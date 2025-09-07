MEXC 取引所
ALT5 Sigma、7.28億WLFIトークンをトレジャリーに追加
ALT5 シグマが7.28億WLFIトークンをトレジャリーに追加したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ALT5 シグマがWLFIトークン保有量を大幅に増加。WLFIの初日の取引高は47億ドル。ALT5のトレジャリーにおけるWLFIの評価額は13.1億ドル。金融テクノロジー企業ALT5 Sigma Corp.は9月4日、約7.28億WLFIトークンを保有していることを発表し、取引所上場後まもなく大量の取引活動を記録しました。この発表は、ALT5がデジタル資産トレジャリーを強化する戦略的な動きを示し、WLFIを重要な資産として位置づけ、主要な暗号資産取引所への迅速な統合を実現しています。 ALT5の戦略的推進：WLFIの取引高が47億ドルに到達 9月4日、ALT5 Sigma Corporationは約7.28億WLFIトークンを保有していることを公表し、デジタルトレジャリー戦略を強化しました。9月1日に上場したWLFIトークンは、24時間以内に現物取引高が47億ドルに達したことで関心が高まりました。ALT5がWLFIをデジタル資産として重視することは、成長のために高取引高の資産を活用する方向へのシフトを示しています。この動きはALT5の市場ポジションを向上させ、より広範な金融戦略と一致し、デジタル資産市場での可能性を示しています。市場アナリストと投資家は慎重な楽観論を示し、WLFIが取引高で即座にトップ10入りしたことを好材料として注目しています。しかし、主要人物や規制当局からの反応はまだ公に表面化しておらず、業界リーダーたちが様子見の姿勢を取っていることを示しています。この展開は工業情報技術部の登録と一致しています。 WLFIの急速な台頭：0.22ドルの価格設定と業界への影響 ご存知でしたか？WLFIの24時間内の47億ドルの取引高は、上場期間中で最も急速に成長した資産の一つとしてランクされています。CoinMarketCapによると、World Liberty Financial（WLFI）は現在0.22ドルで取引され、時価総額は53.5億ドルです。このトークンは過去24時間で20.17%の上昇を含む大きな変動を示し、過去1ヶ月で5.14%の下落にもかかわらず、市場の関心の高まりを示しています。World Liberty Financial（WLFI）、日次チャート、CoinMarketCapのスクリーンショット...
SOL ストラテジーズ、DeFi開発企業として2M SOLのトレジャリーを超え、ナスダック上場を確保
SOL StrategiesがNasdaq上場を確保し、DeFi Development Corpのトレジャリーが200万SOLを突破したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソラナの機関投資家向けの時代が到来しました。SOL Strategiesは、Nasdaq Global Select Marketへの上場承認を獲得し、ソラナに特化したトレジャリー企業として初めてこのマイルストーンを達成しました。同時に、DeFi Development Corp.はトレジャリーに200万SOL以上を保有するという大きな基準を超え、長期的なソラナ蓄積のための主要な公的手段としての地位を強化しました。これら二つの動きは、ソラナにとって新たな段階を示しており、機関投資家がもはや傍観者ではなく、そのエコシステムに直接自らを位置づける段階に入ったことを意味します。1/ 🚨重要なマイルストーン速報！SOL Strategiesが@NasdaqExchangeのGlobal Select Marketに「STKE」のティッカーで上場承認され、2025年9月9日火曜日から取引が開始されます！CEOのLeah Waldが述べたように：「これはSOL Strategiesにとっての成果だけでなく、ソラナエコシステム全体の検証でもあります...」 pic.twitter.com/tEJ6uBQahR — SOL Strategies (@solstrategies_) 2025年9月5日 SOL StrategiesがNasdaq承認を獲得SOL Strategiesは、ソラナのステーキング運用の管理とスケーリングを中心に構築された企業で、ティッカーシンボル「STKE」でのNasdaq取引の承認を受けました。取引は2025年9月9日火曜日に開始されます。この上場は同社だけでなく、より広範なソラナコミュニティにとっても大きな前進です。CEOのLeah Waldは端的に述べています：「これはSOL Strategiesにとっての成果だけでなく、ソラナエコシステム全体の検証でもあります。」ここでのキーワードは「検証」です。Nasdaq上場は単なる名声だけではありません。それはアクセスに関するものです。世界で最も流動性の高い株式市場に席を得ることで、SOL Strategiesはこれまで手の届かなかった機関投資家とのパートナーシップを開拓できるようになります。年金基金から資産運用会社まで、扉が開かれました。Nasdaqの承認はSOL Strategiesにとって3つのことを意味します：1. バリデーター成長の加速 – 機関投資家のバックアップにより、SOL Strategiesはバリデーター運用をより迅速に拡大でき、ソラナのネットワークセキュリティと効率性に直接貢献します。2. 運用のスケーリング –...
ソラナ分散型取引所のアドレス数が7億5000万を超えるが、ほとんどは数分しか持続せず
ソラナDEXアドレスが7億5000万を超えるも、ほとんどは数分で消えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソラナの分散型取引所（DEX）エコシステムは生データでは急成長しています。7億5000万以上のアドレスがソラナDEXとの取引が記録されています。しかし詳しく見ると驚くべきパターンが浮かび上がり、これらのアドレスの96.6%が1日以内に消えています。つまり、取引アドレスの大多数は24時間未満の寿命しかなく、平均わずか15分程度です。取引バーストか取引高インフレか？ほとんどのアドレスの短命な性質は、何がこの活動を促進しているのかという疑問を投げかけます。オンチェーンアナリストによれば、これらのアドレスは取引高インフレのために作られた可能性が高いとのこと。この傾向は特に新しいミームコインで顕著で、取引ボットが新しいウォレットを作成し、素早く取引して消えます。これは報告される取引高を押し上げますが、長期的なユーザー採用についてはほとんど語りません。実際には、ソラナのDEXシーンは実際よりも忙しく見えるかもしれません。ソラナDEXユーザーの定着側面すべてがノイズというわけではありません。1日の変動をフィルタリングすると、データは異なる物語を語ります。180万以上のアドレスが1年以上アクティブなままです。これらの長期DEXユーザーは平均655日の寿命を持っています。それはほぼ2年間の活動であり、真のコミットメントの証拠です。さらに注目すべきは、中間範囲のアドレスの定着性です。1日〜1週間、1週間〜1ヶ月、1ヶ月〜1四半期、1四半期〜1年の間で、数字は驚くほど近いです。実際、3〜12ヶ月続くアドレスは、わずか1〜3ヶ月だけ留まるアドレスよりも多いのです。これはソラナの取引コミュニティが一度定着すると急速に衰えないことを示唆しています。なぜ定着性が重要なのか定着性はブロックチェーンエコシステムの重要な指標です。短期アドレスは取引数を膨らませますが、持続的な流動性やコミュニティの成長には貢献しません。四半期や年単位で続くアドレスが真の価値を生み出します。それらは一貫した取引をサポートし、流動性を提供し、さまざまな分散型金融プロトコルに関わります...
ビットコイン優位性が弱まり、アルトコインがブレイクアウトの準備を整える
ミカエル・ファン・デ・ポッペによると、ビットコインの優位性に関する過去のデータから、注目すべき急落に向かっている可能性が明らかになっています。
カルダノとチェーンリンクの価格がレンジ相場を続ける中、ミーム専門家は今月のレイヤーブレットの急騰を予測
カルダノとチェーンリンクの価格がレンジ相場を続ける中、ミーム専門家はLayer Brettが今月急騰すると予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載。主要銘柄はあまり動いていない。カルダノ価格はレンジ内で推移し、チェーンリンク価格は横ばいゾーンにあり、どちらもよりエキサイティングな展開を求めるトレーダーの忍耐力を試している。そのため、注目はLayer Brettに移っている。これはイーサリアムブロックチェーンのレイヤー2として構築されたミームコインで、スピード、ステーキング、そしてバイラルなエネルギーを提供している。レンジ相場のチャートが人々を疲弊させる市場において、Layer Brettは爆発的な可能性を秘めた新しいゲームプレイとして売り込まれている。 カルダノ（ADA）：モメンタム指標が弱い中、カルダノ価格は漂流 カルダノ市場は一時停止しているように感じられる。取引は強いサポートラインとレジスタンスラインの間で捕らえられており、アナリストはモメンタムが構築されれば1.00ドルを超えるブレイクアウトの可能性を指摘しているが、その「もし」は数ヶ月間宙ぶらりんのままだ。ハイドラアップグレードやスケーリングの改善があっても、カルダノ価格はトレーダーを引き付けるようなエネルギーを点火できていない。これがADAの要約だ：強い基礎、慎重な採用、そして業界の他よりも遅く動くという評判。開発者はそのピアレビューのアプローチを称賛し、長期売買の保有者はまだ2ドル以上の最終目標について語っているが、短期売買の投機家は花火を見ていない。ミーム主導のセクターと比較すると、カルダノはロケットというよりも緩やかな燃焼のように感じられる。徐々に成長を求める投資家にとっては問題ないかもしれないが、急速な利益を追求する人々の注目は他に移っている。 チェーンリンク（LINK）：チェーンリンク価格はレンジ相場モードで停滞 チェーンリンク価格は数週間にわたって同じレベルを循環し、トレーダーが横ばいゾーンと呼ぶ狭いバンドで取引されている。サポートラインは約22ドル付近にあり、レジスタンスラインは20ドル台半ばにあり、30ドルに向けての時折の上昇は定着に苦戦している。楽観主義者は、LINKが確信を持って30ドルを超えれば、40ドルあるいは50ドルという目標が視野に入ると主張する。しかし懐疑論者は、レンジ相場の動きを...
BullZillaのプレセールが20万ドルを突破、アナリストがトランプ公式とライトコインの次の動きを議論
BullZillaのプレセールがアナリストがOfficial TrumpとLitecoinの次の動きを議論する中、20万ドルを突破したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BullZillaの爆発的なプレセールは20万ドル以上を調達し、次の100倍のミームコインとしての地位を確立しています。一方、Official Trumpコインは政治的な牽引力を獲得し、Litecoinは長期的な安定性を目指しています。次の100倍のミームコインがリサイクルされたアイデアではなく、文化的支配と経済成長のために設計された獣だったらどうでしょうか？ミームコインはすでに暗号資産の歴史を作り変えており、Dogecoin、Shiba Inu、Pepeは富を競う上でナラティブが実用性を上回ることが多いことを証明しています。2025年、注目は市場に轟音を立てて参入する新たな競争相手に集まっています：BullZilla（$BZIL）。数日のうちに、Bull Zillaのプレセールは寄付金が20万ドルを超え、700人以上の保有者を集め、初期段階からリスティングまでの20,371%以上の投資収益率の可能性を確保しました。48時間ごと、または10万ドル調達後の価格急騰により、その緊急性はミームコイン投資家がこれまで見たことのないものです。このプレセールが次の100倍のミームコインサイクルを定義するのでしょうか？BullZillaの轟音を立てた参入に加えて、Official Trumpコインは米国選挙を前に政治的なナラティブを活用し、Litecoin（LTC）は新たな発展とともに基盤となる暗号資産としての役割を続けています。BullZillaがこのラインナップをリードする理由と他との比較を詳しく見ていきましょう。BullZilla：次の100倍のミームコインになる可能性のあるプレセール現象 BullZillaはすぐに暗号資産の話題の中心となり、初期採用者が見逃したくない100倍のミームコインとしての地位を確立しています。現在、ステージ1（プロジェクトトリニティブーム、フェーズ4）で0.00002575ドルの価格で、プレセールはすでに20万ドル以上を調達し、700人の保有者が参加しています。プレセールの設計がそれを爆発的にしています。48時間ごとまたは10万ドル調達後に価格上昇がトリガーされ、希少性が最も大胆な買い手に報いることを保証します。0.00001242ドルで参加した初期投資家はすでに347.82%の投資収益率の利益を得ており、リスティング価格0.00527ドルへの予測は...
なぜ誰もが最終的にビットコインを理解するのか
「なぜ誰もが最終的にビットコインを理解するのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。魔法のインターネットマネーを理解するには少し時間がかかるかもしれませんが、その希少性、耐久性、予測可能性を一度理解すれば、すべてが腑に落ちるのです。ジェイミー・ダイモンからドナルド・トランプまで、最終的には誰もがビットコインを理解します。 最終的には誰もがビットコインを理解する アンソニー・ポンプリアーノは、ドナルド・トランプ、ジェイミー・ダイモン、ジェローム・パウエルなど、ナンバーワンコインに対する見解を変えた著名人たちの画像に対して、最も適切にまとめました。彼は言いました：「最終的には誰もがビットコインを理解する」 最初、分散型デジタル通貨というアイデアは懐疑、嘲笑、時には露骨な敵意をもって迎えられました。しかし、年月が経つにつれ、ウォール街からワシントンまで、世界で最も影響力のある声の一部がその見解を変え、ビットコインはマニアックな対象から主流の資産へと歴史的な旅を遂げました。 最終的には誰もがビットコインを理解する 金融界の巨人たち：考えを変える JPモルガン・チェースのCEO、ジェイミー・ダイモンを例に挙げましょう。2017年、彼はビットコインを「詐欺」と呼び、それを取引する従業員を解雇すると脅し、政府の取り締まりを警告しました。現在に早送りすると、JPモルガンは顧客にビットコイン投資を提供し、ダイモンは定期的に暗号資産パネルに出席しています。彼は細部に批判的ですが、彼の機関はブロックチェーン金融に深く根ざしています。 ブラックロックのCEOラリー・フィンクは、ビットコインを「マネーロンダリングの指標」と呼んでいたのが、世界最大の資産運用会社がビットコインETFを発行し、公に「デジタルゴールド」と呼ぶようになりました。フィンクの転換は市場を驚かせ、従来の金融が新しいデジタル経済をどのように見ているかの変化を示しました。 連邦準備制度理事会議長のジェローム・パウエルも、長年暗号資産に懐疑的でした。しかし彼の監視下で、FRBは現在ビットコインを密接に監視し、グローバル市場への関連性や「金の競争相手」としての位置づけを引用しています。 政治家とパワープレイヤー ドナルド・トランプはかつてビットコインを非常に不安定で...
ビリオネアのレイ・ダリオ、FRBが利下げを行えば2つの資産で差し迫った暴落を警告
「億万長者レイ・ダリオ、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が利下げを行えば2つの資産で差し迫った暴落を警告」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。より広範な金融市場が9月の連邦準備制度理事会の金利引き下げの可能性を予想する中、億万長者投資家のレイ・ダリオは、この動きが特定の資産に深刻な結果をもたらす可能性があると警告しています。9月4日のRedditの質疑応答セッションで、ダリオはFRBが利下げを開始した場合、米ドルと株式が急落する可能性があると警告しました。ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者は、短期金利とドルが弱くなり、特に金に対して弱くなる一方、長期金利は上昇し、イールドカーブが急になる可能性があると示唆しました。この環境下では、ダリオは金融緩和にもかかわらず株式のパフォーマンスが低下する可能性があると警告し、投資家の債務商品に対する警戒心とスタグフレーションのリスク増大を反映しています。\ 米国の利下げに関するレイ・ダリオの見解。出典：Reddit 市場のセンチメントが強く利下げを指し示していることは注目に値し、9月には25ベーシスポイントの引き下げが広く予想されています。バンク・オブ・アメリカを含むアナリストは、今年少なくとも2回の利下げと2026年までの追加緩和を予想しています。特に、弱い労働市場データとインフレの冷却がこれらの期待を強化し、一方で下落する米国債利回りは予想を示しています。それでも、エコノミストは過度の利下げがインフレ圧力を再燃させる可能性があると警告しています。 米国経済に関するダリオの懸念 全体として、ダリオの最新の警告は、アメリカの財政的脆弱性とより広範な経済の健全性に関する彼の長年の懸念に追加されるものです。過去に彼は、債務をプラークの蓄積に、経済を岩に向かう船に例えるなど、鮮やかな比喩を用い、無制限の借入が最終的に「経済的心臓発作」を引き起こす可能性があると警告してきました。このため、彼はそのような債務主導の危機が今後3年以内に発生する可能性があると予測しており、国の債務はすでに37兆ドルに急増し、GDPの約124％に達し、第二次世界大戦以来見られなかったレベルになっています。ダリオは、財政規律がなければ、米国は持続不可能な借入に陥るリスクがあると警告し、拡大する赤字と債務返済コストの増加を繰り返し指摘しています...
財務会社StablecoinXが5億3000万ドルの投資を確保した後、Ethenaが12%上昇
StablecoinXはEthena財団からロックされたトークンを購入し、財団はその収益を現物市場でENAの買い戻しに使用します。
