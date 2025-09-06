MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Bitwise、Bitcoin（BTC）とXRPを含む4つの暗号資産に対して大きな動きを見せる！
ビットワイズがビットコイン（BTC）とXRPを含む4つの暗号資産で大きな動きを見せる！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国SECがXRPやソラナ（SOL）などのアルトコインを承認することはほぼ確実であり、2025年末までにそれが実現すると予想されています。しかし、アルトコインETFに関しては、スイスには多くのアルトコインETFがある一方で、米国は遅れをとっています。この時点で、暗号資産ファンドマネージャーのビットワイズはスイスでさらなる動きを見せ、5つの暗号資産ETFを追加で立ち上げました。公式声明によると、ビットワイズは、これらの商品にはBitwise Core Bitcoin ETP、Ethereum Staking ETP、Solana Staking ETP、Physical XRP ETPが含まれ、それぞれがデジタル資産によって完全に裏付けられ、従来の証券口座ポートフォリオに統合されていると述べました。また、特定のトップ20インデックスを追跡するMSCI Digital Assetsも含まれています。「スイスで上場する5つの主力商品は、暗号資産市場の可能性を最大限に活用したい投資家の選択肢を拡大するでしょう」とビットワイズの欧州投資戦略地域ディレクターであるロナルド・リヒター氏は述べました。「ヨーロッパはデジタル資産に急速に門戸を開いており、スイスは大陸の中心にある主要かつ重要な市場です。」「Bitwise Ethereum Staking ETP：ETHステーキングから投資家のリターンを最大化することを目指す機関グレードの流動性の高い商品。Bitwise Core Bitcoin ETP：長期投資家向けに設計され、BTCによって完全に裏付けられています。Bitwise Solana Staking ETP：ソラナステーキングへのアクセスを提供する機関グレードの完全に裏付けられたETP。Bitwise Physical XRP ETP：この商品は、時価総額が800億ドルを超える世界第5位の暗号資産であるXRPによって100％裏付けられています。Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP：このインデックスは、20の主要な投資可能な暗号資産のパフォーマンスを追跡し、暗号資産市場の時価総額の約90％をカバーしています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/bitwise-makes-big-moves-for-four-cryptos-including-bitcoin-btc-and-xrp/
SOL
$221.09
-3.44%
BTC
$121,655.01
-1.32%
MORE
$0.03358
+49.51%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:40
共有
ストラテジーはビットコインの購入が新しいNasdaqルールの影響を受けないことを確認
ストラテジーがビットコイン購入は新しいNasdaqルールの影響を受けないことを確認したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント ストラテジーのビットコイン購入は新しいNasdaq規制の影響を受けません。Nasdaqは現在、企業が暗号資産購入のために新株を発行する前に株主の承認を必要としています。ストラテジーは本日、デジタル資産の財務形成に関するNasdaqの新規制が、ATMや資本市場活動を含む同社の業務に影響を与えないことを確認しました。これは、同社のビットコイン蓄積計画が影響を受けないことを示しています。Nasdaqのデジタル資産財務形成に関する新しい立場は、ストラテジー、当社のATMやその他の資本市場活動に影響を与えません。— ストラテジー（@Strategy）2025年9月5日 この証券取引所は、企業が暗号資産購入のために新株を発行する前に株主の承認を得ることを義務付ける要件を導入したと報じられています。このルールは、特に多くの企業がデジタル資産をバランスシートに追加する中、企業の暗号資産投資戦略に関する透明性を高めることを目的としています。これらの新しい要件に従わない企業は、上場廃止や取引停止に直面する可能性があります。Nasdaqの株式上場に対する監視強化の報告を受けて、暗号資産株は急落しました。出典：https://cryptobriefing.com/bitcoin-purchases-nasdaq-rules/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:38
共有
MARAが8月の採掘後にビットコイン保有量を52,477 BTCに増加
MARAが8月の生産後にビットコイン保有量を52,477 BTCに増加したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MARA Holdings（MARA）は、暗号資産マイニング企業が月間で705 BTCを生産した後、8月31日時点でビットコインBTC$111,473.64の保有量が52,477 BTCに増加したと報告しました。同社は208ブロックをマイニングし、ネットワーク報酬の4.9%のシェアを維持しました。稼働ハッシュレートは前月比1%増加し、59.4エクサハッシュ毎秒（EH/s）となりました。MARAは8月にBTCを売却しないことを選択し、経営陣は価格下落が準備金を増やす機会を提供したと述べています。最大の暗号資産は8月に6%以上下落し、2月以来最悪のパフォーマンスとなりました。「月間のビットコイン価格の下落を受けて、私たちは戦略的に資産を増やす機会を活用し、現在52,000 BTC以上を保有しています」とCEOのフレッド・ティールは述べました。MARAはテキサスの風力発電所の建設を第4四半期までに完了する予定で、すべてのマイナーが現場に設置され接続されています。国際的には、同社はEDFの子会社であるExaionの64%の株式を購入する契約を締結し、2027年までに75%に増加するオプションを持っています。この取引は、MARAのインフラをAIとエッジソリューションと統合することを目的としています。MARAはまた、パリに欧州本社を開設し、持続可能性、グリッドパートナーシップ、未使用エネルギーの再利用への焦点を強化しました。MARA株は木曜日に5%下落し、年初来では14%下落しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/05/mara-mines-705-btc-in-august-as-treasury-holdings-top-52-000
FARM
$26.94
-1.82%
BTC
$121,655.01
-1.32%
GRID
$0.003
-6.82%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:58
共有
Cryptoquant：ビットコイン保有量が記録を更新する一方で買いが冷え込む
Cryptoquant：ビットコイン保有量が記録を更新する一方で買いが冷え込む」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Cryptoquantによると、買いが冷え込む中でもビットコイン保有企業が新記録を更新しています。同社の研究者は2025年の保有量が記録的なレベルにあると報告しています。記録的な蓄積、軽減する買い：Cryptoquantが冷え込む2025年を予測 チームの最新レポートによると、Cryptoquantのレビューと調査方法の下で企業が保有するビットコインは840,000に達しています。戦略的保有は637,000ビットコイン以上を管理しており、最大の[...] 出典：https://news.bitcoin.com/cryptoquant-bitcoin-treasuries-hit-record-while-buying-cools/
MORE
$0.03358
+49.51%
COM
$0.011197
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:22
共有
Bitwise、新たな投資フロンティアの開拓に向けて重要な一歩を踏み出す
投稿「Bitwiseが新たな投資フロンティアの開拓に向けて重要な一歩を踏み出す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AVAX ETF：Bitwiseが新たな投資フロンティアの開拓に向けて重要な一歩を踏み出す コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース AVAX ETF：Bitwiseが新たな投資フロンティアの開拓に向けて重要な一歩を踏み出す 出典：https://bitcoinworld.co.in/avax-etf-bitwise-delaware/
COM
$0.011197
+3.06%
AVAX
$28.34
-1.69%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:17
共有
BitwiseがデラウェアでAvalanche ETFトラストを登録
BitwiseがデラウェアでAvalanche ETFトラストを登録したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：BitwiseがデラウェアでAvalanche ETFトラストを登録。即時の財務的影響は見られず。AVAX市場への潜在的な影響。Bitwise Asset Managementは、2025年9月時点で米国ETF申請に向けた予備的なステップとして、デラウェア州でAvalanche ETFのトラストを登録しました。この登録は暗号資産ETFの拡大への関心を示し、Bitwiseの確立されたアプローチを強調していますが、SEC（米国証券取引委員会）の承認や即時の市場への影響を保証するものではありません。 BitwiseがAvalancheトラスト設立で新ETFを追求 Bitwise Asset ManagementはAvalanche ETFのためにデラウェア州でトラスト登録を行いました。この予備的なステップは、過去の暗号資産ETF申請で取られた行動と類似しています。CEOのHunter HorsleyやCIOのMatt Houganを含むBitwiseのリーダーシップは、過去のETF事業の成功で認められています。資本配分の発表はなく、重要な市場への影響が出る前にSEC承認が不可欠であるため、即時の財務的影響はまだ見えていません。市場の反応は比較的静かで、主要人物からの直接的なコメントはありません。しかし、業界の観察者たちは、ETFが進展すればAVAXへの投資が増加する可能性を指摘しています。 「規制環境は進化しており、これはデジタル資産分野のより広範な採用とイノベーションにとって重要です。」— Matt Hougan、最高投資責任者、Bitwise Asset Management 「規制環境は進化しており、これはデジタル資産分野のより広範な採用とイノベーションにとって重要です。」— Matt Hougan、最高投資責任者、Bitwise Asset Management 潜在的ETFでAvalanche市場は成長に向けて準備 ご存知でしたか？Bitwiseは主要なビットコインとイーサリアムの現物ETFを含む、成功したETF立ち上げの実績があり、AvalancheのようなほかのETFにも恩恵をもたらす道筋を示唆しています。CoinMarketCapによると、Avalanche（AVAX）は現在$24.32で取引されており、時価総額は$10.27億です。トークンの価値は24時間の変動率が-1.20%、7日間で2.99%の上昇と変動しています。過去90日間では...
T
$0.01543
+0.91%
U
$0.009665
-1.59%
CHANGE
$0.00161762
-2.48%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:14
共有
パトリオッツのレシーバー、ケイション・ブーティが「転機を迎え」スターターに
パトリオッツのレシーバー、ケイション・ブッティが「転機を迎え」スターターに成長したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2023年NFLドラフト6巡目でニューイングランド・パトリオッツに指名されて以来、ワイドレシーバーのケイション・ブッティはスクラッチからスターターへと成長しました。（AP写真/ブルース・クラックホーン）著作権2025 The Associated Press. All rights reserved. ケイション・ブッティは3人目のポジションコーチと共に3シーズン目を迎えます。しかし、このワイドレシーバーはニューイングランド・パトリオッツの「X」ロールでの有力スターター候補としてシーズンを迎えます。この結果は春の予想では想像しにくいものでした。トレードの噂は過ぎ去りました。組織的なチーム活動、強制ミニキャンプ、トレーニングキャンプ、そして53人のロースター期限もすべて通過しました。2023年NFLドラフト全体187位指名選手は、9月が始まっても依然としてチームに残っています。「彼はプロフットボール選手としての転機を本当に迎えたと思います」と、パトリオッツのワイドレシーバーコーチ、トッド・ダウニングは木曜日にジレット・スタジアムで記者団に語りました。「彼は初めて会った時から、本当に才能のあるフットボール選手でした。」彼のドラフトクラスでは、ブッティより前に21人のワイドアウト候補が指名されました。かつて学校とSECの1試合308ヤードの受信記録を樹立した元5つ星LSUリクルートは、6巡目のフライヤーとしてフォックスボロに来ました。それ以来、そこのヘッドコーチの肩書きはビル・ベリチックからジェロッド・メイヨー、そしてマイク・ブレイブルへと変わりました。スタッフとロースターの両方の大幅な刷新が続きました。「3年目に入って、選手として選択肢があるように思えますが、実際にはそうではありません」とブッティは先月、2025年への取り組みについて語りました。「それは本当にどれだけそれを望むかということです。もし望むなら、ここにいるために必要なことをするでしょう。」ルーキーイヤーには数回の出場機会がありました...
T
$0.01543
+0.91%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
CAMP
$0.03345
-13.52%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:06
共有
iShares Russell 2000 ETF (IWM) – エリオット波動理論によるブルーボックスでの押し目買い
iShares Russell 2000 ETF（IWM）- エリオット波動理論によるブルーボックスでの押し目買いの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メンバーの皆様もご存知の通り、最近は多くの収益性の高い取引セットアップがありました。この技術的な記事では、iShares Russell 2000 ETF（IWM）で得られた別のエリオット波動理論の取引セットアップについて説明します。このETFはイコールレッグゾーン（ブルーボックスエリアとも呼ばれる）でちょうど調整を完了しました。この記事では、エリオット波動理論の予測を分析し、取引セットアップの詳細を説明し、上昇目標を提供します。 IWM エリオット波動理論 1時間チャート 2025/8/20 IWMは212.33の安値に対して3つの波の反落を形成しています。価格はすでにブルーボックス（買いゾーン）に到達しています。私たちは224.52のイコールレッグレベルでロングポジションを取りました。ブルーボックスエリアからは少なくとも3つの波の反発を期待しています。価格が赤のBコネクターの50%フィボナッチ・リトレイスメントに達したら、損切り価格をブレークイーブンに移動し、一部利益を確定することでポジションをリスクフリーにします。 IWM エリオット波動理論 1時間チャート 2025/8/20 ETFは予想通り買い手を見つけ、新高値に向けて上昇しています。その結果、ブルーボックスからのロングポジションは現在リスクフリーになっているはずです。損切りをブレークイーブンに設定し、すでに一部利益を確保しています。価格が223.64の安値でのピボットを維持している限り、チャートに示されているように少なくとももう一段の上昇が期待できます。 短期：230.84の安値（赤の波4）を上回っている間、IWMは次に239.41〜242.03のエリアを目標にしています。 出典：https://www.fxstreet.com/news/ishares-russell-2000-etf-iwm-elliott-wave-buying-the-dips-at-the-blue-box-202509051310
STOP
$0.07212
+0.36%
B
$0.24913
+0.53%
COM
$0.011197
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:00
共有
ブルース・スプリングスティーン、伝記映画の公開直前に大型新作を発表
ブルース・スプリングスティーン、伝記映画公開直前に大型新作をアナウンス」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブルース・スプリングスティーンが「ネブラスカ '82: 拡張版」を発表。10月17日に発売される5枚組セットには、未発表トラック、「エレクトリック・ネブラスカ」セッション、そして新しい映画が収録されています。サンディエゴ、カリフォルニア州 – 3月25日: ブルース・スプリングスティーン・アンド・ザ・Eストリート・バンドのブルース・スプリングスティーンが2024年3月25日、カリフォルニア州サンディエゴのペチャンガ・アリーナでステージ上でパフォーマンスを行いました。（写真：ダニエル・ナイトン/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ブルース・スプリングスティーンが秘蔵の音源を公開し、ファンが望むものをさらに提供します。「ネブラスカ '82: 拡張版」は10月17日にソニーミュージックから発売されます。この5枚組コレクションには、ロッカーのカタログの中でも最も心に残るアルバムの一つである「ネブラスカ」に関連する未発表の再発見された録音が集められています。この大型セットには、長い間噂されていた「エレクトリック・ネブラスカ」セッション — Eストリート・バンドのメンバーが参加した多くのネブラスカ楽曲のフルバンドによる演奏 — が含まれています。スプリングスティーンは当初、ローファイのソロトラックをよりエレクトリックなサウンドに作り直そうとしましたが、その結果は棚上げされました。 ストリップダウンされた「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」 そのセッションには、1982年4月にスプリングスティーンと彼の長年のバッキングミュージシャン数人によって録音された、これまで聴かれたことのない、ストリップダウンされた「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」のテイクが含まれています。「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」は元々ネブラスカ時代に書かれましたが、スプリングスティーンの1984年の同名の大ヒット作まで登場しませんでした。 拡張版には、ニュージャージーの自宅で4トラックレコーダーに直接録音されたスプリングスティーンのソロネブラスカ・ホームセッションからのレア曲も収録されています。その中には、「ルージン・カインド」、「チャイルド・ブライド」、「ダウンバウンド・トレイン」の初期バージョンや、1982年の一度きりのセッションから発掘された「ガン・イン・エブリー・ホーム」や「オン・ザ・プラウル」などのトラックが含まれています。 新しいブルース・スプリングスティーンのコンサート映画 オリジナルの「ネブラスカ」アルバムのリマスター版も、まったく新しいパフォーマンス映画とともにパッケージの一部となっています。その映画は、ニュージャージーのカウント・ベイシーで...
T
$0.01543
+0.91%
U
$0.009665
-1.59%
OCT
$0.07555
-1.47%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:51
共有
カナダの失業率、8月に7.1%に上昇、予想の7%を上回る
カナダの失業率、8月に予想の7%に対して7.1%に上昇したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カナダの失業率は8月に7%を超えました。USD/CADは当日ほぼ変わらず、約1.3800で取引されています。カナダ統計局が金曜日に発表したところによると、カナダの失業率は7月の6.9%から8月に7.1%に上昇しました。この数値は市場予想の7%を下回る結果となりました。「雇用は8月に66,000人（-0.3%）減少し、主にパートタイム労働の減少によるものでした」とカナダ統計局はプレスリリースで述べています。報告書の他の詳細によると、労働参加率は65.1%に低下し、一方で平均時給は年間ベースで3.6%上昇しました。 カナダの雇用データに対する市場の反応 USD/CADはアメリカセッション序盤に3日間の安値である1.3750近くまで下落しました。これは米国からの期待外れの雇用データを受けて米ドル（USD）が大幅な売り圧力にさらされたためで、8月の非農業部門雇用者数がわずか22,000人の増加にとどまったことを示しました。しかし、カナダからの雇用データが期待を下回ったため、USD/CADは日中の損失の大部分を取り戻し、最終的には1.3800で取引され、当日は0.12%の下落となりました。 雇用に関するよくある質問 労働市場の状況は経済の健全性を評価する重要な要素であり、したがって通貨評価の重要な要因です。高い雇用率、または低い失業率は、消費支出ひいては経済成長にプラスの影響を与え、現地通貨の価値を高めます。さらに、非常にタイトな労働市場 - 空きポジションを埋める労働者が不足している状況 - は、労働供給の低さと需要の高さが高い賃金につながるため、インフレ水準ひいては金融政策にも影響を与える可能性があります。経済における給与の成長ペースは政策立案者にとって重要です。高い賃金の成長は、家計がより多くの支出能力を持つことを意味し、通常は価格...
NEAR
$2.893
-2.62%
MORE
$0.03358
+49.51%
COM
$0.011197
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:48
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰