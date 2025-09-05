MEXC 取引所
ビットコインラリーが$HYPERを1400万ドル超えに押し上げる
ビットコインラリーが$HYPERを1400万ドル超に押し上げたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 セイラーの戦略がS&P 500に加わる準備：ビットコインラリーが$HYPERを1400万ドル超に押し上げる
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:45
ビットコイン及びイーサファンドの資金流出により暗号資産ETFから3億9400万ドルが流出
暗号資産ETFは、ビットコインとイーサーファンドの出金により3億9400万ドルの流出を記録 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコインETFは2億2700万ドルを失い、イーサーETFは9月4日に1億6700万ドルの出金を4日連続で記録し、合計の償還額は約4億ドルに達しました。ビットコインは2億2700万ドルを失い、イーサーは4日連続の償還を記録
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:36
Googleのスンダー・ピチャイ、独占禁止法訴訟勝利でトランプ氏に功績を認める
GoogleのSundar Pichai、独占禁止法訴訟勝利でトランプに感謝の意を表明 BitcoinEthereumNews.comに掲載。Sundar Pichaiはドナルド・トランプの面前で言った：Googleの独占禁止法訴訟での勝利は大統領の在任期間と大いに関係があると。ホワイトハウスで開催された木曜日の夕食会で、他のテック企業幹部らと共に、トランプはGoogle CEOを真っ直ぐ見て言った、「昨日は素晴らしい一日だったね...昨日の大きな出来事について話したいかい？」その「大きな出来事」とは、連邦裁判所の判決で強制的な分割を回避した後、Alphabet（Googleの親会社）の時価総額が2300億ドル増加した瞬間のことで、Cryptopolitanが報じた通りだ。2020年に司法省が最初に起こしたこの独占禁止法訴訟は、Googleが検索市場で違法な独占を行っていると非難していた。アミット・メータ判事は今週、Googleは確かに法律に違反したものの、司法省の最も極端な要求は正当化されないと判断した。この判決によりGoogleの株価は急騰した。 スンダルは反論しなかった。「終わって良かった」と彼はテーブルでトランプに語り、他の出席者から笑いを誘った。「長いプロセスでした...あなたの政権が建設的な対話をしてくれたことに感謝しています。そのおかげで何らかの解決に至ることができました。」トランプは単に「そうだな」と返答した。 Googleは数十億ドルを手にし、大きな制限なしで立ち去る この判決は軽いお咎めではなかった。それは不正行為を認めたものだ。しかし同時に、Googleを分割させたり、iPhoneのデフォルト検索エンジンであり続けるためにAppleに毎年数十億ドルを支払うことを止めさせたりするような、司法省のより厳しいアイデアを却下した。そのような取引だけでも数十億ドルの価値があり、Appleを助け、Googleを食物連鎖の頂点に保っている。火曜日、Appleの株価は時間外取引で4%上昇し、裁判所の決定に明らかに満足していることを示した。 メータの決定は決定打だった。「Googleは配信パートナーへの支払いやその他の対価の提供を禁止されることはない...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:23
リップルのモメンタムが減速、XRP価格が停滞し、レイヤーブレットが今月4,200%のミームマーケットの急上昇を目指す
リップルのモメンタムが減速し、XRP価格が停滞する中、Layer Brettは今月ミームマーケットで4,200%の急騰を目指す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。法的勝利とメディアの注目を数ヶ月間集めた後、リップルは勢いを失い始めています。XRP価格は数週間同じ狭い範囲で推移し、クジラの活動も減速しています。かつては急騰リターンの有力候補だったXRPは、今や取り残されているように見えます。一方、早期投資家たちは、イーサリアムレイヤー2技術とリップルには単純に太刀打ちできないバイラルなエネルギーに支えられた、今月4,200%の急騰を目指す高い上昇余地を持つミームコインであるLayer Brettに注目を移しています。 XRP (XRP): XRP価格が停滞する中でリップルの熱狂が薄れる 長い間待ち望まれていたリップルの反発は停滞しているようです。部分的な法的勝利を収め、主要な米国取引所に復帰した後、多くの人がXRP価格がついに上昇すると期待していました。しかし実際には、ほとんど動いていません。堅実なファンダメンタルズと規制の明確さがあるにもかかわらず、市場は強気派が期待していたような取引量やボラティリティで反応していません。オンチェーン活動がそれを裏付けています。大規模なXRP保有者は動きを見せておらず、フォーラムでの通常の議論も目立って静かになっています。リップルは決済分野ではまだ価値がありますが、このサイクルを特徴づけている素早く動くコミュニティ主導の熱狂が欠けています。そしてレイヤー2プロジェクトやステーキングベースのエコシステムとは異なり、XRPは買い手が今行動するための新しいインセンティブを提供していません。ステーキングもなく、NFTもなく、緊急性を感じるナラティブもありません。トレーダーは信じられるストーリーを探していますが、リップルのストーリーは変わっていません。センチメントはネガティブではなく、無関心です。そしてこのような市場では、無関心がモメンタムを殺します。XRP価格は踏みとどまるかもしれませんが、新しい触媒がなければ、放物線的な動きの日々は過去のものになる可能性があります。短期リターンを追求するトレーダーにとって、リップルはもはやエネルギーがある場所ではありません。 Layer Brett (LBRETT): ミームコインのエネルギーがイーサリアムレイヤー2技術と出会う XRPが横ばいになる中、Layer Brettは記録的なプレセールでミームスーパーサイクルに強く押し進んでいます...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:14
BTCショートスクイーズの可能性を解明する
投稿「潜在的BTCショートスクイーズを解明する」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。差し迫るビットコインの急騰：潜在的なBTCショートスクイーズを解明する
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:58
ビットコイン（BTC）保有は幅広い財務戦略の一部：Figma
ビットコイン（BTC）保有はより広範な財務戦略の一部：Figma BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、コラボレーティブデザインソフトウェア企業のFigma（FIG）は今年第2四半期にビットコイン保有を9100万ドルに拡大したことを、水曜日の決算発表で明らかにしました。最高財務責任者のPraveer Melwani氏が明かしたこの動きは、16億ドルという大きな現金ポジションの一部です。「16億ドルの中には、ビットコインの上場投資信託で約9100万ドルを保有しています」とMelwani氏は述べました。7月にニューヨーク証券取引所に上場したFigmaは、ここ数年で多くの出来事がありました。Adobeによる200億ドルの買収計画は、規制当局が独占禁止法上の懸念を示したため2023年に頓挫しました。それ以来、同社はフォーチュン500社の95%を含む顧客基盤を拡大し続けています。 投資家を興奮させる最後の手段として、あるいは衰退する中核事業から離れるためにビットコイン保有に転じた一部の企業とは異なり、Figmaのアプローチはより保守的に見えます。「私たちはマイケル・セイラーのようになろうとしているわけではありません」とCEOのDylan Field氏はCNBCに語りました。セイラー氏はMicroStrategyの共同創設者で、以前は地味なソフトウェア企業だった会社を主要なビットコイン保有者に変えたことで知られています。「これはビットコイン保有会社ではなく、デザイン会社です。しかし、バランスシートの一部として、また多様化された財務戦略の一環として、ビットコインの居場所はあると思います」 ビットコインへのエクスポージャーの増加も、予想を上回る収益も、少なくとも短期的には投資家心理を押し上げることはありませんでした。収益予想を上回ったにもかかわらず、Figmaの株価は木曜日に18%下落し、55.96ドルで取引を終えました。これはIPO価格を上回っていますが、熱狂的なIPO当日のピークから約50%下落しています。 Figmaが静かにビットコインを財務に追加したことで、金融インフラの一部としてデジタル資産を実験している上場企業のリストにもう一つの名前が加わりました—しかし、通常このような動きに伴う派手さや伝道者的な姿勢はありません。今のところ、ビットコインは小さな一部分にとどまっています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:27
テザーが突然ゴールド産業に数百万ドルを投入している理由
テザーが突然金産業に数百万ドルを投入している理由という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック テザーは純粋にデジタル資産にこだわるのではなく、利益を金に投入し始め、地下から採掘される鉱山から生産資金を提供するロイヤルティ企業まで、業界全
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:23
シリア人女性と少女に対するデジタル暴力の蔓延
シリア女性と少女に対するデジタル暴力の蔓延に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2024年にイドリブ県で行われた、エクイティ＆エンパワーメントとイムラン開発協会が運営するデバイス修理ワークショップ。エクイティ＆エンパワーメント その写真は一見無害に見えました：シリア北西部の女性医師を写したものでした。しかし一部の視聴者にとって特に重要だったのは、その写真に含まれていなかったもの：女性の頭を覆うヒジャブでした。その写真は偽アカウントを操作するユーザーによってオンラインに投稿されました。翌日、いわゆる「名誉殺人」で、医師の兄が彼女を公衆の面前で殺害しました。この女性はテクノロジーを介したジェンダーに基づく暴力（TFGBV）の被害者でした。この扱いにくい用語は広く使われていないかもしれません。しかし、ほとんどの女性はそれを自分自身に対する暴力として捉えていなくても、それを経験しています。ほとんどの人はそれを報告していません。それはあまりにも広範囲に及び、無視され、通常はシリアの医師のケースほど劇的ではないため、言及することが無意味に感じられることがあります。人道的研究組織ACAPS、国連性と生殖に関する健康機関UNFPA、そして人道組織のグローバル保護クラスターネットワークという3つの組織による最近の報告書は、このデジタル暴力がシリア北西部でいかに頻繁で有害であるかを示しています。報告書によると、それは主に「金銭的および性的搾取、復讐、強制、名誉毀損または評判の損害、あるいは単に標的となる個人を脅迫、危害を与える、またはハラスメントする」ことによって動機づけられています。「これはTFGBVがほぼ常に現実生活に深刻な結果をもたらすことを意図しており、純粋にオンライン現象として過小評価されるべきではないことを示しています。」スーダンに焦点を移す前にUNFPAシリア対応のアラブ諸国地域事務所ハブを率いていたダイアナ・ガルデ氏によると、この最新の報告書はシリア北西部に焦点を当てていますが、問題は一地域、あるいは一国に限定されるものではありません。TFGBVは世界中どこにでも存在する可能性があり、特に飢餓、紛争、または貧困によって脆弱性が強まり、人為的な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:56
ECB、戦略的自律性を高め、外国のステーブルコインに対抗するためにデジタルユーロを推進 AI: ECBはデジタルユーロを推進し、戦略的自律性を高め、外国のステーブルコインに対抗
ECBがデジタルユーロを推進し、戦略的自律性を高め、海外のステーブルコインに対抗する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月4日、ECB執行役員のピエロ・チポローネは欧州議会で演説し、欧州の決済システムの回復力と戦略的自律性を強化するためのデジタルユーロを提唱しました。ブリュッセルでの講演で、チポローネはデジタルユーロが非ヨーロッパの決済プロバイダーへの依存度を減らす役割を強調しました。これらのプロバイダーはユーロ圏のカード取引の66％を占めており、高額な手数料を引用しています[...] 出典：https://news.bitcoin.com/ecb-pushes-digital-euro-to-enhance-strategic-autonomy-counter-foreign-stablecoins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:54
大規模な投資家急増後、Bitcoin Hyperのプレセールが1400万ドルを突破
ビットコイン・ハイパーのプレセールが投資家急増により1,400万ドルを突破したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン・ハイパー（$HYPER）のプレセールは投資家の急増により1,400万ドルを突破しました。このプレセールは6億7,000万トークン以上のステーキングプールを持ち、2025年で最も急成長するプレセールの一つになる見込みです。ビットコイン・ハイパー（$HYPER）はビットコインの公式レイヤー2アップグレードで、現在1秒あたり7トランザクション（TPS）に制限されているビットコインのパフォーマンス制限を解消することを約束しています。目標は、確認時間を数時間ではなく数秒にして、より高速なトランザクションを可能にすることです。これにより、現在高い手数料を支払う大きなトランザクションが優先的に処理され、小さなトランザクションは数時間かかる可能性がある手数料ベースの優先システムが排除されます。また、オンチェーン手数料も大幅に削減されます。最近の資金調達の急増は、プレセールが2025年第4四半期の目標完了に近づいている時期に起こりました。ビットコインの問題とは？ビットコインの主な問題はTPS制限であり、最高TPSを持つブロックチェーンのリストで27位にランクされています。これはソラナが最大1,000 TPSでリスト2位、イーサリアムが20 TPSで17位であることを考えると悲惨な状況です。しかし、TPSとは何であり、なぜ重要なのでしょうか？7人の従業員がいるピザ屋を想像してください。この7人の従業員は20〜30分で7枚のピザを配達します。しかし30枚のピザを注文すると、注文を完了するのに2時間かかります。同じ原理がビットコインネットワークにも適用され、1秒間に最大7つのトランザクションしか処理できません。あまりにも多くのピザを注文すると、ネットワークが詰まり、確認時間が大幅に増加し、混雑や最終性の失敗さえ引き起こします。問題は、ビットコインネットワークが10分ごとに1つのブロックしか処理しないことです。このため、トランザクションはキューに入り、ブロックチェーンは手数料に基づいて順番に確認します：最も高い手数料のものが最初に処理されます。ビットコイン・ハイパーはこの特定の問題を対象とした唯一のアップグレードではありません。ライトニングネットワークが最初に登場しましたが、失敗しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:48
