ビットコイン価格とドージコインは停滞しているが、アナリストは次のラリーで一つのミームコインが両方を上回る可能性があると述べている

ビットコイン価格とドージコインが停滞するも、アナリストは次のラリーで両者を凌駕する可能性のあるミームコインを指摘 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、暗号資産市場が再び活気づいていますが、多くの人が予想していたようなものではありません。ビットコイン価格は抵抗線と戯れ続け、ドージコインはまだノスタルジーに頼っており、次の爆発的な上昇を探しているトレーダーたちはいらだちを募らせています。そのため、新たな競争相手であるLayer Brettが注目を集めています。 ビットコイン（BTC）：ビットコイン価格は停滞し、より高い上昇への関心がシフト 10年以上にわたり、ビットコインは混沌とした市場の中で標準、オリジナル、比較的安全な選択肢でした。しかし最近では、熱心なビットコイン支持者でさえ、そのエネルギーが衰えていることを認めています。ビットコイン価格は上部抵抗帯を試し続けています—ここでは11万2000ドル、あそこでは11万5000ドル—しかし、実際の勢いはありません。まるで古いヘビー級ボクサーがシャドーボクシングをしているのを見ているようです。マクロ経済の状況も助けになっていません。インフレのシグナル、ETFの話題、そしてFRBの発言はすべて織り込み済みです。そのため、長期保有者がサトシを積み上げ続ける一方で、より投機的な群衆は？彼らは興味を失っています。1枚のコインを保有するよりも10万枚保有できるならば、なぜ1枚だけを持つのでしょうか？そこで新しいミームプレイが登場します—安価な参入、ウイルス的な上昇、そして実際の活動。ビットコイン価格はまだ尊敬を集めているかもしれませんが、もはやデジェン（投機的トレーダー）を支配していません。そして次のラリーがマクロ経済主導の地道な上昇というよりもミーム主導の熱狂のように見えるため、ビットコインはより鋭い牙を持つプロジェクトの脇役になる可能性があります。 ドージコイン（DOGE）：まだ愛されているが、依然として停滞 ドージコインは死んでいません。それはまだ暗号資産の中で最も認知度の高い名前の一つです。イーロンはまだ時々ツイートを投稿し、Redditはまだそれを中心に集まり、コイントラッカーでも高いランクを維持しています。しかし認知度と勢いは同じではありません—そしてそれがドージコインの弱点です。チャートがその物語を語っています。時折のミームサージにもかかわらず、ドージコインは抵抗線の下で行き詰まり続け、トレーダーは0.36ドルへのブレイクアウトを期待していますが、それは決して実現しません。取引高は中程度で、ソーシャルでの話題は薄れており、そのすべての魅力にもかかわらず、パイプラインに新しいものは何もありません。その...