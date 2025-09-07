ドージコイン＆SEIの遅延、BlockDAGのプレセールが4億ドル近くに

BitcoinEthereumNews.comに「ドージコインとSEIの遅れ、BlockDAGは4億ドルのプレセールに迫る」という記事が掲載されました。暗号資産ニュースではドージコインの脆弱なサポートライン、SEIの慎重なシグナル、BlockDAGのプレセールの勢いを比較し、2025年に向けてどの暗号資産が先行するかを明らかにします。暗号資産市場は再び忍耐を試されており、3つの非常に異なるストーリーを提供しています。ドージコインは短期的なラリー後に下落し、トレーダーがお馴染みの「ニュース売り」パターンを経る中、0.225ドル付近の脆弱な戦場を露呈しています。SEIも独自の躊躇を示しています。テクニカル分析によると、このトークンはレンジ相場に閉じ込められ、0.2917ドルをわずかに上回る水準を維持していますが、縮小する取引高と中立的な相対力指数（RSI）が確信を制限しています。これは、買い手がさらなるコミットメントをする前に、より明確なシグナルを待っていることを示唆しています。プレセールでほぼ4億ドルを調達し、259億BDAGを販売し、20万人の保有者、19,500台以上のマイナーを販売し、300万人のX1アプリユーザーを持つBDAGは、真剣な競争相手としての地位を確立しています。アナリストらは現在、BlockDAG（BDAG）がトップ50の暗号資産に入り、かつてAvalancheとAptosが設定した初期のマイルストーンを超える可能性があると示唆しています。 ドージコインは0.225ドルのサポートラインで圧力に直面 ドージコインは過去24時間で2.04%下落して0.2314ドルとなり、大手マイニング企業の買収に関連した短期的なラリーからの利益を失いました。インドネシアルピアに関連する取引活動は3,679から3,977の間で推移し、取引高は69%急増し、警戒感を伴いながらも活発な参加を示しました。この動きは、発表後にトレーダーが利益を確定させる馴染みのある「ニュース売り」反応を反映しています。市場シグナルは分かれたままです。ロングポジションはまだショートを上回っていますが、0.25ドル付近に集中する売り注文が短期的な上昇を制限する可能性があります。ドージコインが0.225ドル付近のサポートラインを維持できない場合、より広範な下落リスクが高まり、ドージコイン価格予測を追跡している人にとって、これは重要なレベルとなります。 SEIは混合シグナルの中で重要なサポートラインを維持 SEIは重要なサポートレベルである0.2917ドルをわずかに上回る水準で取引されており、次の動きにとって重要な局面を迎えています。アナリストらは、0.3172ドル付近の20日移動平均線を超えることで、次の段階への道が開かれる可能性があると示唆しています...