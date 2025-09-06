MEXC 取引所
ビットコイン価格が110,000ドル以下に下落し市場に動揺を引き起こす
ビットコイン価格が$110,000を下回り市場に動揺が広がる という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。緊急アラート：ビットコイン価格が$110,000を下回り市場に動揺が広がる コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 緊急アラート：ビットコイン価格が$110,000を下回り市場に動揺が広がる 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-alert-6/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:42
FRBのグールスビー、9月の金利決定について未定のまま
FRB（アメリカ合衆国連邦準備銀行）のグールスビー、9月の金利決定について未決定のまま BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、シカゴ連邦準備銀行（Fed）のオースティン・グールスビー総裁は金曜日、雇用データの低下は通常金利引き下げの原因となるが、依然として高いインフレデータは懸念材料であり、FRBの主要当局者は9月の利下げに完全に納得していない可能性があると警告した。 主なポイント： - FRBの意思決定に対する批判を受け入れる姿勢 - FRBの独立性を奪うことに完全に反対 - 12年後にCEAからFRBへの自身の異動を「不吉」と呼ぶのは奇妙（スティーブン・ミランのFRB理事会への異動に関連して） - FOMCに加わる人は誰でも仕事を真剣に受け止める - 移民の影響で雇用が人為的に低くなっている可能性 - 9月の金利決定についてはまだ未決定 - レイオフが始まれば、不安になるだろう - FRBの使命のインフレ側面も考慮する必要がある - サービスインフレの上昇が一時的なものであることを確認したい - インフレを望まないならFRBの独立性は重要 - 依然として完全雇用の領域にいると考えている - ショックは米国をスタグフレーション方向に押し進めている 出典: https://www.fxstreet.com/news/feds-goolsbee-remains-undecided-on-september-rate-decision-202509051845
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:40
100倍の投資収益率の可能性を持つ過小評価されたトップ5のアルトコイン
100倍の投資収益率の可能性を持つ過小評価された上位5つのアルトコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース XRP、SUI、そして新しいイーサリアムL2が、アナリストが100倍の投資収益率をもたらす可能性があると言う過小評価されたアルトコインのリストの見出しを飾っています。各サイクルでは、無名から人生を変えるようなリターンをもたらすトークンが生まれます。2017年はイーサリアム、2021年はソラナ、2023年はミームコインカテゴリーのPEPEでした。アナリストによれば、2025年のサイクルも同様であり、過小評価されたアルトコインの探索はすでに始まっています。強固なファンダメンタル、文化的なナラティブ、または新興のユースケースを持つプロジェクトは、初期支援者に100倍の投資収益率をもたらす可能性があります。XRP、SUI、そして新しいイーサリアムレイヤー2ソリューションがリストの見出しを飾る一方、トレーダーはMAGACOIN FINANCEのようなプレセールも非対称ベットとして注目しています。XRP：法的明確さが信頼を高める XRPは米国でより大きな規制の明確さを達成して以来、力強く反発しています。クジラの蓄積は続いており、国境を越えた支払いにおけるその有用性は、リップルの銀行や決済プロバイダーとのパートナーシップを通じて拡大しています。アナリストは、XRPの過小評価は企業レベルの採用可能性にあり、それはまだ価格に反映されていないと主張しています。SUI：開発者主導の成長 SUlはMoveプログラミング言語を活用して開発者にやさしい環境を提供し、そのエコシステムを着実に構築してきました。その独自のアーキテクチャはスピードとスケーラビリティを重視し、ゲームと金融において優位性を与えています。アナリストは、過小評価は採用指標が急上昇するまでインフラプロジェクトを見過ごす市場の傾向から来ていると指摘しています。MAGACOIN FINANCE：過小評価された文化的火力 過小評価されたアルトコインは富が作られる場所であり、アナリストは一部の隠れた銘柄が今回のサイクルで驚きをもたらす位置にあると言います。MAGACOIN FINANCEは驚異的な9,300%の投資収益率をもたらす可能性があり、過去10年間で最も急成長したミーム駆動のアルトコインと並ぶ位置にあります。一般的なミームプレセールとは異なり、CertiKとHashExの監査による信頼性を備えており、信頼の場所から始まる数少ないナラティブトークンの1つとなっています。プレセールの割り当てが急速に消えていくにつれ、投資家はこれをサイクルに一度の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:10
ブロードコムが「マグニフィセント7」でテスラに取って代わる時が来た
「ブロードコムがマグニフィセント7でテスラに取って代わる時が来た」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブロードコムの大規模な第3四半期の報告により、同社はMag7に含まれる有力候補となっています。テスラは評価額と収益性が低いため、ブロードコムがテスラに取って代わるべきです。ブロードコムのAIチップ市場への参入により、同社はNVIDIAの競合となります。8月のNFPは採用の大幅減少を示し、株式市場からの資金流出を促しています。ブロードコム（AVGO）はついに正当な評価を得ているようです。木曜日に第3四半期の僅かな業績上回りの後に最初は売られましたが、金曜日には株価が最大16%上昇し急騰しました。木曜日の平凡な市場の反応は、ホック・タンCEOがブロードコムが新規顧客からAIインフラに関する100億ドル以上の注文を獲得したと発表した後、熱狂的なラリーに変わりました。ブロードコムはすでに主要なハイパースケーラーすべてと取引しているため、多くの人はこれがサム・アルトマンのOpenAIであると推測しています。このニュースにより、ブロードコムのカスタムAIチップから新たな競争が生まれることを意味するため、NVIDIA（NVDA）の株価は約3%下落しました。米国労働統計局（BLS）が8月の米国の新規雇用が22,000人にとどまり、非農業部門雇用者数（NFP）のコンセンサス予想75,000人を大幅に下回ったと発表した後、金曜日に広範な市場は下落しました。6月の雇用データも27,000人下方修正され、13,000人の雇用損失となりました。ブロードコムはマグニフィセント7でテスラに取って代わるべきです。金曜日のブロードコムの時価総額は約1,600億ドル増加し、テスラ（TSLA）を大きく上回り、これはホック・タンの会社が主要テクノロジー株のマグニフィセント7リストでテスラに取って代わるのに十分な理由です。時価総額1.44兆ドルで、ブロードコムは現在、主要EV（電気自動車）メーカーよりも評価額で約3分の1大きくなっています。これにより、米国市場で7番目に大きな株式となっています。2025年9月5日時点の時価総額による最大の株式。テスラの取締役会はイーロン・マスクCEOに最大の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:46
必須ビットコインの世界ニュースを解き明かす：あなたの7×24カバレッジガイド
投稿「必須ビットコイン世界ニュース：あなたの24時間年中無休カバレッジガイド」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。必須ビットコイン世界ニュース：あなたの24時間年中無休カバレッジガイド コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 必須ビットコイン世界ニュース：あなたの24時間年中無休カバレッジガイド 出典: https://bitcoinworld.co.in/essential-bitcoin-world-news-guide/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:30
ビットコイン価格とドージコインは停滞しているが、アナリストは次のラリーで一つのミームコインが両方を上回る可能性があると述べている
ビットコイン価格とドージコインが停滞するも、アナリストは次のラリーで両者を凌駕する可能性のあるミームコインを指摘 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、暗号資産市場が再び活気づいていますが、多くの人が予想していたようなものではありません。ビットコイン価格は抵抗線と戯れ続け、ドージコインはまだノスタルジーに頼っており、次の爆発的な上昇を探しているトレーダーたちはいらだちを募らせています。そのため、新たな競争相手であるLayer Brettが注目を集めています。 ビットコイン（BTC）：ビットコイン価格は停滞し、より高い上昇への関心がシフト 10年以上にわたり、ビットコインは混沌とした市場の中で標準、オリジナル、比較的安全な選択肢でした。しかし最近では、熱心なビットコイン支持者でさえ、そのエネルギーが衰えていることを認めています。ビットコイン価格は上部抵抗帯を試し続けています—ここでは11万2000ドル、あそこでは11万5000ドル—しかし、実際の勢いはありません。まるで古いヘビー級ボクサーがシャドーボクシングをしているのを見ているようです。マクロ経済の状況も助けになっていません。インフレのシグナル、ETFの話題、そしてFRBの発言はすべて織り込み済みです。そのため、長期保有者がサトシを積み上げ続ける一方で、より投機的な群衆は？彼らは興味を失っています。1枚のコインを保有するよりも10万枚保有できるならば、なぜ1枚だけを持つのでしょうか？そこで新しいミームプレイが登場します—安価な参入、ウイルス的な上昇、そして実際の活動。ビットコイン価格はまだ尊敬を集めているかもしれませんが、もはやデジェン（投機的トレーダー）を支配していません。そして次のラリーがマクロ経済主導の地道な上昇というよりもミーム主導の熱狂のように見えるため、ビットコインはより鋭い牙を持つプロジェクトの脇役になる可能性があります。 ドージコイン（DOGE）：まだ愛されているが、依然として停滞 ドージコインは死んでいません。それはまだ暗号資産の中で最も認知度の高い名前の一つです。イーロンはまだ時々ツイートを投稿し、Redditはまだそれを中心に集まり、コイントラッカーでも高いランクを維持しています。しかし認知度と勢いは同じではありません—そしてそれがドージコインの弱点です。チャートがその物語を語っています。時折のミームサージにもかかわらず、ドージコインは抵抗線の下で行き詰まり続け、トレーダーは0.36ドルへのブレイクアウトを期待していますが、それは決して実現しません。取引高は中程度で、ソーシャルでの話題は薄れており、そのすべての魅力にもかかわらず、パイプラインに新しいものは何もありません。その...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:28
2025年全米オープン女子決勝戦は何時から？無料で視聴する方法
2025年全米オープン女子決勝戦の時間は？無料で視聴する方法というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロンドン、イングランド – 7月10日：アマンダ・アニシモバ（アメリカ合衆国）がセンターコートでの女子準決勝の試合に勝利した後、アリーナ・サバレンカとネットで握手する様子。2025年ウィンブルドン選手権11日目、2025年7月10日、ロンドン、イングランドのオールイングランド・ローンテニス・アンド・クロケットクラブにて。（写真：Peter van den Berg/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images）ISI Photos via Getty Images 激しい3週間の戦いの後、全米オープン女子シングルス決勝が今夜、世界ランキング1位のアリーナ・サバレンカとアメリカのアマンダ・アニシモバ（7位）の対戦で、ニューヨーク州クイーンズのアーサー・アッシュ・スタジアムで開幕します。 9月4日の女子シングルス準決勝では、サバレンカがジェシカ・ペグラ（4位）をフルセットで下しました。今年前半、彼女は他の2つのグランドスラム決勝に進出しましたが、全豪オープンではマディソン・キーズに、全仏オープンではココ・ゴーフに敗れました。 一方、アニシモバは準決勝で大逆転を果たし、深夜に及ぶ手に汗握る試合で大坂なおみ（23位）を破りました。この勝利により、ニュージャージー州出身の24歳は2大会連続のグランドスラム決勝進出を決めました。 Forbes「怒ることはできない」：大坂なおみ、全米オープン準決勝敗退後も前向き マナシ・パタク著 「これは私にとって世界の全てを意味します」と全米オープンによると、アニシモバは勝利後に語りました。「今、それを実感しようとしているところです。まさに夢が叶った瞬間です。」 彼女は続けて、「全米オープンの決勝に出場することは永遠の夢でしたし、もちろん優勝することが希望です。でも今は決勝に進出したので、準備を整えるよう努めます」と述べました。 両選手の対戦成績については、アニシモバが9回の対戦のうち6回で勝利し、優位に立っています。最近では、アニシモバは7月のウィンブルドン準決勝でサバレンカを6-4、4-6、6-4のスコアで破りました。 以下は、知っておくべきことすべてです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:22
AUD/USDは米国の弱いNFPがFed利下げを確実にする中、6週間高値に急上昇
米国の弱い雇用統計を受けてAUD/USDが6週間ぶりの高値に上昇、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げが確実に AUD/USDは、米国が8月にわずか2.2万人の雇用を追加し、予想の7.5万人を大幅に下回ったことを受け、0.6588の高値を記録。失業率は4.3%に上昇し、賃金上昇率は安定。トレーダーは9月の25ベーシスポイントのFRB利下げを完全に織り込む。市場は来週の米消費者物価指数（CPI）に注目する一方、AUDの見通しは中国のデータと国内の消費者センチメントに左右される。 AUD/USDは、米国の最新の非農業部門雇用統計を受けて6週間ぶりの高値0.6588に上昇し、連邦準備制度理事会が9月の会合で利下げを行うことが確実になった。ペアは0.6565で取引され、0.40%上昇している。 弱い雇用統計を受けてドルが下落し、9月のFRB緩和への賭けが高まり、豪ドルは0.40%上昇して0.6565に 米国労働統計局（BLS）は、8月の雇用増加数がわずか2.2万人で、エコノミストの予測7.5万人を下回り、上方修正された7.9万人から減少したことを明らかにした。データを詳しく見ると、平均時給は予想通り前月比0.3%で変わらず、失業率は7月の4.2%から4.3%に上昇した。 データを受けて、市場参加者は2025年12月の連邦準備制度理事会の金利先物契約によると、年末までに連邦準備制度理事会による67ベーシスポイントの緩和を織り込んだ。9月の会合については、トレーダーは25ベーシスポイントの利下げを完全に織り込んでいる。50ベーシスポイントの可能性は、来週の8月の消費者物価指数（CPI）発表を前に14%となっている。ディスインフレーション過程が継続すれば、FRBによる大幅な利下げの可能性が高まる可能性がある。 同時に、オーストラリアドル（AUD）の動きは現在、米ドルの変動に影響されている。来週の経済指標には、ウェストパック消費者信頼感と中国の経済データの影響が含まれる。 AUD/USD価格予測：テクニカル見通し AUD/USDは、数週間ぶりの高値を記録したにもかかわらず...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:19
Semler Scientificの大胆なビットコイン戦略、2027年までに105,000 BTCを目標に
セムラー・サイエンティフィックの大胆なビットコイン戦略、2027年までに105,000 BTCを目標に」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Joe Burnettがセムラー・サイエンティフィックのビットコイン蓄積戦略を主導。同社は2027年までに105,000 BTCを蓄積する計画。セムラーの戦略は類似点を持ち、市場の注目を集めている。セムラー・サイエンティフィックのビットコイン戦略ディレクターであるJoe Burnettは、Ray Dalioの長期債務サイクル理論に沿って、2027年までに105,000 BTCを目標とする大胆なビットコイン蓄積計画を発表しました。この戦略的動きは、市場のボラティリティの中でビットコインを実行可能な金融資産として位置づけ、暗号資産の採用傾向に影響を与え、従来の金融市場に潜在的な影響を与える可能性があります。 セムラーの計画：2027年までに105,000ビットコイン 2025年6月にビットコイン戦略ディレクターに任命されたJoe Burnettは、2027年までに105,000ビットコインを目標とする革新的な財務計画を先導しています。このアプローチは、株式、負債、および営業キャッシュフローを通じて積極的な買収を行います。会長のEric Semlerは、Burnettをこの戦略に不可欠な分析的思考リーダーと称しました。即時の影響には、企業財務におけるビットコインの役割の強化が含まれます。セムラー・サイエンティフィックは、現在60-70億ドルの価値がある105,000 BTCの保有を見込む画期的な蓄積を目標としています。2025年末までに10,000 BTCを購入する計画は、コミットメントを示しています。 「株式、不動産、および固定収入の極端な評価は、長期債務サイクルの終わりを示しており、これは通常、法定通貨の価値下落をもたらします—ビットコインは今日の最も硬い通貨として位置づけられています。」 - Joe Burnett、セムラー・サイエンティフィックのビットコイン戦略ディレクター 市場の反応は顕著にポジティブで、セムラー・サイエンティフィックの株価は12%から14%上昇しています。業界の観察者たちは、この動きをMicroStrategyの先駆的なビットコイン戦略と比較し、将来の機関投資家に影響を与える可能性があります。しかし、セムラーの計画を明示的に対象とする新たな規制対応は現れていません。 ビットコイン市場のダイナミクスと専門家の視点 ご存知でしたか？MicroStrategyは、ビットコインを主要な財務準備資産として採用した最初の公開企業の一つであり、業界全体で同様の戦略を促進し、後にセムラー・サイエンティフィックのような企業によって活用される先例を設定しました。2025年9月6日現在、ビットコインの価格は110,825.59ドルです。CoinMarketCapによると、時価総額は2.21兆ドルで...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:18
WLFI、272のウォレットをブラックリスト化: 安全対策の内部と知っておくべきこと
この投稿「WLFI、272のウォレットをブラックリスト化：セーフガードの内部、知っておくべきこと」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。World Liberty Financial（WLFI）は最近272のウォレットがブラックリスト化されたことを確認しました。これは警戒すべきことのように聞こえますが、チームはこれが一般ユーザーへの制限ではなく、保護措置であることを強調しています。WLFIは明らかな詐欺やセキュリティリスクがある場合にのみブラックリストまたは一時停止機能を発動します。 なぜ272のウォレットがフラグ付けされたのか ブラックリストはWLFIの全保有者のごく一部にすぎません。それでも、その内訳はリアルタイムで脅威がどのように展開するかについての洞察を提供します： 215ウォレット（約79.0%）がフィッシング攻撃に関連。 50ウォレット（約18.4%）が侵害されたアクセスに関連。 5ウォレット（約1.8%）が高リスクとしてフラグ付け。 1ウォレット（約0.4%）、Justin Sun所有、他の保有者からの資金の不正流用の疑い。 この行動はWLFIの非中央集権とユーザー保護のユニークなバランスを示しています。プロジェクトは行動を制御するのではなく、被害が広がる前にブロックすることを目指しています。 「最近のウォレットブラックリストについてコミュニティの懸念を聞いています。透明性を第一に：WLFIはユーザーを保護するためだけに介入し、通常の活動を抑制することはありません。」— WLFI（@worldlibertyfi）2025年9月5日 ブラックリストと一時停止：これらの機能が存在する理由 分散型コントラクトは通常、緊急時にコミュニティを無防備にします。WLFIはブラックリストと一時停止機能をコントラクトに組み込むことで異なるアプローチを取っています。 ブラックリスト機能：侵害されたウォレットを凍結して資金の流出を停止。 一時停止機能：エクスプロイトや技術的障害などの極端な事態で一時的に取引を停止。 WLFIはこれらが日常的な制御ではなく、最後の手段の安全ツールであることを強調しています。その目的は保護であり、長期的な中央集権化なしに現実世界のリスクに対応できるエコシステムを確保することです。 WLFIが脅威を検出し対応する方法 WLFIはネットワークを安全に保つために階層型監視システムを実行しています。各ツールは異なる角度をもたらします： TRM Labs、リアルタイムブロックチェーンフォレンジックを提供し、リスクと制裁露出についてウォレットをスコアリング。 Sumsub、早期参加者が制裁対象や不正行為に関連していないことを確認するためにKYCデータを再スクリーニング。 オンチェーン分析、異常な取引や送金パターンにフラグを立てる。 コミュニティレポート、直接...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:10
