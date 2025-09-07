MEXC 取引所
ビットコイン（BTC）は利下げ期待に沸かず。次は何か？
ビットコイン（BTC）はFed利下げ期待に沸かず。次は何か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。過去24時間、悪いニュースはただの悪いニュースでした。金曜日の弱い米国雇用統計はFedのより大幅な利下げ期待を高めましたが、ビットコイン BTC$110,204.87はそれに反応していません。時価総額トップの暗号資産は$112,000を下回ったままで、多くが予想したような金融緩和見通しによる上昇はありませんでした。上昇の兆しが見られないことは、今後さらなる売り圧力の可能性を示唆しています。NFPショック 8月、求職者は厳しい状況に直面しました。非農業部門雇用統計はわずか22,000人の雇用増加を示し、ダウ・ジョーンズの予測75,000人を大幅に下回りました。また、6月と7月の雇用創出合計も21,000人下方修正されました。特に注目すべきは、修正後の6月の数字が13,000人の純減を示したことです。製造業、建設業、卸売業、専門サービス業を含む9つのセクターで雇用が減少し、一方で医療サービスとレジャー・ホスピタリティ業は明るい材料でした。コベイシ・レターは雇用統計を「完全に狂っている」と表現しました。このニュースレターサービスは、前月の下方修正を破綻したシステムの兆候であり、労働市場が景気後退領域に入っていると説明しました。雇用データを受けて、9月17日のFed会合での利下げ確率は100%に急上昇し、50ベーシスポイント利下げの可能性も12%に跳ね上がりました。11月と12月の追加利下げの可能性も高まり、米国債利回りは低下しました。今後の雇用統計の修正は、利下げ期待にさらに拍車をかけると予想されています。「BLSは火曜日に年次ベンチマーク修正を発表する予定で、これはさらに弱い雇用成長を示すと予想されています。一部の調査では、50万から100万の雇用が修正で消える可能性があることが示唆されています」とバノックバーン・グローバル・フォレックスのマネージングディレクター兼チーフマーケットストラテジストのマーク・チャンドラー氏は市場アップデートで述べました。BTCのダブルトップは健在、米国債利回りのボラティリティ上昇の可能性 ビットコインは一時的に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:41
ファンのお気に入りか悪役か？「ビッグブラザー」ハウスが物議を醸す退場で揺れる
投稿「ファン人気者か悪役か？『ビッグブラザー』ハウスが物議を醸す退場で揺れる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロサンゼルス – 7月10日：CBSの夏の定番コンペティション「ビッグブラザー」のホスト、ジュリー・チェン・ムーンベス。（写真：ソニャ・フレミング/CBSゲッティイメージズ経由）CBSゲッティイメージズ経由 ネタバレ注意：ビッグブラザーハウスから最新の退場者を知りたくない場合は、ここで読むのをやめてください。しかし、現実を見てみましょう – ソーシャルメディア上のどんなドラマも、ポジティブであれネガティブであれ、リアリティコンペティション番組（あるいはどんなシリーズでも）にとって良いことです。沈黙が必ずしも金とは限りません。そこで、元優勝者のレイチェル・ライリーが3度目の挑戦のためにCBSの夏の恒例行事に戻ってきたとき、すぐに退場させられるだろうという予想がありました。彼女を愛するか嫌うか（個人的には両方です）、なぜ誰かがそのような熟練した戦略家（そして素晴らしい嘘つき）をハウスに残しておきたいと思うでしょうか？しかし、それは起こりませんでした。代わりに、ライリーは今シーズン、今までは支配的な存在となりました。彼女の衝撃的な退場 – 非伝統的な退場方法を通じて – はソーシャルメディアで反発を巻き起こしています。では、なぜ非伝統的だったのでしょうか？最新のひねりが登場します：投票なしの「ホワイトロカストリゾート」チャレンジ。8週間連続でノミネートを回避した後、ライリーの活躍は突然予期せぬ終わりを迎えました。9月4日のライブ退場の後、あまり愛されていないミッキー・リーが追い出され、ライブフィードはほぼ2日間暗くなりました。ブラックアウト中、ハウスゲストたちは新しい「ホワイトロカストリゾート」チャレンジ — 「安全チェーン」ゲームに関連した迷路ベースの競争 — で対決しました。報告によると、プレイヤーは特定の制限時間内に迷路を完了する必要がありました。ライリーは割り当てられた1分30秒以内に完了できず、すぐに退場させられました。投票なし。セカンドチャンスなし。安全を求めて戦う機会なし。ただ直接陪審員へ。「伝説を呼び戻しておいて、ランダムな...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:37
Santimentによるビットコイン、イーサリアム、ドージコインの見解
この投稿「Santimentのビットコイン、イーサリアム、ドージコインに関する見解」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産分析プラットフォームSantimentは金曜日に、今週のオンラインディスカッションで最も注目を集めた著名な資産としてBTC、ETH、DOGE、USDT、EGLDがリストの上位を占めたと発表しました。Santimentによると、BTCは「デジタルゴールド」としての役割、長期売買の魅力、拡大する政府や機関の関与の重要性についてユーザーが議論する中で会話を支配しました。同社は、この議論ではセルフカストディ（自己管理）とネットワークを保護する手段としてのノードの使用も強調されたと述べています。ETHも目立っていました。Santimentは、ETHが短命なトークンのプロモーション資料で頻繁に参照され、簡単に転送可能で使用可能なものとして宣伝されていることから、イーサが新製品が暗号資産のオーディエンスに紹介される方法において引き続き役割を果たしていることを示唆していると観察しました。DOGEの注目度の急上昇は2つの展開から来ていると、Santimentは述べています。Rex-Ospreyは米国初のドージコイン上場投資信託となる可能性のあるものの立ち上げを準備している一方、トランプ支持のThumzupは3,500台のリグを購入してマイニング事業を拡大すると発表しました。Tetherは金のサプライチェーン全体により重点的に投資する戦略に関心を集めたとSantimentは報告しています。同社によると、Tetherの幹部は金属を「自然なビットコイン」と表現し、ステーブルコイン発行者がデジタル資産を超えてポートフォリオを拡大していることを強調しています。最後に、SantimentはMultiversXを巡る議論がEGLD供給量の増加による希薄化への懸念に集中していると述べました。ユーザーはSuiなどの他のチェーンへのプロジェクト移行について懸念を表明しましたが、一部はxPortalやxMoneyなどのサービスに関する進行中の作業に言及しました。2016年に設立されたSantimentは、数千の暗号資産にわたる市場、センチメント、オンチェーンデータを追跡しています。その週次レポートは、トレーダーや投資家の間で最も議論を生み出しているプロジェクトを強調しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:20
BTC、USDT、USDCがグローバルフローをリード：Chainalysis
ビットコインEthereumNews.comに「BTC、USDT、USDCがグローバルフローをリード：Chainalysis」の記事が掲載されました。Chainalysisの2025年暗号資産地理レポートによると、インドとアメリカが今年の暗号資産採用で世界をリードしており、草の根レベルと機関投資家の両方の力が市場の軌道を形作っていることが強調されています。年次グローバル暗号資産採用指数の第6版では、小売から機関投資家のフローまで、測定されたすべてのサブカテゴリーでインドが1位にランクされています。米国は現物ビットコインETF（上場投資信託）の承認に続く機関投資家の参加急増により、全体で2位に上昇しました。パキスタン、ベトナム、ブラジルがトップ5を構成しています。アジア太平洋地域は最も急成長している地域として浮上し、オンチェーン取引量が前年比69%増加して2.36兆ドルに達し、インド、パキスタン、ベトナムでの広範な活動に牽引されました。ラテンアメリカは63%の成長で続き、サブサハラアフリカは送金と日常支払いを背景に52%拡大しました。北米と欧州は絶対的な観点で引き続き優位を保ち、過去1年間でそれぞれ2.2兆ドルと2.6兆ドルを受け取りました。ステーブルコインはグローバル採用の柱であり続け、USDTとUSDCは毎月数兆ドルのフローを占めています。欧州のMiCA体制下で発売されたCircleのユーロ裏付けEURCは、月間で約90%成長し、2025年6月までに75億ドルに達しました。PayPalのPYUSDも加速し、7億8300万ドルから39億5000万ドルに上昇しました。VisaやMastercardを含む決済大手もステーブルコイン連動製品を展開しています。ビットコインは法定通貨のオンランプの主要な入り口であり続け、2024年7月から2025年6月の間に4.6兆ドルのインフローを引き付け、BTCとETHを除くレイヤー1トークンという次のカテゴリーの2倍以上となっています。米国は4.2兆ドルで世界最大の法定通貨オンランプであり、韓国の4倍です。Chainalysisは、採用が所得レベル全体で広範囲に及んでおり、高所得、中所得、低所得国が同時に上昇していることを指摘していますが、後者はショックに対してより脆弱であり続けています。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 04:47
トランプ氏、イリノイ州知事から「独裁者志望」と呼ばれる中、シカゴに「戦争省」で脅迫
イリノイ州知事がトランプを「独裁者志望」と呼ぶ中、トランプがシカゴを「戦争省」で脅迫する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインでは、イリノイ州知事JBプリツカー、カリフォルニア州知事ガビン・ニューサム、シカゴ市長ブランドン・ジョンソンが、土曜日に自身の政権がシカゴと「戦争」を行い、同市に州兵部隊を配備することを示唆したドナルド・トランプ大統領を非難しています。シカゴ市長はトランプの「脅迫は我が国の名誉を損なうものだ」と述べました。ゲッティイメージズ 重要な事実 「これは冗談ではない」とプリツカーはXに書き込み、トランプのTruth Social投稿に対応しました。その投稿には「朝の国外追放の匂いが好きだ...シカゴはなぜそれが戦争省と呼ばれるのかをまもなく知ることになる」と書かれており、ベトナム戦争映画「地獄の黙示録」のパロディと思われるAI生成画像が添えられていました。これは進展中のストーリーです。出典: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/09/06/illinois-gov-pritzker-calls-trump-wannabe-dictator-over-latest-threat-to-deploy-troops-in-chicago/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 04:19
市場が過熱する中、9月に注目すべきトップ5のアルトコイン
市場が過熱する9月に注目すべきトップ5のアルトコイン」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月に入り暗号資産市場が再び熱を帯びる中、投資家たちは成長潜在力の高いアルトコインに注目しています。ビットコインの優位性が変化し、イーサリアムネットワークの更新が波及効果をもたらす中、多くのアルトコインが強力な競争相手として台頭し始めています。これらのプロジェクトは革新的な技術と実用性を示すだけでなく、大きな利益も約束しています。今月注目すべき5つのアルトコインを紹介します。 9月に注目すべき5つのアルトコイン イーサリアム（ETH） イーサリアムは、スケーラビリティとエネルギー効率をサポートするイーサリアム2.0への移行を通じてリーダーであり続けています。ETHは継続的な更新とDeFi分野での拡大により、良い選択肢です。 カルダノ（ADA） 科学的なビジョンとスケーラビリティの重視により、カルダノは成長するでしょう。特にスマートコントラクトの可能性とコラボレーションが開かれるときに注目です。 ソラナ（SOL） ソラナは高速で低コストの取引を提供し、DeFiと分散型アプリケーション(DApp)業界で急速に拡大しています。ネットワークの最新アップグレードにより、この分野での競争に有利な位置にあります。 ポルカドット（DOT） ポルカドットのブロックチェーン間インターオペラビリティが採用を促進しています。パラチェーンオークションとクロスチェーン開発が登場するにつれ、DOTはエコシステムの成長を見守るべきもう一つの場所です。 Ozak AI（OZK） Ozak AIはAIとブロックチェーンを組み合わせ、AIに基づく分散型ソリューションを提供しています。AI採用の上昇トレンドにより、OZKは産業を変革する可能性を持っています。 なぜ0.01ドルのプレセールが重要なのか $OZのプレセールはシリーズで構成されており、需要の増加に伴い価格は上昇します。早期投資家は、後の投資家が0.012ドルで購入できるよりも低い価格でトークンを取得できます。プレセールが終了するとすぐに、トークンは取引所に上場され...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:55
FRB利下げ期待と雇用増加の減速が衝突 ChatGPT: I'll translate the content to Japanese (ja-JP) following your instructions.
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ期待と鈍化する雇用成長が衝突した方法という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。株式市場は歴史的に厳しい9月の月を不安定なスタートで迎え、ウォール街はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の次の金利決定の規模について憶測しました。当初、S&P 500とNasdaqは金曜日の朝に史上最高の日中高値を記録し、投資家は予想よりも遅い8月の雇用成長を消化しました。この軟調な市況のデータは、中央銀行が今月後半に25ベーシスポイントの利下げを行い、年末までに同様の動きをさらに2回行う可能性を強化しました。10年国債利回りは4.1%を下回り、4月以来の最低水準となりました。「悪いニュースは良いニュースの取引」が進行中でした。しかし、取引開始直後、市場は下落に転じ、利下げ期待は鈍化する労働市場のペースに関する懸念に影を落としました。非農業部門雇用者数は先月わずか22,000人増加し、予想の75,000人を下回り、7月は依然として低調な79,000人に上方修正され、6月は13,000人の損失を示すように修正されました。S&P 500とNasdaqはそれぞれ金曜日のセッションをわずかに低く終えましたが、週間ではそれぞれ約0.3%と1%以上の上昇を記録しました。.SPX .IXIC 5D mountain S&P 500とNasdaq 1週間 Jim Cramerは市場の変動に動じず、クラブ銘柄のHome Depotがさらに上昇すると述べました。「今ここで買うべきものだ」と彼は金曜日に言いました。借入コストの低下はHome Depot株の触媒となるはずです。なぜなら、その事業は住宅セクターの回復と密接に関連しているからです。Home Depot株はすでに6月中旬から上昇傾向にあり、夏を通じて利下げ期待が高まりました。JimはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が再び利下げを開始するとき、今回は債券市場が実際に協力するかもしれないと考えています — 以前とは異なり...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:52
CleanCoreが1億7500万ドルの投資を完了；DOGEトレジャリーを設立
CleanCoreが1億7500万ドルの投資を完了し、DOGEトレジャリーを設立したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：CleanCore Solutionsがドージコイントレジャリーのために1億7500万ドルの投資を完了。Marco MargiottaがCleanCoreの最高投資責任者に就任。これによりドージコインが企業のトレジャリー資産の一つとなる。CleanCore Solutions Ltd.は1億7500万ドルのプライベートエクイティ投資を完了し、ドージコイン財団と公式ドージコイントレジャリーを設立し、Marco Margiottaを最高投資責任者に任命しました。これは企業のトレジャリー資産における重要な転換点となり、ドージコインの市場採用を促進し、ビットコインやイーサリアムと並ぶ有力な準備資産としての地位を高める可能性があります。 CleanCoreがドージコイントレジャリーに1億7500万ドルを投資 CleanCore Solutionsは公式ドージコイントレジャリーを設立するために1億7500万ドルのプライベートエクイティ投資の完了を発表しました。MOZAYYX、Pantera、FalconXなどの主要企業が含まれていました。新しい資金はDOGEトークンの購入に充てられ、CleanCoreの資産戦略を再構築します。同社はドージコインをトレジャリーに正式に統合する最初の企業となり、ビットコインやイーサリアムと並ぶ位置づけとなります。この動きはDOGEの流動性を高め、アルトコイン市場に影響を与える可能性があります。 「ドージコインは高速で効率的、そして文化的に根付いており、今私たちはそれを機能的にしています。適切な技術とパートナーシップを整えることで、ドージコインはグローバルな金融エコシステムに不可欠なものになり得ます。」— Marco Margiotta、最高投資責任者、CleanCore Solutions ドージコイン採用が市場の憶測を呼ぶ ご存知でしたか？先駆的な動きとして、CleanCore Solutionsは米国上場企業として初めてドージコインを企業のトレジャリー戦略に統合し、従来の金融におけるデジタル資産採用へのシフトを示しました。 CoinMarketCapによると、ドージコインは現在0.21ドルで取引されており、時価総額は322億3000万ドルです。トークンの取引高は24時間で40.60%減少しました。最新の数字では、24時間で1.36%の変動、7日間で0.69%の変動を示しています。 ドージコイン(DOGE)、日次チャート、2025年9月6日19:38 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap Coincu調査によると、この展開は企業トレジャリーにおけるデジタル資産採用に関する規制当局の注目を加速させる可能性があります。金融...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:45
ブルームバーグ上級アナリストから物議を醸す主張：「ビットコインの価格は一桁失う可能性がある」
Bloomberg IntelligenceのシニアコモディティストラテジストであるMike McGloneは、インタビューでビットコイン（BTC）の将来と全般的な市場に関する見解を共有しました。McGloneは、ビットコインが10万ドルに上昇することを「バブルの頂点」と表現し、価格が1万ドルまで下落する可能性があると主張しました。この潜在的な下落の理由として、ビットコインがリスク資産になったことと、S&P 500指数との高い相関関係を示していることを挙げました。[...] 出典：Bitcoinsistemi.com
Coinstats
2025/09/07 02:54
CME、予測市場は四半期ポイントの連邦準備制度理事会の利下げで一致
先物市場と予測市場のトレーダーたちはほぼ全会一致しています：連邦準備制度理事会は9月の会合で金利を引き下げると予想され、25ベーシスポイントの引き下げが明確な有力候補となっています。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の決定が迫る中、市場（相場）は金融緩和に備える次の連邦公開市場委員会（FOMC）会合は9月17日に設定されており、現在まで残り[…]
Coinstats
2025/09/07 02:30
