パク・ミンヨン、「コンフィデンス・クイーン」で悪役たちを面白おかしく騙す

パク・ミニョンが「コンフィデンス・クイーン」で悪役を面白おかしくだます投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パク・ミニョンは「コンフィデンス・クイーン」で天才詐欺師を演じています。Prime Videoでは、パク・ミニョンは「夫を娶ります」で浮気した夫に復讐を求める臆病な妻を演じました。「コンフィデンス・クイーン」での彼女のキャラクターも正義を求めますが、はるかに自信を持っています。彼女の演じるユン・イラン役は、悪役をターゲットにした複雑でしばしば面白い詐欺を仕掛けます。「コンフィデンス・クイーン」でのパクのキャラクターは、次々と巧妙な罠を仕掛け、それぞれの計画を大きなパズルに組み込んでいきます。全く異なるタイプのキャラクターを演じる機会は、魅力の一部でした。「私は未解決の終わり方があまり好きではありません」とパク（「彼女のプライベートライフ」「キム秘書はなぜそうなのか」）は言いました。「だから、スリリングで色彩豊かで満足感のある物語、つまり正義が実現され、観客がカタルシスを感じるような物語に惹かれる傾向があります。」なぜイランはこれらの特定の悪役を追いかけるのでしょうか？視聴者はシリーズを見て確かめる必要があります。「それは私たちの物語の中心的な秘密なので、視聴者の皆さんがシリーズを見て答えを発見するのが最善だと思います」と彼女は言いました。俳優のチュ・ジョンヒョクは「コンフィデンス・クイーン」で多くの変装をしなければなりませんでした。Prime Videoのキャストには、ベテラン俳優のパク・ヒスン（「マイネーム」「トロリー」「遺贈」）がジェームズ役として、新進俳優のチュ・ジョンヒョク（「イカれた弁護士ウ・ヨンウ」「トリガー」）が友好的で楽観的なグホ役として出演しています。3人は一緒に詳細な計画を実行します。このドラマには、ソン・ジヒョ、ロウン、オ・ナラ、イ・イギョンなど、有名な俳優たちによるカメオ出演も含まれています。パク・ヒスンが演じるジェームズ（ネタバレ注意）は、イランが子供の頃のボディーガードでした。何年も後に再会した時、彼女は彼の助けを求めます。「誘拐事件を経験した後、彼は彼女に対して強い思いやり、責任感、そして借りがあるという感情を抱くようになりました」とパク・ヒスンは言いました。「何年も後、平凡な生活を送り、感じている...