来を見据えた視点と実践的なケーススタディを組み合わせることで、このイベントはブロックチェーンとAIがビジネスの運営方法をどのように再定義しているかを強調します。 参加する理由 - デジタルイノベーションを推進する上級幹部や意思決定者からの洞察を得る - 専門家によるパネルディスカッションや考えさせられる講演に参加する - ブロックチェーンとAIテクノロジーの実世界での応用を探る - 業界リーダーやテクノロジー戦略家とネットワークを構築する 主なハイライト スピーカー：Kamal Youssefi、Ralf Glabischnig、Christophe Makni、Ravi De Silva、Lina Hares、Rahul Chillar、The Hashgraph Association、Google DeepMind、Siemensなどの業界リーダーの混合。 セッション：基調講演、パネルディスカッション、ネットワーキングセッション。 取り上げるトピック：企業導入におけるブロックチェーンとAI、コンプライアンスの自動化、企業ソフトウェアエンジニアリングにおけるAI、大規模技術導入のための戦略。 特別機能：厳選されたネットワーキングの機会と関係構築のための閉会ドリンク。 よくある質問 CATCH Forum 2025 Zugとは何ですか？ CATCH Forumは、特にブロックチェーンとAIに焦点を当てた、テクノロジーの企業導入に関するイベントです。 いつどこで...
REAL
$0.0822
-1.61%
TRUST
$0.0003664
-4.65%
LUMA
$0.000000000000000000000431
-54.14%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:07
共有
トランプ関連のアメリカン・ビットコイン（ABTC）株、15％の急落後にIPO価格を下回る
トランプ関連のAmerican Bitcoin（ABTC）株式が15％下落後、IPO価格を下回る ビットコインマイナーのAmerican Bitcoin（ABTC）の株価は、Nasdaqデビューの翌日である木曜日に15％下落し、当初のIPO価格を下回った。ABTCは1株6.83ドルで取引されており、IPO価格の6.90ドルを下回っている。Hut 8が80％、ドナルド・トランプ・ジュニアとエリック・トランプが20％を所有する同社は、Gryphon Digital Mining（GRYP）との合併完了後、水曜日に取引を開始した。同日、同社は最大21億ドルの時価発行による株式調達を申請し、これによりビットコイン保有の構築を継続する計画だ。株価は米国の午前中に14.65ドルの高値まで上昇したが、午後に急落した。Marathon Digital（MARA）やRiot Platforms（RIOT）など他のマイナーも同日安値で取引されている。同様に、Bitcoin BTCは過去24時間で2％下落し、より広範な暗号資産市場と歩調を合わせる一方、NasdaqやS&P 500などの米国株式指数は上昇している。 現在の価格110,128ドルで約2,443ビットコイン（約2億6,900万ドル相当）を保有するAmerican Bitcoinは、ビットコインマイニングと資産保有に焦点を当てた財務戦略を組み合わせている。ビットコインマイニングは、生存が薄利と絶え間ない適応に依存する極めて競争の激しい産業となっている。電力コストは採掘された各コインの収益の半分以上を消費し、ネットワークの計算能力の容赦ない拡大が難易度を上げ、収益性をさらに圧迫している。Bitmainなどのハードウェアメーカーは、需要が鈍化しても新しい採掘機器で市場を溢れさせ、圧力を加えている。その結果、マイナーは超低コストのエネルギーを確保し、効率的な運営を維持し、さらにAIコンピューティングやデータセンターなどの分野に多様化して先を行く必要がある。公開市場でBTCを蓄積することで、企業は価格上昇時に恩恵を受け、財務的な...
U
$0.009658
-1.64%
TRUMP
$7.536
-2.56%
BTC
$121,652.89
-1.30%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:06
共有
FOMO痛みで終わる：WLFI鯨たちが価格暴落で数百万の損失を被る
FOMO感情は痛みで終わる：WLFIホエールたちが価格暴落で数百万ドルの損失を被る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 FOMO感情は痛みで終わる：WLFIホエールたちが価格暴落で数百万ドルの損失を被る | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 Christianはフィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。 同意します 出典: https://bitcoinist.com/fomo-ends-in-pain-wlfi-whales-suffer-millions-in-loses-on-price-collapse/
WLFI
$0.179
-4.48%
FOMO
$0.00001419
+11.20%
COM
$0.011198
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:45
共有
今後3ヶ月間でドージコイン（DOGE）の利益を上回る3つのミームコイン
「今後3ヶ月間でドージコイン（DOGE）の利益を上回る3つのミームコイン」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「今後3ヶ月間でドージコイン（DOGE）の利益を上回る3つのミームコイン」という記事は、最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。ドージコイン（DOGE）はミームコイン時代の先駆者かもしれませんが、新しい競合他社はすでに今後3ヶ月間でその投資収益率を上回る準備を整えています。Little Pepe、Dogwifhat、Pudgy Penguinsはそれぞれ独自の利点を持ち、このサイクルでDOGEの投資収益率を潜在的に上回る位置にあります。これらの3つのミームコインが注目を集め、投資家が注目している理由を紹介します。 Little Pepe（LILPEPE）：DOGEを超える準備完了 Little Pepe（LILPEPE）はミームコインの常識を書き換えています。ドージコインが文化的アイコンであり続ける一方、$LILPEPEはより大きなものを構築しています：ミームコイン専用に設計された最初のレイヤー2ブロックチェーンです。これは、スナイパーボットが注目を奪えない環境での超高速かつ超低コストの取引を意味します。一般の投資家が常に望んでいた公平なチャンスを初めて手に入れることができます。 このエコシステムの中心は$LILPEPEトークンであり、送金から新プロジェクト用の組み込みローンチパッドまで、すべてを動かしています。すでにプレセールで2360万ドル以上を調達し、2540万ドルの目標に近づいており、需要は否定できません。取引所への上場はすでに確定しており、世界最大のプラットフォームでのデビューの噂が火に油を注いでいます。 セキュリティも後回しにされていません。CertiK監査スコア95.49%を持つLittle Pepeは、そのコントラクトが堅固であり、DeFiで最も安全なトークンに匹敵することを証明しています。この信頼性と取引手数料ゼロの組み合わせが、$LILPEPEを際立たせています。トケノミクスはコミュニティの強さを反映しています：深い流動性、ステーキング報酬、長期的な持続可能性のために設計されたトレジャリーです。そしてミーム主導のマーケティングがすでに展開されており、Little Pepeはフィードとチャートの両方を支配する準備を整えています。 Dogwifhat（WIF）：爆発的なリバウンドの準備完了 Dogwifhat（WIF）は、顕著なボラティリティの中で0.774ドルのサポートラインの周辺で重要な局面を迎えています。このゾーン...
T
$0.01542
+0.78%
ECHO
$0.03558
-11.00%
GET
$0.004171
-2.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:18
共有
ビットコイン保有量が100万BTCを超え、企業が保有を増加
上場企業は現在100万以上のビットコインを保有しており、デジタル資産を準備通貨として企業が採用する上で重要なマイルストーンとなっています。
BTC
$121,652.89
-1.30%
TOP
$0.000096
--%
MAJOR
$0.11877
-2.18%
共有
Coinstats
2025/09/05 12:55
共有
Polymarketは木曜日の夜の開幕戦で60万ドルの賭けを受け付ける
ポリマーケットが木曜日のナイトオープナーで60万ドルの賭けを獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）シーズンは木曜日の夜に開幕し、賭け手たちは暗号資産ベースの予測市場ポリマーケットに殺到してシーズン初めの賭けを行っています。すでに、フィラデルフィア・イーグルスとダラス・カウボーイズの開幕戦に60万ドル以上が賭けられており、この金額はヨーロッパ最大の賭け取引所ベットフェアが獲得した約15万ポンド（20.1万ドル）を上回っています。これはまだ、従来のチャネルを通じて個々のフットボールの試合で一般的に見られる1億ドル以上の賭け金に比べれば端数程度にすぎません。 政治からフットボールへ ポリマーケットの創設者シェイン・コープランは水曜日、同社が米国商品先物取引委員会（CFTC）から承認を受け、テキサス州のような従来のスポーツ賭博が禁止されている州を含む全50州で営業する能力を付与されたと述べました。この規制上の突破口は、「合法的なフットボール取引が今秋、全50州にやってくる」と予告した広く見られたソーシャルメディアマーケティングキャンペーンに続くものでした。 このタイミングはこれ以上ないほど重要です。Dune Analyticsによると、ポリマーケットの取引量は2025年に低迷し、米国選挙の熱狂の中11月に記録した20億ドルの最高値から8月にはわずか6.64億ドルに落ち込みました。 ポリマーケットの取引量（Dune） 予想されたことではありますが、この下落はポリマーケットが政治サイクルに依存していることを示しています。選挙期間中、このプラットフォームはメディアのバロメーターとなり、市場は候補者のパフォーマンスを追跡するために従来の世論調査と並んで頻繁に引用されました。投票が集計された後、取引量は冷え込み、注目は目新しい市場に移りました。時には、ウクライナのゼレンスキー大統領が7月までにスーツを着用するかどうかといった賭けのように、物議を醸すこともありました。 1,070億ドルの市場が待ち受ける スポーツへの転換は、スポーツ賭博が2024年に推定1,070億ドルの価値を持つ巨大産業であり続ける中で行われています。初期の指標は、ポリマーケットが意味のあるシェアを獲得できる可能性を示唆しています：今年だけでも、ユーザーはMLBワールドシリーズ市場に5,500万ドル以上を賭けており、NFLの賭け取引量が...
T
$0.01542
+0.78%
U
$0.009658
-1.64%
MORE
$0.03332
+48.15%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 12:48
共有
予想されるエアドロップの詳細が発表されました - 配布日はこちら
期待されていたエアドロップの詳細が発表されました - 配布日はこちら」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Seiエコシステムの主要プロトコルの1つであるYei Financeが、公式トークン生成イベント（TGE）登録ページを公開しました。ユーザーと流動性提供者は、2025年9月4日16:00からエアドロップ資格の登録ができます。新しいトークンのシンボルはCLO（Clovis）です。ClovisはYeiによって開発された新しいクロスチェーン分散型金融プロトコルです。同社は、Clovis事前入金ボールトが来週再開すると発表しました。Yei Financeの声明によると、TGEプロセスは3段階で運営されます：フェーズ1（登録）：これは2025年9月30日16:00まで続きます。遅延登録はTGE請求のために受け付けられません。フェーズ2（割り当て確認）：Yeiチームがトークンエアドロップ配布を確定します。フェーズ3（CLO請求）：ユーザーはCLOトークンを請求し、Clovisエコシステムでの使用を開始できます。Yei Financeチームは、ClovisがSei上の単なる最大のdAppから、クロスチェーン流動性を統合する包括的な分散型金融オペレーティングシステムへと進化したと主張しています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/details-of-the-expected-airdrop-have-been-announced-heres-the-distribution-date/
SEI
$0.2799
-2.57%
CROSS
$0.21211
-3.62%
DEFI
$0.001689
-5.21%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 12:45
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰