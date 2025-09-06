ビットコインの価格エアギャップが発見：注目すべき重要なBTC回復価格

ビットコイン価格のエアギャップが発見：注目すべきBTC回復価格がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なポイント：エアギャップモデルはビットコイン価格が185,000ドルまでブレイクアウトする可能性を示唆。保有者にとって重要な短期レンジは114,000ドルから116,000ドル。ビットコインETFの資金流入が減速し、伝統的金融からの需要低下を示す。最近のビットコイン価格のエアギャップ分析では、世界のマネーサプライと金との関連性に基づき、167,000ドルから185,000ドルの回復目標が示されました。このデータは2025年9月1日、Tephra Digitalが共有した研究を通じて公開され、Glassnodeの市場アップデートによって裏付けられています。 ビットコイン価格：エアギャップは185,000ドルへのラリーを示唆 BTCエアギャップの概念は、その価格をより広範な金融指標と比較することから生まれました。Tephra Digitalは、世界のM2マネーサプライと金に対するラグデータを使用したチャートを公開しました。最初のチャートはM2との102日間のラグを適用し、2番目は金のパフォーマンスとの200日間のラグを使用しました。両方とも、過去の相関関係が維持されれば、ビットコイン価格が167,000ドルから185,000ドルに向けて上昇する可能性を示唆しています。 ビットコイン価格エアギャップ見通し | 出典：Glasnode M2比較では、次の102日以内に167,000ドル近くのレベルが示唆されています。金モデルはさらに高く、200日以内に185,000ドルの可能性を示しています。これらの数字は直接的な予測からではなく、ビットコイン価格が歴史的に世界の流動性と金価格を遅れて追跡してきた方法から導き出されています。この見方は取引所での市場活動とも関連していました。Glassnodeのデータによると、資金調達率は1時間あたり366,000ドル近くでした。一方、そのレベルは2024年初めの1時間あたり100万ドルを超える過熱したピークの間に位置するため、中立的と見なされていました。ただし、2025年には1時間あたり300,000ドル未満の弱い局面が予想されています。アナリストによれば、これは需要が安定しているが強く上昇していないことを示しているとのことです。 ビットコイン価格は需要冷却により下落しているのか？ M2の観点から見た市場センチメントは、伝統的金融からの資金流入が減速していることを示していることに注目する価値があります。現物上場投資信託...