「$GGsはXRPやVELOよりも多くの利益を生み出せるか？トップアナリストはBased EggmanがXRPよりも多くの富を生み出すと述べている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース Based Eggman（$GGs）がXRPとVELOを上回るパフォーマンスを発揮できるかどうかを探ります。この新しい暗号資産トークンのプレセール、そのエコシステム、そしてなぜアナリストがこれを最高の暗号資産プレセールの一つと見ているのかについて学びましょう。暗号資産市場は機会に満ちていますが、文化的関連性と実用性の両方を捉えることができるプロジェクトはほんの一部です。現在のトレンドの中で、プレセール暗号資産プロジェクトは初期段階での優位性を求める投資家から注目を集めています。Based Eggman（$GGs）は、ゲーム、ミームコイン、Web3統合を組み合わせてこの分野に参入しました。アナリストは現在、この新しい暗号資産トークンのプレセールがXRPやVELOのような確立された資産よりも長期的な価値を生み出す可能性があるかどうかを問いかけています。オンチェーンエンターテイメントとコミュニティ主導の設計に対するユニークなアプローチにより、$GGsは2025年の最高の暗号資産プレセールの一つとして多くの人に考えられています。 Based Eggman（$GGs）：実用性を備えたミームの力 Based Eggmanは、ネイティブトークン$GGsを中心に完全なエコシステムを構築しており、ゲーム、NFT作成、流動性、支払い、さらにはスマートコントラクトのガス料金など、複数の目的に役立ちます。このトークンはまた文化的な重みも持っており、「GGs」はオンラインゲームでスポーツマンシップと良いゲームへの感謝を表現するために広く使われている用語です。この概念を暗号資産フレームワークに組み込むことで、プロジェクトはインターネット文化と金融的実用性を融合させています。このプラットフォームは、Baseでの暗号資産ゲームの中心的なハブになることを目指し、ユーザーがゲームプレイ、ストリーミング、コミュニティエンゲージメントを通じて交流できるようにします。$GGsでの各取引は、価値の移転だけでなく、プレイヤーとトレーダーを結びつける文化的な動きへの参加も表しています。これまでに6,278 USDTを調達し、$GGs1つあたり0.006389ドルの価格で982,649トークンが販売されており、プレセールは勢いを増し始めています。この進展により、2025年のサイクルで際立つプレセール中の暗号資産コインの一つとなっています。 XRP：確立された市場プレイヤー XRPは続く...