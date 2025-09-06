ビットコイン保有企業の購入量、取引件数が記録的であるにもかかわらず減少

ビットコイン財務企業の購入量は取引件数の記録にもかかわらず低迷 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）財務企業は8月に840,000 BTCという記録的な保有量に達しましたが、基礎データは機関投資家の需要が弱まっていることを示しています。CryptoQuantの9月5日の報告書によると、購入量と取引サイズは数年来の最低水準に急落しました。Strategyは637,000 BTCで企業のビットコイン蓄積をリードし、財務保有総額の76%を占めています。同時に、他の32社が残りの203,000 BTCを管理しています。保有量は2024年11月の米国大統領選挙後に急増し、Strategyは279,000から637,000 BTCへとポジションを倍以上に増やし、他の企業は保有量を15,000から203,000 BTCへと13倍に拡大しました。 購入量の減少 Strategyは8月に3,700 BTCを取得しましたが、これは2024年11月に購入した134,000 BTCから大幅に減少しています。他の財務企業は14,800 BTCを購入しましたが、これは2025年の平均24,000 BTCを下回り、6月のピーク66,000 BTCよりも大幅に低い水準です。取引あたりの平均ビットコインはStrategyで1,200、他の企業で343に低下し、2025年初頭の高値から86%減少しました。報告書はこの小規模な取引サイズを、流動性の制約または機関投資家の市場躊躇の可能性に起因するとしています。 Strategyの月間保有成長率は12月の44%から8月にはわずか5%へと急激に減速しました。他の財務企業も同様のパターンを経験し、月間成長率は3月の163%から8月には8%に低下しました。6月に53件の購入取引を記録し、8月まで46件の取引で高い活動を維持していたにもかかわらず、この頻度は機関投資家の食欲の低下を隠しています。財務企業は2024年11月にわずか14件の取引を完了しており、現在のレベルは比較すると堅調に見えます。 この報告書は、マイニング企業や実質的な...を除く、1,000 BTC以上を保有する純粋な上場ビットコイン財務企業に焦点を当てています。