米国上院法案草案、ステーキング、エアドロップ、DePINをSECルールから除外する動きを見せる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。規制 米国上院銀行委員会は、長く待ち望まれていた市場構造法案の更新草案を回覧しており、証券法の下でデジタル資産がどのように扱われるかに大きな変更を導入しています。ジャーナリストのエレノア・テレットが強調したこの改訂は、米国における暗号資産活動の法的地位を明確化する意義ある一歩と見なされています。最も注目すべき更新の一つは第101条で、詐欺が関与しない限り、ステーキング、エアドロップ、および法的前段階のトークンは証券として分類されないことを明記しています。業界の支持者たちは、この文言が、通常の暗号資産活動が証券規制に巻き込まれることを恐れていた参加者にとって、長く求められていた明確さを提供する可能性があると述べています。 DePINプロジェクトの免除 法案はまた、第504条で分散型物理インフラネットワーク（DePIN）を特に取り上げ、証券法からの明示的な免除を与えています。無線ネットワークやクラウドストレージなどの実世界のインフラ構築を参加者に奨励するDePINイニシアチブは急速に成長しており、規制の不確実性に苦しむことが多くありました。分散化への配慮として、第501条、505条、506条はDeFi開発者、デジタル資産のセルフカストディ、およびオープンソースイノベーションの保護を維持しています。立法者たちは、規制がブロックチェーンエコシステムを従来の金融仲介者と区別する中核的特徴を窒息させないことを確保することに熱心なようです。 SEC-CFTC連携 最後に、法案は第701条と702条でSECとCFTCの間に正式な連携フレームワークを作成し、近年の暗号資産規制を悩ませてきた管轄権の衝突を減らすための措置を講じています。現在の形で可決された場合、この法案は米国での暗号資産プロジェクトの運営方法を大きく変える可能性があり、最も議論の多い分野を証券執行の範囲から除外しながらも、詐欺事件のための余地を残しています。アナリストによれば、ステーキングとDePINのための除外は特に注目に値するとのことで、これらは規制の明確さが最も緊急に求められている分野に対応しているためです。提供された情報は...