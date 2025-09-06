MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
8億5900万ドルのビットコイン・ミステリー、暗号資産の痕跡がブロックチェーンで消失しCoinbaseを驚愕させる
8億5900万ドル相当のビットコイン謎の移動がコインベースを驚かせ、暗号資産の痕跡がブロックチェーンで消失 今四半期最大の出金の一つとして、7,625 BTC（8億5900万ドル相当）がコインベースのストレージから新しいウォレットに移動されました。この振替が注目を集めたのは、そのサイズだけでなく、BTCの分配方法にもあります。通常の振替と異なり、コインは約150 BTC（約1600万ドル相当）ずつのパッケージにまとめられ、50の新しいアドレスに分配されました。唯一の例外は、未使用のまま残された121 BTCの小さなバッチでした。このような分配は個人ユーザーの行動とは考えにくく、これは公開注文帳から離れた協調的なストレージの移動または構造化された決済のように見えます。その後の動きがこのパターンを確認しました。多くの出力はすぐに使用済みとフラグが立てられ、痕跡が複数のアドレスにわたって続いていることを意味しています。 ビットコインのクジラは実際のクジラのように動く このトランザクションが注目に値するのは、数字自体だけでなく、市場の上位層でビットコインがどのように移動するかを反映している方法です。小売の出金はより人間らしく、しばしば騒がしく不規則です。 しかし、今日のコインベースからの振替のような移動は、慎重なサイジング、即時の再分配、そして新しいウォレットの使用を示しています。これらは、カストディアンが準備金を移動させたり、機関投資家の資金がエクスチェンジの帳簿から離れて決済されたりする特徴です。ここでの規模と構造の組み合わせにより、この出金は最近数週間で最大級のものとなっています。 出典: https://u.today/859-million-bitcoin-mystery-stuns-coinbase-as-cryptocurrencys-trail-gets-lost-in-blockchain
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:04
ビットコイン – MARAは8月に705 BTCをマイニングした後、ライバルのRiot、CleanSparkを上回る
ビットコイン – MARAは8月に705 BTCをマイニングした後、ライバルのRiot、CleanSparkを上回る」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント MARAは8月に705 BTCをマイニングし、さらに購入も行い、総保有量を52.4Kに増加させました。同社CEOは「緩やか」な成長はグローバルな競争によるものだと考えています。 MARAは8月、複数のビットコインマイナーの中で生産量と全体的な成長をリードしました。同社は先月705 BTCを生産したと報告しており、これは7月の703 BTCからわずかに増加しています。 全体として、同社のBTC保有量は7月下旬の数字から52,447 BTCに急増しました。Fred Thiel CEOによると、彼らは8月の市場の反落の間に「戦略的な入札」も行いました。 「月間のビットコイン価格の下落を受けて、私たちは戦略的に資産を増やす機会を活用し、現在52,000 BTC以上を保有しています。」 出典：Bitcoin Treasuries MARAがライバルBTCマイナーを上回る 一方、他のライバルはMARAよりも少ないBTCを生産しました。例えば、Riot Platformsは477 BTCを生産し、CleanSparkは657 BTCを管理しました。別の企業であるBitFuFuは8月に408 BTCをマイニングし、これは前月比（MoM）で12％の下落となります。 しかし、MARAのマイニングは7月の生産量と比較するとわずかなものでした。この低調なパフォーマンスに対して、Thielはこの分野のグローバルな競争が6％増加したと主張しました。 「先月と同様に、8月には208ブロックを生産しましたが、グローバルハッシュレートは前月比6％増加し、平均949 EH/sになりました。」 これは8月にネットワーク内のマイナーが増加したことを意味します。競争の激化は常にネットワークの難易度とブロックを確認するために必要な全体的なリソースを増加させます。簡単に言えば、マイニング操作が比較的高価で困難になります。 出典：Blockchain チャートによると、ネットワークの難易度は8月に118兆から記録的な高さである約130兆にまで実際に上昇し、先月の厳しい競争を浮き彫りにしています。 しかし、注目すべきは、MARAの株価がこの更新後に約5％下落し、木曜日の取引を...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:40
ケンビュー株、RFKジュニアが妊娠中のタイレノール使用と自閉症を関連付ける報告で10%下落
ケンビュー株式、RFKジュニアが妊娠中のタイレノール使用と自閉症を関連付ける報告書を発表するとの報道で10%下落 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、2024年3月27日水曜日、ニューヨークの薬局で販売されているケンビュー社のタイレノールブランド鎮痛薬。Bloomberg | Bloomberg | Getty Images ケンビューの株価は金曜日に10%以上下落した。これは保健福祉省長官ロバートF.ケネディ・ジュニアが、同社の鎮痛薬タイレノールの妊婦による使用と自閉症との関連性を指摘する可能性があるとの報道を受けたもの。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙が金曜日に報じたところによると、保健福祉省は今月中にその関連性を示す報告書を発表する予定。同紙によれば、その報告書はまた、葉酸（水溶性ビタミン）から派生した薬が一部の人々の発達障害の症状治療に使用できることも示唆するという。 これは速報です。最新情報については更新してください。 出典: https://www.cnbc.com/2025/09/05/rfk-tylenol-autism-kenvue-stock-for-url.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:24
スピットゲートがハイライト カウボーイズとイーグルスの間の雨による遅延の激しい試合
「唾吐き事件」がカウボーイズとイーグルスの間の雨による遅延の激戦をハイライトするという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィラデルフィア、ペンシルバニア州 – 9月4日：フィラデルフィア・イーグルスのジェイレン・カーター（#98）が、リンカーン・ファイナンシャル・フィールドでの試合第1クォーターにダラス・カウボーイズ戦でスポーツマンらしくない行為のペナルティを受けて退場した後、フィールドを去る様子。（2025年9月4日、ペンシルバニア州フィラデルフィア）（写真：ミッチェル・レフ/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ フィラデルフィア・イーグルスとダラス・カウボーイズのシーズン開幕戦は試合内での興味深い展開がありましたが、この対戦の最大の転機はボールがスナップされる前に起こりました。イーグルスのスタッフが負傷したフルバックのベン・ヴァンスーメレンの手当てをしていた短い休憩中、フィラデルフィアのディフェンシブタックル、ジェイレン・カーターが試合開始前にお互いに言い争っていたカウボーイズのクォーターバック、ダク・プレスコットの顔に唾を吐きました。カーターの行為により、彼はチームが最終的に24-20で勝利した試合から退場させられ、第1週以降の出場停止の可能性についての噂が広がり始めました。 その後、NBCの放送はカーターとプレスコットの間の衝突の別のビデオアングルを捉えることができました。新しいアングルでは、ダラスのシグナルコーラーが最初に唾を吐いたことが示されており、それはカーターの顔を狙ったものではなかったものの、少なくとも彼の近くに向けられていました。プレスコットは短いオフェンシブハドルの後、カーターの方向に歩き、オフェンシブラインマンの肩の横に立つことで最初の唾を吐くことができました。カーターは間近で個人的に報復し、プレスコットの顔に直接唾を吐き、それにより15ヤードのスポーツマンらしくない行為のペナルティと自動退場となりました。 「これは試合において失格となる反則です」と審判のショーン・スミスは試合の第3クォーターの雷による遅延中にプール記者に語りました。「これはフットボールの行為ではありません。」 カーターはこの状況の後、悔いを表明し、試合後のメディアに彼の考えを述べました。「私の側で起きた過ちです」とカーターはフィラデルフィアを通じて語りました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:21
米国の雇用市場の亀裂が広がる中、ビットコインが上昇
米国の雇用市場に亀裂が広がる中、ビットコイン上昇の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国の労働市場はウォール街に衝撃波を送り、ビットコイン（BTC）がそれに反応して動きました。データによると、8月の雇用報告書は2021年以来最も弱い給与増加を示し、米国経済の健全性に警鐘を鳴らす一方、暗号資産のような代替資産への新たな需要を刺激しています。投資家が米国雇用情勢の亀裂に反応し、ビットコインが上昇 スポンサード スポンサード 米国労働統計局（BLS）は、8月に経済が追加した雇用はわずか22,000件で、予測の75,000件を大幅に下回ったと報告しました。一方、失業率は4.3%に上昇し、2021年10月以来の最高水準となりました。これは、以前は回復力があるように見えた労働市場に亀裂が生じていることを浮き彫りにしています。過去の報告書の修正により暗雲は深まり、6月と7月の数字は合計285,000件の雇用が下方修正されました。「2ヶ月間で合計-285,000件の雇用。ここで何が起きているのか？」とアナリストは問いかけました。ワシントン・ポストのヘザー・ロングは、8月の発表を別の軟調な雇用報告書として強調しました。しかし、賃金は前年比（YoY）3.7%上昇し、2.7%のインフレ率を上回りましたが、より広範な減速は否定できません。速報：もう一つの軟調な雇用報告書。米国経済は8月にわずか22,000件の雇用を追加しました。これは予想よりもはるかに弱いものです。失業率は4.3%に上昇→2021年10月以来の最高水準。6月の雇用成長は-13,000件（！）に下方修正されました。7月はわずかに79,000件（から）に上方修正されました… pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 2025年9月5日 この悪化は衝撃的な詳細とともに現れています。ブルームバーグによると、アメリカ企業は8月にわずか1,494件の新規雇用を発表し、2009年以来その月としては最低となりました。一方、解雇は39%増加して85,979件となりました。スポンサード スポンサード 現在の経済がどれほど軟調かを理解していないでしょう。仕事を持っているなら、命がけでそれを維持してください。解雇されたら、次の仕事を見つけるのに何年もかかるでしょう。pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian…
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:14
ポケモントレーディングカードがRWA空間でそのポリマーケットの瞬間を迎える
ポケモントレーディングカードが現実資産スペースでPolymarket的瞬間を迎える」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ポケモントレーディングカードは次にブロックチェーン上に大規模に移行する現実資産となる可能性があり、214億ドル規模の市場をブロックチェーンにもたらす可能性があります。 「ポケモンやその他の[トレーディングカードゲーム]は『Polymarket的瞬間』を迎えようとしています」と、Bitwiseのリサーチアナリスト、ダニー・ネルソン氏は木曜日に述べました。 「ポケモンブームは定着すると予想しています—『暗号資産だけの』イノベーションが主流に浸透する瞬間の一つです。Polymarketが価格予測市場に対して行ったことと同様です」。現実資産の暗号資産トークン化は2025年には282億ドル市場に急成長していますが、ほぼ完全に株式、国債、商品、プライベートクレジット、不動産などのTradFi資産向けとなっています。これは24時間取引やコスト削減の可能性などの改善された利点を提供しますが、「十分に良いデジタルレールがすでに存在する」ため、それらを変革するものではないとネルソン氏は述べています。 しかし、ポケモンカード取引はブロックチェーンからさらに多くの恩恵を受ける可能性があるとネルソン氏は述べ、販売者はまだリザードン、ピカチュウ、サーナイトを買い手に物理的に発送する必要があると指摘しています。 出典：Metaplex 将来的にポケモンETF？ネルソン氏はそれが可能だと述べた 彼は、この非効率的なソリューションでも、市場リーダーのWhatnotが昨年30億ドルの売上を促進したと指摘しました。 「この市場は大部分が非公式なままです。ポケモンETFや投資ファンドは見られず、しばらくはそうでしょう。しかし、思っているほど長くはないかもしれません」 ポケモンカードやMagic: The Gatheringなどの他のトレーディングカードゲームは約30年前から存在しており、非代替性トークン(NFT)が概念として存在する遥か前からあります。 新たな市場リーダーが道を切り開く ネルソン氏のコメントは、Collector Cryptが最近Solana上でポケモンカードを販売するためのトークン化プラットフォームとして登場し、迅速な取引と収益性の高い出口を可能にしていることを受けてのものです。Collector Cryptをバックするトークン「CARDS」は、先週土曜日の発売以来、完全希薄化ボリュームが4億5000万ドルに10倍上昇したとネルソン氏は指摘しました。 関連：CZ所有のTrust Wallet...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:13
Sora Venturesがアジア初のビットコイン財務基金を立ち上げ
Sora Venturesがアジア初のビットコイントレジャリーファンドを立ち上げたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アジアの企業トレジャリーにビットコインを導入する10億ドル計画：Sora Venturesは台北ブロックチェーンウィーク（Bitcoin Magazine、2025年9月）で、地域パートナーからの2億ドルの初期投資に支えられた、BTCを購入するための機関投資家向け手段を発表しました。最初の言及では、Chainalysisが提供する機関投資家の採用分析も強調されており、2023年から2025年の期間においてアジアが機関投資家の資金流入の重要市場であり続けていることが強調されています。台北ブロックチェーンウィーク中に収集されたデータとイベント後に研究チームが実施した市場分析によると、2億ドルの初期投資は主に地域の機関投資家、ファミリーオフィス、企業トレジャリーから来ています。業界アナリストは、この規模の購入プログラムには、最良執行、流動性管理、カストディ対策のための高度な手順が必要であると指摘しています。2025年9月5日更新：運用スケジュールと主要な引受会社の詳細はまだ決定中であり、投資家のリスクプロファイルとコンプライアンスルールの確認が進行中です。 「ビットコインアジアトレジャリー」とは何か、どのように機能するのか 「Bitcoin Treasury Asia」と非公式に定義されるこのプロジェクトは、リソースを集約し、貸借対照表上にBTCを保有する企業と共同投資するために設計された資本プールです。目標は、進行中のイニシアチブを統合し、実行と管理のための共通アーキテクチャを持つ機関規模の運用を促進することです。意思決定とプロセスの共有境界を作成し、運用の断片化を減らすという論理であることに注意すべきです。 初期チケット：アジア太平洋地域の投資家からの2億ドルを運用の基盤として。 購入目標：定められた道筋に従って、約6ヶ月間で10億ドル相当のBTC。 立ち上げ背景：台北ブロックチェーンウィーク（2025年9月）、機関投資家向けのプレゼンテーションを実施。 任務：大量取引のための購入、カストディ、コンプライアンスを構造化された方法で調整すること。 規制されたカストディに関する実用的な参考情報...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:11
長期ビットコイン保有者が1万ドルの投資から750万ドルを獲得、しかし彼の新しい投資が注目を集める
長期売買のビットコイン保有者が1万ドルの投資から750万ドルを獲得、しかし彼の新しい投資が皆の注目を集めている」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BTCがどこまで上昇するか予測できた投資家はほとんどいませんでした。しかし、現在11万ドルを超え、早期投資家に報酬をもたらしています。約10年前にBTCにわずか1万ドルを投資した初期採用者は、現在それを750万ドルの資産に変えました。しかし彼はそこで止まっていません。代わりに、彼の焦点は驚くべき新プロジェクト：Little Pepe（LILPEPE）に移っています。これは投資家の注目を集めているミーム駆動型のレイヤー2トークンです。 ビットコイン（BTC）の成功ストーリー ビットコインの回復力は何度も証明されてきました。複数の暴落、規制との戦い、伝統的金融からの懐疑論にもかかわらず、BTCはデジタルゴールドとしての地位を確保しました。2025年には、米国と欧州でのビットコインETF発売に続き機関投資家の採用が加速し、6桁の領域に押し上げました。この投資家のような長期保有者は、ビットコインの富を生み出す力の究極の証拠です。この投資家は200ドルレベル付近で早期に参入しました。彼は残酷な暴落と熱狂的な上昇を通じて保有し続けました。現在11万ドル以上で取引されるBTCは、世界で最も安全な価値の保存手段としての地位を維持しています。しかし、ビットコインは成熟しました。安全な価値保存手段であり続ける一方で、その成長軌道はウイルス的な可能性を持つ新興トークンと比較して安定したものになるでしょう。そこでLittle Pepe（LILPEPE）が登場します。 なぜLittle Pepe（LILPEPE）が皆の注目を集めているのか ビットコインOGの億万長者や他の投資家の注目を集めているのは単なるミームではありません。それはインフラストラクチャとタイミングです。Little Pepeは単なるコピーキャットコインではありません。ミームと超高速で低コストのトランザクションに最適化された完全なレイヤー2ブロックチェーンを構築しています。純粋にハイプに依存した古いミームトークンとは異なり、$LILPEPEはコミュニティ文化と真剣な技術を融合させています： レイヤー2スケーラビリティ：ミームコインのために設計された高速で低コストのチェーン。 Pepe's Pump Pad：Bonk.funやPump.funに匹敵するネイティブローンチパッド。これにより、クリエイターは公平でボット耐性のあるトークンを立ち上げることができます。 0%税金とアンチスナイパー保護：最大化...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:00
BitMine Immersionがニューヨーク証券取引所アメリカンに上場
BitMine ImmersionがNYSE Americanに上場したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：BitMine ImmersionがNYSE Americanに上場し、株主の暗号資産承認を回避。暗号資産投資のために1800万ドルを株式発行で調達。市場はNYSE Americanへの潜在的な暗号資産流入に対する規制当局の反応を待っています。Jonathan Bates CEOの下、BitMine Immersion Technologiesは、新株発行に対する株主の同意を回避してNYSE Americanに上場し、Nasdaqの厳格なルールとは一線を画しています。この上場は規制の変化を示し、規制監視が強まる中で暗号資産の蓄積と取引慣行における企業戦略に影響を与える可能性があります。 BitMineのNYSE American上場：Nasdaqの規範からの転換 この上場により、NYSE Americanが暗号資産取得を目的とした資金調達に株主承認を強制しないため、暗号資産企業に機会が開かれます。また、制約が少ないため、より多くのブロックチェーン企業が同様の上場を検討するよう促す可能性もあります。BitMineの動きに対する業界の反応は、Nasdaq上場企業と比較して公的精査がないことに焦点を当てています。SEC（米国証券取引委員会）などの規制機関はコメントを控えていますが、この進化する状況にセクターがどのように適応するかに注目が集まっています。 BitMine Immersion TechnologiesのChairman兼CEOであるJonathan Batesは、「ビットコインとイーサリアムを蓄積する当社の戦略は、市場で独自のポジションを確立し、他の取引所で必要とされる従来の承認プロセスを回避しながら資本を活用することを可能にします」と述べています。 暗号資産上場に関する市場動向と規制の注目 ご存知でしたか？BitMineのNYSE American上場は、財務が潤沢な暗号資産企業が取引所でのコストを節約するための柔軟性の向上と同様の戦略的転換を反映しています。 2025年9月5日時点のCoinMarketCapによるイーサリアム（ETH）のデータでは、価格は4,293.53ドル、時価総額はformatNumber(518251117254, 2)となっています。最近のトレンドでは、24時間で0.26%の減少、60日間で69.05%の上昇を示し、顕著なボラティリティがありながらも市場内での強い投資関心を示しています。 イーサリアム（ETH）、日次チャート、2025年9月5日15:38 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap Coincu Researchからの洞察によると、BitMineの戦略的...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:56
エミネム、新作映画のおかげで1つのチャートで2度目の成功を収める
エミネムが新作映画のおかげでチャートで2度目の勝利を収めたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エミネムの「Stans」サウンドトラックが公式サウンドトラックアルバムチャートで19位でデビューし、新曲「Everybody's Looking at Me」が複数のシングルチャートに登場しています。アムステルダム、オランダ - 4月30日：ラッパーのエミネムが2000年4月30日にオランダのアムステルダムのパラディソで公演。（写真：Frans Schellekens/Redferns）Redfernsエミネムの「Stans」は素晴らしいストーリー以上のものを携えて登場しました。このヒップホップスターの最も熱心なファンと「stan」という言葉がシングルから文化的な略語へと変化した過程に焦点を当てた新しいドキュメンタリーは、短い劇場公開の後、8月下旬にParamount+で公開されました。映画と共に発売されたサウンドトラックは、イギリスですでに成功を収めています。このプロジェクトは、ラッパーが最近になって登場し始めたジャンルのチャートでの別の出現を果たしました。 Stansがサウンドトラックチャートでデビュー 「Stans」は今回、公式サウンドトラックアルバムチャートで19位でデビューしました。今回の50スポットのリストでは唯一の新規参入となります。 エミネムのFortnite Radioが最初 エミネムは公式サウンドトラックアルバムチャートで2度目のキャリア配置を獲得しました。最初は2024年3月に自身の「Fortnite Radio」でした。そのコンピレーションは1位で爆発的にデビューし、2週間維持した後、チャートから姿を消しました。「Stans」は首位でのオープンではありませんが、リストでの彼の総出現回数を倍増させました。 Stansがダウンロードチャートに登場 この新しいセットはイギリスで2つ目のランキングにも登場しています。「Stans」は公式アルバムダウンロードチャートで52位からスタートし、エミネムの14作目のリスト入りタイトルとなりました。 「Not Afraid」と「Rap God」 「Stans」には12曲が収録されており、そのうち3曲は「Stan」のバージョンです。トラックリストには、長年のリスナーに「Not...」などのカタログ選曲と並んで、本当に新しいものを提供する未発表の曲「Everybody's Looking at Me」も含まれています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:45
