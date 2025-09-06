MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ジェンスラーの「行方不明」テキストメッセージで米国証券取引委員会が批判を浴びる、重要な暗号資産取締り期間から
米国証券取引委員会（SEC）は、最近の報告書でゲイリー・ゲンスラー在任中に暗号資産の執行措置に関連する記録が失われる結果となった監視機関のIT部門による一連の「回避可能な」ミスの詳細が明らかになった後、批判を浴びている。関連記事：イングランド銀行総裁、ステーブルコイン計画協議に先立ち「マルチマネー」ビジョンを共有 […]
VISION
$0.0002883
--%
MULTI
$0.04637
-3.91%
BANK
$0.13278
-1.54%
共有
Bitcoinist
2025/09/06 13:00
共有
SECとCFTCが24/7取引適応を推進
SECとCFTCが24時間取引適応を推進という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：SECとCFTCが伝統的市場での24/7取引の提案を発表。7月の指令に沿って取引制限を緩和する取り組み。米株取引所やBTC、ETHなどの暗号資産への潜在的影響。SEC委員長のPaul AtkinsとCFTC代理委員長のCaroline Phamは9月5日、継続的取引とデリバティブ規則の緩和を通じて暗号資産市場を伝統的金融に統合する提案を共同発表しました。この取り組みは、米国金融市場をデジタル資産の24時間体制に合わせることを目指し、市場効率を高め、全国的な投資機会を拡大する可能性があります。 SECとCFTCが24時間市場取引を推進 SEC委員長のPaul AtkinsとCFTC代理委員長のCaroline Phamは、米株取引所での継続的取引のための措置を導入しました。彼らはまた、イベントと無期限契約の制限緩和を提案し、分散型取引所プロトコルのための革新的免除を導入しました。この取り組みは、伝統的市場を暗号資産セクターの常時稼働の取引アプローチに合わせるための戦略的な動きを表しています。このような変更は、米国金融空間内の流動性と競争力を促進することを目指しています。株式取引所が24時間体制で運営できるようにすることで、BTC、ETHなどの資産は取引オプションが拡大し、市場のダイナミクスとグローバルな位置づけに直接影響を与える可能性があります。 市場アナリストはこの取り組みを米国市場にとって前向きな進展として指摘しています。このステップは、暗号資産取引に焦点を当てた7月の既存の指令に沿ったものです。規制の調和と適応は、市場センチメントと投資家戦略の両方に影響を与えると予想されています。 暗号資産と金融市場への影響 ご存知でしたか？このような提案は、重要な政策転換を反映し、暗号資産市場の運営ペースに合わせる取り組みを強調しており、過去の伝統的取引時間を延長する試みを思い起こさせますが、それらは中程度の成功しか収めませんでした。ビットコイン（BTC）は現在110,819.68ドルで取引されており、時価総額は2.21兆ドルです。取引高は過去24時間で5.80%減少し、BTCは0.47%の緩やかな価格下落を示しています...
STOP
$0.07213
+0.38%
U
$0.009665
-1.69%
BTC
$121,690.1
-1.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:43
共有
なぜビジネスの間でビットコイン採用が増加しているのか
ビジネスにおけるビットコイン採用が増加している理由が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。主なポイント：最近の報告書では、さまざまな業界の企業がビットコインを受け入れている状況が明らかになりました。地域別のBTC分析では、アジアと米国の間で競争が激化していることが示されています。通貨の価値下落への懸念から、ビジネスオーナーは代替通貨を模索しています。現在の機関投資家が今年の最新の強気相場を先導していることは間違いありません。これは主に規制環境の改善によるものですが、機関投資家やホエールだけが市場に積極的に参入しているわけではありません。ビットコインは2025年までに堅調な機関投資家の関与を享受してきましたが、その関与は他の買い手も引き付けています。ビットコインを採用するビジネスオーナーの数は今年急激に増加しています。River ビットコイン採用レポートによると、2022年に企業が所有するビットコインの価値は約5億ドルでした。その数字は現在430億ドルを超えています。分析によると、さまざまな業界の企業がBTCに関心を示していることも明らかになりました。不動産業界の企業がビットコインへの投資率が最も高かったです。ビットコインサービスとホスピタリティ業界がそれぞれ2位と3位にランクされました。BTCへのビジネス投資のレベルは、ビットコインをビジネス運営に統合する能力に大きく影響されていました。アジアでのビットコイン採用は米国での採用に匹敵する機関投資家やビジネス分野でのビットコインの採用増加は、グローバルな採用を測定するための完璧な条件も提供しました。これは、機関投資家の関与がグローバルな規模で加速している現象だからです。米国は暗号資産採用の面でグローバルリーダーになることを目指してきました。しかし、特にアジアからの厳しい競争に直面しています。米国は最近のChainalysisのグローバル暗号資産採用指数で2位にランクされました。国別ビットコイン採用 | 出典：Chainalysis インドが指数で1位にランクされ、他にもいくつかのアジア諸国が...
U
$0.009665
-1.69%
REAL
$0.08225
-1.59%
BTC
$121,690.1
-1.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:41
共有
ジャスティン・ビーバー、「Swag」アルバムに続きクイックフォローアップ「Swag II」を制作
ジャスティン・ビーバー、「Swag」アルバムに続き「Swag II」をすぐにフォロー発表 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャスティン・ビーバー NBCU Photo Bank via Getty Images ジャスティン・ビーバーは7月にアルバム「Swag」をリリースした後、新しい音楽を共有するのに時間を無駄にしませんでした。グラミー賞受賞ヒットメーカーは「Swag II」をリリースしました。これは「Daisies」や「Yukon」などのトップ20シングルを生み出した前作LPに続くサプライズ作品です。最初の21曲に加えて23曲を誇る「Swag II」の再発売は、ビーバーが妻ヘイリー・ビーバーとの間の子供、ジャック・ブルース・ビーバーの最初の誕生日を祝ってから2週間後に登場しました。新プロジェクトでは、ビーバーはMike Will Made ItやMk.geeなどの注目プロデューサーの助けを借りて、彼の私生活—特に彼の結婚生活や薬物乱用に関する投機—について語り続けています。「彼らは私が正気じゃないと言おうとする / でも今は彼らが全ての歌詞を歌っている」とビーバーはオープニングトラック「Speed Demon」で歌っています。「登るべき山がたくさんある / 物乞いを置き去りにしなければならなかった / そして私より強いものがある / それが私に新しい道を開き、エネルギーを与えてくれる / そして彼女が私に十分だと確信させる何かがある / 毎日彼女は私に愛を注いでくれる / そして私を疑っていた全ての人々 / 彼らは私の償いを目撃し、今は私の席に座っている。」ビーバーは同様に「I Do」、「Mother in You」、「Don't Wanna」、そしてTemsとのコラボ「I Think You're Special」などのトラックで、妻への感謝と献身を共有しています。「誓います / 誓うと言うとき本気です / 誰も君に触れることはできない / 誓います / 君はいつも私が選ぶ唯一の人」と彼は「I Do」で歌い、「[私は]今ほど君を愛したことはない」と付け加えています。ビーバーが...
M
$2.06617
-2.32%
T
$0.01543
+0.84%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:08
共有
価格が方向転換する中、5,940,000,000 XRPのアクティビティ急増が市場に衝撃を与える
投稿「価格が方向を転換する中、59億4,000万ドルのXRPアクティビティの急増が市場に衝撃を与える」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は金曜日の早い時間帯に価格の乱高下を見せ、様々な暗号資産で取引活動が急増しました。CoinMarketCapのデータによると、XRPも同様に取引高が最大44%増加し、65億7,000万ドルに達しました。XRP取引高、提供：CoinMarketCap 金曜日に発表された弱い雇用統計を受けて、より広範な暗号資産市場は上昇し、9月に予定されているFRB会合での利下げの可能性が高まったようです。あなたはこちらも気に入るかもしれません その後、暗号資産は再び緑に戻りましたが、上昇は短命で、その後下落しました。プレス時点で、XRPは日中高値2.88ドルを記録した後、過去24時間で0.85%下落して2.80ドルとなっています。XRPニュース CME先物は最近、8月の成長の概要を発表し、暗号資産先物とオプションのOI（未決済約定）が過去最高の360億ドルに達したことを示しました。XRPは、機関投資家の活動がビットコインを超えて拡大する中、未決済約定で過去最高値に達し、注目を集めました。あなたはこちらも気に入るかもしれません リップルのCEOであるブラッド・ガーリングハウスはXで最近の節目を強調し、XRPの未決済約定の印象的な急増について次のように述べました：「CMEGroupのデータによると、XRP先物契約は未決済約定で10億ドルに達するのが史上最速（わずか3ヶ月強）でした。」今週、認証情報修正がXRPレジャーのメインネットで有効化されました。認証情報（XLS-70）はDID標準に軽量機能を追加するように設計されており、XRPレジャー上で直接ユーザー認証情報を発行、管理、検証するためのフレームワークです。この標準は、新しい「認証情報」台帳オブジェクトと、認証情報の作成、受け入れ、削除のための新しいトランザクションタイプを導入します。出典：https://u.today/5940000000-xrp-activity-surge-shocks-market-as-price-flips-direction
U
$0.009665
-1.69%
RISE
$0.010186
-1.06%
XLS
$0.001951
+3.22%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:06
共有
ソラナトレジャリー企業SOL戦略がNasdaq取引に承認される
ソラナトレジャリー企業SOL Strategiesがナスダック取引の承認を取得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン ソラナブロックチェーンはウォール街で新たな注目を集めようとしています。SOL Strategies Inc.はナスダックグローバルセレクトマーケットへの参加承認を取得し、2025年9月9日にティッカーシンボル「STKE」で取引を開始する予定です。ナスダックへの移行により、同社はより幅広い投資家層、特にソラナに関連する企業への直接的なエクスポージャーを求める機関投資家の取り込みを期待しています。追加された流動性も既存株主にとって大きな利点と見なされています。株式は以前CYFRF として取引されていたOTCQBベンチャーマーケットから自動的に転換される一方、カナダ証券取引所（HODL）への上場は維持されます。 1年間の取り組みに関するCEOの発言 最高経営責任者のリア・ウォルドは、ナスダックの承認を1年以上にわたる準備と粘り強さの証明と呼びました。ソーシャルメディアの投稿で、彼女はこのマイルストーンを同社とソラナエコシステムの両方が世界で最も著名なテクノロジー企業の間で認知を得ている証拠だと述べました。ウォルドは、この上場がバリデーターの成長を拡大し、米国資本市場へのアクセスを強化するための基盤を提供すると付け加えました。同社の優先事項の一つは、ソラナのパフォーマンスとセキュリティに不可欠なバリデーターパートナーシップとステーキング業務の拡大です。アナリストは、この動きがソラナの最近のAlpenglowアップグレードと一致していると指摘しています。このアップグレードはネットワーク上のスループットと効率性を加速することを目的としています。ナスダックの資本を背景に、SOL Strategiesは需要の高まりに合わせてバリデーターインフラを確保する上でより大きな役割を果たすことを期待しています。 より広範な成長への一歩 この承認にはまだSEC（米国証券取引委員会）からの規制上の承認が必要であり、Form 40-F申請の有効性も含まれます。完了すれば、経営陣は業界全体でステーキングサービスへの需要が引き続き高まる中、同社がソラナインフラへの機関投資家の資金フローを取り込む態勢が整うと考えています。ウォルドにとって、この上場はゴールではなく...
F
$0.010876
-5.77%
T
$0.01543
+0.84%
U
$0.009665
-1.69%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:05
共有
ビットコインとアルトコインでこの指標に注目：トリガーされるとボラティリティが上昇
ビットコインとアルトコインにおけるこの指標に注目：発動された後のボラティリティ増加という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産分析会社Alphractalは、ビットコイン（BTC）とアルトコインの間の相関関係が市場の動きにおいて重要な役割を果たすと主張しています。同社によると、BTCとアルトコインの間の相関関係が低下すると、市場は通常ボラティリティの波を経験します。この動きは上向きにも下向きにもなり得ます。分析でよく使用される相関ヒートマップデータを引用して、Alphractalはこの指標が暗号資産市場の一種の「温度計」として機能すると述べました。声明には以下の評価が含まれていました：BTCがレンジ相場で取引されている場合、アルトコインが目立ち、しばしばパフォーマンスが上回り、相関関係が低下し、その後の市場の反落につながる可能性があります。BTCが強い下降トレンドにある場合、アルトコインとの相関関係が高まり、価格の動きがより同期します。Alphactalが共有したBTC-アルトコインヒートマップ。アルトコインのラリーは一般的に短命であり、しばらくするとビットコイン価格が「底に引き寄せられる」と述べられました。執筆時点で、BTC価格は110,766ドルで取引されており、過去24時間で1%上昇しています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/pay-attention-to-this-metric-in-bitcoin-and-altcoins-volatility-increases-when-triggered/
BTC
$121,690.1
-1.29%
MORE
$0.03357
+49.20%
ALTCOIN
$0.0004019
-12.51%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:03
共有
本日のNYTミニクロスワードのヒントと回答（9月6日土曜日）
本日の「土曜日、9月6日のNYTミニクロスワードのヒントと回答」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今日のNYTミニクロスワードパズルのヒントをお探しですか？こちらにヒントと回答をご紹介します。クレジット：NYT 戻ってきました！ローテーションから数週間離れていましたが、親愛なるパズル解きの皆さん、またクロスワードでお会いしました。あの頃はまだ夏の真っ只中でした。今や夏は忍び去り、秋が涼しく少し物悲しい雰囲気とともに急いでやってきています。いつものように、週末のストリーミングガイドで現在のベストなストリーミングオプションと劇場公開作品をチェックしてください。あなたが何を観ているのかも教えてください！私はいつも新しいおすすめを探しています。昨日のNYTミニクロスワードをお探しですか？ヒントと回答はこちらでチェックしてください。NYTミニは、より大きく難しいNYTクロスワードの小さく、早く解ける、より消化しやすいバイトサイズ版で、大きな兄弟版と違って、ニューヨークタイムズの購読なしで無料でプレイできます。ウェブまたはアプリでプレイできますが、アーカイブに挑戦するにはアプリが必要です。ネタバレ注意！今日のミニクロスワードの解き方ヒント 土曜日のミニは週の他の日よりもずっと大きく難しいので、最初の文字だけでなく、それぞれのヒントをいくつか含めています。ただし、以下に最初の文字があり、その後に回答が続きます。ヨコのカギ 1A. 4期務めた米国大統領 — 第二次世界大戦中 4A. シェイクスピア英語で「急ぐ」— "pie"と韻を踏む 7A. 国の紋章として楽器（ハープ）を持つ唯一の国 — シャムロックを思い浮かべて 9A. ラム酒の有名ブランド — 10Aとある程度韻を踏む 10A. 女性ラッパーとしてビルボード1位ヒット曲の最多記録（5曲）を持つ人物 — 9Aとある程度韻を踏む 11A. 古代の時間追跡装置 — 空にある火の玉を使用 12A. Ctrl-___-Del —...
M
$2.06617
-2.32%
U
$0.009665
-1.69%
PLAY
$0.04578
-2.80%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:02
共有
Digital Ascension CEOがXRPが0.50ドル以下のレベルに戻ることはないと主張：その理由
Digital Ascension CEOがXRPは0.50ドル以下に戻ることはないと主張：その理由 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、Jake Claverは投資家が0.30〜0.50ドルの範囲でXRPを蓄積する機会を逃したと主張しています。CEOは今後のETF上場と10億ドルの企業財務採用を引用し、現在の2.84ドルの価格は2024年11月の安値から400%以上の利益を維持しています。 Digital Ascension GroupのCEO Jake Claverは、XRPの取引価格が0.50ドル以下になる時代は永久に終わったと宣言しました。彼の評価は、多くの投資家が蓄積のために利用したかったと今では願う、暗号資産が過去の低価格レベルに戻る可能性についての継続的な議論に対応するものです。 Claverは、XRPが0.30ドルから0.50ドルの間で取引されていた時、多くの投資家がこの資産を無価値だとして否定し、しばしば否定的なレッテルを貼っていたと指摘しました。XRPが現在の取引レンジに進んだ今、これらの同じ市場参加者たちは、それらの価格レベルでの蓄積機会を逃したことを後悔していると述べています。 ETF上場が大幅な調整を防ぐと予想 CEOは、現在のラリーが始まる前に、買い手たちが0.50ドル以下の価格でXRPを蓄積する機会が数年あったことを強調しました。彼は、今後のスポットXRP ETF商品が機関投資家の需要を生み出し、過去の安値への大幅な調整を防ぐと考えています。 予測によると、XRP ETFの上場は来月にも行われる可能性があり、承認後数週間以内に50億ドルの投資資金が流入すると見込まれています。この機関投資家の関心は、過去のサポートレベルへの大幅な戻りが起こりにくいというClaverの見解を裏付けています。 企業の財務採用は、公表されているXRP保有高が10億ドルを超え、追加の価格サポートを生み出しています。この機関投資家のバックアップは、XRPを0.50ドル台に押し戻す可能性のある大幅な調整に対する反論を強化しています。 XRPは現在、2024年11月以降400%を超える利益を維持しています。この価格パフォーマンスは、資産の上昇軌道と機関投資家の魅力に対するClaverの自信を裏付けています。 XRPの調整はまだ可能性あり しかし、テクニカル分析家のEGRAGは、過去の市場サイクルに基づいて対照的なシナリオを提示しています。EGRAGは、潜在的なブローオフトップの後に0.30ドルへの調整が依然として可能であり、最終的な安値は達成されたピーク価格レベルに依存すると示唆しています。 EGRAGの分析によると...
XRP
$2.8133
-2.93%
DEEP
$0.13337
-3.74%
COM
$0.011197
+3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:01
共有
ビットコインの良い参入ポイントを探している？暗号資産調査会社がBTCを購入するのに最適な時期を明かす
「良いビットコイン エントリーをお探しですか？暗号資産調査会社がBTCを購入するのに最適な時期を明らかに」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 良いビットコイン エントリーをお探しですか？暗号資産調査会社がBTCを購入するのに最適な時期を明らかに | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスを入力してください。Scott Mathersonはビットコイニストの主要な暗号資産ライターであり、鋭い分析力とデジタル通貨業界への深い理解を持っています。Scottは、新規参入者とベテランの暗号資産愛好家の両方に響く、考えさせられる十分に調査された記事を提供することで評判を得ています。 執筆活動以外にも、Scottは暗号資産リテラシーの促進に情熱を持ち、ブロックチェーンの可能性について一般の人々を教育するために頻繁に活動しています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの使用を継続することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します ソース: https://bitcoinist.com/a-good-bitcoin-entry/
BTC
$121,690.1
-1.29%
DEEP
$0.13337
-3.74%
COM
$0.011197
+3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:06
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰