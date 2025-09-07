MEXC 取引所
ロバート・キヨサキ氏、経済的狂気で「ヨーロッパは終わりだ」と述べ、さらにビットコインを購入
ロバート・キヨサキ氏、経済的狂気の中「ヨーロッパは終わりだ」と述べ、さらにビットコインを購入していることがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。世界経済が崩壊し、債券市場が暴落し、法定通貨への信頼が失われる中、ビットコインは究極のヘッジとして急騰していると著名な金融教育者ロバート・キヨサキ氏が警告しています。ロバート・キヨサキ氏、経済的狂気を警告しビットコインを保護手段として堅持ベストセラー書籍「金持ち父さん貧乏父さん」の著者であるロバート・キヨサキ氏は、再び[…]について警告しています。出典：https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-says-europe-is-toast-as-economic-insanity-has-him-buying-more-bitcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 09:22
ドージコイン価格予測2025年: DOGEは1ドルに達するか?
ドージコイン価格予測2025年：DOGEは1ドルに到達するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース アナリストは、小売需要とミームコインの勢いが高まる中、ドージコインが2025年までに1ドルに達する可能性について議論しています。小売需要の強化 ドージコインはアクセシビリティで成功しています。ビットコインやイーサリアムとは異なり、単価が安く、多くの新規投資家にとって入門コインとなっています。ロビンフッドのデータによると、DOGE取引量は2025年半ば以降2倍になり、オンチェーンでのウォレット成長も加速しています。アナリストは、この活動の急増はノスタルジーとミーム駆動資産への新たな欲求の両方を反映していると主張しています。ユーティリティと採用 しばしばミームとして軽視されますが、ドージコインは統合を確保し続けています。加盟店は支払いとしてますます受け入れるようになり、開発者はそのスケーラビリティを向上させる方法を模索しています。これらのステップは、その文化的な力を補完するユーティリティのレイヤーを追加します。アナリストは、ユーティリティは役立つものの、DOGEの最大の原動力は感情と小売参加であると指摘しています。ドージコインが1ドルに近づき、55倍の成長予測がある中、MAGACOIN FINANCEは最も有望なプレセールの一つとしてトップアナリストリストを席巻しています。これはミーム文化と監査に裏付けられた正当性を融合させ、CertiKとHashExの両方のレビューに合格しています。この稀な基盤は、単なるハイプに依存するミームコインとは一線を画しています。プレセールの完売は急速で、PATRIOT50Xボーナスコードによって増幅され、早期購入者に割り当ての50％ブーストを提供しています。テレグラムとXコミュニティは初期のSHIBとPEPEとの比較で盛り上がっていますが、アナリストはMAGACOIN FINANCEの正当性と希少性モデルがより長い寿命の可能性を与えると主張しています。次の1ドルDOGEの瞬間を追いかけるトレーダーにとって、MAGACOIN FINANCEは投機的な先駆者として浮上しています。補完的なプレイ アナリストは、ドージコインとMAGACOIN FINANCEが異なる役割を果たすことを強調しています。DOGEは確立された文化的支配を提供し、MAGACOIN FINANCEは早期投資家が求めるハイリスク・ハイリワードの非対称性を提供します。両者間のバランスの取れた配分は、ミームコインの信頼性と指数関数的なプレセール成長の両方へのエクスポージャーを提供する可能性があります。結論 ドージコインの1ドルへの旅...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 09:03
ビットコイン財務保有量が記録的水準の中で購入減少 - これは何を意味するのか？
ビットコイン財務保有量が記録的水準にある中での購入減少 - これは何を意味するのか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）は先週、緩やかな価格反発を経験し、約113,000ドルまで上昇した後、小さな後退を目の当たりにしました。暗号資産市場のリーダーは現在111,000ドル付近で取引されており、過去最高値（ATH）から10.46％の位置にあります。一方、ブロックチェーン分析会社CryptoQuantの最近のデータは、ビットコイン財務保有の蓄積活動における興味深い傾向を浮き彫りにしています。 2025年にビットコイン財務保有量が84万に到達 9月5日に投稿された週次レポートで、CryptoQuantは公開および非公開企業によるビットコイン財務保有量が2025年に84万BTCという新記録に達し、現在の市場サイクルで見られる圧倒的な機関投資家の関心を示していると報告しています。しかし、この見出しとなるマイルストーンの下には、市場力学における厳しく慎重な変化が潜んでいます。特に、月間購入量は劇的に減少しており、ビットコインに対する企業需要の持続可能性について疑問が生じています。 bitcointreasuries.net.dataとの共同の取り組みを通じて、CryptoQuantは、ビットコインの最も積極的な機関蓄積者であるStrategyが、過去12ヶ月間で購入ペースを97％急減させたことを発見しました。特に、2024年11月に過去最高の134,000BTCを取得した後、Saylorが率いる企業の購入量は2025年8月にはわずか3,700BTCに減少しました。 他のビットコイン財務保有者はより慎重に参入し、8月にはStrategyの比較的小さな3,700BTCの購入に対して14,800BTCを追加しましたが、彼らの取引量は2025年初めに見られたピークをはるかに下回っています。特に、これらの他の企業は2025年初めに一時的な急増を生み出し、1月に66,000BTCという過去最高の購入を記録しましたが、8月のレポート後には明らかに衰えています。 注目すべきは、これらのデータはすべて、総保有量が記録的水準にある一方で、新たな機関投資家からの資金の流れが枯渇しつつあることを示しています。 ビットコイン価格概要 執筆時点で、ビットコインは110,942ドルで取引されており、過去24時間で0.48％上昇しています。日次取引高も...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 08:37
マット・ラフルールとグリーンベイ・パッカーズはNFCノースを奪還できるか？
マット・ラフルールとグリーンベイ・パッカーズはNFCノースを奪還できるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。グリーンベイのヘッドコーチ、マット・ラフルールと彼のパッカーズは昨シーズンNFCノースで1勝5敗に終わりました。ゲッティイメージズ デトロイト・ライオンズのヘッドコーチ、ダン・キャンベルは身長6フィート5インチ、体重265ポンド。グリーンベイ・パッカーズの監督マット・ラフルールはキャンベルより約6インチ低く、100ポンド軽いです。もし二人が中学校の敵対者だったら、キャンベルはラフルールのお弁当代をいつでも奪えたでしょう。しかし、二人は大人であり、彼らの戦いはランボー・フィールドの神聖な地とフォード・フィールドのフィールドターフで行われます。問題は、キャンベルが過去3年半、ラフルールのお弁当代を奪い続けていることです。そしてパッカーズが大きな期待のシーズンを実現したいなら、それを変えなければなりません。グリーンベイは16年間デトロイトを支配し、2005年から2021年の間にライオンズに対して24勝8敗の成績を残しました。しかし、直近7回の対戦では、キャンベルのライオンズはラフルールのパッカーズに対して6勝1敗です。デトロイトはまた、NFCノースの新たな強者となりながら、ランボー・フィールドで3連勝しています。グリーンベイは日曜日15:25にデトロイトをホームに迎え、この不穏なトレンドを逆転させることを望んでいます。「彼らは過去2シーズン、基準となってきた」とラフルールは2連続NFCノートタイトルを獲得したライオンズについて語りました。「彼らが成し遂げたことに多くの敬意を持っています。ダンが確立できたことに多くの敬意を持っているので、これは大きな挑戦になるでしょう。」2019年にグリーンベイのコーチに就任したラフルールは、任期の初期にディビジョンを支配していました。パッカーズのNFCノース支配は、彼らが2019年と2020年に連続してカンファレンス選手権に進出し、2020年と2021年にNFCの第1シードとなった大きな理由です。ラフルールはパッカーズでのキャリアを...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 08:33
ビットコイン、イーサリアムETFの資金流入が21.6億ドル近くに達し、AVAXとTRXが循環取引を支配
ビットコイン、イーサリアムETFの入金額が21.6億ドル近くに達し、AVAXとTRXがローテーション取引で優位に立つという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。先週、デジタル資産は数十億ドルの新規入金を集め、ビットコインとイーサリアムETFがその先頭に立ちました。アバランチ（AVAX）とトロン（TRX）がローテーション取引で際立ち、一方でMAGACOIN FINANCEは、以前のビットコインとイーサリアムの勢いを逃したユーザーが分散投資を求める中、アナリストが新たなアルトコイン候補として注目したことで牽引力を得ました。 ビットコインとイーサリアムETFが21.6億ドルの入金を牽引 CoinSharesによると、デジタル資産ファンドは先週24.8億ドルの入金を記録し、8月の合計を43.7億ドルに引き上げ、年初来の入金額を355億ドルにしました。しかし、金曜日の米国インフレデータが短期的な利益確定を促したため、運用資産総額は10%減少して2,190億ドルとなりました。米国が22.9億ドルの入金で先導し、スイス、ドイツ、カナダでの活動がそれを支えました。金曜日の出金は慎重な市場心理を示しましたが、週全体としてはETF主導の強い需要を反映していました。 イーサリアムはビットコインを上回り、ビットコインの7.48億ドルに対して14億ドルの入金を記録しました。8月、イーサリアムは約39.5億ドルを集めた一方、ビットコインは3.01億ドルの出金を記録しました。アナリストは、米国ETF承認に対する楽観的な見方から、トレーダーがイーサリアムに資金を回していると示唆しています。一方、ソラナとXRPもそれぞれ1.77億ドルと1.34億ドルを集め、アルトコインへの機関投資家の需要の広がりを裏付けています。 アバランチAVAXが市場の関心を維持 アバランチ（AVAX）は最近の価格調整にもかかわらず、活発な取引が見られています。このトークンは8月初めに約25%上昇した後、23～27ドルの範囲で落ち着きました。現在、AVAXは約23ドルで取引され、わずかな月間利益を維持しています。オンチェーンデータによると、アバランチは約1,200万件の取引を処理し、66%の急増を記録しており、エコシステム活動の成長を反映しています。アクティブアドレスは週間比で13%減少したものの、最もアクティブな参加者間での強い関与は健全な採用を示しています。デリバティブ市場も自信を示しており、オープンインタレストは8.77億ドルで、トレーダーはポジションを維持する意欲を示しています。市場観察者は引き続き、上方への突破を注視しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 08:25
初めて金を購入することを検討していますか？必要な手順はこちら
「初めて金を購入することを考えていますか？必要な対策はこちら」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金は再び急騰しています。新規の買い手が殺到し、古参の銘柄は記録を更新し、世界的な恐怖は常にそうするように、人々をこの金属へと駆り立てています。まるで沈みゆく市場での最後の救命いかだのようです。そして、もしあなたが初めてこの動きに参加しようと考えているなら、確かに遅れてはいますが、幸運なことにまだ手遅れではありません。ただ何が起きているのかを知る必要があります。そのために、私たちがお手伝いします。投資家たちは戦争、インフレ、中央銀行の政策、そして明確に見えない金利決定について懸念しています。その結果、金への殺到が起き、NYSE Arca金鉱株指数は2011年のユーロ債務危機と米国の信用格下げ以来初めて過去最高値（ATH）を突破しました。今回は、中東での戦争、ロシア・ウクライナ紛争、そしてドナルド・トランプがリサ・クックをFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)から追い出そうとしていることが状況を複雑にしています。もはや誰も金利がどうなるのか分からなくなっています。 金鉱株が記録を更新 鉱山会社株は絶好調です。ニューモント社、アグニコ・イーグル・マインズ社、ウィートン・プレシャス・メタルズ社、バリック・マイニング社などの大手企業はすべて今年80％以上上昇しています。ニューモントの収益は2024年に2倍以上になりました。アナリストによれば、今年さらに50％上昇すると言われています。これは2年間の軟調な市況の後のことです。現在、3年以上で最高値で取引されています。 「ニューモントは私のトップピックです」とヴェリタス・インベストメント・リサーチのマーティン・プラディエは述べています。「株主資本利益率（ROI）は昨年のほぼ2倍です。」彼だけが注目しているわけではありません。アグニコ・イーグルも彼のリストに入っており、主にカナダでの資産と「強力な実行力」が理由です。アグニコの米国上場株は今年90％以上急騰し、過去最高値（ATH）を記録しました。その収益もまた...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 08:24
次の相場上昇前に2025年9月にこれら3つのトップ暗号資産を手に入れよう
次の相場上昇前に2025年9月のトップ暗号資産3つを手に入れようという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 暗号資産は休むことなく、光速で動く市場では傍観していると次のミームコイン爆発を見逃す可能性があります。多くのトークンが市場に溢れる中、選択肢を見つけることではなく、実際に驚異的な利益をもたらす数少ないものを特定することが課題です。2025年には、次のブレイクアウトミームコインの探索が熱を帯び、早期参入が大きな違いを生む可能性があります。そこでMoonBull（$MOBU）が主役を担います。単なるミームコインではなく、MoonBullはイーサリアムブロックチェーン上に構築され、巨大なリターンを生み出すように設計された精密なトケノミクスを備えています。すでに2025年9月のトップ暗号資産の一つとして称賛され、そのホワイトリストはすぐに埋まりつつあります - 市場が殺到する前に早期採用者に最前列アクセスの稀少なチャンスを提供しています。しかしMoonBullは単独ではありません。Bone ShibaSwap（BONE）はShiba Inuエコシステムの中核部分として成長を続け、AI Companions（AIC）はAIとミーム文化の大胆な融合で注目を集めています。これらは、ハイプ、コミュニティ、イノベーションを組み合わせたミームコインの新しい波を代表しています。次の強気相場に乗る準備ができている人々にとって、これらは2025年の必見ミームコインであり、MoonBullがその先頭に立っています。MoonBull（$MOBU）は単なるミームコインではありません。暗号資産の世界で巨大なリターンを追求する人々のために構築されています。ミームコイン愛好家やデジェントレーダーが競争優位性を得るために、MoonBullは次の大きな暗号資産トレンドでの地位を確保しようとする人に最適なユニークなホワイトリスト機会を提供しています。MoonBullはイーサリアム上のトップミームコインプロジェクトの一つとして、エリートステーキング報酬と秘密のトークンドロップで早期サポーターに報いるように設計されています。ホワイトリストメンバーはこれらの報酬に独占的にアクセスでき...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 08:18
イーサリアム – ETHはビットコインの2021年の強気相場を再現しようとしているのか？
イーサリアム – ETHはビットコインの2021年の強気相場を再現するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリスト投稿: 2025年9月7日 重要ポイント イーサリアムは市場の成熟の兆しを示しています。ETHが長期パターンを突破し、需要が次の大きなトリガーになる可能性があります。イーサリアム[ETH]は日を追うごとに市場の重量級選手のように見え始めています！ETFの資金流入の一部はCMEのオープンインタレストと一致しており、オンチェーンアクティビティも上昇しています。この状況はビットコイン[BTC]の2021年のブレイクアウトを彷彿とさせますが、イーサリアムの道筋には独自のダイナミクスとリスクがあります。モメンタムを推進している要因の内訳を見てみましょう。成熟する市場構造 Glassnodeのデータによると、最近のイーサリアムETFの資金流入の半分以上がCME先物のオープンインタレストの上昇と一致しています。これは何を意味するのでしょうか？機関投資家は単にETHを方向性のあるエクスポージャーのために購入しているだけでなく、アービトラージやヘッジ戦略にも取り組んでいます。出典: Glassnode このパターンはビットコインのETF主導の資金の流れに似ており、TradFiは現物市場とデリバティブ市場の両方でポジションを構築しています。この活動にもかかわらず、ETHはまだ地域の高値を下回って取引されており、これは成熟の明らかな兆候です。レジリエンスの事例 ETFと先物の流れを超えて、イーサリアムの基本的な使用はより強くなっています。トランザクション数は、変動の激しい市場フェーズを通じても着実な上昇傾向を維持しています。これはネットワーク上のアクティビティが単なる投機に結びついているわけではないことを意味します。出典: Glassnode この一貫性は、価格の変動に関係なくイーサリアムの関連性を保つ耐久性のある需要基盤の兆候です。ETHと今後の道筋 出典: TradingView イーサリアムは執筆時点で4,300ドルゾーン周辺で横ばいとなり、日次RSIはニュートラル付近を推移し、MACDは勢いの衰えを示しています。出典: X この一時停止は力強い上昇の後に訪れ、短期トレーダーは躊躇を感じるかもしれませんが、より大きな全体像は異なって見えます。注目すべきは、ETHがビットコインがその前に行ったように、複数年のウェッジから抜け出していることです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 08:08
今すぐ購入し2030年まで保有すべき実用性のあるトップ5アルトコイン
「2030年まで保有すべき実用性のある5大アルトコイン」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース イーサリアム、Chainlink、Polkadotなどのアルトコインは実用性で際立っており、驚きの新参者も台頭しています。暗号資産市場では準備期間が支配的ですが、最も長く生き残るプロジェクトは実世界のユースケースを提供するものです。ユーティリティトークンは、単なる投機ではなく、一時的なトレンドと長続きする資産を区別する要素となっています。2030年に向けて、投資家は実証済みの採用率、強力な開発者活動、デジタル経済における明確な関連性を持つアルトコインに焦点を絞っています。イーサリアム、Chainlink、PolkadotはソラナやXRPと並んでこの会話で高く評価されています。しかし2025年には、驚きの新参者であるMAGACOIN FINANCEが登場し、この組み合わせに異なるタイプの価値を加えています。 イーサリアム：分散型のバックボーン イーサリアムは市場で最も重要なユーティリティコインであり、何千もの分散型アプリケーションに電力を供給し、DeFi、NFT、トークン化した資産の基盤として機能しています。そのエコシステムを通じて毎日数十億ドルが流れており、ETHはWeb3の中心的存在です。レイヤー2ソリューションはイーサリアムの到達範囲を拡大し続け、セキュリティを損なうことなくスケーラビリティをもたらしています。実世界の実用性に長期的にさらされることを求める投資家はETHを見過ごすことはできません。 Chainlink：暗号資産を実データに接続 Chainlinkは、ブロックチェーンスマートコントラクトと外部データフィードを橋渡しする主要なオラクルネットワークとして確立されています。DeFiの貸出金利から保険契約、企業アプリケーションまで、LINKは分散型システムが信頼性の高い改ざん防止データで動作することを保証します。トークン化した現実資産が拡大するにつれてその重要性は高まり、Chainlinkのインフラストラクチャは不可欠なものとなっています。2030年までに、金融および非金融システムにおけるその役割により、LINKは最も価値のあるアルトコインの1つとして確立される可能性があります。 MAGACOIN FINANCE：大きな上昇余地を持つ希少性主導のモメンタム イーサリアム、Chainlink、Polkadotが明確な技術的実用性を提供する一方、MAGACOIN FINANCEは文化的ブランディングと希少性主導のモメンタムという異なる種類の実用性を創出しています。アナリストは最大10,000%の投資収益率を予測し、これを今サイクルで最も非対称的な機会の1つとして位置づけています。プレセール...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 08:01
ビットコインネットワークのマイニング難易度が新ATHに上昇
ビットコインネットワークのマイニング難易度は長期的な上昇トレンドを続け、金曜日に過去最高値（ATH）の134.7兆に達しました。ビットコイン（BTC）のマイニング難易度、つまりネットワーク上でブロックをマイニングするための平均難易度レベルは、金曜日に新ATHの134.7兆に上昇しました。ネットワーク難易度は8月に前回の過去最高値（ATH）を記録し、ネットワーク難易度が低下するという予測にもかかわらず、月を通じて着実に上昇しました。CryptoQuantによると、ビットコインのハッシュレート、つまりネットワーク上のすべてのマイナーからの1秒あたりの総ハッシュ数の平均は、8月4日に記録された1兆ハッシュ毎秒を超える過去最高値（ATH）から、967億ハッシュ毎秒に低下しています。続きを読む
Coinstats
2025/09/07 06:31
