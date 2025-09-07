MEXC 取引所
暗号資産ニュース
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
トム・ハンクスを称える陸軍士官学校同窓会プル式典、報道によると
BitcoinEthereumNews.comに「ウェストポイント同窓会がトム・ハンクスを称える式典を中止、報道」という記事が掲載されました。トップラインとして、ウェストポイントの同窓会が俳優トム・ハンクスを称える授賞式を中止したとワシントン・ポスト紙が土曜日に報じました。これはトランプ政権下での名門軍事学校における最新の明らかな変化を表しています。69歳のハンクスは、軍事学校の理想を体現する「優れた市民」として表彰される予定でした。2025 Invision 重要事項として、退役大佐のマーク・ビーガーは金曜日にウェストポイントの教員に対し、ウェストポイント卒業生協会が69歳のハンクスにシルバナス・セイヤー賞を授与する式典をもはや開催しないと伝えたと、ワシントン・ポスト紙がビーガーのメッセージのコピーを引用して報じています。ビーガーは自身のメールで、この決定は学校が「世界最強の致命的な軍隊である米国陸軍の将校として、士官候補生を指導し、戦い、勝利するための準備という中核的使命に引き続き集中できるようにするため」に行われたと書いています。ウェストポイントの同窓会はフォーブスからのコメント要請に即座に応じませんでした。なぜウェストポイントはトム・ハンクスを称えようとしていたのか？ウェストポイント卒業生協会は6月、ハンクスが「義務、名誉、国家」という学校の理想を代表する「優れた市民」として認められ、シルバナス・セイヤー賞を受賞すると発表しました。同窓会の議長を務める元退役軍人省長官のロバート・マクドナルドは声明の中で、ハンクスが「アメリカの軍人の肯定的な描写、アメリカの退役軍人とその介護者および家族への配慮、そしてアメリカの宇宙計画と政府のすべての部門のために、他の多くのアメリカ人よりも多くのことを行った」と評価しました。映画「プライベート・ライアン」「フォレスト・ガンプ」「グレイハウンド」で軍人を演じたハンクスは、第二次世界大戦のミニシリーズ「バンド・オブ・ブラザーズ」と「ザ・パシフィック」の制作でも称賛されました。俳優はまた、ワシントンD.C.に第二次世界大戦記念碑を建設する取り組みを先導し、ドワイト大統領のための取り組みを支援しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:43
最後の儀式？最後の「コンジュアリング」映画？悪いニュースと良いニュースをお届けします
投稿「ラスト・ライツ」は「コンジャリング」シリーズ最後の映画？悪いニュースと良いニュースはこちらがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パトリック・ウィルソンとヴェラ・ファーミガが「ザ・コンジャリング：ラスト・ライツ」に出演。ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ/ニュー・ライン・シネマ パトリック・ウィルソンとヴェラ・ファーミガ主演の「ザ・コンジャリング：ラスト・ライツ」が劇場で公開され、すでに多くのチケットを販売しています。では、これは本当に「コンジャリング」映画フランチャイズの最後の作品になるのでしょうか？ 有名な悪魔学者エドとロレイン・ウォーレン夫妻の実際の事件ファイルに基づいたシリーズ第1作「ザ・コンジャリング」は2013年に公開されました。ウィルソンとファーミガはその後、2016年の「ザ・コンジャリング2」、2021年の「ザ・コンジャリング：悪魔に唆された殺人」、そして2019年の「アナベル 死霊博物館」でウォーレン夫妻を演じました。 Forbes「ザ・コンジャリング：ラスト・ライツ」のエンドクレジットとポストクレジットの説明ティム・ラマーズ著 ウォーレン夫妻を12年間演じた後、「ザ・コンジャリング：ラスト・ライツ」はコンジャリングシリーズの最終作として宣伝されています。ウィルソンとファーミガは最近のニューヨーク・タイムズのインタビューで、この映画での彼らの演技が彼らのキャラクターに適切な別れを告げるものだと語りました。「私たちが持っていた全ての感情、『これで終わり、さようならエドとロレイン』というような大げさな演出は、すべてその映画の中にあります」とウィルソンはタイムズ紙に語りました。「すべて画面上に表現されています。」 しかし、コンジャリング映画シリーズが終わるからといって、コンジャリング・シネマティック・ユニバースも終わりを迎えるのでしょうか？ Forbesホラーヒット「ウェポンズ」が今週ストリーミングで新登場ティム・ラマーズ著 「ザ・コンジャリング：ラスト・ライツ」の公開前のフランチャイズの興行成績を判断すると、コンジャリング・シネマティック・ユニバースを突然終わらせるのは非常識に思えます。結局のところ、このフランチャイズの以前の9作品 — 3つのコンジャリング映画、3つのアナベルスピンオフ映画、2つのザ・ナンのスピンオフ、そして単独作品「ラ・ヨローナ～泣く女～」（コンジャリング・シネマティック・ユニバースの非公式エントリー）…
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:28
共有
コロンビアの消費者物価指数（前年比）は8月に5.1%を記録し、予想（5.11%）を下回った
コロンビアの消費者物価指数（前年比）が8月に5.1%を記録し、予想（5.11%）を下回ったという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:25
ビットコインマイナーは2025年も圧力下に — どれだけ長く保有できるのか？
「ビットコインマイナーは2025年も引き続き圧力下に — どれだけロングで保有できるか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインマイナーは2025年も引き続き圧力下に — どれだけロングで保有できるか？ | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Opeyemi Suleは熱心な暗号資産愛好家であり、優れたコンテンツライター、そしてBitcoinistのジャーナリストです。Opeyemiはブロックチェーン技術の複雑さを解きほぐし、暗号資産の世界における最新トレンドについての洞察を共有するユニークな記事を作成しています。暗号資産への強い関心に加えて、Opeyemiは詩を読んだり、政治について話し合ったり、音楽を聴いたりすることを楽しんでいます。
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:20
本日のNYT「コネクションズ」のヒントと回答（9月7日日曜日）
本日の「NYT Connections」のヒントと回答（9月7日日曜日）の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。本日のConnectionsクレジット：NYT / Erik Kain 日曜日のConnectionsパズルで少しヘルプが必要ですか？追加のヒント - または回答 - をお探しなら、ここが適切な場所です。以下では、追加のヒント、各グループのカテゴリー、そして最終的に今日のパズルの解答を見つけることができます。私はニューヨーク・タイムズがConnectionsに加えるべき変更 - というよりも特定の1つの変更 - について短い記事を書きました。彼らがそれを実行することはないでしょうから、私自身のゲームを作る時かもしれません！コーディングの方法を学ぶ必要があるだけですが...また、今週末にチェックしたい新しい番組や映画をお探しなら、新しいストリーミングガイドもあります。「ウォーキング・デッド」が今週末に戻ってきますし、私が本当に楽しんだ「ザ・オフィス」の続編もあります。Forbes「今週末に観るべきもの：Netflix、Hulu、Prime Video、Apple TVなどでストリーミングできる新しい番組と映画」Erik Kain著 いずれにせよ、解くべきConnectionsがありますので、単語をグループ化しましょう！土曜日のConnectionsガイドをお探しなら、こちらにあります。Connectionsの遊び方 Connectionsはメインのクロスワード自体を除いて、NYT Gamesパズルゲームの中で2番目に人気のあるゲームであり、毎日あなたの脳を活性化させる非常に楽しい無料の提供です。ここでプレイできます。目標は16の単語のグループを取り、それらの4つの4組の間のリンクを見つけることです。それらは特定のカテゴリーの用語かもしれませんし、単語の前後に来る小さな世界のパズルかもしれません。そしてそこからさらに複雑になります。これには正解の組み合わせが1つだけあり、一定の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:10
失望的非農業部門雇用統計印刷物が景気後退懸念を引き起こした後、ダウ・ジョーンズが後退
「失望的なNFP発表が景気後退懸念を引き起こし、ダウ平均が下落」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ダウ平均は金曜日に下落し、45,500を下回りました。NFP雇用増加数は予想を大幅に下回り、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ観測をさらに強めました。雇用創出の急激な減少は行き過ぎており、利下げへの市場期待を上回り、景気後退懸念を再燃させています。ダウ工業株30種平均（DJIA）は金曜日に下落し、米国の非農業部門雇用者数（NFP）データが予想を大幅に下回る雇用増加を示したことで、最安値では約500ポイント下落し、9月17日の連邦準備制度理事会（Fed）の利下げ期待が高まりました。最新のNFP雇用報告書によると、8月の米国の純雇用増加数はわずか22Kで、市場予測の中央値75Kをさらに下回りました。前月の数字は79Kへと若干上方修正されましたが、8月の急激な落ち込みにより、Fed利下げへの賭けは上限に達しました。大幅な二重利下げに関する市場の話題が再び浮上し、金利市場は今月のFedの次回金利決定で50ベーシスポイントの利下げの可能性を10%と見積もっています。 低いがあまりに低すぎないNFPの数字への期待を株式市場が失う 株式トレーダーが期待していた低調なNFP発表が実現したにもかかわらず、最新の雇用データは「猿の手」シナリオに変わってしまいました。低い雇用数字は数週間以内にFedを利下げに向かわせるのに役立ちますが、あまりにも低いNFP数字は、より広範な市場全体で景気後退懸念を再燃させました。日中の入札で新たな過去最高値（ATH）を記録したにもかかわらず、ダウ平均は記録的な水準から急激に後退し、木曜日の期待感のあった上昇を打ち消し、主要株式指数を週間で再び赤字に戻しました。来週はデータ観察者にとって新たな課題が待ち受けています。最新の消費者物価指数（CPI）インフレ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:55
XRPが3ドル以下で推移する中、Ozak AIは10倍のリターンをもたらす可能性
「Ozak AIはXRPが3ドル以下で安定している間に10倍のリターンをもたらす可能性がある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場はOZAK AIがプレセールで成長し、XRPが狭いレンジで推移する中、ポジティブとネガティブの両方の結果を示しました。注目は、フェーズ5の活動の増加とOZAK AIによるオープンな資金調達を巡るモメンタムでした。その間、XRPは3ドル以下を維持し、安定した流動性比率を保ちました。OZAK AI（$OZ）はAIとDePINの暗号資産プロジェクトで、現在プレセールが進行中です。フェーズ5ではトークンが0.01ドルで提供され、次のステップでは0.012ドルに向けて進んでいます。これまでに8億4700万以上のトークンが販売され、260万ドル以上が調達されています。総供給量は100億$OZで、そのうち30%がプレセールに割り当てられています。その進捗はプレセール配分の約28%が配布されたことに相当します。ベスティングは上場時に10%を解放し、1ヶ月のクリフ期間を経て、その後6ヶ月間の線形アンロックとなります。ユーティリティはAI自動化、コンピューティングとデータのためのDePINレイヤー、EVMネットワーク間のクロスチェーン利用、およびステーキングガバナンスにまたがります。ダッシュボードではウォレットのライブ活動、リアルタイム販売、10%の招待キャッシュバックが表示されます。これは透明性が関与を促進し、定量化可能な採用と共に成長を提供することを示しています。XRPは適切な流動性を伴うレンジ内で推移しています。XRPは現在2.84ドルで取引されており、日次で0.34%の上昇です。2.83ドル以下に下落した後、2.88ドル近くまで回復し、その後2.85ドル付近で安定しました。この動きは、日中の活動が弱いにもかかわらず、低調な日中の強さを示しています。出典：CoinMarketCap 時価総額は1690億5000万ドルで、トークン数は594億8000万です。最大供給量は1000億に設定されており、完全希薄後時価総額（FDV）は2856億5000万ドルに設定されています。市場が広範な状況に従っているため、流動性は秩序立っています。日次取引高は39.76%減少して46億4000万ドルとなり、時価総額に対する取引高の比率は約2.73%となっています。サポートは2.82ドルから2.80ドル付近にあり、短期的な抵抗は2.90ドル付近に現れています。より強い取引高の反発があれば、...への試みが開かれる可能性があります。
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:52
機関投資家の資金流入によって挑戦されるビットコインの「赤い9月」の神話
ビットコインの「レッドセプテンバー」神話が機関投資家の資金流入によって覆される という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月6日 16:22 // ニュース 歴史的に、9月はビットコインにとって厳しい月であり、過去のマイナスパフォーマンスの傾向から「レッドセプテンバー」と呼ばれることが多いです。 暗号資産のパラダイムシフト しかし、市場アナリストは2025年にこの傾向が覆される可能性があると示唆しています。機関投資家による採用の増加（大量の資本を吸収したビットコインETFの成功に後押しされ）、そして半減期後の供給不足の継続が新たなダイナミクスを生み出しています。これらの要因が歴史的なボラティリティを相殺し、主要暗号資産にとってより好ましい結果をもたらす可能性があります。 さらに、投資家の行動に顕著な変化が見られ、潜在的な「アルトシーズン」を見越してより高リスクの資産を求める投資家が、ビットコインからイーサリアムへと着実に資本をローテーションさせています。様々な情報源からのデータによると、イーサリアムETPはビットコイン関連商品よりも大幅に多い資金流入を見せています。 この変化と米国連邦準備制度理事会による金融政策緩和の可能性が組み合わさり、より広範な暗号資産市場の上昇の舞台が整う可能性があります。 動き出す暗号資産市場 テクニカル指標はまだ下落圧力を示していますが、機関投資家や企業からの基本的なサポートと楽観的なマクロ経済予測により、以前の9月よりも複雑な状況が描かれています。 Coinidol.comによるビットコイン価格の最新分析では、BTCは下落したものの、8月29日以降108,000ドル以上を維持しています。112,000ドルのレベルを突破し、移動平均線を上回れば、再び上昇モメンタムを取り戻すでしょう。現在、BTC価格は110,200ドル前後で変動しています。 今年の市場ダイナミクスは、伝統的な循環パターンが機関投資家の関心の高まりと多様化する投資家層によって崩れつつある、成熟したエコシステムを示唆しています。単純な歴史的傾向から、暗号資産市場内の重要な構造的変化を考慮したより微妙な見方へとナラティブが変化しています。...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:50
日本CFTCの円NCネットポジションは前回の¥84.5Kから¥73.3Kに下落
日本CFTCの円NC純ポジションが前回の¥84.5Kから¥73.3Kに下落したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:10
S&P 500からの戦略除外が業界対話を引き起こす
ストラテジーのS&P 500からの除外が業界対話を引き起こすという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：マイケル・セイラーがストラテジーのS&P 500からの除外についてコメント。戦略的転換が市場とコミュニティの反応を引き起こす。ロビンフッドはS&P追加により株価が急上昇。マイケル・セイラーは、すべての基準を満たしたにもかかわらず、ストラテジーがS&P 500指数から除外され、代わりにロビンフッドが含まれたことに懸念を表明しました。この決定は、ストラテジーの大量のビットコイン保有を考慮すると、株式評価と暗号資産市場のセンチメントの両方に影響を与えます。ロビンフッドがS&P 500に参入；株価7.5%上昇 注目すべき出来事として、ストラテジーはS&P 500の一部になるためのすべての基準を満たしていましたが、含まれませんでした。マイケル・セイラーはコメントし、選択における潜在的な不整合を示唆しました。ロビンフッドの予期せぬ参入は発表にさらなる複雑さを加えました。この除外により、ストラテジーの指数主導の需要の機会が制限され、特にS&P 500を追跡するファンドにとってそうです。ロビンフッドの参入は株価が7.5%上昇するというポジティブな反応を引き起こし、即時の指数効果を反映しています。現在のS&Pについて考えています...ビットコイン標準を採用して以来のストラテジーの年率92%のリターンを示すチャートで、この期間中のS&P 500とビットコインの両方を大幅に上回っています。— マイケル・セイラー 暗号資産株式と規制トレンド：専門家分析 ご存知でしたか？ロビンフッドのS&P 500への参入は、伝統的な金融と暗号資産セクターの交差点の増加を反映しており、これは2025年初頭のCoinbaseの追加以来注目されているトレンドです。ビットコイン（BTC）は現在、CoinMarketCapのデータによると$110,314.73で取引されており、時価総額は$2.20兆です。過去24時間で0.46%のわずかな下落にもかかわらず、その市場支配率は57.92%を維持しています。取引高は過去1日で52.27%減少しました。ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年9月6日16:39 UTCのCoinMarketCapでのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuのアナリストは、ストラテジーのような企業に影響を与える継続的な規制調整の可能性を強調しています。分析によれば、このような除外は一時的に株式を混乱させる可能性がありますが、多くの場合、将来的に再調整された参入の機会を含んでいます。免責事項：このウェブサイトの情報は一般的な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:51
