UFCベテラン、ブザービーターKO後にオクタゴンで引退を発表
UFCベテラン、ブザービーターKO後にオクタゴンで引退を発表という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ラスベガス、ネバダ州-(写真：Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC 長年のUFCベテラン、ポール・クレイグは土曜日にパリのアコーアリーナでモデスタス・ブカウスカス戦での残酷なKO負けを受けて現役引退を決めました。ブカウスカスはホーン直前に上部からの強烈な肘打ちでクレイグを完全にノックアウトしました。レフェリーのマーク・ゴダードはクレイグに打撃を受けた後立ち上がる機会を与えましたが、彼は立ち上がることができず、試合は中止されました。これがクレイグの夜とキャリアを終わらせた一撃です。公式判定が読み上げられた後、クレイグはオクタゴンの中央に自分のグローブを置き、観客に向けて挨拶しました。 UFCパリ大会の結果、ボーナス、ハイライト UFCパリ大会の結果は？ ナスルディン・イマボフ vs. カイオ・ボラーリョ ブノワ・サン・ドニ def. マウリシオ・ルフィ via サブミッション（リアネイキッドチョーク）- ラウンド2、2:56 モデスタス・ブカウスカス def. ポール・クレイグ via ノックアウト（肘）- ラウンド1、5:00 メイソン・ジョーンズ def. ボラジ・オキ via TKO（肘）- ラウンド2、3:18 アクセル・ソラ def. リース・マッキー via TKO（ボディショット）- ラウンド3、2:02 ウィリアム・ゴミス def. ロバート・ルチャラ via 全会一致判定（30-27、29-28、29-28） ウマー・シー def. ブレンドソン・リベイロ via TKO（パンチ）- ラウンド1、4:42 アンテ・デリヤ def. マルチン・ティブラ via KO（パンチ）- ラウンド1、2:03 カウエ・フェルナンデス def. ハリー・ハードウィック via TKO（レッグキック）- ラウンド1、3:21 サム・パターソン def. トレイ・ウォーターズ via TKO（パンチ）- ラウンド1、3:01 ロバート・ブリチェク def. ブラッド・タバレス via TKO（パンチ）- ラウンド3、1:43 リナト・ファクレトディノフ def. アンドレアス・グスタフソン via TKO（パンチ）- ラウンド1、0:54 サム・ヒューズ def. ショーナ・バノン via サブミッション（リアネイキッドチョーク）- ラウンド2、1:58 UFCパリ大会でボーナスを獲得したのは誰？ ブノワ・サン・ドニ、メイソン・ジョーンズ、モデスタス・ブカウスカス UFCパリ大会でオクタゴンで引退したのは誰？
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:43
新分析によるとディズニーは映画やショーのほぼ半分に過剰支出していたことが明らかに
新分析によるとディズニーは映画とショーのほぼ半数で予算超過していたことが明らかに、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ディズニーは分析された制作物のほぼ半数で予算超過（写真：Jeremy Moeller/Getty Images）Getty Images 映画業界で最も多く問われていた2つの質問についに答えが出ました - ディズニーの映画のうち予算超過するものの割合と、同社の有名フランチャイズの中で最も成績の悪いものはどれかという質問です。ディズニーが映画やストリーミング番組に費やす金額は、パンデミック開始以来話題となっており、同社は高コストで不振な作品を続けてリリースしています。ディズニーのCEOであるボブ・アイガー氏は、パンデミック中、撮影現場での監督が少なくなったため映画制作の質が低下し、マーベル・スタジオ部門のボスであるケビン・ファイギ氏によると、「一定レベルの見せ場を提供する必要性」からコストが急増したと説明しています。ファイギ氏はVarietyに対し、マーベルの最新映画は「2年前と比べて3分の1以上安くなっている」と述べましたが、予算内か予算超過かについては言及を避けました。この情報はディズニーの米国での提出書類では開示されていません。同社はすべての制作費用を合算し、個々の結果を内訳として示していないためです。簡単に言えば、映画が予算超過すると、コストが上昇するため、興行収支を均衡させるにはより多くの映画チケットを販売する必要があります。情報開示の欠如により、観察者たちはディズニーが予算を守る能力について推測するしかありませんでした。しかし今は違います。ディズニーの米国での提出書類では各制作の財務を項目別に示していませんが、どこを見ればよいかを知っていれば他の場所で入手可能です。アメリカンブランドの代表格でありながら、ディズニーの映画の多くは米国で撮影されておらず、それには正当な理由があります。ハリウッドから語るファイギ氏は、2012年以降、マーベル映画はほとんど...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:37
香港、2025年に第三回デジタル債券発行を準備
香港が2025年に第三回デジタル債券発行を準備という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：主要イベント、リーダーシップの変化、市場への影響、財務シフト、専門家の見解。香港が第三回デジタル債券発行を準備。香港の公共財政におけるブロックチェーン統合が継続。香港特別行政区政府は、2023年以降のトークン化グリーンボンドの記録的進展を受け、公共財政にブロックチェーンを活用した第三回デジタル債券発行を計画しています。この動きは、香港のブロックチェーン金融イノベーションにおけるリーダーシップを継続し、シンガポールやロンドンのような都市と並んで、グローバル金融市場における競争力を高めています。 デジタル債券で香港の金融リーダーシップを強化 政府の過去の債券発行では、OrionやGS DAPなどのプラットフォームを使用して、2023年に8億香港ドル、2024年に60億香港ドルを調達しました。中央証券預託機能をブロックチェーンソリューションに統合することで、効率性の向上を目指しています。このような取り組みにより、香港はトークン化金融における主要なイノベーターとしての地位を確立しています。 「5年物香港特別行政区機関投資家向け政府債券の再開入札は、2025年8月13日水曜日に開催される予定です。」- 香港金融管理局 「5年物香港特別行政区機関投資家向け政府債券の再開入札は、2025年8月13日水曜日に開催される予定です。」- 香港金融管理局 市場データと洞察 ご存知でしたか？香港の2023年の発行は、政府のトークン化グリーンボンドとしては世界初であり、ブロックチェーンベースの金融の基準を設定しました。イーサリアムの現在の価格は4,283.57ドルで、時価総額は5,170.5億ドル、市場シェアは13.63%です。CoinMarketCapのデータによると、最近の動きでは24時間で0.46%の下落がありましたが、過去90日間では69.52%の顕著な上昇がありました。 イーサリアム(ETH)、日次チャート、2025年9月6日22:09 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームからの洞察によると、ブロックチェーンと公共部門の金融の継続的な統合は、香港の金融エコシステムを強化する可能性があります。歴史的傾向は、このような革新的な動きがデジタル資産のより広範な受け入れへの道を開く可能性があることを強調しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:12
ピーター・シフ、ゴールドの上昇後のビットコインのパフォーマンスを批判
ピーター・シフ、金の急騰を受けてビットコインのパフォーマンスを批判 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、著名な金の支持者ピーター・シフ氏がビットコインの金に対する弱さを批判し、それを弱気相場の領域に近いと表現しています。金は3,586ドルを超える新記録を達成し、彼の主張を裏付けています。 金の過去最高値（ATH）とビットコインの変動するパフォーマンスの対比 シフ氏は、8月12日に37.2オンスでピークを記録して以来、金で価格付けされたビットコインが18%下落していると指摘しました。この下落により、公式な弱気一辺倒相場の領域をわずか2%上回る水準となっています。2021年11月の比率と比較すると、ビットコインはまだ約16%低い状態です。 「金で価格付けすると、8月12日に約37.2オンスの高値を付けて以来、ビットコインは18%下落し、公式な弱気一辺倒相場の領域をわずか2%上回るだけです。実際、金で価格付けすると、ビットコインは現在2021年11月の高値を約16%下回っています。このような悲惨なパフォーマンスと、あらゆる誇大宣伝をどう調和させるのでしょうか？」— ピーター・シフ（@PeterSchiff）2025年9月6日 これはさらに、暗号資産が信頼できる価値の保存手段として貴金属と競争できないという彼の主張を強化しています。以前、ピーター・シフ氏は選択が必要になった場合、イーサリアムよりもビットコインを選ぶと述べていました。 金の最新のパフォーマンスはシフ氏の立場に重みを加えています。TradingViewのデータによると、貴金属は3,586ドルを超え、新ATHを記録しています。金は年初来36%以上、過去12ヶ月で42%上昇しています。過去6ヶ月だけでも23%以上上昇しました。5年間では、価格は85%以上上昇しており、サイクルを通じて一貫した成長を維持できることを示しています。この安定性により、金が究極の安全資産であることがさらに確認されました。 一方、ビットコインは混合した結果を示しています。この暗号資産は現在約110,160ドルで取引されており、過去1日で0.46%下落し、過去1ヶ月で4%以上下落しています。ビットコインは短期的には損失を記録しているものの、年初来18%、6ヶ月で36%上昇しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:56
トム・リーがイーサリアムがビットコインをフリッピングする可能性を50%と見る中、トップ3のETHコイン
トム・リーがイーサリアムがビットコインをフリッピングする可能性を50%と見る中、トップ3のETHコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Fundstratの共同創設者でBitmine BMNRの会長であるトム・リーによると、イーサリアム ETH/USDがネットワーク価値でビットコイン BTC/USDを上回る可能性が少なくとも50%あるとのことです。アップグレード後、ガス手数料は安定し、1日あたりのアクティブアドレス数は50万を超え続けています。これらの要因により、投資家はイーサリアムが総価値でビットコインをフリッピングするという暗号資産の予測を再検討するようになりました。しかし、この予測の中で、投資家は次の大型アルトコインも探しており、ここでは購入すべき最高の暗号資産である上位3つのETHコインを紹介します。 Little Pepe（LILPEPE）- 注目すべきトップETHコイン ミーム文化とブロックチェーンイノベーションの中心にあるLittle Pepe（LILPEPE）は、今年最も刺激的なプロジェクトの一つであることをすでに証明しています。スピード、セキュリティ、非常に低い手数料に焦点を当てたレイヤー2ブロックチェーンとして構築されており、ミームコイン市場が長い間待ち望んでいたもの、つまり実用性と強力なコミュニティのサポートを組み合わせたものを提供しています。 LILPEPEの背後にあるプレセールの勢いは非常に強力です。すでに2,389万ドル以上を調達し、現在はステージ12で、トークン価格はわずか0.0021ドルです。これまでに2,200万ドル以上のサポートを得ていることは、投資家の信頼と将来の成長への期待を示しています。この強力な初期サポートが、イーサリアムがビットコインをフリッピングする可能性に先立って、アナリストがLILPEPEを購入すべき最高の暗号資産として強調する理由です。 LILPEPEのトークノミクスは長期的な価値のために構築されています。1,000億の供給量のうち、26.5%がプレセールに割り当てられ、広範な初期採用を確保しています。残りは次のように分配されています：10%が流動性、30%がチェーン準備金、10%がDEX割り当て、10%がマーケティング、13.5%がステーキングと報酬です。重要なのは、税金が0%であることで、投資家とトレーダーの両方にとって取引がより魅力的になっています。 このプロジェクトはすでにCoinMarketCapへの上場を確保しており、2つのトップティア取引所で立ち上げる予定で、計画も...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:55
アクティブなトークン化プライベートクレジットローンが160億ドル近くに達し、APRは10%を下回る AI: アクティブなトークン化されたプライベートクレジットローンが160億ドル近くに達し、APRは10%を下回る
アクティブなトークン化プライベートクレジットローンが160億ドル近くに達し、APRが10%を下回る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トークン化されたプライベートクレジットのアクティブローンは現在159.5億ドルを超え、急速な成長を示すと同時に、プロトコルパフォーマンスにおけるより鋭い断層線も示しています。トークン化クレジット市場の統合に伴いローン件数が減少 トークン化されたプライベートクレジットは6月中旬以降大幅に成長し、アクティブローンで20億ドル以上、累積貸付で43億ドルを追加しました。9月6日現在、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/active-tokenized-private-credit-loans-near-16-billion-apr-slips-below-10/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:53
NFT販売額が1億450万ドルに急落、CryptoPunksの販売は好調
NFT販売が1億450万ドルに急落、CryptoPunksの販売は好調とのニュースがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。非代替性トークン(NFT)市場は再び急落し、販売高が22.65%減少して1億450万ドルとなりました。これは、暗号資産市場が緩やかに回復しているにもかかわらず、ここ数ヶ月で最も急激な週間下落の一つです。 概要 NFT販売は22.6%急落して1億450万ドルとなり、数ヶ月で最も急激な週間下落となりました。 CryptoPunksは4.7%の成長と高額販売での継続的な優位性を示し、数少ない明るい材料となりました。 市場参加者は買い手と売り手の数がともに14%以上増加し、拡大しました。 NFT市場は再び急落し、販売高が22.65%減少して1億450万ドルとなりました。これは、暗号資産市場が緩やかに回復しているにもかかわらず、ここ数ヶ月で最も急激な週間下落の一つです。 CryptoSlamのデータによると、市場参加は引き続き増加しており、NFT購入者は14.89%増加して622,535人に、NFT販売者は16.25%増加して447,821人になりました。しかし、NFT取引は3.07%減少して1,699,318件となりました。これはビットコイン(BTC)価格が11万ドルレベルに回復している時期に起こっています。同時に、イーサリアム(ETH)は4,300ドルレベルを維持しています。世界の暗号資産市場の時価総額は現在3.81兆ドルで、先週の時価総額3.75兆ドルから上昇しています。 イーサリアムが販売でリードを維持 イーサリアムは3,770万ドルの販売で首位を維持していますが、前週から29.88%減少しています。イーサリアムの仮装売買は68.03%急減して640万ドルとなりました。Polygon(POL)は1,570万ドルで2位を維持し、17.43%減少しています。Mythos Chainは1,010万ドルで3位につけ、1.73%減少しています。 出典：ブロックチェーン別NFT販売量（CryptoSlam） BNB Chain(BNB)は950万ドルで4位を占め、23.59%減少しています。ビットコインは780万ドルで5位を締め、32.40%減少しています。Solana(SOL)は510万ドルで6位を維持し、6.81%減少しています。購入者数はすべての主要ブロックチェーンで増加しており、Polygonが38.34%の成長でリードし、次いで...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:30
ヤニック・シナーのコーチ、全米オープン決勝前に怪我の最新情報を提供
ヤニク・シナーのコーチが全米オープン決勝前に怪我の最新情報を提供という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 9月5日：2025年全米オープン13日目、USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた男子準決勝でイタリアのヤニク・シナーがカナダのフェリックス・オジェ=アリアシムに対してリターンを打っています。ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区にて。（写真：Elsa/Getty Images）Getty Images 日曜日の全米オープン男子決勝の1日前、世界ランキング1位のヤニク・シナーのコーチが怪我の最新情報を提供しました。シナーはフェリックス・オジェ=アリアシムが勝利した第2セット中に腹部の怪我を負い、医療処置を受けました。結局4セットを勝ち、決勝では2位のカルロス・アルカラスと対戦します。「彼はある時点で少し腹部の不快感があっただけですが、理学療法士の治療後、それは消えました」とシナーのコーチであるシモーネ・ヴァニョッツィはSuperTennisに語りました。「彼が戻ってきたとき、最初の数ゲームでどうなっているか確信が持てなかったので、無理をしませんでした。その後、彼は攻め始め、サーブはどんどん良くなりました。日曜日は大丈夫だと思います。」ニューヨーク、ニューヨーク – 9月5日：2025年全米オープン13日目、USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた男子シングルス準決勝でイタリアのヤニク・シナーがカナダのフェリックス・オジェ=アリアシムに対してバックハンドを打っています。ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区にて（写真：Clive Brunskill/Getty Images）Getty Images この怪我はシナーのサーブに影響を与え、彼の第1サーブの成功率はわずか53％でした。そのためチームはモーションの変更方法について提案しました。「試合中、私たちはラリーを有利に始めるためにもう少しキックサーブを使うことを勧めました」と彼は言いました。「その後、腹部の不快感が状況を複雑にしました。彼はより痛みを感じました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:28
過去最多の企業がビットコインを採用
投稿「上場企業が記録的な数でビットコインを採用」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。上場企業は集合的に100万ビットコイン以上を蓄積し、デジタル通貨の機関採用における注目すべきマイルストーンを記録しています。この蓄積はビットコインの総発行上限2100万の約5%を占め、実行可能な資産として暗号資産への信頼の高まりを示しています。続きを読む：上場企業が記録的な数でビットコインを採用 出典：https://en.bitcoinhaber.net/public-companies-embrace-bitcoin-in-record-numbers
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:14
ブルームバーグのシニアアナリストからの物議を醸す主張：「ビットコインの価格はゼロを1つ失う可能性がある」
ブルームバーグ上級アナリストからの物議を醸す主張：「ビットコイン価格はゼロを1つ失う可能性がある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブルームバーグ・インテリジェンスの上級商品ストラテジスト、マイク・マクグローン氏がインタビューでビットコイン（BTC）と一般市場の将来についての見解を共有しました。マクグローン氏はビットコインが10万ドルに上昇することを「バブルのピーク」と表現し、価格が1万ドルまで下落する可能性があると示唆しました。彼はこの潜在的な下落の理由として、ビットコインがリスク資産になったことと、S&P 500との高い相関関係を挙げました。マクグローン氏は、この相関関係が過去最高値（ATH）にあり、ビットコインが上昇を続けるには米国株式市場が高水準を維持する必要があると主張しました。彼は、2009年にはビットコインだけだったのに対し、現在は暗号通貨市場に2100万以上の異なる暗号通貨が存在することも別のリスク要因だと指摘しました。マクグローン氏は金価格がほとんどのリスクオン資産よりも引き続き好調に推移すると予測しています。米国株式市場の下落を金価格上昇の主な触媒と見るマクグローン氏は、金が4,000ドルに向かうと見ています。彼は2025年の最終四半期は「株式、リスク資産、そしてビットコインにとって良くない」と主張しています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/controversial-claim-from-bloomberg-senior-analyst-bitcoin-price-could-lose-one-zero/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:11
