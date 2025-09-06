ベラルーシが暗号資産の国家的枠組みに向けて動く

ベラルーシが暗号資産の国家的枠組みに向けて動き出す記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。規制 ベラルーシは暗号資産の世界における自国の位置づけを明確にしようとしています。アレクサンドル・ルカシェンコ大統領は議員たちに対し、デジタル資産に関する明確で透明性のあるルールを設定するよう指示し、国家の監視を放棄することなく世界的なトレンドに遅れをとらないようにする必要があると主張しています。最近の政府会議で、ルカシェンコ大統領は各機関が業界を規制する主体と、ベラルーシのITハブである「ハイテクパーク」がどのように関与するかを明確にするよう求めました。この要請は、昨年国家的な暗号資産の枠組みの基盤を築いた大統領令第80号を基にしています。 マイニングの検討 大統領はまた、ベラルーシの余剰電力を暗号資産マイニングに利用するというアイデアも提案しています。今年初め、彼はエネルギー大臣に対し、大規模なマイニングが国にとって収益性のある事業になり得るかどうかを検討するよう求め、率直に「我々にとって意味があるなら、やろう」と述べました。 取引に対する厳しい管理 ブロックチェーンへの関心を示す一方で、ミンスクはすでに市民が暗号資産を使用する方法に制限を設けています。2023年9月、ルカシェンコ大統領は大統領令第367号に署名し、ピアツーピア取引を禁止し、ハイテクパークの起業家を含む個人に対して、承認された地元の取引所を通じてのみ取引するよう強制しました。当局者たちは、この禁止措置はトークンの「透明で管理された」流通を確保するためだと述べています。 開放性と管理のバランス 政府のアプローチは好奇心と慎重さが混在しています：マイニングと規制された取引から利益を得たいと考える一方で、暗号資産の完全に分散化された使用は許可しません。これらの新しいルールがどのように起草されるかによって、ベラルーシが本格的な暗号資産活動を誘致できるか、あるいは国家による厳しい管理がイノベーションを脇に追いやるかが決まるでしょう。