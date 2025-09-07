XRPが3ドル以下で推移する中、Ozak AIは10倍のリターンをもたらす可能性

「Ozak AIはXRPが3ドル以下で安定している間に10倍のリターンをもたらす可能性がある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場はOZAK AIがプレセールで成長し、XRPが狭いレンジで推移する中、ポジティブとネガティブの両方の結果を示しました。注目は、フェーズ5の活動の増加とOZAK AIによるオープンな資金調達を巡るモメンタムでした。その間、XRPは3ドル以下を維持し、安定した流動性比率を保ちました。OZAK AI（$OZ）はAIとDePINの暗号資産プロジェクトで、現在プレセールが進行中です。フェーズ5ではトークンが0.01ドルで提供され、次のステップでは0.012ドルに向けて進んでいます。これまでに8億4700万以上のトークンが販売され、260万ドル以上が調達されています。総供給量は100億$OZで、そのうち30%がプレセールに割り当てられています。その進捗はプレセール配分の約28%が配布されたことに相当します。ベスティングは上場時に10%を解放し、1ヶ月のクリフ期間を経て、その後6ヶ月間の線形アンロックとなります。ユーティリティはAI自動化、コンピューティングとデータのためのDePINレイヤー、EVMネットワーク間のクロスチェーン利用、およびステーキングガバナンスにまたがります。ダッシュボードではウォレットのライブ活動、リアルタイム販売、10%の招待キャッシュバックが表示されます。これは透明性が関与を促進し、定量化可能な採用と共に成長を提供することを示しています。XRPは適切な流動性を伴うレンジ内で推移しています。XRPは現在2.84ドルで取引されており、日次で0.34%の上昇です。2.83ドル以下に下落した後、2.88ドル近くまで回復し、その後2.85ドル付近で安定しました。この動きは、日中の活動が弱いにもかかわらず、低調な日中の強さを示しています。出典：CoinMarketCap 時価総額は1690億5000万ドルで、トークン数は594億8000万です。最大供給量は1000億に設定されており、完全希薄後時価総額（FDV）は2856億5000万ドルに設定されています。市場が広範な状況に従っているため、流動性は秩序立っています。日次取引高は39.76%減少して46億4000万ドルとなり、時価総額に対する取引高の比率は約2.73%となっています。サポートは2.82ドルから2.80ドル付近にあり、短期的な抵抗は2.90ドル付近に現れています。より強い取引高の反発があれば、...への試みが開かれる可能性があります。