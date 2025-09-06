Leading Bitcoin Mining Producer Is Getting Sued By Its Partner

ビットコインマイニング大手がパートナーから訴えられる記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイニング機器メーカーのBitmainが元パートナーから訴訟を起こされています。具体的には、Old Constは同社が正当な理由なくホスティング契約から撤退し、現在そのハードウェアを不法に取り戻そうとしていると主張しています。Old Constは仮差止命令を得ることを期待してこの訴訟を提起しました。Bitmainは問題のハードウェアに対する差押命令を取得するために新たな管轄区域を見つけると脅したとされています。Bitmainの新たな訴訟の説明 2025年は、1月に子会社が制裁リストに掲載されたにもかかわらず、Bitmainの米国事業にとって良い年でした。同社はトランプ支持のAmerican Bitcoinとの3億1400万ドルの契約を確保し、正式に米国事業を確立する計画を立てています。スポンサー スポンサー しかし、米国のホスティングプロバイダーであるOld Constから訴訟を起こされ、障害に直面しています：「2025年8月22日、Bitmainの弁護士はHSAを含むすべての契約についての解約通知をOld Constに送付しました。この解約通知は不適切であり、当事者間の契約の重大な違反でした。Bitmainは契約を即時に終了するために虚偽の違反を捏造しました」と訴訟は主張しています。具体的に、訴訟はBitmainが2024年11月の契約の重要な条項をいくつか破棄しようとしたと主張しています。Old Constは、Bitmainからマイニング機器を購入し、それを使用してホスティングサービスを提供することに同意しましたが、この2社は早期に関係を終了しています。ハードウェア回収の取り組み 代わりに、同社はBitmainが正当な理由なくマイニングハードウェアの一部を回収しようとしていると主張しています。訴訟では、Bitmainが虚偽の口実で撤退することに加えて、いくつかの点で契約に違反していると主張しています。これらの申し立ての一つは、合意された管轄権の問題に関するものです。明らかに、両社がすべての法的紛争をテキサス州で裁定することを決めたにもかかわらず、Bitmainはテネシー州裁判所に差押命令を申請すると脅したとされています。Old...