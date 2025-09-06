MEXC 取引所
アナリストがビットコインの歴史的に最悪の取引日を指摘
アナリストがビットコインの歴史的に最悪の取引日を指摘 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコインのビットコインの価格推移は、時に見えるほどランダムではないかもしれません。ビットコインの価格推移は、時に見えるほどランダムではないかもしれません。暗号資産アナリストのティモシー・ピーターソンは、この資産が季節的なリズムに従っており、年間の特定の日は他の日よりも損失の確率がはるかに高いと主張しています。彼の研究は、9月が進むにつれてトレーダーが注目すべき繰り返しパターンを強調しています。季節的な弱さのパターン ピーターソンの長期分析によると、ビットコインは繰り返し季節的なリズムに従っているとのことです。過去のデータによれば、9月21日は年間を通じて最も急激な平均日次下落を記録し、中央値で2%の損失となっています。その他の弱点には3月22日（-1.52%）と9月24日（-1.50%）があり、ビットコインの3つの最悪の取引日のうち2つが9月下旬の同じ週に発生していることを意味します。ビットコインはすでに8月に6.5%下落しており、ピーターソンは季節的なトレンドが今月さらに価格に圧力をかける可能性があると考えています。それでも、彼はビットコインが9月を97,000ドルから113,000ドルの間で終えると予測しており、短期的な下落が必ずしも広範な上昇トレンドを脱線させるわけではないことを強調しています。トレーダーにとっての重要性 季節的な価格傾向は暗号資産に限ったものではなく — 株式や商品も同様のサイクルを示しています — しかしピーターソンは、ビットコインの実績がそれらを注視する価値があると主張しています。トレーダーはこのような日付を、特に他の市場ストレス要因と組み合わせた場合、リスクアラートとして扱うかもしれません。現時点では、ビットコインは約111,253ドルで取引されており、現在の価格とピーターソンの目標の上限との間にはほとんど余地がありません。このようなパターンは期待を導くことができますが、保証ではありません。市場状況、規制の進展、マクロ経済イベントはすべて季節的な歴史を上書きする可能性があります。しかしピーターソンにとって、9月はビットコインにとって特に厄介な月であり、9月21日は注目すべき日として際立っています。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており...
トランプ氏、ハセット氏のFRSポスト支持が憶測の中で報じられる
トランプ氏のハセット支持に関する憶測の中での報道がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：トランプ氏がFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長にハセット氏を支持していると報じられる。市場の反応は憶測報道の中で慎重な姿勢を維持。トランプ氏の認証済みアカウントからの公式声明はなし。ChainCatcherの報道によると、ドナルド・トランプ前米国大統領はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のジェローム・パウエル議長がもっと早く金利を引き下げるべきだったと示唆し、ハセット氏への支持を裏付けています。トランプ氏の発言は米国の金融政策をめぐる継続的な議論を浮き彫りにし、市場センチメントに影響を与える可能性がありますが、これと現在の暗号資産市場の変動を結びつける公式記録はありません。 トランプ氏のハセット支持の噂が市場の見方に影響 ChainCatcherの報道によると、トランプ氏はフラッシュニュースの更新に基づき、ケビン・ハセット氏のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長としての潜在的な任命に関連して支持を表明したとのことです。この報道にもかかわらず、トランプ氏の認証済みプロフィールからの直接の引用や声明は提供されていません。 ドナルド・トランプ、前米国大統領、該当なし、-「FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長候補としてハセット氏への支持を再確認した。」 FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)でのリーダーシップの再編成が公式筋によって確認されたという直接的な兆候はありません。現在の市場状況は、これらの憶測的な更新の中でも安定しているように見えます。 ETHとBTCの資金調達率は、トランプ氏の疑惑の支持に関するChainCatcherの報道の結果として、大きな偏差を示していません。ETHの0.0056%やBTCの0.0053%などの8時間平均資金調達率は、これらの動向に直接影響されない市場センチメントの回復力を示しています。 このような報道からは市場の投機がしばしば生じますが、暗号資産業界の著名人はトランプ氏のハセット支持報道について公に言及していません。暗号資産コミュニティは一般的に慎重な姿勢を維持し、公式チャネルからの明確な指針なしに金融政策への潜在的な影響を検討しています。 FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の憶測の中での暗号資産への即時的影響は最小限 ご存知でしたか？FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の発表に対する市場の反応は頻繁にありますが、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長としてのハセット氏へのトランプ氏の支持は、米国の暗号資産市場指数に即時的かつ実質的な変化をもたらしていません。...
2025年のトップAIエージェントのリスト
2025年のトップエージェンティックAIリストの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年のエージェンティックAIの主要トレンド エージェンティックAI分野は急速に進化しており、これらのテクノロジーの開発と展開方法を形作るいくつかの重要なトレンドによって推進されています。マルチエージェントシステムの台頭：複雑な問題を解決するために協力する複数の専門AIエージェントを使用する方向への大きな転換があり、この戦略は2025年に主流になりつつあります。RPAとの統合：エージェンティックAIは、UiPathのような既存のロボティックプロセスオートメーション（RPA）プラットフォームに認知的インテリジェンスを追加し、リアルタイムで対応できるよりダイナミックで適応性のあるワークフローを可能にしています。ガバナンスと倫理への焦点：エージェントの自律性が高まるにつれて、監視の必要性も高まります。主要なエージェンティックシステムは、特に規制産業において、責任あるコンプライアンスに準拠した展開を確保するために、説明可能性、監査証跡、ガードレールなどの機能を優先しています。エージェンティックAIの開発は、AIシステムが複雑なエンドツーエンドのタスクを自律的に実行できる未来に向けた重要な一歩であり、ビジネス運営とソフトウェア開発を根本的に変えています。出典：https://bitcoinworld.co.in/list-of-top-agentic-ai-in-2025/
9月10日にLineaエアドロップ開始：ローンチ価格に期待すること
完全な記事はcoingape.comでお読みください。
フランスの精鋭警察、暗号資産の身代金を要求され誘拐されたスイス人男性を解放
フランスのエリート警察部隊が暗号資産の身代金のために誘拐されたスイス人男性を解放したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フランスのエリート警察部隊は最近、8月31日にヴァランスで暗号資産の身代金のために誘拐されていた若いスイス国民を救出しました。フランスのエリート部隊が暗号資産の人質を救出、7人を逮捕 フランスのエリート警察部隊である国家治安部隊地上部隊（GIGN）は最近、暗号資産の身代金のために人質にされていた若いスイス国民を救出しました。[...] 出典：https://news.bitcoin.com/french-elite-police-free-kidnapped-swiss-man-held-for-cryptocurrency-ransom/
ライトコインは着実に上昇し、133ドルの高値を目指す
ライトコインは着実に上昇し、133ドルの高値を目指す」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月6日 8:01 // ニュース ライトコイン（LTC）の価格が106ドルのサポートラインを上回り、下落の終了を示しています。 ライトコイン価格の長期予測：弱気 価格指標によると、ライトコインは以前の高値である130ドルと147ドルまで回復する見込みです。7月14日、Coinidol.comの報告によると、上昇トレンドのローソク足の実体が78.6%フィボナッチレベルをテストしました。上方修正によると、ライトコインは上昇した後、1.272フィボナッチ・エクステンションまたは133.36ドルで再び下落すると示唆されています。LTC価格指標分析 週足チャートでは、130ドルのレジスタンスラインを上回る多くのローソク足の上ヒゲが見られ、これは高値での強い売り圧力を示しています。移動平均線は水平ですが、上向きの傾斜があり、上昇トレンドを示しています。 テクニカル指標 レジスタンスライン：100ドル、120ドル、140ドル サポートライン：60ドル、40ドル、20ドル LTC/USD週足チャート – 2025年9月5日 LTC価格の次の動きは？ ライトコインは移動平均線を上回り、上昇トレンドを再開しています。8月25日以降、このアルトコインは106ドルのサポートラインを上回りながらも、移動平均線または114ドルのレベルを下回って取引されています。本日、114ドルのレジスタンスが上昇モメンタムに抵抗しました。LTCの価格は現在、限定的な範囲内でレンジ相場となっています。 LTC/USD価格4時間チャート – 2025年9月5日 免責事項。この分析と予測は著者の個人的な意見です。提供されるデータは著者によって収集されたものであり、いかなる企業やトークン開発者によって後援されているものではありません。これは暗号通貨の売買を推奨するものではなく、CoinIdol.comによる推奨とみなされるべきではありません。読者は資金を投資する前に自分自身で調査を行うべきです。出典：https://coinidol.com/litecoin-rises-steadily/
古いビットコイン供給がETFに流入し続ける：データは今までに３つの波を示す
古いビットコインの供給がETFに移動し続ける：データは今までに３つの波を示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オンチェーンデータによると、ビットコインの現物上場投資信託（ETF）は、このサイクルでこれまでにベテランの手から3つの主要な資金流入の波を見ています。ビットコイン・コインデイズ・デストロイドは以前のETF純流入と共に急上昇 CryptoQuantの著者MaartuunがXの新しい投稿で説明したように、ビットコインは古いトークンと現物ETFに関連する大きな再編成を観察しています。現物ETFとは、従来のプラットフォームで取引され、投資家がBTCのような原資産を直接所有することなく、その資産へのエクスポージャーを得ることができる投資手段を指します。米国のBTC現物ETFは2024年1月に発売されました。それ以来、ファンドは一般的に成長を享受しており、特に急激な資金流入を伴う期間もいくつかありました。ETFの主な魅力は、暗号通貨の世界に不慣れな投資家が、自分にとって便利な形でBTCに投資できることです。トレーダーがそのような投資手段に投資すると、ファンドは顧客に代わって同等の暗号通貨を購入します。これはETFに関連するウォレットへのオンチェーン移動として反映されます。 以下は、Maartuunnが共有したチャートで、2024年初めからの30日間のビットコイン現物ETFのネットフローの傾向を示しています。グラフに表示されているように、ビットコイン現物ETFのネットフローはいくつかの非常にポジティブな値の段階を見てきました。これらは当然、ETFに対する高い需要に対応しています。興味深いことに、これらの大きな資金流入の波の間には共通のパターンがあります。チャートから、コインデイズデストロイド（CDD）がネットフローのスパイクと共に分配シグナルを出していることが分かります。CDDは、BTCネットワーク全体の取引で「破壊」されているコインデイの総数を測定するオンチェーン指標です。コインデイは、1 BTCが蓄積する量...
ストラテジーのセイラー、驚くべきMSTR S&P 500拒否に反応
ストラテジーのセイラー、驚くべきMSTR S&P 500拒否に反応という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。著名なビットコイン支持者であり、ビットコイン財務会社ストラテジーの共同創設者であるマイケル・セイラーは、自社がS&P 500指数に含まれることを拒否されたことに対する反応を示すツイートを発表しました。彼は、MSTRが市場パフォーマンスの面ですでにSPYを大きく引き離しているため、ストラテジーがS&P 500の一部になるために必要なのは単なる正式な認識だけであることを示すデータを投稿しました。あなたはこちらも気に入るかもしれません セイラー、ストラテジーの驚くべきSPY拒否に反応 9月5日金曜日、ストラテジーをS&P 500指数に追加するかどうかについての公式決定が下されました。その決定は否定的なものでしたが、同じく暗号資産に直接関連する別の大企業が含まれました - 取引と投資を通じて関連するロビンフッドプラットフォームです。これは小売ユーザーが従来の株式と暗号資産、および暗号資産関連商品の両方に投資することを可能にします。セイラーはこの決定に対し、MSTRがビットコイン戦略のおかげでS&P 500（SPY）を長い間引き離してきたことを示すインフォグラフィックを含むツイートを投稿して反応しました。さらに興味深く注目すべきは、インフォグラフィックがMSTRがビットコイン自体をも上回るパフォーマンスを示していることです。チャートでは、MSTRが92%の急上昇を示す一方、SPYは14%の上昇にとどまり、ビットコインは「ビットコイン標準時代のリターン」の観点から55%の年間成長率を示しています。S&P 500への組み入れ拒否のニュースがメディアに広まると、MSTRはすぐに2%下落しました。しかし、同社の公式Xアカウントは、この不運な出来事にもかかわらず、ストラテジーは確実にその方針を維持し、ビットコインの道から逸れることはないとツイートしました。出典：https://u.today/strategys-saylor-reacts-to-stunning-mstr-sp-500-rejection
ビットコインは合法化され、ドルと競争することを許可されるべき：保守派の象徴ロン・ポール
元米国大統領候補でリバタリアンの象徴的存在であるロン・ポールは、ビットコインが米国で通貨として機能し、ドルと競争することを許可されるべきだと述べました。90歳の引退した政治家は、リバタリアン的信条と国内での自由市場貿易を支持する取り組みで知られており、この概念は巨大企業と政府による補助金の時代に影を落としています。 リバタリアンがなぜロン・ポールのように暗号資産を愛するのか？ 元12期米国下院議員は、2012年の米国大統領選挙の共和党予備選で新保守主義者のミット・ロムニーに対抗して立候補したことで有名ですが、指名を獲得することはできませんでした。連邦準備制度理事会の監査、国境のない貿易、分散化という彼の一見急進的なアイデアは時代を先取りしており、暗号資産革命が推進する精神と一致していました。 暗号資産革命は2008年、金融危機の最中に始まり、国境のない未来のビジョンを提供するオープンソースの通貨転送メカニズムを提案しました。ビットコインの初期採用者には、オンラインプライバシー擁護者、サイファーパンク、そしてリバタリアンが含まれていました。後者にとって、暗号資産は中央銀行の優位性とその覇権に挑戦する手段でした。 ランド・ポールが父の立場を継続 リバタリアン的傾向を持つ多くの人々は、2012年の大統領選挙を、過度に拡大したグローバルな役割ではなく、米国を憲法の根源に戻す大きな機会を逃したと見ています。彼の息子であるランド・ポール上院議員（ケンタッキー州選出・共和党）も、暗号資産に関するものを含め、多くの政治的立場で彼の路線を継続しています。上院議員は2021年のAxiosインタビューでこう述べました： 「今私が信じ始めていることはこうです：政府の通貨は非常に信頼性がなくなってきています。それらもまた法定通貨であり、何の裏付けもありません。ドルは通貨の中で最も安定しているため、準備通貨となっています。今や私は、より多くの人々が政府への信頼を失うにつれて、暗号資産が実際に世界の準備通貨になり得るかどうかを疑問に思い始めています」。 しかし、ランド・ポールと他のリバタリアン寄りの政治家たちは、現在の米国政府の体制とその国内での暗号資産推進の取り組みについて意見が一致していません。ポール上院議員は最近、国内でのステーブルコイン取引を許可するトランプ主導の提案に反対票を投じ、それが目的に逆効果だと主張しました。 米国ではリバタリアン的傾向が高まっており、ドナルド・トランプ大統領でさえ2024年の再選前にそのプラットフォームを通じて演説を行ったことで有名です。しかし、金融の現状は将来的に暗号資産に対する反発に関与する可能性が高く、リバタリアンは再び暗号資産の側に立つと予測されています。
従業員がマネージャーよりもAIを好む理由：リーダーシップへの影響
従業員がマネージャーよりもAIを好む理由：リーダーシップへの影響という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。従業員がマネージャーよりもAIを好む理由：リーダーシップへの影響 getty かつて私には、自分のコミュニケーションが明確だと信じていた上司がいました。毎週Zoomで、彼は私たちに取り組んでほしい内容を説明していました。私は注意深く聞いていましたが、彼が実際に何を意味しているのかについてよく不確かに感じていました。明確にするよう尋ねると、彼は「ミーティングで言ったことをちゃんと聞いていれば...」と返答するのでした。特に私がちゃんと聞いていたので、彼の皮肉っぽい口調には腹が立ちました。問題は彼の言葉があいまいだったことでした。後で見直して理解しようとするために、彼の言葉を一言一句タイプし始めました。すぐに、チームの他のメンバーも混乱していたため、そのノートを私に求めるようになりました。 当時AIにアクセスできていたら、私のノートをアップロードして「彼はこれで一体何を言いたいのだろう？」と尋ねることができたでしょう。それによって何時間もの不満を解消できたはずです。だから、Z世代の労働者のほぼ半数が、マネージャーよりもChatGPTのようなAIツールに指導を求めていると言っても驚きません。それは私の経験を裏付けており、従業員がAIを好むとき、それはリーダーシップが変化すべき合図なのです。 なぜ従業員は職場でマネージャーの代わりにAIを好むのか？ getty なぜ従業員は職場でマネージャーの代わりにAIを好むのか？ 従業員がAIを選ぶのは、人間との交流で欠けているものを提供してくれるからです。彼らは明確さ、スピード、そして質問するための判断されない空間を求めています。AIは質問することで馬鹿にされる恐れなく回答を提供します。多くの職場では、準備不足に見られたくないため、人々は手を挙げることをためらいます。AIがあれば、上司が何と思うかを心配することなく、いつでも何でも質問できます...
