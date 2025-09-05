MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
AIインタラクションの強化：ユーザー体験向上のためのMCP引き出し
記事「AIインタラクションの強化：ユーザー体験向上のためのMCPエリシテーション」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Caroline Bishop 2025年9月5日 0:23 GitHubの最新の洞察によると、MCPエリシテーションは必要な情報を事前に収集することでAIツールとのインタラクションを強化し、直感的でシームレスなプロセスを通じてユーザー体験を向上させます。 GitHubは、モデルコンテキストプロトコル（MCP）エリシテーションの実装を通じて、AIツールとユーザー間のよりシームレスなインタラクションを先駆的に進めています。GitHubのブログによると、このアプローチは事前に必要な情報を収集することでユーザー体験を洗練させ、摩擦を減らしAI駆動アプリケーションの機能性を向上させることを目指しています。MCPエリシテーションの理解 その核心部分では、MCPエリシテーションはAIがタスクを進める前にユーザーから必要な詳細を要求するために一時停止することを含み、これによりユーザーの好みと一致しない可能性のあるデフォルトの仮定に依存することを防ぎます。この機能は現在、Visual Studio Code内のGitHub Copilotでサポートされていますが、その利用可能性は異なるAIアプリケーション間で異なる場合があります。実装の課題 最近のストリームで、GitHubのChris Reddingtonはターンベースゲーム用のMCPサーバーでエリシテーションを実装する際に遭遇した課題を強調しました。当初、サーバーには異なるゲームタイプに対して重複したツールがあり、AIエージェントによる混乱と不正確なツール選択につながりました。解決策には、ツールの統合と各ツールの目的を明確に定義するための明確な命名規則の確保が含まれていました。ユーザーインタラクションの効率化 洗練されたアプローチにより、ユーザーはデフォルトのパラメータではなく、パーソナライズされた設定でゲームを開始できます。例えば、ユーザーが三目並べのゲームをリクエストすると、システムは難易度レベルやプレイヤー名などの不足している詳細を特定し、ゲームセットアップを適切に調整するためにこの情報をユーザーに求めます。技術的な洞察 MCPサーバー内でのエリシテーションの実装には、いくつかの重要なステップが含まれています：必要なパラメータの確認、不足しているオプション引数の特定、不足している情報を収集するためのエリシテーションの開始、スキーマ駆動のプロンプトの提示、そして必要なデータがすべて...
リップルがSEC（米国証券取引委員会）に勝利するのを助けた秘密兵器はこれだ
リップルがSECに勝利した秘密兵器はこれだ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック企業リップルとSEC（米国証券取引委員会）の法廷闘争は、法的議論だけでなく、決意に満ちた個人投資家コミュニティからの支援にも力を得ていたかもしれません。法律アナリストのジョン・ディートンによると、いわゆる「XRPアーミー」が結果を形作る上で決定的な役割を果たしたとのことです。数千人のXRP保有者からなるこのグループは、数年にわたる訴訟中に宣誓供述書を裁判所に提出し、投機的な証券としてではなく、日常生活での支払いや取引にトークンをどのように使用していたかを詳細に説明しました。アナリサ・トーレス判事は2023年の判決で、公開市場で取引される場合、XRP自体は証券を構成しないとする決定においてこれらの提出書類を引用しました。リップルにとって、その判決は転機となりました。同社は特定の機関向け販売について責任を問われたものの、判決はすべてのXRP販売を証券と位置づけることはせず、事実上リップルに部分的な勝利をもたらしました。投資家を代表して法廷助言書を提出したディートンは、判事がコミュニティの証言に依拠したことがXRPアーミーの影響力を証明していると主張しています。コミュニティメンバーは共通の目的のために組織化したことを思い出し、多くの投資家がリップル社に依存することなくXRPを使用していたという証拠を提出しました。「リップルが存在することさえ知らなかった人々が、リップルに関連した利益を期待して購入したとは主張できない」とある支持者は述べています。SECのリップルに対する訴訟は、2025年に両者が最終的に控訴を取り下げるまで、ほぼ5年間続きました。XRPアーミーにとって、その結果は単なる法的な結果以上のものでした—それは彼らの長年にわたるトークン防衛の正当性を証明するものでした。「私たちはこの戦いがXRPよりも大きなものだと常に信じていた」とあるメンバーは言いました。「業界はこの勝利を必要としていたし、コミュニティがそれを実現する手助けをした」。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資を構成するものではありません...
ソラ・ベンチャーズがアジア初の10億ドルのビットコインファンドを発表
Sora Venturesによるアジア初の10億ドルのビットコイン基金が発表されたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Sora Venturesが2億ドルの投票済資金で10億ドルのビットコイン基金を立ち上げ。地域的およびグローバルにビットコイン財務ネットワークの強化に焦点を当てる。市場観測者はビットコイン取得と価格への影響を注視。Sora Venturesは台北ブロックチェーンウィークでアジア初の10億ドルのビットコイン準備基金を発表し、今後6ヶ月間でビットコインを取得するためにアジアのパートナーから2億ドルを確保しました。このイニシアチブはアジアでのビットコインの市場的地位を高め、地域の準備会社との協力を強化し、より広い暗号通貨市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。 Soraの大胆な10億ドルのビットコインイニシアチブ Sora Venturesは台北ブロックチェーンウィークでアジア初の10億ドルのビットコイン準備基金を設立する計画を明らかにしました。Jason FangとElijah Tanのような主要人物がこのイニシアチブを主導し、地域のビットコイン財務会社を支援することを目指しています。アジアの投資家から既に2億ドルが投票されており、強固な財政的支援を示しています。この基金は既存のビットコイン準備会社間のシナジーを高め、地域外での同様の取り組みを拡大する可能性があります。パートナーシップを形成してリソースを拡大することで、Sora Venturesはビットコイン投資における新しいアプローチの舞台を整えています。 この基金は今後6ヶ月間で10億ドル分のビットコインを購入する計画で、典型的な企業BTCの財務保有とは対照的なモデルを提供します。アジアの既存の準備会社はこの機関規模のプール型資産管理戦略から恩恵を受けることになります。 「これはアジアがビットコイン財務企業のネットワーク構築に向けてこの規模のコミットメントを見た初めてのケースであり、アジア初の10億ドル財務基金に向けた資本投票を伴っています。」— Luke Liu、パートナー、Sora Ventures 業界の反応はさまざまで、一部のアナリストはこの基金がビットコインの流動性と時価総額に与える潜在的な影響を強調しています。著名な人物や規制当局からの直接的な声明は出ていませんが、このオファリングの規模は市場のダイナミクスに変化をもたらす可能性を示唆しています。会議参加者の間では熱意が高いままです...
ビットコイン保有高が公開企業で100万BTCを超え、資産としての注目度が高まる
「企業のビットコイン保有量が100万BTCを超え、資産の牽引力が増す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 企業のビットコイン保有量が100万BTCを超え、資産の牽引力が増す | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Ashはブロックチェーンと暗号資産業界で豊富な経験を持つベテランのフリーランス編集者・ライターです。彼のキャリアを通じて、分散型金融（DeFi）、暗号資産のトレンド、ブロックチェーンイノベーションに関する有益でタイムリーなコンテンツの形成において重要な役割を果たし、主要な出版物に貢献してきました。複雑なトピックをわかりやすく説明する彼の能力により、業界のベテランと新規参入者の両方が彼の仕事から恩恵を受けています。これらの特定の役割を超えて、Ashのライティング専門知識はニュース更新、長文分析、思想的リーダーシップ記事など幅広いコンテンツに及びます。彼は複数のプラットフォームが高い編集基準を維持するのを支援し、記事が読者に情報を提供するだけでなく、明確さと詳細な調査を通じて読者を引き込むことを保証しています。彼の仕事は急速に進化するブロックチェーンエコシステムへの深い理解を反映しており、最新情報を把握することが不可欠な分野で貴重な貢献者となっています。ライティング業務に加えて、Ashはコンテンツチームの管理において強力なスキルセットを開発してきました。彼は多様なライターと研究者のグループをリードし、トピック選定、承認、編集から最終公開までの編集プロセスを監督してきました。彼のリーダーシップにより、コンテンツ制作がタイムリーで正確であり、彼が協力したプラットフォームの戦略的目標に沿ったものであることが保証されました。これは彼のコンテンツ戦略における専門知識を強化するだけでなく、プロジェクト管理とチーム調整のスキルも磨きました。Ashの技術的専門知識と編集監督を組み合わせる能力は、Etherscan、Dune Analytics、Santimentなどのブロックチェーン分析ツールに関する知識によってさらに強化されています。これらのツールは提供しました...
BTC ETF資金流出後に今買うべき最良のアルトコイン
BTC ETF資金流出後に今買うべき最良のアルトコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BTC ETF資金流出がビットコインに圧力をかけています。アナリストは9月に注目すべきアルトコインとしてXRP、SUI、MAGACOIN FINANCEを強調しています。ビットコインは8月に7億5000万ドル以上のETF資金流出を受けて、9月は圧力の下で始まりました。アナリストはさらなる弱さを注視しており、それによりXRP、SUI、コミュニティ主導のMAGACOIN FINANCEなどのアルトコインに注目が集まっています。これらの資産は、投資家がビットコインの弱気な状況以外の機会を求める中で牽引力を得ています。ビットコインはETF資金流出の圧力に直面しています。ビットコインETFは8月に7億5100万ドル以上の資金流出を記録し、9月の価格動向に懸念が生じています。この期間中、最大の暗号資産は約10％下落し、短期的なモメンタムに疑問を投げかけています。機関投資家の離脱は、長期的なビットコインの見通しは影響を受けていないものの、短期的なセンチメントが繊細なままである可能性を示唆しています。ETF資金流出はトレーダーに投資戦略の再評価を促しました。ビットコイン価格のレンジ相場と強いトレンドの欠如は市場の停滞をもたらしましたが、小型時価総額の暗号資産やトークンのモメンタムには大きな影響を与えていません。アナリストは、ビットコインの調整局面において、BTCから特定のアルトコインへの資金移動がより良いリターンをもたらす可能性があると推測しています。1. XRPは実用性と市場の関心から恩恵を受けています。XRPはその分野で最も注目される資産の一つであることが証明されています。国境を越えた取引を容易にするその有用性は採用を促進するもう一つの要因であり、Rippleは金融サービス分野全体での提携を増やしています。TWITTER アナリストはXRPの実用性を認識する一方、中国の詐欺師はXRP詐欺を推進しています。XRPが提供する実用性は、投機的なトークンが急激な変動を見せる時期に安定化機能として役立ちます。最近、XRPは小売りと大口クライアントの両方からの関心を持って一貫したボリュームを見せています。多くのトレーダーがBTCの下落に晒されたポートフォリオをヘッジするのに役立つと見なしている資産です。価格の動きはまだ...
4億3000万ドル相当の戦略的な動き
投稿「4億3000万ドル相当の戦略的動き」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DeFi開発の大規模SOL買収：4億3000万ドル相当の戦略的動き コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース DeFi開発の大規模SOL買収：4億3000万ドル相当の戦略的動き 出典：https://bitcoinworld.co.in/defi-development-sol-acquisition-2/
XRPとETHはビットコインを超えることはない、ロチャード氏が述べる
XRPとETHはビットコインを超えることはない、ロチャード氏が述べる BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。ユーティリティ理論 vs. 通貨理論 XRPはかつてビットコインを超えたことがあるのか？ 著名なビットコイン支持者であるピエール・ロチャード氏は、イーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）などの人気のある代替暗号資産が暗号資産の王者を超えることはないと予測しています。 ロチャードの予測は、様々なアルトコインを支えるユーティリティ理論とビットコインの背後にある通貨理論の衝突に基づいています。 ユーティリティ理論 vs. 通貨理論 ETHやXRPを含む様々な代替暗号資産は、特にユーティリティから価値を得ていると考えられており、これにはこれらの暗号資産の背後にあるネットワークが提供する特定のユースケースが含まれます。例えば、XRPの価値は、クロスボーダー決済手段としてのトークンの牽引力が高まれば上昇すると考えられています。 しかし、ロチャード氏が主張するように、ビットコインの価格は実際には取引に使用する人の数に依存していません。代わりに、その価値は非中央集権、検閲耐性、固定供給量、および様々なネットワーク効果から来ています。 ロチャード氏は、著名な企業は実際に独自のブロックチェーンを立ち上げ、アルトコインが提供するユースケースを取り込むことが完全に可能だと主張しています。U.Todayが報じたように、Swiftのエグゼクティブであるトム・ツシャック氏は最近、銀行がXRPをブリッジ通貨として使用することに関連する追加コストに対応する意思があるかどうかを疑問視しました。 XRPはかつてビットコインを超えたことがあるのか？ 2018年の偽のCoinMarketCapのスクリーンショットがソーシャルメディアで頻繁に出回り、当時XRPがビットコインを追い落としたことを示しています。しかし、2億3800万ドルという数字はトークンの完全希薄化時価総額（つまり、1000億トークンすべてがカウントされた）を指していることに注目する価値があります。もちろん、前述の数字には流通していない数百億のトークンも考慮されているため、これは非常に誤解を招くものです。 出典: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
重要な非農業部門雇用統計がドル後退を促進
投稿「重要な非農業部門雇用者数テストがドル安を促進」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アジアFX急騰：重要な非農業部門雇用者数テストがドル安を促進 コンテンツへスキップ ホーム 外為(FX)ニュース アジアFX急騰：重要な非農業部門雇用者数テストがドル安を促進 ソース：https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-retreat/
9月10日にLineaトークンの発表とエアドロップが実施予定
Lineaトークンの発売とエアドロップが9月10日に実施予定というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムレイヤー2のLineaは、ベンチャーキャピタルへの割り当てを拒否するコミュニティ優先モデルで、待望のトークン発売を発表しました。 概要 Lineaトークンの発売は9月10日に行われ、供給量の85%がエコシステムの成長に割り当てられ、VCやチームへの配分はありません。供給量の9%が完全にロック解除されたエアドロップを通じて初期ユーザーに配布され、75%は10年間のエコシステムファンドに入ります。ETHは唯一のガストークンとして残り、ETHとLINEAの両方がデュアルバーンモデルの下でバーンされます。 Lineaは9月10日に、イーサリアム（ETH）自体のデビュー以来最も重要な発行と呼ばれるネイティブトークンを発売する準備をしています。このロールアウトはイーサリアムのジェネシス配分を反映しており、720億LINEAトークンの85%がエコシステムの成長のために確保され、創設チームやベンチャーキャピタルへの割り当てはありません。 Lineaトークンモデルとエアドロップ Lineaの配布はコミュニティ所有権を中心としています。供給量の約9%、つまり64.8億トークンが、発売時に完全にロック解除された状態で、78万人以上の対象ユーザーにエアドロップを通じて配布されます。さらに1%が、分散型アプリケーションやインフラパートナーなどの戦略的ビルダーに割り当てられます。残りの75%はLineaコンソーシアムによって管理されるエコシステムファンドに配置され、ConsenSys、Eigen Labs、ENS Labs、SharpLink、Statusが含まれます。このファンドは流動性、ビルダー、公共財をサポートするために10年間にわたって展開されます。 5週間前、イーサリアムはダウンタイムゼロの10周年を祝いました。来週、LINEAはETH自体以来、エコシステムに参入する最も重要なトークンとなります。9月10日のTGEに先立ち、適格性チェッカーが現在利用可能です。あなたの適格性をhttps://t.co/GDV3kRe0Kfでチェックしてください pic.twitter.com/emB8WlqCNF — Linea.eth (@LineaBuild) 2025年9月3日 エアドロップ適格性チェッカーは9月初旬にオープンし、12月9日まで利用可能です。Lineaによると、適格性は本物の使用状況に基づいており、Linea Experience PointsとLXP-Lキャンペーンを通じて測定され...
FireblocksがTransakの法定通貨からステーブルコインへのレールでペイメントネットワークを拡大
FireblocksがTransakの法定通貨からステーブルコインへの送金システムで決済ネットワークを拡大 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、フィンテック業界ではグローバル決済の状況がブロックチェーンベースのソリューションへと急速に移行しており、2つの主要プレイヤーがこの傾向を加速させるために協力しています。Coindooと共有されたプレスリリースによれば、TransakはFireblocksの新しい決済ネットワークの立ち上げパートナーとなり、世界中の機関にステーブルコインベースの送金への直接的なルートを提供します。このパートナーシップは、より迅速な決済、低コスト、組み込みのコンプライアンスを約束し、大手金融機関のステーブルコイン採用を歴史的に遅らせてきたボトルネックを解消することを目指しています。 すでにエンタープライズグレードのデジタル資産インフラの要となっているFireblocksは、120のブロックチェーンにわたり10兆ドル以上の取引を処理してきました。ステーブルコイン決済へのリーチを拡大することで、デジタル金融の次の時代の中心的ハブとしての地位を確立しようとしています。 業界調査はなぜこの瞬間が重要なのかを強調しています。最近のCoinbase Institutionalのレポートでは、ステーブルコイン市場が現在の約2700億ドルから2028年までに1.2兆ドルに達する可能性があると予測しています。一方、Fireblocksの独自調査によると、世界の機関の約半数がすでに決済にステーブルコインを使用しており、さらに41%が計画段階にあることがわかりました。フィンテック企業や銀行にとって、進むべき方向は明確です：ステーブルコインはパイロットプロジェクトから中核インフラへと移行しています。 法定通貨から暗号資産への取引で20億ドル以上を処理したTransakは、Fireblocksの決済ネットワークに重要なアクセシビリティのレイヤーをもたらします。同社のシステムにより、開発者はカード、銀行振込、仮想口座などのローカライズされた決済方法で法定通貨からステーブルコインへの変換を統合でき、KYC、AML、制裁スクリーニングを通じてコンプライアンスを確保します。このサービスはすでに450以上のWeb3アプリを支え、1000万人以上が利用しています。 機関投資家にとって、この協力関係は長年の頭痛の種を解消します：断片化された統合、コンプライアンスの複雑さ、限られたグローバルリーチです。FireblocksのコンソールまたはAPIを通じて直接アクセスすることで、企業は64カ国以上にまたがるTransakのインフラにシームレスにアクセスできるようになりました...
