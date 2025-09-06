PlanC氏、ETF資金流入の中でビットコイン価格予測に異議を唱える

PlanCがETFの資金流入の中でビットコインのピーク予測に異議を唱えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：暗号資産アナリストのPlanCが2025年第4四半期のビットコインのピーク予測に疑問を呈しています。ETFへの資金流入の増加により、市場の焦点が半減期サイクルから移行しています。強力な専門家の意見が従来の市場サイクル理論に挑戦しています。2025年9月6日、PlanCはXでビットコイン投資家に警告し、第4四半期のピークを予測するために半減期サイクルに依存することの統計的不十分さを強調しました。PlanCの分析は、従来の循環パターンよりも機関投資家とETF主導の流動性変化を強調し、市場の主流の見解に挑戦し、トレーダーに歴史的データモデルへの依存を再評価するよう促しています。 ビットコインのETFの影響がピーク予測を再定義 PlanCは、過去のサイクルを使用してビットコインのピークを予測することは、統計的原則の誤解を反映していると伝えました。アナリストとトレーダーはこれに注目し、過去の仮定に疑問を投げかけています。もう一人の著名なトレーダーであるPeter Brandtは、ビットコインのより広い潜在的範囲を予測し、既存のモデルの誤りやすさを強調しています。ETFが市場の流動性に影響を与える中、以前のサイクルモデルは精査を受けています。この変化は、半減期ベースの予測からの移行を意味しています。ETFの物語は暗号資産における新しい市場の原動力として牽引力を得ています。 「過去の半減期サイクルだけに基づいて第4四半期のビットコインのピークに賭ける人は、統計的な誤りを犯しています。それは3回連続で裏が出た後、4回目のコインフリップの結果にすべてのお金を賭けるようなものです。そのような小さなサンプルサイズでは統計的有意性はありません...持続的なETFの資金流入のような現在の市場の原動力は、半減期の物語から関連性をシフトさせました。」— PlanC、暗号資産アナリスト、ビットコイン市場解説者 規制と市場のダイナミクス：歴史的サイクルからの転換 ご存知でしたか？ビットコインの現在のETF主導の流動性の増加は、価格のピークに関して過去の半減期サイクルへの依存と鮮明な対照をなし、市場の重要な進化を反映しています。CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は現在110,848.92ドルで取引されており、時価総額は2.21兆ドル、支配率は57.90％です。過去90日間で価格は4.93％上昇しましたが、最近の日次取引高は9.42％減少して575.1億ドルとなりました...