リップルのモメンタムが減速、XRP価格が停滞し、レイヤーブレットが今月4,200%のミームマーケットの急上昇を目指す

リップルのモメンタムが減速し、XRP価格が停滞する中、Layer Brettは今月ミームマーケットで4,200%の急騰を目指す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。法的勝利とメディアの注目を数ヶ月間集めた後、リップルは勢いを失い始めています。XRP価格は数週間同じ狭い範囲で推移し、クジラの活動も減速しています。かつては急騰リターンの有力候補だったXRPは、今や取り残されているように見えます。一方、早期投資家たちは、イーサリアムレイヤー2技術とリップルには単純に太刀打ちできないバイラルなエネルギーに支えられた、今月4,200%の急騰を目指す高い上昇余地を持つミームコインであるLayer Brettに注目を移しています。 XRP (XRP): XRP価格が停滞する中でリップルの熱狂が薄れる 長い間待ち望まれていたリップルの反発は停滞しているようです。部分的な法的勝利を収め、主要な米国取引所に復帰した後、多くの人がXRP価格がついに上昇すると期待していました。しかし実際には、ほとんど動いていません。堅実なファンダメンタルズと規制の明確さがあるにもかかわらず、市場は強気派が期待していたような取引量やボラティリティで反応していません。オンチェーン活動がそれを裏付けています。大規模なXRP保有者は動きを見せておらず、フォーラムでの通常の議論も目立って静かになっています。リップルは決済分野ではまだ価値がありますが、このサイクルを特徴づけている素早く動くコミュニティ主導の熱狂が欠けています。そしてレイヤー2プロジェクトやステーキングベースのエコシステムとは異なり、XRPは買い手が今行動するための新しいインセンティブを提供していません。ステーキングもなく、NFTもなく、緊急性を感じるナラティブもありません。トレーダーは信じられるストーリーを探していますが、リップルのストーリーは変わっていません。センチメントはネガティブではなく、無関心です。そしてこのような市場では、無関心がモメンタムを殺します。XRP価格は踏みとどまるかもしれませんが、新しい触媒がなければ、放物線的な動きの日々は過去のものになる可能性があります。短期リターンを追求するトレーダーにとって、リップルはもはやエネルギーがある場所ではありません。 Layer Brett (LBRETT): ミームコインのエネルギーがイーサリアムレイヤー2技術と出会う XRPが横ばいになる中、Layer Brettは記録的なプレセールでミームスーパーサイクルに強く押し進んでいます...