2025年10月が転換点となる可能性がある理由
「なぜ2025年10月が転換点になる可能性があるのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 次の大きな暗号資産のマイルストーンは数週間後に迫っているかもしれません。ビットコインとイーサリアムが米国でスポットETFの承認を獲得した後、現在すべての注目はソラナ（SOL）とXRP、この二つの最も承認される可能性が高いアルトコインに集まっています。ベッティング市場では95%の成功確率が与えられており、機関投資家の関心は日に日に高まっています。Grayscale、Franklin Templeton、Bitwise、VanEckなどの資産管理会社が申請を提出しており、アナリストたちは修正されたS-1フォームの波を指摘しています—これは規制当局と発行者が最終条件に近づいている兆候であることが多いです。市場観測者たちは、このプロセスは投機というよりもカウントダウンのように感じると述べています。 なぜソラナとXRPは異なるストーリーなのか 一緒にグループ化されているにもかかわらず、この二つのトークンは非常に異なる規制環境に直面しています。 ソラナ：比類のないスループット—報告によると1秒あたり65,000トランザクション—と分散型取引所の活動における優位性を持ち、ソラナは機関投資家による採用の自然な候補のように見えます。しかし、残る影はSEC（米国証券取引委員会）の以前の主張で、SOLが未登録証券である可能性があるというものです。2025年5月のカストディアルステーキングに関する判決は助けになりましたが、この問題は消えていません。 XRP：ここでの利点は法的明確さです。連邦裁判所の決定により、公開XRP販売は証券提供ではないと確立され、ソラナにはない確固たる基盤をトークンに与えています。さらに、CMEでの規制されたXRP先物はすでに記録を破り、他のどの商品よりも早く10億ドルのオープンインタレストに達しています。ウォール街にとって、これは準備が整っているという信号です。 承認が意味する可能性 アナリストたちは、承認の波が数十億ドルの資金流入を引き起こすと予想しています。予測によれば、最初の1年だけでXRP ETFに50億〜80億ドルが流入し、ソラナは価格が335ドルに向かって上昇する可能性があります。ETF主導の継続的な需要は、より安定した流動性基盤を提供し、スプレッドを縮小し、スポット市場のボラティリティを低減するでしょう。デリバティブ側—ETFフローをヘッジするために使用される先物とオプション—も同様に急増する可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:24
2026年までにビットコイン価格が15万ドルに達する可能性がある3つの理由
ビットコイン価格が2026年までに15万ドルに到達する可能性がある3つの理由という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格の現状：BTCチャート分析 ビットコイン（$BTC）は現在約11万700ドルで取引されており、11万1,350ドルの重要なサポートラインのすぐ上に位置しています。50日間移動平均線（MA7）は11万5,179ドルでレジスタンスラインとなり、20万日間移動平均線は10万1,690ドルで長期的な安全網として機能しています。直近のサポートライン：11万1,350ドル 主要サポートライン：10万1,690ドル（200日間移動平均線）/ 10万ドルの心理的レベル レジスタンスライン：11万2,142ドル～11万5,179ドル ブレイクアウト目標：11万8,616ドル BTC/USD 日足チャート（TradingView経由） 相対力指数（RSI）が44を示しており、BTCは調整後に統合段階にありますが、まだ過剰売りの状態ではありません。11万5千ドルを超えるブレイクアウトが起これば、上昇トレンドを再開する前に11万8千ドルを再テストする道が開かれるでしょう。BTCが9月に10万ドル以上を維持すれば、第4四半期の放物線的な動きの舞台が整います。 1. 米国10年債利回りの暴落 米国10年債利回りが急落しており、これはビットコインのようなリスク資産に大きな影響を与えます。利回りの低下は以下を意味します： より安い借入コスト。 機関投資家の流動性へのアクセスが容易に。 成長資産や代替資産への関心の復活。 歴史的に、利回りの低下は株式や暗号資産へのローテーションを引き起こしてきました。BTCにとって、これは第4四半期の資金流入に完璧な環境を作り出します。 2. 中国の流動性注入 北京からの速報：中国人民銀行は今週2兆元の流動性を注入しました。この大規模な資金の金融システムへの流入は成長を安定させるためのものですが、グローバル市場にもその影響が及ぶでしょう。 より多くの流動性 = リスク資産への需要増加。 アジアの投資家はすでに暗号資産市場で主導的な役割を果たしています。歴史的に、中国の流動性押し上げはグローバルなBTC需要に波及します。この注入は、アジアの流動性がビットコインの新高値への上昇を後押しした過去のサイクルを彷彿とさせます。 3. FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げが迫る FRB議長ジェローム・パウエルは追い詰められています。成長の鈍化と債券市場のストレス信号により、アナリストたちは今後数ヶ月で25～50bpsの利下げを予想しています。利下げは以下を意味します： 資本コストの低下。 投資家の上昇...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:20
XRP軍団はリップル対SEC訴訟において実質的な違いをもたらした、と親暗号資産弁護士ジョン・ディートンが宣言 ⋆ ZyCrypto
XRPアーミーはリップル対SEC訴訟で実際に違いをもたらした、と暗号資産支持の弁護士ジョン・ディートン氏が宣言 ⋆ ZyCryptoがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     人気の暗号資産弁護士ジョン・ディートン氏は、XRPコミュニティ（一般にXRPアーミーとして知られる）がSEC（米国証券取引委員会）に対するリップルの法的勝利を勝ち取るのに役立った重要な要素だったことを認めました。リップル対SEC訴訟終結 ジョン・ディートン氏はXに投稿し、XRPアーミーがリップル訴訟に影響を与えなかったという批評家の主張を否定しました。ディートン氏は、XRPアーミーの努力がアナリサ・トーレス判事を動かし、その後彼女の判決に影響を与えたと主張しました。「XRPアーミーがリップル訴訟に違いをもたらさなかったと主張できる信頼できる人はいない」と彼は述べ、さらに付け加えました：「もしそう主張するなら、彼らは事実と真実を知らないか、意図的に嘘をついているかのどちらかです。私たちが違いをもたらしたという決定的な証拠があります。」 信頼できる人物は、XRPアーミーがリップル訴訟に違いをもたらさなかったと主張することはできません。もしそうするなら、彼らは事実と真実を知らないか、意図的に嘘をついているかのどちらかです。私たちが違いをもたらしたという決定的な証拠があります。この訴訟では2000以上の証拠が提出されました。… https://t.co/WK2MfOb6wS — John E Deaton (@JohnEDeaton1) 2025年9月3日 SECは2020年末にリップルに対して訴訟を起こし、時価総額で世界第3位の暗号資産であるXRPの未登録販売により13億ドルを調達したと非難しました。2023年、アナリサ・トーレス米国地方裁判所判事は分割判決を下し、機関投資家へのXRPの一部販売は証券法に違反したが、公開取引所での販売は違反しなかったと宣言しました。広告   訴訟は今年8月に正式に終結し、リップルとSECの両者が第2巡回区米国控訴裁判所への各自の控訴を取り下げ、リップルが1億2500万ドルの民事制裁金を支払うという合意が確定しました。XRPアーミーがリップルの法的防御をどのように支援したか によると…
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:07
Zexpireは上昇する0DTE取引トレンドに支えられた成長を目指す
この投稿「Zexpireは上昇する0DTE取引トレンドに支えられた成長を目指す」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。開示事項：この記事は投資アドバイスを表すものではありません。このページに掲載されているコンテンツと資料は教育目的のみです。Zexpireのプレセールは、バイラルな0DTE取引トレンドに後押しされ、AvalancheとStellarを上回っています。概要 Zexpireは$0.003のプレセールと800%の上昇可能性を持つバイラルな0DTEトレンドに関連しています。ステーキング報酬、エアドロップ、デフレ型バーンを提供し、長期売買価値を高めます。$30億のオプション取引高が増加する中、Zexpireは2025年に注目すべき最初のDeFi 0DTEプロトコルです。プレセール投資の競争の激しい環境で、新たな競合者が注目を集めています。Zexpire（ZX）は、投資家資本を引き付ける点で、AvalancheやStellarのような確立された巨人をも凌駕していると報告されています。この勢いの重要な触媒は、バイラルな0DTE（Zero Days to Expiration）取引トレンドへのプロジェクトの斬新な接続であり、このコンセプトがどのように#1プレセールの地位を後押ししているかの分析を促しています。ZXプレセールライブ：初期投資家の大きな上昇余地 Zexpireは、魅力的な価格$0.003でZXトークンのプレセールを開始し、波を起こしています。これにより、トークンが$0.025でリストされる前に、初期投資家にほぼ800%の上昇可能性を提供します。業界の専門家はZexpireを注視しています。特にオプション取引がDeFiの最も急成長している分野として浮上し、日々の取引高が$30億に達し、さらに増加しています。Zexpireは、最初の0DTE（ゼロ日満期）DeFiプロトコルとして際立ち、オプションを直感的なワンクリックの日次予測ゲームに簡素化しています。ZXトークンへの本質的な需要は、すべてのプレイにおける不可欠な役割によって推進されています。プレセール参加者の特典 ZXの早期購入者は以下を含む重要な利点を享受できます：トークン生成イベント（TGE）前に利用可能なAPRステーキング報酬。ゲーム内活動に対するキャッシュバック。ロイヤリティボーナス。独占エアドロップと早期ベータアクセス。Zexpireのデフレ戦略は長期的な価値を維持するように設計されています。これには、すべての手数料の20%をバーンし、サポートのためのバイバックを実施することが含まれます...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:41
SECとCFTCが歴史的な共同声明で24時間年中無休の資本市場を推進
SEC（米国証券取引委員会）とCFTCが歴史的な共同声明で24/7資本市場をプッシュする記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。この声明は、米国金融市場の運営方法における大きな転換を示しています。現在、ほとんどの米国市場は夜間と週末に閉鎖されています。新しい提案では、外国為替や暗号資産市場がすでに機能しているように、24時間取引が可能になります。SEC（米国証券取引委員会）と商品先物取引委員会（CFTC）は2025年9月5日に画期的な共同声明を発表し、24/7資本市場を創設する計画を概説しました。これは両機関がすべての資産クラスにわたって取引時間を拡大するために協力した初めてのケースです。「オンチェーン処理金融をスケールさせるために、SECとCFTCは取引時間をさらに拡大する可能性を検討するために協力すべきだ」と両機関は述べました。彼らは、運用の実現可能性や投資家保護などの要因が変更の指針となると指摘しました。 規制の壁を打破する この発表は、これまで別々に活動してきた2つの機関による前例のない協力を表しています。SEC委員長のポール・アトキンスとCFTC代理委員長のキャロライン・ファムは、両機関の業務が「かつてないほど密接に絡み合っている」と強調しました。規制当局は、いくつかの分野にわたってルールを調和させる計画です。これには、製品定義、報告基準、資本要件、証拠金階層が含まれます。現在、企業は監督する機関によって、類似の製品に対して異なるルールに従わなければならないことがよくあります。「足並みを揃えて働くことで、私たちの2つの機関は、米国独自の規制構造を市場参加者、投資家、そしてすべてのアメリカ人のための強みの源として活用できる」と声明は述べています。この連携は、規制当局が「規制のノーマンズランド」と呼ぶ状況—不明確な監督がイノベーションを妨げている状況—を排除することを目指しています。両機関は、この不確実性が金融イノベーションを海外に追いやっていると非難しています。 焦点となる4つの主要分野 共同声明は、即時行動のための4つの優先分野を概説しています： 出典：@SECGov 24/7取引時間：両機関は現在の市場時間を超えて取引を拡大したいと考えています。彼らは、外国為替、金、暗号資産がすでに継続的に取引されていることを指摘しました。その他...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:28
新しいレポートによると、新興の0DTE DeFiプロトコルが第3四半期にLINKとTONを上回る急成長を遂げる見込み：買うべきか？
新しいレポートによると、新興の0DTE DeFiプロトコルがQ3にLINKとTONを上回る急成長を遂げる見込み：今が買い時？というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近発表された市場レポートが話題を呼んでおり、新興のDeFiプロトコルがChainlink（LINK）やToncoin（TON）などの確立された巨人を上回るパフォーマンスを示す可能性があることを示唆しています。この分析では特に、0DTEトレンドの革新的な応用により、Q3終了前に新参者が大幅に急増すると予測しています。四半期末が急速に近づく中、この予測は投資家に「今が買い時なのか？」という疑問を投げかけています。Toncoin（TON）TradingViewでは、Toncoinは1.51%下落した変動の激しい週の後、$3.00から$3.33の間で取引されています。トークンは月間で2.13%後退し、春のラリーの一部を消去しましたが、6ヶ月間で5.82%の上昇を維持しており、根本的な需要が持続していることを示唆しています。この最近の冷却は、より広範な上昇軌道を乱すことなく、市場センチメントを緩和しました。テクニカル指標は、重要なレベル付近でバランスの取れたポジショニングを反映しています。10日SMAの$3.12は100日SMAの$3.14とほぼ一致し、短期トレーダーと長期トレーダーの間の均衡を示しています。RSIが53であることは中立的なモメンタムを示し、80付近の上昇したストキャスティクスは買い手が最近の強さをテストしていることを示しています。MACDはわずかにマイナスのままですが、売り圧力は減少しているようです。これらの読み取り値は、わずかな回復バイアスを持つどちらの方向にも動く可能性を示唆しています。ファンダメンタルダイナミクスは、大きなボラティリティを引き起こす可能性のある相反する力を示しています。Verb Technologyの5億5800万ドルの私募によるToncoinトレジャリー構築は、循環供給量の約5%を取得することを目指し、MicroStrategyのビットコイン戦略を模倣し、利用可能なトークンを潜在的に引き締めています。しかし、大きなウォレットが68%を保有するクジラの集中は依然として懸念され、損益分岐点付近で清算リスクを生み出しています。Telegramの10億人以上のユーザーとの統合は長期的なユーティリティの見通しを提供し、TON財団の500万ドルのDeFiインセンティブプログラムはエコシステムの成長を目指しています。強気派が$3.49の抵抗を突破した場合、モメンタムは$3.82の二次障壁を目標とする可能性があり、これは約10%の追加上昇を表し、現在のレベルから20%の上昇を引き起こす可能性があります。逆に、$2.84のサポートを下回ると、TONは$2.51に向けて圧力がかかる可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:24
第1週ファンタジーフットボールランキング：日曜日＆月曜日
投稿「第1週ファンタジーフットボールランキング：日曜日と月曜日」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーストラザフォード、ニュージャージー州 – 2023年10月15日：ニューヨーク・ジェッツのブリース・ホール（#20）がフィラデルフィア・イーグルス戦の第4クォーターでタッチダウンを決め喜ぶ様子。メットライフ・スタジアムにて、ニュージャージー州イーストラザフォード（写真：サラ・スティアー/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ アメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）シーズンの第1週が正式に始まり、誰もがファンタジーフットボールのランキングを必要としています。記事の本題に入る前に、いくつかの基本ルールを説明します。今週最初の2試合はすでに終了しているため、ダラス・カウボーイズ、フィラデルフィア・イーグルス、カンザスシティ・チーフス、ロサンゼルス・チャージャーズの選手はこのリストには含まれません。日曜日と月曜日の試合に出場する選手のみがランク付けされます。これらのランキングの目的は、どの選手がより高くランク付けされているかに基づいて、スタートまたはベンチの決断を下すのに役立てることです。それだけでなく、これらのランキングは第1週のファンタジーフットボールチームの見通しを把握するのに役立つはずです。フォーブス「ファンタジーフットボール スタートかベンチか 第1週：トラビス・ハンター、ダック・プレスコットなど」スティーブ・ブラッドショー著 第1週ファンタジーフットボールランキング 第1週に関する一般的なアドバイスは、ルーキーに対して慎重になることです。特定のルーキーは対戦相手や才能によって依然として高くランク付けされますが、これは念頭に置いておくべきことです。通常、ルーキーはNFLオフェンスで役割を獲得するのに時間がかかり、シーズン全体の見通しは第1週よりもはるかに良くなります。そのため、私の第1週ランキングではベテラン選手が上昇し、ルーキーはわずかに下降しています。ファンタジーフットボールQBランキング 1. ラマー・ジャクソン 2. ジョシュ・アレン 3. ジェイデン・ダニエルズ 4. ベイカー・メイフィールド 5. ジョー・バロー 6. ジャスティン・フィールズ 7. ボー・ニックス 8. ドレイク・メイ 9. カイラー・マレー 10. ジョーダン・ラブ 11. ケイレブ・ウィリアムズ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:15
ドージコイン対レイヤーブレット：450万ドルを稼いだ初期ドージコイン保有者が9月にこのバイラルミームを支持
ドージコイン対レイヤーブレット：450万ドルを稼いだ初期ドージコインホルダーが9月にこのバイラルミームを支持 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DOGEの最盛期に450万ドルを手にした最も初期のドージコインクジラの一人が新しいプロジェクトを支持すると、人々は注目します。彼の最新の選択はレイヤーブレット（$LBRETT）で、ミーム文化と実際のブロックチェーンパワーを融合したレイヤー2暗号資産です。9月にプレセールが開始され、アナリストたちはすでに1000%の可能性について囁いており、$LBRETTは急速に人気暗号資産のランキングを上昇し、次の大きな暗号資産投資として地位を確立しています。 ドージコイン、SEC ETF決定を控え16%下落 ドージコインは正念場に入り、8月のピーク0.25ドルから約16%下落しました。このトークンは現在、8月初旬以来見られなかったレベル付近で推移しており、トレーダーたちは価格動向の決定的な瞬間となる可能性があるものを神経質に見守っています。 ドージコイン価格分析。出典：Crypto.news 多くの注目はドージコイン上場投資信託に関するSEC（米国証券取引委員会）の決定に集まっています。Bitwiseは10月18日が期限であり、GrayscaleとShares21はそれぞれ11月と1月に続きます。これらのファンドが一緒に承認されれば、ビットコインとイーサリアムETFで見られた以前の動きを反映して、新たな勢いを引き起こす可能性があります。 ドージコインETFオッズ。出典：Polymarket トレーダーは意見が分かれていますが、慎重に楽観的です。Polymarketのデータによると、承認の可能性は80%で、6月の44%から上昇しています。それでも、DOGEの資金流入はイーサリアムとビットコインに及ばない可能性が高いです。しかし、ドージコインETFがその時価総額のわずか3%を引き付けるだけでも、それは堅実な30億ドルの後押しとなるでしょう。 レイヤーブレットはミームの精神とレイヤー2ブロックチェーンパワーを融合 短命なハイプを追いかける単なる別のミームトークンではなく、レイヤーブレットはスマイリーフェイスを持つ革命のように感じられます。このプロジェクトはミームの野生的で予測不可能な精神を取り入れ、完全なレイヤー2ブロックチェーンの強さと融合させています。それは遅いレイヤー1の混雑からの脱出ルートであり、それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:01
S&P 500に選ばれずMSTRが2.9%下落、Robinhoodは採用される
S&P 500に選外となったMSTR、2.9%下落、Robinhoodが採用される記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載。ジャーナリスト投稿：2025年9月6日 主なポイント アナリストによると、MSTRは12月にS&P 500インデックスに含まれる可能性がある。ストラテジーは、暗号資産企業に対するNasdaqの資金調達制限の影響を軽視。ストラテジー（旧MicroStrategy）の株式MSTRは、注目のS&P 500インデックスから除外され、9月5日の市場時間後に2.9%の価格下落を引き起こした。代わりに、RobinhoodがMSTRを抑えてインデックスに採用された。 市場は、主要なビットコイン企業保有者がすべての必要基準を満たしていたため、インデックスに含まれると予想していた。しかし、その期待は裏切られ、発表後MSTRは326ドルに下落した。出典：Google Finance 12月はMSTRに有利か？ 株式インデックスの採用要件には、大きな市場の深さと過去4四半期の収益性が含まれる。しかし何よりも、インデックスの「秘密」委員会が採用プロセスを扱い、最終決定権を持つとBloomberg ETFアナリストは指摘した。 「なぜ$MSTRはすべての基準を満たしているにもかかわらず、S&P 500インデックスに許可されなかったのか？「委員会」がノーと言ったからだ。」 現在、一部のコミュニティメンバーは、12月の次のリバランス期間中にMSTRがインデックスに入る可能性について悲観的だ。しかし、CoinDeskのアナリスト、James Van Stratenは反対の賭けをした。 「12月がMSTRの番だ、テスラと同じセットアップだ。」 採用されれば、MSTRに対する機関投資家の関心とETFが拡大するだろう。これに対し、ストラテジーの創設者Michael Saylorは、X（旧Twitter）の投稿でMSTRとS&P 500インデックス（SPY）のリターンを比較し、インデックスを暗に批判した。 「今S&Pについて考えている...」出典：X Saylorが共有したチャートによると、MSTRとBTCの両方が年間リターンでSPYを上回った。 同社のもう一つの障害は、一部のアナリストが暗号資産保有企業に資本調達前に株主の承認を強制する可能性があると主張する最近のNasdaq提案だった。しかし、...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:58
XRP価格今日：XRPニュースは混在、レイヤーBrettが40倍の成長に向けてクジラを引き付ける
投稿「XRP価格今日：XRPニュースは混在、Layer Brettは40倍成長のためにクジラを引き付ける」はCoinpedia Fintechニュースに最初に掲載されました。暗号通貨の世界は活気に満ちており、多くの人々が最新のXRP価格の動きを追跡する中、新たな競争相手が話題になっています。イーサリアムブロックチェーンのレイヤー2ミームコイン、Layer Brettは、プレセールで絶対的な成功を収め、すでに熱心な投資家から280万ドル以上を集めています。アナリストはこのコインが40倍になる可能性があるのかと考えています...
CoinPedia
2025/09/06 17:55
