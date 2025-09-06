MEXC 取引所
パク・ミンヨン、「コンフィデンス・クイーン」で悪役たちを面白おかしく騙す
パク・ミニョンが「コンフィデンス・クイーン」で悪役を面白おかしくだます投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パク・ミニョンは「コンフィデンス・クイーン」で天才詐欺師を演じています。Prime Videoでは、パク・ミニョンは「夫を娶ります」で浮気した夫に復讐を求める臆病な妻を演じました。「コンフィデンス・クイーン」での彼女のキャラクターも正義を求めますが、はるかに自信を持っています。彼女の演じるユン・イラン役は、悪役をターゲットにした複雑でしばしば面白い詐欺を仕掛けます。「コンフィデンス・クイーン」でのパクのキャラクターは、次々と巧妙な罠を仕掛け、それぞれの計画を大きなパズルに組み込んでいきます。全く異なるタイプのキャラクターを演じる機会は、魅力の一部でした。「私は未解決の終わり方があまり好きではありません」とパク（「彼女のプライベートライフ」「キム秘書はなぜそうなのか」）は言いました。「だから、スリリングで色彩豊かで満足感のある物語、つまり正義が実現され、観客がカタルシスを感じるような物語に惹かれる傾向があります。」なぜイランはこれらの特定の悪役を追いかけるのでしょうか？視聴者はシリーズを見て確かめる必要があります。「それは私たちの物語の中心的な秘密なので、視聴者の皆さんがシリーズを見て答えを発見するのが最善だと思います」と彼女は言いました。俳優のチュ・ジョンヒョクは「コンフィデンス・クイーン」で多くの変装をしなければなりませんでした。Prime Videoのキャストには、ベテラン俳優のパク・ヒスン（「マイネーム」「トロリー」「遺贈」）がジェームズ役として、新進俳優のチュ・ジョンヒョク（「イカれた弁護士ウ・ヨンウ」「トリガー」）が友好的で楽観的なグホ役として出演しています。3人は一緒に詳細な計画を実行します。このドラマには、ソン・ジヒョ、ロウン、オ・ナラ、イ・イギョンなど、有名な俳優たちによるカメオ出演も含まれています。パク・ヒスンが演じるジェームズ（ネタバレ注意）は、イランが子供の頃のボディーガードでした。何年も後に再会した時、彼女は彼の助けを求めます。「誘拐事件を経験した後、彼は彼女に対して強い思いやり、責任感、そして借りがあるという感情を抱くようになりました」とパク・ヒスンは言いました。「何年も後、平凡な生活を送り、感じている...
ビットコイン価格ウォッチ：$113Kでの再度の拒否後、$110Kサポートラインが機能中
ビットコインイーサリアムニュース.comに「ビットコイン価格ウォッチ：113,000ドルでの再度の拒否後、110,000ドルのサポートラインが機能中」という記事が掲載されました。ビットコインは現在110,709ドルで取引されており、時価総額は2.20兆ドルです。113,000ドル付近での繰り返しの拒否後、価格は consolidation（整理）段階にあります。過去24時間の取引高は447.4億ドルに達し、日中の値動きは110,339ドルから113,225ドルの間に限定されています。この主要な暗号資産は、2025年8月14日に設定された過去最高値（ATH）を10.8%下回っています。[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-110k-support-in-play-after-another-rejection-at-113k/
ニュージャージー州の3BR蒸留所がピースにチャンスを与える
ニュージャージー州の3BRディスティラリーがエンドウ豆にチャンスを与えているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メンデルとゴロフカは3BRディスティラリーでエンドウ豆から作られたスピリッツです。アレクサンドル・ジダノフ兄弟のアレクサンドルとマクシム・ジダノフは祖父から2つのものを受け継ぎました：ウォッカのレシピと創意工夫です。エンドウ豆から作られたウォッカ「祖父はソビエト連邦でエンドウ豆を使ってアルコールを作りました。なぜなら、それが一年中簡単に手に入る数少ないものの一つだったからです」とアレクスはメールで語りました。「エンドウ豆は簡単に育ち、栄養価があり長期保存が可能です。政府はそれを利用可能にしないわけにはいきませんでした。」アレクスの祖父は、擬似禁酒法が施行されていた時代のソビエト連邦に住んでいました。しかしエンドウ豆は主食だったため、この創意工夫に富んだ男はそれからウォッカを作る方法を見つけました。祖母からエンドウ豆のウォッカのレシピを入手した後、アレクスとマクスは仕事に取り掛かり、2018年にニュージャージー州キーポートに3BRディスティラリーを設立し、2021年に最初のスピリッツを発売しました。エンドウ豆だけで作られた3BRのウォッカは、エンドウ豆植物の遺伝に関する研究を行ったグレゴール・メンデルにちなんでメンデルと名付けられました。メンデルは現在3BRの主力製品です。メンデルはアルコール度数40%で瓶詰めされ、透明で無色のスピリッツですが、他のウォッカとの類似点はそこまでです。メンデルはテキーラを少し思わせるユニークな風味を誇っています。しかし、風味のあるウォッカという概念を拒否し、クリーンで中立的なスピリッツを好む人もいる一方で、メンデルは2022年のテイルズ・オブ・ザ・カクテイルで発表されたニューオーリンズ・スピリッツ・コンペティションでウォッカ・オブ・ザ・イヤーを受賞し、スピリッツの専門家がそのユニークな風味を評価している証拠となりました。「液体自体が物語っています」と電話インタビューでアレクスは語りました。「コンペティションはブラインドテストで、金賞を受賞したのは私たちのウォッカだけでした。」メンデルは非常に風味豊かなため、3BRはディスティラリーのテイスティングルームで作られるカクテルでジンの代わりにメンデルを使うことがよくあります。3BRはまた...
コロンビア、FIFA 2026 ワールドカップ出場権獲得のためボリビアに勝利
コロンビアがボリビアを破り、2026年FIFAワールドカップへの出場権を獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。TOPSHOT – コロンビアのミッドフィールダー#10ハメス・ロドリゲスが、2025年9月4日にコロンビアのバランキージャにあるロベルト・メレンデス・メトロポリタンスタジアムで行われた2026 FIFAワールドカップ南米予選サッカー試合中、チームの最初のゴールを決めた後に喜びを表しています。（写真：Luis ACOSTA / AFP）（写真：LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images コロンビアは木曜日の夜、バランキージャでボリビアを3-0で破り、来年夏にアメリカ、カナダ、メキシコが開催する2026年FIFAワールドカップへの自動出場権を獲得しました。 ハメス再び活躍 この試合での最初のゴールは必然でした。ホストのコロンビアは試合序盤からボリビアのゴールキーパー、カルロス・ランペにシュートを浴びせていました。ハメス・ロドリゲスが試合開始31分後に突破口を開きました。ミッドフィールダーは直前に素晴らしいヘディングシュートがゴールライン上で阻止されましたが、素晴らしいカットバックパスから右足でのフィニッシュを確実に決めました。 リオデジャネイロ、ブラジル – 6月28日：コロンビアのハメス・ロドリゲスが2014年6月28日、ブラジルのリオデジャネイロのマラカナンで行われた2014 FIFAワールドカップブラジル大会ラウンド16のコロンビア対ウルグアイ戦でシュートを放ち、チームの最初のゴールを決めています。（写真：Julian Finney/Getty Images）Getty Images 2014年FIFAワールドカップで一躍スターダムに躍り出たハメスは、自国が2026年に世界最大のスポーツトーナメントへの出場権を最終的に獲得するのを助けるゴールを決めました。コロンビアは最近の試合で苦戦していました。ネストル・ロレンソのチームは調子を落とし、6試合連続で勝利がありませんでしたが、ハメスのゴールは国全体に歓声と安堵をもたらしました。ハメスのシュートはニアポストに突き刺さり、バランキージャのコロンビアファンの間で大きな祝賀ムードを巻き起こしました。その時点から、勝利は形式的なものに感じられました。黄色の海が一体となって...
ビットコイン強気相場サイクルが終わりに近づくにつれて注目すべき重要な日付 AI: ビットコイン強気相場サイクルが終わりに近づくにつれて注目すべき重要な日付
ビットコインのブルサイクルが終わりに近づく中、注目すべき重要な日付はこちら」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）が110,000ドルレベル付近で安定する中、テクニカル指標は、現在の資産のブルサイクルが終わりに近づいている可能性を示唆しています。著名なオンラインアナリストTradingShotによると、この最初の暗号通貨は2025年後半に潜在的な市場ピークに近づいており、その後2026年にかけて大幅な調整が続くとされています。9月5日のTradingView投稿で、アナリストは過去のデータがビットコインの市場構造は、トップ、弱気相場、サイクルの底という繰り返しのリズムに従うことが多いと指摘しました。各スーパーサイクルは、長期的な下降トレンドに入る前に0.786フィボナッチ時間拡張線付近でピークに達する傾向があります。ビットコイン価格分析チャート。出典：TradingView 現在のサイクル測定に基づくと、次の主要なトップは2025年10月13日の週に発生する可能性があります。このタイミングは、それぞれの弱気相場に移行する直前にピークを迎えた過去のサイクルと一致しています。分析ではさらに、0.786フィボナッチマーカーに達する2025年12月1日以降に弱気相場が始まる可能性があることを示唆しています。サイクルの対称性が維持されれば、弱気相場は2026年10月5日の予測されるスーパーサイクルの底まで続く可能性があります。その時点で、長期売買の最良の購入機会が現れると予想され、過去のパターンでは、サイクルの安値が次の大きなラリーの前に有利な参入ポイントを提供していました。ウォッチすべきビットコインの重要な価格レベル 一方、Ali Martinezが共有したオンチェーンデータは、ビットコインの現在のブル市場の健全性を評価するための重要な指標を強調しています。 歴史的に、価格が短期保有者実現価格を下回ると下降トレンドが始まり、長期保有者実現価格を下回ると、より深い反転が形成されます。これらのレベルは、最近の買い手と長期投資家の平均コスト基準を表しています。2025年9月6日現在、Glassnodeのデータによると、短期保有者実現価格は109,400ドル、長期保有者実現価格は36,700ドルとなっています。 ビットコインのロング/ショート期間コスト分析...
SECがグレースケールPolkadotトラストに関する決定を延期
SEC（米国証券取引委員会）がグレースケールのPolkadot信託に関する決定を延期したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：SECはグレースケールのDOT ETF決定を11月8日まで延期。グレースケールのPolkadot信託はNasdaq上場を目指す。市場はSECの最終承認決定を待機中。米国SEC（米国証券取引委員会）は、グレースケールがNasdaqに提出したPolkadot信託の上場に関する決定を11月8日まで延期し、審査期間をさらに60日間延長しました。この延長は継続的な規制審査を反映しており、Polkadotおよびその関連する暗号資産に対する市場予測への影響が考えられます。 SECの遅延がグレースケールのPolkadot信託ETF決定を延長 この遅延は、暗号資産ETFに対するSEC（米国証券取引委員会）の慎重な姿勢を強調しています。現物ベースのETFの承認に関する曖昧さを維持し、より広い市場センチメントに不確実性を加えています。グレースケールの提案が宙ぶらりんの状態にある中、業界は規制緩和の兆しを見守り続けています。暗号資産コミュニティ全体が期待を持って反応しています。ソーシャルメディア上の主要業界人物からの沈黙にもかかわらず、フォーラム全体で議論は続いています。規制当局は公式発表を維持していますが、公開コメントは控えています。 「委員会は提案されたルール変更の承認または不承認の期限をさらに60日間延長し、最終決定日は11月8日となります。」- SEC規則変更申請 SECのETF決定の中でのPolkadot市場分析 ご存知でしたか？SECの遅延は過去のアルトコインETF申請と類似しており、以前は一時的な市場のボラティリティを引き起こし、その後正常化しました。CoinMarketCapによると、Polkadot（DOT）は3.81ドルで、時価総額は61.5億ドル、24時間取引高は2億6,114万ドルで、44.27%増加しています。トークンは過去1日で0.58%の価格下落を示しましたが、過去60日間では上昇しました。 Polkadot（DOT）、日次チャート、2025年9月6日11:38 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームは、ETFが承認を確保した場合、機関投資家の投資増加につながる可能性のある破壊的な金融結果を指摘しています。歴史的に見ると、現物ベースの暗号資産投資は市場の関心を刺激し、Polkadotにとって潜在的にポジティブな展開を示唆しています。 免責事項：このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており...
サイラーが明かす強力な新時代
セイラーによって明かされた探求と躍進の新時代の投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン機関投資家の採用：セイラーによって明かされた探求と躍進の新時代 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン機関投資家の採用：セイラーによって明かされた探求と躍進の新時代 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-growth/
注目すべき1ドル以下の暗号資産：なぜBlockchainFX、Snorter Token、Best Wallet TokenとLittle Pepeが購入すべきトップ暗号資産なのか
タイミングが全てです。多くのトレーダーが価格追跡注文をする中、本当の利益は早期参入から得られます。上場前に暗号資産を購入する人々は常に優位性を持っています。これはShiba Inu、Dogecoin、そして初期のイーサリアムへの投資で富が築かれた方法です。同じ原則が今日も適用され、1ドル未満の最良の暗号資産を見つけてポジションを確保することが重要です[...] 「注目すべき1ドル未満の最良暗号資産：なぜBlockchainFX、Snorter トークン、Best Wallet トークン、Little Pepeが購入すべき人気暗号資産なのか」という投稿がBlockonomiに最初に掲載されました。
2025年に長期保有するのに最適な暗号資産
2025年に長期保有すべき最良の暗号資産に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース イーサリアム、XRP、ソラナ、ビットコイン、カルダノがトップの長期保有銘柄 – さらに意外な新参者も。デジタル資産で長期的な富を蓄積する場合、長期的な確信は通常、短期的な投機よりも優先されます。賢明な投資家は、あらゆる高騰を追いかけるのではなく、ネットワーク効果、開発者の活動、市場サイクルを通じて持続する耐久力を持つプロジェクトを探します。機関投資家の資金流入、ETF承認、そしてグローバル金融におけるブロックチェーンインフラの重要性の高まりにより、2025年にどの暗号資産を保有すべきかという議論が再び激化しています。ビットコインがポートフォリオの主力であり続けていますが、イーサリアム、XRP、ソラナなどのアルトコインは支配的地位を維持するために懸命に戦っています。それにもかかわらず、アナリストと個人トレーダーはMAGACOIN FINANCEに注目し始めています。イーサリアム：分散型金融のバックボーン イーサリアムの2015年からの旅は驚くべきものであり、大胆な実験から分散型アプリケーションの主要ハブへと変貌を遂げました。ArbitrumやOptimismなどのレイヤー2スケーリングソリューションによって取引コストが削減され、イーサリアムは持続的な成長に向けて有利な位置にあります。最近承認されたETFを通じた機関投資家の採用は、その信頼性をさらに高め、ETHが単なる投機的資産以上のものであることを確固たるものにしています。長期投資家にとって、イーサリアムは分散型コンピューティングとトークン化された金融の未来に対するブルーチップの賭けであり続けています。XRP：グローバル決済のパワーハウス リップルのXRPトークンは、規制の不確実性の年月を乗り越えてきましたが、国境を越えた流動性のブリッジとしての役割は今やこれまで以上に明確になっています。アジア、中東、ラテンアメリカにわたるパートナーシップにより、XRPは従来のシステムと比較して、より速く、より安価な国際決済を可能にします。米国での好ましい法的明確化の後、機関投資家の関心が高まり、XRPは最も取引される資産の中での地位を取り戻すのに役立ちました。投資家にとって、XRPは銀行業界でのブロックチェーン採用への賭けを表しています - これはまだ破壊の余地がある分野です。MAGACOIN FINANCE：ブレイクアウト候補 イーサリアム、XRP、ソラナが長期戦略を支配している一方で、アナリストは...
2025年における6つの最高のホワイトラベルブロックチェーンソリューションプロバイダー
2025年の最良のホワイトラベルブロックチェーンソリューションプロバイダー6選がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産とブロックチェーン技術は広く受け入れられつつありますが、熟練したブロックチェーン開発者を見つけることは難しく、非常に高価です。良いニュースは、ほとんどのブロックチェーン関連ビジネスモデルでは、プラットフォームを一から構築して車輪を再発明する必要がないということです。例えば、暗号資産取引所、ウォレット、NFTマーケットプレイス、または暗号資産貸付プラットフォームを立ち上げようとしている場合、社内開発で大きなメリットを得られる可能性は低いでしょう。代わりに、ホワイトラベルブロックチェーンサービスを使用する方が理にかなっていることが多く、これによりユーザーに優れた体験を提供しながら大幅なコスト削減が可能になります。これにより、ユーザーベースの拡大と収益の創出に集中することができます。 最高のホワイトラベルブロックチェーンプロバイダー： ChainUP – ブロックチェーンサービスの完全なスイートを持つホワイトラベルプロバイダー Openware – 高性能暗号資産取引のためのホワイトラベルプロバイダー ChangeNOW – お客様のためのシームレスなクロスチェーン暗号資産スワップ HollaEx – ホワイトラベル暗号資産取引所とトークン化プロバイダー AlphaPoint – ホワイトラベル取引所、暗号資産カストディ、流動性ソリューション、トークン化など Nexo White Label – 業界最大手の一つに支えられたホワイトラベル暗号資産貸付プラットフォーム 最高のホワイトラベルブロックチェーンソリューションプロバイダー 暗号資産取引所、ウォレット、または他のブロックチェーン駆動型プラットフォームを立ち上げようとしている場合でも、最高のホワイトラベルブロックチェーンソリューションプロバイダーのリストがあなたをカバーします。 1. ChainUP – ブロックチェーンサービスの完全なスイートを持つホワイトラベルプロバイダー ChainUPは2017年に設立されたシンガポールを拠点とするブロックチェーンソリューション企業です。同社はホワイトラベルCEX（中央集権型暗号資産取引所）、ホワイトラベルDEX（分散型暗号資産取引所）、ウォレットソフトウェア、暗号資産カード、コンプライアンスサービスなど、様々なブロックチェーン関連サービスを提供しています。 ChainUPのソリューションは500以上の暗号資産取引所の立ち上げに使用されています。同社のホワイトラベル暗号資産取引所サービスは、現物取引と先物取引、法定通貨のオンランプをサポートしています...
