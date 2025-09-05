MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインとイーサリアムのETFは約4億ドルを失うも機関投資家の関心はなお活発
ビットコインとイーサリアムのETFは約4億ドルの損失を出すも機関投資家の関心は依然として活発であるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物ビットコインとイーサリアムのETFは9月4日に約4億ドルの大幅な出金を記録し、この資産クラスの不安定なパフォーマンスの週が続いています。SoSoValueのデータによると、ビットコインETFは2日間続いた入金の流れを逆転させ、2億2700万ドルの純出金で取引を終えました。投資家の市場の反落は主力商品で最も顕著であり、フィデリティのFBTCは1億1745万ドルの償還、Ark InvestのARKBは1億2549万ドルの下落、BitwiseのBITBは6637万ドルの出金に直面しました。対照的に、BlackRockのIBITは唯一の明るい材料で、1億3471万ドルの入金を集めましたが、これは他の損失によって相殺されました。 8月以降のビットコインETFの資金フロー（出典：SoSoValue） イーサリアムETFへの機関投資家の関心 損失は9つのイーサリアムETF側でも顕著でした。ETHに焦点を当てたETFは1億6638万ドルの出金を記録し、4日連続の出金となりました。BlackRockのETHAはその日1億4981万ドルの出金を吸収しましたが、フィデリティのFETHはより大きな2億1668万ドルの償還を処理しました。 暗号資産投資家のブループリント：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、ミッシングアルファに関する5日間のコース 素晴らしい😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。 追加の下落はBitwiseのETHW（4566万ドル）、VanEckのETHV（1722万ドル）、Grayscaleの主力ETHEから（2644万ドル）から生じました。一方、Grayscaleのミニ ETHファンドは644万ドルを失い、InvescoのQETHとFranklinのEZETはそれぞれ213万ドルと162万ドルのより小さな損失を記録しました。 8月以降のイーサリアムETFの日次資金フロー（出典：SoSo Value） Glassnodeのデータによると、下落にもかかわらず、イーサリアム市場における機関投資家の参加は依然として活発です。同社によると、CMEでのオープンインタレストの上昇は、すべてのETH ETF入金の半分以上を反映しています。 イーサリアムCMEポジションとETF市場（出典：Glassnode） この傾向は、伝統的な金融機関が単に価格エクスポージャーを追求しているわけではないことを示唆しています。代わりに、彼らは明確な方向性のある取引と裁定取引戦略を組み合わせているようです...
ETHW
$1.372
-3.38%
MORE
$0.03358
+49.51%
COM
$0.011197
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:41
共有
Chainlink リザーブが LINK の次の強気相場を促進する可能性
Chainlink準備金がLINKの次の強気相場を促進する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号市場は大きな触媒によって動くことがよくあります。Chainlink（LINK）はChainlink準備金において最も強力な要因の一つを見つけたかもしれません。このオンチェーン準備金は2025年8月7日にChainlinkネットワークの長期的成長をサポートするために立ち上げられました。準備期間に依存する代わりに、2つのソースを通じて実際の収益を使用してLINKを着実に蓄積しています。これらはオンチェーン分散型金融（DeFi）の使用と、MastercardやUBSなどの企業大手です。これは単なる財団準備金の設定ではなく、LINKの次の強気相場を促進する可能性のある構造的な追い風です。 成長するChainlink準備金：数字は嘘をつかない Chainlinkの成長は非常に速く、顕著です。 現在、準備金の更新によると、準備金の合計は237,014 LINKで、最近43,937 LINKが追加されました。これは、1ヶ月未満で540万ドル以上のトークンが流通から取り除かれたことを示しています。トークンを購入してロックすることで希少性が生まれ、需要が増加すると価格に上昇圧力がかかります。 準備金の仕組み Chainlinkが収益を得るたびに、それは自動的にLINKに変換され、その準備金に追加されます。これは、現物市場において、トークンの買い圧力が新しい企業取引やDeFi統合によって直接生み出されることを意味します。これにより、現物市場でLINKに対する買い圧力が直接かかります。 初めて、Chainlinkのネットワーク成長がLINKの価値に直接結びついています。安全なデータフィードの提供とスマートコントラクトの動力源に単に依存していた時とは異なります。 透明性が信頼を構築する Chainlink準備金はその透明性で魅力的です。公開ダッシュボードは誰でも利用でき、現在保有されているLINKの量と循環供給量への影響を確認できます。何年も引き出しの予定がないことから、これは短期的な準備期間ではなく、長期的な持続可能性に関するものであることは明らかです。 Chainlink準備金の活動（出典：Chainlink） なぜこの準備金...
T
$0.01543
+0.91%
REAL
$0.0822
-1.65%
HYPE
$44.29
-4.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:40
共有
XRPはビットコインを超えるか？専門家が覇権交代の原動力を明かす
XRPはビットコインを超えるか？専門家が覇権交代の原動力を明かす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPがビットコインを超える可能性についての議論は今サイクルでさらに激しさを増し、多くのアナリストやコメンテーターがその可能性について意見を述べています。暗号資産アナリストおよびコメンテーターのCryptoSenseiがXに投稿した最近の動画でこの議論に触れ、ブロックチェーンインターオペラビリティ、規制、トークン化された実物資産の発展が最終的にXRPをビットコインの前に押し上げる可能性があるという大胆な主張をしました。 専門家の主張：XRPがビットコインの前に ビットコインは現在最大の暗号資産ですが、今サイクルでのXRPのポジショニングにより、支配力のシフトに関する議論が増加しています。興味深いことに、XRPは過去数ヶ月で多くの暗号資産を追い抜き、時価総額ではイーサリアムに迫っています。 彼の動画で、CryptoSenseiは今後10年間のブロックチェーン採用の広範な軌道に焦点を当て、株式、債券、デリバティブ、不動産などの実物資産をデジタルシステムに統合することが含まれると述べました。彼は現在これらの市場のごく一部しかオンチェーン上にないと指摘し、この数字は今後10年間でおそらく5〜10パーセント程度上昇すると予測しました。この成長のペースは、G7やG20のワーキンググループが価値が国境を越えてシームレスに移動できるよう法律を調整するグローバルな規制協力によって決まるでしょう。このプロセスではブロックチェーンのインターオペラビリティが不可欠となります。 そのため、CryptoSenseiはChainlink、Rippleなど実物資産をブロックチェーンプラットフォームに接続している企業の役割を強調し、特にXRPがトップに躍り出る可能性があると指摘しました。「明らかに、私たちはXRPがビットコインの前に1位になるのを見たいと思っています」と彼は述べ、規制、インターオペラビリティ、トークン化の組み合わせがこの結果を可能にする可能性があると付け加えました。 ビットコインを超えるアルトコイン？ Rippleとその暗号資産XRPは長い間...
REAL
$0.0822
-1.65%
RISE
$0.010206
-0.94%
ALTCOIN
$0.000401
-12.73%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:25
共有
ドージャ・キャットがK-POPの最大級の名前の一つによって彼女の初の1位を阻止される
ドージャ・キャットの初の1位獲得がK-POPの大物グループによって阻止される、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドージャ・キャットの「Jealous Type」は複数のビルボードチャートでデビューし、Dance Digital Song Salesチャートでは2位でデビューしましたが、Stray Kidsに敗れました。ドージャ・キャットは2025年5月10日、カリフォルニア州ハンティントンビーチのハンティントンシティビーチでのiHeartRadioの102.7 KIIS FM Wango Tangoにて。（写真：River Callaway/Variety via Getty Images）Variety via Getty Images 今月後半、ドージャ・キャットは新アルバム「Vie」をリリースする予定です。彼女は数ヶ月間このプロジェクトを予告してきており、テイラー・スウィフトの「The Life of a Showgirl」が話題をさらう直前にリリースする計画です。8月末、ドージャは「Vie」を紹介するディスコ・ポップ・ファンクが融合した彼女独自のサウンドの「Jealous Type」をリリースしました。この曲は今週、複数のビルボードチャートでデビューし、あるチャートではスーパースターにとって初の首位獲得に迫りました。 「Jealous Type」、1位獲得に迫る 「Jealous Type」はDance Digital Song Salesチャート（iTunesなどのプラットフォームで最も売れているダンス系楽曲のビルボードランキング）で2位でデビュー。この楽曲は、初登場ながらもドージャにとって同チャートでの最高位置となりました。 ドージャ・キャットの2作目のヒット曲 この新曲は彼女にとってDance Digital Song Salesチャートへの2度目の登場となります。ドージャが初めて同チャートに名を連ねたのは今年春、リサの「Born Again」（フィーチャリングアーティストとしてRayeと共に参加）でした。その曲は5週間のチャートイン期間中に3位まで上昇しました。 Stray Kidsの「Ceremony」が「Jealous Type」を上回る ドージャを上回ったのはStray Kidsだけでした。このK-POPグループの「Ceremony」が1位でスタートし、歌手でありラッパーでもある彼女はセールス重視のダンスチャートでの初の首位獲得まであと一歩及びませんでした。 「Jealous Type」が複数のダンスチャートでデビュー 「Jealous Type」は売上だけでなく、ほぼすべてのダンスチャートで成功を収めています...
K
$0.05982
-9.22%
T
$0.01543
+0.91%
CITY
$0.9745
-1.95%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:24
共有
Dogecoin ETF、来週米国で上場か：アナリスト
記事「ドージコインETFが来週米国で発売か：アナリスト」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Bloombergのアナリスト、Eric Balchunasによると、最初のドージコイン上場投資信託は早ければ来週にも米国で発売される可能性があるとのことです。「REXが$SSKのように40法に基づいてDoge ETFを来週発売する見込みです。これは下記のツイートと彼らが有効な目論見書を提出したことを合わせて考えると分かります」とBalchunasは木曜日のX投稿で述べ、上場投資信託（ETF）発行者であるREX SharesがSEC（米国証券取引委員会）に目論見書を提出したことを指摘しました。目論見書の提出において、REXは「DOGEは比較的新しいイノベーションであり、独自の重大なリスクを伴います。DOGEの市場は急激な価格変動、変化、不確実性の影響を受けます」と警告しています。出典：REX Shares CoinMarketCapによると、過去1年間でドージコイン（DOGE）は116.67%上昇しました。しかし、2024年12月の高値0.4672ドルから54%下落し、公開時点では0.2129ドルで取引されています。 REXは「規制の迂回」経路を取っています ほとんどの暗号資産ETFは発行者がSECにフォームS-1とフォーム19b-4を提出する必要がありますが、40法ファンドは異なる経路をたどり、REX SharesがソラナステーキングETFを発売した際と同じアプローチです。ETF Storeの社長Nate Geraciは以前、40法戦略を「規制の迂回」と表現しました。 従来の経路を追求するETF発行者はまだSECからの決定を待っています。4月10日、21SharesはドージコインのETF発売を提案する申請書を提出しました。これはライバルのBitwiseとGrayscaleによる同様の申請の直後でした。 一方、REXは40法に基づいてOFFICIAL TRUMP（TRUMP）を追跡するETFも申請しており、これはトークンを保有するオフショア企業の株式を購入することになります。 ドージコインは長年にわたって主要メディアの注目を集め続けています 暗号資産に投資したことがない人でも、ドージコインについては恐らく知っているでしょう。これは...
W
$0.11217
-4.33%
TRUMP
$7.536
-2.54%
LOOKS
$0.01377
+0.86%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:22
共有
巨額のパワーボールジャックポットはDraftKingsに大きな後押しをもたらす
巨額のパワーボール賞金がDraftKingsに大きな後押しをもたらすという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Budrul Chukrut | SOPA Images | Lightrocket | Getty Imagesパワーボールの熱が広がっており、賞金が18億ドルに達し、米国の抽選チケット史上2番目に大きな賞金となっています。この巨大な賞金への熱狂は、DraftKingsが所有し16州で利用可能な抽選チケット配達サービスJackpocketのビジネスを促進しています。DraftKingsによると、今回のパワーボール期間中にJackpocketを使用して1500万枚のパワーボールチケットが注文されたとのことです。プラットフォーム上でのパワーボールチケット販売は、今週水曜日から木曜日にかけて前日比130%増加しました。また、水曜日だけの売上は前週比200%増加しました。Lotto.comとJackpot.comもオンラインの抽選チケット販売を提供しています。9月3日の最新の抽選では、5つの当選番号をすべて持つチケットはありませんでした。パワーボールによると、賞金は推定14億ドルから今週金曜日時点で推定18億ドルに増加しました。これは一括払いで推定8億2640万ドルになります。顧客はDraftKingsアプリで抽選チケットを購入し、配達サービスが注文を履行し、顧客の入金に手数料を課金します—これは例えば、フードデリバリーのUber Eatsと似たモデルです。しかし、多くの州ではオンラインまたは配達サービスによる抽選チケットの販売を許可していません。今年、テキサス州は、9500万ドルの賞金を獲得するためにほぼすべての番号の組み合わせに2500万ドルを費やしたと報じられた抽選チケット購入者グループに関するスキャンダルの後、Jackpocketと他の配達サービスの運営を禁止しました。DraftKingsのCEOであるJason Robinsは5月にCNBCに対し、テキサス州はビジネスの成長に意味のある貢献ができたため、この禁止は失望であると語りました。DraftKingsは、Jackpocketが2026会計年度までに2億6000万ドルから3億4000万ドルの増分収益と、6000万ドルから1億ドルのEBITDAに貢献すると予測しています。Robinsは、2024年の...
U
$0.009663
-1.61%
COM
$0.011197
+3.06%
BOOST
$0.08736
+0.40%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:09
共有
カナダの労働参加率は8月に前回の65.2%から65.1%に低下
カナダの参加率は8月に前回の65.2%から65.1%に低下したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場（相場）と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買を推奨するものと解釈されるべきではありません。投資判断を行う前に、ご自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な虚偽表示がないことを保証するものではありません。また、この情報が適時性を持つことも保証していません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、および精神的苦痛を含む多大なリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元本の完全な損失を含む）は、あなたの責任です。この記事で表明されている見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先の情報について責任を負いません。記事本文で明示的に言及されていない限り、執筆時点で、著者はこの記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持っておらず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持っていません。著者は、FXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者は、パーソナライズされた推奨を提供していません。著者は、この情報の正確性、完全性、または適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなるエラー、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。エラーと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
COM
$0.011197
+3.06%
WELL
$0.0001017
+10.30%
FORWARD
$0.0002188
-1.88%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:00
共有
デフトーンズ、ビルボードチャートのトップ10の80%を占める
「Deftonesがビルボードチャートのトップ10の80%を占める」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Deftonesは「プライベートラウンド」からの11曲でビルボードのHot Hard Rock Songsチャートを席巻し、アルバムは複数のチャートで1位でデビューしました。シカゴ、イリノイ州 – 2024年8月3日：オルタナティブメタルバンドDeftonesのChino MorenoがシカゴのグラントパークでのLollapaloozaで演奏（写真：Josh Brasted/FilmMagic）FilmMagic ロックバンドDeftonesは「プライベートラウンド」で大ヒットを記録し、複数のビルボードチャートで印象的な位置にデビューしました。グループの最新アルバムからの楽曲はHot Hard Rock Songsランキング（アメリカで最も消費されたハードロック曲のリスト）を席巻しています。今回、ファンが明らかにプロジェクト全体を一度に聴きたいと望んだため、このバンドはかつてないほどの支配力を見せています。 Hot Hard Rock Songsチャートの半分 Hot Hard Rock Songsチャートには25の枠があります。Deftonesはそのうち11枠を占めています—ほぼ正確に半分です。「プライベートラウンド」のすべての曲がこのチャートのトップ20内にランクインしており、これは一組のアーティストとしては異例の密集度です。 トップ6を完全に独占 Deftonesは今回、トップ6を完全に独占しています。「Infinite Source」が1位でスタートし、このジャンル特化型の楽曲リストで彼らの2作目のリーダーとなりました。この曲はまた、Bubbling Under Hot 100の3位にも登場し、Hot 100自体からわずか3つの順位差でスタートしています。 「My Mind Is a Mountain」と「Milk of the Madonna」 プロジェクト全体が公開される前にリリースされた「プライベートラウンド」のシングルは、アルバムのランディングとともに上昇しています。「My Mind Is a Mountain」はHot Hard Rock Songsチャートで2位に上昇。「Milk of the Madonna」は同チャートで3位に上昇しています。 Deftonesがトップ10に8曲をランクイン 新曲3曲が4〜6位を占めています：「I Think About You All the Time」（4位）、「Ecdysis」（...
SIX
$0.01957
-0.96%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 00:33
共有
メタ、アップルが中国AIパワープレイで$600Bを携えホワイトハウス晩餐会でトランプに接近
Meta、Appleがホワイトハウスディナーでトランプに6000億ドルを約束、中国AIパワープレイで」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Meta Platforms Inc.のマーク・ザッカーバーグとApple Inc.のティム・クックは木曜日、ホワイトハウスで選ばれた技術リーダーたちのグループに加わり、ドナルド・トランプ大統領が主催する人工知能への米国の支出拡大を誓約するディナーに参加しました。このイベントは、企業が全国でデータセンターと研究拠点を拡大する競争をする中、トランプとシリコンバレーの関係が深まっていることを示しました。トランプはAIシステムを稼働させる新施設の電力ニーズに焦点を当てて議論を始めました。彼は経営幹部たちに、政権は承認と容量について迅速に動くと伝えました。彼はステートダイニングルームで「電力容量の面で、あなた方のために非常に簡単にし、許可を取得しています」と述べました。さらに「我々は中国をかなりリードしています、本当に、大きな差で」と付け加えました。このディナーには、世界で最も価値のある企業の創業者やCEOたちが集まり、全員がAIでの優位性を競っていました。テーブルにはOpenAIのサム・アルトマン、Alphabetのスンダー・ピチャイと共同創業者のセルゲイ・ブリン、そしてMicrosoftのリーダーであるサティア・ナデラとビル・ゲイツが含まれていました。テーブルを回りながら、大統領は各ゲストに計画とコミットメントを説明するよう求めました。企業のリーダーたちは米国での拡大を強調し、プロジェクトの迅速化に役立つと彼らが述べた政策に対して政権に感謝しました。トランプは最初にザッカーバーグに発言を求めました。「ここにいる全ての企業は、次の革新の波を支えるためのデータセンターとインフラを構築するために、国内で巨額の投資を行っています」とザッカーバーグは大統領に語りました。数字を求められ、ザッカーバーグはMetaが2028年までに「少なくとも6000億ドル」を投資すると述べました。「それはすごい額だ」とトランプは応じました。最近、大統領はルイジアナ州のMetaデータセンターについても、500億ドルの価格で宣伝しています。関係者によるとトランプの...
U
$0.009663
-1.61%
WOO
$0.06716
-3.36%
WHITE
$0.0003006
-2.14%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 00:24
共有
2024年のバンク・オブ・アメリカの重要な転換
投稿「バンク・オブ・アメリカの2024年の重要な転換点」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なFRB利下げ：バンク・オブ・アメリカの2024年の重要な転換点 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 重要なFRB利下げ：バンク・オブ・アメリカの2024年の重要な転換点 出典：https://bitcoinworld.co.in/fed-rate-cuts-forecast/
COM
$0.011197
+3.06%
BANK
$0.13281
-1.79%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:59
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰