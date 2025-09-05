MEXC 取引所
1,404 BTCをマイニングした驚異的な第2四半期の成功！
投稿「驚異的な第2四半期の成功！1,404 BTCをマイニング！」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Cango BTCマイニング：驚異的な第2四半期の成功で1,404 BTCをマイニング！コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース Cango BTCマイニング：驚異的な第2四半期の成功で1,404 BTCをマイニング！ 出典：https://bitcoinworld.co.in/cango-btc-mining-success/
感動のリオネル・メッシ、最後のホームワールドカップ予選で2得点
感情的なリオネル・メッシ、最後のホームでのワールドカップ予選で2得点を記録 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ブエノスアイレス、アルゼンチン - 9月4日：アルゼンチンのリオネル・メッシが、2026 FIFAワールドカップ南米予選のアルゼンチン対ベネズエラ戦の一環として、ウォームアップ前にファンに手を振る様子。試合は2025年9月4日、ブエノスアイレスのエスタディオ・マス・モヌメンタル・アントニオ・ベスプシオ・リベルティで行われた。（写真：German Adrasti/Getty Images）Getty Images ブエノスアイレスで8万人のファンを前にした感動の夜、リオネル・メッシは自国での最後のワールドカップ予選で2得点を挙げ、アルゼンチンは木曜日にベネズエラを3-0で下した。8度のバロンドール受賞者メッシは39分に先制点を挙げ、80分にもう1点を追加。ラウタロ・マルティネスも76分に得点を記録した。 キックオフ前に3人の息子たちと共に登場した38歳のメッシは、彼に別れを告げるために集まったエスタディオ・モヌメンタルのアルゼンチンファンからの支持に圧倒された。メッシの父親ホルヘもこの特別な機会に出席していた。 「ここでこのような形で終えることができるのは、私がいつも夢見ていたことです」と、2022年カタールでのFIFAワールドカップでアルゼンチンを導いた主将メッシは語った。「このピッチでは良いことも、そうでないこともたくさん経験しましたが、アルゼンチンで、私たちのファンの前でプレーすることはいつも喜びです。」 ブエノスアイレス、アルゼンチン - 9月4日：アルゼンチンのリオネル・メッシが息子シロにキスし、息子たちのティアゴ（右）とマテオを抱きしめる様子。2026 FIFAワールドカップ南米予選のアルゼンチン対ベネズエラ戦の前に、エスタディオ・マス・モヌメンタル・アントニオ・ベスプシオ・リベルティにて。2025年9月4日、ブエノスアイレス、アルゼンチン。（写真：German Adrasti/Getty Images）Getty Images メッシは長年バルセロナファンからの愛情を受け、母国でも同じ経験をすることが夢だったと語った。この象徴的なフォワードはさらに...
ビットコインが優位に立つ中、アルトコインは出遅れ
ビットコインがアルトコインを引き離して支配的地位を確立という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産業界における最近の議論では、ビットコインがアルトコインに対して優位な立場にあることが強調されています。ビットコインの熱心な支持者であるピエール・ロシャールは、ビットコインの独自の特性がその市場支配力を確保し、イーサリアムやXRPなどの他のデジタル通貨がそれを追い越すことに大きな課題をもたらしていると強調しています。続きを読む：ビットコインがアルトコインを引き離して支配的地位を確立 出典：https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-dominates-as-altcoins-lag-behind
AIがパランティア株が300ドルに達する日付を設定
AIがPalantir株が300ドルに到達する日付を設定したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Palantir Technologies（NASDAQ：PLTR）は、人工知能（AI）分野での進歩により、S&P 500および広範なテクノロジーセクターにおいて急速に注目のパフォーマーとして浮上しています。進行中の評価懸念にもかかわらず、同社株は最高値を記録し、現在は200ドルの目標に向かっており、300ドルの可能性もまだ視野に入っています。プレス時点で、PLTRは156ドルで取引され、当日は0.8%上昇し、年初来ではこのソフトウェア大手は107%上昇しています。 PLTR年初来株価チャート。出典：Finbold 株価が300ドルに到達する可能性について、FinboldはOpenAIの人工知能モデルChatGPT-5に問い合わせ、結果に影響を与える可能性が高いいくつかのシナリオを強調しました。 Palantir株の基本 この場合、PalantirのAIプラットフォームは防衛、医療、企業分野で牽引力を得ており、年間AI支出の30%から40%の成長が大きな上昇余地を提供しています。100億ドルの米軍契約により、同社は中核的な防衛請負業者としての役割が確立され、NATO拡大により2027年から2028年までに定期的な収益が100億から150億ドルに上昇する可能性があります。同時に、ChatGPTは商業セグメントも急増していると指摘し、米国の収益は前年比93%増加し、2026年までに政府向け売上を上回る軌道に乗っています。投資家の熱意がさらにラリーを支え、PalantirのAIポジショニングはテスラのようなプレミアムを引き寄せ、評価が基本を上回っています。 しかし、課題は残っています。株価は売上の約90倍で取引されており、成長が鈍化する余地はほとんどありません。株式ベースの報酬は引き続き収益に影響を与え、政府契約への依存は同社を地政学的および規制上のリスクにさらしています。 PLTRの300ドルへのタイムライン この背景に対して、AI駆動のモデリングは3つの潜在的な道筋を概説しました。AIマニアが1990年代後半のドットコムの急増を反映するアグレッシブなシナリオでは、Palantirは早ければ2026年または2027年に300ドルに到達する可能性があります。AIの着実な採用と安定化する評価を伴うより穏やかな見通しでは...
ビットコイン価格急騰、112,000ドルを超える顕著な勢いを見せる
ビットコイン価格急騰が112,000ドルを超える顕著なモメンタムを引き起こす」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格急騰が112,000ドルを超える顕著なモメンタムを引き起こす コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン価格急騰が112,000ドルを超える顕著なモメンタムを引き起こす 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-momentum/
初心者に優しい暗号資産対応ベッティングプラットフォーム：BTCとETHで賭けられる場所
初心者向け暗号資産対応ベッティングプラットフォーム：BTCとETHで賭けるならどこ？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインとイーサリアムでの賭けは、従来の法定通貨による方法と比較していくつかの利点があります。まず、取引が速い—入金と出金は銀行の場合の数日と比較して、数分以内に処理されることが多いです。次に、暗号資産はプライバシーを提供します：多くのプラットフォームではKYC書類を提出せずにプレイでき、個人データを安全に保ちます。第三に、手数料は一般的に低く、特に国際送金の場合、より費用対効果の高い賭けが可能です。最後に、暗号資産での賭けは国境がなく、世界中のプレイヤーが銀行の制限なくスポーツブックやカジノにアクセスできます。BTCとETHを使いたい初心者向けの最適なベッティングプラットフォームを選ぶ際、私たちは5つの主な要素に焦点を当てました： 使いやすさ：直感的なインターフェース、明確なナビゲーション、モバイルフレンドリーなデザイン。 迅速な登録：ウォレットまたはメールでの簡単なサインアップ—複雑な手順なし。 暗号資産サポート：ビットコインとイーサリアムでのスムーズな入出金。 ゲームの多様性：初心者が探索できるようにスポーツとカジノゲームの両方へのアクセス。 信頼性とセキュリティー：透明な運営、監査、またはライセンスで安心感を提供。 2025年の初心者向け暗号資産ベッティングプラットフォームのトップは以下の通りです プラットフォーム BTC/ETHサポート KYCなし ゲーム数 初心者向け機能 Dexsport はい はい 10,000+ ウォレットログイン、オンチェーン透明性 BC.Games はい はい* 6,000+ トークン faucet報酬、ソーシャルゲーミフィケーション Stake はい 一部 2,000+ ライセンス取得、洗練されたUX BetFury はい はい* 6,000+ …
なぜエルサルバドルの5000万ドルの金への賭けがビットコインの次の動きに重要なのか？
エルサルバドルの5000万ドルの金投資がビットコインの次の動きにとって重要な理由は？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なポイント：エルサルバドルは35年ぶりとなる5000万ドル相当の金を購入しました。同国はまた6,283 BTCを保有しており、金とビットコインの両方に賭けていることを示しています。金の上昇とビットコインの弱さは新たな分岐を浮き彫りにし、ナイブ・ブケレの戦略を形作っています。エルサルバドルは準備金戦略で再び金融界を驚かせました。同国の中央銀行はつい最近、5000万ドル相当の13,999オンス（397 kg）の金を購入しました。これは35年ぶりの金購入です。この購入によりエルサルバドルの金準備高は31％以上増加し、約58,105オンス（1,647 kg）となり、現在の価値は約2億700万ドルに達しています。小国にとって、これは大きな数字です。政府が強力な準備金の組み合わせを構築することにいかに真剣であるかを示しています。 エルサルバドル、準備金計画にビットコインと共に金を追加 ナイブ・ブケレが明らかにしたこの金の購入は、単独で行われているわけではありません。エルサルバドルはすでにビットコインを保有していることで有名になっています。政府は2022年に遡って、毎日1ビットコインを購入し続けています。同国は現在、現在のビットコイン価格で7億5000万ドル以上の価値がある6,283 BTC以上を所有しています。最近のデータによると、これらの保有資産は購入プログラム開始以来150％以上の利益を上げています。 エルサルバドルのビットコイン保有資産は利益を出している | 出典：X 今週だけでも、政府はビットコインを14の別々のウォレットに移動させました。各ウォレットには500 BTC以下しか保有されていません。この措置は、量子コンピューターの脅威に対する保護策として説明されています。量子コンピューターはまだ初期段階ですが、古いタイプのセキュリティを破る可能性を懸念する声もあります。ビットコインを分散させることで、エルサルバドルは将来のリスクに備えて資産をより安全にしました。しかし、それだけが同国が選んだ安全策ではありませんでした。現在、金とビットコインの両方を...
1000万ステーブルコインが発行される革命的なマイルストーン
記事「革命的なマイルストーン：1000万ステーブルコインがミントされる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Tron DAO USD1：革命的なマイルストーンとして1000万ステーブルコインがミントされる コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース Tron DAO USD1：革命的なマイルストーンとして1000万ステーブルコインがミントされる 出典：https://bitcoinworld.co.in/tron-dao-usd1-minted/
トランプ氏、半導体輸入に関税を課すことを誓約
トランプ大統領が半導体輸入に関税を課すことを誓約 BitcoinEthereumNews.comによると、ドナルド・トランプ大統領は半導体輸入にまもなく関税が課されると述べ、米国経済に多額の投資を約束しているAppleのような企業には例外措置が設けられる可能性があるとしました。木曜日、彼はティム・クックの会社が米国での事業拡大を約束していることから輸入関税からほぼ保護されるべきだと述べ、「ティム・クックはかなり良い立場にいるだろう」と発言しました。 トランプ氏は米国に進出または追加投資を行う企業は免除されると発言 ホワイトハウスでクックを含む一部のトップテクノロジー企業リーダーとの夕食会で、大統領は記者団に対応しました。彼はチップと半導体に言及し、「私たちはまもなく関税を課します。おそらく皆さんは、かなり実質的な関税を課すと聞いているでしょう。それほど高くはありませんが、かなり実質的な関税です」とコメントしました。しかし、米国市場に参入または存在感を拡大する企業は輸入関税から免除されると明確にしました。 先月初め、アメリカ大統領は半導体輸入に100%の関税を実施すると発表し、その時点でもAppleに対しては、追加の1,000億ドルの投資誓約を考慮して免除を約束していました。全体として、このテック大手は今後4年間で6,000億ドルを国内製造に投入する意向です。さらに、American Manufacturing Program（AMP）の下で、Corning、Applied Materials、Texas Instrumentsなどの企業と提携し、サプライチェーンとハイテク製造のより大きな割合を米国にもたらすと主張しました。また、CorningがケンタッキーにAppleのガラス生産のための工場全体を投入し、現地の従業員数を50%増加させることも発表しました。 それにもかかわらず、トランプ氏はAppleと同様の投資誓約をする企業はチップ関税を回避できると主張しましたが、半導体に依存する電子製品には別の課税が依然として課されるとしています。彼はまた以前、関税を100%以上に設定するというアイデアを提案し、潜在的なレベルは高く...
Sora Venturesがアジア初のビットコイントレジャリーファンドを立ち上げ、6ヶ月以内に10億ドル相当のBTCを購入する計画
Sora Venturesがアジア初のビットコイントレジャリーファンドを立ち上げ、6ヶ月以内に10億ドル相当のBTCを購入する計画を発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。本日、Sora Venturesは台北ブロックチェーンウィークの期間中にアジア初のビットコイントレジャリーファンドの立ち上げを発表しました。ビットコインマガジンに送られたプレスリリースによると、このファンドは地域全体のパートナーや投資家からの2億ドルのコミットメントを受け、今後6ヶ月以内に10億ドル相当のビットコインを購入することを目指しています。この新しいファンドは、近年アジア全域で登場した個別のビットコイントレジャリー企業に続くものです — 日本のMetaplanet（TYO:3350）、香港のMoon Inc.（HKG:1723）、タイのDV8（SET:DV8）、韓国のBitPlanet（KOSDAQ:049470）などが含まれます。これらの企業が自社のバランスシートに直接ビットコインを保有している一方、Sora Venturesのトレジャリーファンドは、これらの既存企業を支援し、世界中で同様のトレジャリーの創出を促進するように設計された機関資本の中央プールとして機能します。アジアの初期ビットコイントレジャリーのパイオニアに注力しながら外部に拡大することで、このファンドは地域間および国際的なトレジャリー間のシナジーを創出し、市場全体でビットコインの準備資産としての役割を強化することを目指しています。Sora Venturesの経営陣が主導するこのイニシアチブは、新たな機関パートナーを招き入れ、リソースを拡大し、アジアで活動するビットコイントレジャリー企業のネットワークを拡大します。Sora Venturesのパートナーであるルーク・リウ氏は、このイニシアチブの独自性を強調し、「これはアジアで初めて、ビットコイントレジャリー企業のネットワーク構築に向けてこの規模のコミットメントが見られ、アジア初の10億ドルのトレジャリーファンドへの資本コミットメントが行われています」と述べました。歴史的に、最大のビットコイントレジャリーファンドと企業の採用は米国市場に集中していました。現在、アジアは機関投資家のビットコイン投資における重要な競争相手としての地位を確立しつつあります。Sora Venturesの創設者兼マネージングパートナーであるジェイソン・ファン氏はこの変化について次のように強調しています：「アジアはブロックチェーン技術とビットコインの発展において最も重要な市場の一つでした。私たちは関心の高まりを目にしています...
