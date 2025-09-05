リップルがSEC（米国証券取引委員会）に勝利するのを助けた秘密兵器はこれだ

リップルがSECに勝利した秘密兵器はこれだ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック企業リップルとSEC（米国証券取引委員会）の法廷闘争は、法的議論だけでなく、決意に満ちた個人投資家コミュニティからの支援にも力を得ていたかもしれません。法律アナリストのジョン・ディートンによると、いわゆる「XRPアーミー」が結果を形作る上で決定的な役割を果たしたとのことです。数千人のXRP保有者からなるこのグループは、数年にわたる訴訟中に宣誓供述書を裁判所に提出し、投機的な証券としてではなく、日常生活での支払いや取引にトークンをどのように使用していたかを詳細に説明しました。アナリサ・トーレス判事は2023年の判決で、公開市場で取引される場合、XRP自体は証券を構成しないとする決定においてこれらの提出書類を引用しました。リップルにとって、その判決は転機となりました。同社は特定の機関向け販売について責任を問われたものの、判決はすべてのXRP販売を証券と位置づけることはせず、事実上リップルに部分的な勝利をもたらしました。投資家を代表して法廷助言書を提出したディートンは、判事がコミュニティの証言に依拠したことがXRPアーミーの影響力を証明していると主張しています。コミュニティメンバーは共通の目的のために組織化したことを思い出し、多くの投資家がリップル社に依存することなくXRPを使用していたという証拠を提出しました。「リップルが存在することさえ知らなかった人々が、リップルに関連した利益を期待して購入したとは主張できない」とある支持者は述べています。SECのリップルに対する訴訟は、2025年に両者が最終的に控訴を取り下げるまで、ほぼ5年間続きました。XRPアーミーにとって、その結果は単なる法的な結果以上のものでした—それは彼らの長年にわたるトークン防衛の正当性を証明するものでした。「私たちはこの戦いがXRPよりも大きなものだと常に信じていた」とあるメンバーは言いました。「業界はこの勝利を必要としていたし、コミュニティがそれを実現する手助けをした」。