仮想ドル投資の損失に関する訴訟を裁判所が棄却

仮想ドル投資の損失に関する訴訟が棄却されたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：「仮想ドル」への投資が法的訴訟の棄却につながりました。裁判所：海外投資は中国法による保護を受けません。主要暗号資産への市場影響は観測されていません。江蘇省無錫市中級人民法院は、海外プラットフォームの突然の崩壊後、「仮想米ドル」への失敗した投資に関する訴訟を棄却し、投資家の周明氏に影響を与えました。海外投資に対する法的保護の欠如を強調し、これは非登録の暗号資産活動に対する中国の姿勢を強化し、規制されたプラットフォーム以外でのリスク露出について投資家に警告しています。 無錫裁判所の判決は海外リスクに対する中国の姿勢を強調 「海外プラットフォームで行われた投資は中国法による保護を受けません。そのような活動には固有のリスクがあり、責任は投資家に帰属します。」— 無錫市中級人民法院、司法決定者、出典 この棄却は、海外で行われた投資リスクに関する中国裁判所の長年の立場を強調しています。このような活動に対する法的保護の欠如は、国家政策に沿った継続的な司法解釈を反映し、外国の金融関与に提供される保護の限界に関する中央政府の立場を再確認しています。コミュニティの反応は穏やかなままで、暗号資産の関連性と投機的な取り組みの性質を考慮すると、中国内の規制環境に関するより広範な国際的懸念に影を落としています。 中国の暗号資産規制と市場観察 ご存知でしたか？2025年の福建省のケースでは、同様の法的立場が制定され、中国の司法制度内での保護されていない海外暗号資産投資に対する制限が強調されました。 Ethereum（ETH）は5,187億ドルの時価総額を持ち、4,297.26ドルで取引されています。市場の13.60%を占め、24時間取引高は減少を反映しています。注目すべきは、ETHが90日間で72.74%増加したことです。 CoinMarketCap。Ethereum（ETH）、日次チャート、2025年9月7日03:08 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap 専門家の分析によると、このような裁判所の決定に続いて規制が厳しくなる可能性があります。中国の司法からの姿勢は、既存の金融政策に法的アプローチを合わせるために海外取引の継続的な監視を示唆しています...