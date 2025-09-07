MEXC 取引所
WLFIはウォレットブラックリストを懲罰的ではなく保護的なものとして擁護
投稿「WLFIはウォレットブラックリストを懲罰的ではなく保護的措置として擁護」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。World Liberty Financial Inc. (WLFI)は、増加するフィッシング攻撃とウォレット侵害に対する保護措置として、272の暗号資産ウォレットのブラックリスト化を発表しました。保護措置であり、懲罰的なものではない World Liberty Financial Inc. (WLFI)、トランプ家が支援する組織は、272の暗号資産ウォレットをブラックリストに登録するという最近の決定について詳細な声明を発表しました。この動きは、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/wlfi-defends-wallet-blacklist-as-protective-not-punitive/
2025年全米オープン13日目の注目選手
2025年U.S.オープン13日目の主要セレブリティに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク州ニューヨーク市 – 9月5日：レイチェル・ブロスナハンが2025年9月5日、ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング・メドウズのUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催された2025年USオープンテニス選手権の13日目に姿を見せました。（写真：XNY/Star Max/GC Images）GC Images 2025年U.S.オープンはビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで最終週末の試合を迎え、日を追うごとに今年のテニスグランドスラム第4弾にして最終イベントには多くの有名人が集まっています。今週初め、「ザ・ベア」のスターであるジェレミー・アレン・ホワイトとイーボン・モス＝バックラックが大会に参加し、ベン・スティラー、オーウェン・ウィルソン、クリス「ルダクリス」・ブリッジズ、ボーウェン・ヤン、エマ・ロバーツ、イッサ・レイ、ダナイ・グリラ、ラミ・マレック、クエストラブ、アレック・ボールドウィン、レスリー・オドム・ジュニアなども姿を見せました。フォーブス誌のホラースリラー「28年後」がNetflixで配信日決定（ティム・ラマーズ著）金曜日には、「スーパーマン」と「マーベラス・ミセス・メイゼル」のスターであるレイチェル・ブロスナハンがU.S.オープンで決勝週末に向けての試合を観戦し、ヒュー・ジャックマン、ジュリアン・ムーア、アナ・ケンドリック、キーガン＝マイケル・キー、ケイリー・クオコ、レイン・ウィルソン、アダム・ドライバー、ジョン・ボン・ジョヴィも同様でした。以下に、U.S.オープン13日目に参加した上記のスターたちやその他の有名人の写真をご覧ください。ニューヨーク州ニューヨーク市 – 9月5日：アナ・ウィンターとヒュー・ジャックマンが2025年9月5日、ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催された2025年USオープン13日目のカナダのフェリックス・オジェ＝アリアシムとイタリアのヤニク・シナー間の男子シングルス準決勝を観戦しました。（写真：Elsa/Getty Images）Getty Images 「デッドプール＆ウルヴァリン」のスターであるヒュー・ジャックマンは金曜日、ヴォーグ誌の編集長とともにU.S.オープン13日目の試合を観戦しました。ニューヨーク州ニューヨーク市 – 9月5日：アナ・ケンドリックが...
仮想ドル投資の損失に関する訴訟を裁判所が棄却
仮想ドル投資の損失に関する訴訟が棄却されたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：「仮想ドル」への投資が法的訴訟の棄却につながりました。裁判所：海外投資は中国法による保護を受けません。主要暗号資産への市場影響は観測されていません。江蘇省無錫市中級人民法院は、海外プラットフォームの突然の崩壊後、「仮想米ドル」への失敗した投資に関する訴訟を棄却し、投資家の周明氏に影響を与えました。海外投資に対する法的保護の欠如を強調し、これは非登録の暗号資産活動に対する中国の姿勢を強化し、規制されたプラットフォーム以外でのリスク露出について投資家に警告しています。 無錫裁判所の判決は海外リスクに対する中国の姿勢を強調 「海外プラットフォームで行われた投資は中国法による保護を受けません。そのような活動には固有のリスクがあり、責任は投資家に帰属します。」— 無錫市中級人民法院、司法決定者、出典 この棄却は、海外で行われた投資リスクに関する中国裁判所の長年の立場を強調しています。このような活動に対する法的保護の欠如は、国家政策に沿った継続的な司法解釈を反映し、外国の金融関与に提供される保護の限界に関する中央政府の立場を再確認しています。コミュニティの反応は穏やかなままで、暗号資産の関連性と投機的な取り組みの性質を考慮すると、中国内の規制環境に関するより広範な国際的懸念に影を落としています。 中国の暗号資産規制と市場観察 ご存知でしたか？2025年の福建省のケースでは、同様の法的立場が制定され、中国の司法制度内での保護されていない海外暗号資産投資に対する制限が強調されました。 Ethereum（ETH）は5,187億ドルの時価総額を持ち、4,297.26ドルで取引されています。市場の13.60%を占め、24時間取引高は減少を反映しています。注目すべきは、ETHが90日間で72.74%増加したことです。 CoinMarketCap。Ethereum（ETH）、日次チャート、2025年9月7日03:08 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap 専門家の分析によると、このような裁判所の決定に続いて規制が厳しくなる可能性があります。中国の司法からの姿勢は、既存の金融政策に法的アプローチを合わせるために海外取引の継続的な監視を示唆しています...
マラソン・デジタル・トレジャリーが公開企業の中で2番目に大きくなる
マラソンデジタルトレジャリーが公開企業の中で2番目に大きくなったという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 60億ドル相当のビットコイン：マラソンデジタルトレジャリーが公開企業の中で2番目に大きくなる ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。クリスチャンは、フィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリストであり編集者で、文章を書くことと暗号通貨への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/6b-in-bitcoin-marathon-digital-treasury-now-2nd-largest-among-public-firms/
今日購入すべき暗号資産は？専門家はSHIBとPEPEよりもMutuum Finance（MUTM）を推奨
今日購入すべき暗号資産は？専門家はSHIBとPEPEよりもMutuum Finance（MUTM）を推奨 BitcoinEthereumNews.comに掲載。投資家が今日暗号資産を購入する際、Shiba Inu（SHIB）やPepe（PEPE）などのミームコインは、その文化的魅力と歴史的な人気で会話を支配することが多い。しかし、アナリストたちは現在0.05ドル以下で取引されているMutuum Finance（MUTM）を、より戦略的な選択として注目している。ファンダメンタル分析がその理由を裏付けている。SHIBとPEPE：文化的に豊かだが成長に限界あり Shiba Inu（SHIB）は約0.0000123米ドルで取引されており、循環供給量は約589兆トークンと膨大だ。そのエコシステムにはShibaSwapと新興のShibarium Layer-2が含まれ、より広範なコミュニティ主導の物語を反映している。それでも、このような大量の供給量では、小さな価格上昇でも控えめなリターンにしかならない。Pepe（PEPE）は約0.0000099米ドルで取引されており、強い文化的勢いを持つもう一つのアクセスしやすいミームコインとなっている。ウイルス的な需要にもかかわらず、PEPEはプロトコルレベルのイノベーションに欠け、代わりにソーシャルトレンドに依存しており、長期的な成長を維持できない可能性がある。どちらも否定できないミームコインの地位を持っている。しかし、単なるトークンの寄せ集めではなく、構造的設計に基づいた成長を目指す投資家にとって、注目すべき別のプレイヤーがいる。Mutuum Finance（MUTM）Mutuum Finance（MUTM）は、貸し手、借り手、清算人を単一のエコシステム内に統合する分散型金融プロトコルだ。その長期的価値の主要な原動力は買い戻し・再分配メカニズムであり、プラットフォーム手数料の一部を使用してオープン市場でMUTMを買い戻し、安全モジュールでmtトークンをステーキングしているユーザーにトークンを再分配する。このアプローチは一貫した買い圧力を維持しながら積極的な参加者に報酬を与え、有機的な上昇モメンタムを強化する。このプロジェクトはまた、トークンリスティングと同時にベータ版を立ち上げることで際立っており、プラットフォームが初日から稼働し機能することを保証している。この即時の使用可能性により、一流取引所への上場の可能性が高まり、ミームコインがめったに達成できない方法で流動性と露出を高めている。Mutuum Financeはさらに、CertiK監査を完了し、95/100のスコアを獲得することで信頼性を構築し、そのスマートコントラクトを検証し、投資家の...
イーサリアムベースのプレセールが75倍のROIを予測 – スマートマネーが早期に移動
機関投資家は、個人投資家が気づく前に、いち早く投資機会に資金を回すことが多いです。2025年、アナリストは[…]を追跡しています。イーサリアムベースのプレセールが75倍の投資収益率を期待されている - スマートマネーが早期に資金を回すという投稿がCoindooに最初に掲載されました。
イーサリアム財団が休眠ウォレットから4,000 ETHを移動
イーサリアム財団が休眠ウォレットから4,000 ETHを移動したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：イーサリアム財団が9年間休眠していた4,000 ETHを移動し、市場のダイナミクスに影響を与えました。エコシステムイニシアチブの資金調達がETHの流動性に影響します。市場の反応にはETH価格のわずかな下落が含まれます。Onchainlensによると、イーサリアム財団に関連するアドレスが、約9年間非アクティブだった後、4,000 ETH（約1,719万ドル相当）を迅速に移動させました。この取引は財団の広範なETH販売と一致しており、エコシステム運営に資金を提供することを目的としており、わずかな売却圧力が観察されるイーサリアムの市場ダイナミクスに影響を与える可能性があります。 イーサリアム財団が9年後に4,000 ETHを移動 イーサリアム財団の最近の活動では、9年間非アクティブだったウォレットから約1,719万ドル相当の4,000 ETHの移動が確認されました。この行動は、資産管理を最適化し、進行中のエコシステムプロジェクトに資金を提供するという組織の戦略と一致しています。イーサリアムの準備金分配のこの変化は、市場の即時流動性に影響を与える可能性があります。継続的な戦略的資源配分は、時間の経過とともに研究、開発、コミュニティ助成金に資金を提供し、長期的なエコシステムの成長を安定させる可能性があります。市場の反応は抑制的で、24時間以内にETHの価値が約1%下落しました。イーサリアムのリーダーシップからの直接的なコメントはありませんでしたが、運営の透明性は市場の理解を深め、その財務的な動きに対する持続的な信頼を促進します。 「私や他のEF高官からの休眠ウォレット移動に関する直接的な声明は、照会日時点で当社の公式チャネルに投稿されていません。」- ヴィタリック・ブテリン、イーサリアム共同創設者 イーサリアムの歴史的背景と市場の洞察 ご存知でしたか？イーサリアムの市場の動きは歴史的に短期的なボラティリティにつながっています。2025年7月の販売などの過去の財団の取引は、アルトコイン市場の行動に対するブロックチェーンの影響力を示す注目すべき価格反応を生み出しました。イーサリアムは、時価総額5,185億2,000万ドル、13.61%の市場支配率で、価格は4,295.72ドルです。この暗号通貨の循環供給量は1億2,071万ETHです。CoinMarketCapのデータによると、過去90日間で72%上昇しました。Ethereum(ETH)、...
米国規制当局、統一金融監督について議論するための合同円卓会議を発表
米国規制当局、統一金融監督について議論するための合同円卓会議を発表という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。画期的な円卓会議は、SECとCFTCの監督を統一し、ルールを調整し、官僚主義を削減し、市場革新の新時代を点火するための大胆な推進を示しています。合同円卓会議はSEC-CFTCの金融監督に関する連携を検討 SEC（米国証券取引委員会）と商品先物取引委員会（CFTC）は9月5日、彼らが[...]と発表しました。出典：https://news.bitcoin.com/us-regulators-announce-joint-roundtable-to-discuss-unified-financial-oversight/
XRP、LINKおよびADAが機関投資家による長期的な暗号資産投資先としてトップにランク付け
通常、暗号資産のサイクルはハイプに支配されていますが、実世界のアプリケーションを提供するプロジェクトは最も長く存続する傾向があります。投機だけでなく、実用性が[…] 記事「XRP、LINKおよびADAが機関投資家による長期的な暗号資産投資先としてトップにランク付け」はCoindooに最初に掲載されました。
ビットコインマイニング難易度が新たな過去最高値を記録
詳細: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-mining-difficulty-record-september/
