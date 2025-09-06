MEXC 取引所
Thumzup Mediaはビットコインとアルトコインのトレジャリーで10億ドルの未来を見据える
Thumzup Mediaはビットコインとアルトコイントレジャリーで10億ドルの未来を見据える」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Thumzup Mediaは、保留中のドージコインマイニング買収、5,000万ドルの株式公募、そして拡大したデジタル資産トレジャリー戦略を特徴とする、主要な暗号通貨プレーヤーへの変革計画を発表しました。Thumzupは北米のドージコインマイニングリーダーを目指す Donald Trump Jr.が支援するThumzup Media Corporation（Nasdaq：TZUP）は、[...]への包括的な戦略的シフトを概説しました。出典：https://news.bitcoin.com/thumzup-media-eyes-billion-dollar-future-with-bitcoin-and-altcoin-treasury/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:37
ピーター・シフ氏「金価格は5,000ドルに達する可能性がある一方、ビットコインは停滞したまま」
ピーター・シフ氏「金価格は5,000ドルに達する可能性があるが、ビットコインは停滞したまま」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「金価格は5,000ドルに達する可能性があるが、ビットコインは停滞したまま」というピーター・シフ氏の投稿はCoinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。米国の雇用統計が採用の急激な減速を示した後、世界市場は先週を混合シグナルで終えました。失業率は2021年以来の最高水準に上昇し、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が今月後半に金利を引き下げざるを得ない可能性があるという憶測を煽りました。この不確実性は安全資産への需要を高め、金が注目を集めました。 金価格が今日3,600ドルを突破 金価格は今日、記録的な高値に急騰し、1.5%上昇して1オンス3,600ドルに達した後、ニューヨークでは約3,592.50ドルで取引を終えました。銀も上昇に加わり、貴金属のモメンタムを強化しました。このラリーは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の政策に対する懸念の中で、投資家がいかに迅速に安全資産へとシフトしているかを浮き彫りにしています。 ピーター・シフ氏が金対ビットコインの議論を再燃させる 経済学者ピーター・シフ氏はXに投稿し、金はビットコインよりも強いと述べました。彼の投稿では、「金は3,600ドルを超える新記録を達成したが、ビットコインは停滞したままだ。金はFRBの利下げを前に、まさに期待通りの動きをしている。2021年以来、ビットコインは金に対して15%の価値を失っている。ビットコインを選んだ人は間違った馬に賭けたのだ」と書きました。 ビットコイン支持者がBTCは長期的にパフォーマンスが上回ると主張したことに対し、シフ氏は「金は早ければ来年にも5,000ドルに達する可能性がある。ビットコインはゴールラインを越えることすらないだろう」と反論しました。彼は再び、金を最良の安全資産と見なしていることを明確にしました。 FRBの政策が標的に 伝統的に、低い借入コストは金のような利回りのない資産を押し上げます。トレーダーはFRBの積極的な金融緩和に賭けを増やしており、政治的圧力がさらに状況を悪化させています。ドナルド・トランプ大統領はFRBの独立性への攻撃を強め、近く金利政策に対する多数派の影響力を得ることを誓いました。アナリストは、FRBの信頼性が損なわれれば、金は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:13
ビットコイン、非農業部門雇用者数の予想外の結果にもかかわらず111,000ドルを下回る
ビットコインが非農業部門雇用者数の予想外の結果にもかかわらず111,000ドルを下回る記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ビットコインは米国雇用データを巡るボラティリティで失望を与え、111,000ドルを下回る結果となりました。BTCの価格は全ての上昇分を手放す一方、金は再び過去最高値（ATH）を更新しました。トレーダーは100,000ドルのサポートラインの再テストを期待しています。ビットコイン（BTC）は金曜日のウォール街オープン時に米国雇用データが予想を大きく下回ったことでボラティリティが高まりました。 BTC/USD 1時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView 米国労働市場が「急速に悪化」する中、金が記録を更新 Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、BTC/USDは9月の新高値である113,400ドルに達した後、1時間で約3,000ドル下落しました。8月の米国非農業部門雇用者数（NFP）は経済が22,000人の雇用を追加したことを確認しましたが、これは予想された75,000人を大幅に下回りました。その結果、米ドルの強さは急落し、金は新ATHを記録しました。 XAU/USD 4時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView 反応として、市場参加者は現在の流れが主要なリスク資産の追い風イベントに向かっていることに同意しました：連邦準備制度理事会が9月17日の会合で金利を引き下げることです。CMEグループのFedWatch Toolのデータはそのような結果の可能性を強調しています。 「これは2021年7月以降2番目に低い雇用報告数値を記録しています」と取引リソースのThe Kobeissi Letterはスレッドの一部でXに書きました。「労働市場は急速に悪化しています。」 9月FOMC会合の連邦準備制度理事会の目標金利確率（スクリーンショット）。出典：CMEグループ Kobeissiは前月の雇用数字も下方修正されたと指摘しました。「労働市場はあなたが思っているよりもはるかに悪い状況です：6月の雇用数字がマイナスだっただけでなく、米国経済は8月に357,000人のフルタイム雇用を失いました」と創設者のAdam Kobeissiは付け加えました。 ビットコイン価格目標は100,000ドルの下落を再確認 NFPの印刷がビットコインにとって肯定的な意味を持つにもかかわらず、BTC価格の動きは目立って冴えない反応を示しました。 関連記事：ビットコインは「大きなショート...」の前に2024年スタイルのベアトラップを設定
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:55
共有
前例のない120億ドルの急増が成熟を示す
投稿「前例のない120億ドルのブームが成熟を示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産M&A：前例のない120億ドルのブームが成熟を示す コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 暗号資産M&A：前例のない120億ドルのブームが成熟を示す 出典：https://bitcoinworld.co.in/crypto-m-a-record-surge/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:26
PlanC氏、ETF資金流入の中でビットコイン価格予測に異議を唱える
PlanCがETFの資金流入の中でビットコインのピーク予測に異議を唱えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：暗号資産アナリストのPlanCが2025年第4四半期のビットコインのピーク予測に疑問を呈しています。ETFへの資金流入の増加により、市場の焦点が半減期サイクルから移行しています。強力な専門家の意見が従来の市場サイクル理論に挑戦しています。2025年9月6日、PlanCはXでビットコイン投資家に警告し、第4四半期のピークを予測するために半減期サイクルに依存することの統計的不十分さを強調しました。PlanCの分析は、従来の循環パターンよりも機関投資家とETF主導の流動性変化を強調し、市場の主流の見解に挑戦し、トレーダーに歴史的データモデルへの依存を再評価するよう促しています。 ビットコインのETFの影響がピーク予測を再定義 PlanCは、過去のサイクルを使用してビットコインのピークを予測することは、統計的原則の誤解を反映していると伝えました。アナリストとトレーダーはこれに注目し、過去の仮定に疑問を投げかけています。もう一人の著名なトレーダーであるPeter Brandtは、ビットコインのより広い潜在的範囲を予測し、既存のモデルの誤りやすさを強調しています。ETFが市場の流動性に影響を与える中、以前のサイクルモデルは精査を受けています。この変化は、半減期ベースの予測からの移行を意味しています。ETFの物語は暗号資産における新しい市場の原動力として牽引力を得ています。 「過去の半減期サイクルだけに基づいて第4四半期のビットコインのピークに賭ける人は、統計的な誤りを犯しています。それは3回連続で裏が出た後、4回目のコインフリップの結果にすべてのお金を賭けるようなものです。そのような小さなサンプルサイズでは統計的有意性はありません...持続的なETFの資金流入のような現在の市場の原動力は、半減期の物語から関連性をシフトさせました。」— PlanC、暗号資産アナリスト、ビットコイン市場解説者 規制と市場のダイナミクス：歴史的サイクルからの転換 ご存知でしたか？ビットコインの現在のETF主導の流動性の増加は、価格のピークに関して過去の半減期サイクルへの依存と鮮明な対照をなし、市場の重要な進化を反映しています。CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は現在110,848.92ドルで取引されており、時価総額は2.21兆ドル、支配率は57.90％です。過去90日間で価格は4.93％上昇しましたが、最近の日次取引高は9.42％減少して575.1億ドルとなりました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:20
シフ：ゴールドが新記録高値を更新する中、ビットコインは「何もしていない」
シフ：ビットコインは「何もしていない」一方で金は新ATHを記録 ゴールドの新記録高値「あなたは間違った馬に賭けた」ゴールドバグのピーター・シフはビットコインの最近の不振を喜んでいます。最近のソーシャルメディア投稿で、著名な金融コメンテーターは、主要暗号資産が現在「何もしていない」一方で、金は新記録高値を更新する過程にあると述べました。 ゴールドの新記録高値 今日早く、黄色い金属はさらに過去最高値（ATH）を更新し、初めて3,600ドルのレベルを超えました。 「FRBがインフレ上昇の中で金利を引き下げようとしている時に、まさに予想通りの動きをしている」と彼は述べました。 U.Todayが報じたように、米国労働省が経済の減速を示す期待外れの雇用データを発表した後、今日早く利下げの可能性が急上昇しました。米国経済は22,000人分の雇用しか追加せず、当初予想されていた75,000人を大幅に下回りました。 「あなたは間違った馬に賭けた」 シフによると、ビットコインよりも金を選んだ人々は、結局間違った馬に賭けることになったとのことです。金は時価総額が大幅に大きいにもかかわらず、2025年にビットコインを大幅にアウトパフォームしています。 ビットコインは今年、金に対して13%下落しており、後者が明らかに「安全資産」レースで勝利しています。今月初め、シフは金と銀の上昇が主要暗号資産にとって弱気な展開だと意見を述べました。ビットコインは現在、今日早く113,000ドルのレベルを回復した後、111,225ドルで取引されています。 出典：https://u.today/schiff-bitcoin-is-doing-nothing-while-gold-hits-new-record-high
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:15
ジャスティン・サンが「追放された」アルトコインの新たな大規模購入を明かす
ジャスティン・サンが「追放された」アルトコインの大規模な追加購入を明らかにしたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Tron（TRX）の創設者ジャスティン・サンは、米国取引所に上場している暗号資産企業は「過小評価されている」と述べ、トランプ関連の2つの資産に2000万ドルを投資することを発表しました。サンは、ALTS（Alt5 Sigma）株式に1000万ドル相当、World Liberty Financial（WLFI）トークンに1000万ドル相当を購入すると発表しました。「米国上場の暗号資産株は重要な機会を提供していると考えています。そのため、ALTSに1000万ドル相当、WLFIに1000万ドル相当を購入します」とサンは声明で述べました。この投資発表は、サンとトランプ支援のWorld Liberty Financialとの緊張関係の直後に行われました。WLFIは、サンがプロジェクトから購入した1億ドル以上の暗号資産を凍結しました。しかし、サンはトークンは「神聖で侵すことのできないもの」であると主張し、平等な権利を要求して反応しました。ジャスティン・サンは暗号資産界で最も物議を醸す人物の一人として知られています。資産が120億ドルを超えると推定されるサンは、5月にドナルド・トランプ大統領がミームコイン購入者のために主催した非公開ディナーの著名な参加者の一人でした。しかし、最近のトランプチームとの不和は、特に別のトランプ関連の暗号資産への投資により、緊張が高まっていると報じられています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとXアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/justin-sun-reveals-he-made-another-major-purchase-of-the-altcoin-he-was-kicked-out-of/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:12
UFCパリファイトカードはいつ始まりますか？
UFCパリファイトカードは何時に開始しますか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パリ、フランス - 2025年9月5日：（左から右）ロシアのナスルディン・イマボフとブラジルのカイオ・ボラーリョが2025年9月5日にフランスのパリにあるアコールアリーナでUFCファイトナイトの計量中にスケールの上でポーズをとっています。（写真：Jeff Bottari/Zuffa LLC）Zuffa LLC UFCパリファイトカードは今夜アコールアリーナで開催されます。土曜日の9月6日、UFCファイトナイトのメインイベントでは、最近UFCミドル級チャンピオンに輝いたハムザット・チマエフへの最初の挑戦者となるべく、ランキング上位のUFCミドル級選手2名が対決します。UFCパリのメインイベントでは、ナスルディン・イマボフがカイオ・ボラーリョと対戦します。UFCパリファイトカードはESPN+でストリーミング配信されます。以下では、UFCパリのメインイベントの詳細と、今日のファイトカードの各部分の開始時間を見ていきます。ForbesUFC 320メインイベント：マゴメド・アンカラエフ対アレックス・ペレイラ2オープニングオッズ（トレント・ラインスミス著） UFCパリファイトカード：日付、時間、場所、視聴方法 日付：2025年9月6日（土） 場所：フランス、パリのアコールアリーナ メインカード開始時間：ESPN+で15:00 ET プレリミナリーカード開始時間：ESPN+で12:00 ET ForbesUFC 321メインイベント：トム・アスピノール対シリル・ガーンオープニングベッティングオッズ（トレント・ラインスミス著） UFCパリメインカード ナスルディン・イマボフ対カイオ・ボラーリョ ブノワ・サン・ドニ対マウリシオ・ルフィ モデスタス・ブカウスカス対ポール・クレイグ ボラジ・オキ対メイソン・ジョーンズ リース・マッキー対アクセル・ソラ ウィリアム・ゴミス対ロバート・ルチャワ UFCパリプレリミナリーカード ウマル・シー対ブレンドソン・リベイロ マルチン・ティブラ対アンテ・デリヤ ハリー・ハードウィック対カウエ・フェルナンデス サム・パターソン対トレイ・ウォーターズ ブラッド・タバレス対ロバート・ブリチェク アンドレアス・グスタフソン対リナト・ファフレトディノフ ショーナ・バノン対サム・ヒューズ ForbesUFC 322メインイベント：デラ・マダレーナ対マカチェフオープニングオッズ（トレント・ラインスミス著） UFCパリメインイベント：ナスルディン・イマボフ対カイオ・ボラーリョ パリ、フランス - 9月5日：ナスルディン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:11
この強気相場が500%高騰する前に投資すべき10のトップミームコイン
この投稿「この強気相場が500％高騰する前に投資すべき10大ミームコイン」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ミームが単なる冗談ではなく、富を築くための設計図だとしたらどうでしょうか？2025年、ミームコイン界は競争者たちのコロシアムと化しています。DOGSは群れのエネルギーで上昇し、Neiroは大胆なブランディングで注目を集め、Moo Dengは暗号資産の世界で豚も空を飛べることを証明し、Popcatはチャートに鳴き声を響かせ続けています。Book of Meme、Banana for Scale、Mog Coin、Apu Apustajaを加えると、注目を集めるコインのカーニバルが完成します。しかし、他のすべてを凌駕する勢いのあるプレセールが一つあり、それはすでにミームコインの教科書を書き換えています。その獣はBullZilla（$BZIL）です。プレセールは現在ステージ1-Dで、早期に行動する人に報酬を与えています。そのモデルは、10万ドル調達ごと、または48時間ごとのいずれか早い方で価格を引き上げます。早期参加者はすでに347.82％の投資収益率を目にし、15万ドル以上が調達され、初日に数十億のトークンが販売されました。計算は単純です：遅れる1分ごとに、より高い価格での参入を意味します。BullZilla（$BZIL）BullZillaのプレセールは単に進行中というだけでなく、指数関数的なリターンのために設計されています。ステージ1-Dでは、トークンの価格は0.00002575ドルです。550人以上の保有者が参加し、15万ドル以上が調達され、需要により数分で10億トークン、2時間で20億トークン、そして1日の終わりには70億トークンが消費されました。投資収益率の予測は驚異的です：プレセールから0.00527ドルの上場価格まで20,371.49％。1,000ドルの投資で、投資家は5,241万トークンを確保します。3万ドルのポジションでは15.7億トークンを確保し、予測が維持されれば発売時に820万ドルに変わる可能性があります。進行的なメカニズムにより、買い手が殺到しても時間が経過しても価格は上昇することが保証され、躊躇は負債となります。勢いはマーケティングよりも雄弁です。3時間以内に1万5千ドルが流入しました。24時間以内に3万9千ドル。これはハイプを追いかけているのではなく、自己供給するマシンです。だからこそBullZillaは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:09
仮想通貨市場が大きなパンプに向けて準備する中で購入すべき5つの最適なコイン
現在、暗号資産市場全体が赤字状態ですが、経験豊富な投資家はこの赤字を[…]
Coinstats
2025/09/06 13:00
