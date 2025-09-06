議員らがデジタルドルを巡って対立する一方、ステーブルコインは地歩を固める

BitcoinEthereumNews.comに「議員たちがデジタルドルを巡って対立する中、ステーブルコインが地歩を固める」という記事が掲載されました。フィンテック 議会の再開により、米国の暗号資産政策における最も議論を呼ぶ問題の一つが再燃しました：アメリカは中央銀行デジタル通貨を構築すべきか？誰に尋ねるかによって、デジタルドルの考え方は、中国やヨーロッパに遅れを取らないための不可欠なステップか、あるいは市民の自由に対する危険な脅威かのどちらかとなります。 監視への恐怖 トム・エマー議員のような懐疑派は、小売型CBDCが政府に市民の財布への直接的なアクセスを与えると警告しています。彼は7月に下院を通過した「反CBDC監視国家法」を支持し、現金のようなプライバシーを持たないプログラム可能なお金は、連邦当局が日常の取引を追跡したり制限したりすることを可能にすると主張しています。 しかし、政策専門家たちは、この枠組みが重要な事実を無視していると主張します：CBDCは一律の製品ではないということです。プロジェクト・リバティ研究所を率いるシーラ・ウォーレンは、米国連邦準備制度理事会(FRS)は議会の承認なしにCBDCを開始することはできず、プライバシー機能は設計上の決定であり、必然ではないと指摘しています。彼女の言葉によれば、ワシントンでの多くの議論は「本物の政策リスクよりも政治に関するものだ」とのことです。 海外での異なる道筋 米国での議論が続く一方、他の大国は前進しています。中国のe-CNYはすでに稼働しており、欧州連合とインドは独自のバージョンを試験運用しています。これによりワシントンは世界の政策状況の多くと対立する立場に置かれています。 ウォーレンは、銀行間の取引を決済する卸売型CBDCは米国で可能性があるかもしれないが、小売型デジタルドルが現実的だとは考えたことがないと付け加えています。 CBDCの議論が緊急性を感じなくなっている一つの理由は、ステーブルコインの急速な台頭です。議会は最近、ドル裏付けトークンに規制の枠組みを与えるGENIUS法を可決しました。ウォーレンは、これによりCBDCが冗長になる可能性があると主張し、ステーブルコインは政府が構築した代替手段なしに、支払い、取引、決済を促進するデジタル経済の「ジェット燃料」と呼んでいます。 実際のプライバシー...