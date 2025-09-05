MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ソラナとライトコインの価格アップデートが薄れる中、Layer Brettは2026年までにトップ暗号資産に追いつく可能性
Solanaは204ドル付近で苦戦し、Litecoinは弱いモメンタムを示す中、Layer Brettの0.0053ドルのプレセールは注目を集めており、アナリストたちは2026年までに主要な暗号資産に追いつくと予測している。
NEAR
$2,896
-2,55%
TOP
$0,000096
--%
CATCH
$0,0118
-11,27%
共有
Blockchainreporter
2025/09/05 20:40
共有
トランプ氏が支持するアメリカン・ビットコイン、ナスダック初日を17%高で終える
トランプ支援のアメリカン・ビットコイン、ナスダック初日取引で17%上昇 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、米国大統領ドナルド・トランプの息子エリックとドナルド・トランプ・ジュニアに関連するマイニング企業アメリカン・ビットコインは、ナスダックでの初日取引で大きな価格変動を経験したものの、最終的に16.75%高の8ドル強で取引を終えました。報告によると、時間外取引ではさらに6%上昇し、8.50ドルに達しました。 初日の激しい価格変動 取引は急速に始まりました。グリフォン・デジタル・マイニング（GRYP）との合併を通じて新たにリブランディングされた同社は、グリフォンの前日終値6.90ドルから最高13.21ドルまで急上昇し、90%の高騰を記録しました。しかし、この初期の勢いはすぐに崩れ、午後には株価が6.70ドルまで下落した後、損失の一部を回復しました。ナスダックは極端なボラティリティにより5回取引を停止しました。 不安定な動きにもかかわらず、ブルームバーグはセッション終了時点でのエリック・トランプの7.5%の株式を約5億4800万ドルと推定しています。彼の資産は現在、アメリカン・ビットコインの市場パフォーマンスに直接結びついています。 マイニングと購入の二重戦略 エリック・トランプによると、同社はビットコインのマイニングだけでなく、条件が適している時には購入も行うとのことです。彼はこのアプローチを「その時々でより良い方に切り替える」と表現しました。同社の既存の財務部門はすでに2,443 BTCを保有しており、これは上場企業の中で25番目に大きな保有量です。ビットコインが112,000ドル以上で取引されている現在、その保有額は約2億7500万ドルに相当します。 エリック・トランプは、マイニング生産量と市場購入のバランスを取ることで株主価値を最大化することを目指すと強調しました：「私たちは日々のマイニングを最大限に活用しますが、財務を支援するためにビットコインを購入することもできます」と大統領の息子は述べました。 政治的な含みと第二の事業 このローンチは、アメリカン・ビットコインがトランプ大統領の暗号通貨に友好的な姿勢から恩恵を受けているのではないかという疑問を呼び起こしています。エリック・トランプは、彼の家族が政治から直接利益を得ているという批判を否定しました...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:25
共有
テスラ取締役会、野心的な目標達成を条件にマスク氏に1兆ドルの報酬パッケージを提案
テスラ取締役会、野心的な目標が達成された場合マスクに1兆ドルの報酬パッケージを提案する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン テスラは金曜日、同社CEOのイーロン・マスクに対する新しい補償パッケージの概要を発表しました。これは、同社が今後10年間で特定の野心的な目標を達成した場合、約1兆ドルの価値になる可能性があります。この動きは、同社の取締役会が約290億ドル相当の株式報酬を彼に承認してから1ヶ月後に行われました。この報酬パッケージは、マスクに2035年までにテスラの時価総額を8.5兆ドルに引き上げるという野心的な目標を設定しています。AFP via Getty Images 重要な事実 提出書類の中で、同社は「現在、イーロンがテスラにエネルギーを集中させるよう維持し、インセンティブを与えるための長期的なCEOパフォーマンス報酬が整っていない」と述べ、「それを変える時が来た」としています。完全な補償報酬を受け取るためには、マスクは現在の約1兆ドルからテスラの時価総額を10年間で8.5兆ドルに引き上げるという野心的な目標を達成する必要があります。マスクはまだこの件について公に発言していません。これは進展中のストーリーです。出典: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/05/tesla-proposes-compensation-plan-for-musk-that-could-be-worth-as-much-as-1-trillion/
CHANGE
$0,00160183
-3,40%
CAP
$0,11153
-13,58%
MOVE
$0,1094
-1,53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:11
共有
Hyperliquid Foundation、現物取引の大幅な最適化を発表
Hyperliquid Foundationが現物取引の最適化を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Hyperliquid Foundationが現物取引手数料を削減し、USDHステーブルコインを立ち上げ。現物-現物手数料の削減により流動性を向上。バリデーターの投票によりUSDHコードをリリース。Hyperliquid Foundationはスポット取引を強化するためのネットワークアップデートを発表し、テイカー手数料率を80%削減し、バリデーター投票を通じてUSDHの取引ペアコードをリリースします。これらの変更は流動性を高めコストを削減することを目的とし、Hyperliquidの取引高を潜在的に増加させ、分散型金融のコンプライアンスとアクセシビリティに新たな先例を設定する可能性があります。 市場は予想される流動性の急増の中でUSDHの立ち上げに注目 市場と業界の反応は、取引高の予想される変化を認識しています。業界の観察者はバリデーター投票が近づくにつれて注意深く見守っており、その結果がHyperliquidの取引インフラを強化する可能性があることに注目しています。著名人からの声明は限られており、主に開発者プラットフォームで議論されています。 CoinMarketCapのデータはHyperliquidの現在の取引状況を明らかにしています。最新の更新時点で、HYPEは46.74ドルで取引され、時価総額は約156.1億ドルです。24時間取引高は1億9769万ドルで、7.64%の減少を示しています。過去90日間で価格は37.50%上昇し、市場の回復力を示しています。 「テイカー手数料の80%削減により、当社のプラットフォームでの取引が大幅に向上し、流動性とユーザーエンゲージメントが促進されると予想されます。」— Hyperliquid Foundation、公式声明 歴史的背景、価格データ、専門家の洞察 ご存知でしたか？Hyperliquidの今後の許可不要の資産展開は、2021年にトークンアクセスと流動性を拡大したSushiSwapなどのDeFi大手の戦略を反映しています。 Coincuの調査分析によると、アップデート後に流動性の拡大と規制当局の関心が高まる可能性があります。大幅な手数料削減により取引高が増加し、よりコンプライアンス重視の投資を引き付ける可能性があります。 Hyperliquid(HYPE)、日次チャート、2025年9月5日11:38 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap 免責事項：このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前に独自の調査を行うことをお勧めします。 出典：https://coincu.com/news/hyperliquid-spot-trading-optimization/
TAKER
$0,00938
-2,26%
HYPE
$44,25
-4,20%
MORE
$0,03365
+49,62%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:10
共有
Thumzupが3,500台の採掘装置の大規模買収を発表
投稿「Thumzupが3,500台のリグの大規模買収を発表」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドージコインマイナー：Thumzupが3,500台のリグの大規模買収を発表 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース ドージコインマイナー：Thumzupが3,500台のリグの大規模買収を発表 出典：https://bitcoinworld.co.in/thumzup-dogecoin-miners-acquisition/
COM
$0,011198
+3,06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:52
共有
大きな投資収益率とバイラルなエネルギーが先に待っている
「大きな投資収益率とバイラルエネルギーが先に」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月に購入すべきトップ9の暗号資産を探索します。Arctic Pablo Coin、GOHOME、Keyboard Catなどが含まれています。2025年9月は暗号資産投資家にとってエキサイティングな月になりそうです。市場が引き続き急上昇する中、大きなリターンを得るための多くの機会があります。暗号資産の次の大きなトレンドを活用したいなら、この記事では2025年9月に購入すべき最高の暗号資産をご紹介します。その中にはミームコイン、ユーティリティトークン、そして今後数ヶ月で大きな投資収益率とバイラルエネルギーをもたらす可能性のある高いポテンシャルを持つプロジェクトが含まれています。このリストに掲載されているのは、Arctic Pablo Coin、GOHOME、Keyboard Cat、Tutorial、Fwog、Daddy Tate、Simon's Cat、Degen、そしてPudgy Penguinsです。これらのコインはそれぞれ、成長するコミュニティ、ユニークなユースケース、そして暗号資産業界で生み出している話題性により厳選されました。それでは、2025年9月に購入すべき最高の暗号資産としてリストに選ばれた理由を一つずつ掘り下げていきましょう。Arctic Pablo Coin：繁栄への旅 Arctic Pablo Coinは2025年9月に購入すべき最高の暗号資産の一つであり、その理由は明らかです。Arctic Pabloは他に類を見ないミームコインです。神秘的な物語を中心に構築されたこのコインは、アドベンチャーと大きな投資収益率の約束を組み合わせています。すでに370万ドル以上を調達したプレセールで、Arctic Pabloの氷の大地を横断する旅は、スリリングであると同時に収益性も高いものです。冒険家のPabloは、隠された神話的な場所を旅し、彼に参加するすべての人々に機会と冒険を解き放ちます。各場所がアンロックされるたびに新しいコインが発行され、価格が上昇し、早期投資家に緊急性を生み出します。コードBAGS300を使用して購入するごとに300％のボーナスがあり、今すぐ参加する人は大きな利益を得る可能性があります...
DADDY
$0,0267
-5,15%
FWOG
$0,03276
-4,29%
MORE
$0,03365
+49,62%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:50
共有
Appleのインド収益が90億ドルに急増し、新ATHを記録
Appleのインド収益が90億ドルに急増し、新ATHを記録したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Appleは前会計年度にインドからほぼ90億ドルを稼ぎ、新たな個人記録を樹立しました。この収益は主にiPhoneからもたらされ、MacBookも堅調な数字を記録しています。前年の80億ドルと比較すると、3月に終了した12ヶ月間で売上が13%上昇したことになります。この成長はAppleがデバイスを販売している他の国では見られません。世界のほとんどの地域ではスマートフォン需要の減速に直面していますが、インドはまだ成長を続けています。インドは同社のグローバルビジネスのほんの一部に過ぎませんが、Appleはそこに大きく賭けています。彼らはこの地域にリソースを投げ売りし、今後の重要な要素になると期待しています。 Appleはより多くの店舗をオープンし、経営の焦点を変更 Appleは今週、バンガロールとプネーに2つの新しい実店舗をオープンし、着実な小売展開を進めています。それだけではありません。すでにデリー郊外のノイダに別の店舗を開く計画があり、来年初めにはムンバイにもう1店舗オープンする予定です。これらはすべて同じ戦略の一部であり、製品エコシステムをより制御し、地元の顧客と直接つながることを目指しています。 2023年、Appleはグローバル販売業務の運営方法を再編成しました。インドは独立した地域となりました。この動きは、彼らがこの市場を優先することをいかに真剣に考えているかを示しています。同国は中産階級の台頭、プレミアムフォンへの関心の高まり、以前より高い所得水準を持っています。 Counterpoint Researchのタルン・パタク氏によると、iPhoneは現在インドのスマートフォン全体の約7%を占めています。Appleは厳しい現地調達法のため、長い間実店舗を設立できませんでした。政府はかつて、企業が店舗を開く前に製品の一定割合を現地で製造することを要求していました。その政策が...
T
$0,01543
+0,84%
RISE
$0,010206
-0,91%
MORE
$0,03365
+49,62%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:47
共有
ビットコインは175kドルへ、ETHは17kドルへ、その後ドットコムスタイルの暴落：専門家
ビットコインが175,000ドル、ETHが17,000ドルに達した後、ドットコムスタイルの暴落：専門家の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jake Simmonsは、献身的な暗号資産ジャーナリストで、2016年にビットコインについて初めて学んで以来、情熱を注いできました。NewsBTC.comとBitcoinist.comでの幅広い仕事を通じて、Jakeは暗号資産コミュニティで信頼される声となり、初心者からベテランの愛好家まで、この動的な分野のより深い理解へと導いています。彼の使命はシンプルでありながら深遠です：ビットコインと暗号資産の神秘性を解き、誰もがアクセスできるようにすることです。2017年に情報システムの学位を取得した直後にビットコインと暗号資産の分野でのプロのキャリアを始めたJakeは、業界に没頭してきました。Jakeは2022年後半にNewsBTC Groupに加わりました。彼の教育的背景は、複雑なトピックを分析し、理解しやすい形式で提示するために必要な技術的能力と分析スキルを提供しています。ビットコインに興味を持つカジュアルな読者であれ、最新の市場動向をナビゲートしようとする投資家であれ、Jakeの洞察は複雑なテクノロジーと日常的な使用の間のギャップを埋める貴重な視点を提供します。Jakeは単なる技術トレンドのレポーターではなく、伝統的な法定通貨に対するビットコインの変革的な可能性を固く信じています。彼にとって、現在の金融システムは、無制限の政府の行動と欠陥のあるケインズ経済政策によって混沌の縁に立たされています。オーストリア学派の経済学の原則から、Jakeはビットコインを単なるデジタル資産としてではなく、失敗している通貨システムを修正するための重要なステップとして見ています。彼のリバタリアンの見解は、教会が国家から分離されたように、お金も政府の管理から解放されるべきだという彼の立場を強化しています。Jakeにとって、ビットコインは単なる投資以上のものであり、平和的な革命です。彼は、ビットコインが将来の世代のために持続可能で責任ある金融フレームワークを育む未来を描いています。彼の提唱は反対についてではなく...
MORE
$0,03365
+49,62%
COM
$0,011198
+3,06%
MISSION
$0,00001008
-4,27%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:27
共有
0.01ドルから1ドルへ—なぜアナリストは2026年までに100倍の投資収益率の急上昇を予測するのか
「0.01ドルから1ドルへ—なぜアナリストは2026年までに100倍の投資収益率を予測するのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産トレーダーは常に次のブレイクアウト銘柄を探しており、多くの人がOzak AIにそれを見出したと考えています。現在、トークン1つあたりわずか0.01ドルの第5段階のOZプリセール中であるOzak AIは、すでに260万ドル以上を調達し、効果的な初期モメンタムと強力なコミュニティの信頼を示しています。アナリストが現在、このトークンが2026年までに1ドルにまで高騰する可能性があると予測していることから、このプロジェクトは今日の市場で最も有望な可能性の一つとなっています—投資家の期待を高める潜在的な100倍のリターンです。 なぜOzak AIは異なるのか 暗号資産の世界は新しいプロジェクトで溢れていますが、Ozak AIは予測人工知能とブロックチェーン技術を組み合わせることで際立っています。そのコアとして、このプラットフォームはプロのヘッジファンドが使用するツールに匹敵するリアルタイムの金融洞察、予測、リスク評価を提供するように設計されています。ニューラルネットワークやARIMA（自己回帰和分移動平均）などのモデルを使用して、Ozak AIは変動の激しい市場でトレーダーに優位性を提供する予測を生成します。 さらに説得力があるのは、Ozak AIを支える分散型エコシステムです。このプロジェクトは、安全な分散型検証のためのEigenLayer AVSと、高速でスケーラブルなスマートコントラクト実行のためのArbitrum Orbitを統合しています。この組み合わせにより、予測が正確であるだけでなく、従来のシステムで見られる遅延や中央集権化のリスクなしに即座に提供されることが保証されます。 Ozak Stream Networkの優位性 もう一つの重要な特徴は、安全で分散されたデータストレージのための分散型物理インフラネットワーク（DePIN）と接続する高速情報パイプラインであるOzak Stream Network（OSN）です。この設定により、プラットフォームはリアルタイムで膨大な量の市場情報を処理でき、トレーダーが常に最新かつ最も信頼性の高い洞察にアクセスできるようになります。 さらに、Ozak AIはカスタマイズ可能な予測エージェント（PA）を導入しており、ユーザーは自分の特定の戦略—デイトレーディングであれ、長期投資であれ—にAIモデルを調整することができます...
GEAR
$0,003896
-1,36%
REAL
$0,08221
-1,60%
STREAM
$0,08409
+25,56%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:20
共有
なぜアナリストはワシントンを主要な触媒と見ているのか
なぜアナリストがワシントンを重要な触媒と見ているのか、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 暗号資産市場は規制によって自動的に上昇するわけではありませんが、より明確なルールは採用を妨げてきた障壁を取り除くことがよくあります。これはロケットエンジンというよりも道路工事のようなものと考えてください：穴を修復し、より明確な標識を設置し、大きなプレーヤーが自信を持って動けるように車線を広げるようなものです。XRPにとって、トランプ政権の最新の政策アジェンダはまさにそのような基盤を築いている可能性があります。 規制の明確化が勢いを増す 進行中の最大の変化は、統一された規制フレームワークに向けた政権の推進です。最近の大統領令は米国機関間の連携を優先し、長い間機関投資家をサイドラインに留めてきた不確実性を減らす可能性のある動きです。SECとCFTCがより緊密に協力し、一部の責任が商品規制当局に移行する可能性があるという初期の兆候があります。暗号資産の保管と非証券資産が最終的にこの傘下に入れば、機関投資家はXRPのようなトークンに関わる際の法的リスクが少なくなるでしょう。 タイミングは注目に値します：先月、XRPはSECの訴訟で和解し、最も差し迫った法的戦いの一つを終えました。これらの進展が合わさることで、より深い流動性、より多くの取引所上場、そして取引コストの低下への道が開かれる可能性があります。 銀行が扉を開く XRPの設計は常に金融セクターを対象としており、ワシントンの政策方針はそのビジョンに沿い始めています。通貨監督庁は国立銀行に暗号資産の保有、ステーブルコインの発行、ブロックチェーンノードの運営に関する明示的な許可を与えました。これらの明確化により、金融機関は国境を越えた業務の一部を分散型台帳に移行できるようになります。 ここでXRP Ledgerの組み込みコンプライアンス機能が活躍します。ブロックチェーンレールを探索する銀行は、第三者ツールに頼ることなく、XRPLで直接規制基準を適用できます。採用が進めば、XRPは国境を越えた金融の高摩擦領域のバックボーンになる可能性があります...
T
$0,01543
+0,84%
U
$0,009663
-1,59%
TRUMP
$7,535
-2,57%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:17
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰