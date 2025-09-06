MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
100社の上場企業が現在ビットコインの供給量の4%を保有：ハーバード大学
100社の上場企業が現在ビットコインの供給量の4%を保有：ハーバード 主なポイント ハーバード・ビジネス・レビューは、現在100社の上場企業がビットコインを保有していると報告。 マイケル・セイラー率いるストラテジー社はビットコインの総供給量の3%を保有。 テキサス州、ワイオミング州、その他の州はビットコイン準備金のための体制を整備。 ハーバード・ビジネス・レビュー（HBR）はXで、時価総額最大の暗号資産であるビットコイン（BTC）を現在約100社の上場企業が保有していることを確認しました。これらの企業のBTC保有総額はコインの供給量の約4%を占めています。注目すべきは、ストラテジー社だけで2100万ビットコイン供給量の約3%を保有していることです。 ビットコインへの機関投資家のシフトに対応 「ビットコインはあなたのバランスシートに属するか？」と題された記事で、HBRは主流の企業財務が長年にわたってどのように進化してきたかを考察しています。この分野は暗号資産の保有に対する恐れから、現在ではどんな犠牲を払ってもこの資産クラスの一部を獲得しようと熱望するようになりました。そのため、これらのウォール街の巨人たちの間での疑問は：「あなたのバランスシートにはどれだけの暗号資産がありますか？」 約100社の上場企業が現在ビットコインを保有しており、その供給量の約4%を占めています。https://t.co/6pgv355JgK — Harvard Business Review (@HarvardBiz) 2025年9月6日 ほとんどの場合、この質問はビットコインを中心に展開されていますが、最近ではアルトコインも注目を集めています。ドナルド・トランプ大統領の「ビットコイン戦略備蓄」大統領令がこの姿勢の変化に大きな役割を果たしたことを認識する価値があります。このような規制の観点とフレームワークがより友好的になったことで、ビットコインは今や無視することが難しくなっています。 テキサス州はビットコイン財務準備金に対応するための画期的な法律の策定に忙しく取り組んでいます。この州は5月にビットコイン準備金を設立するための上院法案21を可決しました。この法案は、テキサス州が時価総額5000億ドルを超える資産の暗号資産準備金を保有できるようにすることを目的としています。当時、ビットコインだけが5000億ドルを超える時価総額を持つと分類されていました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:27
ビットコイン・オプション市場はトレーダーが14万ドルのストライクに注目する中、59%がコールに傾斜
ビットコインオプション市場はトレーダーが14万ドルのストライクに注目する中、59%がコールに傾いているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインデリバティブデータは、オープンインタレストとポジショニングの変化を伴い、先物とオプション市場全体で依然として活発な活動を示しています。ビットコインオプションの最大痛みレベルとして11万ドルが浮上する中、活発な先物取引が行われています。ビットコインは2025年9月6日土曜日に110,894ドルで取引され、過去24時間で1.8%下落し、日中の価格帯は110,339ドルから113,142ドルでした。[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-options-market-leans-59-to-calls-as-traders-eye-140k-strikes/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:14
ホラースリラー「28年後」がNetflixで配信日決定
ホラースリラー「28年後」のNetflix配信日が決定したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「28年後」のポスターの一部にはジョディ・カマー、アーロン・テイラー＝ジョンソン、レイフ・ファインズが登場。ソニー・ピクチャーズエンタテインメント ダニー・ボイル監督の「28年後」—アーロン・テイラー＝ジョンソン、ジョディ・カマー、レイフ・ファインズ主演—がまもなくNetflixでストリーミング配信されます。ボイル監督、アレックス・ガーランド（「ウォーフェア」、「シビル・ウォー」）脚本によるレイジウイルスホラーシリーズ第3作は、6月20日に劇場公開され、7月29日にはプレミアムビデオオンデマンドでデジタルストリーミングデビューを果たしました。Forbes ヒットホラースリラー「ウェポンズ」の配信日が決定 ティム・ラマーズ著 「28年後」の公式あらすじによると、「レイジウイルスが生物兵器研究所から脱出してから約30年が経過し、今なお厳しく強制された検疫下で、感染者の中で生きる方法を見つけた人々がいます。そのような生存者グループの一つは、本土と一本の厳重に守られた堤防で繋がる小さな島に住んでいます。グループの一人が本土の暗い中心部へのミッションで島を離れると、感染者だけでなく他の生存者も変異させた秘密、驚異、恐怖を発見します。」R指定の「28年後」には、アルフィー・ウィリアムズとジャック・オコンネルも出演しています。Forbes 「死霊館：ラスト・ライツ」のエンドクレジットとポストクレジット解説 ティム・ラマーズ著 Netflixの新しいリストによると、「28年後」は9月20日土曜日にストリーミングプラットフォームに登場します。Netflixには3つのストリーミングオプションがあります。広告ベースのパッケージは2台のサポート対象デバイスでの視聴が月額7.99ドル、広告なしパッケージは2台のサポート対象デバイスで月額17.99ドルです。Forbes 「死霊館」とウォーレン・オカルト博物館が宿泊予約を受付中 ティム・ラマーズ著 さらに、Netflixには4台のサポート対象デバイスで4K Ultra HDプログラミングを提供する広告なしパッケージが月額24.99ドルであります。「28年後」は劇場でどのような成績を収めたのか？「28年後」の公開...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 22:19
XRP強気派が狂気の56,076%強制決済不均衡で全力投入
XRPブルが狂気の56,076%強制決済不均衡で全力投入という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。過去1日間に見られた暗号資産市場の短い反発の後、主要暗号資産の価格が停滞し、勢いが衰えているようです。この緩やかな価格動向の中、CoinGlassが提供するデータによると、XRPはここ1時間でデリバティブ市場において強制決済傾向に極端な不均衡が生じています。XRPが主要な3ドルのマークを大幅に下回り、引き続き顕著な価格のボラティリティに直面している時期に、この異常な強制決済傾向は、XRPの次の価格反応が大きな懸念となる中、市場参加者の間で好奇心を引き起こしています。XRPは0ドルの活動で驚かせる 情報源が提供するデータによると、XRPはわずか1時間で約56,076ドルのロングポジションが強制決済される一方、この期間中に資産の下降トレンドに賭けるはずのトレーダーには強制決済活動が記録されませんでした。XRPの時間ごとの強制決済傾向が計算不可能な不均衡比率を示す中、市場観察者はそのオンチェーンデータ活動を注視しています。記録されていないものの、この資産は少なくとも1ドルのショート強制決済の可能性があり、わずか数分で56,076%という大規模な強制決済不均衡の状況に置かれています。通常、ショートトレーダーがほとんどまたは全く強制決済に直面しない場合、資産価格が下落するにつれて彼らの弱気の賭けが成功したことを示します。しかし、今回の状況は異なります。XRPの価格チャートはこの期間中、安定しているように見える適切な価格変動を示していましたが、ショート強制決済は記録されませんでした。これはショートが利益を得たからではなく、そもそもショートポジションが全く置かれなかったからです。あなたも興味があるかもしれません このようなブルトレーダーを一掃する大規模な強制決済不均衡は、通常、成功した弱気相場取引を示唆しますが、今回の0ドルという展開は、ショートポジションが完全に欠如していることを示唆し、弱気トレーダーがこの1時間に全く関心を示していないことを示しています。...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 22:11
インフルエンサー間の確執の中、Litecoinは技術的な話からあざけりへと移行 Gpt4:
インフルエンサーとの確執の中、ライトコインはテクニカル分析から挑発へと移行したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ライトコインとアナリストのベンジャミン・コーエンとのチャート論争から始まったことが、時価総額のミーム戦争と薄毛のジョークへと発展し、ライバルのDashまでもが参戦しました。概要 ライトコインは、コーエンが弱気相場のLTCチャートを投稿した後、アナリストと確執を起こしました。議論は市場の話から薄毛への侮辱やミーム比較へと移行しました。Dashが口論に加わる前に、コーエンはライトコインに対する99%の下落を嘲笑しました。対立は、ライトコイン（LTC）が「私は暗黙の部分を声に出して言うが、私たちは皆そうすべきだ」と投稿したことから始まりました。これを受けて、ITC Cryptoのコーエンはライトコインの下降パフォーマンスを示す価格チャートで応じました。その後、ライトコインがコーエンの後退する生え際の写真を「暗黙の部分」という説明とともに共有したとき、会話は個人的な議論へと発展しました。テクニカル分析に代わる個人攻撃 ライトコインが市場ベースの議論を放棄し、コーエンの外見を攻撃したとき、会話は転換点を迎えました。コーエンはユーモアで応じ、「ライトコイナーをビットコインに転換させようとして髪の毛をすべて失った。より大きな善のために払う小さな代償だ」と主張しました。やり取りはますます不条理な比較へと続きました。ライトコインは「あなたの頭は大不況を思い出させる」とコメントし、コーエンは「あなたの時価総額は大不況を思い出させる」と反論しました。このやり取りは、ライトコインがコーエンに「キャップを使うといいかもしれない」と提案して終わりました。Dash（DASH）暗号資産の公式アカウントもこのやり取りに加わり、「価格チャートを即座に出すということは、議論に負けたということだ」と投稿しました。つまり、市場のパフォーマンスは修辞よりも重要だということです。アナリストはDashに反撃し、この暗号資産が「ライトコインに対して99%下落している」と指摘し、「この議論には参加しない方がいい」と提案しました。価格チャートを即座に出すということは、議論に負けたということだ。— Dash (@Dashpay) 2025年9月5日 ライトコインのTwitter/X論争の歴史 この出来事は、暗号資産プロジェクトによる攻撃的なソーシャルメディア行動の波に続いて発生しました。ライトコインも最近...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 22:00
15州で土曜日の夜にオーロラが見られる可能性
「15の州が土曜日の夜にオーロラを見られる可能性」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 米国海洋大気庁（NOAA）によると、太陽表面のより冷たく、密度の低い場所からの高速の風が土曜日も地球の磁場を乱し続け、十数州でオーロラ（北極光）を見る機会があるかもしれません。太陽表面のより冷たく、密度の低い場所からの高速の風の影響が地球の磁場を乱す可能性があります。AFP via Getty Images 重要な事実 NOAAは土曜日の夜のKp指数を9段階中5と予測しており、北極光はアイオワ州北部まで南下して見える可能性があることを示唆しています。土曜日遅くには「軽度」の地磁気嵐が予想されていますが、最近のコロナ質量放出がさらに地球の磁場を乱し、日曜日の早朝に「中程度」の嵐を引き起こす可能性があり、NOAAの3日間の見通しによると、北極光がさらに南で見える可能性があります。日曜日と月曜日の夜はオーロラ活動が穏やかになると予想され、最大Kp指数はそれぞれ4強と3と予測されています。北極光はどこで見られるか？ この現象を見る可能性が高いのはカナダ北部とアラスカ全域で、州内で日が沈んだ後に北極光が見られる可能性があります。ワシントン、アイダホ、モンタナ、ワイオミング、ノースダコタ、サウスダコタ、ミネソタ、アイオワ、ウィスコンシン、ミシガン、ニューヨーク、ニューハンプシャー、バーモント、ニューヨークの一部では可能性が低くなります。（下の地図を参照）土曜日の視界ライン。NOAA 北極光を見るための最良の方法は？ 北極光は通常、日が短くなる冬の間に最もよく見られますが、太陽活動によっては一年中見ることができます。NOAAによると、オーロラ・ボレアリスは現地時間の22時から2時の間に最もよく見え、光害から離れた北向きの高い展望地に行くことを推奨しています。北極光を撮影するための最良の方法は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:55
Robinhood Markets（HOOD）株：S&P 500採用で10％上昇
TLDR ロビンフッド（HOOD）はS&P 500指数に選出されてシーザーズ・エンターテインメントに代わり、約10％急騰しました。この組み入れは2025年9月22日の市場開始前に有効となります。HOODの株価は2025年に2倍以上になり、時価総額は約915億ドルに達しています。インデックスファンドはHOOD株を購入する必要があり、[...] 「ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）株：S&P 500組み入れで10％上昇」の記事はCoinCentralに最初に掲載されました。
Coincentral
2025/09/06 21:54
ドナルド・トランプ、FRB議長にハセット、ウォーシュ、ウォーラーを最終候補リストに AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the original format and following the terminology guidelines provided. The translation accurately conveys the meaning of the original headline about Donald Trump's shortlist for Federal Reserve Chair.
ドナルド・トランプ、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長にハセット、ウォーシュ、ウォーラーを候補リストに挙げる」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国大統領ドナルド・トランプは、FRB議長ジェローム・パウエルの後任となる可能性のある候補者のショートリストを明らかにしました。これはFOMC会議の前に発表され、暗号資産市場にとって重要な転機となる可能性があります。 トランプ、FRB議長に3人の候補者リストを発表 ロイター通信の報道によると、米国大統領はケビン・ハセット、元FRB理事ケビン・ウォーシュ、そしてFRB理事クリス・ウォーラーがジェローム・パウエルの後任候補のショートリストに挙がっていると述べました。また、財務長官スコット・ベセントも検討するとしましたが、ベセント自身はその職に就くことに興味がないと述べています。 この展開は、ベセントが以前、次期FRB議長になる「有力な」候補者が11人いると述べたことに続くものです。当時、彼はレイバーデイ後に面接を開始し、トランプにショートリストを提示すると明かしていました。 一方、トランプは、今年これまでのところ利下げを見送ってきたパウエルを批判する中で、迅速な利下げを推進する姿勢に合致する人物を任命する意向をすでに明確にしています。 注目すべきは、ウォーラーが大統領の利下げ推進に同調する姿勢を示していることです。最近のインタビューで、FRB理事は次回のFOMC会議での利下げを支持すると述べました。彼はトランプの関税がより高いインフレにつながるとは考えておらず、今後3〜6ヶ月の間に複数回の利下げが可能だと信じています。 トランプの側近として、ハセットも連邦準備制度理事会に対して声高に批判し、ハト派として知られています。そのため、彼がFRB議長になれば、トランプのビジョンに沿った迅速な利下げに動く可能性もあります。 一方、ウォーシュは経済状況に関する自身の立場についてより口を閉ざしています。 ウォーラー、有力候補として浮上 Polymarketのデータによると、クリス・ウォーラー...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:47
今週見逃せないNetflixの5つの番組
今週見るべき見過ごされたNetflixの５つの波がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。水曜日の新しい4エピソードやKPop Demon Huntersを12回目に見終わった今、Netflixで新しいものを見たいと思っているかもしれません。まあ、「新しい」とは最近出たものという意味ではなく、あなたにとって新しいものという意味もあります。そこで、チェックしたいと思うかもしれないいくつかのジャンルにわたるオプションをいくつか紹介します。今回はNetflixオリジナル作品で、ライセンス作品ではありません。ライセンス作品は出たり消えたりするので、あなたがこれを読んでいる時期によって変わるからです。もちろん、これらの多くはあなた個人にとって新しくないかもしれません。Unbelievable（Rotten Tomatoesスコア98%） - 将来のエミー賞受賞者Kaitlyn Deverが主演する、レイプされた若い女性が実際に通報したことで罪に問われるという衝撃的で腹立たしい物語です。これは2015年のニュース記事に基づいており、Netflixで広く視聴されていないにもかかわらず、多くの賞を受賞しました。ミニシリーズなので、その後のシーズンはありません。Blue Eye Samurai（Rotten Tomatoesスコア97%） - Netflixには驚くほど多くのアニメシリーズがあり、ArcaneからCyberpunk Edgerunners、Castlevaniaまで、多くがビデオゲームに基づいていますが、Blue Eye Samuraiはその中でも最高のひとつです。ここで最も驚くべきことは、これがゲームでもマンガでもなく、完全にオリジナルの作品であることです。水という名前の志望サムライが、彼女を傷つけた日本にいる4人の白人男性を追跡する物語で、そのうちの1人が彼女の父親だと信じています。このジャンルで見た中で最高のアクションシーンがいくつかあります。このシーズン2は最終的に製作が決定し、制作が始まったばかりです（完成までにはまだ時間がかかります）。Maid（Rotten Tomatoesスコア94%） - ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:46
本日のCardano価格：LitecoinがLayer Brettの30倍のスーパーサイクルの話で流動性を獲得する中、下落傾向
カルダノは0.80ドル付近で安定し、ライトコインは115ドル前後で推移していますが、トレーダーたちはレイヤーブレットの0.0055ドルのプレセール、280万ドルの調達額、990% APY(年間収益率)を追いかけており、30倍のスーパーサイクルの話題で盛り上がっています。
Blockchainreporter
2025/09/06 21:00
