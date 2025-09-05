Sora Venturesが10億ドルの購入計画でアジア初のビットコイントレジャリーファンドを発表

Sora Venturesが10億ドルの買収計画でアジア初のビットコイントレジャリーファンドを発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Sora Venturesはアジア初のビットコイントレジャリーファンドの立ち上げを発表しました。このファンドは今後6ヶ月間で10億ドル相当のBTCを取得することを目指しています。 Sora Venturesが10億ドルのトレジャリーファンドを立ち上げ BitcoinMagazineによると、Sora Venturesは台北ブロックチェーンウィークで10億ドルのビットコイントレジャリーファンドの計画を発表しました。この計画はパートナーからの2億ドルのコミットメントによって支えられています。このベンチャーは6ヶ月以内にこの価値のBTCを蓄積することを目指しています。 Sora Venturesの新しく立ち上げられたファンドは、機関投資家の資本を集中させるように設計されています。既存の地域のトレジャリー企業を支援し、新しい企業の発展を促進することを目的としています。このプール型アプローチにより、地域のトレジャリーと国際市場はより効果的に協力することができます。 Sora Venturesのパートナーであるルーク・リウ氏は、このプロジェクトを歴史的なマイルストーンと表現しました。彼は、これがアジアでビットコイントレジャリー企業のネットワークを構築するための大規模な協調的な取り組みが初めて行われることを強調しました。 「これはアジア初の10億ドルのトレジャリーファンドです」とリウ氏は述べ、このコミットメントはビットコインを準備資産としての地域の信頼が高まっていることを示していると付け加えました。 Sora Venturesの創設者兼マネージングパートナーであるジェイソン・ファン氏は、米国とEUの機関がトレジャリー採用を何年も推進してきたが、アジアの参加は断片的なままだったと指摘しました。 「アジアはブロックチェーン技術とビットコインの発展にとって最も重要な市場の一つでした...これは機関投資家のお金が地域から地域へ、そして今やグローバルな舞台へと集まった歴史上初めてのことです」と彼は語りました。 これは、特に米国でのトレジャリーイニシアチブの成長に基づいています。例えば、マイケル・セイラーのStrategyはビットコイントレジャリーの動きを継続して構築しています。Strategyは最近4,048 BTCを購入し、その総保有量を636,505 BTCに押し上げました。同社は現在、トークン供給量の3%以上を管理しています。 ビットコイントレジャリーの採用がアジア全体に拡大...