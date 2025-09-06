MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
パブリックキー：大規模なETHステーキング、ビットコインマイナー向けAIブースト、24時間取引
記事「Public Keys: 大規模ETHステーキング、ビットコインマイナーへのAIブースト、7×24取引」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。概要 SharpLink Gamingは、より高い利回りを求めて、Lineaネットワークに36億ドル相当のETH保有量の一部をステークする計画を発表し、従来のカストディアンであるAnchorageとCoinbaseを超えた展開を目指しています。SECとCFTC指導者らは、暗号資産の常時稼働性に合わせて7×24取引市場の検討を発表し、トランプ政権による金融市場への潜在的な変更をさらに示しました。ビットコインマイナーはAIコンピューティングサービスへの転換により、合計時価総額390億ドルの記録を達成し、TeraWulfのような企業はGPUホスティング契約から大幅な株価上昇を見せています。Public Keysは、主要な上場暗号資産企業を追跡するDecryptの週刊まとめです。ステーキングの強化 イーサリアム財務企業SharpLink Gamingは、Lineaネットワークがメインネットに到達次第、36億ドル相当のETH保有量の一部をステークする計画を立てています。同社はこれまで、カストディアンであるAnchorageとCoinbaseを通じてほぼすべての保有資産をステークしていました。しかし現在は、より高い利回りの機会を探しています。「数十億ドル相当のETHを保有し、ステーキングのポートフォリオを検討する場合、Lineaを通じてステーキングの機会を活用する能力があるでしょう」とSharpLinkの共同CEOであるJoseph ChalomはDecryptに語りました。「そしてこれは、Consensysだけでなく、Lineaコンソーシアムにとっても非常に重要です。もしSharpLinkがLineaネットワークを通じてより良い利回り、リスク調整後の高い利回りを得る機会があれば、我々はそれを実行するでしょう。」ステーキングとイーサリアムバリデーターになることへの関心は非常に高まっています。Validator Queueによると、バリデーターになるための待ち時間は16日以上となっています。あるイーサリアムICOのクジラが最近目覚め、今朝6億4500万ドル相当のETHをステーキングウォレットに移動させました—ただし、彼らはまだ11億ドル相当の資金を保有しています。しかし、ETHステーキングに関するニュースはSharpLinkの株価にとって必ずしも良いものではありませんでした。SBETは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:40
AIコンパニオンアプリDot、安全性の懸念の中で不安な閉鎖に直面
投稿「AIコンパニオンアプリDot、安全性への懸念の中で不安な閉鎖に直面」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AIコンパニオンアプリDot、安全性への懸念の中で不安な閉鎖に直面 コンテンツへスキップ ホーム AIニュース AIコンパニオンアプリDot、安全性への懸念の中で不安な閉鎖に直面 出典: https://bitcoinworld.co.in/dot-app-shuts-down/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:38
ドナルド・トランプ、全米オープン男子決勝に出席へ
ドナルド・トランプ氏、全米オープン男子決勝に出席へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク州ニューヨーク市 – 2015年9月8日：ジョン・マッケンローとドナルド・トランプが2015年全米オープン9日目、ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターでウィリアムズ姉妹の試合を観戦。（写真：Jean Catuffe/GC Images）GC Images ドナルド・トランプ大統領は日曜日の午後、全米オープン男子決勝に出席する予定とUSTA広報担当者が確認しました。全米オープンの関係者は警備強化の対策を計画しています。クイーンズ出身のトランプ氏は、大統領としては全米オープンに出席していません。最後の出席は2015年で、その時はニューヨークのテニスファンから盛大にブーイングを受けました。トランプ氏はセリーナ・ウィリアムズが準々決勝で姉のヴィーナスを破る試合を観戦していました。俳優のアラン・カミングはその時ツイートしました、「全米オープンでドナルド・トランプに対する集団ブーイングに参加するのはとても楽しかった！！」アメリカ人男子選手は全員敗退し、決勝は14時からABCで放送されます。準決勝は金曜日の午後に行われ、第2シードのカルロス・アルカラスと第7シードで24回のグランドスラム優勝を誇るノバク・ジョコビッチの対戦、続いて第1シードで前回優勝者のヤニク・シナーと第25シードのフェリックス・オジェ=アリアシムの対戦となります。トランプ氏は9/11の記念日にタイガース対ヤンキースの試合にも出席する予定です。出典：https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2025/09/05/trump-to-attend-us-open-mens-final/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:18
Sora Venturesが新たなトレジャリーファンドで10億ドル相当のビットコインを購入へ
Sora Venturesが新たなトレジャリーファンドで10億ドル相当のビットコインを購入する計画という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。投資会社Sora Venturesは、アジア初となるビットコイン専用のトレジャリーファンドを発表し、今後6ヶ月間で10億ドル相当の暗号通貨を購入する計画を明らかにしました。この発表は台北ブロックチェーンウィークで行われ、同社は地域全体の投資家から2億ドルの初期コミットメントを獲得したことを明らかにしました。同社によると、このファンドはアジアのビットコイントレジャリー企業ネットワークを強化するための中央資金プールとして機能するとのことです。この地域ではすでに多くの企業が独自のビットコイントレジャリーを管理しており、その中で最大のものは東京を拠点とするMetaplanet（3350）が保有する20,000 BTCです。「アジアでビットコイントレジャリー企業のネットワーク構築に向けてこの規模のコミットメントが見られるのは今回が初めてです」とSora Venturesのパートナー、Luke Liu氏は述べました。創業者のJason Fang氏は、機関投資家の関心は長い間米国と欧州に集中していたが、この新しいファンドはアジアが市場における重要なプレーヤーとして台頭していることを示すものだと付け加えました。台北を拠点とするSoraはすでに地域のいくつかのパイオニア企業に投資しています。同社によると、2024年にはMetaplanetの10億円（670万ドル）のビットコイン配分を支援し、2025年には香港のMoon Inc.、タイのDV8を買収し、韓国のBitPlanetとパートナーシップを結んだとのことです。ビットコイントレジャリー企業による蓄積は、現在のサイクルにおける主要なトレンドの一つです。BitcoinTreasuriesのデータによると、上場企業は合計で100万BTC以上を管理しています。これらのコインの大部分は、バージニア州タイソンズコーナーを拠点とするStrategy（MSTR）が保有しており、636,505 BTCを保有しています。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/05/sora-ventures-to-buy-usd1b-in-bitcoin-with-new-treasury-fund
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:13
RFK Jr.、妊娠中のタイレノール使用と自閉症を関連付ける報告
RFKジュニアが妊娠中のタイレノール使用と自閉症を関連付ける予定との投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 保健福祉省長官ロバート・F・ケネディ・ジュニアによる予告されていた報告書は、妊娠中の一般的な鎮痛剤タイレノールの使用が自閉症の潜在的原因であると主張する予定だとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。一方、同薬の製造元は薬の安全性を主張しています。この報告書は今月公開される予定です。（写真：Andrew Harnik/Getty Images）Getty Images 重要事実 タイレノールの製造元であるマクニール・コンシューマー・ヘルスケアを所有するケンビューは、ジャーナル紙に対し「我々は継続的に科学的根拠を評価し続けており、妊娠中のアセトアミノフェン使用と自閉症との間に因果関係はないと引き続き確信している」と述べました。タイレノールの主成分であるアセトアミノフェンは、様々な市販の鎮痛剤に含まれています。ジャーナル紙によると、HHSの報告書には妊婦の鎮痛剤使用と自閉症を関連付ける調査結果が含まれ、また葉酸誘導体（フォリン酸）を自閉症症状の軽減手段として提案する内容も含まれるとのことです。フォーブスはHHSとケンビューにコメントを求めています。これは進行中の記事です。更新情報をご確認ください。出典：https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/05/rfk-jr-report-will-link-autism-to-tylenol-use-during-pregnancy-report-says/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:09
ステーブルコイン大手テザーから大きな話題となった動き：「彼らはナチュラルビットコインの交渉を開始した！」
ステーブルコインの巨人テザーから大きな話題となった動き：「彼らは『天然ビットコイン』のための交渉を開始した！」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィナンシャル・タイムズによると、ステーブルコインの巨人テザーは金鉱業セクターへの投資について協議中です。暗号資産の利益を金産業に移転することを目指し、同社は採掘から精製、取引まで、金産業のあらゆる段階で機会を求める計画です。複数の情報源を引用し、FTは「テザーは最近、採掘から精製、流通、ロイヤルティ企業まで、金のサプライチェーン全体にわたる鉱業および投資会社との投資機会を模索している」と報じました。時価総額1,685億ドルのUSDTを管理するテザーは、2025年上半期に57億ドルの利益を報告しました。テザーはまた、USDTの担保資産としてチューリッヒの金庫に87億ドル相当の金を保有していることを貸借対照表で開示しました。テザーのCEOパオロ・アルドイーノは、金を「天然ビットコイン」と表現し、金はどの主権通貨よりも安全であり、ビットコインの重要な補完物であると述べました。「ビットコインが『デジタルゴールド』なら、金は私たちの中核資産の源泉です。」また、XAUtと呼ばれる物理的な金に裏付けられた暗号通貨も運営しているテザーは、6月にトロントを拠点とする金ロイヤルティ企業エレメンタル・アルタスの少数株式を1億500万ドルで取得しました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとXアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/a-highly-discussed-move-from-stablecoin-giant-tether-they-started-negotiations-for-natural-bitcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:07
ビットコイン保有企業の購入量、取引件数が記録的であるにもかかわらず減少
ビットコイン財務企業の購入量は取引件数の記録にもかかわらず低迷 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）財務企業は8月に840,000 BTCという記録的な保有量に達しましたが、基礎データは機関投資家の需要が弱まっていることを示しています。CryptoQuantの9月5日の報告書によると、購入量と取引サイズは数年来の最低水準に急落しました。Strategyは637,000 BTCで企業のビットコイン蓄積をリードし、財務保有総額の76%を占めています。同時に、他の32社が残りの203,000 BTCを管理しています。保有量は2024年11月の米国大統領選挙後に急増し、Strategyは279,000から637,000 BTCへとポジションを倍以上に増やし、他の企業は保有量を15,000から203,000 BTCへと13倍に拡大しました。 購入量の減少 Strategyは8月に3,700 BTCを取得しましたが、これは2024年11月に購入した134,000 BTCから大幅に減少しています。他の財務企業は14,800 BTCを購入しましたが、これは2025年の平均24,000 BTCを下回り、6月のピーク66,000 BTCよりも大幅に低い水準です。取引あたりの平均ビットコインはStrategyで1,200、他の企業で343に低下し、2025年初頭の高値から86%減少しました。報告書はこの小規模な取引サイズを、流動性の制約または機関投資家の市場躊躇の可能性に起因するとしています。 Strategyの月間保有成長率は12月の44%から8月にはわずか5%へと急激に減速しました。他の財務企業も同様のパターンを経験し、月間成長率は3月の163%から8月には8%に低下しました。6月に53件の購入取引を記録し、8月まで46件の取引で高い活動を維持していたにもかかわらず、この頻度は機関投資家の食欲の低下を隠しています。財務企業は2024年11月にわずか14件の取引を完了しており、現在のレベルは比較すると堅調に見えます。 暗号資産投資家の青写真：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、見逃しアルファに関する5日間コース Nice 😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。 この報告書は、マイニング企業や実質的な...を除く、1,000 BTC以上を保有する純粋な上場ビットコイン財務企業に焦点を当てています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:59
カントリーデュオ BoomTown Saints、新曲「A Good Woman」をリリース
カントリーデュオBoomTown Saintsが新曲「A Good Woman」をリリース」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BoomTown SaintsのChris RamosとBen Chism、BoomTown Saints提供。Chris RamosとBen Chism、BoomTown Saintsを結成する2人にとって、今年の夏は素晴らしいものでした。長年の努力の末、彼らの音楽は「Heart Breaks You」「Blacktop Don't」、そして最新のチャート1位ヒット曲「This Side of the Dirt」などの曲で、カントリーファンと大きく繋がり始めました。「今年は私たちにとって良い年でした。ようやく観客が私たちを知ってくれるようになりました」とRamosは笑いながら言います。彼は続けて説明します、「数週間前にサウスダコタで8000人の前で演奏したとき、会場の半分が私たちの曲を一緒に歌ってくれました。」90年代カントリーへの深い愛情と、共感を呼ぶ曲を書く才能で、このデュオは効果的な組み合わせを見つけました。「曲を書くとき、私たちは何かを感じさせる歌詞を書こうとしています」とChismは言います。「なぜなら、それが私たちに何かを感じさせるなら、願わくば他の皆にも何かを感じさせるからです。」「また」とRamosは付け加えます、「ほぼどんな曲でもBenの声、特に彼のアクセントと独特の話し方が、温かみのある田舎風の雰囲気を与えてくれます。それは私たちの強みです。」彼らの曲はしばしば自身の個人的な経験から着想を得ており、彼らが共有する人生の教訓の中には当時は辛かったものもありますが、2人は常に明るい面を探しています。「世界には十分な悪いことやネガティブなことがあるので、私たちの目標はすべてにポジティブな見方をすることです - 失恋の曲でさえも」とRamosは言います。「私たちの失恋ソングはどちらもポジティブなメッセージを持っています。『How to Lose a Lady』という曲のコンセプトは - 私は誰かを失った、何をしてはいけないかを教えよう、なぜなら...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:51
エリック・トランプが「水門が開かれつつある」と予測する中、ビットコイン買いフィーバーが到来
エリック・トランプが「水門が開かれる」と予測する中、ビットコイン買いフィーバーが到来 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 エリック・トランプが「水門が開かれる」と予測する中、ビットコイン買いフィーバーが到来
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:49
ロシアのズベルバンク、ビットコインとイーサリアムブロックチェーンに基づくデジタル資産を発表
ロシアのズベルバンクがビットコインとイーサリアムに基づくデジタル資産を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ズベルバンクは、実際に所有せずにビットコインやイーサリアムなどの主要暗号資産に資金を投じたいロシア人向けの新たな投資オプションを考案しました。この銀行大手は、一般的に暗号資産に懐疑的な中央銀行の承認を得て成長しているロシアの若いデジタル資産とデリバティブ市場に新製品を売り込む予定です。ズベルバンクがBTCとETHに基づく永続的DFAを発行へ ロシア最大の銀行が、時価総額で主要な暗号資産であるビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）のバスケットに基づく永続的なデジタル金融資産（DFA）を発表しています。TASSニュースエージェンシーが金曜日に報じたところによると、ズベルバンク経営委員会副会長のアナトリー・ポポフ氏が、ウラジオストクで開催された東方経済フォーラムでこの発表を行いました。この2つのコインを表す商品は適格投資家向けであると、彼はロシア極東の都市で今週開催されたイベントの傍らで記者団に語りました。ビジネスニュースメディアRBCも引用したように、この銀行家は次のように述べました：「ズベルは、ビットコインとイーサリアムという2つの主要暗号資産のバスケットに基づく市場初の永続的DFAを発表します。それぞれ50％ずつの均等な比率です。」ポポフ氏はさらに、ズベルバンクがロシア人に対して、これらの資産を購入せずにルーブルを使用できるツールを提供していると述べました。この間接投資により、暗号資産取引所での取引に伴う技術的リスクや複雑さから解放されると、この幹部は主張しました。公式にはズベルと呼ばれる国有株式過半数のズベルバンクは、ロシア連邦で資産規模最大の銀行です。ウクライナ戦争の影響で地域市場のほとんどから撤退を余儀なくされる前は、中央・東ヨーロッパでも主要な金融機関でした。2020年のリブランディング以降、モスクワに本社を置くこの銀行・金融サービス会社は、様々なデジタルサービスを開発し、最前線に立っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:36
トレンドニュース
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰