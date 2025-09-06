MEXC 取引所
ビットコインETFは6億3300万ドルの資金流入で強化される一方、BlockchainFXの5,000ドルは290,454ドルに急騰する可能性
ビットコインETFは6億3300万ドルの資金流入で強化、BlockchainFXの5,000ドル投資は290,454ドルに爆発する可能性がある」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ビットコイン（BTC）は急騰中で、現在110,500ドルをわずかに下回る水準で取引されており、8月の市場の弱さの後、ETF資金流入が力強く回復しています。米国のビットコインETFは2セッションで6億3330万ドルという巨額の資金を追加し、以前の資金流出の多くを反転させ、ヘッジ資産としてのビットコインへの機関投資家のシフトを示しています。しかし、次の大きなチャンスを活かそうとする投資家にとって、これは何を意味するのでしょうか？ BlockchainFX（BFX）の登場：暗号資産市場全体で注目を集めている最新のブレイクアウトプレセールトークンです。すでに680万ドル以上を調達したBFXは、その巨大な上昇潜在力と分散型金融における破壊的なユースケースにより、初期段階のビットコインと比較されています。最大500倍のリターンの予測と急速に成長する投資家の関心により、BlockchainFXは単なるアルトコインではなく、暗号資産空間における次の大きなものとして位置づけられています。かつてのビットコインのように、BFXは市場シフトのモメンタムを捉え、スマートマネーと個人投資家の両方の波に乗っています。ビットコインの初期の上昇を逃した人々にとって、BlockchainFXはまさに彼らが待ち望んでいた第二のチャンスかもしれません。 ビットコインETFの急増とBlockchainFXの戦略的ポジショニング ビットコインのラリーとETFを通じたエクスポージャーに対する機関需要の高まりは、暗号資産市場の成熟度の高まりの兆候です。機関投資家は暗号資産空間へのより安全で安定したエクスポージャーを求めており、これがビットコインETFへの需要を促進しています。より多くの資本フローがビットコインに流れ込むにつれ、この資産はデジタル価値保存手段としての地位を固めています。しかし、革新的な暗号資産プロジェクトの領域では、BlockchainFXは現在投資すべき新しいコインのトップの一つとして際立っています。ビットコインが機関資金の流入とヘッジとしての価値に関する高まる物語の恩恵を受けている一方で、BlockchainFXはエクスポージャーを求める投資家にとって次の主要な機会として自らを位置づけています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:43
ナスダック、9月9日のSOLストラテジー上場を承認
ナスダックが9月9日のSOL Strategies上場を承認 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、カナダのブロックチェーン企業SOL Strategiesは株式上場の承認を得て、来週ナスダックにデビューする予定です。金曜日の通知で、SOL Strategiesは9月9日からティッカーシンボルSTKEでナスダックグローバルセレクトマーケットに普通株式の上場を開始すると発表しました。この上場により、同社の株式は店頭取引(OTC取引)ベンチャー市場OTCQBでの取引を終了しますが、カナダ証券取引所での取引活動は維持されます。 「この上場は、バリデーター業務の拡大とエコシステム投資の拡大を続ける中で、より深い資本市場へのアクセスを提供しながら、株主に向上した流動性を提供します」とSOL StrategiesのCEOリア・ワルド氏は述べました。同社はプロトコルのネイティブトークンであるSolana（SOL）をステーキングすることで、トレーダーにソラナブロックチェーンへのエクスポージャーを提供しています。SOL Strategiesは4月に5億ドルの転換社債を調達し、SOLトークンを購入すると発表しました。 ナスダック発表の中、金曜日にSOL Strategiesのカナダ証券取引所でのティッカーシンボルHODLの株価は約20%急騰しました。同社は2025年第2四半期に約350万ドルの純損失を報告しました。 関連記事：SOL Strategiesはステーキングと検証収益の急増の中、第2四半期に350万ドルの純損失を報告 SOL財務に賭ける企業の中には、DeFi Development Corp.があります。金曜日に同社は3976万ドル相当の新たなSOLトークンの取得を発表し、同社の総保有量は200万SOLになりました。 ガバナンスプロセス後、ソラナはAlpenglowにアップグレード 火曜日、ソラナはガバナンスプロセスに参加した52%の株式の圧倒的多数がネットワークをコンセンサスプロトコルAlpenglowにアップグレードすることに投票したと発表しました。このアップグレードはネットワーク上のトランザクションの確定性を大幅に短縮すると予想されています。 「これらの速度で、ソラナはL1の確定性を持つWeb2レベルの応答性を実現し、速度と暗号的確実性の両方を必要とする新しいユースケースを解放する可能性があります」とソラナ財団はブログ記事で述べています。 マガジン：...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:38
ベイリー・ジマーマン、意外なビルボードチャートで初の1位を獲得
ベイリー・ジマーマンが予想外のビルボードチャートで初の1位を獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ベイリー・ジマーマンは、BigXthaPlugとのコラボレーション曲「All the Way」が今週トップに上昇し、Hot Rap Songsチャートで初の1位を獲得しました。ナッシュビル、テネシー州 – 2024年11月25日：ベイリー・ジマーマンがテネシー州ナッシュビルのグランド・オール・オプリーでThe Big 98のフレンズギビングに出演。（写真：Tibrina Hobson/Getty Images）Getty Images ベイリー・ジマーマンはカントリーミュージックジャンルで最も注目される新人の一人です。彼は数年前にデビューアルバム「Religiously. The Album.」でブレイクし、そのヒットシングルによってスターダムに躍り出ました。ここ数ヶ月間、彼は2作目のフルアルバム「Different Night, Same Rodeo」とその複数のトラックをプロモーションしてきました。ジマーマンは最近、ラップだけでなくカントリーミュージックにも進出したBigXthaPlugとコラボレーションし、BigXthaPlugの最新アルバムは両方のスタイルを融合させています。BigXthaPlugとその多くのコラボレーターたちは、その革新性により今週いくつかのビルボードチャートで大きな成功を収めています。BigXthaPlugとジマーマンは共に米国のあるチャートで1位に上昇し、このカントリーシンガーソングライターが征服できるとは思っていなかったリストで初のトップを獲得する助けとなりました。「All the Way」がケンドリック・ラマーとSZAを抜く 「All the Way」、BigXthaPlugとジマーマンのコラボレーション曲は、Hot Rap Songsチャートで2位から1位に上昇しました。このビルボードチャートは全米で最も消費されたラップ曲のリストで、セールス、ストリーミング、ラジオ放送を組み合わせた方法論を採用しています。「All the Way」が1位になったことで、歴史的な首位の連続記録を持っていたケンドリック・ラマーとSZAの「Luther」は2位に下がりました。BigXthaPlugがカントリーを実験 「All the Way」はBigXthaPlugのアルバム「I Hope You're Happy」のリードシングルとして提供されました。これは彼の3作目のアルバムであり、初めて彼が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:31
「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3の公開日についての残念なニュース
「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3の公開日に関する残念なニュースという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ストリーミング番組の間に長い間隔があることには慣れていますが、これはある意味馬鹿げたことになっています。また別の制作が、シーズン間で耐え難い待ち時間が続くことを示しています。今回の場合、それは「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3です。最近のTHRによる「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」女優オリビア・クックのプロフィールで、シーズン3の制作は10月まで終了しないことが明らかになりました。制作の後はポストプロダクションが続き、それは思っているよりもはるかに長くなります。シーズン2を見てこれを計算することができます。「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2の撮影は2023年4月に始まり、2023年9月に終了しました。しかし、番組は実際には2024年6月、8.5ヶ月後まで公開されませんでした。したがって、撮影が10月に終了するとすれば、それは少なくとも2024年6月、あるいはそれ以上になり、シーズン間で丸2年の間隔になります。一部よりは良いかもしれませんが、1年半程度までギャップを縮めることができた他の多くの作品よりは悪いです。記事ではまた、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の最終シーズンとなるシーズン4はまだ執筆されていないとも述べており、このスケジュールを維持するなら、2028年のシリーズ最終回について話していることになります。2011年から2017年まで、「ゲーム・オブ・スローンズ」の10エピソードのシーズンが1年ごとに公開され、シーズン7まで続いたことを覚えておいてください（シーズン7と、わずか6エピソードのシーズン8の間には奇妙に長い2年の間隔がありました）。「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」はこれに近づいておらず、それはシーズン2が8エピソードに削減され、シーズン3も8エピソードになると言われているにもかかわらずです。また、シーズン2では本来予定されていた大作の海戦フィナーレがカットされ、シーズン3に移されたとも言われています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:16
MARAのビットコイン保有量は52,477 BTCで60億ドル近くに、ビットコインハイパーを盛り上げる
MARAのビットコイン保有量が52,477 $BTCで約60億ドルに迫り、Bitcoin Hyperへの期待が高まる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 MARAのビットコイン保有量が52,477 $BTCで約60億ドルに迫り、Bitcoin Hyperへの期待が高まる ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。暗号資産ライターとして、ボグダンの責任は記事の調査・執筆と、政治的に不適切な境界線上のユーモアでチームを楽しませることに分かれています。いわば、将来のビル・バーのような存在です。テクノロジー、サイバーセキュリティ、モデリング、フィットネス、暗号資産、その他名前を挙げられないトピックなど、同じくらい多くの分野での12年以上の執筆経験のおかげで、彼はチームにとって真の財産となっています。PrivacyAffairsでのシニアライターとしての立場は自己管理の力について貴重な教訓を与えましたが、彼の執筆キャリア全体は自己改善の実践でした。現在、彼は暗号資産に本腰を入れ、ブロックチェーン上で自分のお金をコントロールする方法を人々に教える準備ができています。永遠に価値が下がり続ける法定通貨がある中、ビットコインとアルトコインはボグダンにとって最適な代替手段のように思えます。Bitcoinistのメインライターとしての地位を確保したこと以外のボグダンの最大の職業的成果は、Blackwood Productionsでの5年間のライティングマネージャーとしての経験で、4人のライターチームを調整していました。その間、彼はチームワークの価値と、効率性、前向きさ、友情を育む職場環境を作ることの重要性を学びました。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/mara-bitcoin-holdings-near-6b-bitcoin-hyper-gains/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:14
リンキン・パークがハードロックの最大バンドの一つが新たな1位ヒットを獲得するのを阻止
リンキン・パークがハードロックの最大バンドの1つを新たなNo.1ヒットから阻止という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。デフトーンズの「Infinite Source」がビルボードのハードロックストリーミングソングチャートで2位でデビュー、リンキン・パークの「In the End」に阻まれる。シカゴ、イリノイ州 – 2024年8月3日：デフトーンズのチノ・モレノがシカゴのグラントパークで開催されたロラパルーザでライブパフォーマンスを行う。（写真：Ryan Bakerink#877342#51A ED/FilmMagic）FilmMagic デフトーンズの新アルバム「プライベートミュージック」が今週デビューし、ビルボードの多くのチャートで大きな成功を収めています。このフルアルバムは複数のチャートを制覇し、登場したほぼすべてのランキングでトップ10入りしています。ファンはプロジェクトから「Infinite Source」を新たなお気に入りとして選んでいます。この曲は公式にシングルとしてプッシュされていないにもかかわらず、いくつかのリストで印象的なスタートを切り、バンドのビルボードチャートでのチャンピオン数をほぼ倍増させましたが、デフトーンズはハードロック史上最も成功した名前の一つに阻まれています。 「Infinite Source」が1位を逃す 「Infinite Source」はハードロックストリーミングソングチャートで2位でデビューしました。これはSpotify、Apple Music、iHeartRadioなどのプラットフォームでハードロックに分類される最も成功したトラックのビルボードリストです。 リンキン・パークがデフトーンズをトップから阻止 デフトーンズはさらに新しいリリースではなく、ハードロックジャンルで最も成功したトラックの一つに敗れました。リンキン・パークの「In the End」がハードロックストリーミングソングチャートで1位を維持しています。このグループのブレイクアウトヒットは2020年6月にチャート入りし、2024年10月についに1位を獲得、現在16週間チャートを支配しています。 ストリーミングランキングにおけるデフトーンズの歴史 デフトーンズは先月初めてハードロックストリーミングソングリストを制覇しました。「プライベートミュージック」からのシングル「My Mind Is a Mountain」が1位でデビューし、1週間そこに留まり、ついにバンドにチャート1位をもたらしました。デフトーンズ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:46
福建でデジタル通貨犯罪を標的とした法律セミナー
福建でデジタル通貨犯罪を標的にした法律セミナーの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：両岸セミナーがデジタル通貨犯罪に焦点を当てる。法律専門家が新しい財産犯罪アプローチを議論。仮想通貨、デジタル証拠処理の精査。2025年両岸検察システムセミナーが9月5日に福建省莆田市で開催され、仮想通貨犯罪を含むデジタル時代の法的課題について議論されました。これらの議論は、統合された法的枠組みを発展させ、デジタル資産に対する監視を強化することを目的としており、暗号資産の将来の規制に影響を与えます。 福建でデジタル通貨犯罪に取り組む法律専門家 莆田市で開催されたセミナーでは、デジタル通貨関連犯罪の複雑さを掘り下げるために主要な法律実務家が集まりました。福建省検察院の当局者と台湾の参加者は、仮想通貨のような新しい財産犯罪に関する法律に焦点を当てました。議論は証拠収集と処理を改善するための法的戦略に集中しました。サイバー犯罪が増加する中、仮想財産と伝統的な法的措置の交差点を管理するための効果的な枠組みを開発することを目指しています。 福建省検察院の趙金軍院長はセミナーの重要性を強調しました：「このプラットフォームは、海峡両岸の法律専門家がデジタル法執行における緊急の問題に協力するための重要な機会となります。」 政府の反応は主に、福建省検察院の両岸法的協力の合理化へのコミットメントを通じて見られました。証拠基準と財産執行の強調は、法執行内でのデジタル革新の統合に向けた進展を示しています。 新たな規制議論の中でのビットコインの市場パフォーマンス ご存知でしたか？2018年のシンポジウムで、暗号資産に関する探索的議論が行われ、福建省はデジタル証拠における法的プロトコルを先駆的に開発するための複数のフォローアップフォーラムを主催しました。 CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）の価格は110,790.03ドルで、市場支配率は57.93％を維持しています。時価総額は2.21兆ドルを超え、最近の取引高は11.96％減少しています。BTCは24時間で1.60％下落したものの、90日間のトラジェクトリーは4.88％のプラスを維持しています。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、9月6日12:39 UTC時点のCoinMarketCapのスクリーンショット...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:45
Polygonの開発者が「新時代のマフィア」戦術を非難
投稿「Polygonデベロッパーが『新時代のマフィア』戦術を非難」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。WLFI資産凍結が怒りを引き起こす：Polygonデベロッパーが『新時代のマフィア』戦術を非難 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース WLFI資産凍結が怒りを引き起こす：Polygonデベロッパーが『新時代のマフィア』戦術を非難 出典: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-asset-freeze-controversy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:11
BlockchainFXの90%ステーキングAPYと6.8百万ドルの資金調達がPolkadotとCosmosのパッシブインカム暗号資産から注目を集める
BlockchainFXの90%ステーキングAPYと680万ドルの資金調達がPolkadotとCosmosのパッシブインカム暗号資産から注目を集めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース イーサリアムを100ドルでステーキングしたり、1ドル以下でSolanaを購入していたらと願う投資家はどれほど多いでしょうか？後悔は暗号資産において繰り返されるテーマであり、現在また新たなチャンスが展開されています。BlockchainFX（$BFX）はプレセールで680万ドル以上を調達し、完全な取引スーパーアプリを提供するだけでなく、ステーキング報酬を通じて90%のAPY(年間収益率)を提供するトークンを購入者に提供しています。現在プレセール価格は0.022ドルで固定されており、暗号資産のホエールと一般購入者の両方がBFXを2025年のトップパッシブインカム暗号資産として注目しています。BlockchainFX（BFX）：トークン実用性とプレセールの勢いの組み合わせ ハイプだけで取引される多くのプレセールとは異なり、BlockchainFXは既に製品が稼働しています。トレーダーは複数の資産でロングとショートのポジションをオープンでき、ステーカーはBFXとUSDTの両方で日次報酬を獲得できます。アプリはまたBFX Visaカードを統合し、制限なしのグローバルな支出を可能にします - これは古い「約束だけ」のトークンとは一線を画す実世界のユースケースです。数字が物語っています：90%のステーキングAPY、意味のあるパッシブインカムを生成。25,000 USDT報酬プール、ステーカーに毎日支払われる。500倍の潜在的な上昇余地、プレセール価格は0.05ドルの発売目標に向けて上昇する予定。プレセールの各段階で価格が上がるため、傍観していると早期の倍率を逃すリスクがあります。そしてBLOCK30プロモコードのおかげで、今すぐ行動する購入者は即座に30%追加のBFX割り当てを確保できます - トークンが取引所に上場する前にさらに大きな利益を積み上げることができます。Polkadot（DOT）：信頼性はあるが上昇余地は限定的 Polkadotはパラチェーンアーキテクチャとマルチチェーンビジョンを活用した、よく知られたパッシブインカム暗号資産の一つです。DOT保有者は10%台前半から中盤のイールドでステークでき、長期参加者に安定性を提供します。しかし、上昇ストーリーは鈍化しています。高い循環供給量と緩やかな価格変動により、Polkadotは予測可能なステーキング報酬を提供しますが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:03
専門家によるシバイヌ価格予測、PEPEコイン最新ニュース＆今日買うべき最高の暗号資産
暗号資産市場は、トレーダーたちが次の大きな動きがどこに隠れているかを見極めようとする中、憶測で賑わっています。
Cryptodaily
2025/09/06 19:02
