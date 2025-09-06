MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ウォーレン夫妻の実在する「死霊館」の家での宿泊予約が開始
ウォーレン夫妻の実在する「死霊館」での宿泊予約が開始という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカの心霊ハンター、ロレイン・ウォーレンとエド・ウォーレン。1980年4月30日。（写真：Russell McPhedran/Fairfax Media via Getty Images）。Fairfax Media via Getty Images ホラースリラー「死霊館：ラスト・ライツ」の公開に合わせて、コネチカット州にある故エドとロレイン・ウォーレンの「死霊館」での一泊宿泊の予約が受け付けられています。「死霊館：ラスト・ライツ」—「死霊館」シネマティック・ユニバースの4作目にして最後の作品とされる—では、エドとロレイン・ウォーレンが1964年に悪魔的存在と初めて遭遇した時から始まり、その後1986年へと話が飛びます。実は、1964年に悪魔的存在が宿っていた鏡が22年後にペンシルベニア州の家で再び現れ、8人家族を恐怖に陥れる3つの邪悪な幽霊を呼び出したのです。Forbes「死霊館：ラスト・ライツ」のエンドクレジットとポストクレジットの説明（Tim Lammers著）そのため、エドの弱い心臓のために超常現象調査から引退していたウォーレン夫妻は、彼らの一人娘である22歳のジュディが危険にさらされているため、ペンシルベニアの家族を助けざるを得なくなります。映画ではパトリック・ウィルソンとヴェラ・ファーミガがエドとロレイン・ウォーレンを演じ、ミア・トムリンソンが大人のジュディを演じています。オリオン・スミスとマディソン・ローラーが1964年版のエドとロレインを演じています。エド・ウォーレンは2006年に79歳で亡くなり、ロレイン・ウォーレンは2019年に92歳で亡くなりました。Forbesヒットホラースリラー「ウェポンズ」の配信日が決定（Tim Lammers著）NBCコネチカットによると、「死霊館」映画シリーズで描かれているコネチカット州モンローにあるエドとロレイン・ウォーレンが実際に住んでいた家で、現在一泊の宿泊予約を受け付けているとのことです。ウォーレンハウスのウェブサイトによると、一泊の宿泊料金は1,999ドルです。パトリック・ウィルソンとヴェラ・ファーミガ「死霊館：ラスト・ライツ」にて。Warner Bros. Pictures/New Line Cinema どのように...
REAL
$0.08226
-1.57%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
PLAY
$0.04578
-2.80%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:29
共有
EdgenとSahara AIがマーケットインテリジェンスにおける分散型検証を先駆けるための戦略的コラボレーションを発表
EdgenとSahara AIが市場インテリジェンスにおける分散型検証のパイオニアとなる戦略的コラボレーションを発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。香港、香港、2025年9月6日、FinanceWire 株式市場と暗号資産市場向けのAIオペレーティングシステムであるEdgenは本日、主要な分散型人工知能ネットワークであるSahara AIとのコラボレーションを発表しました。このコラボレーションを通じて、Edgenは株式市場と暗号通貨市場におけるAI生成インサイトの精度と信頼性を向上させることを目的としたターゲットを絞ったパイロットイニシアチブにおいて、Sahara AIのデータ検証機能を活用します。データ整合性の収束 EdgenとSahara AIは、市場インテリジェンス内の分散型検証の集中的なアプリケーションでパートナーシップを組んでいます。これにより、そのAIエージェントが使用するインサイトが正確で信頼性があり、検証されていることを保証します。これは、データの断片化と過負荷により、投資家が最も明確さを求めるクロスアセット分析を支えるデータの信頼基準を高めるための初期段階です。検証済み情報による信頼構築 検証済み市場インサイト：Sahara AIは、コラボレーションの最初の段階で適用される分散型検証手順を通じて、Edgenのクロスアセット分析をサポートします。拡張されたEdgenストア：プラットフォームはSahara AI検証方法の組み込みを開始し、ユーザーが利用できるインサイトの基準を向上させます。信頼される基盤：この最初の段階は、将来の統合とともに拡大する市場インサイトの透明性と信頼のためのフレームワークを確立します。分散型検証による信頼 SaharaのAIの分散型アーキテクチャは、独立したノード全体に検証を分散します。これにより、多様で信頼性の高いインサイトが得られます。この構造を選択的な展開でEdgenのクロスアセットインテリジェンスシステムプラットフォームと組み合わせることで、シグナルとレポートに保証の追加レイヤーが加わります。投資家は、インターフェースの背後で検証がプロセスに組み込まれていることを知り、より大きな自信を持って行動できる情報を受け取ります。今後の展望 このコラボレーションは、EdgenとSahara AIの間のより深い統合の第一段階を示しています。ユーザーは、継続的な機能強化、拡張された検証手順、そして株式市場と暗号通貨インテリジェンスのためのますます強力なプラットフォームを期待できます。Edgenについて Edgenは投資家のためのAIコパイロットであり、...
EDGEN
$0.005649
-4.07%
TRUST
$0.0003667
-5.02%
CROSS
$0.21223
-3.51%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:08
共有
バタービーン、NASCARの育成パスに変革をもたらそうとする
「バタービーンがNASCARの育成パスを揺るがす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブルックリン、ミシガン州 – 2025年6月6日：#28 Best Repair シボレーのドライバー、ブレンデン・クイーンがミシガン・インターナショナル・スピードウェイでのARCA Menardsシリーズ Henry Ford Health 200の練習中、ガレージエリアで待機しています。（写真：Meg Oliphant/Getty Images）Getty Images 若きドライバーがまたNASCARの大舞台に挑戦します。しかし、このスポーツの育成ラダーを登ろうとした何十人もの選手とは異なり、彼はすでにフォロワー数を持ち、レーサーというよりも州の見本市のスナックのようなニックネームを持っています。広く「バタービーン（Butterbean）」として知られるブレンデン・クイーンは、来週ブリストル・モーター・スピードウェイでKaulig Racingの11号シボレーでNASCARのXfinityシリーズデビューを飾ります。そして彼が登場すると、彼の熱狂的なサポーター集団「バター・ネーション」が声高らかに応援するでしょう。 27歳のバージニア州出身のクイーンは、単なるヘルメットと夢を持った期待の若手ではありません。彼はすでに重みで歪むほどのトロフィーケースを持っています。クイーンは2024年のCARS Late Model Stock Car Tourチャンピオンであり、2025年のARCA Menardsシリーズでは、参加者というよりも破壊球のような存在で、シリーズ最多の6勝と3回のポールポジションを獲得しています。彼がNASCARの上位レベルでやっていけるかどうか疑問に思うなら、すでにヒントがあります。彼の公式NASCARデビューは昨年、ノースウィルクスボロでのトラックシリーズでした。26番手からスタートし、フィールドを駆け上がって4位でフィニッシュしました。彼のTricon Garageチームメイトのコーリー・ハイムがその日勝利を収めたかもしれませんが、観客の目は揚げ物のニックネームを持つがっしりした若者にしか向けられていませんでした。クイーンがトラックから降りたとき、歓声は優勝者よりも大きかったのです。これは偽造できないものです。次の章はブリストル—NASCARの...
T
$0.01543
+0.84%
SIX
$0.01969
-0.20%
LOOKS
$0.013771
+0.87%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:02
共有
アナリストは「ビットコインの短期売買の下落を予想している！」と述べ、買い注文のために準備した2つのレベルを発表！
アナリストが「ビットコインの短期売買での下落を予想！」と発言し、買い注文を準備した2つの価格水準を発表！BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコイン（BTC）が売り圧力の増加の中で急激な調整を経験する中、一部のアナリストはビットコインがさらに下落する可能性があると主張しています。この時点で、Spectra Marketsの社長であるBrent Donnellyは、ビットコインが短期的に下落する可能性があると述べました。 94,000ドルと82,000ドルで買い注文の準備完了！ Coindeskとの会話で、Brent Donnellyは、起こりうる下落を見越して94,000ドルと82,000ドルに買い注文を出したと述べました。「市場がさらにパニックになれば、94,000ドルから82,000ドルの間に買い注文を出します。ビットコインは短期的には安全資産というよりもリスク資産として取引されているため、現時点では大きな上昇モメンタムはないようです。」 Donnellyは、企業の財務資産としてのデジタル資産への関心の低下やビットコイン半減期サイクルの衰退などの季節的要因が下落を予測する上で効果的であると述べ、これらの要因がビットコインを長期的な弱気相場に引きずり込む可能性さえあると主張しました。 歴史的に、ビットコインの強気相場は半減期の約16〜18ヶ月後にピークを迎え、その後約1年間の弱気相場が続きました。この時点で、一部のアナリストは、最後の半減期が2024年4月に発生したため、このサイクルが現在弱気に転じる可能性があると示唆しています。しかし、一部のアナリストは、現物ETFにより半減期サイクルはもはや有効ではないと主張しています。 ビットコインのテクニカル分析は下落を示唆！ テクニカル分析について話す中で、Donnellyはビットコインチャート上でのダブルトップの形成を指摘し、これは弱気の反転パターンを意味すると述べました。「ジャクソンホールでのパウエルのハト派的な演説の後のビットコインの週末の下落は赤信号だったと思います。今、BTCでダブルトップが見られます。最初はホワイトハウスでのクリプト週間中、2回目はBitmineが主催したETHパーティーでのことです。テクニカル的には、ビットコインは最近111,982ドルのサポートラインを下回り、弱気の反転を示し、...」
T
$0.01543
+0.84%
WHITE
$0.0002995
-2.34%
BTC
$121,690.12
-1.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:42
共有
ロビンフッドとAppLovinがS&P 500に追加され、株価7%急騰
RobinhoodとAppLovinがS&P 500に追加され、株価が7%上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。RobinhoodとAppLovinの株価は金曜日の夕方に約7%上昇しました。これはS&Pグローバルが両社を9月22日月曜日の市場開始前にS&P 500指数に正式に加えることを確認した後のことです。この情報はS&Pグローバルの指数委員会から直接発表され、取引時間後に公開された声明で変更が発表されました。RobinhoodはCaesars Entertainmentに取って代わり、AppLovinはMarketAxess Holdingsが現在保有しているスロットを引き継ぐ予定です。この再編成は指数の定期的な更新サイクルの一環です。企業が脱落すると、S&P 500を追跡するファンドマネージャーは代替銘柄を購入せざるを得なくなります。そのため、両銘柄は時間外取引で急騰しました。ファンド主導の買いは自動的に行われ、感情は関与しません。 この発表は両社にとって不満の多い章を閉じました。6月の四半期リバランスから外されたRobinhoodは、当時株価が2%下落しました。一方、AppLovinは、3月にS&P委員会に同社の指数参入を阻止するよう要請したショートセラーのFuzzy Panda Researchによって名前を傷つけられました。12月にWorkdayを優先してAppLovinが見送られた時、その株価は15%下落しました。しかし、両社は今回選ばれるまで十分に踏みとどまりました。 AppLovinはMarketAxessに取って代わり、RobinhoodはCaesarsの位置を引き継ぎます 手数料無料の取引プラットフォームであるRobinhoodは、2021年にNasdaqに上場しました。AMC EntertainmentやGameStopのようなミームコインを話題にした個人投資家の忠実な基盤をすぐに獲得しました。6月の年次総会で、株主はRobinhoodの共同創業者兼CEOのVlad Tenevに、S&P 500への上場が計画の一部だったかどうかを尋ねました。「計画するのは難しいことです」とVladは答えました。「願わくば起こることの一つだと思います」。彼は会社が適格だと信じていると付け加えました。それは実現しました。しかも速やかに。AppLovinもまた...
CHANGE
$0.00161762
-2.53%
GET
$0.004171
-2.77%
INDEX
$1.01
-2.88%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:29
共有
はい、マイク・タイソン対フロイド・メイウェザー・ジュニアは本当に実現します
マイク・タイソン対フロイド・メイウェザー・ジュニアの対決は本当に実現します。BitcoinEthereumNews.comに掲載。マイク・タイソンがリングに戻り、フロイド・メイウェザー・ジュニアと対戦します。（AP Photo/Julio Cortez）Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved 本当に実現します：マイク・タイソン対フロイド・メイウェザー・ジュニア。ボクシング殿堂入りした2人のファイターは2026年初頭に対戦する予定です。CSIスポーツのプレスリリースでは、試合の日程も場所も明記されていません。CSIスポーツはタイソン対メイウェザーのイベントでメディアストリーミングと放送パートナーシップを開始する予定のライブボクシング制作会社です。「CSIがフロイド・メイウェザーとのリング対決について私に話してきたとき、『絶対に実現しない』と思いました」とタイソンは試合発表のリリースで述べています。「しかし、フロイドはイエスと言いました。」来年60歳になるタイソンは、昨年ジェイク・ポールとの8ラウンドの試合で敗れた後、リングに戻ります。その試合はNetflixで6500万人の同時視聴者を集め、史上最も視聴されたスポーツイベントとなりました。退屈な試合だと批判を浴びた試合の終盤の様子はこちらです：48歳のメイウェザーは2017年にUFCスターのコナー・マクレガーをノックアウトした後に引退しました。それ以来、8つのエキシビションマッチに出場し、最近では2024年8月にジョン・ゴッティ3世と対戦しました。2人のファイターの体重差は非常に大きくなるでしょう。タイソンはポール戦で228.4ポンド、メイウェザーはゴッティ戦で160.8ポンドでした。メイウェザーは5つの異なる階級でタイトルを獲得し、50戦無敗の完璧な記録で2017年に引退しました。「私は30年間このスポーツに携わってきましたが、私の遺産に傷をつけることができるファイターは一人もいません」とメイウェザーは述べています。「私が何かをするなら、それは大きく、伝説的なものになることをすでにご存知でしょう。私はボクシングビジネスで最高の存在です。このエキシビションはファンに何を...
M
$2.06615
-2.32%
T
$0.01543
+0.84%
REAL
$0.08226
-1.57%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:26
共有
2025年全米オープン9-12日目に参加する最も有名なセレブリティ
2025年U.S.オープン9-12日目に参加した金の卵がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エマ・ロバーツが2025年U.S.オープンに参加、2025年9月4日木曜日、ニューヨーク州フラッシング。（Shea Kastriner/USTA）Shea Kastriner/USTA 2025年U.S.オープンは、ニューヨーク州フラッシング・メドウズのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターでの大会2週目に、より多くの著名人を集めました。U.S.オープン6-8日目には、リンジー・ローハン、ティナ・フェイ、スティーブ・カレル、クインタ・ブランソン、スティーブン・コルベア、LLクールJ、ジャスティン・セローなどの大物スターがスタンドに姿を見せました。Forbes「ヒットホラースリラー『Weapons』の配信日が決定」ティム・ラマーズ著 先週末のファンウィークと第1ラウンドでは、ジェフ・ゴールドブラム、ジョン・ムレイニー、オリビア・マン、マイケル・チェ、マリア・シャラポワ、リン＝マニュエル・ミランダ、ジョイ・サンデーなど、さらに多くのセレブリティが試合を観戦しました。以下は、U.S.オープン9-12日目の写真です。2025年テニスグランドスラム第4弾にして最終イベントとなるU.S.オープンは、9月8日に終了します。イーボン・モス＝バクラックとジェレミー・アレン・ホワイトが2025年U.S.オープンに参加、2025年9月4日木曜日、ニューヨーク州フラッシング。（Shea Kastriner/USTA）Shea Kastriner/USTA 『ザ・ベア』の主演俳優ジェレミー・アレン・ホワイトとイーボン・モス＝バクラックは、今週初めと木曜日の12日目にも試合を観戦しました。ルダクリスが2025年U.S.オープンに参加、2025年9月4日木曜日、ニューヨーク州フラッシング。（Shea Kastriner/USTA）Shea Kastriner/USTA ラップスターで俳優のクリス「ルダクリス」ブリッジスが2025年U.S.オープン12日目に参加。アレクサンドラ・ダダリオとゲストが2025年U.S.オープンに参加、2025年9月4日木曜日、ニューヨーク州フラッシング。（Shea Kastriner/USTA）Shea Kastriner/USTA 『TRUE DETECTIVE』と『ホワイト・ロータス』の主演女優アレクサンドラ・ダダリオがゲストとともにU.S.オープン12日目を観戦。エマ・ロバーツとゲストが2025年U.S.オープンに参加、2025年9月4日木曜日、ニューヨーク州フラッシング。（Shea Kastriner/USTA）Shea Kastriner/USTA 『スクリーム・クイーンズ』と『アメリカン・ホラー...
U
$0.009665
-1.69%
WHITE
$0.0002995
-2.34%
PLAY
$0.04578
-2.80%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:06
共有
AIエージェントトークンは復活の兆しがあるのか？
投稿「AIエージェントトークンは復活の兆しを見せているか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AIエージェントトークンは昨年の第4四半期に急速に注目を集め、この分野の主要プラットフォームの一つであるVirtualsは大きな可能性を示しました。年末までに、時価総額は10月のわずか5090万ドルから46億ドルまで膨れ上がりました。取引手数料は1日あたり最大150万ドルに達し、主要なエージェントトークンであるAIXBTは11月の立ち上げ時の16万2000ドルからわずか2ヶ月後にはほぼ10億ドルまで成長しました。それ以降、Virtualsの時価総額はピーク時から84%減少し、7億400万ドル未満に落ち込んでいます。AIエージェントトークンは乖離の兆候を示す AIエージェントトークン市場を襲った暗い雰囲気にもかかわらず、初めてファンダメンタルズが弱いトークン価格から切り離され始めています。暗号資産市場情報プラットフォームMessariの研究者Chris DavisがXで共有したデータによると、8月にはVirtualsエコシステム内の日次手数料が3万3000ドルから23万ドルに上昇した一方で、時価総額は10%下落しました。8月のVirtualsの手数料生成と時価総額。出典：Messari 市場自体はリーダーシップの変化を経験しています。8月初旬、RibbitaがAIXBTを主要トークンの座から追い落とし、また元Coinbaseエンジニアのルーク・ヤングブラッドが7月に立ち上げた別のプロジェクトもAIXBTを上回りました。一部では、より良いユースケースを持つ新世代のエージェントが、第一世代のエージェントと比較して市場参加者から注目を集めていると考えられています。CoinbaseのBaseアプリに統合された自動イールドファーミングエージェントであるMamoのようなプロジェクトは、約1億3800万ドルの預金を集め、機関投資家スタイルの需要が高まっていることを示しています。量より質 優れたエージェントのパフォーマンスにより、エコシステムが再び脚光を浴びています。facticity.aiチームによって開発され、TIMEによって2024年の最高の発明の一つとして挙げられた多言語ファクトチェックエージェントArAIstotleは、企業主導の収益化戦略を概説しています。8月以降...
CAP
$0.11153
-13.58%
TOKEN
$0.01236
-2.29%
COM
$0.011197
+3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:03
共有
Anthropic、著作権侵害訴訟で15億ドルの和解に合意
Anthropicが書籍の著作権訴訟で15億ドルの和解金を支払うという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 人工知能企業Anthropicは、書籍の著者と出版社のグループからの訴訟を解決するために15億ドルを支払うことになると提出書類に記載されており、これは米国史上最大の著作権和解金となります。ClaudeはAnthropicによって開発された言語モデルです（Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Imagesによるフォトイラスト）SOPA Images/LightRocket via Getty Images 重要な事実 この訴訟で不正行為を認めなかったAnthropicは、和解の対象となる約50万冊の書籍それぞれに約3,000ドルを支払うことになります。この和解は、複数の書籍著者と出版社がAnthropicに対して著作権侵害を告発し、同社がAIチャットボットClaudeのトレーニングのために文学作品を海賊版化したと主張した後に成立しました。この和解により、Anthropicは海賊行為と著作権侵害の申し立てに関する訴訟から保護されます。もしAnthropicが訴訟で戦って敗訴していたら、法律アナリストのWolters Kluwer氏がAP通信に語ったところによると、同社は数十億ドルの費用がかかった可能性があります。Forbesの速報テキストアラートを入手：日々の見出しを形作る最大のニュースを常に知ることができるようテキストメッセージアラートを開始します。「Alerts」と(201) 335-0739に送信するか、こちらから登録してください。重要な引用 「6月、地方裁判所はAI開発と著作権法に関する画期的な判決を下し、AIモデルのトレーニングに対するAnthropicのアプローチはフェアユースに該当すると認定しました」とAnthropicの副法務顧問であるAparna Sridhar氏は声明で述べました。「本日の和解が承認されれば、原告の残りの過去の請求が解決されることになります。」注目すべきこと 地方裁判所の判事は月曜日に予定されている審問で和解条件を審査します。重要な数字 1,830億ドル。これは火曜日に行われた130億ドルのシリーズF資金調達ラウンド後のAnthropicの最新評価額です。重要な背景 Anthropicは昨年、Andrea Bartz、Charles Graeber、Kirk Wallace Johnsonという書籍著者らによって訴えられ、これはAIチャットボットのトレーニングに関する画期的な著作権訴訟となりました。この夏、判事はAnthropicの使用...
F
$0.010866
-5.85%
U
$0.009665
-1.69%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:00
共有
インドモービルがインドネシア全土の50,000人の学生向けにブロックチェーンベースの教育を展開 AI: インドモービルがインドネシア全土の50,000人の学生向けにブロックチェーンベースの教育を展開
インドモビルがインドネシア全土の50,000人の学生向けにブロックチェーンベースの教育を展開するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なハイライト：インドネシアの学生たちはSpace and Timeの分散型ネットワークを通じてオンチェーン資格証明を受け取ることになります。このイニシアチブは、現金支払いと銀行仲介をSXTトークンによる直接取引に置き換えます。学生と学校は、コースワークと授業料送金の両方について検証可能なデータ追跡の恩恵を受けます。インドネシアにおける教育アクセスへのブロックチェーン活用アプローチ インドモビルグループは、インドネシア全土の数万人の学生に教育をよりアクセスしやすく検証可能にすることを目指した新しいブロックチェーンベースのイニシアチブを立ち上げています。Space and Time財団とのパートナーシップにより、このインドネシアの複合企業は、コースワーク資格と授業料支払いが直接オンチェーンで記録されるプラットフォームに50,000人以上の学生を登録する計画です。このイニシアチブの中核はSXTチェーンであり、これは分散型データプラットフォームでコース修了の証明を保存し、学生が将来の雇用主や高等教育機関に安全に学業資格を提示できるようにします。ブロックチェーン技術の使用により、学生の成果に対する新しい透明性の基準が作られると期待されています。これまで対面での現金取引や第三者プラットフォームの銀行仲介が必要だった授業料支払いは、現在Space and TimeのネイティブトークンであるSXTで処理されるようになります。これらのトークンにより、保護者と学生は学校に直接支払うことができ、プロセスを簡素化し、従来の金融インフラへの依存を取り除きます—これは多くの人々が銀行口座を持たない国での重要な変化です。教育資金調達における仲介者の排除 この新システムの展開は、かつて学校と家族に調整の負担を課していた従来の支払いモデルを変革します。SXTを基盤となる支払い方法として使用することで、授業料はピアツーピアで送金され、即座に検証できます。入学からコース修了まで、各取引はSpace and Timeのバックエンドを通じてオンチェーンに記録され、完全に監査可能になります。「インドモビルは常に国家発展を支える長期的なインフラ構築を信じてきました。教育はその重要な部分です。Space and TimeおよびMakeInfinite Labsとのパートナーシップにより...
SXT
$0.0717
+1.41%
MORE
$0.03358
+49.24%
TOKEN
$0.01236
-2.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:54
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰