ビットコインマイニングがクリーンエネルギーの代替手段に転換 — その理由
ビットコインマイニングがクリーンエネルギーの代替手段に転換する理由についての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインマイニングは、代替再生可能エネルギー源を採用することで大きな変化を遂げています。この傾向により、業界のエネルギープロファイルに顕著な変化がもたらされ、ネットワークの電力の半分以上が持続可能な供給源から得られるようになりました。再生可能エネルギーがマイナーにとって戦略的優位性となる理由 Xの投稿で、ナタリー・ブルネルはビットコインマイニングがネットワークを保護し、その完全性と希少性を確保するためにエネルギーを消費するユニークなプロセスであると説明しました。中央当局が印刷できる従来の通貨とは異なり、ビットコインの供給量は固定されています。マイニングのプロセスは新しいビットコインを流通させる唯一の方法であり、取引を検証しネットワークを保護するために、特にエネルギーという実世界のリソースを拡大する必要があります。この設計により、単一の組織が供給を管理したり、より多くのビットコインを作成する力を持つことがないため、ネットワークは本質的に倫理的で操作に対して耐性があります。 しかし、ビットコインマイニングを特に革新的にしているのは、その柔軟性と場所に依存しない性質です。マイナーはますます風力、太陽光、水力などの代替的で最も安価な再生可能エネルギー源に接続するようになっており、これらは東テキサスのような未活用または孤立した再生可能エネルギーが豊富な場所でよく見られます。この柔軟性により、ビットコインマイナーはエネルギーグリッドの重要な安定化力として機能することができます。グリッドに負担をかける代わりに、彼らはそのバランスを取るのを助けます。再生可能エネルギーの供給が多く需要が少ない場合、マイナーは無駄になるはずの余剰電力を吸収することができます。 一方、家庭や企業からの需要が急増すると、マイナーは数秒でシャットダウンし、その電力をグリッドに即座に戻すことができます。これにより、彼らはエネルギー部門の貴重な構成要素となり、再生可能エネルギーをより経済的に実行可能にするのに役立ちます。公開ビットコインマイナーの中でのマラソンの位置づけ マラソン・デジタル・ホールディングス（MARA）は強力なパフォーマンスを示し、その戦略的...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:37
ビットコインマイニング株は投資家に世代を超えた富をもたらすことができるか？
ビットコインマイニング株は投資家に世代を超えた富をもたらすことができるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは10年前にこのデジタル資産に投資した投資家に世代を超えるリターンをもたらし、次はビットコインマイナーの番のようです。ビットコインマイニング企業がビットコインをマイニングするために使用するインフラは、人工知能を活用するためにユニークな位置にあります。 投資家はビットコインマイナーをAI企業として見始めている Hive Digital Technologiesのエグゼクティブチェアマン兼共同創設者のフランク・ホームズ氏はBeInCryptoに対し、データセンターをゼロから構築するには3年かかると語りました。これは、許可、物流、データセンターの建設などの詳細を考慮する必要があるためです。 スポンサード スポンサード しかし、ビットコインマイニングデータセンターをAIデータセンターに変換する道のりはより短時間で済みます。「ビットコインマイニングからすでにインフラが構築されている場合、データセンターを改良するのに9ヶ月かかります」とホームズ氏は述べました。 Hiveの時価総額は6億ドル以上です。しかし、同社は自らをただのビットコインマイナーとは見ていません。同社は垂直統合された再生可能エネルギー駆動のAIインフラ企業であり、ウォール街のアナリストもこれに同意しています。 アナリストは6ドルから12ドルという積極的な目標価格を設定しています。Hive株は現在1株あたり約3ドルで取引されており、これは現在のレベルから300％以上の上昇余地があることを意味します。HIVE Digital 6ヶ月間の株価チャート。出典：Google Finance 一部の機関投資家も注目し始めています。 Citadel Securitiesは最近Hiveの5.4％の持分を開示し、Hiveが最近米国に本社を設立したことで、株式がRussell 2000に適格となるまでにはさらに1年かかります。 ホームズ氏は、個人投資家がHive株の初期の勢いの多くを支えていると述べました。 このタイプの株式は、機関投資家が関与すると大きな利益を達成する傾向があり、Russell 2000のようなインデックスへの投資はこれらの投資家からより多くの資本を引き付けます。ビットコインマイナーへの投資は大規模投資家にとって人気のあるトレンドになっています。シャーク...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:35
イラクからの米軍撤退は「嵐の前の静けさ」とアナリストが警告
米国のイラク撤退は「嵐の前の静けさ」、アナリストが警告 というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国兵士たちが2011年11月1日、バグダッド西部のアル・アサド空軍基地からイラクを離れて帰国の旅を始めるため、飛行機に乗るために列をなしています。（写真：ALI AL-SAADI/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images アンバール県のアイン・アル・アサド空軍基地とバグダッドのビクトリア基地からの米軍の撤退が2025年9月の期限を前に行われたことは、以前に合意された2段階の移行の第一段階、つまり連邦州からの撤退が完了したことを意味します。しかし、これは必ずしも、第二段階の移行、つまり自治イラク・クルディスタン地域からの撤退が完了する2026年9月までに、すべての米軍が国外に出ることを意味するわけではありません。最近の米国の撤退は「予定よりもかなり早く」進み、イラク軍を驚かせたと報じられています。2024年9月、米国防総省は「2段階の移行計画」の一環として、2025年9月までにイラクでの対イスラム国連合任務を終了すると発表しました。第二段階では、米国は北部の自治クルディスタン地域に残存部隊を維持し、依然として重大な脅威をもたらしているシリアでの対IS作戦の継続を支援します。その段階は「少なくとも2026年9月まで、現地の状況と、明らかにイラクと米国の将来の政治指導者間の協議に従って」継続すると、当時ある当局者は述べました。その結果、残りの米軍全てが同様に2026年9月までにイラク・クルディスタンのアルビル国際空港の基地から撤収するかどうかは不明です。「2026年の期限後も、公には『イラク全土からの米軍の完全撤退』と表現されていますが、実際には縮小にとどまり、完全撤退にはならない可能性が高い」と、モハメド・A・サリー非常駐上級研究員は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:30
ストラテジーのセイラー氏、ビットコイン推進で自身を上回る：詳細
ストラテジーのセイラー、ビットコイン推進で自己最高を更新：詳細がBitcoinEthereumNews.comに掲載。再び「オレンジ」の強調、ここにニュアンスあり マックス・カイザーはセイラーとMSTRをテスラとイーロン・マスクに例える ストラテジーの共同創設者兼エグゼクティブチェアマンであるマイケル・セイラーは、X（旧Twitter）の公式アカウントでツイートを投稿し、世界の主力暗号資産であるビットコインについて謎めいた言及をしました。コミュニティは、いつものように彼を称賛しています。しかし、その称賛はツイート自体ではなく、彼が疲れを知らずにBTCを擁護していることに対するものでしょう。また今回、セイラーはコミュニティへのビットコインの宣伝において自身の記録さえも更新しました。 再び「オレンジ」の強調、ここにニュアンスあり 今日のツイートで、セイラーはAIで生成された画像を共有しました。その画像では、彼はオレンジ色のサングラスをかけ、ビットコインに通常関連付けられるオレンジ色の世界を見ています。彼が見ているものの一つは、目の前で起きている原子爆発の炎です。「オレンジだけ」とツイートには書かれており、セイラーは画像の中で炎を見つめ、サングラスが明らかに彼の目を保護しています。 このツイートは、主要暗号資産であるBTCが本日早くに113,000ドルの価格レベルを超えて急上昇したこととタイミングを合わせています。成長率は2.51%でした。現在、ビットコインは少し下がり、113,000ドルで取引されています。 あなたはこちらも気に入るかもしれません マックス・カイザー、セイラーとMSTRをテスラとイーロン・マスクに例える 最近のツイートで、ビットコイン支持者でエルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領のBTCアドバイザーであるマックス・カイザーは、ストラテジーとマイケル・セイラーをテスラとイーロン・マスクに例えました。彼は両者を天才と呼び、一方は金融エンジニア、もう一方はエンジニアリングの天才だとし、投資家はストラテジーとテスラが何をするかだけでなく、主にセイラーとマスクが約束と目標を達成することを信頼して株を購入していると述べました。 出典: https://u.today/strategys-saylor-outdoes-himself-in-promoting-bitcoin-details
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:28
速報：米国の重要な非農業部門雇用者数と失業率データが発表！ビットコイン（BTC）の初期反応はこちら！
速報：重要な米国非農業部門雇用者数と失業率データが発表！ビットコイン（BTC）の初期反応はこちら！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月に入り、歴史的に弱気相場の月とされる中、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、アルトコインは全般的な調整を経験しています。この時点で、アナリストたちは9月が下落傾向の月になると予想していますが、9月の情勢を変える可能性のあるFEDの金利決定が発表される予定です。FEDの金利引き下げが上昇のきっかけになる可能性があると述べられる一方、FEDの金利決定において非常に重要な米国非農業部門雇用者数データが本日発表されました。毎月第一金曜日に発表されるこのデータは、経済状況を理解するために投資家や関係者によって注目されています。開示されたデータは以下の通りです：非農業部門雇用者数データ：発表22k vs 予想75k vs 前回73k 失業率データ：発表4.3% - 予想4.3% - 前回4.2% データ発表後のビットコインの反応は以下の通りでした：*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-nonfarm-payrolls-and-unemployment-data-released-heres-bitcoins-btc-initial-reaction/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:22
ビットコインは投資家が弱い雇用データと利下げを検討する中で上下動
ビットコインは投資家が軟調な雇用データと利下げを検討する中で上下動 米国経済は8月にわずか22,000人の雇用を追加した。これにより今後数ヶ月の利下げが確実になるとGrayscaleのZach Pandl氏は述べている。金曜日のような雇用状況は通常、景気後退への懸念を引き起こすだろうと彼は言った。 ビットコインと他の暗号資産の価格は金曜日に上下動した。投資家が予想を下回る雇用報告と利下げの可能性の高まりを比較検討する中での動きだ。米国労働統計局によると、8月の非農業部門雇用者数は22,000人増加したが、エコノミストは先月米国経済が75,000人の雇用を追加すると予想していた。一方、失業率は前月の4.2%から4.3%に上昇した。 暗号資産データプロバイダーCoinGeckoによると、ビットコインは報告書の発表後に113,000ドルまで上昇したが、その後110,500ドルまで下落し、過去24時間で1.1%の上昇を示している。同期間中、EthereumとXRPはそれぞれ1.1%下落して4,300ドル、0.7%下落して2.82ドルとなった。ETHはその後、数パーセントポイントの端数だけ下落し、XRPはわずかに上昇した。 暗号資産運用会社Grayscaleのリサーチ責任者Zach Pandl氏によると、株式やその他のリスク資産が持ちこたえることができれば、今日の報告は暗号資産評価の次の上昇の触媒になる可能性があるという。 金曜日のような雇用報告は通常、景気後退への懸念を引き起こすだろうが、移民減少が成長に悪影響を与えているという理解があると彼はDecryptに語った。 「景気後退時に株価は下落しますが、移民削減によって引き起こされた停滞する労働市場では下落しないかもしれません」と彼は述べた。「移民減少が大きな役割を果たしていることは分かっており、雇用市場の減速は企業が採用や労働需要を抑制していることだけが原因ではありません。」 金曜日の雇用状況には6月と7月の修正が含まれており、両月合わせて合計21,000人の雇用が消えた。米国経済は実際に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:08
Covalent 2025年8月レポート：バイバック、Revolut上場、GoldRushスピード
Covalent 2025年8月レポート：買い戻し、Revolut上場、GoldRushスピードの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。8月はCovalent（CXT）にとって急速に進展した月でした。すべての動きが同じエンジンを前進させました—スピード、スケール、そして$CXTオンチェーンフライホイールです。新たな買い戻しからGoldRushのアップグレードまで、プロトコルはデフレ型かつユーティリティ優先のモデルを強化しました。 $CXT買い戻し＆トークンフロー 8月だけで約900,000 $CXTが買い戻されました。過去1年間で、Covalentは7.7M $CXT（供給量の0.77%に相当）を回収しました。トークンは永久に消滅しました。残りのアンロックがなく、バーンが続くため、デフレエンジンはすでに回転しています。買い戻しはもはや理論ではなく、プロトコル収益によって支えられる定期的なイベントとなっています。 Covalent 2025年8月レポート gSpeedファミリー、8月は@Covalent_HQにとって急速に進展し、彼らが提供したすべてのものが同じエンジンを前進させました：スピード、スケール、そして$CXTオンチェーンフライホイールです。 ▫ 買い戻し＆トークンフロー 8月だけで約900,000 $CXTが買い戻されました。合計で... pic.twitter.com/YnO7ivFghF — Jeffreybj 💎 (@Jeffreybj22) 2025年9月4日 取引所アクセス 8月はまた、重要な取引所のマイルストーンを記録しました：$CXTがRevolutに上場しました。このアプリは世界中の6000万人以上のユーザーにリーチし、完全にMiCA準拠であり、$CXTを最も規制された消費者向け暗号資産環境の一つに位置づけています。可視性の面では、これはメインストリームへの一歩です。採用については、ヨーロッパ全域とそれ以上の小売投資家を含むユーザーベースへの扉を開きます。 製品アップグレード：GoldRushがより高速に GoldRushストリーミングAPIは8月にレベルアップしました。イーサリアム、Base、BNBチェーン全体で超高速ペア更新（価格、取引高、流動性）。AIエージェント、HFTボット、コンプライアンスダッシュボード向けの1秒未満のデータストリーム。Eco Foundationとのライブワークショップでは、開発者がすぐにリアルタイムデータに接続する方法を紹介しました。重要なポイント：遅延はスループットに勝ります。AIボットとトレーダーがミリ秒を争う市場で、GoldRushはCovalentユーザーに優位性を与えます。 エコシステムの成長 Covalentの範囲はさらに拡大しました： 150以上のチェーンをサポートし、最大のオンチェーンデータネットワークとなっています。...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:57
米ドル、労働市場ショック後2023年4月以来の最長下落連続記録
米ドル、労働市場ショック後に2023年4月以来の最長の下落連続を記録という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドルは5週連続の下落を記録し、2023年4月以来最悪の下落連続となりました。この下落は、トレーダーに貨物列車のように衝撃を与えた米国の弱い労働市場レポートに続くものでした。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は金曜日に最大0.7%下落し、通貨にとってもう一つの厳しい週を確定させました。今年これまでに、ドルはグローバル通貨のグループに対して8%以上下落しています。雇用データが発表された瞬間、トレーダーは一転しました。彼らは連邦準備制度理事会(FRB)が今月金利を引き下げるという賭けを確定させ、それも小幅な引き下げだけではありません。一部は0.5ポイントの引き下げにも賭けています。インフレが迫る中、トレーダーはFRBの利下げを織り込む 「このレポート後、市場はFRBの道筋について弱気に価格設定される可能性が高い」とTDセキュリティーズのストラテジスト、ジャヤティ・バラドワジ氏は述べました。彼女は「短期的な反発に目を向けながらも、弱気なドルの構造的な見方を維持している」と付け加えました。 この弱気な動きは加速しています。トレーダーは現在、FRBが本格的な金融緩和に戻ることを期待しています。金曜日の弱い給与数字はそれに拍車をかけただけでした。それに加えて、投資家は財政リスクと元大統領ドナルド・トランプの関税を注視しており、どちらもドルを重石のように押し下げています。 「今日のレポートは良くなく、FRBが曲線の後ろに大きく遅れているという考えに火に油を注ぐだけだ」とジェフリーズの外為グローバル責任者、ブラッド・ベクテル氏は述べました。彼は「より多くの利下げに対する市場の期待は理にかなっており、来週のインフレレポートはドルにとって勝負どころになる可能性が高い」と付け加えました。 そのレポートは木曜日に発表されます。ブルームバーグの推計によると、8月のインフレは上昇すると示唆しています。6月と7月の両方で2.7%で固定された後、上昇すると予想されています。その数字が急上昇すれば、利下げ圧力は緩和される可能性があります。しかし、インフレが落ち着いたままか、あるいは単に下落すれば...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:42
Leading Bitcoin Mining Producer Is Getting Sued By Its Partner
ビットコインマイニング大手がパートナーから訴えられる記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイニング機器メーカーのBitmainが元パートナーから訴訟を起こされています。具体的には、Old Constは同社が正当な理由なくホスティング契約から撤退し、現在そのハードウェアを不法に取り戻そうとしていると主張しています。Old Constは仮差止命令を得ることを期待してこの訴訟を提起しました。Bitmainは問題のハードウェアに対する差押命令を取得するために新たな管轄区域を見つけると脅したとされています。Bitmainの新たな訴訟の説明 2025年は、1月に子会社が制裁リストに掲載されたにもかかわらず、Bitmainの米国事業にとって良い年でした。同社はトランプ支持のAmerican Bitcoinとの3億1400万ドルの契約を確保し、正式に米国事業を確立する計画を立てています。スポンサー スポンサー しかし、米国のホスティングプロバイダーであるOld Constから訴訟を起こされ、障害に直面しています：「2025年8月22日、Bitmainの弁護士はHSAを含むすべての契約についての解約通知をOld Constに送付しました。この解約通知は不適切であり、当事者間の契約の重大な違反でした。Bitmainは契約を即時に終了するために虚偽の違反を捏造しました」と訴訟は主張しています。具体的に、訴訟はBitmainが2024年11月の契約の重要な条項をいくつか破棄しようとしたと主張しています。Old Constは、Bitmainからマイニング機器を購入し、それを使用してホスティングサービスを提供することに同意しましたが、この2社は早期に関係を終了しています。ハードウェア回収の取り組み 代わりに、同社はBitmainが正当な理由なくマイニングハードウェアの一部を回収しようとしていると主張しています。訴訟では、Bitmainが虚偽の口実で撤退することに加えて、いくつかの点で契約に違反していると主張しています。これらの申し立ての一つは、合意された管轄権の問題に関するものです。明らかに、両社がすべての法的紛争をテキサス州で裁定することを決めたにもかかわらず、Bitmainはテネシー州裁判所に差押命令を申請すると脅したとされています。Old...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:35
8月にトルコ財務省の現金残高は前回の-68.49Bから84.22Bに上昇
トルコ財務省の現金残高が8月に前回の-684.9億から842.2億に上昇したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場（相場）と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う前に、ご自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な虚偽表示がないことを保証するものではありません。また、この情報が適時性を持つことも保証していません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、感情的苦痛を含む大きなリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元本の完全な損失を含む）は、あなたの責任です。この記事で表明されている見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先にある情報について責任を負いません。記事本文で明示的に言及されていない限り、執筆時点で著者はこの記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持っていません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者はパーソナライズされた推奨を提供していません。著者はこの情報の正確性、完全性、適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなるエラー、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。エラーと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:54
