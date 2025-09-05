MEXC 取引所
暗号資産ニュース
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
BTCが111,000ドルを下回る緊急アラート
「緊急アラート：BTCが111,000ドル以下に下落」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格下落：緊急アラート BTCが111,000ドル以下に下落 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン価格下落：緊急アラート BTCが111,000ドル以下に下落 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-alert-5/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 00:44
ビットコイン、アルトコインが軟調な雇用統計で景気後退懸念を煽り下落
ビットコインとアルトコインが軟調な雇用統計を受け景気後退懸念で下落した記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ビットコインとアルトコインは米国の弱い雇用データにより景気後退懸念が高まり下落しました。市場は経済リスクの増加に伴い9月の連邦準備制度理事会の利下げを予想しています。金曜日の朝、ビットコインの価格は8月の雇用データが予想を下回り、差し迫った景気後退への懸念を煽ったため、110,500ドルを下回りました。価格のボラティリティが激化する中、アルトコインも利益が消えました。米国労働統計局の報告によると、8月の米国経済の雇用増加は22,000人で、予想を大幅に下回り、7月の79,000人から減少しました。失業率は4.2%から4.3%に上昇し、7月の雇用増加は73,000人から下方修正されました。この急激な減速は企業が採用を控えていることを示唆しており、これは需要の弱まりと活動の鈍化の早期警告サインとなることが多いです。3ヶ月平均は急激に低下し、労働市場の一貫した冷却傾向を示しており、これが消費者支出と全体的な成長に波及し、景気後退のリスクを高めています。TradingViewによると、弱い雇用データを受けて金は3,580ドルの記録を更新し、ビットコインは112,500ドルまで下落した後、113,300ドル以上に反発しました。ダウ、S&P 500、ナスダックも新高値に達しましたが、市場が9月のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げを完全に織り込んでいるにもかかわらず、暗号資産と株式は急速に反落しました。FedWatch Toolのデータによると、トレーダーは現在、9月16〜17日の会合でFRBが0.25%の利下げを実施する確率を98%、0.5%の利下げを実施する確率を2%と見ています。FRBのジャクソンホール会合での最新の発言で、パウエルFRB議長は中央銀行が9月の利下げの可能性を残していることを示唆しました。しかし、彼はそれが積極的な金融緩和サイクルの開始を意味するものではないとも示しました。パウエル議長はインフレリスクは依然として上向きである一方、雇用リスクは低下傾向にあると指摘しました。政策金利が現在中立に近づいているものの依然として制限的である中...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 00:17
XRPの価格変動が新たな富の機会を生み出す：賢明な投資家はBTC マイナークラウドマイニングに注目！
XRPのボラティリティが新たな富の機会を生み出す：賢明な投資家はBTCマイナークラウドマイニングに注目！がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。寄稿者投稿：2025年9月5日 2025年9月現在、XRPの価格は8月末の$2.85から$2.75に急落し、24時間で4%以上の下落となりました。データによると、7月以降、機関ユーザー様は約19億ドル相当のXRPを売却した一方、大口投資家は過去2週間で合計3億4000万XRPを購入するという逆の動きを見せています。市場は顕著なベアリッシュ・ダイバージェンスを示しており、9月の全体的な市場見通しは慎重です。短期的には$2.40から$3.10のレンジ相場が予想されます。$2.80のサポートラインを下回ると、さらなる調整が引き起こされる可能性があります。クラウドマイニングはボラティリティ管理の新たな選択肢を提供します。この不確実性が高まる環境において、価格上昇に依存する投資は受動的に見えます。対照的に、ビットコインクラウドマイニングは、固定の日次収入を確保することで、市場のボラティリティを軽減し安定したキャッシュフローを達成しようとする投資家にとって好ましい選択肢となっています。業界のパイオニアとして、BTCマイナーは「高収益+低い参入障壁+資金の安全性」という利点で急速に市場を獲得しています。BTCマイナーの利点 ゼロ障壁の体験：登録して$500のハッシュレート試用を受け取り、ワンクリックでマイニングを開始。高収益：日次リターンは最大6.61%で、自動的に配布されます。資金の安全性：ユーザーの資金は一流銀行によって保管され、AIGによって保険がかけられています。複数通貨のサポート：BTC、ETH、XRP、DOGE、BNB、SOL、USDT、USDC、TRX、ADAなどの入出金をサポートしています。招待ボーナス：第一世代の被招待者に7%、第二世代の被招待者に2%。リターン例（実際の運用データ） $200の投資：1日約$10（5%のリターン）。$1,000の投資：1日約$60、月に約$1,800。$10,000の投資：1日$600以上、実質的な「パッシブキャッシュフロー」を生み出します。なぜクラウドマイニングを選ぶのか？ 従来のマイニングには高いハードウェア、高い電気代が必要です...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 00:10
ネットワークトークンはインフラであり、証券ではない、WintermuteがSECに伝える
ネットワークトークンはインフラであり、証券ではないとWintermuteがSECに伝えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。過去の取引高が6兆ドルを超える大手暗号資産マーケットメイカーであるWintermute Tradingは、SECにネットワークトークンを証券ではなくネットワークインフラとして扱うよう促しました。2025年9月3日にSECの暗号資産タスクフォースに提出した文書で、同社はビットコインやイーサリアムのようなトークンがコンセンサスを支え、「ブロックチェーンネットワークの運用を可能にする」とともに「デジタル資産時価総額の大部分を占める」と主張しました。これらの資産を証券として分類すると、すべての取引に証券法のコンプライアンスが課され、マーケットメイカーのコストが上昇し、「イノベーションを抑制し、ブロックチェーン開発を米国市場外に追いやる」ことになり、実質的に取引がオフショアに移行すると警告しました。Wintermuteはこれらのネットワークトークンを、人々が投資目的で購入するが株式のように規制されていない商品や不動産に例えました。 WintermuteのSEC提出書 Wintermuteのフィードバックは、SEC委員のHester Peirceのトークン化に関するコメント要請に応じて提出されました。ロンドン登録の同社は、50以上の暗号資産取引所で流動性を提供し、6兆ドル以上の取引高を記録していると述べ、主要なマーケットメイカーとしての役割を強調しました。カバーレターでは、Wintermuteは「恣意的で気まぐれな」執行体制と米国での暗号資産取引に関する「非常に不明確な」ルールのため、米国オフィスの開設を避けてきたと述べています。 出典：X この提出書は、トークン化された証券市場の実用的なルールを定義するのに役立てることを目的としています。Wintermuteは、自己口座取引、カストディ、プーリングや貸出などの分散型金融活動が完全なブローカーディーラールールを発動する必要がないこと、そしていつどのようにステーブルコインでのオンチェーン決済が許可されるかを明確にするようSECに促しました。重要なことに、Wintermuteの書簡には「セキュリティステータス」に関するセクションが含まれています。ミームコイン、ステーブルコイン、ステーキングが証券ではないという最近のSECスタッフのガイダンスを引用し、Wintermuteはその明確さをネットワークトークンにも明示的に拡大するよう機関に促しました。同社はネットワークトークンを「本質的に接続されている...」と定義しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 00:03
ブレイソン・サイラス、新曲「Know This」でサウンドを見つけることについて
ブライソン・サイラスが新シングル「Know This」でサウンドを見つけることについての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブライソン・サイラスは自分の瞬間のために時間を与えています。31歳のシンガーソングライターは、世界と共有したいサウンドとジャンルを明確に定義するために懸命に取り組んできました。彼は以前に作った音楽を誇りに思っていますが - 2021年のアルバム「Javelina」は彼が愛したすべてのものの集大成でした - サイラスは自分自身の一つの要素に集中する必要があることに気づきました。「過去にやってきたことは、私が好きなすべてのことでした」とサイラスはテネシー州ナッシュビルの自宅からZoom越しに語ります。「私はこれまでやってきたことすべてを愛していますが、学んだことの一つは、私が好きな[すべてのサウンドとスタイル]をやるよりも、一つのことをやって、それを本当に上手くやりたいということです。」彼の新しいシングル「Know This」は、グラミー賞受賞歌手の姉ミリー・サイラスをフィーチャーしており、現在リリースされ、ブライソン・サイラスにとって新しい音楽の時代を告げています。また、サイラスが姉と一緒に仕事をするのは今回が初めてです。以下で、サイラスはこのシングルがどのように生まれたか、この曲が彼にとって何を意味するのか、ミリーとの仕事、彼が作りたい音楽の種類、そして将来の計画について語ります。 ローラ・シリクル：シングル「Know This」について教えてください。この曲はどのように生まれたのですか？ ブライソン・サイラス：この曲のコレクションがアルバムになると決めたとき、もっとエネルギッシュなものが必要だと多くの人に言われました。そこで、ジョーダン・リンドリーという私の作曲家の友人と一緒になって、「とてつもなく楽しいものにしよう」と考えました。通常、私は歌詞を最優先に考えます。しかし、この曲に関しては、「アップビートで楽しいものにしよう」という感じでした。約1時間で完成させました。これは私が曲を書くのに好ましい時間です。なぜなら、それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:45
衝撃的な米国雇用統計2.2万人がレート引き下げ確率急上昇の中、11.3万ドルのビットコインを後押し
衝撃的な米国雇用統計2.2万人がビットコイン11.3万ドルを後押し、利下げ確率が急上昇という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金曜日、米国の雇用者数が2.2万人増加し、失業率が4.3パーセントに上昇したことで、ビットコインは11.3万ドルを超え、トレーダーは9月の連邦準備制度理事会の利下げをほぼ確実視するようになりました。労働統計局の発表によると、民間雇用者は3.8万人増加し、政府の給与支払いは1.6万人減少、製造業は1.2万人減少しました。平均時給は月間で0.3パーセント、年間で3.7パーセント上昇し、労働力参加率は62.3パーセントに微増、平均週間労働時間は34.2時間を維持しました。U-6の不完全雇用率は8.1パーセントに達しました。ビットコインはセッション中に11.3万ドルを超える水準で取引され、リアルタイムチャートではその水準のすぐ下で推移しました。この弱いヘッドライン数値は、高頻度指標が徐々に軟化した一週間の後に続きました。初回失業保険申請件数は季節調整後8,000件増加して237,000件となり、ADPシリーズの民間部門の給与増加は鈍化し、Trading Economicsのデータによると、雇用の減速を示す証拠が強まりました。別途、経済のサービス部門は改善したものの、持続的な価格圧力を示しました：ISMサービスPMIは8月に堅調となり、新規受注は増加し、支払価格指数はわずかに緩和したものの、依然として高い69.2を記録しました。コスト面では、労働省は第2四半期の非農業部門の生産性を年率3.3パーセントに上方修正し、単位労働コストを1.0パーセントに下方修正しました。これは、ディスインフレーションを支える組み合わせです。貿易フローはマクロ経済の全体像にもう一つのピースを加えました。経済分析局と国勢調査局の最新の共同発表によると、7月の米国の商品・サービス赤字は輸入の回復により783億ドルに拡大し、春先以来最大の赤字となりました。この傾向は、雇用の勢いが鈍化する中でも、国内需要の回復力と関税政策に関連する先行投資を示しています。暗号資産投資家のブループリント：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、見逃しアルファに関する5日間のコース ナイス 😎 あなたの最初の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:35
ビリー・ジョエル、ビルボードチャートで初のトップ10アルバムを獲得
ビリー・ジョエルがビルボードチャートで初のトップ10アルバムを獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「グレイテスト・ヒッツ – ボリューム I & II」が発売40周年を記念して再発売され、ビリー・ジョエルにビニールアルバムチャートで初のトップ10入りをもたらし、ビルボードランキング全体に再登場しました。セントルイス、ミズーリ州 – 9月29日：（独占カバレッジ）ビリー・ジョエルが2024年9月29日、ミズーリ州セントルイスのブッシュ・スタジアムでのショーの前にサウンドチェックで演奏する様子。（写真：Myrna M. Suarez/Getty Images）Getty Images ビリー・ジョエルの2025年は計画通りには進んでいません。ピアノマンは健康上の懸念から今年初めにコンサートを中断し、多くの予定公演をキャンセルせざるを得ませんでしたが、彼がツアーを離れている間も、彼の音楽はあらゆる場所で流れていました。今週、ジョエルは彼の古典的な作品の一つでアメリカのチャートに戻ってきました。この音楽家の人生とキャリアは、今夏プレミア公開されたHBOのドキュメンタリーシリーズ「ビリー・ジョエル：アンド・ソー・イット・ゴーズ」で再検証されました。その数週間後、彼のコンピレーション「グレイテスト・ヒッツ – ボリューム I & II」が40周年を記念してビニールで再発売されました。このコレクションは長年のファンに再び手に取る理由を与え、新規ファンにとってはジョエルの作品カタログへの完璧な入門点となりました。ビリー・ジョエル、2つの新たなトップ10入り 「グレイテスト・ヒッツ – ボリューム I & II」は3つのチャートで印象的なスタートを切りました。トップロックアルバムチャートで5位、ビニールアルバムランキングで6位、そして購入方法やジャンルに関係なく国内で最も売れているフルアルバムを追跡するトップアルバムセールスリストで17位でスタートしました。ビリー・ジョエルの初のトップ10入り ジョエルのビニールアルバムチャートでの登場は特に注目に値します。これはこのスーパースターにとって同チャートでの初のトップ10入りとなります。トップロックアルバムでは、「グレイテスト・ヒッツ – ボリューム I & II」は彼の5回目のトップ10入りとなります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:33
本日のCardano価格; Shiba Inuアップデート＆Layer Brettニュース、Dogecoin以来最大のミームコイン
投稿「本日のCardano価格；Shiba Inuアップデート＆Layer Brettニュース、Dogecoin以来最大のミームコイン」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。寄稿者投稿：2025年9月5日 暗号資産の世界はしばしば激しい乗り物のように感じられますが、現在、Cardano価格予測が投資家を緊張させ、Shiba Inuが独自の道を進む中、Layer Brettと呼ばれる新たな競争相手が確実に台頭してきています。これは単なるミームコインではありません。活気あるミーム文化と本物のイーサリアムレイヤー2の実用性を融合させたゲームチェンジャーであり、その暗号資産のプレセールはすでに注目を集めています。Layer Brett：ミームとメカニズムの出会い ミームコインについて知っていると思っていたことをすべて忘れてください。Layer Brettは、レイヤー1ブロックチェーン、特にイーサリアムの悪名高いガス料金と遅いトランザクション速度という最大の問題点に対処するように設計されています。Baseの元のBrettとは異なり、これは単なる風変わりなキャラクターではありません。これは、ほぼ瞬時のトランザクションと0.0001ドルという低い手数料を誇る目的に特化したレイヤー2ブロックチェーンです。この速度と効率性は、Layer BrettがADAやSHIBのようなアルトコインと単に競争しているのではなく、新しい基準を確立していることを意味します。しかし、Layer Brettを真に際立たせるものは何でしょうか？ 高速性と低手数料：最大10,000 TPSのトランザクションをお楽しみください。 大規模なステーキング報酬：早期採用者は暗号資産のステーキングを通じて最大976％のAPYを獲得しており、これは本当に驚くべき数字です。 イーサリアムレイヤー2上に構築：イーサリアムのセキュリティを活用しながら、その制限から脱却しています。 初日からの実用性：Layer Brettは具体的な価値を提供します。 なぜLayer BrettがCardanoとShiba Inuよりも優位性を提供するのか CardanoはADAは堅牢なエコシステムを誇っていますが、現在は弱気相場の圧力に直面しており、2021年9月の過去最高値3.10ドルを大幅に下回って取引されています。一貫したアップグレードと高いステーキング率にもかかわらず、本日のADA価格は慎重な市場を示しています。同様に、SHIBも最近のクジラ活動とShibariumレイヤー2の取り組みにもかかわらず、2021年10月のピーク0.0000725ドルのほんの一部にすぎません。これらは確立された巨人ですが、その成長の可能性は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:22
今買うべき最高の暗号資産は？専門家はLayer BrettをARB、AVAX、Penguよりも上位にランク付け、5,000%の上昇ポテンシャルを持つと評価
専門家はARB、AVAX、PENGUが価値を保持すると見ているが、Layer Brettの0.0053ドルのプレセール、レイヤー2の速度、ステーキング報酬が5,000%の上昇可能性を持つ期待感を高めている。
Blockchainreporter
2025/09/05 23:20
ドージコイン（DOGE）価格が圧力下、15%の下落リスク
ドージコイン（DOGE）価格が圧力下、15%の下落リスクがあるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドージコイン（DOGE）は圧力を受けています。このコインは昨日の下落から回復し、過去1日で0.35%、今週は1.29%上昇しました。執筆時点では約0.21ドルで取引されていました。最近の下落と微々たる利益にもかかわらず、全体像はまだポジティブに見えます。ドージコイン価格は過去1ヶ月で8%、3ヶ月で16.8%、1年間で116%以上上昇しました。しかし、短期的な見通しは重く、クジラがその理由かもしれません。 弱い需要がドージコイン価格への圧力を示す 現在最も懸念される兆候の一つはマネーフローインデックス（MFI）です。このツールは買いと売りの圧力を測定します。価格と取引量を組み合わせて、資産にお金が流入しているか流出しているかを示します。高いMFI、80以上は通常、コインが買われすぎを意味します。低いMFI、20以下は通常、売られすぎを意味します。 DOGE MFIが弱く見える | 出典：TradingView DOGEについては、MFIが40を下回っています。この急激な下落は、売り圧力が高まる中、より少ないコインが購入されていることを意味します。トレーダーはこれを需要が減速している兆候と見ることが多いです。より少ない人が買い、より多くの人が売ると、価格は通常下落します。同時に、このMFIの下落は、より安い価格でも買い手が強く参入していないことを示しています。このディップ買いの欠如により、修正はより長く続き、予想よりも深くなる可能性があります。そしてこの時点で売りが入ると、価格行動はさらなるストレスを感じる可能性があります。 ETFへの期待にもかかわらずクジラの売りがストレスを加える 弱い状況のもう一つの理由はクジラからきています。Santimentのオンチェーンデータによると、クジラはわずか2日間で約2億DOGEを売却しました。クジラの売りは、その保有規模の大きさから、個人投資家の買いよりも通常重要です。クジラが売ると、それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:51
トレンドニュース
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰