ビットコイン vs イーサリアム – ETHのスポット取引量がBTCを上回った後、「フリッペニング」は起きるのか？
ビットコイン対イーサリアム – ETHの現物取引量がBTCを上回った後、「フリッペニング」は起きるのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムの最新のビットコインに対する優位性は、機関投資家のマネーがどこに移動しているかにあります。BitMine ImmersionやSharpLink Gamingなどの企業を含む企業の財務部門は、最近数十億ドル規模のETH購入を公表しました。出典：CoinGecko ETFのフロー（資本フロー）データもこのトレンドを裏付けています。ビットコイン商品が8月を通じて不均一な資金流入を見せる一方、イーサリアム関連のファンドは月末に高い総流入額で締めくくる前に、一貫して好調な週を享受しました。出典：SoSoValue 出典：SoSoValue BTCプロダクトが資金流出を記録する中でも、ETHファンドは新たな資本を引き続き集めています。したがって、見た目からすると、イーサリアムは9月に向けて市場の注目の的となる可能性があります。出典：https://ambcrypto.com/bitcoin-vs-ethereum-is-the-flippening-on-after-eths-spot-volume-overtakes-btcs/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:30
EUは2028年までにロシア産石油輸入を終了する目標を堅持し、米国からの圧力はないと発表
「EUはロシアの石油輸入を終了する2028年の目標を堅持し、米国からの圧力はないと述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。欧州連合は2028年1月1日までにロシアからの石油とガスの購入を停止する計画を進めており、ドナルド・トランプ大統領が欧州のリーダーたちにモスクワとの関係を今すぐ断つよう求めているにもかかわらず、その期限は変更されていません。木曜日、トランプはロシアからの石油購入を停止するよう欧州当局者に伝えましたが、期限は示さなかったとロイターは報じています。この展開を9月5日にコペンハーゲンから最初に報じたのはロイターでした。金曜日、EUのエネルギー政策を担当するダン・ヨルゲンセンは、インタビューで、ワシントンが期限の前倒しを求めていないことを明確にしました。「プーチンは私たちに対してエネルギーを武器化し、加盟国を脅迫しただけでなく、実際に私たちはプーチンの戦争資金を間接的に援助しており、それを止める必要があります。そしてトランプ大統領がそれに同意するなら、それは歓迎すべき支援にすぎません。なぜなら、それは確かに私たちの主要な目的だからです」とヨルゲンセンは述べました。現在、欧州連合は今後3年以内にロシアからの石油とガスの輸入を正式に禁止するための法的規則を最終決定しています。これらの輸入は、2022年のウクライナへの全面侵攻以来、ロシアの最大の資金源の一つであり、その資金は戦争努力に直接投入されています。 ハンガリーとスロバキアは抵抗し、ガスと石油の流れを維持したいと考えている すべてのEU諸国が賛同しているわけではありません。ハンガリーとスロバキアはドルージバパイプラインを通じて、毎日約20万から25万バレルのロシア産石油を輸入し続けています。これはブロック全体の石油需要の約3％に相当します。彼らはまたロシア産ガスも購入しており、ブリュッセルのタイムラインに満足していません。この供給停止によって自国のエネルギー価格が高騰し、不足が引き起こされる可能性があると警告しています。スロバキアのロバート・フィツォ首相は、金曜日にウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談後の記者会見で自らの立場を堅持しました。彼はトランプの発言についてコメントを拒否しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:29
AJ リーが WWE スマックダウンに復帰しベッキー・リンチを襲撃
AJ LeeがWWE SmackDownに復帰しベッキー・リンチを襲撃という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AJ LeeがWWE SmackDownに復帰しました。1週間以上の噂と数日間のチャントの後、元WWE女子王者のAJ Leeは、シカゴでのSmackDownでWWEに復帰し、実生活での夫であるCMパンクを援助しました。AJ Leeは10年間試合をしておらず、彼女の最後の試合は2015年3月でした。セス・ロリンズが高みから傲慢に観察し、オールステート・アリーナでAJ Leeのチャントが響く中、リーの入場曲が流れ大きな歓声が沸き起こりました。リーはベッキー・リンチの強烈な平手打ちの2回目からパンクを救いました。リーはリングに飛び込み、恐怖に震えるリンチを攻撃しました。リンチはWWEがイブニングPLEを発表した時のトニー・カーンよりも恐れていました。CMパンクはパリで行われたWWE Clashでのフェイタル4ウェイWWE世界ヘビー級選手権戦で敗れました。パンクがロリンズに2度目のGTSを仕掛けようとした瞬間、ロリンズの妻ベッキー・リンチがパンクに急所攻撃を加え、ロリンズが防衛に成功しました。メインイベントの一幕で、ロリンズはパンクに「お前のバカ家族が大嫌いだ！」と言いました。翌日のRawでのCMパンクとベッキー・リンチのプロモーションセグメントは今年最高の一つでした。フランスのファンたちはパンクとリンチが言い争う中、必死にAJ Leeのチャントを送りました。「典型的ね、いつもここで働いてない馬鹿のために声援を送って」とベッキーは皮肉りました。セグメントはリンチ—常に挑発者—がCMパンクを平手打ちする場面で終わりました。パンクが女性に手を出さないことを知っていたからです。しかしAJ Leeが最後に出場したレッスルマニアでのドウェイン「ザ・ロック」ジョンソンの言葉を引用すると：「私は決して女性に手を出したりしない。でも喜んでそうする人を知っている。」ロックは元UFCとWWEのスーパースター、ロンダ・ラウジーのことを指していましたが、今回はAJ Leeが均衡を取り戻すことになるでしょう…
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:11
シバイヌのデスクロスフェイクアウトが出現：次に何が起こるのか？
シバイヌのデッドクロスフェイクアウトが出現：次に何が起こるのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シバイヌは最近、短期移動平均線が長期移動平均線を下回る時に現れるデッドクロスのシグナルを時間足チャートで形成しました。木曜日の早い時間に、U.Todayが報じたように、シバイヌは時間足チャートでゴールデンクロスを形成していましたが、数時間後にSHIB価格が反転し、時間足チャートでデッドクロスが続きました。 SHIB/USD 時間足チャート、提供元：TradingView デッドクロスの出現は、木曜日の雇用データ発表を前に市場が短期的な売り圧力を見せ、同様にシバイヌの価格も下落したため、突飛なものではありませんでした。驚くべき展開は、シバイヌが$0.000012の安値まで下落した時（これはデッドクロスの出現と一致していました）、その後価格が急上昇し、そのシグナルを無効にしたことです。 あなたはこちらも気に入るかもしれません デッドクロスは弱気の兆候ですが、この特定のシグナルは価格が比較的過剰売られた状態で現れ、弱気筋を驚かせ、その後シバイヌは急反発しました。次に何が起こるのか？ 記事執筆時点で、シバイヌは弱い雇用データ報告に続く広範な暗号資産市場の上昇に合わせて、過去24時間で2.28%上昇して$0.0000124で取引されていました。 あなたはこちらも気に入るかもしれません 金曜日に発表された労働統計局の報告によると、8月の雇用創出は減速し、最近の労働市場弱体化の兆候に加わり、連邦準備制度理事会が今月後半に広く予想されている利下げを実施する軌道に留まる可能性が高いとされています。 木曜日に$0.000012の安値まで急落した後、シバイヌは反発しました。この暗号資産は金曜日の早い時間帯に緑のローソク足を記録し、$0.00001246の高値に達した後、やや後退しました。 今後数日間で、シバイヌは日足チャートで主要な移動平均線のクロスオーバーを控えており、これは注目されるでしょう。シバイヌは日足チャートでゴールデンクロスを形成しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:09
ドナルド・トランプの息子が支援する企業が、ビットコインを含む6つの暗号通貨に投資！詳細はこちら
ドナルド・トランプの息子が支援する企業がビットコインを含む6つの暗号資産に投資！詳細はこちら」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ・ジュニアが支援するThumzup Media Corporationは、投資家向けレターで暗号資産に向けて重要な一歩を踏み出したことを発表しました。トランプ・ジュニア支援のThumzup Mediaが暗号資産に参入：100万ドルのビットコイン購入とDOGEマイニング投資 同社は100万ドル相当のビットコインを購入し、DOGE、LTC、SOL、XRP、ETH、USDCなどの主要暗号資産への投資も承認したと発表しました。Thumzup Mediaはまた、暗号資産マイニングへの戦略的参入を果たし、2,500台のDogecoin（DOGE）マイナーを取得する最終契約に署名しました。同社はさらに事業拡大のため、追加で1,000台のマイナーを在庫に加えることも検討していると報じられています。 これらの取り組みは、同社がデジタル資産を単なる金融投資ツールとしてだけでなく、事業成長戦略の一部としても捉えていることを示しています。DOGEマイニングへの投資により、Thumzupはブロックチェーンエコシステムでより積極的な役割を果たすことが可能になると考えられています。 暗号資産市場の変動性にもかかわらず、ビットコインやその他のデジタル資産に対する機関投資家の関心は引き続き高まっています。Thumzup Mediaの動きは、従来の投資家の暗号資産に対する信頼を強化し、同社の財務的多様化を強化する可能性があります。 同社の経営陣は、これらの投資が長期売買戦略の重要な部分であることを強調し、暗号資産セクターの発展を注視していくと述べました。 ※これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/a-company-backed-by-donald-trumps-son-invests-in-6-cryptocurrencies-including-bitcoin-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:06
カナダの失業率、8月に6万6千人の雇用喪失で9年ぶりの高水準に
カナダの失業率が8月に9年ぶりの高水準に達し、経済は6.6万人の雇用を失う」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カナダの失業率は8月に7.1%に上昇し、パンデミック期間外では9年以上で最高となり、カナダ銀行が今月後半に利下げを実施するよう圧力が高まっています。カナダ統計局は金曜日、8月に経済が66,000人の雇用を失ったと報告し、その大部分はパートタイムの職でした。専門・技術サービスが減少を主導し、輸送、倉庫、製造業などの貿易に敏感なセクターも急激な雇用喪失を記録しました。 エコノミストは利下げの可能性を高める見方 CIBCのシニアエコノミスト、アンドリュー・グランサムは、最新のデータは弱さがもはや米国の関税の影響を受けたセクターに限定されていないことを示していると述べました。「予想を下回る雇用報告書により、金融市場は9月の利下げの可能性をより高く織り込み、債券利回りの低下につながった」と彼は顧客に伝えました。 カナダ銀行の次の政策決定は9月17日に予定されています。中央銀行は過去3回の会合で主要金利を2.75%に維持し、貿易の不確実性と粘着性のあるインフレを理由に挙げています。しかし、雇用報告書は先週のデータに追加され、GDPが第2四半期に年率1.6%縮小し、7月には0.1%のわずかな反発が予測されていることを示しています。 8月は7月の41,000人の減少に続き、2ヶ月連続の雇用喪失となりました。失業者数は34,000人増加し、解雇率は1年前の0.9%から1%に上昇しました。BMOのチーフエコノミスト、ダグラス・ポーターは、1月に貿易戦争が始まって以来、経済は38,500人の雇用を失っており、そのうち58,100人が製造業の役割だと指摘しました。 インフレ圧力が政策見通しを形作る インフレが決定的な要因となる可能性があります。消費者物価指数（CPI）は7月に1.7%上昇しましたが、コア指標は高止まりしており、CPI-trimとCPI-medianの3ヶ月平均は2.4%でした。RBCのエコノミスト、クレア・ファンは、金利決定の前日に発表される8月のインフレ報告書が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:41
クジラが取引量500%急増の中、ソラナDeFiに10億ドルを注入、その理由とは AI: クジラが取引量500%急増の中、ソラナDeFiに10億ドルを注入、その理由とは
この投稿「クジラがソラナエコシステムのDeFiに10億ドルを注入、取引が500%急増した理由」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クジラがソラナエコシステムのDeFiに10億ドルを注入、取引が500%急増した理由 免責事項：NewsBTCで見つかる情報は教育目的のみです。投資の買い、売り、または保有に関するNewsBTCの意見を表すものではなく、投資には当然リスクが伴います。投資判断を行う前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。このウェブサイトで提供される情報は、完全にご自身の責任で使用してください。関連ニュース © 2025 NewsBTC. All Rights Reserved. このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://www.newsbtc.com/news/solana/whales-inject-1b-into-solana-defi-as-transactions-surge-500-heres-why/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:39
ルーキー トーマス・ソーバーのシーズン終了怪我がサンダーに与える現在と将来への影響
トーマス・ソーバーのシーズン終了怪我がサンダーの現在と将来に与える影響についての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ラスベガス、ネバダ州 – 7月16日：オクラホマシティ・サンダーのトーマス・ソーバー（#12）が2025年7月16日、ラスベガス、ネバダ州のUNLVで開催された2025年NBAルーキーフォトシュートでポートレート撮影に臨んでいます。ユーザーへの注意：この写真をダウンロードまたは使用することにより、ユーザーはGetty Imagesライセンス契約の条件に同意したことになります（写真：Harry How/Getty Images）Getty Images NBAトレーニングキャンプ開始の1ヶ月を切った時点で、オクラホマシティ・サンダーは厳しいニュースを受け取りました。6月のドラフトで全体15位指名され、ジョージタウン大学から一年でNBA入りした新人センターのトーマス・ソーバーが前十字靭帯（ACL）を断裂し、2025-26シーズン全体を欠場することになります。19歳のソーバーはパス能力と他選手のためにプレーを作る才能を持つ高い才能のビッグマンですが、NBAレベルでの貢献は来年まで待たなければなりません。現在の王者は当面、彼がいなくても問題ないでしょう。彼らのフロントコートはすでに充実しており、自力で戦える十分な能力があります—結局のところ、昨シーズンはそれがチームをタイトルに導いたのです。それでも、他のフロントコート選手に怪我が発生した場合、ソーバーの怪我はレギュラーシーズン中のチームの層の厚さに影響を与える可能性があります。それ以上に、この挫折は長期的な影響も持っています。ソーバーは、サンダーが将来の財政的制約によりアイザイア・ハーテンシュタインを維持できなくなった場合に、ローテーションで彼を最終的に代替できる才能を持つ選手として期待されていました。この怪我により、ソーバーはNBAデビューが2026-27シーズンまで延期され、経験の面で出遅れることになります。彼がチャンピオンシップレベルのチームで重要な役割を担えるようになるまでに、さらに1〜2年かかるかもしれません。もちろん、驚きは起こりうるし、一年目の選手も...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:23
『ラスト・ライツ』のエンドクレジットとポストクレジット、解説
「ラスト・ライツ」のエンドクレジットとポストクレジットの解説がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」のヴェラ・ファーミガとパトリック・ウィルソン出演の国際ポスター。ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ/ニューライン・シネマ ホラースリラー「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」—パトリック・ウィルソンとヴェラ・ファーミガ主演—には見逃せないエンドクレジットとポストクレジット映像があります。ウィルソンとファーミガは「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」で実在の悪魔学者エドとロレイン・ウォーレン役として復帰し、これはコンジュアリング・シネマティック・ユニバースの10作目となります。フォーブス「コンジュアリング」ユニバースの全映画がRotten Tomatoesによって最悪から最高までランク付けされました。ティム・ラマーズ著 マイケル・チャヴェス監督による「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」は金曜日に全国の映画館で公開されます。映画は1964年、若きエドとロレイン・ウォーレン（オリオン・スミスとマディソン・ローラー）が超常現象に関連する死亡事件を調査し、悪魔の存在との初めての遭遇を経験するところから始まります。悪魔が憑依した鏡に接触した後、妊娠9ヶ月のロレインは衝撃で陣痛が始まります。悲劇一歩手前の後、エドとロレインの一人娘ジュディが生まれ、成長するにつれて、彼女が両親の超常現象を感知する能力を受け継いでいることが分かります。フォーブスヒットホラースリラー「ウェポンズ」のストリーミング配信日が決定。ティム・ラマーズ著 間もなく物語は1986年に移り、エドの弱った心臓のため、ウォーレン夫妻は超常現象の調査を中止していました。しかし、悪魔が憑依した鏡がペンシルバニア州のスマール家に現れ、そこに住む8人全員を悩ませると、現在22歳のジュディ（ミア・トムリンソン）は彼らを助けるためにその家に引き寄せられます。娘の安全を心配したウォーレン夫妻は、スマール家の怪現象を調査し、悪魔と家族を恐怖に陥れる3つの恐ろしい亡霊を一度に取り除くことを決意します。フォーブス「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」はいつ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:56
トランプ国防総省を戦争省に改名することは合法か？知っておくべきこと。
トランプ国防総省を戦争省に名称変更することは合法か？知っておくべきこと。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインドナルド・トランプ大統領は金曜日に国防総省を「戦争省」に名称変更する大統領令に署名しましたが、これは現時点では非公式な変更であり、トランプ氏は議会なしに名称を変更する法的権限を持っていません。ドナルド・トランプ大統領は8月26日、ホワイトハウスでピート・ヘグセス国防長官と共に閣議で発言しました。AFP via Getty Images 重要事実 トランプ氏は金曜日に国防機関の名称変更命令に署名しました。これは、名称を「戦争省」に戻すべきだと公に繰り返し発言していたことを受けてのものです。国防総省は1940年代まで「戦争省」として知られていましたが、第二次世界大戦後に名称が変更され、軍の様々な部門—陸軍、海軍、海兵隊、空軍—がすべて一つの機関に統合されました。その名称変更は議会によって行われ、議員たちは1949年に国家安全保障法を改正した際に正式に同機関を国防総省と改名しました。そのため、正式に名称を戦争省に戻すには議会による別の法律が必要であり、トランプ氏は大統領令によって単独でそれを行うことはできません。金曜日のトランプ氏の命令にもかかわらず、これは名称変更が実際には公式なものにならないことを意味し、ホワイトハウスは事実説明書で戦争省の名称を同機関の「二次的な名称」にする意向だと述べています。トランプ氏はまた、ピート・ヘグセス国防長官に名称変更を恒久的にするための「行動を推奨する」よう指示する予定で、これには議会の法律も含まれます。トランプの大統領令は何を述べるのか？大統領令は戦争省を機関の「二次的な」名称として設置し、また、ヘグセス氏が「戦争長官」という「二次的な肩書き」で知られるよう指示します。
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:53
