なぜエルサルバドルの5000万ドルの金への賭けがビットコインの次の動きに重要なのか？

エルサルバドルは35年ぶりとなる5000万ドル相当の金を購入しました。同国はまた6,283 BTCを保有しており、金とビットコインの両方に賭けていることを示しています。金の上昇とビットコインの弱さは新たな分岐を浮き彫りにし、ナイブ・ブケレの戦略を形作っています。エルサルバドルは準備金戦略で再び金融界を驚かせました。同国の中央銀行はつい最近、5000万ドル相当の13,999オンス（397 kg）の金を購入しました。これは35年ぶりの金購入です。この購入によりエルサルバドルの金準備高は31％以上増加し、約58,105オンス（1,647 kg）となり、現在の価値は約2億700万ドルに達しています。小国にとって、これは大きな数字です。政府が強力な準備金の組み合わせを構築することにいかに真剣であるかを示しています。 エルサルバドル、準備金計画にビットコインと共に金を追加 ナイブ・ブケレが明らかにしたこの金の購入は、単独で行われているわけではありません。エルサルバドルはすでにビットコインを保有していることで有名になっています。政府は2022年に遡って、毎日1ビットコインを購入し続けています。同国は現在、現在のビットコイン価格で7億5000万ドル以上の価値がある6,283 BTC以上を所有しています。最近のデータによると、これらの保有資産は購入プログラム開始以来150％以上の利益を上げています。 エルサルバドルのビットコイン保有資産は利益を出している | 出典：X 今週だけでも、政府はビットコインを14の別々のウォレットに移動させました。各ウォレットには500 BTC以下しか保有されていません。この措置は、量子コンピューターの脅威に対する保護策として説明されています。量子コンピューターはまだ初期段階ですが、古いタイプのセキュリティを破る可能性を懸念する声もあります。ビットコインを分散させることで、エルサルバドルは将来のリスクに備えて資産をより安全にしました。しかし、それだけが同国が選んだ安全策ではありませんでした。現在、金とビットコインの両方を...