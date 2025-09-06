ジャスティン・サンがワールド・リバティ・ファイナンシャルに訴える – 私のトークンを解放せよ

ジャスティン・サンがWorld Liberty Financialに訴え – トークンのロック解除を要求という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。TRONの創設者ジャスティン・サンは、物議を醸すこと（あるいは見出しを飾ること）に慣れています。彼は再び論争の中心に立たされることになりました。World Liberty Financial（WLFI）が突然、彼のトークンの大部分を凍結したのです。サンはここで単なる投資家以上の存在です。WLFIチームとコミュニティへの公開投稿で明らかにしているように、彼はお金だけでなく、「このプロジェクトの未来への信頼とサポート」も投入しました。 公平性はジャスティン・サンにとって核心的な問題 ジャスティン・サンは、サポーターとして、また起業家として、以前からこのゲームをプレイしてきました。億万長者が公の場でトークンの返還を要求することは日常茶飯事ではなく、その額も小さくありません。報告によると、サンのWLFI保有額は約1億700万ドルで、宙ぶらりんの状態で凍結されています。市場操作や、分散化とは程遠いガバナンスについての非難が渦巻いています。 WLFIの saga は凍結トークン以上に深刻です。このプロジェクトは発足以来、噂や疑惑に悩まされてきました。インサイダーが供給量の半分以上を保有しています。トランプ家は数十億のトークンとプロジェクト収益の驚異的なシェアを支配していると伝えられています。トークン割り当ての不透明さも指摘されています。一部の個人投資家は、ローンチ直後に「インサイダーダンプ」があったとチームを非難しています。これにより、一般の保有者が参入したタイミングで価格が急落しました。 WLFIはまた、著名な投資家への秘密取引や優遇措置の疑惑で精査されています。しかし、チームはいかなる不正行為も否定し、すべてを通常の資金管理の一環だとしています。 サンにとって、核心的な問題は公平性です。彼は暗号資産の世界に深く織り込まれた感情を反映して、「トークンは神聖で侵すことができないものであり、これはあらゆるブロックチェーンの最も基本的な価値であるべきだ」と述べました。彼の見解では、凍結は彼自身だけでなくプロジェクト自体にとっても悪影響であり、崩壊のリスクをもたらしています...