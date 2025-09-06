MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
労働市場の弱体化の中、利下げに向けて準備を整える連邦準備制度理事会
労働市場の弱体化の中、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が利下げを準備という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：FRBは9月に利下げの可能性が高い。米国の労働市場は弱体化の傾向を示している。分散型金融プロトコルは潜在的な利下げから恩恵を受ける可能性がある。みずほ銀行は8月の非農業部門雇用統計報告書を受けて米国の労働市場が弱体化していることを示し、2025年9月のFRB利下げの可能性が高まっていると指摘しています。予想される利下げは市場を刺激し、投資家戦略がよりリスクの高い資産へとシフトする中、BTCやETHなどの暗号資産を潜在的に押し上げる可能性があります。 労働市場の低迷に伴うFRBの政策転換 9月17日に予定されているFRBの会合では、雇用と所得水準がパンデミック時に見られたパターンに戻りつつあることから、利下げが予想されています。みずほ銀行はFRBが25ベーシスポイントの利下げを実施する可能性を強調していますが、最近の消費者物価指数（CPI）データでインフレが予想よりも弱いと思われる場合、50ベーシスポイントの利下げが実現する可能性もあります。市場はCME FedWatchツールによると、ほぼ100%の確実性で金融緩和を予想しています。 市場参加者は住宅ローン、企業、DeFiステーキングセクター全体での借入コスト低下を見込んで戦略を調整しています。一般的に、緩和的な政策はリスク資産の魅力を高め、ビットコイン、イーサリアムブロックチェーン、AAVEやCOMPなどの分散型金融ガバナンストークンに潜在的に恩恵をもたらす可能性があります。 開発者やガバナンスボードなどの暗号資産市場の利害関係者は、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の行動を積極的に監視しています。過去のFRBの金融緩和サイクルは、特にハイベータ資産や分散型金融プロトコルにおいて、大幅な市場ラリーを引き起こしてきました。 FRB議長パウエルの経済見通しに関するスピーチによると、「労働市場に関するリスクのバランスが変化していることを考えると、中央銀行の政策スタンスの調整が必要かもしれない」とのことです。 利下げが暗号資産価格と採用に影響を与える見込み ご存知でしたか？ビットコインとイーサリアムは歴史的にFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ後に急騰しており、マクロ経済政策の変化との強い相関関係を示しています。CoinMarketCapによると、イーサリアム（ETH）は現在4,305.67ドルで取引されており、24時間の取引高は41.26億ドルとなっています。価格は...
FARM
$26.94
-1.82%
U
$0.009658
-1.76%
BTC
$121,690.1
-1.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:44
共有
BullZilla、ビットコイン、Mogコイン分析
BullZilla、ビットコイン、Mog Coinの分析がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月の最高のミームコインプレセールを発見しましょう。BullZilla、ビットコイン、Mog Coinが暗号資産の次の波で覇権を争っています。デジタル資産市場はナラティブ主導の成長の新しい季節に入っています。2025年9月の最高のミームコインプレセールは、急速に進化する市場で新たな機会が生まれる中、投資家の注目を集めています。2025年9月はすでに劇的な変化を見せており、ミームコインはもはや単なるハイプだけに頼るのではなく、革新的なメカニズム、デフレ型供給モデル、機関規模の採用を統合しています。2025年9月の最高のミームコインプレセールの中で、BullZilla（$BZL）、ビットコイン、Mog Coinの3つの名前が見出しを独占しています。各コインは独自のストーリーを表し、トレーディングデスクやオンラインコミュニティ全体で議論を巻き起こしています。これら3つは2025年9月の最高のミームコインプレセールとして高く評価され、暗号資産成長の新しい章における資本と信念の流れを定義しています。 BullZillaは1000倍の成長のためのトケノミクスでプレセールを開始 BullZillaは単なるミームコインではありません。それは伝説、希少性、数学的設計によって駆動される映画的エコシステムです。その中心にあるのはミューテーションメカニズムで、10万ドルが調達されるか、または48時間ごとに価格が自動的に上昇するプレセールエンジンです。このメカニズムは市場に緊急性をもたらし、早期の信念に報いています。 現在の市場スナップショット ステージ：第1段階（プロジェクトトリニティブーム） フェーズ：第4段階 価格：$0.00002575 プレセール合計：$172,000以上調達 トークン保有者：594人以上 ROI可能性：ステージ1Dから$0.0052でのリスティングまで20,371.49％ 最も早い参加者のROI：34.95％ この構造は、調達された1ドルごとに勢いのレバレッジに変換します。ステージ1Dで参入した投資家は、単一の中央集権型取引所への上場前に30％以上の利益を持つポジションをすでに保有しています。 BullZillaのDNA：トケノミクス BullZillaの1600億$BZILトークンの総供給量は、慎重にバランスの取れた配分に分けられています。半分（800億）はプレセールを促進し、早期コミュニティの信者に報いています。さらに20％...
RIDE
$0.000914
-3.48%
HYPE
$44.23
-4.28%
BOOM
$0.031189
-2.67%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:24
共有
ホッケー殿堂入りメンバーのケン・ドライデン氏、78歳で死去
ホッケー殿堂入りメンバーのケン・ドライデンが78歳で死去という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。モントリオール・カナディアンズのゴールキーパー、ケン・ドライデン#29が、1973年頃ニューヨーク、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでのニューヨーク・レンジャーズとのNHLゲーム中にゴールキーパーのスティックに寄りかかっている。（写真：Bruce Bennett Studios via Getty Images Studios/Getty Images）Bruce Bennett Studios via Getty Images 氷上内外での先駆者、ケン・ドライデンが78歳で亡くなりました。モントリオール・カナディアンズで6回のスタンレーカップ優勝を果たした彼の元チームが金曜日の夜に彼の死去を発表しました。「ケン・ドライデンは並外れたアスリートでしたが、彼はまた並外れた人物でもありました」と、カナディアンズのオーナー兼社長のジェフ・モルソンは金曜日の声明で述べました。「マスクの裏側では彼は生き生きとしていました…ケンはモントリオール・カナディアンズの全てにおいて最高のものを体現し、私たちの社会における彼の遺産は私たちのスポーツを超越しています。」1947年にオンタリオ州ハミルトンで生まれ、トロント郊外で育ったドライデンは、最初からホッケーのキャリアに対して型破りなアプローチをとりました。ほとんどのカナダ人有望選手のようにメジャージュニアでプレーするのではなく、彼はコーネル大学での大学教育を追求することを選びました。1964年のアマチュアドラフトでボストン・ブルーインズに最初にドラフトされた後、彼の権利は数日後にカナディアンズに移籍されました。しかし、ドライデンがモントリオールに加入したのは1970-71シーズンの終盤になってからでした — ビッグ・レッドで3回のファーストオールアメリカンチームの栄誉を獲得し、1969-70年にカナダのナショナルチームでプレーした後のことでした。ドライデンが23歳でプロになった時、彼は最初の年のほとんどをAHLのモントリオール・ボヤジュールズで過ごし、シーズン終盤にカナディアンズに呼び上げられました。レギュラーシーズンの6試合で無敗を記録した後、彼はモントリオールを1971年のスタンレーカップに導き、プレーオフMVPとしてコン・スマイス・トロフィーを獲得して、即座に伝説となりました。「彼がこれら全てを成し遂げたことを信じるのはほとんど理解できません...
T
$0.01543
+0.84%
SIX
$0.01952
-1.06%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:21
共有
ベラルーシが暗号資産の国家的枠組みに向けて動く
ベラルーシが暗号資産の国家的枠組みに向けて動き出す記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。規制 ベラルーシは暗号資産の世界における自国の位置づけを明確にしようとしています。アレクサンドル・ルカシェンコ大統領は議員たちに対し、デジタル資産に関する明確で透明性のあるルールを設定するよう指示し、国家の監視を放棄することなく世界的なトレンドに遅れをとらないようにする必要があると主張しています。最近の政府会議で、ルカシェンコ大統領は各機関が業界を規制する主体と、ベラルーシのITハブである「ハイテクパーク」がどのように関与するかを明確にするよう求めました。この要請は、昨年国家的な暗号資産の枠組みの基盤を築いた大統領令第80号を基にしています。 マイニングの検討 大統領はまた、ベラルーシの余剰電力を暗号資産マイニングに利用するというアイデアも提案しています。今年初め、彼はエネルギー大臣に対し、大規模なマイニングが国にとって収益性のある事業になり得るかどうかを検討するよう求め、率直に「我々にとって意味があるなら、やろう」と述べました。 取引に対する厳しい管理 ブロックチェーンへの関心を示す一方で、ミンスクはすでに市民が暗号資産を使用する方法に制限を設けています。2023年9月、ルカシェンコ大統領は大統領令第367号に署名し、ピアツーピア取引を禁止し、ハイテクパークの起業家を含む個人に対して、承認された地元の取引所を通じてのみ取引するよう強制しました。当局者たちは、この禁止措置はトークンの「透明で管理された」流通を確保するためだと述べています。 開放性と管理のバランス 政府のアプローチは好奇心と慎重さが混在しています：マイニングと規制された取引から利益を得たいと考える一方で、暗号資産の完全に分散化された使用は許可しません。これらの新しいルールがどのように起草されるかによって、ベラルーシが本格的な暗号資産活動を誘致できるか、あるいは国家による厳しい管理がイノベーションを脇に追いやるかが決まるでしょう。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨するものではありません。常に...
T
$0.01543
+0.84%
COM
$0.011197
+3.17%
HI
$0.0000607
-2.72%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:03
共有
Terraform創設者にとって壊滅的な損失
投稿「Terraform創業者にとって壊滅的な損失」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドクォン（Do Kwon）のペントハウス入金：Terraform創業者にとって壊滅的な損失 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース ドクォン（Do Kwon）のペントハウス入金：Terraform創業者にとって壊滅的な損失 出典: https://bitcoinworld.co.in/do-kwon-penthouse-loss/
COM
$0.011197
+3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:56
共有
コミュニティ全体への重要情報
この投稿「コミュニティ全体への重要情報」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインのPi Networkは、そのトークンが過去最安値に近づいているにもかかわらず、完全に認証されたブロックチェーンになるという戦略を推し進めています。プロジェクトのバージョン23アップグレードは転換点を示しています：初めて、KYC認証はアプリの機能だけでなく、プロトコル自体に組み込まれることになります。 コンプライアンス優先のブロックチェーン 新リリースは、StellarのV23フレームワークをベースにしていますが、Piのニーズに合わせて再構築され、本人確認をPiのネイティブシステムとコミュニティによって承認された外部プロバイダーの両方に委ねています。コアチームによれば、このアプローチは長年のKYC問題を終わらせ、認証の責任を中央機関を超えて広げるとしています。すでに約1500万のアカウントが認証されており、チームはこのアップグレードにより、暗号資産決済を統合する前に明確なコンプライアンス基準を必要とする企業による採用が加速すると考えています。 ユーザーが期待すべきこと 展開は徐々に行われ、短時間のサービス中断の可能性があります。開発者は事前にユーザーとパートナーに通知することを約束し、この変更を個人だけでなく、Piのネットワークに接続する予定の第三者プラットフォームのための準備としても位置づけています。長期的な目標は、規制当局が信頼できるが単一の管理者に依存しない「コミュニティ主導」のアイデンティティレイヤーです。 技術面が進歩する一方で、トークンは強気派が祝うべきものをほとんど提供していません。PIは8月の発表後に一時的に急上昇し、0.40ドルを超えましたが、モメンタムはすぐに消えました。現在は0.35ドル以下で取引されており、過去最安値（ATL）の0.33ドルをわずかに上回るだけで、2月の高値から88％以上下落しています。9月6日の1230万コインと9月11日の990万コインという2つの大きなトークンアンロックが市場心理に重くのしかかり、トレーダーはさらなる売り圧力に備えています。供給過剰が緩和される今月後半になってようやく安堵感が訪れるかもしれません。 今後の道のり Piの開発者は、本人確認をプロトコル機能にすることが重要だと主張しています...
T
$0.01543
+0.84%
CHANGE
$0.00160648
-3.20%
TRUST
$0.0003667
-5.02%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:33
共有
重要なBTC無期限先物のロング/ショート比率が市場センチメントの変化を示す
投稿「重要なBTC無期限先物のロング/ショート比率が変化する市場センチメントを明らかに」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なBTC無期限先物のロング/ショート比率が変化する市場センチメントを明らかに コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 重要なBTC無期限先物のロング/ショート比率が変化する市場センチメントを明らかに 出典: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-reveals/
BTC
$121,690.1
-1.29%
COM
$0.011197
+3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:26
共有
BlockDAG、HBAR、VET＆SHIB
BlockDAG、HBAR、VET＆SHIBの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年に投資すべき最高の暗号資産をチェックしましょう。BlockDAG、Hedera、VeChain＆Shiba Inuのプレセール成長、ステーキング、バーン、価格動向に関する最新情報。2025年に投資すべき最高の暗号資産を見つけるには、明確な更新、アクティブなユーザーベース、実際の進捗に裏付けられた価格動向を持つプロジェクトを探す必要があります。2025年9月は4つの名前に注目が集まっています：BlockDAG、Hedera、VeChain、そしてShiba Inuです。各プロジェクトは異なる強みを持っています。BlockDAGは3億9600万ドル以上を調達した記録的なプレセールと、X1マイニングアプリを使用する300万人以上のユーザーで先導しています。HederaはSWIFT関連の活動と継続的な開発者イベントから勢いを得ています。VeChainは機関向けのステーキングアップグレードを追加し、Shiba Inuはレンジ相場にもかかわらず積極的なバーンキャンペーンで供給量を削減しています。これらのプロジェクトは、プレセール成長、企業採用、ステーキング報酬、コミュニティ主導の供給削減をカバーしています。この記事では、価格の最新情報、最近の成果、そして2025年に投資すべき最高の暗号資産を追跡している人々にとって、これらの名前がウォッチリストに残る理由を共有します。 1. BlockDAG：記録的な3億9600万ドルのプレセールと300万人以上のマイニングユーザー BlockDAGは、強力なセキュリティ、スピード、そして大規模な初期ユーザーベースの組み合わせにより、2025年で最も注目されているプロジェクトの1つとなりました。これは有向非巡回グラフとプルーフ・オブ・ワーク(PoW)を組み合わせたハイブリッドモデルを採用しており、PoWの保護層を維持しながら高速トランザクションを可能にしています。このシステムはイーサリアムブロックチェーンとも完全に互換性があり、開発者がアプリやスマートコントラクトを移行するのが簡単になっています。これらの特徴が、BlockDAG（BDAG）が2025年に投資すべき最高の暗号資産として多くのリストで上位に位置している理由です。 プレセールは比類のない牽引力を示しています。BlockDAGはこれまでに3億9600万ドル以上を調達し、BDAGコインは最初のバッチから現在のバッチ30の0.03ドルまで2900％上昇しています。X1マイナーアプリは現在、300万人以上のユーザーが直接BDAGをマイニングしています...
REAL
$0.08225
-1.59%
SHIB
$0.00001204
-2.51%
MORE
$0.03357
+49.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:03
共有
専門家、MSTRストックのS&P 500への採用拒否を「秘密委員会」のせいだと非難
この投稿「専門家が『秘密委員会』がMSTR株のS&P 500への組み入れ拒否を非難」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイケル・セイラーのストラテジー（NASDAQ: MSTR）は、市場の強い期待にもかかわらず、金曜日にS&P 500指数への組み入れを逃しました。ブルームバーグのアナリスト、エリック・バルチュナスは、すべての参加資格を満たしているにもかかわらず、MSTR株の組み入れを拒否する「秘密委員会」が存在すると述べました。株価は時間外取引で2.90%下落し、再び330ドルを下回る水準で取引されています。 MSTR株のS&P 500への組み入れ拒否：陰謀？ 最大の企業ビットコイン保有者であるマイケル・セイラーのストラテジーは、投資家にとって大きな後退となるS&P 500入りを果たせませんでした。これは、同社が流動性、時価総額、公開浮動株などの複数の基準を満たすことができたにもかかわらずです。このニュースを受けて、MSTR株価は金曜日の時間外取引で約3%下落しました。 ブルームバーグのETFストラテジスト、エリック・バルチュナスは、適格要件を満たしているにもかかわらず、なぜMSTR株がS&P 500指数から除外されたのかについて疑問を呈しました。バルチュナスは、この決定は最終的にS&Pの指数委員会の裁量に委ねられており、厳格なルールに基づくシステムというよりも「秘密委員会によって運営されるアクティブファンド」のように機能していると述べました。バルチュナスはさらに、ブルームバーグが以前、同社のTrillionsポッドキャストで委員会の元責任者にインタビューし、そのような決定がどのように行われるかについて明らかにしたと付け加えました。 ポッドキャストでは、バルチュナスと彼の同僚たちは、どの企業が指数に参加できるかを決定するS&P 500の影の委員会について議論しています。過去に、委員会はイーロン・マスクのテスラのようなトップ企業を拒否しています。 「委員会によってSPXへの参入が遅れたすべての株式のリストを見るのは興味深いでしょう。マイクロソフト、テスラなど、本当に優れた企業が含まれていることは知っています」とバルチュナスは書いています。 S&P 500への追加は、しばしばベンチマークを追跡するインデックスファンドやETFからの買い活動を引き起こします。これは通常、新しく...
SPX
$1.4575
-7.78%
REAL
$0.08225
-1.59%
MORE
$0.03357
+49.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:01
共有
暗号資産のM&Aは2025年に119.8億ドルに達すると予測
詳細: https://coincu.com/news/crypto-ma-2025-prediction/
M
$2.06617
-2.32%
COM
$0.011197
+3.17%
MA
$0.0005865
-1.74%
共有
Coinstats
2025/09/06 13:43
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰