インフルエンサー間の確執の中、Litecoinは技術的な話からあざけりへと移行

インフルエンサーとの確執の中、ライトコインはテクニカル分析から挑発へと移行したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ライトコインとアナリストのベンジャミン・コーエンとのチャート論争から始まったことが、時価総額のミーム戦争と薄毛のジョークへと発展し、ライバルのDashまでもが参戦しました。概要 ライトコインは、コーエンが弱気相場のLTCチャートを投稿した後、アナリストと確執を起こしました。議論は市場の話から薄毛への侮辱やミーム比較へと移行しました。Dashが口論に加わる前に、コーエンはライトコインに対する99%の下落を嘲笑しました。対立は、ライトコイン（LTC）が「私は暗黙の部分を声に出して言うが、私たちは皆そうすべきだ」と投稿したことから始まりました。これを受けて、ITC Cryptoのコーエンはライトコインの下降パフォーマンスを示す価格チャートで応じました。その後、ライトコインがコーエンの後退する生え際の写真を「暗黙の部分」という説明とともに共有したとき、会話は個人的な議論へと発展しました。テクニカル分析に代わる個人攻撃 ライトコインが市場ベースの議論を放棄し、コーエンの外見を攻撃したとき、会話は転換点を迎えました。コーエンはユーモアで応じ、「ライトコイナーをビットコインに転換させようとして髪の毛をすべて失った。より大きな善のために払う小さな代償だ」と主張しました。やり取りはますます不条理な比較へと続きました。ライトコインは「あなたの頭は大不況を思い出させる」とコメントし、コーエンは「あなたの時価総額は大不況を思い出させる」と反論しました。このやり取りは、ライトコインがコーエンに「キャップを使うといいかもしれない」と提案して終わりました。Dash（DASH）暗号資産の公式アカウントもこのやり取りに加わり、「価格チャートを即座に出すということは、議論に負けたということだ」と投稿しました。つまり、市場のパフォーマンスは修辞よりも重要だということです。アナリストはDashに反撃し、この暗号資産が「ライトコインに対して99%下落している」と指摘し、「この議論には参加しない方がいい」と提案しました。価格チャートを即座に出すということは、議論に負けたということだ。— Dash (@Dashpay) 2025年9月5日 ライトコインのTwitter/X論争の歴史 この出来事は、暗号資産プロジェクトによる攻撃的なソーシャルメディア行動の波に続いて発生しました。ライトコインも最近...