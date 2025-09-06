EUは2028年までにロシア産石油輸入を終了する目標を堅持し、米国からの圧力はないと発表

「EUはロシアの石油輸入を終了する2028年の目標を堅持し、米国からの圧力はないと述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。欧州連合は2028年1月1日までにロシアからの石油とガスの購入を停止する計画を進めており、ドナルド・トランプ大統領が欧州のリーダーたちにモスクワとの関係を今すぐ断つよう求めているにもかかわらず、その期限は変更されていません。木曜日、トランプはロシアからの石油購入を停止するよう欧州当局者に伝えましたが、期限は示さなかったとロイターは報じています。この展開を9月5日にコペンハーゲンから最初に報じたのはロイターでした。金曜日、EUのエネルギー政策を担当するダン・ヨルゲンセンは、インタビューで、ワシントンが期限の前倒しを求めていないことを明確にしました。「プーチンは私たちに対してエネルギーを武器化し、加盟国を脅迫しただけでなく、実際に私たちはプーチンの戦争資金を間接的に援助しており、それを止める必要があります。そしてトランプ大統領がそれに同意するなら、それは歓迎すべき支援にすぎません。なぜなら、それは確かに私たちの主要な目的だからです」とヨルゲンセンは述べました。現在、欧州連合は今後3年以内にロシアからの石油とガスの輸入を正式に禁止するための法的規則を最終決定しています。これらの輸入は、2022年のウクライナへの全面侵攻以来、ロシアの最大の資金源の一つであり、その資金は戦争努力に直接投入されています。 ハンガリーとスロバキアは抵抗し、ガスと石油の流れを維持したいと考えている すべてのEU諸国が賛同しているわけではありません。ハンガリーとスロバキアはドルージバパイプラインを通じて、毎日約20万から25万バレルのロシア産石油を輸入し続けています。これはブロック全体の石油需要の約3％に相当します。彼らはまたロシア産ガスも購入しており、ブリュッセルのタイムラインに満足していません。この供給停止によって自国のエネルギー価格が高騰し、不足が引き起こされる可能性があると警告しています。スロバキアのロバート・フィツォ首相は、金曜日にウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談後の記者会見で自らの立場を堅持しました。彼はトランプの発言についてコメントを拒否しました...