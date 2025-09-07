ビリオネアのレイ・ダリオ、FRBが利下げを行えば2つの資産で差し迫った暴落を警告

「億万長者レイ・ダリオ、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が利下げを行えば2つの資産で差し迫った暴落を警告」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。より広範な金融市場が9月の連邦準備制度理事会の金利引き下げの可能性を予想する中、億万長者投資家のレイ・ダリオは、この動きが特定の資産に深刻な結果をもたらす可能性があると警告しています。9月4日のRedditの質疑応答セッションで、ダリオはFRBが利下げを開始した場合、米ドルと株式が急落する可能性があると警告しました。ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者は、短期金利とドルが弱くなり、特に金に対して弱くなる一方、長期金利は上昇し、イールドカーブが急になる可能性があると示唆しました。この環境下では、ダリオは金融緩和にもかかわらず株式のパフォーマンスが低下する可能性があると警告し、投資家の債務商品に対する警戒心とスタグフレーションのリスク増大を反映しています。\ 米国の利下げに関するレイ・ダリオの見解。出典：Reddit 市場のセンチメントが強く利下げを指し示していることは注目に値し、9月には25ベーシスポイントの引き下げが広く予想されています。バンク・オブ・アメリカを含むアナリストは、今年少なくとも2回の利下げと2026年までの追加緩和を予想しています。特に、弱い労働市場データとインフレの冷却がこれらの期待を強化し、一方で下落する米国債利回りは予想を示しています。それでも、エコノミストは過度の利下げがインフレ圧力を再燃させる可能性があると警告しています。 米国経済に関するダリオの懸念 全体として、ダリオの最新の警告は、アメリカの財政的脆弱性とより広範な経済の健全性に関する彼の長年の懸念に追加されるものです。過去に彼は、債務をプラークの蓄積に、経済を岩に向かう船に例えるなど、鮮やかな比喩を用い、無制限の借入が最終的に「経済的心臓発作」を引き起こす可能性があると警告してきました。このため、彼はそのような債務主導の危機が今後3年以内に発生する可能性があると予測しており、国の債務はすでに37兆ドルに急増し、GDPの約124％に達し、第二次世界大戦以来見られなかったレベルになっています。ダリオは、財政規律がなければ、米国は持続不可能な借入に陥るリスクがあると警告し、拡大する赤字と債務返済コストの増加を繰り返し指摘しています...