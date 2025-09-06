新しいレポートによると、新興の0DTE DeFiプロトコルが第3四半期にLINKとTONを上回る急成長を遂げる見込み：買うべきか？

新しいレポートによると、新興の0DTE DeFiプロトコルがQ3にLINKとTONを上回る急成長を遂げる見込み：今が買い時？というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近発表された市場レポートが話題を呼んでおり、新興のDeFiプロトコルがChainlink（LINK）やToncoin（TON）などの確立された巨人を上回るパフォーマンスを示す可能性があることを示唆しています。この分析では特に、0DTEトレンドの革新的な応用により、Q3終了前に新参者が大幅に急増すると予測しています。四半期末が急速に近づく中、この予測は投資家に「今が買い時なのか？」という疑問を投げかけています。Toncoin（TON）TradingViewでは、Toncoinは1.51%下落した変動の激しい週の後、$3.00から$3.33の間で取引されています。トークンは月間で2.13%後退し、春のラリーの一部を消去しましたが、6ヶ月間で5.82%の上昇を維持しており、根本的な需要が持続していることを示唆しています。この最近の冷却は、より広範な上昇軌道を乱すことなく、市場センチメントを緩和しました。テクニカル指標は、重要なレベル付近でバランスの取れたポジショニングを反映しています。10日SMAの$3.12は100日SMAの$3.14とほぼ一致し、短期トレーダーと長期トレーダーの間の均衡を示しています。RSIが53であることは中立的なモメンタムを示し、80付近の上昇したストキャスティクスは買い手が最近の強さをテストしていることを示しています。MACDはわずかにマイナスのままですが、売り圧力は減少しているようです。これらの読み取り値は、わずかな回復バイアスを持つどちらの方向にも動く可能性を示唆しています。ファンダメンタルダイナミクスは、大きなボラティリティを引き起こす可能性のある相反する力を示しています。Verb Technologyの5億5800万ドルの私募によるToncoinトレジャリー構築は、循環供給量の約5%を取得することを目指し、MicroStrategyのビットコイン戦略を模倣し、利用可能なトークンを潜在的に引き締めています。しかし、大きなウォレットが68%を保有するクジラの集中は依然として懸念され、損益分岐点付近で清算リスクを生み出しています。Telegramの10億人以上のユーザーとの統合は長期的なユーティリティの見通しを提供し、TON財団の500万ドルのDeFiインセンティブプログラムはエコシステムの成長を目指しています。強気派が$3.49の抵抗を突破した場合、モメンタムは$3.82の二次障壁を目標とする可能性があり、これは約10%の追加上昇を表し、現在のレベルから20%の上昇を引き起こす可能性があります。逆に、$2.84のサポートを下回ると、TONは$2.51に向けて圧力がかかる可能性があります...