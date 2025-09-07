ピーター・シフ、ゴールドの上昇後のビットコインのパフォーマンスを批判

ピーター・シフ、金の急騰を受けてビットコインのパフォーマンスを批判 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、著名な金の支持者ピーター・シフ氏がビットコインの金に対する弱さを批判し、それを弱気相場の領域に近いと表現しています。金は3,586ドルを超える新記録を達成し、彼の主張を裏付けています。 金の過去最高値（ATH）とビットコインの変動するパフォーマンスの対比 シフ氏は、8月12日に37.2オンスでピークを記録して以来、金で価格付けされたビットコインが18%下落していると指摘しました。この下落により、公式な弱気一辺倒相場の領域をわずか2%上回る水準となっています。2021年11月の比率と比較すると、ビットコインはまだ約16%低い状態です。 「金で価格付けすると、8月12日に約37.2オンスの高値を付けて以来、ビットコインは18%下落し、公式な弱気一辺倒相場の領域をわずか2%上回るだけです。実際、金で価格付けすると、ビットコインは現在2021年11月の高値を約16%下回っています。このような悲惨なパフォーマンスと、あらゆる誇大宣伝をどう調和させるのでしょうか？」— ピーター・シフ（@PeterSchiff）2025年9月6日 これはさらに、暗号資産が信頼できる価値の保存手段として貴金属と競争できないという彼の主張を強化しています。以前、ピーター・シフ氏は選択が必要になった場合、イーサリアムよりもビットコインを選ぶと述べていました。 金の最新のパフォーマンスはシフ氏の立場に重みを加えています。TradingViewのデータによると、貴金属は3,586ドルを超え、新ATHを記録しています。金は年初来36%以上、過去12ヶ月で42%上昇しています。過去6ヶ月だけでも23%以上上昇しました。5年間では、価格は85%以上上昇しており、サイクルを通じて一貫した成長を維持できることを示しています。この安定性により、金が究極の安全資産であることがさらに確認されました。 一方、ビットコインは混合した結果を示しています。この暗号資産は現在約110,160ドルで取引されており、過去1日で0.46%下落し、過去1ヶ月で4%以上下落しています。ビットコインは短期的には損失を記録しているものの、年初来18%、6ヶ月で36%上昇しています。