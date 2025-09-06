BitwiseがデラウェアでAvalanche ETFトラストを登録

BitwiseがデラウェアでAvalanche ETFトラストを登録したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：BitwiseがデラウェアでAvalanche ETFトラストを登録。即時の財務的影響は見られず。AVAX市場への潜在的な影響。Bitwise Asset Managementは、2025年9月時点で米国ETF申請に向けた予備的なステップとして、デラウェア州でAvalanche ETFのトラストを登録しました。この登録は暗号資産ETFの拡大への関心を示し、Bitwiseの確立されたアプローチを強調していますが、SEC（米国証券取引委員会）の承認や即時の市場への影響を保証するものではありません。 BitwiseがAvalancheトラスト設立で新ETFを追求 Bitwise Asset ManagementはAvalanche ETFのためにデラウェア州でトラスト登録を行いました。この予備的なステップは、過去の暗号資産ETF申請で取られた行動と類似しています。CEOのHunter HorsleyやCIOのMatt Houganを含むBitwiseのリーダーシップは、過去のETF事業の成功で認められています。資本配分の発表はなく、重要な市場への影響が出る前にSEC承認が不可欠であるため、即時の財務的影響はまだ見えていません。市場の反応は比較的静かで、主要人物からの直接的なコメントはありません。しかし、業界の観察者たちは、ETFが進展すればAVAXへの投資が増加する可能性を指摘しています。 「規制環境は進化しており、これはデジタル資産分野のより広範な採用とイノベーションにとって重要です。」— Matt Hougan、最高投資責任者、Bitwise Asset Management 潜在的ETFでAvalanche市場は成長に向けて準備 ご存知でしたか？Bitwiseは主要なビットコインとイーサリアムの現物ETFを含む、成功したETF立ち上げの実績があり、AvalancheのようなほかのETFにも恩恵をもたらす道筋を示唆しています。CoinMarketCapによると、Avalanche（AVAX）は現在$24.32で取引されており、時価総額は$10.27億です。トークンの価値は24時間の変動率が-1.20%、7日間で2.99%の上昇と変動しています。過去90日間では...