MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
レディー・ガガの最大のラジオヒットが歴史を作る
レディー・ガガの最大のラジオヒットが歴史を作る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。レディー・ガガとブルーノ・マーズの「Die With a Smile」がHot 100のトップ10に戻り、この領域での50週目を記録 — これは4曲だけが共有する偉業です。インディオ、カリフォルニア州 – 4月11日：（編集用のみ）（独占アクセス）レディー・ガガが2025年4月11日、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催された2025年コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルのコーチェラ・ステージで公演。（写真：Kevin Mazur/Getty Images for Coachella）Kevin Mazur/Getty Images for Coachella 初登場から1年以上経った今も、レディー・ガガとブルーノ・マーズの「Die With a Smile」はアメリカで最も成功した曲の一つであり続けています。このグラミー受賞デュエット曲は、販売、ストリーミング、そしてラジオで驚くほど好調を維持し、今回も再びHot 100でランクアップしています。上昇を続ける中、「Die with a Smile」は歴史上ほんの一握りの楽曲だけが達成したマイルストーンに到達しました。 「Die With a Smile」が独占クラブに加入 「Die With a Smile」はHot 100でNo. 11からNo. 10に上昇し、わずか1週間離れただけでトップ層に戻ってきました。リバウンドする中で、この曲は米国の歴史上、Hot 100のトップ10内に50週間滞在した4曲目となりました。Billboardによると、テディ・スウィムズの「Lose Control」、シャブージーの「A Bar Song (Tipsy)」、ウィークエンドの「Blinding Lights」と共に、この小さな独占クラブに加わりました。 テディ・スウィムズの「Lose Control」がトップ10内に留まる 「Lose Control」も今週この領域に留まっており、No. 7からNo. 8に下がりました。このシングルはHot 100で合計106週間生き続けており、チャートの50年以上の歴史の中で最長の記録となっています...
U
$0.009663
-1.61%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
MORE
$0.03365
+49.82%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:36
共有
ウォール街がDogecoinと出会う – 初のDOGE ETFがデビューへ
ウォール街がドージコインと出会う - 初のDOGE ETFがデビュー予定という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインのドージコイン（DOGE）がミームコインからウォール街の商品へと飛躍する可能性があります。REX SharesとOsprey Fundsは、DOGEへの直接的なエクスポージャーを提供する初の上場投資信託を立ち上げるため、米国規制当局に申請を行いました。取引は早ければ来週にもDOJEというティッカーで開始される見込みです。 ソラナエコシステムを超えた拡大 この2社は暗号資産ETFに精通しています。数ヶ月前、彼らは1940年投資会社法（通称「40 Act」）の法的枠組みを使用して、ソラナステーキングファンドを市場に投入しました。同じアプローチが現在ドージコインにも適用されています。申請によると、DOJEファンドはケイマン諸島を拠点とする子会社を通じてエクスポージャーを獲得し、米国法の厳格なコンプライアンスルール要件を満たす構造となっています。 ブルームバーグのアナリスト、エリック・バルチュナスはXで、ドージコインが最初に発売される準備ができた商品のように見えるが、同じ目論見書にはXRP、BONK、TRUMP、ビットコイン、イーサリアム、ソラナに関連する潜在的なETFについても言及されており、より広範なパイプラインが続く可能性があると指摘しました。 構造の仕組み 40 Actは、米国の投資ファンドが商品やデリバティブなどの特定の資産をどのように保有できるかを制限しています。オフショア子会社を設立することで、ETF発行者はこれらの制限を回避しながら、投資家にデジタル資産へのエクスポージャーを提供することができます。目論見書によると、ドージコイン子会社の戦略とリスクは、コンプライアンスを確保するためにメインファンドのものと同一に扱われます。これは、REXとOspreyが今年初めにソラナETFを実現するために使用したのと同じ戦略であり、業界でより創造的な法的回避策の一つとなったファンドです。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号通貨を支持または推奨するものではありません。常に自分自身で調査を行ってください...
U
$0.009663
-1.61%
TRUMP
$7.538
-2.52%
LOOKS
$0.013766
+0.83%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:33
共有
ビットコイン予測：戦略がS&P 500に上場の可能性、SECがより多くの暗号資産ルールを計画、その他...
ビットコインの予測：戦略がS&P 500に上場する可能性、SECがより暗号資産に好意的なルールを計画など... というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 本日のビットコインハイパーアップデート速報：ビットコインの予測：戦略がS&P 500に上場する可能性、SECがより暗号資産に好意的なルールを計画など... ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。リーはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年のコンテンツライティング経験があります。 過去4年間、彼女は分散化と最新技術の進歩に対する純粋な熱意に突き動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムでシニアの役割に昇格しました。 速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も人気のある暗号資産、取引所、進化する規制にまたがることが多いです。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明します。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するように、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしています。あるいは、彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-5-2025/
HYPER
$0.26167
-5.03%
MORE
$0.03365
+49.82%
DEEP
$0.133396
-3.57%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:31
共有
Sora Venturesが10億ドルの購入計画でアジア初のビットコイントレジャリーファンドを発表
Sora Venturesが10億ドルの買収計画でアジア初のビットコイントレジャリーファンドを発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Sora Venturesはアジア初のビットコイントレジャリーファンドの立ち上げを発表しました。このファンドは今後6ヶ月間で10億ドル相当のBTCを取得することを目指しています。 Sora Venturesが10億ドルのトレジャリーファンドを立ち上げ BitcoinMagazineによると、Sora Venturesは台北ブロックチェーンウィークで10億ドルのビットコイントレジャリーファンドの計画を発表しました。この計画はパートナーからの2億ドルのコミットメントによって支えられています。このベンチャーは6ヶ月以内にこの価値のBTCを蓄積することを目指しています。 Sora Venturesの新しく立ち上げられたファンドは、機関投資家の資本を集中させるように設計されています。既存の地域のトレジャリー企業を支援し、新しい企業の発展を促進することを目的としています。このプール型アプローチにより、地域のトレジャリーと国際市場はより効果的に協力することができます。 Sora Venturesのパートナーであるルーク・リウ氏は、このプロジェクトを歴史的なマイルストーンと表現しました。彼は、これがアジアでビットコイントレジャリー企業のネットワークを構築するための大規模な協調的な取り組みが初めて行われることを強調しました。 「これはアジア初の10億ドルのトレジャリーファンドです」とリウ氏は述べ、このコミットメントはビットコインを準備資産としての地域の信頼が高まっていることを示していると付け加えました。 Sora Venturesの創設者兼マネージングパートナーであるジェイソン・ファン氏は、米国とEUの機関がトレジャリー採用を何年も推進してきたが、アジアの参加は断片的なままだったと指摘しました。 「アジアはブロックチェーン技術とビットコインの発展にとって最も重要な市場の一つでした...これは機関投資家のお金が地域から地域へ、そして今やグローバルな舞台へと集まった歴史上初めてのことです」と彼は語りました。 これは、特に米国でのトレジャリーイニシアチブの成長に基づいています。例えば、マイケル・セイラーのStrategyはビットコイントレジャリーの動きを継続して構築しています。Strategyは最近4,048 BTCを購入し、その総保有量を636,505 BTCに押し上げました。同社は現在、トークン供給量の3%以上を管理しています。 ビットコイントレジャリーの採用がアジア全体に拡大...
U
$0.009663
-1.61%
SIX
$0.01957
-0.96%
BTC
$121,652.89
-1.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:28
共有
ビットコイン、ブロックチェーンユーティリティ、そしてウォール街の目覚め
ビットコイン、ブロックチェーンの有用性、そしてウォール街が目覚めつつある方法という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ホームページ > ニュース > ビジネス > ビットコイン、ブロックチェーンの有用性、そしてウォール街が目覚めつつある方法 CoinGeek Weekly Livestreamのこのエピソードでは、ベテラントレーダーで起業家のクリストファー・メッシーナがカート・ウッカート・ジュニアに加わり、ブロックチェーン技術の現状、それがついに正しい方法で使用されている方法、そして彼がその未来に楽観的である理由について彼の見解を共有しました。title="YouTube video player" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""> クリストファー・メッシーナとは誰か？ メッシーナは以前にもストリームに出演しているので、一部の視聴者には馴染みがあるかもしれません。彼はマイニングビジネスに深い根を持つベテランの商品トレーダーです。彼はかつてフィンテックでも働いていました。希少な鉱物の探査と採掘に加えて、彼はブロックチェーン技術の利点を誰もが理解できるよう懸命に働いています。これには不変の記録、より効率的なサプライチェーンなどを作成する方法が含まれます。彼は自分をリスクに対する「異常な」食欲を持っていると表現していますが、ほとんどのアルトコインはゼロになると考えています。ブロックチェーンはほとんどナンセンスに使用されている ウッカートはメッシーナに、ブロックチェーン技術がほとんどナンセンスに使用されていることについての考えを尋ねます。番組の後半で、ウッカートはこれを「悲劇」と表現しますが、メッシーナは楽観的です。メッシーナはその大部分が価値ゼロであり、十分に早く自然な価格ポイントを見つけるだろうと同意します。彼はアルトコインを取引し、利益を申告しなかった人々に、内国歳入庁（IRS）が彼らを追いかけ、彼らが利息と共に負債を支払うことになると警告します。メッシーナのブロックチェーンプロジェクトへのアプローチは、ビジネスのユースケースを探すことです。現在、彼は実際の企業がプロセスを改善し、効率性の向上を実現するためにブロックチェーンを活用するツールを構築するのを支援しています。ついに大人たちが部屋に入ってきたと彼は言います。さらに良いことに、多くの企業がいくつかの試みを経て...
T
$0.01543
+0.91%
REAL
$0.08221
-1.63%
STREAM
$0.08409
+25.54%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:26
共有
ビットコイン価格ウォッチ：弱気相場の反発か本当の反転か？すべての目はボリュームに
ビットコイン価格ウォッチ：弱気相場の反発か本当の反転か？すべての目は取引高に という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの価格は金曜日に112,364ドルで推移し、時価総額は2.23兆ドルとなりました。24時間の取引高は429億ドルに達し、109,399ドルから112,965ドルの範囲で推移しました。ビットコインは主要な抵抗線を下回ったままで、注意が必要なシグナルを示しています。トレンドは様々な時間枠で変化していますが、マクロ的な反転を確認するために必要な強さが取引高に欠けています。より深い反落[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bear-market-bounce-or-true-reversal-all-eyes-on-volume/
COM
$0.011199
+3.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:25
共有
中国拠点のビットコインマイナーCangoは生産量増加の中、米国に拡大
中国を拠点とするビットコインマイナーCangoが生産量増加の中、米国に拡大するという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中国のビットコインマイナーCangoは、2025年第2四半期に生産量が急増したものの、高い経費により会社は大幅な純損失に陥りました。9月5日の最新情報によると、同社は4月から6月の間に1,404.4 BTCをマイニングし、設立以来の総生産量を3,879.2 BTCに押し上げました。Cangoは減価償却を除いて1コインあたり平均83,091ドルを費やし、追加経費を計上すると総コストは98,636ドルに達したと述べています。一方、生産量の増加により四半期の収益は10億人民元（1億3,980万ドル）となり、そのうちビットコインマイニングが9億8,940万人民元（1億3,810万ドル）を占めました。調整後EBITDAは7億1,010万人民元（9,910万ドル）でした。しかし、力強い売上数字にもかかわらず、同社は21億人民元（2億9,540万ドル）の純損失を計上し、前年同期の8,600万人民元の純利益から一転しました。この四半期中、中国を拠点とする同社は18 EH/sの買収を通じてマイニング能力を50 EH/sに増強し、これにより7月の生産量は6月と比較して44%増の650.5 BTCとなりました。これらの数字について、Cangoの最高経営責任者（CEO）であるPaul Yu氏は、アセットライトモデルへの移行の成功を引用し、この四半期を同社の事業の転換点として位置づけました。彼は、重いインフラではなくプラグアンドプレイのマイニングリグを取得することを中心とした戦略により、会社はより速く拡大し、柔軟性を維持できるようになったと述べました。暗号資産投資家のブループリント：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、ミッシングアルファに関する5日間のコース ナイス 😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。Yuは、このアプローチによりコインあたりの現金コストが上昇することを認めましたが、減価償却の低下がその差を相殺し、全体的なコストの競争力と資本効率を維持していると主張しました。米国への拡大 Cangoはまた、エネルギー価格の変動を緩和するために中国を超えて足跡を広げています...
BTC
$121,652.89
-1.32%
RISE
$0.010184
-1.15%
PLAY
$0.0457
-3.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:05
共有
ソラ・ベンチャーズの支援によりアジアがビットコイン投資を拡大
アジアはソラベンチャーズの支援によりビットコイン投資を拡大 台湾を拠点とする著名な暗号資産ベンチャーキャピタルであるソラベンチャーズが、10億ドルのファンドを立ち上げる野心的な計画を発表しました。このファンドは、アジア全域のビットコイン保有企業への投資を強化することを目的としており、今後6ヶ月以内に全額を達成することを目標としています。続きを読む：アジアはソラベンチャーズの支援によりビットコイン投資を拡大 出典: https://en.bitcoinhaber.net/asia-expands-bitcoin-investments-with-sora-ventures-backing
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:04
共有
プーチン大統領、ロシア経済が停滞しているという銀行トップの警告を拒否
ロシアの経済が停滞しているという大手銀行家の警告をウラジーミル・プーチン大統領が否定したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウラジーミル・プーチン大統領は、ロシアの経済が停滞に陥っているというロシア最高の銀行家からの見解を否定しました。彼は中央銀行の高金利政策を擁護し、それが物価上昇の中でインフレを抑制すると主張しました。国営スベルバンクPJSCの最高経営責任者であるヘルマン・グレフは木曜日、ロシア経済が第2四半期に「テクニカルリセッション」に入ったと警告しました。彼はウラジオストクの東方経済フォーラムで、7月と8月のデータは「我々がゼロ成長に近づいているという非常に明確な兆候」を示していると述べました。金曜日のフォーラムで銀行家の評価を共有するかどうか尋ねられたとき、プーチンの回答は「いいえ」でした。ロシアの国家元首は、政府内の一部の高官がグレフと同様の指摘をしたことを認めましたが、インフレの急上昇を避けるためには中央銀行の制限的な姿勢が必要だと主張しました。「経済のソフトでおだやかな着地を確保する必要がある」とプーチンは今日早くに地元メディアに語りました。 金利は高値を記録するが、インフレは安定 ロシア最大の貸し手を率いるグレフは、高金利が企業や家計を苦しめていると主張し、政策立案者に借入コストの削減を求めました。「現在のインフレ水準を考えると、金利が12％以下になった場合にのみ回復が期待できる」と彼は断言しました。スベルバンクの内部予測では、ベンチマーク金利は年末までに平均約14％になると予測されており、銀行家によれば、これはまだ企業が成長するには高すぎるとのことです。昨年9月、ロシア中央銀行は戦費支出と供給不足を背景にインフレが加速する中、主要金利を20年間で最高の21％に引き上げました。トレーディングエコノミクスのデータによると、ロシアの年間インフレ率は6月の9.4％から8.8％に緩和し、2024年10月以来の最低水準となりました。政策立案者はそれ以来、借入金利を18％に引き下げましたが、さらに大幅な引き下げには消極的です。当局者は...
MORE
$0.03365
+49.82%
TOP
$0.000096
--%
COM
$0.011199
+3.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:00
共有
Dogecoinの蓄積シリンダーが次に3.5ドルで放物線を描く準備が整う
ドージコインの蓄積シリンダーが次に3.5ドルで放物線を描く見込みという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ミームコイン暗号資産ドージコイン（DOGE）は次の放物線的な上昇に向けて準備している兆候を示しており、テクニカル指標は3.50ドルを目標とする可能性のある急騰を示唆しています。TradingShotの分析によると、この見通しは、ドージコインがほぼ1年間、月間50日移動平均線（MA）によってサポートされてきたという事実に基づいており、この重要なレベルは歴史的に主要な強気相場の開始を示してきました。9月4日のTradingViewの投稿では、見通しは再び形成されている馴染みのある「蓄積シリンダー」構造を指摘しており、このパターンは一貫して弱気サイクルの底から爆発的な強気サイクルの進展への移行を示してきました。DOGE価格分析チャート。出典：TradingView 過去のサイクルでは、MA50の離陸が確立されると、DOGEは放物線的な上昇フェーズに入り、毎回少なくとも前回の過去最高値（ATH）から1.618フィボナッチ拡張に達しています。この繰り返しのセットアップに基づいて、アナリストは現在のサイクルの現実的な最低目標として1ドルを見ています。しかし、モメンタムが歴史的平均を超えて拡大した場合、フィボナッチ予測はドージコインの過剰拡張レベルを3.50ドル近くに置いています。このレベルは、暗号資産が最終的にピークに達する前に保守的な目標を超えた過去のサイクルで見られた同じ構造的な上昇ポイントと一致しています。DOGEが3.50ドルで取引された場合、イーサリアム（ETH）が同期間に最小限の成長を記録すると仮定すると、トークンの時価総額は約5430億ドルとなり、暗号資産ランキングで2位になるでしょう。DOGEの潜在的なETF展開 注目すべきは、市場の注目がますますドージコインに移行していることで、このミームコインは機関投資家の資本をこの資産に導入すると予想される現物上場投資信託（ETF）の可能性のある展開に近づいています。最新の動向では、REX SharesとOsprey Fundsが1940年投資会社法の下でSECに申請し、最初の...への道を開いています。
NEAR
$2.893
-2.62%
CAP
$0.11153
-13.58%
TOKEN
$0.01235
-2.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:08
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰