シバイヌ価格、レイヤーブレットがウォッチリスト上のミーム銘柄となる中、荒い取引状況で下落
シバイヌ価格が荒い取引状況の中で下落する中、Layer Brettがウォッチリストで注目のミームコインに浮上 BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産ニュース 暗号資産の注目は急速に移り変わっています。イーサリアムを基盤としたミームコインとレイヤー2のハイブリッドであるLayer Brettは、大きなプレセールのマイルストーンに近づいており、すでに280万ドル以上を調達し、トークンはわずか0.055ドルで引き続き入手可能です。陳腐化したミームを超えた取引を求めるトレーダーにとって、Brettのバイラル性とイーサリアムインフラストラクチャーの組み合わせは、2025年に向けて注目すべき存在となっています。シバイヌの価格動向が横ばいを続ける中、Layer Brettはコミュニティの次の100倍の可能性を秘めた銘柄としてウォッチリストに登場しています。 シバイヌ価格予測：SHIBの勢いが衰える シバイヌはかつてミームコインブームの花形であり、2021年には純粋な個人投資家のエネルギーによってトップ10の暗号資産に躍り出ました。しかし2025年には、その輝きは薄れています。SHIBは約0.00001255ドルで取引されており、数週間にわたって一定の範囲内で停滞し、年初来高値をはるかに下回っています。取引量の数字がその状況を物語っています。CoinGeckoによると、SHIBの24時間取引高はわずか1億4400万ドルで、ドージコインの17億5000万ドルやPepeの3億8100万ドルのほんの一部に過ぎません。これは関心が薄れている明確な兆候です。 デリバティブデータはさらに悪化しています。CoinGlassによると、オープンインタレストは今年初めの5億6000万ドルから今日はわずか1億8600万ドルに崩壊しました。オンチェーンでは、Shibariumネットワークは苦戦しており、その預かり資産（TVL）は150万ドルに落ち込み、ShibaSwapはわずか100万ドルを保有するのみです。かつてSHIBの実用性の命綱として宣伝されていたこれらの数字は、衰退するプロジェクトを浮き彫りにしています。 なぜLayer Brettがウォッチリストを席巻しているのか ミームだけの過去に縛られたままのシバイヌとは異なり、Layer Brettはミームのバイラルカルチャーとイーサリアムのレイヤー2スケーリングの実用性を融合させました。その利点は理論上のものではなく、すでにトレーダーに共感を呼んでいます： - 超低手数料と即時取引、セキュリティを維持しながらイーサリアムの混雑問題を解決 - デジェン（投機的投資家）と長期保有者の両方を引き付けた大規模なステーキングAPY - コミュニティ優先設計により、成長が機関によって左右されないことを保証...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:39
ビットコイン強気相場はクライマックスに近づく：サイクルピークは95%完了を示す
ビットコイン強気相場がクライマックスに近づく：サイクルピークは95%完了を示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）は最近、112,000ドルを超える新しい週間高値に達し、主要暗号資産の新たな上昇トレンドの可能性を示しています。この動きは、ビットコインと広範な暗号資産市場における現在のサイクルの最終段階を表している可能性があります。市場アナリストのCryptoBirbは、この上昇トレンドがさらに約50日間続く可能性があると指摘し、ビットコインは2022年11月の安値から1,017日間にわたるサイクルの95%を経過していることを強調しています。 ビットコインのピークまであと50日 歴史的に、ビットコインの強気相場は重要な安値から1,060日から1,100日の間でピークに達しており、このサイクルのピークは2025年10月下旬から11月中旬の間に訪れる可能性があることを示唆しています。この分析は、ビットコインの半減期イベントとその後の価格ピークの間の典型的な関係を強調しています。2024年4月の最後の半減期から503日が経過し、過去のデータによれば、価格のピークは通常そのようなイベントの後518日から580日の間に発生しています。 下のチャートに示されているように、ビットコインは現在このタイムラインの77%から86%を経過し、アナリストが「ホットゾーン」と呼ぶ期間—価格のボラティリティと潜在的な価格変動が高まる期間—に入っています。しかし、CryptoBirbは、歴史的なトレンドによれば、ピークに達した後、ビットコインは通常370日から410日の期間にわたって70%から80%下落するという大幅な下落を経験すると警告しています。 この弱気相場は2026年の第1四半期と第2四半期頃に予測されており、その年に弱気相場が発生する歴史的確率は100%に達しています。この潜在的な下落の前に、アナリストは市場がピークに達するまでに残り約50日で最後の急上昇を予想しています。ビットコインにとって弱い月として認識されることが多い9月は、平均6.17%の下落を示しています。第3四半期の統計は中央値で0.80%の上昇と混在していますが、全体的な平均は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:22
米国が「雇用不況」に突入する中、トップエコノミストが雇用データに反応
米国が「雇用不況」に突入する中、トップエコノミストが雇用データに反応 BitcoinEthereumNews.comに掲載された最新の米国雇用レポートは、主要エコノミストから懸念される反応を引き起こしており、多くが労働市場は雇用不況に陥ったと警告している。8月の雇用増加数はわずか22,000人で、予想の76,500人を大幅に下回った。6月は約4年ぶりの純減となり、13,000人の雇用が失われた。一方、失業率は2021年以来の最高水準である4.3%に上昇し、経済の弱さが増していることを示している。 マーク・ザンディ エコノミストの中で、ムーディーズ・アナリティクスのマーク・ザンディは、給与雇用がすでに不況領域にあると強調した。彼は7月と8月が小幅な増加を記録したが、下方修正される可能性が高く、製造業、鉱業、建設業、政府部門に損失が集中していると指摘した。ヘルスケアとホスピタリティ部門のみが若干の相殺効果をもたらしている。長期的に経済に対して弱気なザンディは、いくつかの部門と州がすでに不況にあると主張している。 「これは雇用不況です。給与雇用は6月に減少し、7月と8月は増加したものの、その増加はわずかであり、修正される可能性が高いです。製造業、鉱業、建設業を含む経済の物品部門は、大幅な...」— マーク・ザンディ（@Markzandi）2025年9月5日 デビッド・ローゼンバーグ ローゼンバーグ・リサーチのデビッド・ローゼンバーグは、見出し数字の歪みを強調し、労働統計局の創業・廃業モデルが96,000人の雇用を追加したと指摘した。この調整がなければ、8月の雇用は74,000人減少した。彼はこの指標によれば、雇用は4ヶ月連続で減少しており、これは大不況からの緩慢な回復時に最後に見られたパターンだと警告した。 「労働統計局は、創業・廃業モデルが見出しに96,000人の雇用を追加することで、この悪い雇用レポートに化粧を施そうとしました。それを除くと、実際の調査が示したのは74,000人の減少でした。実際、雇用は創業・廃業モデルを除くと、各...」
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:21
グローバル取引所でイーサリアムETFの資金流入がビットコインを上回る中、9月に購入すべき最適な暗号資産
イーサリアムETFの資金流入がビットコインを上回る中、9月に購入すべき最良の暗号資産という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitcoinsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人にあることを思い出させます。機関投資家の需要は暗号資産市場を再形成しており、イーサリアムETFの資金流入がビットコインを上回っています。これらの主要暗号資産間の資本回転は、暗号資産コミュニティの間で将来の暗号資産市場予測に関する憶測を引き起こしています。この傾向を見ているアナリストは、この回転は資本がビットコインから他のネットワークに広がっている兆候だと述べています。イーサリアムETFと並んで、TRON、Arbitrum、Avalancheはトップアルトコインの機会ウォッチリストで上昇しているトークンです。MAGACOIN FINANCEのような新興トークンも、今後の強気市場サイクルでアウトパフォームする位置にある小型株として認知度を高めています。 1. TRON：ステーブルコインの優位性が強化 TRONは8月後半に実施された60%の取引手数料削減で注目を集めています。この開発により、ユーザーはブロックチェーン上でステーブルコインの送金をより速く、より安く行うことができるようになりました。低手数料はユーザーにとって良いことですが、アナリストはこれによりバリデーターの収益が低下すると指摘しています。しかし長期的には、ユーザーアクティビティの増加がバリデーターのより多くの収益獲得に役立つと予測しています。急増する成長とステーブルコイン市場での役割により、投資家は2025年が終わりに近づくにつれて、TRONを今購入すべき最良の暗号資産の一つとして検討しています。 2. Arbitrum：アップグレードが採用を促進 Arbitrumのアップデートは9月の上昇予測を促進しています。92.65M ARBトークンのロック解除が差し迫っており、ボラティリティを引き起こす可能性がありますが、機関投資家の採用は増加しています。PayPalはオンチェーン取引のためにArbitrumを統合し、ArbOS「Callisto」アップグレードはアカウント抽象化とクロスチェーン機能を導入しました。アナリストは0.50ドル付近のレンジ相場を予測しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:13
米国上院法案草案、ステーキング、エアドロップ、DePINをSECルールから除外する動きへ
米国上院法案草案、ステーキング、エアドロップ、DePINをSECルールから除外する動きを見せる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。規制 米国上院銀行委員会は、長く待ち望まれていた市場構造法案の更新草案を回覧しており、証券法の下でデジタル資産がどのように扱われるかに大きな変更を導入しています。ジャーナリストのエレノア・テレットが強調したこの改訂は、米国における暗号資産活動の法的地位を明確化する意義ある一歩と見なされています。最も注目すべき更新の一つは第101条で、詐欺が関与しない限り、ステーキング、エアドロップ、および法的前段階のトークンは証券として分類されないことを明記しています。業界の支持者たちは、この文言が、通常の暗号資産活動が証券規制に巻き込まれることを恐れていた参加者にとって、長く求められていた明確さを提供する可能性があると述べています。 DePINプロジェクトの免除 法案はまた、第504条で分散型物理インフラネットワーク（DePIN）を特に取り上げ、証券法からの明示的な免除を与えています。無線ネットワークやクラウドストレージなどの実世界のインフラ構築を参加者に奨励するDePINイニシアチブは急速に成長しており、規制の不確実性に苦しむことが多くありました。分散化への配慮として、第501条、505条、506条はDeFi開発者、デジタル資産のセルフカストディ、およびオープンソースイノベーションの保護を維持しています。立法者たちは、規制がブロックチェーンエコシステムを従来の金融仲介者と区別する中核的特徴を窒息させないことを確保することに熱心なようです。 SEC-CFTC連携 最後に、法案は第701条と702条でSECとCFTCの間に正式な連携フレームワークを作成し、近年の暗号資産規制を悩ませてきた管轄権の衝突を減らすための措置を講じています。現在の形で可決された場合、この法案は米国での暗号資産プロジェクトの運営方法を大きく変える可能性があり、最も議論の多い分野を証券執行の範囲から除外しながらも、詐欺事件のための余地を残しています。アナリストによれば、ステーキングとDePINのための除外は特に注目に値するとのことで、これらは規制の明確さが最も緊急に求められている分野に対応しているためです。提供された情報は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:03
ソラ・ベンチャーズ、10億ドル購入計画を持つアジア初のビットコイン・トレジャリー・ファンドを発表
投稿「Sora Ventures、10億ドル規模の買い付け計画を持つアジア初のビットコイントレジャリーファンドを発表」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Sora Ventures、10億ドル規模の買い付け計画を持つアジア初のビットコイントレジャリーファンドを発表 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Ashはブロックチェーンと暗号資産業界で豊富な経験を持つベテランのフリーランス編集者・ライターです。彼のキャリアを通じて、分散型金融（DeFi）、暗号資産のトレンド、ブロックチェーンイノベーションに関する有益でタイムリーなコンテンツの形成において重要な役割を果たし、主要な出版物に貢献してきました。複雑なトピックをわかりやすく説明する彼の能力により、業界のベテランと新規参入者の両方が彼の仕事から恩恵を受けています。 これらの特定の役割を超えて、Ashの執筆の専門知識はニュース更新、長文分析、思想的リーダーシップ記事など、幅広いコンテンツに及んでいます。彼は複数のプラットフォームが高い編集基準を維持するのを支援し、記事が読者に情報を提供するだけでなく、明確さと詳細な調査を通じて読者を引き込むことを保証しています。彼の仕事は急速に進化するブロックチェーンエコシステムへの深い理解を反映しており、最新情報を把握することが不可欠な分野で価値ある貢献者となっています。 執筆作業に加えて、Ashはコンテンツチームの管理において強力なスキルセットを開発してきました。彼は多様な執筆者と研究者のグループをリードし、トピック選定、承認、編集から最終公開までの編集プロセスを監督してきました。彼のリーダーシップにより、コンテンツ制作がタイムリーで正確であり、彼が協力したプラットフォームの戦略的目標に沿ったものであることが保証されました。これにより、コンテンツ戦略における彼の専門知識が強化されただけでなく、プロジェクト管理とチーム調整のスキルも磨かれました。 技術的専門知識と編集監督を組み合わせるAshの能力は、Etherscan、Dune Analytics、Santimentなどのブロックチェーン分析ツールに関する知識によってさらに強化されています。これらのツールは提供してきました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:58
SECとCFTCが米国で24時間年中無休の金融市場への移行を提案
米国でSECとCFTCが24/7金融市場への移行を提案という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は金曜日に、24/7資本市場と暗号資産デリバティブの規制への可能な移行を検討する共同声明を発表しました。規制当局は声明の中で、オンチェーンファイナンスの拡大には資産クラス全体で24/7の取引環境が必要だと述べました。イベント契約と無期限先物（有効期限のない先物契約）に対する規制の明確化も優先事項でした。しかし、両機関は次のように明確にしました：「取引時間をさらに拡大することで、米国市場をグローバルな常時稼働経済の進化する現実により適合させることができます。取引時間の拡大は一部の資産クラスでは他よりも実現可能かもしれないため、すべての商品に対して一律のアプローチがあるとは限りません。」 「常時稼働」金融市場への潜在的な転換は資本の流動性を高めますが、トレーダーにとってのリスクも増加させ、彼らの一晩および長期売買ポジションを異なるタイムゾーンの市場参加者にさらすことになり、彼らが眠っている間に取引から排除される可能性があります。 ニューヨーク証券取引所（NYSE）の各月の適格取引日の表。出典：NYSE 関連：SECのアジェンダが暗号資産のセーフハーバーとブローカーディーラー改革を提案 CFTCとSECがトランプ政権の暗号資産目標を前進させる ドナルド・トランプ米大統領の政権は7月に暗号資産レポートを発表し、デジタル経済のための包括的なフレームワークを開発するための省庁間政策提言を概説しました。このレポートはSECとCFTCに暗号資産セクターに対する協力的な監視を確立するよう指示し、CFTCがスポット暗号資産市場を規制する「明確な権限」を持ち、SECはトークン化された証券を監督することになります。 8月、CFTCは外国取引委員会（FBOT）フレームワークを通じて、オフショア暗号資産取引所が米国の顧客にサービスを提供するための道筋を発表しました。FBOTレジストリは、すべての資産クラスにわたる規制されたオフショア取引所が米国でビジネスを行うためのライセンスを申請することを可能にし...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:46
これら4つのコインで400ドルを4万ドルに変える
この投稿「これら4つのコインで400ドルを4万ドルに変える」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今日購入すべき最高の暗号資産を見つけることは、干し草の山から針を探すようなものです。しかし、いくつかのトークンが際立っている場合、その上昇の可能性は無視できなくなります。Little Pepe（LILPEPE）は現在、そのような希少なトークンの1つであり、初期段階の投資家はすでに110%の利益を得ており、ステージ12の購入者もローンチ前に予測される42%の上昇を期待しています。LILPEPEと並んで、Stellar（XLM）、Cardano（ADA）、Toncoin（TON）などのコインは、400ドルの投資が将来的にはるかに大きなものになる可能性のあるストーリーを形成しています。 Little Pepe（LILPEPE）の価格とプレセール実績 Little Pepeの物語は今年、本当に注目を集めています。プレセールは現在ステージ12で、トークンは1つあたり0.0021ドルで販売されています。プロジェクトは2230万ドル以上を調達し、2500万ドルのステージ目標に向けて急速に進んでいます。ステージ11が予定より早く完売したことを考えると、この勢いは本物です。 LILPEPEが際立っているのは、その数字とその背後にある基盤です。トークンはすでにCoinMarketCapに上場しており、Certikによる監査も受けており、新規投資家に信頼の層を追加しています。そのエコシステムには、イーサリアム互換のレイヤー2チェーン、取引税ゼロ、ステーキングオプション、ボット対策保護が含まれています。さらに、貢献者が重要なトークン報酬を獲得できる777kのgiveawayも進行中です。 コミュニティの盛り上がりは強いです。6月から8月にかけて、LILPEPEはChatGPT 5のミームコイン質問量で100にピークを達し、Dogecoin、Shiba Inu、Pepeなどの人気トークンを上回りました。このような有機的な関心は、これが単なる別のミームプロジェクト以上のものであることを示唆しています。初期購入者が投資を倍増させ、新規投資家もトークンが0.0030ドルで上場する前に42%の上昇を期待できる状況で、LILPEPEはローンチ後に23,038%上昇する可能性があり、トップの一部となる注目すべきコインのように感じられます...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:20
Conflux（CFX）コミュニティがエコシステムファンドの活用について投票
Conflux（CFX）コミュニティがエコシステムファンドの活用について投票 2025年9月5日 7:59 Conflux（CFX）DAO #15の投票が進行中で、伝統的市場や上場企業とのコラボレーションのためにエコシステムファンドのロックされたCFXの承認に焦点を当てています。 Conflux（CFX）コミュニティは現在、Confluxフォーラムが発表したConflux DAO #15の下で重要な投票に参加しています。この投票は、エコシステムファンドの既にロックされているCFXトークンを上場企業との戦略的な関わりや、伝統的市場および上場企業との潜在的なコラボレーションのために承認すべきかどうかを決定するものです。 エコシステムファンドの戦略的活用 検討中の提案は、ConfluxエコシステムファンドにロックされたCFXトークンを活用する権限を付与することを含んでいます。このイニシアチブは、ブロックチェーン領域外の確立された企業とのパートナーシップを促進し、相乗効果を探ることを目的としています。この動きは、Confluxの影響力を拡大し、伝統的な金融市場への統合を図るための潜在的な入り口と見なされています。 コミュニティ参加 投票プロセスは、この戦略的方向性に対するコミュニティの立場を測るために設計されています。参加者は投票を行うことで、意思決定プロセスに影響を与える機会があります。この民主的なアプローチは、Confluxネットワークの分散型の精神を強調し、ステークホルダーがプロジェクトの将来の発展について発言権を持つことを可能にしています。 潜在的な影響 承認された場合、この許可はConfluxが重要なパートナーシップを確立する道を開き、CFXトークンの有用性と採用を潜在的に高める可能性があります。このようなコラボレーションはまた、伝統的なビジネス環境内でConfluxのブロックチェーン技術の能力を実証するためのプラットフォームを提供する可能性もあります。 提案に関するより詳細な情報や投票に参加するには、コミュニティメンバーは公式Confluxフォーラムを訪問することができます。 画像ソース：Shutterstock ソース：https://blockchain.news/news/conflux-cfx-community-votes-on-ecosystem-fund-utilization
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:49
なぜBullZillaは、ToncoinとPepeが波を作る中、500人以上の保有者を持つ2025年のトップ100倍暗号資産プレセールなのか
2025年の100倍の可能性を秘めた暗号資産のプレセールを発見しよう！BullZilla、Toncoin、Pepeの爆発的な投資収益率の可能性とプレセールのダイナミクスを探索しましょう。
Blockchainreporter
2025/09/06 11:15
