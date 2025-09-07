ドージコイン価格予測2025年: DOGEは1ドルに達するか?

ドージコイン価格予測2025年：DOGEは1ドルに到達するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース アナリストは、小売需要とミームコインの勢いが高まる中、ドージコインが2025年までに1ドルに達する可能性について議論しています。小売需要の強化 ドージコインはアクセシビリティで成功しています。ビットコインやイーサリアムとは異なり、単価が安く、多くの新規投資家にとって入門コインとなっています。ロビンフッドのデータによると、DOGE取引量は2025年半ば以降2倍になり、オンチェーンでのウォレット成長も加速しています。アナリストは、この活動の急増はノスタルジーとミーム駆動資産への新たな欲求の両方を反映していると主張しています。ユーティリティと採用 しばしばミームとして軽視されますが、ドージコインは統合を確保し続けています。加盟店は支払いとしてますます受け入れるようになり、開発者はそのスケーラビリティを向上させる方法を模索しています。これらのステップは、その文化的な力を補完するユーティリティのレイヤーを追加します。アナリストは、ユーティリティは役立つものの、DOGEの最大の原動力は感情と小売参加であると指摘しています。結論 ドージコインの1ドルへの旅...