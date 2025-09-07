MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Avantisが65,000ウォレット向けAVNTトークンエアドロップチェッカーを発表 Gpt4: I'll translate the content following your instructions.
Avantisが65,000ウォレット向けのAVNTトークンエアドロップチェッカーを発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：Avantis（Base派生プラットフォーム）がAVNTトークンエアドロップチェッカーをリリースし、65,000ウォレットが対象。トークン請求は9月9日開始。6月の800万ドルのシリーズAの資金調達がトークンリリースを支援。Avantis（Baseエコシステム内の派生プラットフォーム）は9月7日にAVNTトークンエアドロップチェッカーを立ち上げ、65,000以上のウォレットが9月9日22:00から請求できるようになりました。総供給量10億のAVNTトークンは、Founders FundとPantera Capitalが共同主導した800万ドルのシリーズAラウンドに続くAvantisの拡大における重要なステップとなります。 AvantisがAVNTトークンエアドロップで65,000ウォレットを対象に Avantisは9月7日、Baseエコシステム内の65,000以上のウォレットを対象としたAVNTトークンエアドロップチェッカーの立ち上げを発表しました。9月9日のエアドロップ請求のリリースは、Avantisのコミュニティとの戦略的な関わりを示しています。8月27日の発表に続き、上限供給量10億のAVNTトークンは、分散型コントロールへのコミットメントを強調し、51%をコミュニティ活動に割り当てています。エアドロップは供給量の12.5%を占め、コミュニティ参加を強化しています。 Founders FundとPantera Capitalが共同主導した最近の800万ドルの資金調達ラウンドは、トークンダイナミクスとユーザーエンゲージメントを通じてDeFiエコシステムの成長を加速させると期待されています。この資金調達は、オンチェーンと実世界のマクロ資産取引を融合するAvantisの取り組みを支援しています。Baseチェーンの主要プレーヤーとしての地位により、マクロ市場におけるトークンの影響力への期待が高まっています。 「Avantisは実世界の資産と市場のためのDeFiの普遍的なレバレッジレイヤーを構築し、暗号資産とグローバル市場の両方へのシームレスなアクセスを提供しています。」— Harsehaj Singh、CEO、Lumena Labs。 市場観察者は、DeFiにおける同様のエアドロップがオンチェーン活動の増加につながり、プロトコルの可視性とユーザーベースを向上させることが多いと指摘しています。しかし、Avantisのリーダーシップからの直接的な声明はエアドロップの戦略的目標に関する即時の洞察を提供していません。それにもかかわらず、...
REAL
$0.08221
-1.62%
DEFI
$0.001686
-5.38%
TOKEN
$0.01236
-2.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:14
共有
100倍の可能性を秘めた購入すべき5つの最高のアルトコイン — Cardano、PEPEそしてMAGACOIN FINANCEがリストを席巻
「100倍の可能性を持つ購入すべき5つの最高のアルトコイン — カルダノ、PEPEとMAGACOIN FINANCEがリストを席巻」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン投資家は常に次の大きな投資先を探しており、MAGACOIN FINANCEが現在トップディスカッションに加わっています。カルダノ、PEPE、Trump Coin、XRPなどの有名な銘柄と並んで、この新しいコインは100倍の可能性を持つ最高のアルトコインとして見ている何千人もの早期購入者を惹きつけています。カルダノ：年末までに4ドルへの道 カルダノ（ADA）は最近、今月初めに1.02ドルに達した後、0.81ドルまで下落しました。この調整にもかかわらず、アナリストとADAコミュニティは長期的な道筋に自信を持ち続けています。一部の人々は、カルダノが以前の過去最高値（ATH）である3.10ドルを超え、年末までに4ドルに達する可能性があると信じています。この見通しは、一貫した開発と現在の価格変動は一時的なものだというコミュニティの信念から来ています。カルダノエコシステムで知られる人物であるMinternのようなサポーターは、ADAがチャート上の重要なレベルを回復すれば、さらに高く押し上げられると予測しています。他のコミュニティの声は、10ドルという目標が言及されるなど、さらに大きなマイルストーンを期待しています。この楽観的な見方により、ADAは特に大きな上昇リターンを求める人々にとって、2025年に購入すべき最高のアルトコインの一つとしてリストされ続けています。PEPE：ミームパワーが継続 PEPEはミームコインの議論において定番であり続けています。より大きなプロジェクトと同じファンダメンタルズを持っていないにもかかわらず、そのバイラルな魅力は、素早い利益を見込むトレーダーの間で関連性を保っています。多くの人にとって、PEPEはコミュニティ主導のハイプサイクルにより、100倍の可能性を持つ購入すべき最高のアルトコインの一つとしての地位を維持しています。MAGACOIN FINANCE：最強の100倍候補 100倍の可能性を持つ新しいコインに関しては、MAGACOIN FINANCEが急速に注目すべき名前になりつつあります。早期購入者はコードPATRIOT50Xで50％の追加ボーナスを獲得でき、何千人もの投資家の間で興奮を生み出しています。このリストの他のアルトコインとは異なり、MAGACOIN FINANCEはまだ初期段階にあり、つまり今日の購入者は...
T
$0.01542
+0.85%
TRUMP
$7.536
-2.42%
HYPE
$44.21
-4.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:10
共有
国債利回りがホームローンから株式まで、あらゆるものに圧力をかけています
政府債券の利回りが住宅ローンから株式まであらゆるものに圧力をかけているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。政府債券の利回りは現在、あらゆるものを引き裂いています。住宅所有者、株式トレーダー、政府、誰もこの影響から逃れられません。借入コストのゆっくりとした変化から始まったものが、ドイツ銀行のアナリストが「ゆっくり動く悪循環」と呼ぶものに変わりました。彼らは間違っていません。米国から英国、フランス、日本まで、各国政府は巨額の赤字に対する金利支払いの増加に苦しんでいます。投資家がこれらの国々が債務を処理できるかどうか疑い始めると、彼らは貸し出しに対してより多くの補償を要求します。それによって債券利回りがさらに上昇し、債務状況が悪化します。これが繰り返されます。 利回りの急上昇と住宅ローンへの影響 週半ばまでに、米国30年国債は5%を超え、7月以来の最高値となりました。日本では、30年債が新記録を更新しました。英国の30年債は27年ぶりの高水準に急上昇しました。木曜日と金曜日に利回りが若干緩和したとはいえ、それでも2020年以前のレベルをはるかに上回っています。より大きな問題は？これらの高い借入コストが続いていることです。 「冷静な判断が勝り、市場は本来あるべき機能を果たすでしょう」とアバディーンのグローバル債券責任者ジョナサン・モンディロは述べました。しかし、このボラティリティが正常だと思わないでください。利回りは債券価格と反対方向に動き、この種の価格変動は市場が神経質になっていることを意味します。非常に神経質です。 住宅ローン金利は熱を感じています。30年国債利回りは、米国で依然として最も人気のある住宅ローンである30年住宅ローンに直接影響します。その利回りが急上昇すると、月々の支払いが急速に増加します。 「それは懸念材料です」とW1Mファンドマネージャーのジェームズ・カーターは述べました。彼は長期利回りの上昇を指摘し、はっきりと「これは住宅ローン保有者の助けにはならないでしょう」と述べました。 確かに、トランプの圧力により短期金利の引き下げにつながる可能性があり、弱い雇用データによりすでにFED当局者はそれに備えています。カーターはそれを「直感に反する」と呼び、警告しました...
K
$0.05976
-9.59%
U
$0.009657
-1.61%
TRUMP
$7.536
-2.42%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:06
共有
Terminus、APAC内でのWeb3導入を促進するためにRabiti AIと提携 AI: I'll translate the content directly to Japanese as requested.
TerminusがAPAC地域でのWeb3採用を促進するためにRabiti AIと提携したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。人気のPayFiプラットフォームであるTerminusは、AI主導のブロックチェーン企業であるRabbiti AIと提携しました。この提携は、トークン化されたDeFi送金を通じてAPAC地域内でのWeb3採用の拡大に貢献することを目指しています。Terminusの公式発表によると、この協力関係はノーコードAIツールと$RIAIトークンメカニズムのエコシステムを統合し、Web3参入をスムーズにすることを目的としています。したがって、この動きは成長するデジタル経済における利便性、ユーザーフレンドリーな体験、そしてイノベーションを大幅に促進する態勢が整っています。Terminus x Rabiti AI (@RabitiAI)：宇宙における新しいパートナー🤝。Rabiti AIは、AIとブロックチェーンを融合させ、シームレスなWeb3体験を提供するパイオニアです。この提携を通じて、私たちはトークン化された資産のシームレスな取引を可能にすることでWeb3の採用を強調しています... pic.twitter.com/9n6qUXHGvE — Terminus (@terminus_pos) 2025年9月6日 TerminusとRabiti AIがAPAC地域全体でのWeb3拡大を促進するために協力 Rabitiとの提携により、Terminusはシームレスな参加でWeb3の成長を促進するための多様な機会を提供することを目指しています。この点で、この開発は企業や個人ユーザーが、通常参入を妨げる技術的な複雑さに直面することなく、分散型ネットワークを便利に操作することを可能にします。さらに、$RIAIエコシステムは、トークン化された資産と堅牢なDeFiアプリを対象とした比類のない支払い構造を提供し、この採用を強化する重要な役割を果たします。 それに加えて、Terminusはデジタル支払い方法と最新の新興技術を効率的に融合するソリューションの開発のために専門知識を提供しています。同時に、このデュオはアクセシビリティとイノベーションを組み合わせた包括的なエコシステムの確立に焦点を当て、APAC地域全体の消費者がAI主導の金融ツールを活用できることを保証しています。さらに、この提携はさまざまな市場でのWeb3エコシステムの主流採用に向けた変革的な動きも強調しています。同様に、この共同の取り組みは、独占的な技術へのアクセスの民主化のためにノーコードプラットフォームを活用する成長傾向を強調しています。したがって、ノーコードAIツールの...
PLAY
$0.04576
-2.84%
MOVE
$0.1092
-1.88%
DEFI
$0.001686
-5.38%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:01
共有
Tapziが投資すべきトップミームコインに対して強さを見せる：その理由
「Tapziがトップミームコインに対して強さを見せる投資先：その理由」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年の暗号資産市場は、まさに波乱万丈でした。マクロ経済の不確実性、規制に関する議論、そして投資家心理の絶え間ない変化により、デジタル資産はレンジ相場の段階を経ています。かつて誇大宣伝による急騰で小売投資家の注目を集めていたミームコインは、現在疲労の兆候を見せています。その多くは実用性に欠け、ソーシャルメディアの勢いだけに依存し、より実用性重視の暗号資産市場において価値を維持するのに苦戦しています。投資家はますます慎重になり、短命な高騰だけを提供するプロジェクトにはもはや満足していません。代わりに、具体的なユースケース、長期的な持続可能性、そして実際の採用を約束するトークンへとシフトしています。この変化により、ブロックチェーンの可能性と現実世界の機能性を組み合わせた革新的なプロジェクトが脚光を浴びる扉が開かれました。この進化する状況の中で、Tapzi（$TAPZI）は強力な競争相手として台頭しています。誇大宣伝と投機に依存するトップミームコインとは異なり、Tapziは世界初の分散型スキルベースのWeb3ゲームプラットフォームとして位置づけられています。これは単なるトークンではなく、プレイヤーがチェス、チェッカー、じゃんけんなどのリアルタイムゲームで競い合い、賞金プールが参加者によって直接資金提供される完全なエコシステムです。運、ボット、インフレ型トケノミクスを排除することで、Tapziはゲーマーと投資家の両方に魅力的な透明で公平かつ持続可能なシステムを提供しています。上限のある供給量、監査済みのスマートコントラクト、製品発売、トーナメント、開発者統合で満たされたロードマップを備え、Tapziは従来のミームコインよりもはるかに信頼性が高く成長志向の道を切り開いています。プレセールから上場までの186%の上昇は、注目すべき緊急性を強調しています。誇大宣伝から実用性へ：なぜTapziが投資すべきトップミームコインを凌駕するのか 投資すべきトップミームコインとTapziの最大の違いはシンプルです：目的です。ミームコインはウイルス的なトレンド、インターネット文化、投機によって推進されています。これは短期的な高騰を生み出しますが...
REAL
$0.08221
-1.62%
HYPE
$44.21
-4.32%
MORE
$0.03343
+48.05%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 09:18
共有
米国上院、デジタル資産法案を改正：ステーキング、エアドロップに対する免除
米国上院がデジタル資産法案を改正：ステーキング、エアドロップに対する免除がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：証券法からのステーキングとエアドロップの免除。SECとCFTCの間の合同諮問委員会。より大きな法的確実性が暗号資産市場を後押しすると予想される。米国上院銀行委員会は「デジタル資産市場構造法」の改訂草案を発表し、ステーキング、エアドロップ、DePINを証券法から免除し、SEC-CFTC諮問委員会を設立しました。この法改正により規制の明確性が向上し、デジタル資産投資と米国ベースの暗号資産プロジェクトへの信頼が高まり、世界的な市場力学と規制アプローチに影響を与える可能性があります。 法改正が暗号資産市場の成長を促進する可能性 シェロッド・ブラウン上院議員が議長を務める上院銀行委員会によって導入された改訂草案には、既存の証券法からステーキング、エアドロップ、DePINを免除する措置が含まれています。この措置は、これらの免除を具体的に扱っていなかった以前の提案に続くものです。この法案はまた、ゲイリー・ゲンスラー氏が率いるSECと、ロスティン・ベナム氏が議長を務めるCFTCとの間の協力的なアプローチを促進することを目指しています。市場の反応は建設的な見通しを強調していますが、暗号資産リーダーからの詳細に関する直接的な公式声明はまだ出ていません。より広いコミュニティは高い関心を示し、フォーラムや開発者チャンネルではHeliumやIoTeXのようなプロジェクトへの潜在的な影響について活発に議論されています。 上院銀行委員会議長のシェロッド・ブラウン上院議員は、「この改訂草案は、デジタル資産を効果的に規制するための包括的な明確さと協力的な枠組みを提供することを目指しています」と述べました。 市場データと洞察 ご存知でしたか？デジタル資産に関する米国の最後の主要な立法努力は一時的なトークンの上昇につながり、現在の数十億ドル規模の市場に対する免除により、潜在的なプラスの利益が示唆されています。 CoinMarketCapによると、Ethereum（ETH）は現在4,286.11ドルの価値があり、時価総額は5,173.6億ドルで、13.61%の市場支配率を持っています。流通供給量には1億2,071万トークンが含まれています。過去90日間で、ETHは71.52%上昇し、著しい市場の強さを反映しています。 Ethereum（ETH）、日次チャート、CoinMarketCapでのスクリーンショット（UTC 1:08）...
U
$0.009657
-1.61%
CHANGE
$0.00160821
-3.10%
CAP
$0.11164
-13.50%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 09:14
共有
ドージコイン＆SEIの遅延、BlockDAGのプレセールが4億ドル近くに
BitcoinEthereumNews.comに「ドージコインとSEIの遅れ、BlockDAGは4億ドルのプレセールに迫る」という記事が掲載されました。暗号資産ニュースではドージコインの脆弱なサポートライン、SEIの慎重なシグナル、BlockDAGのプレセールの勢いを比較し、2025年に向けてどの暗号資産が先行するかを明らかにします。暗号資産市場は再び忍耐を試されており、3つの非常に異なるストーリーを提供しています。ドージコインは短期的なラリー後に下落し、トレーダーがお馴染みの「ニュース売り」パターンを経る中、0.225ドル付近の脆弱な戦場を露呈しています。SEIも独自の躊躇を示しています。テクニカル分析によると、このトークンはレンジ相場に閉じ込められ、0.2917ドルをわずかに上回る水準を維持していますが、縮小する取引高と中立的な相対力指数（RSI）が確信を制限しています。これは、買い手がさらなるコミットメントをする前に、より明確なシグナルを待っていることを示唆しています。プレセールでほぼ4億ドルを調達し、259億BDAGを販売し、20万人の保有者、19,500台以上のマイナーを販売し、300万人のX1アプリユーザーを持つBDAGは、真剣な競争相手としての地位を確立しています。アナリストらは現在、BlockDAG（BDAG）がトップ50の暗号資産に入り、かつてAvalancheとAptosが設定した初期のマイルストーンを超える可能性があると示唆しています。 ドージコインは0.225ドルのサポートラインで圧力に直面 ドージコインは過去24時間で2.04%下落して0.2314ドルとなり、大手マイニング企業の買収に関連した短期的なラリーからの利益を失いました。インドネシアルピアに関連する取引活動は3,679から3,977の間で推移し、取引高は69%急増し、警戒感を伴いながらも活発な参加を示しました。この動きは、発表後にトレーダーが利益を確定させる馴染みのある「ニュース売り」反応を反映しています。市場シグナルは分かれたままです。ロングポジションはまだショートを上回っていますが、0.25ドル付近に集中する売り注文が短期的な上昇を制限する可能性があります。ドージコインが0.225ドル付近のサポートラインを維持できない場合、より広範な下落リスクが高まり、ドージコイン価格予測を追跡している人にとって、これは重要なレベルとなります。 SEIは混合シグナルの中で重要なサポートラインを維持 SEIは重要なサポートレベルである0.2917ドルをわずかに上回る水準で取引されており、次の動きにとって重要な局面を迎えています。アナリストらは、0.3172ドル付近の20日移動平均線を超えることで、次の段階への道が開かれる可能性があると示唆しています...
NEAR
$2.894
-2.68%
SEI
$0.2799
-2.64%
ANYONE
$0.497
+6.42%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 09:06
共有
2025年のDogecoin価格予測 – 1ドルのDOGEは現実になるか？
小売需要が強まる中、Dogecoinはアクセシビリティで繁栄しています。ビットコインやイーサリアムとは異なり、単価が安く、[…] 「2025年のDogecoin価格予測 - 1ドルのDOGEは現実になるか？」の記事がCoindooに最初に掲載されました。
DOGE
$0.24936
-3.05%
共有
Coindoo
2025/09/07 09:00
共有
暗号資産の次なる大きな動き：HBARが0.25ドルを視野に、ARBが280%を目標に、BlockDAGが急上昇
詳細: https://coincu.com/pr/hbar-0-25-arb-280-rally-blockdags-nearly-400m-presale-boom/
BOOM
$0.031151
-2.72%
COM
$0.011198
+3.06%
HBAR
$0.21389
-2.75%
共有
Coinstats
2025/09/07 08:00
共有
ビットコインは弱気相場で「5万ドル以下」に沈む可能性？ジャスティン・サンのWLFI騒動が続く：ホドラーズ・ダイジェスト、8月31日～9月6日
アナリストは2026年の弱気相場でビットコインが50,000ドルに達する可能性があると予測し、Justin SunはWLFIにトークンの凍結解除を促す：Hodler's Digest 複数の金融機関と市場アナリストは現在、米国の中央銀行である米連邦準備制度理事会（FRB）が、現在の目標金利4.25%-4.5%から2025年に少なくとも2回の利下げを行うと予測しています。この銀行予測は、8月の軟調な雇用統計報告を受けたもので、同月の雇用増加数は約75,000人の予想に対してわずか22,000人でした。銀行・金融サービス会社であるバンク・オブ・アメリカのアナリストは、2025年に利下げなしとする長年の姿勢を覆し、ブルームバーグによると、現在9月と12月にそれぞれ25ベーシスポイント（BPS）の利下げを2回行うと予測しています。続きを読む
SUN
$0.025617
-6.22%
WLFI
$0.1789
-4.73%
MORE
$0.03343
+48.05%
共有
Coinstats
2025/09/07 07:31
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰