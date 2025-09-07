Santimentによるビットコイン、イーサリアム、ドージコインの見解

この投稿「Santimentのビットコイン、イーサリアム、ドージコインに関する見解」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産分析プラットフォームSantimentは金曜日に、今週のオンラインディスカッションで最も注目を集めた著名な資産としてBTC、ETH、DOGE、USDT、EGLDがリストの上位を占めたと発表しました。Santimentによると、BTCは「デジタルゴールド」としての役割、長期売買の魅力、拡大する政府や機関の関与の重要性についてユーザーが議論する中で会話を支配しました。同社は、この議論ではセルフカストディ（自己管理）とネットワークを保護する手段としてのノードの使用も強調されたと述べています。ETHも目立っていました。Santimentは、ETHが短命なトークンのプロモーション資料で頻繁に参照され、簡単に転送可能で使用可能なものとして宣伝されていることから、イーサが新製品が暗号資産のオーディエンスに紹介される方法において引き続き役割を果たしていることを示唆していると観察しました。DOGEの注目度の急上昇は2つの展開から来ていると、Santimentは述べています。Rex-Ospreyは米国初のドージコイン上場投資信託となる可能性のあるものの立ち上げを準備している一方、トランプ支持のThumzupは3,500台のリグを購入してマイニング事業を拡大すると発表しました。Tetherは金のサプライチェーン全体により重点的に投資する戦略に関心を集めたとSantimentは報告しています。同社によると、Tetherの幹部は金属を「自然なビットコイン」と表現し、ステーブルコイン発行者がデジタル資産を超えてポートフォリオを拡大していることを強調しています。最後に、SantimentはMultiversXを巡る議論がEGLD供給量の増加による希薄化への懸念に集中していると述べました。ユーザーはSuiなどの他のチェーンへのプロジェクト移行について懸念を表明しましたが、一部はxPortalやxMoneyなどのサービスに関する進行中の作業に言及しました。2016年に設立されたSantimentは、数千の暗号資産にわたる市場、センチメント、オンチェーンデータを追跡しています。その週次レポートは、トレーダーや投資家の間で最も議論を生み出しているプロジェクトを強調しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld