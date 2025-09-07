ETF承認前にADAは1.75ドルに達するか？

この投稿「ADAはETF承認前に1.75ドルに到達するか？」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース アナリストによると、ETF承認が迫る中、CardanoはQ4に1.75ドルまで上昇する可能性があるとのこと。ADAが注目される理由はこちらです。Cardanoは長い間、忍耐と研究優先の開発によって定義されるプロジェクトでした。2025年、その忍耐が実を結びつつあります。ADAは上昇し、アナリストはQ4に1.75ドルへのブレイクアウトを予測しています。その触媒は？米国ETF承認の可能性を巡る高まる憶測です。イーサリアムブロックチェーンとソラナエコシステムがすでに規制当局からの承認を受ける中、Cardanoは次の候補としての位置づけを固めています。この勢いは、公式発表前の上昇を捉えようとする機関投資家と個人トレーダーの両方から注目を集めています。 オンチェーンガバナンスが牽引力を得る CardanoのVoltaireアップグレードは重要なマイルストーンです。オンチェーンガバナンスとコミュニティ管理の財源を導入することで、ADA保有者はネットワークの方向性に直接影響を与えることができるようになりました。アナリストは、このガバナンス優先モデルがCardanoを他のレイヤー1と差別化し、機関投資家にその回復力に対する信頼を提供すると考えています。Cardanoでより多くの分散型アプリケーション(DApp)が立ち上げられ、開発者の活動が増加する中、ETF憶測が過熱するのとちょうど同時にエコシステムは牽引力を構築しています。 テクニカルモメンタム テクニカル分析の観点から、ADAは0.80ドル付近で固まっており、アナリストは1ドルを当面のレジスタンスラインとして強調しています。ADAがこのレベルを突破すれば、1.75ドルへの動きは現実的になります。相対力指数（RSI）は中立的な領域にとどまっており、買われすぎの状態になる前に成長の余地があることを示唆しています。