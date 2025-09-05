Polymarketは木曜日の夜の開幕戦で60万ドルの賭けを受け付ける

ポリマーケットが木曜日のナイトオープナーで60万ドルの賭けを獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）シーズンは木曜日の夜に開幕し、賭け手たちは暗号資産ベースの予測市場ポリマーケットに殺到してシーズン初めの賭けを行っています。すでに、フィラデルフィア・イーグルスとダラス・カウボーイズの開幕戦に60万ドル以上が賭けられており、この金額はヨーロッパ最大の賭け取引所ベットフェアが獲得した約15万ポンド（20.1万ドル）を上回っています。これはまだ、従来のチャネルを通じて個々のフットボールの試合で一般的に見られる1億ドル以上の賭け金に比べれば端数程度にすぎません。 政治からフットボールへ ポリマーケットの創設者シェイン・コープランは水曜日、同社が米国商品先物取引委員会（CFTC）から承認を受け、テキサス州のような従来のスポーツ賭博が禁止されている州を含む全50州で営業する能力を付与されたと述べました。この規制上の突破口は、「合法的なフットボール取引が今秋、全50州にやってくる」と予告した広く見られたソーシャルメディアマーケティングキャンペーンに続くものでした。 このタイミングはこれ以上ないほど重要です。Dune Analyticsによると、ポリマーケットの取引量は2025年に低迷し、米国選挙の熱狂の中11月に記録した20億ドルの最高値から8月にはわずか6.64億ドルに落ち込みました。 ポリマーケットの取引量（Dune） 予想されたことではありますが、この下落はポリマーケットが政治サイクルに依存していることを示しています。選挙期間中、このプラットフォームはメディアのバロメーターとなり、市場は候補者のパフォーマンスを追跡するために従来の世論調査と並んで頻繁に引用されました。投票が集計された後、取引量は冷え込み、注目は目新しい市場に移りました。時には、ウクライナのゼレンスキー大統領が7月までにスーツを着用するかどうかといった賭けのように、物議を醸すこともありました。 1,070億ドルの市場が待ち受ける スポーツへの転換は、スポーツ賭博が2024年に推定1,070億ドルの価値を持つ巨大産業であり続ける中で行われています。初期の指標は、ポリマーケットが意味のあるシェアを獲得できる可能性を示唆しています：今年だけでも、ユーザーはMLBワールドシリーズ市場に5,500万ドル以上を賭けており、NFLの賭け取引量が...