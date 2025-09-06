MEXC 取引所
イーサリアム価格の主要サポートラインが維持、取引高でETHがBTCを上回る、スマートコントラクトで悪意のあるコードが発見：イーサリアムニュースまとめ
イーサリアムの価格の主要サポートラインが維持され、ETHが取引高でBTCを上回り、スマートコントラクトで悪意のあるコードが発見される：イーサリアムニュースまとめ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアム（ETH）が次の上昇の前に一息ついている間、ひとつのレジスタンスラインがサポートラインに変わりました。過去2週間、買い手は大量の売り圧力から4,250ドルを守ることに成功しました。イーサリアム（ETH）価格：4,250ドルのサポートラインが強固に見える イーサリアム（ETH）、時価総額第2位の暗号資産は、過去24時間でわずか0.2%の下落となっています。主要な暗号資産のパフォーマンスが全体的に低調になる中、イーサリアム（ETH）もその流れに従っています。イーサリアム（ETH）の価格は現在4,419ドルで、24時間の取引高は361.5億ドル相当に減少しています。 過去14日間で、イーサリアム（ETH）の買い手は4,250ドルをETH価格の強力なサポートラインとして確立することに成功しました。2025年8月22日にこのレベルに達して以来、買い手は売り手がイーサリアム（ETH）価格をそれ以下に押し下げることを許していません。 画像提供：CoinMarketCap イーサリアム（ETH）の4,250ドルのサポートラインは14日間で7回のストレステストを乗り切りました。これはおそらく、買い手からの持続的な関心を示す指標です。そのため、イーサリアム（ETH）は2025年第4四半期にラリーを続ける可能性があります。イーサリアム（ETH）は2025年8月24日に4,953ドルで新ATHに達しました。 イーサが取引高で7年ぶりにビットコインを上回る 8月、暗号資産のスポット取引プラットフォームで非常に珍しい出来事が観測されました。イーサリアム（ETH）は7年ぶりに月間時間枠（7日間の移動平均）で取引高がビットコイン（BTC）を上回りました。 2025年8月、最大のプログラム可能なブロックチェーンであるイーサリアム（ETH）は4,080億ドル相当の取引高を記録した一方、ビットコイン（BTC）はわずか4,000億ドルでした。このような不均衡は、暗号資産のセンチメントを支配している「アルトコインシーズン」の話題によって引き起こされた可能性があります。ETFの資金流入統計に基づくと、トレーダーや投資家はビットコイン（BTC）からイーサリアム（ETH）エコシステムへと積極的に資金を移動させています。ビットコインの局所的なピークが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:37
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:27
ビットコイン反発、本日NFP発表、WLFIがジャスティン・サンをブラックリスト化
ビットコインエセリアムニュース.comに「BITCOIN BOUNCES, NFPS TODAY, WLFI BLACKLISTS JUSTIN SUN」の記事が掲載されました。BITCOIN BOUNCES, NFPS TODAY, WLFI BLACKLISTS JUSTIN SUN BTCは雇用統計発表を前に反発。SECは暗号資産政策の見直しを計画。WLFIはジャスティン・サンのアドレスをブラックリスト化し、トークンを凍結。サン氏は「WLFIトークンが不当に凍結された」と主張。ナスダックはDATsへの監視を強化、MSTRは下落。Sora Venturesは10億ドル相当のBTCを購入へ。香港のYungfeng Financialは4400万ドル相当のETHを購入。DFDVは4000万ドル相当のSOLを購入。ETH ICOアドレス参加者が6億4600万ドル相当のETHをステークへ移行。テザーは金鉱業者への投資を検討。Fireblocksはステーブルコイン決済ネットワークを立ち上げ。EtherscanはSeiscanでSEIに拡大。Stripe、ParadigmはTempoブロックチェーンを発表。英国は暗号資産企業に対するAML規則を厳格化へ。韓国は暗号資産貸出を20%の金利に制限し、レバレッジ貸出を禁止。EU議員らはデジタルユーロに依然として懐疑的。出典: https://decrypt.co/videos/interviews/1jpLKV1R/bitcoin-bounces-nfps-today-wlfi-blacklists-justin-sun
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:02
ビットコインマイニングの黄金時代か最終決戦か？ファクル・ミアからの洞察
ビットコインマイニングの黄金時代か最終決戦か？Fakhul Miahからの洞察がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このThe Defiant Podcastのエピソードでは、GoMining Institutionalのマネージングディレクターで元モルガン・スタンレーのエグゼクティブであるFakhul Miahと共に、2025年のビットコインマイニングの急速に進化する世界を探ります。🎙️ インタビューを聴く 📺 ビデオを見る エピソード概要 このThe Defiant Podcastのエピソードでは、GoMining Institutionalのマネージングディレクターで元モルガン・スタンレーのエグゼクティブであるFakhul Miahと共に、2025年のビットコインマイニングの急速に進化する世界を探ります。エネルギー資源を巡って競争するAIハイパースケーラーの台頭から、マイナーを洗練された事業者に変革する金融工学まで、この会話は業界の未来を形作る課題と機会について深く掘り下げています。 主要トピック： 1. なぜAIがビットコインマイニングの最も攻撃的な新たな競争相手なのか 2. マイナーがBTC担保ローンと転換社債でどのように進化しているか 3. マイニングの地政学的変化：米国対ラテンアメリカとアフリカ 4. ビットコインETFと主権準備金の1000億ドルが採用に意味するもの 5. 大局：ビットコインマイニングのグローバルインフラ産業への変革 暗号資産愛好家、投資家、あるいは技術、エネルギー、金融の交差点に興味がある方なら、このエピソードは見逃せない洞察に満ちています。 チャプター： 00:00 イントロダクション：ビットコインマイニングが新たな競争に直面 00:45 トークン化されたビットコインマイニングにおけるGoMiningの役割 02:43 AIハイパースケーラーの台頭とエネルギー市場の混乱 03:15 ビットコインマイニングの柔軟性対AIのエネルギー需要 06:15 なぜAIがマイナーにとって手強い競争相手なのか 08:09 パワーストラグル：AI成長の中でのビットコインマイニングの未来 09:02 金融工学：マイナーが清算を回避する方法 12:11 ビットコインマイニングのバランスシートビジネスへの進化 16:57 地政学的変化：ラテンアメリカとアフリカのマイニング台頭 20:36 米国マイニング優位性：トップの座を維持するために適応できるか？ 24:50 機関投資家の採用：ETFと主権準備金の1000億ドル 28:40 ビットコインの次のフェーズ：安定性、リスク、金融化 31:10 デジタルゴールドとしてのビットコイン対日常通貨 34:51...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:53
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:45
ビットコインの価格エアギャップが発見：注目すべき重要なBTC回復価格
ビットコイン価格のエアギャップが発見：注目すべきBTC回復価格がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なポイント：エアギャップモデルはビットコイン価格が185,000ドルまでブレイクアウトする可能性を示唆。保有者にとって重要な短期レンジは114,000ドルから116,000ドル。ビットコインETFの資金流入が減速し、伝統的金融からの需要低下を示す。最近のビットコイン価格のエアギャップ分析では、世界のマネーサプライと金との関連性に基づき、167,000ドルから185,000ドルの回復目標が示されました。このデータは2025年9月1日、Tephra Digitalが共有した研究を通じて公開され、Glassnodeの市場アップデートによって裏付けられています。 ビットコイン価格：エアギャップは185,000ドルへのラリーを示唆 BTCエアギャップの概念は、その価格をより広範な金融指標と比較することから生まれました。Tephra Digitalは、世界のM2マネーサプライと金に対するラグデータを使用したチャートを公開しました。最初のチャートはM2との102日間のラグを適用し、2番目は金のパフォーマンスとの200日間のラグを使用しました。両方とも、過去の相関関係が維持されれば、ビットコイン価格が167,000ドルから185,000ドルに向けて上昇する可能性を示唆しています。 ビットコイン価格エアギャップ見通し | 出典：Glasnode M2比較では、次の102日以内に167,000ドル近くのレベルが示唆されています。金モデルはさらに高く、200日以内に185,000ドルの可能性を示しています。これらの数字は直接的な予測からではなく、ビットコイン価格が歴史的に世界の流動性と金価格を遅れて追跡してきた方法から導き出されています。この見方は取引所での市場活動とも関連していました。Glassnodeのデータによると、資金調達率は1時間あたり366,000ドル近くでした。一方、そのレベルは2024年初めの1時間あたり100万ドルを超える過熱したピークの間に位置するため、中立的と見なされていました。ただし、2025年には1時間あたり300,000ドル未満の弱い局面が予想されています。アナリストによれば、これは需要が安定しているが強く上昇していないことを示しているとのことです。 ビットコイン価格は需要冷却により下落しているのか？ M2の観点から見た市場センチメントは、伝統的金融からの資金流入が減速していることを示していることに注目する価値があります。現物上場投資信託...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:33
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:06
自民党総裁選を前に日本円
自民党総裁選を控えた日本円に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金曜日、米雇用統計の発表を受けて、日本円（JPY）は米ドル（USD）に対して上昇し、USD/JPYペアは下落して147.25付近で取引されています。日本円は弱いUSDの恩恵を受けてわずかに上昇しましたが、不確実性の高い環境に閉じ込められたままです。投資家は月曜日に予定されている自由民主党（LDP）の内部投票に注目しており、これが新たな党首選の道を開き、石破茂首相の地位を脅かす可能性があります。一方、賃金上昇と根強いインフレにより、年末までの金融引き締め期待が維持される中、市場は日本銀行（BoJ）からの信号を注視し続けています。 USD/JPY テクニカル分析：不確実性の高まりの中でレンジ相場に USD/JPYペアは金曜日の米国非農業部門雇用者数（NFP）レポートの発表を受けて急落しました。8月の新規雇用者数は予想の75,000人に対してわずか22,000人で、7月の79,000人から大幅に減少しました。その結果、通貨ペアは8月初めから続いている146.50から149.00の広い水平レンジ内で不安定な動きを続けています。米雇用統計後のボラティリティの急上昇にもかかわらず、短期的にはUSD/JPYに明確なトレンドがまだ現れていないようです。 USD/JPY 1時間チャート。出典：FXStreet この状況下で、トレーダーは月曜日に予定されている自由民主党（LDP）の内部投票という次の材料に注目することになるでしょう。 日本円の現在の価格 以下の表は、日本円（JPY）が主要通貨に対して今日記録した変動率（%）を示しています。日本円は米ドルに対して最も強くなりました。 USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0.74% -0.77% -0.79% -0.10% -1.11% -1.13% -0.89% EUR 0.74% -0.01% -0.16% 0.64% -0.28% -0.37% -0.15% GBP...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:03
2026年までにトップ10の時価総額に達する可能性のある0.50ドル以下の3つのトークン
「2026年までにトップ10の時価総額に達する可能性のある0.50ドル以下の3つのトークン」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。優れた基盤と革新的な技術を持つプロジェクトの初期の信者は、暗号資産市場でしばしば報われてきました。ビットコインやイーサリアムなどの最大の暗号資産が中心的な存在である一方、現在0.50ドル以下の過小評価されているトークンは、今後2年間で不釣り合いな上昇を遂げる可能性があります。とりわけ、Little Pepe（LILPEPE）、Kaspa（KAS）、Algorand（ALGO）は、2026年にトップ10の時価総額リストに入る可能性のあるプロジェクトです。 Little Pepe（LILPEPE）：ミーム文化とブロックチェーンユーティリティの融合 Little Pepe（LILPEPE）は単なるミームコインではなく、ミーム文化と分散型金融（DeFi）をサポートするために最適化された次世代のレイヤー2ブロックチェーンエコシステムです。このプロジェクトは、目標額2540万ドルのうち2360万ドル以上を調達し、早期販売の157億トークンのうち148億トークン以上が販売されています。ただし、現在はステージ12で、プレセール価格は0.0021ドル（すでに税金対象）となっています。LILPEPEは初期価格0.003ドルで上場予定であり、プレセール参加者に明確な参入優位性を提供します。 プロジェクトのトケノミクスは、コミュニティインセンティブと持続可能性を優先するように構成されています： 10％ 流動性（スムーズな取引をサポート） 26.5％ プレセール（初期の信者に割り当て） 30％ チェーンリザーブ（長期的なエコシステム成長のため） 10％ DEX割り当て（取引所の準備のため） 10％ マーケティング（戦略的キャンペーンを通じた採用を促進） 13.5％ ステーキングと報酬（長期保有者に報酬を与える） 0％ 取引税（クリーンで公正なDeFiインタラクションを確保） Little Pepeを際立たせているのは、妊娠、誕生、成長という遊び心のある構造化されたステージを通じて提示されるユニークなロードマップです。各フェーズでは、プレセールの興奮、主要取引所への上場、そして最終的にレイヤー2ブロックチェーンのパワーハウスとしての認識が強調されています。チームはまた、2025年最大のミームプレセールgiveawayを通じてコミュニティエンゲージメントを強調しており、10人の勝者がそれぞれ77,000ドル相当のトークンを受け取ります。 技術的には、Little Pepeはミーム指向の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:00
テザー、エルサルバドルが「自然のビットコイン」である金との関係を深める
テザー、エルサルバドルが「自然のビットコイン」である金との関係を深めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約すると、ステーブルコイン発行者のテザーは、すでに87億ドル相当の金塊を取得した後、金鉱業者とロイヤルティ企業への投資について協議を行っています。一方、エルサルバドルは5000万ドルで約1万4000オンスの金を購入し、1990年以来初めての中央銀行による購入となりました。テザーのCEOパオロ・アルドイーノは以前、金を「自然のビットコイン」と表現し、別のインタビューで世界的な「リセット」が起こるとすれば、それは「金で起こる」だろうと示唆しました。木曜日遅くのフィナンシャル・タイムズの報道によると、世界最大のステーブルコイン発行者であるテザーは、金産業に数十億ドルを投入するため、マイニングおよび投資グループと協議を行っていると報じられています。この協議は、最高経営責任者パオロ・アルドイーノの「金は自然のビットコイン」という見解に従い、採掘、精製、取引、およびロイヤルティ企業にまたがっているとのことです。「私はビットコインの観点で考えることを好みます。そして金は自然の資源であり、ほぼ自然のビットコインのようなものだと思います」とアルドイーノは5月にビットコイン2025カンファレンスの舞台で述べました。金曜日早朝のブルームバーグの報道によると、テザーはこの分野での役割をさらに深めるため、トロント上場のエレメンタル・アルタス・ロイヤルティーズへの以前の37.8%の持分を増やすために、さらに約1億ドルを費やす計画を立てています。同社はカナダの企業で、金鉱山からの将来の収益ストリームを購入しています。「資本へのアクセスはロイヤルティおよびストリーミング事業における主要な制約の一つです。テザーの支援は私たちの成長戦略と完全に一致しています」と、エレメンタル・アルタス・ロイヤルティーズのCFOであるデビッド・ベイカーはDecryptと共有された声明で述べました。彼はさらに、「6月の最初の投資以来、テザーは会社と経営陣に非常に協力的でした」と付け加え、合併発表前に同社がオーストラリアとリベリアで約7000万ドルの金のロイヤルティ取得を発表したことに言及しました。テザーはすでに世界最大の民間金保有者の一つであり...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:59
