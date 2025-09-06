MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ALT5 Sigma、7.28億WLFIトレジャリー保有を報告
ALT5 Sigmaが72.8億WLFIトレジャリー保有を報告という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Alt5 Sigmaがデジタル資産での存在感を強化。WLFIは強力なデビュー取引高を維持。主要な解説がなく市場の反応は控えめ。Nasdaqに上場しているALT5 Sigma Corporationは、9月5日時点で13.1億ドル相当の72.8億WLFIトークンを保有していると報告し、財務資産を強化しています。この最新情報は、47億ドルのWLFI取引デビューの中、ALT5の堅固なデジタル資産戦略を強調し、株主価値に影響を与え、重要なトレジャリーの強さを示しています。 市場への影響と将来の潜在的トレンド Nasdaqに上場しているALT5 Sigma Corporationは、9月5日時点での最新トレジャリーレポートで注目を集め、市場評価額約13.1億ドルの72.8億以上のWLFIトークン保有の詳細を明らかにしました。この大幅な更新は、同社の暗号資産における戦略的保有を強調しています。一株あたりの評価額が約5.85ドルと計算され、この更新はALT5 Sigmaのデジタル資産トレジャリーを強化するだけでなく、株主資本も強化しています。しかし、この発表は主要なレイヤー1プロジェクトに影響を与えたり、関連するアルトコインの変動をもたらしたりすることはありませんでした。 ALT5 Sigmaのトレジャリー更新に対する市場の反応は控えめで、主に業界の主要な声や規制機関からの公的なコメントがないことが原因です。このような沈黙は、より広範な影響についてさらなる観察の余地を残しています。このレポートに関する経営陣からの公式声明はありません。 市場データ概要 ご存知でしたか？WLFIの初回取引高47億ドルは、初日の日次取引高でトップ10の資産の一つとなり、DeFi分野での主要なデビューに匹敵するマイルストーンとなりました。World Liberty Financial（WLFI）は0.20ドルで取引され、時価総額は約48.8億ドル、循環供給量は246.7億トークンを超えています。CoinMarketCapからの最新データによると、一貫した3ヶ月の下落傾向にもかかわらず、24時間の価格上昇率は8.61%です。 World Liberty Financial（WLFI）、日次チャート、2025年9月6日17:39 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuによる調査によると、金融環境は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:42
ユーロ圏CFTCユーロNCネットポジションは前回の€123Kから€119.6Kに減少
ユーロ圏CFTCユーロNCネットポジションが前回の€123Kから€119.6Kに減少したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う前に、自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な虚偽表示がないことを保証するものではありません。また、この情報が適時性を持つことも保証していません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、感情的苦痛を含む大きなリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元本の完全な損失を含む）はあなたの責任です。この記事で表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先にある情報について責任を負いません。記事本文で明示的に言及されていない限り、執筆時点で著者はこの記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持っていません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者はパーソナライズされた推奨を提供していません。著者はこの情報の正確性、完全性、または適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなるエラー、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。エラーと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:25
共有
BlockDAGの2025年9月における76,815%の投資収益率プレイ、Tronの弱気シグナル、DogecoinのETFギャンブル
BlockDAGの2025年9月における76,815%の投資収益率、Tronの弱気シグナル、DogecoinのETF賭けに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     免責事項：以下の記事はスポンサー付きであり、その見解はZyCryptoのものを代表するものではありません。読者は、この記事で言及されているプロジェクトに関連するアクションを取る前に、独自の調査を行うべきです。この記事は投資アドバイスとみなされるべきではありません。2025年の暗号資産市場は3つの明確に異なるストーリーを提示しています。Tron（TRX）は強い採用にもかかわらず、トレーダーが$0.30に近づく可能性のあるサポートラインをテストする中、$0.34で弱気シグナルを点滅させています。かつてミーム界の王者だったDogecoin（DOGE）は7月の高値から57%下落し、価格分析ではETF承認が新たな需要を喚起しない限り$0.10への脆弱性を示しています。しかし、TRXとDOGEが不確実性を乗り越える中、BlockDAG（BDAG）は計算された戦略を実行しています。$0.0013のデプロイメントイベントプレセール価格は、$0.05の上場マイルストーン、$6億の資金調達目標、そして長期的な$1の予測という構造化された投資収益率ロードマップとペアになっています。競合他社とは異なり、BlockDAGはすでに測定可能な利益を提供し、300万のマイナーと31.2万のホルダーを獲得しています。投機に駆動される市場において、BDAGの設計された成果は、支払いと将来の成長のための最高の暗号資産としての地位を確立しています。TRONは$0.34で横ばい、下落すれば大きな問題になる？TRON（TRX）は現在$0.34で安定しており、この価格ポイントはトレーダーにとって重要な戦場となっています。市場はレンジ相場で動いており、買い手と売り手が次の動きを検討する中で躊躇を示しています。テクニカル指標は混合したモメンタムを示唆しています：相対力指数（RSI）は中立を維持し、買われすぎでも売られすぎでもない状態を示す一方、MACDは弱気シグナルを点滅し始め、今後の強さの喪失の可能性を示唆しています。注目すべき重要な領域は$0.33〜$0.34のサポートゾーンです。TRXがこのレベルを下回ると、トレーダーは$0.30への下落が続く可能性があると警告しています。一方、強いリバウンドがあれば...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:20
共有
歴史的転換：ビットコインの難易度が急上昇、ハッシュレートがゼタハッシュ範囲から後退
歴史的な転換：ビットコインの採掘難易度が急上昇、ハッシュレートがゼタハッシュ範囲から後退 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、1ゼタハッシュ毎秒（ZH/s）の閾値を超えた後、ビットコインのマイニング難易度は4.89%上昇し、過去最高の136.04兆に達しました。この調整とビットコイン価格の軟化により、マイニング参加者への圧力が強まっています。マイニングがさらに困難に：ビットコインの難易度が史上最高値に到達。7日間の単純移動平均（SMA）によると[...] 出典：https://news.bitcoin.com/historic-shift-bitcoin-difficulty-spikes-as-hashrate-retreats-from-zettahash-range/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:17
共有
ビットコイン・サイクルのピークは2026年まで延長される可能性、減衰モデルが示す
ビットコインサイクルのピークは2026年まで延長する可能性、減衰モデルが示す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格は8月14日に新ATH（過去最高値）である124,457ドルを記録して以来、10％以上下落しています。新ATH後の過去のすべての調整と同様に、この最近の調整は市場のピーク価格に関する多くの投機を引き起こしています。ビットコイン減衰チャネル（市場予測モデル）は、現在のサイクルにおける潜在的な市場トップ価格帯について洞察を提供しています。ビットコイン減衰チャネルは20万ドル～29万ドルのトップを示唆し、サイクルが2026年まで延長する可能性を示唆 9月5日のX投稿で、XユーザーネームがSminston Withというビットコイン研究者が、現在の市場サイクルにおける潜在的なピーク価格に関するビットコイン減衰チャネルからの重要なデータを共有しています。参考までに、ビットコイン減衰チャネルは、統計的に導出された境界内でビットコインの価格サイクル、特にその歴史的なピークとボトムをマッピングしようとする長期的な対数回帰モデルです。この価格モデルは、ビットコインがブームと崩壊のパターンに従う一方で、各サイクルが前回よりも小さなパーセンテージの利益をもたらすにつれて、その成長率は時間とともに減衰することを示しています。特筆すべきは、ビットコイン減衰チャネルチャートからのデータが、主要な暗号資産が0.05分位のサポートと上限価格のレジスタンスラインの間で着実に上昇していることを示しており、歴史的な過熱ゾーンを示す振動を伴っていることです。組み込まれたオシレーターは、BTCがまだ熱狂的なピークに達していないことを示唆しており、長期的なトップが形成される前にさらなる上昇の余地を残しています。さらなるデータに基づいて、Sminston Withは、現在のビットコイン市場サイクルが2025年後半から2026年後半の間に価格のトップを迎える可能性があると説明しています。ビットコインが2025年12月にピークを迎えた場合、価格帯は205,000ドルから230,000ドルの間になるでしょう。しかし、サイクルが2026年まで延長された場合、予測は段階的に上昇します。つまり、2026年1月までに208,000ドル～235,000ドル、2026年4月までに219,000ドル～250,000ドル、2026年7月までに230,000ドル～265,000ドル、2026年10月までに243,000ドル～282,000ドル、そして2026年末までには最高で250,000ドル～292,000ドルになる可能性があります。どの価格トップシナリオであっても、ビットコイン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:05
共有
Tapziはビットコインハイパー、マキシドージ、PEPENODEを凌駕
TapziがBitcoin Hyper、Maxi Doge、PEPENODEを凌駕する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース Tapzi、Bitcoin Hyper、Maxi Doge、PEPENODEを含む、購入すべき最高の暗号資産プレセールを発見しましょう。購入すべき最高の暗号資産プレセールを見つけることは、思われるほど簡単ではありません。市場は毎日新しいトークンで溢れており、多くの投資家は詐欺、偽のハイプ、一夜にして消えるプロジェクトに直面してきました。このような不確実性の中で、安全性と成長の可能性を兼ね備えた本物のプロジェクトを見つけることは難しいです。しかし、この混雑した分野の中で、いくつかの名前が波を作っており、Tapziは明らかに先頭に立っています。 現在0.0035ドルの価格で、Tapziはすでに大きな注目を集めています。その理由は、確認された上場価格が0.01ドルになるからです。これは、ローンチ時に186%以上の価格上昇が保証されており、この統計は当然、早期投資家のFOMO感情を刺激します。数字を超えて、Tapziは革新的な機能を備えたユーティリティ駆動のプロジェクトとして自らを位置づけ、他よりも優位に立っています。 競争も弱くありません。Bitcoin Hyperは次世代の取引速度を提供することをアピールしています。同時に、Maxi Dogeは活気あるコミュニティに支えられたミームコイン的なエネルギーをもたらし、PEPENODEは長期的なスケーラビリティをサポートする分散型ネットワークの構築を約束しています。それぞれに独自のメリットがありますが、直接比較すると、Tapziは明確なロードマップ、トケノミクス、上場の優位性のおかげで際立っています。 Tapzi、Bitcoin Hyper、Maxi Doge、PEPENODEは共通の強みを共有しています：強力なコミュニティ、長期的な成長の可能性、そして無数の短命なトークンよりも正当性があるという約束を目指しています。しかし、高い上昇率を持つ早期参入を求める人々にとって、Tapziは現在購入すべき最高の暗号資産プレセールの中で最も魅力的な選択肢であり続けています。 Tapzi：186%の価格上昇と10万ドルの可能性に投資 正当性、革新性、上昇の可能性を兼ね備えたプレセールプロジェクトを見つけることは稀ですが、Tapziはすべての条件を満たしています。現在のプレセール価格0.0035ドルで、Tapziはすでに際立っています。その理由は、確認された...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:46
共有
BullZilla、Shiba Inu、Polkadot – 投資収益率とイノベーションの融合
BullZilla、Shiba Inu、Polkadot – 投資収益率とイノベーションが出会う場所がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BullZilla、Shiba Inu、Polkadotが今日購入すべき最高の暗号資産である理由を発見しましょう。プレセールの投資収益率、技術、成長の可能性について学びましょう。常に変化するデジタル資産の世界では、タイミングが誰が利益を得て誰が傍観者になるかを決めることがよくあります。各サイクルでは、初期のビットコイン保有者からShiba Inuを支える小売りの急増まで、アイコンが生まれます。今、新たな競合者が現れる中、投資家たちは再び同じ質問をしています：今日購入すべき最高の暗号資産は何か？Bull Zilla、Shiba Inu、Polkadotは非常に異なる答えを提供していますが、それぞれが市場を形作る中核的なトレンドを体現しています。一つはプレセールにおける物語とイノベーションで繁栄しています。もう一つはミーム文化の永続的な力の波に乗っています。最後のものはWeb3の基盤を確保するインフラストラクチャを構築しています。これらは一緒に、2025年にチャンスがどこにあるかを示しています。BullZilla：ブレイクアウトに向けて咆哮するプレセールの獣 BullZillaはプレセールのプレイブックを書き換えています。純粋にハイプに依存する多くのミームコインとは異なり、BullZillaはゲーミファイトークンのメカニクスと希少性モデルを統合して成長に構造を与えています。このシステムの中心にあるのはミューテーションメカニズムで、10万ドルが調達されるごと、または48時間ごとに休むことなく参入障壁を上げる進行的な価格設定エンジンです。投資家にとって、これは緊急性が選択肢ではなく、プロジェクトのDNAに組み込まれていることを意味します。現在のステージ（第1段階 - プロジェクトトリニティブーム、フェーズ4）では、BullZilla（$BZIL）は0.00002575ドルで取引されています。プレセールの総額が15万5000ドルを超え、500人以上の保有者がいることから、モメンタム指標が構築されていることは明らかです。予測される上場価格0.00527ドルは、早期参加者にとって驚異的な20,371%の投資収益率の可能性を意味します。ステージ1Dで参入した人々にとって、投資収益率はすでに347%に達しており、その軌道がいかに積極的であるかを示しています。今日1,000ドルを配分すると3883万4000 BZILトークンが得られ、わずか1日でプレセール価格は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:37
共有
議員らがデジタルドルを巡って対立する一方、ステーブルコインは地歩を固める
BitcoinEthereumNews.comに「議員たちがデジタルドルを巡って対立する中、ステーブルコインが地歩を固める」という記事が掲載されました。フィンテック 議会の再開により、米国の暗号資産政策における最も議論を呼ぶ問題の一つが再燃しました：アメリカは中央銀行デジタル通貨を構築すべきか？誰に尋ねるかによって、デジタルドルの考え方は、中国やヨーロッパに遅れを取らないための不可欠なステップか、あるいは市民の自由に対する危険な脅威かのどちらかとなります。 監視への恐怖 トム・エマー議員のような懐疑派は、小売型CBDCが政府に市民の財布への直接的なアクセスを与えると警告しています。彼は7月に下院を通過した「反CBDC監視国家法」を支持し、現金のようなプライバシーを持たないプログラム可能なお金は、連邦当局が日常の取引を追跡したり制限したりすることを可能にすると主張しています。 しかし、政策専門家たちは、この枠組みが重要な事実を無視していると主張します：CBDCは一律の製品ではないということです。プロジェクト・リバティ研究所を率いるシーラ・ウォーレンは、米国連邦準備制度理事会(FRS)は議会の承認なしにCBDCを開始することはできず、プライバシー機能は設計上の決定であり、必然ではないと指摘しています。彼女の言葉によれば、ワシントンでの多くの議論は「本物の政策リスクよりも政治に関するものだ」とのことです。 海外での異なる道筋 米国での議論が続く一方、他の大国は前進しています。中国のe-CNYはすでに稼働しており、欧州連合とインドは独自のバージョンを試験運用しています。これによりワシントンは世界の政策状況の多くと対立する立場に置かれています。 ウォーレンは、銀行間の取引を決済する卸売型CBDCは米国で可能性があるかもしれないが、小売型デジタルドルが現実的だとは考えたことがないと付け加えています。 CBDCの議論が緊急性を感じなくなっている一つの理由は、ステーブルコインの急速な台頭です。議会は最近、ドル裏付けトークンに規制の枠組みを与えるGENIUS法を可決しました。ウォーレンは、これによりCBDCが冗長になる可能性があると主張し、ステーブルコインは政府が構築した代替手段なしに、支払い、取引、決済を促進するデジタル経済の「ジェット燃料」と呼んでいます。 実際のプライバシー...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:28
共有
作家たちが新たなコンテンツ使用訴訟でAppleのAI苦戦に追い打ち
記事「著者らが新たなコンテンツ使用訴訟でAppleのAI問題を悪化させる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Appleは、2人の著者が同社が自社の人工知能モデルのトレーニングに彼らの作品を違法に使用したと非難した後、新たな著作権侵害訴訟を起こされました。金曜日にカリフォルニア州北部連邦裁判所に提出された訴訟では、AppleがGrady HendrixとJennifer Robersonの書籍の海賊版コピーを無許可、クレジット、または支払いなしにOpenELM大規模言語モデルを構築するために使用したと主張しています。この集団訴訟案は、トレーニングデータセットにおける著作権で保護された素材の使用について訴訟に直面している技術企業の増加リストにAppleを追加しました。「Appleはこの潜在的に収益性の高い事業に対する彼らの貢献に対して、これらの著者に支払いを試みていない」と訴状は述べています。ニューヨーク在住のHendrixとアリゾナ州のRobersonは、彼らの作品が機械学習研究サークルで長い間流通していることが知られている海賊版書籍のデータセットの一部であったと主張しています。 AIエージェント企業は著作権訴訟に直面している Appleに対する訴訟は、AI開発における著作権で保護された素材の使用をめぐる一連の注目を集める法的戦いの中で起こっています。同じ日に、AIスタートアップのAnthropicは、適切な許可なしにClaudeチャットボットをトレーニングしたと主張する著者グループからの損害補償を解決するために15億ドルを支払うと発表しました。原告の弁護士は、Anthropicが責任を認めなかったにもかかわらず、この取引を史上最大の著作権回収と表現しました。他のテック大手も同様の訴訟に直面しています。Microsoftは6月に、Megatronモデルのトレーニングに許可なく作品が使用されたと主張する作家グループから訴えられました。MicrosoftがバックアップするMeta PlatformsとOpenAIも同様に、ライセンスなしで著作権で保護された作品を流用したとして非難されています。 Appleにとっての賭け金 Appleにとって、この訴訟は今年初めにOpenELMモデルファミリーを発表した後、AI機能を拡大しようとする同社にとって後退です。フロンティアシステムに代わる小型で効率的な選択肢として販売されている...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:58
共有
「KPop デーモンハンターズ」売上倍増 — しかし1位には届かず
「KPop Demon Hunters」の売上が倍増するも、依然として1位には届かず」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年の最も人気のあるリリースの一つであるにもかかわらず、「KPop Demon Hunters」のサウンドトラックは235%の売上増加を受けて、トップアルバムセールスで新たに5位まで上昇しました。ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 2025年8月24日：ケン・ジョンがNetflixの「KPop Demon Hunters」シングアロングイベントでロサンゼルスのRegal LA Liveにて講演。（写真：Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix）Getty Images for Netflix 「Golden」は「KPop Demon Hunters」の最大のヒット曲で、Hot 100を含む複数のビルボードチャートを制覇し、ガールグループ（またはK-popアーティスト）による楽曲としては珍しくトップに立ちました。「Golden」が注目を集める一方、映画に付随するアルバムもストリーミングと売上の面で大きな成功を収めていますが、今年最も人気のあるタイトルの一つであるにもかかわらず、このフルアルバムはビルボードの最も重要なランキングのいくつかで1位に達したことがありません。今週、このセットは購入の大幅な増加のおかげで、あるリストで新たな高みに達しました。 KPop Demon Huntersがトップ5入り KPop Demon Huntersは今回、一つのアルバムチャートでのみ上昇しています。このサウンドトラックは10週目にトップアルバムセールスリストで9位から5位に上昇し、新ATHを記録し、初めてトップ5入りを果たしました。 売上の大幅な増加 このサウンドトラックは、購入の大幅な増加のおかげでトップアルバムセールスチャートで新たなピークに達しています。Luminateの報告によると、アメリカでの過去の追跡期間中、KPop Demon Huntersは18,300枚を売り上げました。これは前の期間から235%の増加です。 依然として1位には届かず KPop Demon Huntersのサウンドトラックは他の2つのリストでは安定しており、ビルボード200では2位を維持しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:49
共有
