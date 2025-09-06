MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
3～5年経過した7,626 BTCがオンチェーンで移動
「3～5年経過した7,626 BTCがオンチェーンで移動」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。自分の洞察を他者と共有するために、セバスチャンはXやLinkedInなどのプラットフォームでのオンラインディスカッションに積極的に貢献するようになりました。フィンテックと暗号資産関連のトピックに焦点を当てたことで、彼はオンライン暗号資産コミュニティで信頼される声としてすぐに確立されました。セバスチャンの目標は、急速に進化する暗号資産の世界における最新のトレンドと洞察について、視聴者を教育し情報提供することでした。専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に与え、伝統的な金融と分散型金融のギャップを埋めました。この認定は、より広範な金融環境とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。セバスチャンの金融と執筆への情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融研究に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K報告書を研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加していることがよくあります。暗号資産のパイオニアとしてのセバスチャンの旅は、知識の絶え間ない追求と洞察を共有することへの献身によって特徴づけられています。複雑な暗号資産の世界をナビゲートする彼の能力と、金融研究とコミュニケーションへの情熱が組み合わさり、彼は業界にとって貴重な貢献者となっています。暗号資産の世界が進化し続ける中、セバスチャンは最前線に立ち、貴重な洞察を提供し続けています...
ロングが壊滅的な打撃を受け、24時間で2億1600万ドルが消失
記事「24時間で2億1600万ドルが消失、ロングポジションが壊滅的な打撃を受ける」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。警戒すべき暗号資産の清算：24時間で2億1600万ドルが消失、ロングポジションが壊滅的な打撃を受ける コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 警戒すべき暗号資産の清算：24時間で2億1600万ドルが消失、ロングポジションが壊滅的な打撃を受ける 出典: https://bitcoinworld.co.in/crypto-liquidations-brutal-blow/
ジャスティン・サンがワールド・リバティ・ファイナンシャルに訴える – 私のトークンを解放せよ
ジャスティン・サンがWorld Liberty Financialに訴え – トークンのロック解除を要求という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。TRONの創設者ジャスティン・サンは、物議を醸すこと（あるいは見出しを飾ること）に慣れています。彼は再び論争の中心に立たされることになりました。World Liberty Financial（WLFI）が突然、彼のトークンの大部分を凍結したのです。サンはここで単なる投資家以上の存在です。WLFIチームとコミュニティへの公開投稿で明らかにしているように、彼はお金だけでなく、「このプロジェクトの未来への信頼とサポート」も投入しました。 公平性はジャスティン・サンにとって核心的な問題 ジャスティン・サンは、サポーターとして、また起業家として、以前からこのゲームをプレイしてきました。億万長者が公の場でトークンの返還を要求することは日常茶飯事ではなく、その額も小さくありません。報告によると、サンのWLFI保有額は約1億700万ドルで、宙ぶらりんの状態で凍結されています。市場操作や、分散化とは程遠いガバナンスについての非難が渦巻いています。 WLFIの saga は凍結トークン以上に深刻です。このプロジェクトは発足以来、噂や疑惑に悩まされてきました。インサイダーが供給量の半分以上を保有しています。トランプ家は数十億のトークンとプロジェクト収益の驚異的なシェアを支配していると伝えられています。トークン割り当ての不透明さも指摘されています。一部の個人投資家は、ローンチ直後に「インサイダーダンプ」があったとチームを非難しています。これにより、一般の保有者が参入したタイミングで価格が急落しました。 WLFIはまた、著名な投資家への秘密取引や優遇措置の疑惑で精査されています。しかし、チームはいかなる不正行為も否定し、すべてを通常の資金管理の一環だとしています。 サンにとって、核心的な問題は公平性です。彼は暗号資産の世界に深く織り込まれた感情を反映して、「トークンは神聖で侵すことができないものであり、これはあらゆるブロックチェーンの最も基本的な価値であるべきだ」と述べました。彼の見解では、凍結は彼自身だけでなくプロジェクト自体にとっても悪影響であり、崩壊のリスクをもたらしています...
重要な遅延が規制当局の精査を延長
投稿「重要な遅延が規制当局の精査を延長」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。グレースケールの現物DOT ETF：重要な遅延が規制当局の精査を延長 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース グレースケールの現物DOT ETF：重要な遅延が規制当局の精査を延長 出典: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-dot-etf-delay/
市場の反応に関する深い考察
投稿「市場反応への深い考察」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物ETH ETFが巨額の4億4400万ドルの出金に直面：市場反応への深い考察 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 現物ETH ETFが巨額の4億4400万ドルの出金に直面：市場反応への深い考察 出典：https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflow-2/
紛争解決のための分散型メカニズム
「分散型紛争解決メカニズム」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Kleros（PNK）は、さまざまなアプリケーションや産業における紛争を解決するための非中央集権的で効率的なメカニズムを提供するように設計されたブロックチェーンベースの紛争解決プロトコルです。このプロトコルは、従来の法的システムや仲介者を必要とせずに、公正で透明性のある方法で意見の相違を解決することを目指しています。従来の法的システムや仲介者への依存を減らす可能性がある一方で、スケーラビリティ、管轄上の問題、陪審員プールの完全性を確保する必要性に関連する課題にも直面しています。 分散型仲裁 Klerosは、従来の裁判官や仲裁人ではなく、世界的な陪審員ネットワークによって紛争が解決される分散型仲裁プラットフォームとして機能します。陪審員は、ステークしたPNKトークンとKlerosエコシステム内での評判に基づいて選ばれます。 PNKはKlerosプロトコルのネイティブ暗号通貨トークンです。PNKトークン保有者は、トークンをステークしてKleros紛争解決システムの陪審員になることができます。陪審員は、参加することで報酬を得ることができ、誤った決定をした場合にはペナルティを受けるため、公正で正確な判断を下すよう奨励されています。 陪審員は紛争解決の仕事に対してPNKトークンで報酬を受け取ります。ただし、不正確または偏った決定を下した場合、ペナルティとしてステークしたトークンの一部を失う可能性があります。 免責事項：この記事は情報提供のみを目的としており、CoinIdolによる推奨とみなされるべきではありません。これらは暗号通貨の売買を推奨するものではありません。読者は資金を投資する前に自分自身で調査を行うべきです。 出典：https://coinidol.com/kleros-pnk-token/
懸念を呼ぶ1億6200万ドルの流出が市場の懸念を高める
記事「懸念を引き起こす憂慮すべき1億6200万ドルの流出」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物ビットコインETFの資金流出：懸念を引き起こす憂慮すべき1億6200万ドルの流出 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 現物ビットコインETFの資金流出：懸念を引き起こす憂慮すべき1億6200万ドルの流出 出典：https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etf-outflows-3/
ジェニファー・ロペス、タイトル曲で「キス・オブ・ザ・スパイダーウーマン」ミュージカルをプレビュー
ジェニファー・ロペス、タイトル曲で「蜘蛛女のキス」ミュージカルをプレビュー」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジェニファー・ロペス Getty Images ジェニファー・ロペスが新しい「蜘蛛女のキス」映画化作品でクローズアップの準備を整えています。この人気スーパースターは、もともとチタ・リベラが主演したトニー賞受賞ミュージカルを再現する upcoming映画で主役を演じる予定です。upcoming作品の最初の試聴として、ロペスは映画のサウンドトラックから「Kiss of the Spider Woman」を公開しました。「遅かれ早かれ、日の光の中で、または花開くとき/赤いろうそくがちらつくと、彼女は部屋に入ってくる/そしてカーテンが揺れ、火がシューッと音を立てる/彼女のキスがやってくる」と彼女はこの haunting trackで歌っています。「月は暗くなり/潮の引き際に/彼女の黒い数珠が輝き/あなたは動きたくてうずうずするけど、蜘蛛女の網に捕らえられている/彼女のベルベットのケープの中で/叫ぶことはできるけど/逃げることはできない」。このミュージカル適応版では、ロペスは刑務所の囚人ルイス・モリーナ（トナティウ演じる）と彼の同房者バレンティン・アレギ（ディエゴ・ルナ演じる）が憧れる存在であるオーロラを演じています。リベラ自身も昨年亡くなる前に撮影現場を訪れ、ロペスの演技を見ました。「[私は]ほとんど気絶しそうになった」と彼女はその体験についてOutに語りました。「テレビの前に座って母親と『ウエスト・サイド・ストーリー』を見て、踊り回り、いつか歌って踊って演じることができればと願っていた私の中の少女が、その瞬間に完全に実現したのです」。「これまで経験した中で最も美しい映画製作体験の一つであり、また私の人生の困難な時期でもありました」と彼女は付け加えました。「[それは]長い間目覚めるのを待っていた私の一部を満たしてくれました」。最終的に、この愛されているミュージカルをスクリーンで実現することは、彼女にとって「夢が叶った」ことでした...
2025年の最良プレセールコイン。BlockDAG、PEPENODE、SUBBD、＆BEST
「2025年の最良のプレセールコイン。BlockDAG、PEPENODE、SUBBD、＆BEST」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。プレセールは、小規模な購入者が早期参入して大きな上昇を捉えることができる暗号資産の数少ない分野の一つです。取引所上場や後期段階の価格急騰を待つのではなく、プレセール参加はピークを迎える前のモメンタムに乗ることで、より高いリターンをもたらすことが多いです。本当の課題は、どのプロジェクトが本当に支援する価値があるかを見極めることです。毎週新しいプレセールが登場する中、本物の機会とハイプを区別するには注意深い観察が必要です。このガイドでは、現在購入すべき最良のプレセールコインを絞り込んでいます。含まれる各プロジェクトは、堅実なメカニズム、アクティブユーザーベース、または曖昧な約束を超えたインセンティブを示しています。ウイルス的に広がるモバイルマイニングからAI駆動のクリエイター経済まで、これらのプレセールはトラクションと結果によって支えられています。リストの先頭にはBlockDAGがあり、すでに約4億ドルを調達し、モメンタムを構築し続けています。1. BlockDAG：ローンチ前にスケールを構築 BlockDAGは、有向非巡回グラフ（DAG）のスケーラビリティとプルーフ・オブ・ワーク(PoW)のセキュリティを融合したハイブリッドアーキテクチャで強いモメンタムを獲得しています。完全にEVM互換性があり、イーサリアムブロックチェーンと同様にdAppsとスマートコントラクトをサポートしています。成功したCertiK監査とオープンなリーダーシップチームと相まって、BlockDAGは明確な信頼性を確立しました。プレセール中に約4億ドルを確保し、価格が0.0013ドルにリセットされ、BlockDAGはBDAG展開イベント中にこのフラットレートモデルを導入し、ボーナス層を排除し、すべての参加者に公平性を確保しました。採用の主要な原動力は、現在300万人以上が使用しているX1マイナーアプリです。これにより、スマートフォンがマイナーとして機能し、グローバルな参加のための低コストの道を作り、大規模なマーケティングなしで採用を広げることができます。このコミュニティ主導の拡大は独自の利点となっています。もう一つの際立った特徴はダッシュボードV4で、プレセールをインタラクティブなプラットフォームに変えています。単なる購入ポータルではなく、ユーザーはライブチャート、ウォレットの更新、注文データ、リーダーボードを見ることができます。バイヤーバトルは競争力を高め、アクティブな参加者に毎日報酬を与えます...
ChatGPTのパーソナリティとAI倫理の形成
投稿「ChatGPTのパーソナリティとAI倫理の形成」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。OpenAIの重要な再編成：ChatGPTのパーソナリティとAI倫理の形成 コンテンツへスキップ ホーム AIニュース OpenAIの重要な再編成：ChatGPTのパーソナリティとAI倫理の形成 出典: https://bitcoinworld.co.in/openai-reorganizes-ai-behavior/
