Digital Ascension CEOがXRPは0.50ドル以下に戻ることはないと主張：その理由 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、Jake Claverは投資家が0.30〜0.50ドルの範囲でXRPを蓄積する機会を逃したと主張しています。CEOは今後のETF上場と10億ドルの企業財務採用を引用し、現在の2.84ドルの価格は2024年11月の安値から400%以上の利益を維持しています。 Digital Ascension GroupのCEO Jake Claverは、XRPの取引価格が0.50ドル以下になる時代は永久に終わったと宣言しました。彼の評価は、多くの投資家が蓄積のために利用したかったと今では願う、暗号資産が過去の低価格レベルに戻る可能性についての継続的な議論に対応するものです。 Claverは、XRPが0.30ドルから0.50ドルの間で取引されていた時、多くの投資家がこの資産を無価値だとして否定し、しばしば否定的なレッテルを貼っていたと指摘しました。XRPが現在の取引レンジに進んだ今、これらの同じ市場参加者たちは、それらの価格レベルでの蓄積機会を逃したことを後悔していると述べています。 ETF上場が大幅な調整を防ぐと予想 CEOは、現在のラリーが始まる前に、買い手たちが0.50ドル以下の価格でXRPを蓄積する機会が数年あったことを強調しました。彼は、今後のスポットXRP ETF商品が機関投資家の需要を生み出し、過去の安値への大幅な調整を防ぐと考えています。 予測によると、XRP ETFの上場は来月にも行われる可能性があり、承認後数週間以内に50億ドルの投資資金が流入すると見込まれています。この機関投資家の関心は、過去のサポートレベルへの大幅な戻りが起こりにくいというClaverの見解を裏付けています。 企業の財務採用は、公表されているXRP保有高が10億ドルを超え、追加の価格サポートを生み出しています。この機関投資家のバックアップは、XRPを0.50ドル台に押し戻す可能性のある大幅な調整に対する反論を強化しています。 XRPは現在、2024年11月以降400%を超える利益を維持しています。この価格パフォーマンスは、資産の上昇軌道と機関投資家の魅力に対するClaverの自信を裏付けています。 XRPの調整はまだ可能性あり しかし、テクニカル分析家のEGRAGは、過去の市場サイクルに基づいて対照的なシナリオを提示しています。EGRAGは、潜在的なブローオフトップの後に0.30ドルへの調整が依然として可能であり、最終的な安値は達成されたピーク価格レベルに依存すると示唆しています。 EGRAGの分析によると...