本日のCardano価格; Shiba Inuアップデート＆Layer Brettニュース、Dogecoin以来最大のミームコイン

投稿「本日のCardano価格；Shiba Inuアップデート＆Layer Brettニュース、Dogecoin以来最大のミームコイン」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。寄稿者投稿：2025年9月5日 暗号資産の世界はしばしば激しい乗り物のように感じられますが、現在、Cardano価格予測が投資家を緊張させ、Shiba Inuが独自の道を進む中、Layer Brettと呼ばれる新たな競争相手が確実に台頭してきています。これは単なるミームコインではありません。活気あるミーム文化と本物のイーサリアムレイヤー2の実用性を融合させたゲームチェンジャーであり、その暗号資産のプレセールはすでに注目を集めています。Layer Brett：ミームとメカニズムの出会い ミームコインについて知っていると思っていたことをすべて忘れてください。Layer Brettは、レイヤー1ブロックチェーン、特にイーサリアムの悪名高いガス料金と遅いトランザクション速度という最大の問題点に対処するように設計されています。Baseの元のBrettとは異なり、これは単なる風変わりなキャラクターではありません。これは、ほぼ瞬時のトランザクションと0.0001ドルという低い手数料を誇る目的に特化したレイヤー2ブロックチェーンです。この速度と効率性は、Layer BrettがADAやSHIBのようなアルトコインと単に競争しているのではなく、新しい基準を確立していることを意味します。しかし、Layer Brettを真に際立たせるものは何でしょうか？ 高速性と低手数料：最大10,000 TPSのトランザクションをお楽しみください。 大規模なステーキング報酬：早期採用者は暗号資産のステーキングを通じて最大976％のAPYを獲得しており、これは本当に驚くべき数字です。 イーサリアムレイヤー2上に構築：イーサリアムのセキュリティを活用しながら、その制限から脱却しています。 初日からの実用性：Layer Brettは具体的な価値を提供します。 なぜLayer BrettがCardanoとShiba Inuよりも優位性を提供するのか CardanoはADAは堅牢なエコシステムを誇っていますが、現在は弱気相場の圧力に直面しており、2021年9月の過去最高値3.10ドルを大幅に下回って取引されています。一貫したアップグレードと高いステーキング率にもかかわらず、本日のADA価格は慎重な市場を示しています。同様に、SHIBも最近のクジラ活動とShibariumレイヤー2の取り組みにもかかわらず、2021年10月のピーク0.0000725ドルのほんの一部にすぎません。これらは確立された巨人ですが、その成長の可能性は...