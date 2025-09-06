ビットコインは合法化され、ドルと競争することを許可されるべき：保守派の象徴ロン・ポール

元米国大統領候補でリバタリアンの象徴的存在であるロン・ポールは、ビットコインが米国で通貨として機能し、ドルと競争することを許可されるべきだと述べました。90歳の引退した政治家は、リバタリアン的信条と国内での自由市場貿易を支持する取り組みで知られており、この概念は巨大企業と政府による補助金の時代に影を落としています。 リバタリアンがなぜロン・ポールのように暗号資産を愛するのか？ 元12期米国下院議員は、2012年の米国大統領選挙の共和党予備選で新保守主義者のミット・ロムニーに対抗して立候補したことで有名ですが、指名を獲得することはできませんでした。連邦準備制度理事会の監査、国境のない貿易、分散化という彼の一見急進的なアイデアは時代を先取りしており、暗号資産革命が推進する精神と一致していました。 暗号資産革命は2008年、金融危機の最中に始まり、国境のない未来のビジョンを提供するオープンソースの通貨転送メカニズムを提案しました。ビットコインの初期採用者には、オンラインプライバシー擁護者、サイファーパンク、そしてリバタリアンが含まれていました。後者にとって、暗号資産は中央銀行の優位性とその覇権に挑戦する手段でした。 ランド・ポールが父の立場を継続 リバタリアン的傾向を持つ多くの人々は、2012年の大統領選挙を、過度に拡大したグローバルな役割ではなく、米国を憲法の根源に戻す大きな機会を逃したと見ています。彼の息子であるランド・ポール上院議員（ケンタッキー州選出・共和党）も、暗号資産に関するものを含め、多くの政治的立場で彼の路線を継続しています。上院議員は2021年のAxiosインタビューでこう述べました： 「今私が信じ始めていることはこうです：政府の通貨は非常に信頼性がなくなってきています。それらもまた法定通貨であり、何の裏付けもありません。ドルは通貨の中で最も安定しているため、準備通貨となっています。今や私は、より多くの人々が政府への信頼を失うにつれて、暗号資産が実際に世界の準備通貨になり得るかどうかを疑問に思い始めています」。 しかし、ランド・ポールと他のリバタリアン寄りの政治家たちは、現在の米国政府の体制とその国内での暗号資産推進の取り組みについて意見が一致していません。ポール上院議員は最近、国内でのステーブルコイン取引を許可するトランプ主導の提案に反対票を投じ、それが目的に逆効果だと主張しました。 米国ではリバタリアン的傾向が高まっており、ドナルド・トランプ大統領でさえ2024年の再選前にそのプラットフォームを通じて演説を行ったことで有名です。しかし、金融の現状は将来的に暗号資産に対する反発に関与する可能性が高く、リバタリアンは再び暗号資産の側に立つと予測されています。