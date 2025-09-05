MEXC 取引所
パブリックカンパニーが100万ビットコインに到達する中、爆発的成長が期待できる最高のアルトコイン
企業が100万ビットコインに到達する中、爆発的成長が期待されるアルトコインに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 企業が100万ビットコインに到達する中、爆発的成長が期待されるアルトコイン ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。リーアはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年のコンテンツ執筆経験があります。過去4年間、彼女は分散化と最新技術の進歩に対する純粋な熱意に突き動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も注目されている暗号資産、取引所、進化する規制について幅広く取り上げています。Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明しています。彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしているか、あるいは彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているでしょう。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/companies-buy-1m-btc-best-altcoins-thrive/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:19
エルサルバドル、5000万ドルの金を購入、ビットコインとのバランスを慎重に取る
エルサルバドル、5000万ドルの金を購入し、ビットコインと慎重にバランスを取る記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルは5000万ドルの金購入で準備金を強化し、1990年以来初の大型購入となりました。同国はビットコインと金を組み合わせた二重戦略でリスクと成長可能性のバランスを取っています。中央銀行の金トレンドはエルサルバドルの準備金多様化への取り組みと一致しています。エルサルバドルは別の購入で注目を集めましたが、今回はビットコインではありません。同国は準備金に5000万ドル相当の金を追加するという重要な一歩を踏み出し、これは1990年以来初めての取得となります。この動きは、資産の多様化、リスク軽減、経済的安定性の強化という戦略の新たな段階を示しています。金とビットコイン保有を組み合わせることで、エルサルバドルは変動する世界金融情勢の中で慎重さと野心の両方を反映し、その姿勢を強化しました。El Salvador adquirió 14,000 onzas de oro, a $50 millones, con el fin de recuperar lo vendido por el gobierno del FMLN en 2015. Por dicha transacción, el país recibió $200 millones, pero en la actualidad, tiene un precio de $600 millones. pic.twitter.com/2XG5xyA0ng — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) 2025年9月4日 金がエルサルバドルの準備金戦略に戻る 中央準備銀行（BCR）は13,999トロイオンスの金を購入し、国の総保有量を58,105オンスに増加させたことを明らかにしました。現在の市場価格では、これはおよそ2億700万ドルの価値を表しています。この決定は、金価格が1オンス3,500ドル以上の記録的高値に急騰している時期に行われました。アナリストたちは、今月後半に米連邦準備制度理事会（FRB）による潜在的な利下げを市場が待つ中、引き続き価格変動を予想しています。世界的な文脈では、世界中の中央銀行が金保有を増やし、近年は年間1,000トン以上を購入しています。金は現在、世界の準備金の約20％を占め、米ドルの優位性に次ぐ位置にあります。エルサルバドルの金蓄積への回帰は、この世界的なトレンドに沿ったもので、確立したいという願望を示しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:05
共有
ビットコイン資産運用会社NAKAの株式と修正純資産価値が90%暴落
ビットコイン財務会社NAKAの株価と純資産倍率が90%暴落したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。昨日の取引終了時点で、デビッド・ベイリーのビットコイン財務会社ナカモト（NAKA）は株価と純資産倍率（mNAV）の90%を失いました。投資家の信頼を回復しようと必死になり、彼は「可能な限りビットコインに全力投球している」と誓いました。ベイリーの会社は、ナカモトがNASDAQデビューで28.51ドルで取引を開始した後、ビットコイン財務会社のビットコイン財務会社として成功を収めるはずでした。マイケル・セイラーのマイクロストラテジー（MSTR）とテザーのトゥエンティワン（CEP）の初期の成功に便乗し、ベイリーとナカモトは暗号資産財務部門の春のマニアを利用しようと期待していました。5月22日、彼の株価は過去最高値（ATH）の34.77ドルに達しました。続きを読む：トランプのBTC方針転換はお金に関するものではないとデビッド・ベイリーは述べています 昨日、同じ株は90%安の3.28ドルで取引を終えました。以前はKDLYティッカーで取引されていたKindlyMDの株式（現在はNAKAで取引）は、プライベートプレイスメント投資家へのすべての株式の配布がまだ完了しておらず、今年後半にUTXO Managementとの株式取引も保留中です。これらのロック解除は2025年末まで追加の売却圧力をもたらすでしょう。続きを読む：デビッド・ベイリーのナカモトはmNAVの23倍、MSTRより11倍高い 株価がすでに90%下落し、さらに多くの株式が市場に出回る中、投資家はベイリーがどのようにしてこの船を正しい方向に向けるのか理解するのに苦労しています。問題を複雑にしているのは、約4ヶ月前の5月12日、NAKAは純資産価値（mNAV）の23倍で取引されていたことです。今日、そのmNAVは3倍未満です。同社は6億4200万ドル相当のBTC（NAVとして知られる）を所有していますが、「ビットコインネイティブ企業のグローバルポートフォリオ」の将来性が14億ドルの時価総額に値すると投資家を納得させるにとどまっています。投資家はナカモトの低迷の責任をベイリーに求めています そのmNAVと株価は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:59
ソラ・ベンチャーズ、アジアで10億ドルのビットコイン・トレジャリー・ファンドを発表
Sora Venturesがアジアで10億ドルのビットコイン財団準備金ファンドを発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このイニシアチブは、西洋で人気を博しているビットコイン優先の財務モデルを反映し、アジア企業の財務部門全体での採用を加速することを目的としています。一方、Michael Saylorのストラテジーは、920億ドルの時価総額、強力な収益、そして大量のビットコイン保有を考慮すると、アナリストはS&P 500指数への参入確率を91%と推定し、潜在的な組み入れに近づいています。S&P 500への加入は、ストラテジーの知名度を高めるだけでなく、暗号資産セクターへの受動的な資本流入を増加させる可能性もあります。 Sora Venturesが10億ドルのビットコインファンドを立ち上げ Sora Venturesは、アジア初となる10億ドルのビットコイン財団準備金ファンドを創設するという野心的な計画を発表しました。これは、この地域におけるデジタル資産の企業採用に向けた大きな一歩です。この発表は金曜日に台北ブロックチェーンウィークで創設者のJason Fang氏によって行われ、「主要アジア株式市場へのBTCストラテジーの導入」というバナーの下、ファンドの構造と目的について詳細を共有しました。 Sora Venturesは、すでにアジア全域の機関パートナーから2億ドルの資本コミットメントを確保しており、6ヶ月以内に10億ドル全額をビットコインに投入する意向であることを明らかにしました。同社はこのイニシアチブを、米国と欧州で牽引力を得ているビットコイン優先の財務モデルを複製するように設計された、集中型の機関プールとして位置づけています。Fang氏は、西洋の機関投資家がバランスシートにビットコインを着実に取り入れている一方で、アジアでの採用はより断片的であると説明しました。 専用の手段を作ることで、Sora Venturesは地域全体の企業にとってのビットコインの準備資産としての役割を加速させたいと考えています。このファンドは既存企業の財務戦略として機能するだけでなく、世界中の新しい企業財務の創出もサポートします。Fang氏によると、これは地域、地方、そしてグローバルパートナーからの機関資金が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:44
BMWが次世代EVの発売で中国に反撃、再びリードを目指す
BMWが再びリードするために構築された次世代EVの発売で中国に反撃するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BMWは中国がEV市場に溢れる中、もう座視していません。このドイツの自動車メーカーは、新しいNeue Klasseプラットフォームの下で構築された次世代モデルの最初の一台、iX3 SUVを発表しました。彼らはテスラやBYD、Xpengなどの中国の競合他社を直接ターゲットにしています。このデビューはミュンヘンモーターショーに先立って行われ、そこではヨーロッパのブランドが安価な中国のEVとの対決に備えています。BMWのCEO、オリバー・ツィプセはCNBCに対し、このSUVは5年の開発期間を経て、大規模な展開の始まりを告げるものだと語りました。「これは私たちが今までに行った中で最も重要かつ最大の単一投資です」と彼は述べました。「ここで見ているのは、同じ技術を採用したモデルシリーズの最初の車に過ぎません。」 BMWはEVレースで生き残るために車を再構築 Neue Klasseプラットフォームは単なる新しいデザインではなく、BMWは車の頭脳全体を再構築しました。同社は個別のハードウェアモジュールを廃止し、スーパーブレインアーキテクチャと呼ばれる単一の集中型コンピューティングシステムを採用しました。これは運転自動化からインフォテインメント、温度、シート制御まですべてを処理します。BMWによると、このデジタルセットアップは前世代の車両と比較して20倍の処理能力を持っています。ツィプセはこれをテスラと中国がソフトウェア優先の車両で行ったことへの対応と見ています。テスラ、BYD、Xpengはテクノロジーを中心に車を構築する動きを素早く進めてきました。BMWは追いつく必要があることを知っており、それも急いでいます。 「特に中国では価格競争が激しいです」とツィプセは言いました。「市場には多くの新規参入者がおり、市場シェアをめぐる厳しい戦いがあります。」 それは単なる言葉ではありません。シャオミやBYDのような企業が、見た目が良く充電の速い手頃な価格のハイテクモデルを推進しています。テスラはすでにModel 3でBMWに一度勝利しており、ツィプセは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:12
エリック・トランプ、アメリカンビットコインのおかげで億万長者に
エリック・トランプ、アメリカン・ビットコインのおかげで億万長者になる」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なハイライト エリック・トランプはアメリカン・ビットコインとWLFIの成長により億万長者になりました。トランプ家のステーブルコインとWLFIトークンは投資家から大きな関心を集めています。アメリカン・ビットコインは従業員わずか2名にもかかわらず73億ドルの評価額。エリック・トランプ、暗号資産で億万長者の地位に エリック・トランプ（米国大統領ドナルド・トランプの次男）は、アメリカン・ビットコインの保有株の爆発的な成長により、正式に億万長者の仲間入りを果たしました。フォーブス誌によると、彼の持ち株は2025年9月3日の朝の取引ピーク時に9億5000万ドルに達し、その後約5億9000万ドルで取引を終えました。アメリカン・ビットコインは、暗号資産のマイニングと保有に特化した企業で、16,000台以上のマイニングリグを所有し、2,443 BTCを保有しており、執筆時点でその価値は約2億7500万ドルです。業界アナリストによると、従業員がわずか2名にもかかわらず、同社は市場で約73億ドルの評価を受けており、過熱した投資家の期待について疑問が投げかけられています。アメリカン・ビットコインABTC株価（以前はGryphon）。出典：CNBC トランプ家族の暗号資産ベンチャー エリックの兄、ドナルド・トランプ・ジュニアも暗号資産セクターで活動しています。アメリカン・ビットコインにおける彼の持ち株は公式には開示されていませんが、投資家として書類に署名しています。兄弟はともにWorld Liberty Financial（WLFI）に関わっており、同社は独自のWLFIトークンとUAEパートナーからの20億ドルの投資に裏付けられた1ドルのステーブルコインを発行しています。フォーブス誌は、トランプ大統領が2025年7月に制定したステーブルコイン規制法が、WLFIへの関心を高め、デジタル資産セクターの最大手の一つとして確立したと指摘しています。メディア報道によると、トランプ家族のデジタル資産は大幅な価格上昇を見せています。暗号資産を超えた多角化 暗号資産に加えて、エリックとドナルド・ジュニアは家族のライセンス事業を拡大し続けています。サウジアラビア、UAE、ルーマニアとの国際契約により、収益は2023年の700万ドルから1年後には4500万ドルに増加し、ライセンス事業は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:11
コールドプレイの人気曲、バンドのツアー終了に伴い急上昇
コールドプレイの人気曲がバンドのツアー終了に伴い急上昇という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。コールドプレイは、ウェンブリー・スタジアムでの公演中に「Yellow」、「Viva La Vida」そしてバイラルヒットの「Sparks」が公式シングルチャートで上昇し、英国でトップ40入りシングル3曲を獲得しています。ミラノ、イタリア – 6月25日：（編集利用のみ）コールドプレイのクリス・マーティンが2023年6月25日、イタリアのミラノのスタディオ・サン・シーロで公演。（写真：Sergione Infuso/Corbis via Getty Images for ABA）Corbis via Getty Images コールドプレイは約1年間新しいシングルをリリースしていません。バンドは2024年10月にMoon Musicの最後の曲「All My Love」をリリースしました。現在、彼らは英国に戻り、史上2番目に興行収入の高いコンサートツアーである「Music of the Spheres World Tour」を、故郷に戻ったグループとして歴史的なウェンブリー・スタジアムでの公演で締めくくっています。コールドプレイに再び注目が集まる中、バンドのアルバムと有名な曲の売上とストリーミングが英国で急増し、グラミー賞受賞アーティストは今週、国内で最も重要な楽曲ランキングで印象的な功績を達成しています。コールドプレイのトップ40ヒット3曲 コールドプレイは、英国で最も消費された楽曲の主要ランキングである公式シングルチャートでトップ40ヒット3曲を獲得しています。このチャートは販売とストリーミングを組み合わせたものです。公式チャート会社は各主要アーティストの同時エントリーを3曲に制限していますが、このカルテットは簡単にその割り当てを満たしています。「Yellow」と「Viva La Vida」 グループの代表曲の一つである「Yellow」は今週、公式シングルチャートで19位につけています。「Viva La Vida」はすぐ後ろの20位です。両方とも週間比較で劇的に上昇し、「Yellow」は83位から急上昇、「Viva La Vida」は80位から上昇しています。「Sparks」が新たなピークに到達 コールドプレイのデビューアルバム「Parachutes」に収録されている「Sparks」は22位に上昇しました。わずか6つの順位上昇ですが、...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:06
これら3つのシグナルが統計的にビットコインの次の大きな動きを予測する
この投稿「これら3つのシグナルがビットコインの次の大きな動きを統計的に予測する」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このサイクルの大部分において、グローバル流動性はビットコインの価格動向を予測する最も正確な指標の一つでした。マネーサプライの拡大とリスク資産の成長の間の関連性はよく確立されており、ビットコインはそのシナリオに驚くほど忠実に従ってきました。しかし最近、私たちはビットコインの次の方向性を予測するうえで統計的にさらに正確ないくつかの他のデータポイントに注目してきました。これらの指標を合わせることで、ビットコインの最近の停滞が短期的な一時停止なのか、それともより長いレンジ相場の始まりなのかをより明確に把握することができます。 グローバル流動性の変化によって駆動されるビットコイン価格トレンド グローバル流動性、特にM2マネーサプライとビットコインの価格の関係は無視できません。流動性が拡大するとビットコインは上昇する傾向があり、収縮すると苦戦します。 図1：グローバル流動性の拡大と収縮はビットコインの価格動向に大きな影響を与えています。 ライブチャートを表示 現在のサイクル全体で測定すると、相関関係は印象的な88.44%となっています。70日のオフセットを追加すると、その相関関係はさらに91.23%に上昇し、流動性の変化がビットコインの動きに約2ヶ月先行することを意味します。このフレームワークは、サイクルの下落がグローバル流動性の引き締めと一致し、その後の回復が新たな拡大を反映するという広範なトレンドを捉えるうえで非常に正確であることが証明されています。 図2：グローバル流動性に10週間のオフセットを追加すると、現在のサイクルでBTCとのさらに強い相関関係がもたらされます。 それでも、最近は顕著な乖離が見られます。流動性は上昇を続け、ビットコイン価格の上昇を示唆していますが、ビットコインそのものは新ATHを記録した後に停滞しています。この乖離は監視に値しますが、より広範な関係を無効にするものではありません。実際、これはビットコインがサイクルの他の時点と同様に、単に流動性条件に遅れをとっていることを示唆している可能性があります。 ステーブルコイン供給量がビットコイン市場の急上昇を示唆 グローバル流動性がより広範な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:58
アイオワ対アイオワ州立プレビューとオッズ
アイオワ対アイオワ州立プレビューとオッズの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ノーマン、オクラホマ州 – 8月30日：オクラホマ・スーナーズのクォーターバック、ジョン・マティア（16番）が2025年8月30日、ノーマンのゲイロード・ファミリー・オクラホマ・メモリアル・スタジアムで行われたオクラホマ・スーナーズ対イリノイ州立レッドバーズの大学フットボールの試合でタッチダウンを決めるために走る様子。（チャド・ハミルトン/アイコン・スポーツワイヤー、ゲッティイメージズ経由の写真）アイコン・スポーツワイヤー、ゲッティイメージズ経由 大学フットボール史上最大のウィーク1は、レイバーデーの週末を通じて期待に応え、土曜日にはまだ多くの注目の対戦が控えています。以下は、今週末のトップ5ゲームのストーリーライン、ベッティングオッズ、テレビ情報です。ベッティングオッズはDraftKingsスポーツブック経由です。 1. ミシガン・ウルバリンズ対オクラホマ・スーナーズ 週末の目玉は、シーズン開幕2連勝を狙うトップ20のプログラム2チームによる土曜日の夜、ノーマンで行われます。ブライス・アンダーウッド時代は、予想よりもはるかに接戦となったニューメキシコに対するウルバリンズの34-17の勝利で幕を開けました。一方、スーナーズはイリノイ州立に対して35-3の勝利で仕事をやり遂げました。ジョン・マティアの392ヤードのパスは、オクラホマデビュー戦での学校記録史上最多でした。オクラホマは4.5ポイントの優勢で、オーバー/アンダーは44.5に設定されています。試合はABCで19:30（東部時間）に放送されます。 2. アイオワ・ホークアイズ対アイオワ州立サイクロンズ 国内で最も過小評価されている州内ライバル対決の一つが、土曜日の午後エイムズで行われます。この毎年恒例のライバル対決では、過去5試合で常にアウェイチームが勝利を収め、2024年にはアイオワ州立が20-19で勝利しました。ホークアイズは地上戦で310ヤードを獲得し、オールバニーを34-7で圧倒しました。彼らは48ヤードに終わったパスゲームからもっと多くを必要とするでしょう。アイオワ州立は好調なスタートを切り...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:54
ロシアの中国とインドへの石油出荷が急増 – コメルツ銀行
中国とインドへのロシアの石油出荷が急増 - コメルツ銀行がBitcoinEthereumNews.comに掲載。ロシアは米国からの圧力が高まっているにもかかわらず、石油の十分な買い手を見つけ続けていると、コメルツ銀行のコモディティアナリスト、カーステン・フリッチュ氏はブルームバーグが発表した海上石油輸出データを引用して述べています。バルト海港からの石油輸出も増加 「これらは先週の報告では1日あたり350万バレルと約30%増加しました。変動の少ない4週間平均は1日あたり315万バレルに上昇しました。特に中国とインドへの出荷が大幅に増加しました。中国への輸出は1日あたり160万バレルと1月末以来の最高水準に達しました。」 「インドへの石油供給は、1日あたり134万バレルへの増加により前週の減少を補いました。明らかに、ロシア産石油の価格割引は中国とインドの買い手にとって魅力的すぎるようです。さらに、ウクライナのドローン攻撃による製油所能力の損失により、ロシアではより多くの原油が輸出に回せるようになっています。」 「パイプラインと輸出港への被害は、恐れられていたほど深刻ではなかったようです。バルト海港からの石油輸出も増加しました。一つの港がドローン攻撃の標的となり、港へのパイプラインも損傷を受けたにもかかわらずです。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/sharp-increase-in-russian-oil-shipments-to-china-and-india-commerzbank-202509051141
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:51
