BlockchainFXの90%ステーキングAPYと6.8百万ドルの資金調達がPolkadotとCosmosのパッシブインカム暗号資産から注目を集める

BlockchainFXの90%ステーキングAPYと680万ドルの資金調達がPolkadotとCosmosのパッシブインカム暗号資産から注目を集めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース イーサリアムを100ドルでステーキングしたり、1ドル以下でSolanaを購入していたらと願う投資家はどれほど多いでしょうか？後悔は暗号資産において繰り返されるテーマであり、現在また新たなチャンスが展開されています。BlockchainFX（$BFX）はプレセールで680万ドル以上を調達し、完全な取引スーパーアプリを提供するだけでなく、ステーキング報酬を通じて90%のAPY(年間収益率)を提供するトークンを購入者に提供しています。現在プレセール価格は0.022ドルで固定されており、暗号資産のホエールと一般購入者の両方がBFXを2025年のトップパッシブインカム暗号資産として注目しています。BlockchainFX（BFX）：トークン実用性とプレセールの勢いの組み合わせ ハイプだけで取引される多くのプレセールとは異なり、BlockchainFXは既に製品が稼働しています。トレーダーは複数の資産でロングとショートのポジションをオープンでき、ステーカーはBFXとUSDTの両方で日次報酬を獲得できます。アプリはまたBFX Visaカードを統合し、制限なしのグローバルな支出を可能にします - これは古い「約束だけ」のトークンとは一線を画す実世界のユースケースです。数字が物語っています：90%のステーキングAPY、意味のあるパッシブインカムを生成。25,000 USDT報酬プール、ステーカーに毎日支払われる。500倍の潜在的な上昇余地、プレセール価格は0.05ドルの発売目標に向けて上昇する予定。プレセールの各段階で価格が上がるため、傍観していると早期の倍率を逃すリスクがあります。そしてBLOCK30プロモコードのおかげで、今すぐ行動する購入者は即座に30%追加のBFX割り当てを確保できます - トークンが取引所に上場する前にさらに大きな利益を積み上げることができます。Polkadot（DOT）：信頼性はあるが上昇余地は限定的 Polkadotはパラチェーンアーキテクチャとマルチチェーンビジョンを活用した、よく知られたパッシブインカム暗号資産の一つです。DOT保有者は10%台前半から中盤のイールドでステークでき、長期参加者に安定性を提供します。しかし、上昇ストーリーは鈍化しています。高い循環供給量と緩やかな価格変動により、Polkadotは予測可能なステーキング報酬を提供しますが...